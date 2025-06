Die 13 besten Alternativen zu Connecteam im Jahr 2025

In der dynamischen Arbeitswelt von heute sind effektives Teammanagement und Kommunikation wichtiger denn je, insbesondere da Remote- und hybride Arbeitsmodelle weiter auf dem Vormarsch sind.

Connecteam bietet zwar eine robuste Plattform für die Verwaltung von Teams und Abläufen, doch gibt es verschiedene Alternativen, die unterschiedlichen geschäftlichen Anforderungen und Präferenzen gerecht werden.

Was gibt es sonst noch?

Gute Nachrichten: Wir haben eine Liste der besten Connecteam-Konkurrenten (einschließlich Tools mit einer kostenlosen Version) zusammengestellt, die möglicherweise genau die Features bieten, die Ihrem aktuellen Setup fehlen. Entdecken Sie sie jetzt.

Was sollten Sie bei einer Alternative zu Connecteam beachten?

Das sollten Sie bei jeder Alternative unbedingt beachten:

Mitarbeiterdatenbankverwaltung : Zentralisieren Sie Daten, klassifizieren Sie Mitarbeiter nach Rollen oder Speicherorten und nehmen Sie Aktualisierungen ganz einfach vor

Anwesenheits- und Urlaubsverwaltung : Vereinfachen Sie Anwesenheitsprotokolle, Zeiteinträge und -nachverfolgung sowie Urlaubsanträge und sorgen Sie gleichzeitig für eine genaue Gehaltsabrechnung

Self-Service-Optionen : Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern den Zugriff auf eine spezielle Wissensdatenbank mit HR-Dokumenten, die Beantragung von Urlaub und die unabhängige Nachverfolgung ihrer Projekte

Tools für das Leistungsmanagement : Führen Sie detaillierte Leistungsbeurteilungen durch, legen Sie Ziele fest und geben Sie Feedback in Echtzeit

Lern- und Analyseplattformen: Bieten Sie berufliche Weiterentwicklung und nutzen Sie Analysen, um Engagement, Fluktuation und Produktivität zu verfolgen

Die 13 besten Alternativen zu Connecteam

Überraschende Tatsache: Nur 16 % der Unternehmen nutzen Technologie, um das Engagement ihrer Mitarbeiter zu überwachen.

Diese 16 % haben einen Vorsprung, da die Nachverfolgung des Engagements und der Leistung der Mitarbeiter – insbesondere in einem Remote-Setup – dringend erforderlich ist, um die Produktivität zu steigern und den Erfolg des Unternehmens voranzutreiben.

Hier ist eine kuratierte Liste von Tools, die ähnliche Features wie Connecteam bieten, aber keine der Nachteile haben:

1. ClickUp (Am besten geeignet für Teamzusammenarbeit, Terminplanung und Aufgabenverwaltung)

Erinnern Sie sich an die unverzichtbaren Features, die wir gerade besprochen haben? ClickUp hat sie alle. Das macht Clickup zur "All-in-One-App für die Arbeit", der weltweit über 3 Millionen Teams vertrauen. Viele dieser Teams arbeiten remote, und ClickUp bietet speziell entwickelte Features, die die Projektplanung, -organisation und -ausführung für alle Arbeitsumgebungen vereinfachen.

Betrachten Sie beispielsweise die Terminplanung. Die Kalenderansicht von ClickUp ermöglicht Drag-and-Drop, wodurch die Umplanung zum Kinderspiel wird – einfach klicken, ziehen und ablegen, und schon ist Ihre gesamte Woche neu organisiert. Haben Sie ein langfristiges Projekt? Wechseln Sie zur Gantt-Ansicht von ClickUp, stellen Sie Abhängigkeiten auf einer Karte dar und passen Sie Termine mit einem einfachen Klick an.

Ziehen Sie Ereignisse per Drag & Drop mit den Planungsfunktionen von ClickUp in einen Kalender

Möchten Sie den Fortschritt überwachen? Die Workload-Ansicht zeigt, wer überlastet ist und wer mehr Aufgaben gebrauchen könnte, was das Teammanagement vereinfacht.

ClickUp punktet auch beim Aufgabenmanagement mit ClickUp Aufgaben.

Die Anpassung von Aufgaben ist ein weiteres Highlight, mit dem Manager Aufgaben an die individuellen Bedürfnisse der Teammitglieder anpassen können. Haben Sie einen Perfektionisten in Ihrem Team? Fügen Sie eine Checkliste hinzu und legen Sie Phasen wie "Entwurf" oder "in Bearbeitung" fest, um den hohen Ansprüchen Ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden.

Organisieren Sie Aufgaben ganz nach Ihren Wünschen mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp

Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie Metriken und Erkenntnisse direkt in den Aufgaben nachverfolgen. Diese vielfältigen Features helfen Teams dabei, die Delegierung von Aufgaben so mühelos wie möglich zu gestalten.

💡 Profi-Tipp: Mit den benutzerdefinierten Feldern von ClickUp können Sie Ihren Aufgaben Dropdown-Menüs, Kontrollkästchen oder sogar numerische Felder hinzufügen, um sie besser zu organisieren und in einen Kontext zu setzen. Wenn Sie eine Aufgabe zur Erstellung von Inhalten zuweisen, fügen Sie Felder wie "Zielgruppe", "Frist" und "Genehmigungsstatus" hinzu. Auf diese Weise weiß jeder auf einen Blick genau, was erforderlich ist.

Ein weiterer Bereich, in dem ClickUp glänzt, ist die Zusammenarbeit.

Ein Marketing-Team, das an einer Produkteinführung arbeitet, kann auf ClickUp Whiteboards Brainstorming betreiben, seine Strategien in ClickUp Dokumenten dokumentieren und in ClickUp Aufgaben Aufgaben mit klaren Fristen und Prioritäten zuweisen.

Schlagen Sie Änderungen vor, hinterlassen Sie Feedback und arbeiten Sie in Echtzeit mit ClickUp-Dokumenten zusammen

Möchten Sie den Entwurf der Kampagne bearbeiten? Das gesamte Team kann in Echtzeit gemeinsam an ClickUp-Dokumenten arbeiten und Kommentare und Vorschläge direkt im Workspace hinterlassen.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich ein Remote-HR-Team vor, das neue Mitarbeiter einarbeitet. Mit ClickUp können alle Mitarbeiterdokumente, von Verträgen bis hin zu Schulungsunterlagen, in einem sicheren, zentralen Ordner gespeichert werden. Jedes Teammitglied kann Dateien aktualisieren, Notizen hinzufügen und den Fortschritt verfolgen, ohne sich gegenseitig in die Quere zu kommen. Dank Features wie Thread-Kommentaren und sofortigen Benachrichtigungen bleiben alle auf dem Laufenden, ohne ständig nachschauen zu müssen.

Die besten Features von ClickUp ✅

Kalenderplanung per Drag & Drop : Verschieben Sie Ereignisse mühelos in der Tages-, Wochen- oder Monatsansicht – ideal, um Pläne anzupassen, ohne ins Schwitzen zu kommen

Gantt-Diagramme mit Abhängigkeiten : Erstellen Sie Zeitleisten für Projekte, verbinden Sie Aufgaben mit Abhängigkeiten und verschieben Sie Termine ganz einfach, damit alles nach Plan läuft

Ressourcenmanagement mit Workload-Ansicht : Überprüfen Sie die Kapazitäten der Teammitglieder auf einen Blick, um Burnout oder Unterauslastung zu vermeiden

Benutzerdefinierte Felder und Aufgabenstatus : Passen Sie Aufgaben mit ausklappbaren Menüs, Kontrollkästchen und Fortschrittsstatus wie "Erster Entwurf" oder "In Bearbeitung" an

Über 15 anpassbare Ansichten : Von Listen und Boards bis hin zu Zeitleisten und Kalendern – Ihr Team kann die Ansicht wählen, die am besten zu seinem Workflow passt

Echtzeit-Zusammenarbeit mit ClickUp Docs: Bearbeiten Sie Dokumente gemeinsam, brainstormen Sie auf Whiteboards und verfolgen Sie Thread-Kommentare, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Einschränkungen von ClickUp 💢

Die Vielzahl der Features kann zunächst überwältigend wirken, insbesondere für diejenigen, die mit Projektmanagement-Tools nicht vertraut sind

Preise für ClickUp 💰

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Preise auf Anfrage

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp 🌟

G2 : 4,7/5 (über 9000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über ClickUp?

Die Nachverfolgung von Aufgaben ist dank zahlreicher detaillierter Angaben kinderleicht. Das Freigeben für Teams und das Einladen neuer Mitglieder zur Zusammenarbeit im Board und an Aufgaben ist kinderleicht.

2. QuickBooks (am besten für Zeiterfassung und Integration der Lohnabrechnung)

über QuickBooks

QuickBooks Time macht die Zeiterfassung weniger anstrengend und effizienter.

Ganz gleich, ob Sie ein kleines Unternehmen sind, das Arbeitszeiten erfasst, oder ein größeres Unternehmen, das die Integration der Gehaltsabrechnung verwaltet – QuickBooks Time wurde entwickelt, um das Personalmanagement zu vereinfachen.

Mit seiner mobilen App zur Zeiterfassung und Geofencing-Funktionen sorgt QuickBooks Time dafür, dass Sie immer wissen, wer wo und an was arbeitet.

Stellen Sie sich ein Mitglied Ihres Remote-Teams vor, das sich von einem Kundenstandort aus einloggt, oder einen Bauarbeiter, der automatisch daran erinnert wird, sich auszuloggen, wenn er die Baustelle verlässt.

Die besten Features von QuickBooks ✅

Mit der mobilen App können Sie Timesheets von überall aus verfolgen, bearbeiten und genehmigen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter mit standortbasierten Erinnerungen zum Ein- und Ausstempeln dort sind, wo sie sein sollen

Lassen Sie Mitarbeiter vor Ort mit PIN-Codes oder Fotoüberprüfung einchecken, um Zeitdiebstahl zu verhindern

Generieren Sie detaillierte Einblicke, um Projektkosten zu verfolgen, die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu überwachen und die Gehaltsabrechnung zu planen

Vergleichen Sie geschätzte und tatsächliche Stunden für eine bessere Ressourcenzuweisung und termingerechte Lieferung

Einschränkungen von QuickBooks 💢

Die Grundgebühr zuzüglich der Gebühren pro Benutzer können für kleine Unternehmen schnell zu einer erheblichen Summe werden

Benutzer berichten, dass das System häufig Passwortänderungen erfordert, was Workflows stören kann

Die Einrichtung und Beherrschung von Integrationen und erweiterten Tools ist zwar leistungsstark, kann jedoch zeitaufwändig sein

QuickBooks-Preise 💰

Premium : 20 $ Grundgebühr pro Monat + 8 $ pro Benutzer und Monat

Elite: 40 $ Grundgebühr pro Monat + 10 $ pro Benutzer und Monat

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks 🌟

G2 : 4,5/5 (über 1.430 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 6.960 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über QuickBooks?

Die beliebtesten Features sind Rechnungsstellung, Spesenabrechnung und Bestandsverwaltung. Ich nutze es regelmäßig, fast jeden Tag.

3. Clockify (Am besten für Zeiterfassung mit einem kostenlosen Plan)

via Clockify

Clockify beseitigt das Chaos bei der Zeiterfassung mit seinem lebenslang kostenlosen Plan, der sich perfekt für Teams eignet, die ihre Arbeitszeiten verwalten möchten, ohne ihr Budget zu sprengen.

Von einfachen Timern bis hin zur erweiterten Berichterstellung – Clockify steht für Flexibilität. Stellen Sie sich einen Designer vor, der abrechnungsfähige Stunden nachverfolgt, oder einen Manager, der Timesheet-Daten analysiert, um Workflows zu optimieren.

Es funktioniert sogar für Remote-Teams und bietet GPS-Standortverfolgung und Geofencing, um Genauigkeit zu gewährleisten.

Die besten Features von Clockify ✅

Zeiterfassung, Projekte und Benutzer ohne Kostenbeschränkungen verfolgen

Verwenden Sie Timer, Timesheets und sogar einen gemeinsamen Kiosk für Teams vor Ort

Gewinnen Sie Einblicke in Produktivität, Einnahmen und Zeitaufteilung

Überwachen Sie die Speicherorte und Routen Ihres Teams, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen

Vergleichen Sie die geschätzte mit der tatsächlich für Aufgaben und Projekte aufgewendeten Zeit

Einschränkungen von Clockify 💢

Erweiterte Funktionen wie Terminplanung und Rechnungsstellung erfordern kostenpflichtige Upgrades

Die schiere Anzahl der Features kann für Benutzer mit einfachen Anforderungen abschreckend sein

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Störungen und einer weniger intuitiven Benutzererfahrung im Vergleich zur Desktop-Version

Preise für Clockify 💰

Standard : 5,49 $/Monat pro Benutzer

Pro : 7,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 11,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify: 🌟

G2 : 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.130 Bewertungen)

4. Deputy (Am besten geeignet für Mitarbeiterplanung und Zeiterfassung)

via Deputy

Der Versuch, Mitarbeiterpläne, Gehaltsabrechnungen und Compliance gleichzeitig zu verwalten, führt unweigerlich zu Chaos.

Deputy vereinfacht all dies durch eine benutzerfreundliche Plattform für Terminplanung, Zeiterfassung und Personalmanagement.

So funktioniert's: Mit Deputy können Sie mit nur wenigen Klicks intelligente Zeitpläne erstellen. Sie können Schichten ohne endloses Hin und Her tauschen oder die Gehaltsabrechnung und Compliance über dieselbe Plattform abwickeln, anstatt zwischen mehreren Plattformen zu wechseln.

Darüber hinaus können Mitarbeiter mit der mobilen App von überall aus ein- und ausstempeln, Urlaub beantragen oder ihre Termine einsehen. Dies macht die App besonders praktisch für dynamische Arbeitsumgebungen wie den Einzelhandel, das Gastgewerbe und das Gesundheitswesen.

🧠 Wussten Sie schon: 94 % der Führungskräfte weltweit möchten, dass ihre Gehaltsabrechnungssoftware nahtlos in alle ihre HR-Software und -Systeme integriert ist.

Die besten Features von Deputy ✅

Erstellen, passen Sie Mitarbeiterpläne an und tauschen Sie sie mit nur wenigen Klicks aus

Erfassen Sie genaue Timesheets und exportieren Sie diese direkt in Lohnabrechnungssysteme

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Schichten zu verwalten, sich ein- und auszustempeln und über die App Urlaub zu beantragen

Vereinfachen Sie die Einhaltung von Arbeitsgesetzen und vermeiden Sie kostspielige Fehler mit integrierten Compliance-Tools

Verbinden Sie sich mit beliebten Lohnbuchhaltungs- und HR-Systemen, um Abläufe zu optimieren

Einschränkungen von Deputy 💢

Bei kleinen Teams mit begrenztem Budget können sich die Preise pro Benutzer schnell summieren

Die Funktionen zur Berichterstellung sind möglicherweise nicht so ausgeprägt wie bei einigen Mitbewerbern

Einige Benutzer berichten von langen Ladezeiten und kleineren Problemen bei der Benutzerfreundlichkeit während Spitzenzeiten

Preise für Deputy 💰

Terminplanung : 4,50 $/Monat pro Benutzer

Zeiterfassung : 4,50 $/Monat pro Benutzer

Premium : 6 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung mit 5 $/Monat pro Benutzer)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Deputy 🌟

G2 : 4,6/5 (über 310 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 730 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Deputy?

Mir gefällt, dass die Zeitpläne von den Teammitgliedern eingesehen und in Gruppen unterteilt werden können.

5. Asana (Am besten geeignet für Projektmanagement und Teamzusammenarbeit)

via Asana

Mit Asana können Sie jedes Detail Ihres Projekts organisieren – Fristen festlegen, Aufgaben zuweisen und Fortschritte in Echtzeit verfolgen.

Wenn Sie einen Überblick auf hoher Ebene benötigen, können Sie die Ansicht "Zeitleiste" verwenden, um zu visualisieren, wie alles zusammenpasst.

Von der Automatisierung von Workflows bis hin zur Integration mit über 300 Tools wie Slack und Google Drive – Asana wurde entwickelt, um komplexe Projekte zu vereinfachen.

🧠 Wussten Sie schon: Laut der jährlichen weltweiten Umfrage von Deloitte unter Führungskräften haben 73 % der Unternehmen begonnen, intelligente Automatisierung einzusetzen, um Workflows und Geschäftsprozesse zu optimieren.

Die besten Features von Asana ✅

Organisieren Sie Aufgaben effizient mit klaren Prioritäten und Echtzeit-Updates

Laden Sie Teammitglieder zu Workspaces ein, teilen Sie Fortschritte und hinterlassen Sie Kommentare zu Aufgaben

Visualisieren Sie den Fortschritt von Projekten und identifizieren Sie widersprüchliche Anforderungen mit Leichtigkeit

Verbinden Sie sich mit über 300 Tools, darunter Slack, Microsoft Teams und Google Drive

Fügen Sie Aufgaben spezifische Details hinzu, um Kontext zu liefern und Fortschritte effektiv zu verfolgen

Limits von Asana 💢

Im Gegensatz zu Mitbewerbern verfügt Asana nicht über native Features zur Zeiterfassung

Die Vielzahl an Features kann grundlegende Aufgaben unnötig komplex erscheinen lassen

Einer Aufgabe kann nur ein Benutzer zugewiesen werden, was die Zusammenarbeit bei gemeinsamen Aufgaben behindern kann

Preise für Asana 💰

Persönlich : Kostenlos

Starter : 10,99 $/Monat pro Benutzer

Erweitert: 24,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Asana 🌟

G2 : 4,4/5 (über 10.700 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 13.200 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Asana?

Die Benutzeroberfläche von Asana ist einfach zu bedienen und intuitiv, was die Navigation auf der Plattform und die Ausführung bestimmter Aufgaben erleichtert.

6. Rippling (Am besten geeignet für All-in-One-Lösungen für Personalwesen, Gehaltsabrechnung und IT-Management)

via Rippling

Wenn Sie als Personalverantwortlicher auf der Suche nach einem Team-Management-Tool sind, das Personalwesen, Gehaltsabrechnung, IT und Ausgabenmanagement vereint, sollten Sie sich Rippling ansehen.

Das integrierte Ökosystem von Rippling ermöglicht Ihnen die Einarbeitung neuer Mitarbeiter, indem Sie ihnen einfach ein Gerät aushändigen und ihre Gehaltsabrechnung einrichten – alles in einem einzigen Workflow.

Von der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben mit anpassbaren "Rezepten" bis hin zur Benachrichtigung über Compliance-Probleme wie Verstöße gegen Mindestlöhne oder Lohnunterschiede bietet es Lösungen, die von Wettbewerbern oft übersehen werden.

Die besten Features von Rippling ✅

Lassen Sie sich über Probleme wie Verstöße gegen den Mindestlohn, Lohnunterschiede und Sicherheitslücken benachrichtigen

Automatisieren Sie zeitaufwändige Aufgaben mit benutzergenerierten "Rezepten" für Umfragen, Buchhaltungsformeln und mehr

Verwalten Sie Personalwesen, Gehaltsabrechnung, IT und Ausgaben auf einer einzigen Plattform und sorgen Sie so für reibungslose Abläufe

Fügen Sie Features hinzu oder entfernen Sie sie, wenn Ihr Geschäft wächst oder schrumpft

Verwalten Sie Teams in über 140 Ländern mit Tools für Gehaltsabrechnung, Sozialleistungen und HRIS

Einschränkende Limits 💢

Unternehmen müssen sich zu einem kostenpflichtigen Plan committen, ohne die Software vorher zu testen

Die Plattform basiert auf benutzergesteuerten App-Verbindungen, die inkonsistent oder unvollständig sein können

Unterstützt nur Englisch und Französisch, was für globale Teams eine Herausforderung darstellen kann

Unübersichtliche Preisgestaltung 💰

Benutzerdefinierte Preise

Begeisterte Bewertungen und Rezensionen 🌟

G2 : 4,8/5 (über 5.430 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 3.390 Bewertungen)

7. Homebase (Am besten für kleine Unternehmen mit Teams, die stundenweise arbeiten)

via Homebase

Die Verwaltung von Stundenlohnmitarbeitern bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich – Terminkonflikte, Fehler bei der Gehaltsabrechnung und endlose Diskussionen über Schichttausch.

Homebase beseitigt das Chaos, indem es eine All-in-One-Plattform bietet, die Terminplanung, Zeiterfassung und Gehaltsabrechnung kombiniert und die Kommunikation im Team verbessert.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, ein Mitglied Ihres Teams beantragt einen Schichttausch, und innerhalb weniger Minuten ist dieser genehmigt und im gesamten Team aktualisiert – ohne Texte, ohne Verwirrung. Homebase hält alle mit seiner benutzerfreundlichen mobilen App, automatisierten Benachrichtigungen und Echtzeit-Updates auf dem gleichen Stand.

Die besten Features von Homebase ✅

Verwalten Sie die Terminplanung und Zeiterfassung für bis zu 20 Mitarbeiter an einem Speicherort kostenlos

Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, unterwegs ein- und auszustempeln, Zeitpläne einzusehen und Urlaub zu beantragen

Optimieren Sie die Schichtplanung mit Vorlagen, vorausschauender Terminplanung und Benachrichtigungen in Echtzeit

Mit der integrierten Steuererklärung können Sie Timesheets nahtlos in Gehaltsabrechnungen umwandeln

Senden Sie Updates, Erinnerungen an Schichtwechsel und Teamankündigungen über die App

💡 Profi-Tipp: Mit ClickUp gehen Sie über die grundlegende Terminplanung und Zeiterfassung hinaus. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, um Details wie "Schichttyp", "Lohnsatz" oder "Genehmigungsstatus" direkt in Aufgaben einzufügen und nahtlos in Lohnabrechnungssysteme zu integrieren, um genaue Auszahlungen zu gewährleisten – alles auf einer Plattform.

Limits von Homebase 💢

Viele Funktionen, wie Tools für die Personalbeschaffung und Compliance, sind hinter höherwertigen Plänen gesperrt

Einige Benutzer berichten von Problemen beim Ein- und Ausstempeln, was die Genauigkeit der Gehaltsabrechnung beeinträchtigen kann

In erster Linie für US-amerikanische Unternehmen, was die globale Nutzbarkeit einschränkt

Preise für Homebase 💰

Basic : Kostenlos (bis zu 20 Mitarbeiter an einem Speicherort)

Essentials : 20 $/Monat pro Speicherort

Plus : 48 $/Monat pro Speicherort

All-in-One: 80 $/Monat pro Speicherort

Bewertungen und Rezensionen zu Homebase 🌟

G2 : 4,2/5 (über 110 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.060 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Homebase?

Ich finde es toll, dass E-Mails und Text-Benachrichtigungen versendet werden, wenn ein neuer Zeitplan oder eine Änderung erstellt wurde.

8. BambooHR (Am besten geeignet für umfassende HR-Lösungen für KMUs)

via BambooHR

Ähnlich wie Rippling ermöglicht Ihnen BambooHR die Verwaltung von Neueinstellungen, Registrierungen und Gehaltsabrechnungen auf einer übersichtlichen Plattform.

Ob es darum geht, einen dreiwöchigen Prozess zur Gewährung von Sozialleistungen auf nur zwei Tage zu verkürzen oder durch automatisierte Gehaltsabrechnung jährlich 20.000 US-Dollar einzusparen – die Plattform ermöglicht es Unternehmen, sich mehr auf ihre Mitarbeiter und weniger auf den Papierkram zu konzentrieren.

Die besten Features von BambooHR ✅

Konsolidiert Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Sozialleistungen und Leistungsmanagement in einer einzigen Oberfläche

Ermöglicht Mitarbeitern den Zugriff auf und die Aktualisierung ihrer Informationen und automatisiert so das Workload-Management der Personalabteilung

Bietet eine Vielzahl an anpassbaren Berichten für datengestützte Entscheidungen

Vereinfacht die Personalbeschaffung und -einstellung mit integrierter ATS-Funktionalität

Optimieren Sie den Onboarding-Prozess mit elektronischen Signaturen und Willkommenspaketen

Einschränkungen von BambooHR 💢

Preisdetails sind nicht ohne Weiteres verfügbar und erfordern die Kontaktaufnahme mit dem Vertriebsteam

Die Verwaltung von Gehaltsabrechnungen und Sozialleistungen ist nur für Unternehmen mit Sitz in den USA verfügbar

Die Zeiterfassung ist nicht im Basispaket enthalten und erfordert zusätzliche Kosten

Preise für BambooHR 💰

Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu BambooHR 🌟

G2 : 4,4/5 (über 2.420 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 2.980 Bewertungen)

9. Buddy Punch (Am besten geeignet für einfache Zeiterfassung und Verantwortlichkeit)

via Buddy Punch

Die Verwaltung der Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter sollte nicht wie das Knacken eines Codes sein, und Buddy Punch sorgt dafür, dass dies nicht der Fall ist.

Diese Plattform wurde für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt und vereinfacht die Zeiterfassung, Terminplanung und Integration der Gehaltsabrechnung.

So funktioniert es: Buddy Punch macht es einfach, Arbeitszeiten mit GPS, Geofencing und Webcam-Überprüfung zu überwachen.

Darüber hinaus bietet es die Nachverfolgung von Speicherorten und automatisierte Timesheets, die sich direkt in Gehaltsabrechnungssysteme wie QuickBooks und Paychex integrieren lassen.

Die besten Features von Buddy Punch ✅

Mitarbeiter können sich über QR-Codes, Webcams oder GPS ein- und ausstempeln

Legen Sie standortbasierte Einschränkungen fest, um betrügerische Zeiterfassungen zu verhindern

Erhalten Sie Benachrichtigungen über Überstunden oder versäumte Stempelungen

Nahtlose Verbindung mit gängiger Lohnbuchhaltungssoftware wie QuickBooks und ADP

Erstellen Sie detaillierte Timesheets und Gehaltsabrechnungen

Limits von Buddy Punch 💢

Erfordert eine Internetverbindung zum Ein- und Ausstempeln

Der Live-Chat ist nur von Monday bis Friday verfügbar

Mobile Apps verfügen nicht über alle Features, die in der Desktop-Version verfügbar sind

Preise für Buddy Punch 💰

Starter : 4,49 $/Monat pro Benutzer + 19 $ Grundgebühr

Pro : 5,99 $/Monat pro Benutzer + 19 $ Grundgebühr

Enterprise: 10,99 $/Monat pro Benutzer + 19 $ Grundgebühr

Bewertungen und Rezensionen zu Buddy Punch 🌟

G2 : 4,8/5 (über 280 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 1.030 Bewertungen)

10. Monday. com (Am besten für benutzerfreundliches Projektmanagement geeignet)

Nehmen wir an, Ihr Team hat Schwierigkeiten, alle auf dem gleichen Stand zu halten. Mit monday.com können Sie den Fortschritt mithilfe von Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards und benutzerdefinierten Dashboards visualisieren und gleichzeitig repetitive Aufgaben automatisieren, um Zeit zu sparen.

🍪 Bonus: Dank der Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Ihren Workflow ganz einfach organisieren, ohne technische Vorkenntnisse zu benötigen.

Beachten Sie, dass erweiterte Features wie Zeiterfassung und Gantt-Diagramme nur in höheren Plänen verfügbar sind.

die besten Features von monday.com ✅

Passen Sie Ihre Projekt-Boards genau an Ihre Bedürfnisse an

Verfolgen Sie die Teamleistung mit über 15 Ansichtsoptionen, darunter Diagramme und Tabellen

Legen Sie Regeln für Benachrichtigungen, Statusänderungen und Aufgabenverteilungen fest

Boards für externe Stakeholder freigeben und Kommentare für Team-Mitglieder hinterlassen

Schneller starten mit vorgefertigten Workflows

limits von monday.com 💢

Nur für kleine Teams (bis zu zwei Benutzer) geeignet

Basispläne bieten keine erweiterten Features

Erfordert Zeit, um die benutzerdefinierten Anpassungsoptionen zu beherrschen

Im Vergleich zur Desktop-Version weniger funktional

preise für Monday.com 💰

Free-Plan: Für Einzelpersonen und kleine Teams (bis zu 2 Benutzer)

Basisplan : 9 $/Monat pro Benutzer

Standard-Plan : 12 $/Monat pro Benutzer

Pro-Plan : 19 $/Monat pro Benutzer

Enterprise-Plan: Benutzerdefinierte Preise

bewertungen und Rezensionen zu monday.com 🌟

G2 : 4,7/5 (über 12.500 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 5.300 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über monday.com?

Mir gefallen auch die Integrationsmöglichkeiten, neben der Vielzahl an Integrationsmöglichkeiten ohne Code mit Plattformen wie CognitoForms, Gmail, Slack und Twilio etc.

11. Hubstaff (Am besten für Produktivität und Zeiterfassung)

via Hubstaff

Stellen Sie sich eine Lösung vor, die nicht nur Arbeitszeiten erfasst, sondern auch Ineffizienzen in Echtzeit aufzeigt – Hubstaff macht genau das.

Es richtet sich an Teams, die am Schreibtisch, remote oder hybrid arbeiten, und bietet Features, die eine genaue Zeiterfassung und Einblicke in die Produktivität gewährleisten.

Und wenn Sie detaillierte Aktivitäten überwachen, Screenshots, URLs und während der Arbeitszeit verwendete Apps erfassen möchten, sind Sie bei Hubstaff genau richtig.

Die besten Features von Hubstaff ✅

Verfolgt Arbeitszeiten auf Desktop, Web, Mobilgeräten und Chrome-Erweiterung

Überwacht Tastenanschläge, erstellt Screenshots und verfolgt die Nutzung von Apps/URLs zur Nachverfolgung

Automatisiert die Gehaltsabrechnung und erstellt Kundenrechnungen auf Basis der erfassten Stunden

Bietet detaillierte Berichte zur Identifizierung von Ineffizienzen und zur Verbesserung der Ressourcenzuweisung

Verfolgt die Speicherorte von Teams im Außendienst, auch wenn die Funktionalität noch verbessert werden könnte

Limits von Hubstaff 💢

Blockiert Mitarbeiter nicht daran, sich außerhalb des Arbeitsortes anzumelden

Es können keine Projekt- oder Speicherort-Details zu Schichten hinzugefügt werden, was die Flexibilität einschränkt

Features wie Pausenerfassung und Überstundenregeln in der mobilen App sind im Vergleich zu Desktop-Tools weniger effektiv

Erweiterte Features wie unbegrenzte Integrationen und detaillierte Berichterstellung sind in Premium-Plänen enthalten

Preise für Hubstaff 💰

Starter : 4,99 $/Monat pro Benutzer

Wachstum : 7,50 $/Monat pro Benutzer

Team : 10,00 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 25,00 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Hubstaff 🌟

G2 : 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Was sagen Benutzer aus der Praxis über Hubstaff?

Der Berechtigungsprozess ist unkompliziert, und die App erklärt sehr gut, welche Daten erfasst werden, sodass ich nie verwirrt bin, wie sie funktioniert.

12. Gusto (Am besten für kleine und mittlere Unternehmen geeignet)

via Gusto

Gusto kümmert sich um alle üblichen HR-Aufgaben: Gehaltsabrechnung, Verwaltung von Sozialleistungen ohne Aufwand und Einarbeitung neuer Mitarbeiter.

Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder expandieren möchten, Gusto vereinfacht die kniffligen Aufgaben wie Steuern, Sozialleistungen und Compliance, damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können: das Wachstum Ihres Unternehmens und die Zufriedenheit Ihres Teams.

Die besten Features von Gusto ✅

Führen Sie die Gehaltsabrechnung mit nur wenigen Klicks durch, inklusive integrierter Steuerberechnungen und -erklärungen

Beinhaltet Krankenversicherung, Altersvorsorgepläne und finanzielle Vergünstigungen ohne zusätzliche Maklergebühren

Optimieren Sie Prozesse mit Auftragsverfolgung, benutzerdefinierten Checklisten für die Einarbeitung und papierlosen Workflows

Mitarbeiter können auf Gehaltsabrechnungen zugreifen, Sozialleistungen verwalten und die Gusto Wallet App für Finanztools nutzen

Verbinden Sie sich mit führenden Business-Apps für Zeiterfassung, Buchhaltung und mehr

Einschränkungen von Gusto 💢

Die Preise verdoppeln sich zwischen den einzelnen Stufen, was die Erschwinglichkeit für kleinere Unternehmen einschränkt

Wichtige Tools wie Compliance-Benachrichtigungen sind nur im teuersten Plan verfügbar

Berichte über langsame Reaktionszeiten und ungelöste Probleme nehmen zu

Das Angebot ist in 38 Bundesstaaten und Washington, D. C. verfügbar

Die App unterstützt nur Mitarbeiter, Arbeitgeber haben keinen Zugriff auf mobile Funktionen

Preise für Gusto 💰

Simple : 40 $/Monat + 6 $ pro Benutzer

Plus : 80 $/Monat + 12 $ pro Benutzer

Premium: 180 $/Monat + 22 $ pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Gusto 🌟

G2 : 4,5/5 (über 2.200 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

13. When I Work (Am besten für Schichtbetriebe geeignet)

Über When I Work

Nehmen wir an, es ist Freitagnachmittag und Ihr Team ist noch damit beschäftigt, die Schichten für die nächste Woche festzulegen. Texte fliegen hin und her, E-Mails stapeln sich und Sie fragen sich, ob es einen besseren Weg gibt.

Hier kommt When I Work ins Spiel und verbessert die Arbeitsabläufe.

Die Plattform macht es super einfach, Schichten zu planen, Zeiten zu erfassen und alle auf dem gleichen Stand zu halten. Ganz gleich, ob Sie ein belebtes Café, ein Einzelhandelsgeschäft oder eine Gesundheitseinrichtung betreiben, mit When I Work sparen Sie Stunden an Verwaltungsarbeit.

🧠 Wussten Sie schon: Laut dem Bureau of Labor Statistics (BLS) zahlten im Februar 2023 43 % der privaten Unternehmen in den USA ihre Mitarbeiter alle zwei Wochen, was dies zum häufigsten Zahlungszeitraum macht. Dies macht die Terminplanung zu einer wichtigen Aufgabe für Personalabteilungen.

Die besten Features von When I Work ✅

Erstellen Sie mit einem einzigen Klick automatisch komplette Arbeitspläne

Mitarbeiter können Schichten tauschen, und Manager werden sofort benachrichtigt

Integrierte Messaging-Funktion für 1:1- oder Gruppen-Chats, damit alle auf dem Laufenden bleiben

Planen, erfassen Sie Zeiten und kommunizieren Sie direkt über mobile Apps

Verwalten Sie Arbeitsbudgets und senken Sie Kosten mit vorausschauenden Tools

Limits bei der Arbeit 💢

Kein telefonischer Support und eingeschränkte Live-Chat-Zeiten

Bestimmte Aufgaben oder stündliche Arbeitstypen können nicht überwacht werden

Einige erweiterte Terminplanungsanforderungen erfordern möglicherweise manuelle Workarounds

Wenn ich an der Preisgestaltung arbeite 💰

Essentials : 2,50 $/Monat pro Benutzer

Pro : 5 $/Monat pro Benutzer

Premium: 8 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu When I Work 🌟

G2 : 4,3/5 (über 290 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1.100 Bewertungen)

Hier ist eine Liste mit weiteren Alternativen zu Connecteam, die es nicht in unsere Top 13 Liste geschafft haben, aber für Ihre Teams dennoch nützlich sein können:

7shifts : Konzentriert sich auf die Planung im Gastronomiebereich mit Features wie Schichtverwaltung, Zeiterfassung und Personalkostenprognosen. Lässt sich nahtlos in POS-Systeme integrieren und sorgt so für reibungslose Abläufe

Personio : Speziell für kleine und mittlere Unternehmen entwickelt. Bietet rechtskonforme Zeiterfassung, Mitarbeiterdatenverwaltung, Lohnabrechnung und Tools für die Personalbeschaffung

Xenia: Spezialisiert auf das Management von Mitarbeitern mit Kundenkontakt mit Features für Aufgabenverwaltung, Kommunikation und Leistungsnachverfolgung. Bietet anpassbare Workflows und Echtzeit-Analysen zur Steigerung der Produktivität

Weniger klicken, mehr erledigen: ClickUp erledigt das für Sie

Sieben von zehn Managern glauben, dass Technologien zur Mitarbeiterüberwachung die Leistung verbessern. Im krassen Gegensatz dazu geben 72 % der Mitarbeiter an, dass diese Technologien kaum oder gar keine Auswirkungen haben und in einigen Fällen sogar die Produktivität beeinträchtigen.

Hier ist ein gewagter Gedanke: Was wäre, wenn Ihre Leistungsträger plötzlich Termine nicht mehr einhalten würden?

Zeiterfassung sollte sich nicht so anfühlen, als würde Big Brother Ihnen über die Schulter schauen. Das Ziel ist nicht, jede Bewegung zu überwachen, sondern intelligente Tools zu nutzen, die dabei helfen, Workloads auszugleichen, Burnout zu verhindern und das gesamte Team motiviert und produktiv zu halten.

ClickUp zeichnet sich durch Tools wie Drag-and-Drop-Planung und Gantt-Diagramme aus, die die Planung mühelos und anpassungsfähig machen. Mit dem anpassbaren Aufgabenmanagementsystem können Sie Workflows mit ausklappbaren Menüs, Checklisten und Fortschrittsphasen personalisieren und so den individuellen Anforderungen Ihres Teams gerecht werden.

Darüber hinaus gibt es Features für die Bearbeitung in Echtzeit wie Dokumente und Whiteboards, mit denen alle auch in Remote-Setups auf dem gleichen Stand bleiben.

Bei der Verwaltung von Teams geht es nicht darum, mehr Tools hinzuzufügen, sondern das richtige auszuwählen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an!