Die 10 besten Alternativen zu Timeular für 2025

10. undefined . Anstatt mit verschiedenen Tools zu jonglieren, können Sie in ClickUp Zeitblöcke in Ihrem Kalender erstellen und diese Blöcke sofort in Aufgaben umwandeln. Auf diese Weise bleiben Ihr Zeitplan und Ihre Liste der zu erledigenden Aufgaben ohne zusätzlichen Aufwand perfekt synchronisiert. #### ClickUp Projekt ZeiterfassungLegen Sie mit den Funktionen zur Zeiterfassung von ClickUp Zeitschätzungen fest und finden Sie heraus, wie viel Zeit für Aufgaben und Projekte aufgewendet wurde. Sind Sie bereit, Ihre Abläufe zu überwachen? undefined ermöglicht es Ihnen, Zeitschätzungen festzulegen, die tatsächlich für Aufgaben und Unteraufgaben aufgewendete Zeit zu verfolgen und die beiden zu vergleichen. So erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, wie gut Ihre Zeitschätzungen mit der Realität auf Aufgaben- und Projektebene übereinstimmen. #### ClickUp Brain Wenn Sie beim Zeitmanagement einen Schritt weiter gehen möchten, kann ClickUps nativer KI-gestützter Assistent, Sobald dies erledigt ist, können Sie Ihre Aufgaben in Status wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Fertiggestellt" verschieben. Außerdem stehen Ihnen Benutzerdefinierte Felder für Prioritäten, Fälligkeitsdaten und Zeitschätzungen zur Verfügung.Benötigen Sie eine einfachere Möglichkeit, Ihre Zeit und Produktivität zu verfolgen? Die Vorlage undefined ist einen Versuch wert. Es hilft Ihnen, produktiv zu bleiben, indem es die Erstellung von Diagrammen Ihres Fortschritts und die Verwaltung Ihrer Aufgaben verbessert. Mit Ansichten wie Aufgabenliste und Fristen können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und gleichzeitig durch eine bessere Zeiteinteilung Stress reduzieren. #### Die besten Features von ClickUp Erfassen Sie die Zeit von Ihrem Desktop, Ihrer mobilen App oder der Erweiterung Ihres Browsers aus und verknüpfen Sie sie mit [ Ein hohes Maß an benutzerdefinierten Einstellungen kann für neue Benutzer etwas überwältigend sein. #### ClickUp-Preise *Free Forever *Unlimited: 7 $/Monat pro Benutzer *Business: 12 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung *ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen. #### ClickUp-Bewertungen und -Rezensionen](/%href/*ManuellesHinzufügenoderAnpassenvergangenerZeiteinträgedurchFestlegeneinesDatumsbereichsoderBearbeitungvorhandenerEinträge*HinzufügenvonNotizenzuZeiteinträgen,umdieArbeitzubeschreiben,dieSiefürdasTeamunddenKontextdesClientsgeleistethaben*VerwendenSieBeschreibungenfürAufgaben,umZeiteinträgeeinfachzuorganisierenundzufiltern*VerfolgenSieabrechenbareundnichtabrechenbareZeiteneffektivundmachenSiedieRechnungsstellungzumKinderspiel####ClickUp-Limits*BestimmteClickUp-Ansichten,wiez.B.Formulare,sindindenmobilenAppsnichtverfügbar) . Die App arbeitet unauffällig im Hintergrund und zeichnet Ihre digitalen Aktivitäten – E-Mails, Meetings, Dokumentarbeit, Surfen im Internet – automatisch auf und Die Zeiterfassung von Timely erstellt eine private, visuelle Zeitleiste Ihres Arbeitstages, die nur Sie sehen können. Sie können die Zeitzuweisungen der KI einfach überprüfen und Aktivitäten per Drag-and-Drop in die richtigen Projekte ziehen. Während Sie bei Timeular jede Aufgabe manuell nachverfolgen müssen, können Sie bei Timely Ihre protokollierten Zeiten später überprüfen und anpassen. Es ist perfekt für Multitasker oder alle, die ihren Tag für eine genaue Abrechnung rekonstruieren müssen. #### Die besten Features von Timely QuickBooks Time ist eine beliebte Wahl bei mobilen und Remote-Teams und zeichnet sich durch seine Geofencing-Technologie aus. Anstelle einer Nachverfolgung am Schreibtisch können Mitarbeiter automatisch ein- und ausgestempelt werden, wenn sie einen Einsatzort betreten oder verlassen. Wenn Ihr Team beispielsweise verlangt, dass Sie vor Ort sind, verfolgt das System Ihre Zeit automatisch nach und ordnet sie basierend auf Ihrem Speicherort dem richtigen Projekt zu. Dadurch werden manuelle Fehler vermieden und die Stunden vor Ort bleiben korrekt.

Mit diesen Tools und ihrer Verbindung zu QuickBooks für Gehaltsabrechnung, Rechnungsstellung und Buchhaltung ist QuickBooks Time eine gute Option für Geschäfte, die eine Zeiterfassung benötigen, die direkt mit Finanzprozessen verknüpft ist – etwas, das Timeular nicht bietet. #### QuickBooks Time beste Features Verfolgen Sie geleistete Arbeitsstunden, Kilometerstand, Standort und mehr mit detaillierten Timesheets Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Auftragskosten zu analysieren, Gehaltsabrechnungen zu planen und die Rentabilität zu messen

Verbindung mit beliebten HR- und Gehaltsabrechnungstools wie ADP, Square und JazzHR Verwenden Sie die mobile App, um Ihre Timesheets in Echtzeit zu aktualisieren #### QuickBooks Time Einschränkungen Fehlende projektspezifische Features zur Zeiterfassung Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten #### QuickBooks Time Preise Simple Start: 35 $/Monat *Essentials: 65 $/Monat *Plus: 99 $/Monat

Jibble lässt sich auch in die wichtigsten Lohn- und Gehaltssysteme wie Stripe und Paylocity integrieren und unterstützt Sie bei der Automatisierung von Gehaltsberechnungen auf der Grundlage der erfassten Zeit. #### Die besten Features von Jibble Erstellung von Echtzeit-Dashboards zur Nachverfolgung von Zuspätkommern und Abwesenden Nachverfolgung von Pausen und Mittagspausen mit benutzerdefinierten Richtlinien Verwaltung von Schichtplänen mit automatischen Benachrichtigungen für Mitglieder des Teams #### Einschränkungen von Jibble Fehlende detaillierte Einblicke und benutzerdefinierte Berichte

Technische Probleme und eingeschränkte Funktionen in der mobilen Version #### Jibble-Preise *Free: Free forever *Premium: 4,99 $/Monat pro Benutzer *Ultimate: 9,99 $/Monat pro Benutzer *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Jibble-Bewertungen und -Rezensionen *G2: 4,5/5 (60+ Bewertungen)

capterra: 4,9/5 (1250+ Bewertungen)Auch zu lesen: undefined Harvest wird von Unternehmen, die auf Dienstleistungen basieren, bevorzugt und hilft Ihnen, abrechenbare Stunden zu erfassen und bezahlt zu werden, ohne zwischen verschiedenen Systemen wechseln zu müssen. Mit dieser Plattform können Sie sowohl Ihre Stunden als auch Ihre Ausgaben protokollieren und dann ausgefeilte Rechnungen erstellen, die abrechenbare Stunden, Belege und sogar berechnete Steuern enthalten. Zum Beispiel könnte ein Berater seine Stunden nachverfolgen, Belege für Abendessen mit Kunden hinzufügen und eine professionelle Rechnung mit einem einzigen Tool erstellen.

Harvest bietet auch einfache, aber detaillierte Berichte, um Zeitprotokolle, unbezahlte Arbeit und Rentabilität nach Kunde, Projekt oder Mitglied zu verfolgen. Wenn Sie noch mehr Transparenz wünschen, können Kunden über das Client Dashboard ihre Rechnungen und Zahlungen über eine eindeutige URL einsehen, die Sie freigeben können. Die App verfolgt auch die Rentabilität von Projekten und die Auslastung von Teams, was Ihnen hilft, das Ressourcenmanagement zu überwachen, während die Rechnungsstellung unkompliziert bleibt. #### Die besten Funktionen von Harvest: Gewohnheiten bei der Zeiterfassung mit automatischen Erinnerungen aufbauen Zeiteinträge und Ausgaben nach Rechnungsstellung oder Genehmigung sperren Rechnungen aus Zeiteinträgen erstellen und Kundenzahlungen über Stripe einziehen #### https://clickup.com/blog/resource-management//

Harvest-Preise *Free-Plan: Kostenlos für immer *Pro-Plan: 13,75 $/Monat pro Benutzer *Premium-Plan: 17,50 $/Monat pro Benutzer #### Bewertungen und Rezensionen zu Harvest *G2: 4,3/5 (über 800 Rezensionen) *Capterra: 4,6/5 (über 600 Rezensionen)

💡Pro-Tipp: Um so effizient und produktiv wie möglich zu sein, verwenden Sie eine /href/ https://clickup.com/blog/time-management-matrix// Zeitmanagement-Matrix /%href/, um die Zeitschätzungen für Ihre Aufgaben zu planen und an!