Die 10 besten KI-Tools für Werbetexte zur Steigerung Ihrer Marketingkampagnen

Sind Sie es leid, sich abzumühen, um Ihre Werbetexte auffällig zu gestalten? Tools für Werbetexte, die auf künstlicher Intelligenz basieren, sind Ihre Verknüpfung zur schnellen Erstellung fesselnder Werbetexte. Einem kürzlich veröffentlichten Dentsu CMO-Bericht zufolge undefined stimmen zu, dass "in einer Welt, in der Werbung leichter zu ignorieren ist, es wichtiger denn je ist, zu unterhalten und zu begeistern." Jahre der digitalen Überflutung haben unsere Nervenbahnen so weit abgestumpft, dass immer neuere Inhalte erforderlich sind, um den gleichen "Dopamin-Kick" (sprich: das gleiche Engagement des Publikums) zu erzielen. Diese Verschiebung fordert Marketingfachleute und Urheber dazu heraus, innovative Werbetexte zu erstellen, die schnell Aufmerksamkeit erregen.

können Sie ganz einfach leistungsstarke Anzeigen erstellen, die auffallen. So wird auch sichergestellt, dass Ihre Anzeigen mit der einzigartigen Stimme Ihrer Marke übereinstimmen. Diese Vorlage hilft Ihnen beim Brainstorming neuer Strategien für Werbekampagnen, bei der Organisation und Pflege bezahlter Pläne, bei der Priorisierung von Aufgaben und bei der Überwachung von Leistungsmetriken, um eine maximale Rendite zu gewährleisten.

Sie können den Fortschritt jeder Anzeige nachverfolgen, indem Sie den Status der Aufgaben mit "Implementierung", "Live", "Neue Anfrage", "Recherche" und "Abgeschlossen" markieren.

"Vor der Automatisierung mussten wir, wenn ein Werbetexter eine Aufgabe erledigt hatte, manuell die Befehlskette nach oben kommunizieren, dass der Text fertig war. Das konnte 36 Stunden dauern. Es ist großartig, weil das gesamte Team seine täglichen Aufgaben in ClickUp nachverfolgt." Oscar Aguilar, Marketing Operations Manager bei CEMEX

Die besten Features von ClickUp:
- Erleichtern Sie die nahtlose Kommunikation innerhalb Ihres Teams mit ClickUp Dokumente, erhalten Sie Feedback über Kommentare und implementieren Sie Änderungen innerhalb derselben Plattform
- Optimieren Sie Vertriebs- und Marketingmanagement durch Nachverfolgung der Kampagnenleistung und der Auswirkungen von Werbekampagnen
- Behalten Sie mit den Gantt-Diagrammen von ClickUp eine visuelle Übersicht über die Zeitleisten der Inhalte Ihrer Anzeigen und verfolgen Sie Fristen, Meilensteine und Abhängigkeiten für alle Ihre Werbekampagnen

Steigern Sie Ihre Konversionsrate mit hochwertigen Texten, die von Copy.ai erstellt werden. Dieses Tool kann schnell und effizient Texte für einen breiten Bereich schriftlicher Inhalte erstellen – von ansprechenden Werbetexten bis hin zu überzeugenden Blogbeiträgen. Ideal für kurze Inhalte wie Überschriften, Slogans, Titel-Tags, Meta-Beschreibungen und Anzeigenbeschreibungen. Benutzer können bestimmte Parameter wie Ton, Stil und Zielgruppe eingeben, um sicherzustellen, dass die generierten Inhalte mit ihrer Markenidentität übereinstimmen, und Variationen für A/B-Tests erstellen.

4. Anyword (am besten für leistungsorientierte Inhalte)

Smart Copy verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit über 45 anpassbaren Vorlagen für verschiedene Inhaltstypen, darunter Marketingtexte, E-Mail-Kampagnen und Social-Media-Beiträge. Auf diese Weise können Benutzer schnell hochwertige Inhalte erstellen, die mit ihren Marketingzielen übereinstimmen.

Durch Klicks auf Anzeigen auf Facebook, Instagram und LinkedIn gelangen potenzielle Kunden mit nur wenigen Klicks auf die für die Kampagne benutzerdefinierte Zielseite, wodurch Ihre Konversionsrate optimiert wird. Smart Copy lässt sich nahtlos in Unbounce-Zielseiten und andere Marketingplattformen integrieren und vereinfacht den Workflow von der Erstellung bis zur Veröffentlichung von Anzeigenkampagnen und der Erstellung von Inhalten für Anzeigen und Social-Media-Beiträge. #### Die besten Features von Unbounce Smart Copy

Greifen Sie direkt in Ihrem Browser auf die Features von Smart Copy zu, um Inhalte unterwegs über verschiedene Anwendungen hinweg zu erstellen. Verwenden Sie Content Expander, um Anzeigentexte zu vertiefen und vorgefertigte Vorlagen für Anzeigentypen auf verschiedenen Plattformen, einschließlich Google Ads und Social-Media-Posts, hinzuzufügen. Erstellen Sie eine mobil-responsive, webbasierte Landing Page, ohne Code schreiben zu müssen. #### Unbounce Smart Copy Limits * Erweiterte Funktionen sind nur in Kombination mit Unbounce-Landing Pages effektiv

Unbounce Smart Copy Preise *Erstellen: 99 $/Monat *Experimentieren: 149 $/Monat *Optimieren: 249 $/Monat *Agentur: 499 $/Monat #### Unbounce Smart Copy Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,4/5 (350+ Rezensionen)