Die 10 besten Timeular-Alternativen für 2025

Zeit ist Geld. Aber sie mit den richtigen Techniken zu erfassen, ist eine ganz andere Sache.

Einem Bericht zufolge geben 35 % der Geschäftsinhaber an, dass schlechtes Zeitmanagement ein Hindernis für die Produktivität ist. Diese verschwendete Zeit führt zu verlorenen Stunden, verpassten Chancen und einem frustrierten Team.

Zeitmanagement-Tools wie Timeular sind wichtiger denn je, um Teams auf Kurs zu halten und Geschäfte besser laufen zu lassen. Einige Benutzer haben jedoch Probleme mit dem Tool gemeldet, wie ungenaue Nachverfolgung, eine fehlerhafte Benutzeroberfläche und teure Pläne.

Wenn das auf Sie zutrifft, ist dieser Blogbeitrag genau das Richtige für Sie. Wir haben eine Liste mit den 10 besten Alternativen zu Timeular zusammengestellt, komplett mit ihren wichtigsten Features, Vor- und Nachteilen, Preisen und echten Bewertungen von Benutzern. Entdecken Sie die besten Tools zur Zeiterfassung!

Was sollten Sie bei einer Timeular-Alternative beachten?

Wenn Sie nach der besten Alternative zu Timeular suchen, sollten Sie sich für eine Lösung entscheiden, die die folgenden Schlüssel-Features bietet:

Einfache Timer-Steuerung: Finden Sie ein Tool zur Zeiterfassung mit schnellen und einfachen Steuerelementen wie Tastaturverknüpfungen oder Widgets

Automatische Zeiterfassung: Stellen Sie sicher, dass Ihre Alternative im Hintergrund läuft und sowohl Arbeits- als auch Leerlaufzeiten aufzeichnet. Die Automatisierung dieses Prozesses minimiert Fehler und sorgt für präzise Zeiterfassung

Projekt- und Aufgabenmanagement: Suchen Sie nach einer Timeular-Alternative, mit der Sie Zeiteinträge nach Projekten, Clients und Aufgaben organisieren und direkt von derselben Plattform aus verwalten können

Benutzerdefiniertes Dashboard in Echtzeit: Verwenden Sie ein Dashboard, um einen schnellen Überblick über die aktuelle Zeiterfassung, aktive Timer und Ihren täglichen oder wöchentlichen Fortschritt zu erhalten

Plattformübergreifende Zugänglichkeit: Entscheiden Sie sich für eine Timeular-Alternative, mit der Ihre Mitarbeiter ihre Zeit von überall aus erfassen können – eine Lösung, die reibungslos auf Desktop, Web und Mobilgeräten läuft, Offline-Support bietet und automatische Synchronisierung ermöglicht

Umfassende Berichterstellung und Analysen: Suchen Sie nach einer idealen Alternative, mit der Sie detaillierte und anpassbare Berichte über die Zeitverteilung auf Projekte, Produktivitätstrends und abrechnungsfähige Stunden erstellen können

Leistungsstarke Integrationen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Timeular-Alternative sich nahtlos in die Plattformen integrieren lässt, auf die Ihr Geschäft bereits angewiesen ist, und ermöglichen Sie so eine reibungslose Verbindung mit verschiedenen Tools von Drittanbietern

Die 10 besten Alternativen zu Timeular

Mit den vorgestellten Features sind hier die 10 besten Timeular-Alternativen zum Ausprobieren.

1. ClickUp (Am besten für umfassendes Zeit- und Produktivitätsmanagement)

Kombinieren Sie mit ClickUp Zeiterfassung und Aufgabenmanagement und behalten Sie Ihre Timesheets und Projekte auf einer einzigen Plattform im Blick

ClickUp ist mehr als nur eine leistungsstarke Projektmanagement-Software. Es ist die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Die Zeitmanagement- und Produktivitätsüberwachungsfunktion von ClickUp erweitert Ihren Workflow um eine zusätzliche Dimension und gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihr Geschäft. Verfolgen Sie Ihre Zeit direkt in Ihren Aufgaben – oder integrieren Sie beliebte Timer-Apps.

Möchten Sie sehen, wie produktiv Sie waren oder welche Aufgaben Ihnen Zeit rauben? Öffnen Sie eine Timesheet-Ansicht für Ihre Projekte, um zu sehen, was Ihr Team gerade macht.

Noch besser: Alle diese Tools lassen sich ganz einfach in Ihre Aufgaben und Projekte integrieren. Nehmen Sie zum Beispiel das Blockieren von Zeit. Anstatt mit verschiedenen Tools zu jonglieren, können Sie in ClickUp Zeit in Ihrem Kalender blockieren und diese Blöcke sofort in Aufgaben umwandeln.

Auf diese Weise bleiben Ihr Zeitplan und Ihre To-Do-Liste ohne zusätzlichen Aufwand perfekt synchronisiert.

Zeiterfassung für Projekte mit ClickUp

Legen Sie mit den Zeiterfassungs-Features von ClickUp Zeitschätzungen fest und finden Sie heraus, wie viel Zeit für Aufgaben und Projekte aufgewendet wurde

Sind Sie bereit, Ihre Abläufe zu überwachen? Mit der Projekt-Zeiterfassung von ClickUp können Sie Zeitschätzungen festlegen, die tatsächlich für Aufgaben und Unteraufgaben aufgewendete Zeit erfassen und beide miteinander vergleichen. So erhalten Sie einen klaren Überblick darüber, wie gut Ihre Zeitschätzungen sowohl auf Aufgaben- als auch auf Projektebene mit der Realität übereinstimmen.

ClickUp Brain

Wenn Sie Ihr Zeitmanagement noch einen Schritt weiterbringen möchten, kann ClickUp Brain, der native KI-gestützte Assistent von ClickUp, Ihren Arbeitstag optimal ausnutzen und Sie zu einem Effizienz-Ninja machen!

Konzentrieren Sie sich mit ClickUp Brain auf das Wesentliche und legen Sie Ihren Zeitplan fest

Lassen Sie sich von KI zeitbasierte Erinnerungen senden und erfahren Sie, auf welche Aufgaben Sie sich als Nächstes konzentrieren sollten. Dies steigert Ihre Produktivität und hilft Ihnen, sich zur richtigen Zeit auf die richtigen Aufgaben zu konzentrieren.

Verwalten Sie Ihre Zeit und Produktivität effizient, indem Sie sich mit Hilfe der Zeitleistenansicht von ClickUp einen Überblick verschaffen

Wenn Sie einen Schritt zurücktreten und das Gesamtbild statt der kleinsten Details betrachten müssen, sind die Ansichten von ClickUp genau das Richtige für Sie.

Wechseln Sie zur Zeitleisten-Ansicht, um Ihre erfassten Daten zusammen mit dem Fortschritt des Projekts zu überwachen. Sie können sehen, wie Ihre Zeiterfassung mit den Meilensteinen, Fristen und Abhängigkeiten des Projekts übereinstimmt – Einblicke, die eigenständige Zeiterfassungen nicht bieten können.

ClickUp-Vorlagen

Diese Vorlage herunterladen Optimieren Sie Ihren Zeitplan, indem Sie Ihre Zeit mit der ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement visualisieren

Wir wissen, dass es einschüchternd sein kann, ganz von vorne anzufangen. Deshalb haben wir eine umfangreiche Bibliothek mit gebrauchsfertigen, vollständig anpassbaren Vorlagen für das Zeitmanagement zusammengestellt, die Ihnen den Einstieg erleichtern!

Die ClickUp-Vorlage für Zeitmanagement ist beispielsweise ein Muss für Fachleute, die täglich unzählige Aufgaben bewältigen müssen . Sobald Sie fertig sind, können Sie Ihre Aufgaben in Status wie "Zu erledigen", "In Bearbeitung" und "Fertiggestellt" verschieben. Außerdem stehen Ihnen benutzerdefinierte Felder für Prioritäten, Fälligkeitstermine und Zeitabschätzungen zur Verfügung.

Benötigen Sie eine einfachere Möglichkeit, Ihre Zeit und Produktivität zu erfassen? Die Vorlage "Persönliche Zeitmanagement-Tabelle" von ClickUp ist einen Versuch wert. Sie hilft Ihnen, produktiv zu bleiben, indem sie die Darstellung Ihrer Fortschritte und die Verwaltung Ihrer Aufgaben verbessert. Mit Ansichten wie "Aufgabenliste" und "Fristen" können Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren und gleichzeitig Stress durch eine bessere Zeitorganisation reduzieren.

Die besten Features von ClickUp

Zeiten über Ihren Desktop, die mobile App oder die Browser-Erweiterung erfassen und mit ClickUp-Aufgaben verknüpfen

Fügen Sie vergangene Zeit-Einträge manuell hinzu oder passen Sie sie an, indem Sie einen Datumsbereich festlegen oder vorhandene Einträge bearbeiten

Fügen Sie Notizen zu Zeiteinträgen hinzu, um die Arbeit zu beschreiben, die Sie für das Team und den Kontext des Clients erledigt haben

Verwenden Sie Beschreibungen für Aufgaben, um Zeiteinträge einfach zu organisieren und zu filtern

Verfolgen Sie abrechnungsfähige und nicht abrechnungsfähige Zeiten effektiv und machen Sie die Rechnungsstellung zum Kinderspiel

Einschränkungen von ClickUp

Bestimmte ClickUp-Ansichten, wie z. B. Formulare, sind in den mobilen Apps nicht verfügbar

Der hohe Grad an benutzerdefinierten Einstellungen kann für neue Benutzer etwas überwältigend sein

Preise für ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/Monat pro Benutzer

Business : 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise : Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Zu jedem kostenpflichtigen Plan für 7 $ pro Mitglied und Monat hinzufügen

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 9.900 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.300 Bewertungen)

Ich brauchte ein Projektmanagement-System, um meine eigenen Client-Aufgaben sowie die meines Teams aus Freiberuflern zu koordinieren. Ich habe eine Reihe anderer Lösungen ausprobiert, aber keine bot die Kombination aus Flexibilität und Zeiterfassung. Die Zeiterfassung war der Schlüssel, da ich als Stundenlohn-Geschäft eine in mein Projektmanagement-System integrierte Zeiterfassung benötigte, um nicht jeden Monat zwei unterschiedliche Systeme zusammenführen zu müssen, um Rechnungen zu erstellen. ClickUp hat das Problem der Zeiterfassung für mich gelöst und mir eine Menge Flexibilität geboten, sodass ich meine Kunden, Projekte und Aufgaben so strukturieren konnte, wie es für meine Arbeitsweise und mein Projektmanagement am besten geeignet ist. Selbst als sich meine Systeme und Prozesse weiterentwickelten, bot ClickUp die nötige Flexibilität, um sich an mich anzupassen. Das ist großartig!

Ich brauchte ein Projektmanagement-System, um meine eigenen Client-Aufgaben sowie die meines Teams aus Freiberuflern zu koordinieren. Ich habe eine Reihe anderer Lösungen ausprobiert, aber keine bot die Kombination aus Flexibilität und Zeiterfassung. Die Zeiterfassung war der Schlüssel, da ich als Stundenlohn-Unternehmen eine in mein Projektmanagement-System integrierte Zeiterfassung benötigte, um nicht jeden Monat zwei unterschiedliche Systeme zusammenführen zu müssen, um Rechnungen zu erstellen. ClickUp hat das Problem der Zeiterfassung für mich gelöst und mir eine Menge Flexibilität geboten, sodass ich meine Kunden, Projekte und Aufgaben so strukturieren konnte, wie es für meine Arbeitsweise und mein Projektmanagement am besten passt. Selbst als sich meine Systeme und Prozesse weiterentwickelten, bot ClickUp die nötige Flexibilität, um sich an mich anzupassen. Es ist großartig!

2. Clockify (Am besten für genaue Zeiterfassung zu einem erschwinglichen Preis)

via Clockify

Wenn Sie Ihre Mitarbeiter genau überwachen müssen, ohne ein Vermögen auszugeben, ist Clockify eine gute Option.

Administratoren können durch die Aktivierung der erzwungenen Zeiterfassung sicherstellen, dass alle Arbeitszeiten genau erfasst werden. Im Gegensatz zur flexiblen Nachverfolgung von Timeular fordert dieses Feature die Benutzer automatisch auf, fehlende Zeiten einzutragen, wodurch vollständige und konsistente Aufzeichnungen garantiert werden.

Wenn beispielsweise jemand 6 Stunden eines 8-Stunden-Arbeitstages protokolliert, muss er sein Timesheet fertigstellen, bevor er es einreichen kann. Dies ist besonders hilfreich für Unternehmen, die genaue Abrechnungen oder Vollzeitaufzeichnungen für Compliance-Zwecke benötigen.

Clockify bietet außerdem Features wie GPS-Nachverfolgung, automatische Screenshots alle 5 Minuten, Leerlauf-Erkennung und das Blockieren manueller Zeitbearbeitungen für bestimmte Mitarbeiter.

Die besten Features von Clockify

Erfassen Sie Ihre Zeit mit einem Timer für Arbeitsbeginn und -ende auf Mobilgeräten, Desktops oder Browser-Erweiterungen, um jede Arbeitsminute aufzuzeichnen

Genehmigen Sie Timesheets und erstellen Sie Rechnungen, einschließlich Rabatten und Steuern

Erkennen Sie Leerlaufzeiten und erhalten Sie Benachrichtigungen, um inaktive Einträge zu entfernen

Erstellen Sie zeitbasierte Berichte, Anwesenheitsberichte oder Zusammenfassungen, um die Produktivität zu analysieren

Zeiterfassung offline und automatische Synchronisierung der Einträge, sobald Sie wieder online sind

Einschränkungen von Clockify

Die Benutzeroberfläche von Clockify kann für neue Benutzer verwirrend sein

Eingeschränkte Optionen bei den Designs

Inkonsistenter Kontextwechsel zwischen mobilen und Desktop-Apps

Preise für Clockify

Kostenlos: Free Forever

Basis: 4,99 $/Monat pro Benutzer

Standard: 6,99 $/Monat pro Benutzer

Pro: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 14,99 $/Monat pro Benutzer

Paket: 15,99 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Clockify

G2: 4,5/5 (über 170 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 9.100 Bewertungen)

3. Timely (Am besten für automatisierte Zeiterfassung)

via Timely

Sie sind kein Fan von manueller Zeiterfassung? Timely hilft Ihnen, Zeit zu sparen. Die App arbeitet unbemerkt im Hintergrund, zeichnet automatisch Ihre digitalen Aktivitäten auf – E-Mails, Meetings, Dokumentenarbeit, Web-Browsing – und organisiert sie mithilfe von KI in Projekteinträgen. Das bedeutet, dass Sie keine Timer mehr starten und stoppen oder versuchen müssen, sich zu erinnern, woran Sie gearbeitet haben.

Das Feature "Memory Tracker" von Timely erstellt eine private, visuelle Zeitleiste Ihres Arbeitstages, die nur Sie sehen können. Sie können ganz einfach die Zeitzuweisungen der KI überprüfen und Aktivitäten per Drag & Drop in die richtigen Projekte ziehen.

Während Sie bei Timeular jede Aufgabe manuell nachverfolgen müssen, können Sie mit Timely Ihre Zeitprotokolle später überprüfen und anpassen. Es ist perfekt für Multitasker oder alle, die ihren Tag für eine genaue Abrechnung rekonstruieren müssen.

Die besten Features von Timely

Teilen Sie Live-Berichte mit Clients, die bei Aktualisierung in Echtzeit aktualisiert werden

Senden Sie Ihren Clients mit einem Klick Berichte mit festgelegten Zeitpunkten

Erhalten Sie automatische Erinnerungen zum Einstempeln oder erinnern Sie Ihr Team daran, ihre Stunden zu protokollieren

Synchronisieren Sie Ihren Kalender, um geplante Ereignisse zusammen mit der erfassten Zeit anzuzeigen

Verbinden Sie sich mit verschiedenen Projektmanagement-Tools wie ClickUp, Asana und Trello

Zeitliche Beschränkungen

Keine Zeitzonenoptionen für internationale Mitarbeiter

Benutzer können mit der mobilen Version nicht die Zeit erfassen, die sie mit anderen Apps verbringen

Zeitnahe Preisgestaltung

Starter: 11 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Unbegrenzt: 28 $/Monat pro Benutzer

Rechtzeitige Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,8/5 (über 430 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 200 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Kostenlose Vorlagen für Zeiterfassungsbögen in Excel, Word und ClickUp

4. QuickBooks Time (am besten für die mobile Zeiterfassung)

über QuickBooks Time

QuickBooks Time ist eine beliebte Wahl für mobile und Remote-Teams und zeichnet sich durch seine Geofencing-Technologie aus.

Anstelle der Nachverfolgung am Schreibtisch kann es Mitarbeiter automatisch ein- und ausstempeln, wenn sie einen Arbeitsplatz betreten oder verlassen. Wenn Ihr Team beispielsweise verlangt, dass Sie vor Ort sind, erfasst das System Ihre Zeit automatisch und ordnet sie anhand Ihres Speicherorts dem richtigen Projekt zu. So werden manuelle Fehler vermieden und die Arbeitszeiten vor Ort bleiben korrekt.

Mit diesen Tools und ihrer Verbindung zu QuickBooks für Gehaltsabrechnung, Rechnungsstellung und Buchhaltung ist QuickBooks Time eine gute Option für Unternehmen, die eine Zeiterfassung benötigen, die direkt mit Finanzprozessen verknüpft ist – etwas, das Timeular nicht bietet.

Die besten Features von QuickBooks Time

Verfolgen Sie Arbeitsstunden, Kilometerstand, Speicherort und mehr mit detaillierten Timesheets

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Auftragskosten zu analysieren, die Gehaltsabrechnung zu planen und die Rentabilität zu messen

Verbinden Sie sich mit beliebten HR- und Gehaltsabrechnungstools wie ADP, Square und JazzHR

Verwenden Sie die mobile App, um Ihre Timesheets in Echtzeit zu aktualisieren

QuickBooks Time Einschränkungen

Es fehlen projektspezifische Features zur Zeiterfassung

Eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassung

Preise für QuickBooks Time

Einfacher Start: 35 $/Monat

Essentials: 65 $/Monat

Plus: 99 $/Monat

Erweitert: 235 $/Monat

Add-On Time Premium: 20 $/Monat für 1 Administrator + 8 $/Benutzer pro Monat

Add-On Time Elite: 40 $/Monat für 1 Administrator + 10 $/Benutzer pro Monat

Bewertungen und Rezensionen zu QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (über 1.400 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 6.900 Bewertungen)

🧠 Wissenswertes: Im China des 6. Jahrhunderts wurden Räucheruhren zur Zeitmessung verwendet! Diese faszinierenden Geräte, die ersten Timer, verbrannten gleichmäßig Räucherwerk. Die Menge des verbrannten Räucherwerks zeigte den Zeitablauf an. Der aufsteigende Rauch signalisierte bestimmte Zeiten für tägliche Aktivitäten oder Zeremonien.

5. RescueTime (Am besten für die Analyse der Produktivität)

via RescueTime

RescueTime verfolgt einen einzigartigen Ansatz zur Zeiterfassung: Es bewertet die von Ihnen verwendeten Apps und Websites automatisch auf einer Skala von "sehr produktiv" bis "sehr ablenkend".

Anstatt einfach nur Ihre Stunden zu erfassen, bewertet diese App zur Zeiterfassung Ihre Produktivität, indem sie Ihre Aktivitäten gruppiert und Ihnen ermöglicht, diese Beschreibungen an Ihre Rolle und Ziele anzupassen. Wenn Sie beispielsweise Social-Media-Manager sind, könnten Sie Facebook als "produktiv" markieren, während Sie als Softwareentwickler es als "ablenkend" beschreiben würden

Mit Focus Sessions hilft Ihnen RescueTime dabei, bei der Aufgabe zu bleiben. Diese Sitzungen blockieren ablenkende Websites, schalten Benachrichtigungen stumm, verfolgen Ihre Fokuszeit und zeigen Ihnen, wie sich Dinge wie Meetings oder spätabendliche Arbeit auf Ihre Produktivität auswirken. Es ist eine leistungsstarke Möglichkeit, die Kontrolle über Ihren Arbeitstag zu übernehmen und Ihre Ziele zu erreichen.

Die besten Features von RescueTime

Detaillierte Berichte zu Ihren produktivsten und unproduktivsten Zeiten anzeigen

Setzen Sie Ziele und verfolgen Sie, wie Ihre Zeit im Vergleich dazu ist

Vergleichen Sie Produktivitätsmuster über Tage und Wochen hinweg

Integrieren Sie Kalender-Apps, um zu sehen, wie sich Meetings auf die Produktivität auswirken

Einschränkungen von RescueTime

Es unterstützt keine mehreren Sprachen, was sich auf globale Teams auswirkt

Manchmal erfasst die Offline-Zeiterfassung nicht alle Aktivitäten

Preise für RescueTime

Solo: 12 $/Monat pro Benutzer

Team: 9 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu RescueTime

G2: 4,1/5 (über 90 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 140 Bewertungen)

Lesen Sie auch: SMART-Ziele für das Zeitmanagement, um auf Kurs zu bleiben

6. Toggl Track (Am besten für Freiberufler und Start-ups geeignet)

via Toggl Nachverfolgung

Neue Unternehmen und Freiberufler mit einem knappen Budget bevorzugen Toggl Track gegenüber seinen Mitbewerbern oft wegen zweier kostenloser Features: automatische Zeiterfassung und Leerlauf-Erkennung.

Diese einfache und benutzerfreundliche Alternative zu Timeular erkennt automatisch, wenn Sie Ihre Arbeit unterbrechen, und fragt Sie, ob Sie die Leerlaufzeit behalten oder entfernen möchten. Außerdem kategorisiert sie Ihre Arbeit anhand der von Ihnen verwendeten Apps und Websites, sodass Sie sich die mühsame manuelle Aktualisierung sparen können.

Darüber hinaus geht Toggl mit seinen Zeitleisten-Einblicken über Automatisierungstools und praktische Verknüpfungen hinaus. Anstelle von einfachen Zeiteinträgen erstellt es eine visuelle Zeitleiste Ihres Arbeitstages und analysiert diese auf Lücken oder falsch zugewiesene Zeit.

Wenn Sie beispielsweise normalerweise Client-Meetings nachverfolgen, aber eines vergessen, markiert Timeline Insights dieses und schlägt Ihnen anhand Ihres Kalenders und Ihrer bisherigen Aktivitäten das richtige Projekt und die richtige Aufgabe vor.

Die besten Features von Toggl

Wechseln Sie mit Tastatur-Verknüpfungen ganz einfach zwischen Timern

Erstellen Sie detaillierte Berichte mit anpassbaren abrechnungsfähigen Tarifen

Schlagen Sie Projekte für Zeiteinträge basierend auf Ihren bisherigen Gewohnheiten vor

Zeiterfassung über Browser-Erweiterungen oder Desktop-Apps

Verwandeln Sie Kalenderereignisse in Zeiteinträge mit zugewiesenen Projekten

Toggl Einschränkungen

Die mobile App unterstützt keine unterschiedlichen Kalender-Ansichten

Einige Benutzer finden die Features zur Berichterstellung zu einfach

Toggl Preise verfolgen

Kostenlos (bis zu fünf Benutzer)

Starter: 10 $/Monat pro Benutzer

Premium: 20 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Toggl Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 2.500 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass sowohl Toggl als auch Clockify starke und erschwingliche Optionen sind. Wenn Sie sich fragen, wie sie im Vergleich abschneiden, finden Sie hier einen detaillierten Überblick über Toggl vs. Clockify.

7. Everhour (Am besten für die Projektbudgetierung geeignet)

via Everhour

Zeiterfassung und -management werden noch schwieriger, wenn Sie mit knappen Projektbudgets arbeiten. Um diese einzuhalten, müssen Sie genau wissen, wo die Zeit Ihres Teams – und Ihr Geld – hingeht. Hier macht das Budgetierungssystem von Everhour den Unterschied.

Wenn ein Projekt beispielsweise ein Limit von 40 Stunden hat, benachrichtigt Sie das Tool, sobald Sie sich diesem Limit nähern, und kann sogar Team-Mitglieder daran hindern, weitere Stunden zu erfassen, sobald das Limit erreicht ist. So bleiben Ihre Projekte im Zeitplan und Budgetüberschreitungen werden verhindert, bevor sie entstehen.

Darüber hinaus lässt sich Everhour problemlos mit Projektmanagement-Tools wie ClickUp und Asana verbinden. Aktualisierungen von Stunden oder Zeitschätzungen werden automatisch synchronisiert, sodass alle Änderungen sofort und ohne zusätzlichen Aufwand in Ihrem Projektmanagement-System übernommen werden.

Die besten Features von Everhour

Synchronisieren Sie Aufgabenaktualisierungen automatisch mit Projektmanagement-Tools

Verfolgen Sie Projektkosten in Echtzeit anhand von Team-Tarifen

Planen Sie wiederkehrende Zeitschätzungen für regelmäßige Aufgaben

Rechnungen aus nachverfolgten abrechnungsfähigen Stunden automatisch erstellen

Limits von Everhour

Die Zeiterfassung ist nicht immer genau, insbesondere bei Mitarbeitern in verschiedenen Ländern

Einige Benutzer haben Probleme bei der Integration gemeldet

Preise von Everhour

Kostenlos: Free Forever (bis zu 5 Plätze)

Team: 10 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Everhour

G2: 4,7/5 (über 150 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Wie Sie häufige Herausforderungen beim Zeitmanagement lösen: Der ultimative Leitfaden

8. Hubstaff (Am besten für die detaillierte Überwachung der Arbeitszeit und Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter)

via Hubstaff

Wenn Sie nach einem Tool suchen, das Ihnen detaillierte Einblicke in die Arbeit Ihres Teams bietet, ist Hubstaff möglicherweise die beste Wahl.

So funktioniert es: Hubstaff überwacht das Aktivitätsniveau, indem es in 10-Minuten-Intervallen nachverfolgt, ob Ihr Team die Tastatur oder die Maus verwendet. Wenn jemand beispielsweise die Hälfte dieser Zeit aktiv ist, wird seine Aktivitätsrate mit 50 % angezeigt.

Es zeichnet keine Tastenanschläge auf, sondern nur, ob eine Aktivität stattfindet, sodass alles einfach bleibt und der Fokus auf der Arbeit liegt. Darüber hinaus verfügt es über eine praktische Leerlauf-Erkennungsfunktion mit benutzerdefinierten Erinnerungen, Geofencing und Planungstools.

Was Hubstaff auszeichnet, ist seine Tiefe. Es erfasst Screenshots, verfolgt besuchte URLs und analysiert Aktivitäten, um Ihnen ein vollständiges Bild der aufgewendeten Zeit zu geben. Es zeigt auch die Verfügbarkeit der Mitarbeiter, Projekt-Zeitleisten und Workload-Limits an, die Sie nach Bedarf anpassen können.

Die besten Features von Hubstaff

Behalten Sie mit Echtzeit-Benachrichtigungen den Überblick über Projektbudgets

Planen Sie Team-Zeitpläne und Workloads ganz einfach mit visuellen Boards

Erstellen Sie automatisch Gehaltsabrechnungen auf Basis der geleisteten Arbeitsstunden und Vergütungssätze

Überprüfen Sie die Rentabilität Ihres Projekts, indem Sie die geplanten Stunden mit der tatsächlich aufgewendeten Zeit vergleichen

Vereinfachen Sie die Genehmigung von Timesheets mit benutzerdefinierten Workflows und Erinnerungen

Limits von Hubstaff

Funktionen zur Überwachung der Produktivität sind limitiert

Einige Benutzer finden die Benutzeroberfläche weniger intuitiv und umständlich

Preise von Hubstaff

Starter: 7 $/Monat pro Benutzer

Wachsen: 9 $/Monat pro Benutzer

Team: 12 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: 25 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Hubstaff

G2: 4,5/5 (über 1.250 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 1.500 Bewertungen)

📮ClickUp Insight: 60 % der Arbeitnehmer reagieren innerhalb von 10 Minuten auf Sofortnachrichten, aber jede Unterbrechung kostet bis zu 23 Minuten Konzentrationszeit, was zu einem Produktivitätsparadoxon führt. Durch die Zentralisierung all Ihrer Unterhaltungen, Aufgaben und Chat-Threads in Ihrem Workspace ermöglicht Ihnen ClickUp, das Plattform-Hopping zu vermeiden und schnell die Antworten zu erhalten, die Sie benötigen. Es geht kein Kontext verloren!

9. Jibble (Am besten für Einsteiger, die eine kostenlose Lösung suchen)

via Jibble

Wenn Sie gerade erst mit der Zeiterfassung beginnen und sich nicht sofort auf teure Tools festlegen möchten, ist Jibble eine gute Wahl.

Der kostenlose Plan unterstützt die genaue Zeiterfassung durch den Einsatz von KI zur Überprüfung der Anwesenheit über die Mobilgeräte der Mitarbeiter, wodurch das Risiko von Buddy Punching reduziert wird. Mit den erweiterten Features können Sie unterschiedliche Überstundensätze für Wochentage und Wochenenden festlegen, erforderliche Pausen nachverfolgen und sogar Benachrichtigungen erhalten, wenn Mitarbeiter sich dem Ratenlimit nähern oder Pausen versäumen.

Jibble lässt sich auch in gängige Lohnabrechnungssysteme wie Stripe und Paylocity integrieren und hilft Ihnen so, die Lohnabrechnung auf Basis der erfassten Zeiten zu automatisieren.

Die besten Features von Jibble

Erstellen Sie Dashboards zur Anwesenheitserfassung in Echtzeit, um Verspätungen und Abwesenheiten nachzuverfolgen

Verfolgen Sie Pausen und Mittagspausen mit benutzerdefinierten Richtlinien

Verwalten Sie Schichtpläne mit automatisierten Benachrichtigungen für Teammitglieder

Einschränkungen von Jibble

Fehlende detaillierte Einblicke und benutzerdefinierte Berichte

Technische Probleme und eingeschränkte Funktionalität in der mobilen Version

Preise für Jibble

Kostenlos: Free Forever

Premium: 4,99 $/Monat pro Benutzer

Ultimate: 9,99 $/Monat pro Benutzer

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen zu Jibble

G2: 4,5/5 (über 60 Bewertungen)

Capterra: 4,9/5 (über 1250 Bewertungen)

Lesen Sie auch: Die beste Software für Zeiterfassung

10. Harvest (Am besten für vereinfachte Abrechnung und Rechnungsstellung)

via Harvest

Harvest ist ein Favorit unter serviceorientierten Unternehmen und hilft Ihnen, abrechnungsfähige Stunden zu erfassen und bezahlt zu werden, ohne zwischen verschiedenen Systemen hin- und herwechseln zu müssen.

Mit dieser Plattform können Sie sowohl Ihre Stunden als auch Ihre Ausgaben protokollieren und anschließend professionelle Rechnungen erstellen, die abrechnungsfähige Stunden, Belege und sogar berechnete Steuern enthalten. Ein Berater könnte beispielsweise seine Stunden nachverfolgen, Belege für Abendessen mit Clients hinzufügen und mit einem einzigen Tool eine professionelle Rechnung erstellen.

Harvest bietet außerdem einfache, aber detaillierte Berichte, mit denen Sie Zeitprotokolle, unbezahlte Arbeit und Rentabilität nach Client, Projekt oder Teammitglied verfolgen können. Wenn Sie noch mehr Transparenz wünschen, können Ihre Clients über das Client-Dashboard ihre Rechnungen und Zahlungen über eine einzigartige URL einsehen, die Sie freigeben können.

Die App verfolgt auch die Rentabilität von Projekten und die Auslastung der Teams, sodass Sie das Ressourcenmanagement überwachen und gleichzeitig die Abrechnung einfach halten können.

Die besten Features von Harvest

Entwickeln Sie Gewohnheiten zur Zeiterfassung mit automatischen Erinnerungen

Sperren Sie Zeiteinträge und Ausgaben, sobald sie in Rechnung gestellt oder genehmigt wurden

Erstellen Sie Rechnungen aus Ihren Zeiteinträgen und ziehen Sie Zahlungen von Clients über Stripe- und PayPal-Integrationen ein

Erhalten Sie Einblicke in die Arbeitszeiten Ihres Teams und verfolgen Sie die Projektkosten

Limits von Harvest

Grundlegende Features für die Berichterstellung

Eingeschränkte Funktionalität und Anpassungsmöglichkeiten

Preise von Harvest

Free-Plan: Kostenlos für immer

Pro-Plan: 13,75 $/Monat pro Benutzer

Premium-Plan: 17,50 $/Monat pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Harvest

G2: 4,3/5 (über 800 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 600 Bewertungen)

💡Profi-Tipp: Um möglichst effizient und produktiv zu arbeiten, verwenden Sie eine Zeitmanagement-Matrix, um die Zeitschätzungen für Ihre Aufgaben zu planen und entsprechend zu priorisieren.

Verwalten Sie Ihre Zeit und Projekte gemeinsam mit der richtigen Timeular-Alternative – ClickUp!

Wenn das Leben hektisch wird, können sich Stress und verpasste Termine häufen. Eine gute Timeular-Alternative kann Ihnen helfen, organisiert zu bleiben, Ihre Produktivität zu steigern und eine gesündere Work-Life-Balance zu schaffen.

Bevor Sie sich für das richtige Tool entscheiden, sollten Sie sich auf die Suche nach einem Tool konzentrieren, das Ihren Anforderungen entspricht. Suchen Sie nach einem Tool, das plattformübergreifend funktioniert, sich in Ihre bevorzugten Projektmanagement-Tools und Kalender integrieren lässt und automatische Zeiterfassung sowie nützliche Analysen bietet.

Unsere Liste enthält die besten Optionen, aber unsere erste Wahl ist ClickUp.

ClickUp bietet alle wichtigen Features, die Sie zur Nachverfolgung Ihrer persönlichen Produktivität und der Ihres Teams benötigen. Die Zeiterfassungsfunktion und die All-in-One-Projektmanagement-Software helfen Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage Ihrer Ziele zu treffen.

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an!