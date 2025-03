Die 13 besten Alternativen zu Connecteam im Jahr 2025

Mitarbeiterführung ist kein Zuckerschlecken. In einem Unternehmen gibt es ständig Veränderungen, und dennoch ist es für den langfristigen Erfolg entscheidend, mit Ihrem Team in Verbindung zu bleiben. Warum? Weil hoch motivierte Mitarbeiter eine um 21 % höhere Rentabilität erzielen und 17 % mehr Produktivität im Vergleich zu ihren unmotivierten Kollegen. Wenn es Ihrem Geschäft zugutekommt, lohnt es sich, es richtig zu machen. Vielleicht haben Sie sich deshalb für die Terminplanung und Zeiterfassung an Drittanbieter gewandt – möglicherweise sogar an Connecteam. Aber hier sind Sie nun, erkunden Ihre Optionen und fragen sich: "Was gibt es sonst noch?" Der Versuch, Dienstpläne, Gehaltsabrechnung und Compliance gleichzeitig zu verwalten, ist ein Garant für Chaos. Deputy vereinfacht all dies, indem es eine benutzerfreundliche Plattform für die Planung, Zeiterfassung und das Personalmanagement bietet. Und so geht's: Mit Deputy können Sie mit nur wenigen Klicks intelligente Dienstpläne erstellen. Sie können Schichten ohne endloses Hin und Her tauschen oder die Gehaltsabrechnung und Compliance von derselben Plattform aus erledigen, anstatt zwischen mehreren Plattformen wechseln zu müssen.

Darüber hinaus können Mitarbeiter über die mobile App von überall aus einchecken, Urlaub beantragen oder ihre Dienstpläne einsehen. Dies ist besonders praktisch für dynamische Arbeitsumgebungen wie Einzelhandel, Gastgewerbe und Gesundheitswesen. 🧠 Wussten Sie schon: Einhaltung von Arbeitsgesetzen vereinfachen und kostspielige Fehler mit integrierten Compliance-tools vermeiden Verbindung mit gängigen Lohnbuchhaltungs- und HR-Systemen zur Optimierung von Abläufen #### Einschränkungen von Deputy 💢 Die Preise pro Benutzer können sich für kleine Teams mit begrenztem Budget schnell summieren Die Funktionen zur Berichterstellung sind möglicherweise nicht so fortschrittlich wie bei einigen Mitbewerbern * Einige Benutzer berichten von langsamen Ladezeiten und kleineren Problemen bei der Benutzerfreundlichkeit während der Spitzenzeiten #### Preise von Deputy 💰 Mit Asana können Sie jedes Detail Ihres Projekts organisieren – Fristen setzen, Aufgaben zuweisen und Fortschritte in Echtzeit verfolgen. Wenn Sie eine allgemeine Übersicht benötigen, können Sie die Ansicht "Zeitleiste" verwenden, um zu visualisieren, wie alles zusammenpasst. Von der Automatisierung von Workflows bis hin zur Integration mit über 300 Tools wie Slack und Google Drive ist Asana darauf ausgelegt, komplexe Projekte zu vereinfachen.

🧠 Zu erledigen: Wussten Sie schon?: Laut der jährlichen globalen Umfrage von Deloitte unter Führungskräften (https://www.deloitte.com/ce/en/about.html) haben 73 % der Unternehmen damit begonnen, intelligente Automatisierung einzusetzen, um Workflows und Geschäftsprozesse zu optimieren. #### Die besten Features von Asana ✅

Aufgaben effizient organisieren mit klaren Prioritäten und Echtzeit-Updates Mitglieder des Teams zu Workspaces einladen, Fortschritte teilen und Kommentare zu Aufgaben hinterlassen Projektfortschritte visualisieren und widersprüchliche Anforderungen leicht identifizieren Verbindung mit über 300 Tools, einschließlich Slack, Microsoft Teams und Google Drive Spezifische Details zu Aufgaben hinzufügen, um Kontext bereitzustellen und Fortschritte effektiv zu verfolgen #### Asana-Limits 💢

Im Gegensatz zu Mitbewerbern fehlen Asana native Features zur Zeiterfassung. Durch die große Nummer an Features können sich grundlegende Aufgaben unnötig komplex anfühlen. Einer Aufgabe kann nur ein Benutzer zugewiesen werden, was die Zusammenarbeit bei gemeinsam verantworteten Aufgaben behindern kann. #### Asana-Preise 💰 *Personal: Kostenlos *Starter: 10,99 $/Monat pro Benutzer

Advanced: 24,99 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen von Asana 🌟 *G2: 4,4/5 (10.700+ Bewertungen) *Capterra: 4,5/5 (13.200+ Bewertungen) #### Was sagen echte Benutzer über Asana?

Die Benutzeroberfläche von Asana ist benutzerfreundlich und intuitiv, was die Navigation auf der Plattform und die Ausführung bestimmter Aufgaben erleichtert. via /href/ https://www.rippling.com/time-and-attendance Rippling /%href/ Wenn Sie als HR-Experte nach einem Tool für das Team-Management suchen, das Personalwesen, Gehaltsabrechnung, IT und Ausgabenverwaltung vereint, sollten Sie sich Rippling ansehen. Das integrierte Ökosystem von Rippling ermöglicht es Ihnen, einen neuen Mitarbeiter einfach durch die Ausgabe seines Geräts und die Einstellung seiner Gehaltsabrechnung in einem einzigen Workflow zu integrieren.

Von der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben mit anpassbaren "Rezepten" bis hin zur Benachrichtigung über Compliance-Probleme wie Verstöße gegen den Mindestlohn oder Lohnunterschiede bietet es Lösungen, die von der Konkurrenz oft übersehen werden. #### Die besten Features von Rippling ✅ Lassen Sie sich über Probleme wie Verstöße gegen den Mindestlohn, Lohnunterschiede und Sicherheitslücken benachrichtigen Automatisierung zeitaufwändiger Aufgaben mit von Benutzern erstellten "Rezepten" für Umfragen, Formeln für die Buchhaltung und mehr

Personalwesen, Gehaltsabrechnung, IT und Ausgaben auf einer einzigen Plattform verwalten, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten Features hinzufügen oder entfernen, wenn Ihr Geschäft wächst oder schrumpft Teams in über 140 Ländern mit Tools für Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und HRIS verwalten #### Rippling-Limits 💢 Unternehmen müssen sich auf einen kostenpflichtigen Plan committen, ohne die Software vorher getestet zu haben Die Plattform basiert auf benutzergesteuerten Verbindungen von Apps, die inkonsistent oder unvollständig sein können

Unterstützt nur Englisch und Französisch, was für globale Teams eine Herausforderung darstellen kann. #### Rippling-Preise 💰 *Benutzerdefinierte Preise #### Rippling-Bewertungen und -Rezensionen 🌟 *G2: 4,8/5 (5.430+ Rezensionen) *Capterra: 4,9/5 (3.390+ Rezensionen)

🔗 Lesen Sie auch: undefined Die Verwaltung von Mitarbeitern auf Stundenbasis bringt ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich – Planungskonflikte, Fehler bei der Gehaltsabrechnung und endlose Diskussionen über Schichttausch. Homebase bringt Ordnung in dieses Chaos, indem es eine All-in-One-Plattform bietet, die Planung, Zeiterfassung und Gehaltsabrechnung kombiniert. [📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, ein Mitglied Ihres Teams beantragt einen Schichttausch, und innerhalb weniger Minuten wird dieser genehmigt und im gesamten Team aktualisiert – keine Texte, keine Verwirrung. Homebase sorgt mit seiner benutzerfreundlichen mobilen App, automatisierten Benachrichtigungen und Echtzeit-Updates dafür, dass alle auf derselben Seite bleiben. #### Die besten Features von Homebase ✅ * Kostenloses Verwalten von Dienstplänen und Zeiterfassung für bis zu 20 Mitarbeiter an einem Speicherort]() Ähnlich wie bei Rippling können Sie mit BambooHR Neueinstellungen, Anmeldungen und Gehaltsabrechnungen auf einer einzigen, benutzerfreundlichen Plattform verwalten. Ob es darum geht, einen dreiwöchigen Prozess für Sozialleistungen auf nur zwei Tage zu verkürzen oder durch die Automatisierung der Gehaltsabrechnung jährlich 20.000 US-Dollar einzusparen – die Plattform ermöglicht es Unternehmen, sich mehr auf die Menschen und weniger auf den Papierkram zu konzentrieren. #### Die besten Features von BambooHR ✅

Konsolidiert Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Sozialleistungen und Leistungsmanagement in einer einzigen Oberfläche Ermöglicht Mitarbeitern den Zugriff auf und die Aktualisierung ihrer Informationen, wodurch die Automatisierung des Workload-Managements der Personalabteilung ermöglicht wird Nehmen wir an, Ihr Team hat Schwierigkeiten, alle auf derselben Seite zu halten. Mit monday.com können Sie den Fortschritt mithilfe von Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und benutzerdefinierten Dashboards visualisieren und gleichzeitig sich wiederholende Aufgaben automatisieren, um Zeit zu sparen. 🍪 *Bonus: Die Drag-and-Drop-Oberfläche erleichtert die Organisation Ihres Workflows, ohne dass Sie über technische Kenntnisse verfügen müssen.

Notiz: Fortgeschrittene Features wie Zeiterfassung und Gantt-Diagramme sind nur in höheren Tarifen verfügbar. #### monday.com best features ✅ Passen Sie Ihre Projektboards genau an Ihre Bedürfnisse an Verfolgen Sie die Teamleistung mit mehr als 15 Ansichtsoptionen, einschließlich Diagrammen und Tabellen Legen Sie Regeln für Benachrichtigungen, Statusänderungen und Aufgabenzuweisungen fest Teilen Sie Boards mit externen Interessengruppen und hinterlassen Sie Kommentare für Mitglieder des Teams

Schnellerer Start mit vorgefertigten Workflows #### monday.com limits 💢 Nur für kleine Teams (bis zu zwei Benutzer) geeignet In den Basisplänen fehlen erweiterte Features Es braucht Zeit, um die benutzerdefinierten Optionen zu beherrschen Weniger Funktionen im Vergleich zur Version für den Desktop 💡 Pro-Tipp: Suchen Sie nach einer einfachen Möglichkeit, Ihre Zeit zu erfassen? Sehen Sie sich unsere kuratierte Liste der undefined #### monday.com Preise 💰 *Free-Plan: Für Einzelpersonen und kleine Teams (bis zu 2 Benutzer) *Basic-Plan: 9 $/Monat pro Benutzer *Standard-Plan: 12 $/Monat pro Benutzer

Was sagen echte Benutzer über monday.com? > Zu erledigen: Ich mag auch die Integrationsmöglichkeiten, abgesehen davon, dass es eine Unmenge an Integration ohne Code mit Plattformen wie CognitoForms, Gmail, Slack und Twilio usw. bietet. undefined ### 11. Hubstaff (am besten für Produktivität und Zeiterfassung) /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/02/Hubstaff-1400x1002.png Hubstaff: Connecteam Alternative /%img/ via undefined Stellen Sie sich eine Lösung vor, die nicht nur Arbeitszeiten nachverfolgt, sondern auch Ineffizienzen in Echtzeit anzeigt – Hubstaff erledigt genau das. Es richtet sich an Teams, die im Büro, im Homeoffice oder in einer Mischform arbeiten, und bietet Features, die eine genaue Zeiterfassung und Einblicke in die Produktivität gewährleisten.

Und wenn Sie eine detaillierte Aktivitätsüberwachung wünschen, bei der Screenshots, URLs und Apps erfasst werden, die während der Arbeitszeit verwendet werden – Sie haben es erraten – dann sind Sie bei Hubstaff genau richtig. #### Die besten Features von Hubstaff ✅ Nachverfolgung der Arbeitszeiten auf Desktop, Web, Mobilgeräten und Chrome-Erweiterung Überwachung von Tastenanschlägen, Erfassung von Screenshots und Nachverfolgung der Nutzung von Apps/URLs zur Rechenschaftspflicht * Automatisierung der Gehaltsabrechnung und Erstellung von Rechnungen für Clients auf der Grundlage der nachverfolgten Stunden

Detaillierte Berichte zur Identifizierung von Ineffizienzen und zur Verbesserung der Ressourcenzuweisung https://clickup.com/blog/resource-allocation// /%href/ Nachverfolgung der Standorte von Teams im Feld, obwohl die Funktion robuster sein könnte #### Einschränkungen von Hubstaff 💢 Blockiert Mitarbeiter nicht daran, sich außerhalb des Arbeitsplatzes einzutragen * Es können keine Projekt- oder Standortdetails zu Schichten hinzugefügt werden, was die Flexibilität einschränkt

Features wie die Nachverfolgung von Pausen und Überstundenregeln in der mobilen App sind im Vergleich zu Desktop-Tools weniger effektiv. Erweiterte Funktionen wie unbegrenzte Integrationen und detaillierte Berichterstellung sind hinter den Unlimited-Plänen verborgen. #### Hubstaff-Preise 💰 Starter : 4,99 $/Monat pro Benutzer *Grow: 7,50 $/Monat pro Benutzer *Team: 10,00 $/Monat pro Benutzer

Der Prozess der Berechtigungen ist unkompliziert und die App macht einen hervorragenden Job, indem sie klarstellt, welche Daten gesammelt werden, sodass ich nie verwirrt bin, wie es funktioniert. /href/ https://www.g2.com/products/hubstaff/reviews/hubstaff-review-10670887 G2-Rezensent /%href/ 🔗 Auch zu lesen: Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder expandieren, Gusto vereinfacht die kniffligen Dinge – wie Steuern, Sozialleistungen und Compliance –, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Wachstum Ihres Geschäfts und die Zufriedenheit Ihres Teams. #### Die besten Features von Gusto ✅ Gehaltsabrechnung mit nur wenigen Klicks mit integrierten Steuerberechnungen und -erklärungen Enthält Krankenversicherung, Altersvorsorge und finanzielle Vergünstigungen ohne zusätzliche Maklergebühren Nehmen wir an, es ist Freitagnachmittag und Ihr Team kämpft immer noch darum, die Schichten für die nächste Woche fertigzustellen. Texte fliegen, E-Mails stapeln sich und Sie fragen sich, ob es einen besseren Weg gibt. Hier sorgt "When I Work" für Verbesserungen.

Die Plattform macht es super einfach, Schichten zu planen, Zeiten zu erfassen und alle auf derselben Seite zu halten. Ganz gleich, ob Sie ein geschäftiges Café, ein Einzelhandelsgeschäft oder eine Gesundheitseinrichtung betreiben, mit "When I Work" sparen Sie Stunden an Arbeit für Administratoren. 🧠 Wussten Sie schon?: Laut dem undefined zahlten im Februar 2023 43 % der Privatbetriebe in den USA ihren Mitarbeitern alle zwei Wochen, was den häufigsten Zeitraum für die Gehaltszahlung darstellt. Dies macht die Planung zu einer wichtigen Aufgabe für die Personalabteilung. #### When I Work bietet die besten Features ✅ Automatische Erstellung ganzer Arbeitspläne mit einem einzigen Klick Mitarbeiter können Schichten tauschen und Manager werden sofort benachrichtigt

Integrierte Nachrichtenfunktion für 1:1- oder Gruppenchats, um alle auf dem Laufenden zu halten Planen, Zeiterfassung und direkte Kommunikation über mobile Apps Mit prädiktiven tools Personalkosten verwalten und Kosten senken #### When I Work Einschränkungen 💢 Kein telefonischer Support und eingeschränkte Live-Chat-Zeiten Keine Überwachung bestimmter Aufgaben oder stündlicher Arbeitstypen möglich * Einige erweiterte Planungsanforderungen erfordern möglicherweise manuelle Umgehungslösungen

Wenn ich an der Preisgestaltung arbeite 💰 *Essentials: 2,50 $/Monat pro Benutzer *Pro: 5 $/Monat pro Benutzer *Premium: 8 $/Monat pro Benutzer #### Wenn ich an Bewertungen und Rezensionen arbeite 🌟 *G2: 4,3/5 (290+ Rezensionen)

Capterra : 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen) ## Weitere hilfreiche Tools Hier ist eine Liste weiterer Connecteam-Alternativen, die es nicht in unsere Liste der Top 13 geschafft haben, aber für Ihre Teams sehr nützlich sein können: *7shifts: Konzentriert sich auf die Restaurantplanung mit Features wie Schichtverwaltung, Zeiterfassung und Arbeitskostenprognose. Lässt sich nahtlos in POS-Systeme integrieren, um Abläufe zu optimieren

Hier ist eine gewagte Idee: Was wäre, wenn Ihre Leistungsträger plötzlich Termine versäumen würden? Sehen Sie, Zeiterfassung sollte sich nicht so anfühlen, als würde Big Brother Ihnen über die Schulter schauen. Das Ziel besteht nicht darin, jeden Schritt zu überwachen, sondern intelligente Tools zu nutzen, die dabei helfen, Workloads auszugleichen, Burnout zu verhindern und das gesamte Team engagiert und produktiv zu halten.

ClickUp zeichnet sich durch Tools wie die Planung per Drag-and-Drop und Gantt-Diagramme aus, die die Planung mühelos und anpassungsfähig machen. Mit dem anpassbaren System zur Verwaltung von Aufgaben können Sie Workflows mit Dropdown-Menüs, Checklisten und Phasen des Fortschritts personalisieren und so die individuellen Anforderungen Ihres Teams erfüllen.

Und dann gibt es noch Features zur Bearbeitung in Echtzeit wie Dokumente und Whiteboards, die dafür sorgen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, selbst bei einem Setup mit räumlicher Trennung. Bei der Leitung von Teams geht es nicht darum, mehr tools hinzuzufügen, sondern das richtige auszuwählen. /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an! /%href/