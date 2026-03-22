Die 10 besten KI-Agent-Tools zur Steigerung von Produktivität und Innovation

Du jonglierst mit Terminen, wühlst dich durch Dokumente und fragst deine Teamkollegen nach Updates – schon wieder. 😵‍💫

Was wäre, wenn ein KI-Agent das für Sie übernehmen könnte?

KI-gesteuerte Systeme optimieren Workflows, analysieren Daten und verbessern die Entscheidungsfindung durch natürliche Sprachverarbeitung und intelligente Automatisierung.

In ClickUp wird diese Idee in Form von Super Agents umgesetzt – KI-Teamkollegen, die dafür entwickelt wurden, mehrstufige Workflows zu übernehmen und Ergebnisse zu liefern, nicht nur einzelne Antworten.

Egal, ob Sie Entwickler, Technikbegeisterter oder Führungskraft sind – KI-Agent-Tools bieten leistungsstarke Lösungen für den Workflow- und Aufgaben-Management-Prozess. ✨

Hier ist eine kurze Vergleichstabelle der 10 besten KI-Agent-Tools!

Name des Tools Wichtigste Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Rollenbasierte KI-Agenten, kontextbezogene Aktionen, Workflow-Automatisierung, einheitliche Suche, intelligente Vorschläge, Integrationen Automatisierung von Workflows und Entscheidungsfindung für Teams und Unternehmen Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 7 $ pro Benutzer und Monat (benutzerdefinierte Preise für Unternehmen) LangChain Open-Source-Agenten-Framework, LangGraph für Multi-Agenten-Workflows, Debugging auf Prompt-Ebene, Integration benutzerdefinierter Tools Entwicklung benutzerdefinierter KI-Agenten-Frameworks und LLM-basierter Apps Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Tarife ab 39 $ pro Benutzer und Monat; benutzerdefinierte Preisgestaltung für Unternehmen AutoGPT Autonome Multi-Agent-Operationen, Internetzugang, Speicherverwaltung, Codeausführung Autonome Multi-Agent-Operationen und digitale Belegschaft Kostenlos (Open Source) AutoGen Multi-Agenten-Orchestrierung, Low-Code-Schnittstelle, prädiktive Analysen, verteilte Verteilung Optimierung komplexer Workflows und ereignisgesteuerter KI-Agent-Apps Kostenlos (Open Source) Lyzr KI Low-Code-Agent-Studio, datengestützte Erkenntnisse, hybride Orchestrierung, vorgefertigte Agenten, sichere KI-Praktiken Datengestützte Erkenntnisse und Business Intelligence Free-Plan verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 99 $/Monat BabyAGI Aufgabenpriorisierung, autonome Aufgabenausführung, Integration von Vektordatenbanken, Open-Source-Framework Aufgabenpriorisierung und persönliche KI-Assistenten Kostenlos (Open Source) SuperAGI Dynamische Multi-Agenten-Systeme, Aktionskonsole, Leistungstelemetrie, SuperCoder-Vorlage Dynamische Multi-Agenten-Systeme und groß angelegte Automatisierung Free-Plan verfügbar; benutzerdefinierte Preisgestaltung für das Geschäft CrewAI Zusammenarbeit mehrerer Agenten, modulare Architektur, Integration mit LangChain/APIs, Nachverfolgung der Leistung Erstellung kreativer Inhalte und kollaborative Agentensysteme Benutzerdefinierte Preisgestaltung AgentGPT Nutzen Sie unabhängige KI-Agenten, vorgefertigte Vorlagen, modulare Integrationen und Einblicke in die Leistung Einsatz unabhängiger KI-Agenten für verschiedene Aufgaben Kostenlose Testversion verfügbar; kostenpflichtige Pläne ab 40 $ pro Benutzer und Monat Microsoft Copilot Studio Anpassbare Agent-Knoten, Multi-Channel-Agent-Bereitstellung, Leitlinien für die Governance des Unternehmens Skalierbare KI-Agenten für die Koordination des Unternehmens Benutzerdefinierte Preisoptionen

KI-Agent-Tools sind Softwarelösungen, die darauf ausgelegt sind, Aufgaben zu automatisieren, Daten zu analysieren und Entscheidungsprozesse zu optimieren. Mithilfe von natürlicher Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen ahmen diese Tools menschliche Denkprozesse nach, um alles von der Workflow-Automatisierung bis hin zu strategischen Erkenntnissen zu bewältigen. 🦾

🔎 Wussten Sie schon? Im Jahr 1965 führte die britische Boulevardzeitung „The Birmingham Press and Mail“ einen Automatic Call Distributor (ACD) ein – ein bahnbrechendes System, das mithilfe von Algorithmen Anrufe filterte und Agenten zuwies. Dies ebnete den Weg für die heutigen KI-Tools, die Workflows rationalisieren und Geschäftsprozesse automatisieren.

Nicht alle KI-Agenten sind gleich. Hier erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl des richtigen Tools für Ihr Team achten sollten:

Automatisierung: Wählen Sie KI-Agenten, die sich wiederholende Aufgaben automatisieren, den manuellen Aufwand reduzieren und die Effizienz steigern

Natural Language Processing (NLP): Wählen Sie KI-Agenten, die menschliche Sprache verarbeiten und interpretieren können, um intuitive Interaktionen und Workflows zu ermöglichen

Agent-Frameworks: Entscheiden Sie sich für Entscheiden Sie sich für KI-Tools , mit denen Sie KI-Agenten erstellen, benutzerdefiniert anpassen und bereitstellen können, die für die Bewältigung spezieller Aufgaben unerlässlich sind

Datenverarbeitung: Nutzen Sie KI-Agenten, die sich in Vektordatenbanken integrieren lassen und Datenanalysen einsetzen, um riesige Datensätze zu verarbeiten und daraus Erkenntnisse zu gewinnen

Agent-Integration: Legen Sie Wert auf einen KI-Agenten, der sicherstellt, dass sich die Software in Ihr bestehendes Ökosystem integrieren lässt, zum Beispiel Google Drive, GitHub, CRM-Plattformen oder E-Mail-Systeme

Benutzerfreundlichkeit: Wählen Sie KI-Agenten mit benutzerfreundlichen Oberflächen, um die Einführung und Nutzung in allen Teams zu vereinfachen, auch für Mitglieder ohne technischen Hintergrund

Skalierbarkeit: Entscheiden Sie sich für einen autonomen KI-Agenten, der mit Ihren Anforderungen mitwächst und steigende Workloads und Komplexität nahtlos bewältigt

🤝 Kundenbericht: Bell Direct steigerte seine betriebliche Effizienz um 20 % mit ClickUp Super Agents 😓 Das Problem: „Arbeit über Arbeit“ stand echter Produktivität im Weg Das Betriebsteam von Bell Direct war völlig überlastet. Jeden Tag bearbeiteten sie mehr als 800 Clients-E-Mails, die jeweils manuell gelesen, priorisiert, kategorisiert und an die richtige Person weitergeleitet werden mussten. Diese Situation beeinträchtigte die Effizienz, Sichtbarkeit und Servicequalität des Teams, obwohl das Unternehmen für seine Clients hervorragende Ergebnisse erzielte. ✅ Die Lösung: Ein einheitlicher Workspace + KI-Agenten, die wie Teamkollegen arbeiten Anstatt dem Stack ein weiteres isoliertes Tool hinzuzufügen, wählte Bell Direct ClickUp als zentrale Command-Center-Anwendung. Sie konsolidierten alles – von Aufgaben und Dokumenten bis hin zu Prozessen und Wissen – in einem Workspace, in dem die KI den vollständigen Kontext zur Verfügung hatte. Anstatt sich auf generische Bots oder Vorlagen zu verlassen, setzten sie einen Super-Agenten ein, den sie „Delegator“ nannten. Es handelt sich um einen autonomen Teamkollegen, der darauf trainiert ist, eingehende Aufgaben zu priorisieren: Es liest jede E-Mail, die im gemeinsamen Posteingang eingeht

Es klassifiziert Dringlichkeit, Clients und Thema mithilfe von KI-gestützten Benutzerdefinierten Feldern

Es priorisiert jede Aufgabe und leitet sie in Echtzeit an die richtige Person weiter Automatisieren Sie Workflows durchgängig mit No-Code-KI-Super-Agenten in ClickUp All dies wird ohne manuelle Eingriffe durch menschliche Bediener erledigt. 😄 Die Auswirkungen: Messbare operative Vorteile 20 % Steigerung der betrieblichen Effizienz , was bedeutet, dass mit denselben Ressourcen mehr Arbeit schneller erledigt wird

Kapazität im Umfang von 2 Vollzeitmitarbeitern freigesetzt , jetzt verfügbar für hochwertige strategische Aufgaben mit hohem Wert

Über 800 E-Mails von Clients täglich werden in Echtzeit sortiert Der Super Agent verteilt Arbeit nun so, wie es ein Mensch tun würde – jedoch mit maschineller Geschwindigkeit und in großem Maßstab. 👉🏼 Möchten Sie die gleichen Ergebnisse für Ihr Team erzielen?

Hier ist unsere Liste der besten KI-Agent-Tools, die Prozesse automatisieren, Aufgaben abschließen und Datenanalysen liefern:

1. ClickUp (Am besten geeignet für die autonome Projektdurchführung mit menschenähnlichen KI-Agenten)

Erstellen Sie einen No-Code-Super-Agenten in ClickUp Beschleunigen Sie Workflows mit Super Agents in ClickUp

ClickUp ist der weltweit erste konvergierte KI-Workspace, der Teams dabei unterstützt, Projekte zu verwalten, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und ihre Ziele zu erreichen – alles über einen einzigen, KI-orientierten Workspace.

Mit ClickUp erhalten Sie eine KI, die weit mehr kann, als nur Fragen wie ein Chatbot zu beantworten. Sie erhalten ClickUp Brain, das als zentrales KI-Nervensystem fungiert und Ihre Aufgaben, Dokumente und Mitarbeiter miteinander verbindet, während die KI-Superagenten von ClickUp zu den „Händen“ werden, die Ihre Arbeit für Sie erledigen.

Hier ist der Grund, warum sich Super Agents von allen anderen tools auf dieser Liste unterscheiden:

Ergebnisorientiert: Anstatt zu fragen „Wie ist der Status des Projekts?“, geben Sie einem Super-Agenten folgende Anweisung: „Stellen Sie sicher, dass das Projekt im Zeitplan bleibt.“ Der Agent wird dann eigenständig Nachzügler anschreiben, ins Stocken geratene Aufgaben neu zuweisen und den Projektmanager auf Risiken hinweisen.

Rollenbasierte Personas: Setzen Sie einen Triage-Agenten ein, um Ihren Posteingang zu organisieren, oder einen Scribe-Agenten, um Meeting-Aufzeichnungen sofort in Unteraufgaben und Gantt-Updates umzuwandeln

Umfassender Kontext dank ClickUp Brain: Da die Agenten auf ClickUp Brain basieren, haben sie Zugriff auf alle privaten Dokumente und öffentlichen Aufgaben (im Rahmen der Berechtigungen), wodurch ihre autonomen Entscheidungen zu 100 % kontextbezogen sind

Wenn Teams durch „Arbeit über Arbeit“ ausgebremst werden, können Super Agents komplexe Projektblockaden durchdenken, Ressourcenumschichtungen aushandeln und über den Chat mit Ihrem Team interagieren, um die Dynamik aufrechtzuerhalten.

Sie erstellen Super-Agenten, indem Sie über den Agent Builder von ClickUp mit ihnen sprechen. Sie können jedes der führenden LLMs auswählen, um Ihre Agenten zu betreiben: GPT, Claude oder Gemini! Beschreiben Sie die Rolle und die benötigten Tools (z. B. „Du bist unser Sprint-Master. Überwache ins Stocken geratene Aufgaben und benachrichtige mich, wenn eine Unteraufgabe 24 Stunden überfällig ist.“).

Bei Maßnahmen mit hohem Risiko holen Super-Agenten vor der Ausführung eine Genehmigung ein, um Sicherheit und menschliche Kontrolle zu gewährleisten.

Das Fazit? Sie stellen Super Agents nicht nur Fragen, sondern Sie geben ihnen Aufgaben, und sie agieren als Ihre KI-Teamkollegen!

🎥 Sehen Sie sich an, wie Nutzer ClickUp Super Agents als ihre bevorzugten KI-Persönlichen Assistenten einsetzen:

Die besten Features von ClickUp

Nutzen Sie das KI-Agenten-Verzeichnis, um benutzerdefinierte Agentenvorlagen an Ihre Workflows anzupassen

Verbinden Sie Agenten mit Wissen aus integrierten Apps wie GitHub, Salesforce und HubSpot, um eine Synchronisierung der Daten über Ihre gesamte Infrastruktur hinweg zu ermöglichen

Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben , um das Projektmanagement in den Bereichen Marketing, Personalwesen, Betrieb, IT, Vertrieb und allen anderen denkbaren Funktionen zu optimieren

Generieren Sie Empfehlungen für Aufgaben, implementieren Sie Automatisierungen für Workflows und optimieren Sie die Leistung des Teams auf Basis der Aktivitäten im Workspace

Fassen Sie komplexe Dokumente und Notizen von Meetings zusammen, um schnelle und effiziente Entscheidungen zu treffen

Limitierungen von ClickUp

Erfordert Setup, um das volle Potenzial auszuschöpfen

Für erweiterte Features ist möglicherweise eine Schulung der Benutzer erforderlich

Keine code-basierte Plattform zum Erstellen benutzerdefinierter Multi-Agenten-Systeme von Grund auf

Preise für ClickUp

Bewertungen und Rezensionen zu ClickUp

G2: 4,7/5 (über 11.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.500 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über ClickUp?

Jeder kann mit KI-Agenten loslegen – Sie benötigen keine Programmierkenntnisse. ClickUp hat es so einfach gemacht, Agenten einzurichten und KI schrittweise in unser Betriebsmodell zu integrieren.

Jeder kann mit KI-Agenten loslegen – Sie benötigen keine Programmierkenntnisse. ClickUp hat es so einfach gemacht, Agenten einzurichten und KI schrittweise in unser Betriebsmodell zu integrieren.

❗️Möchten Sie Ihre Kommunikation und Produktivität verzehnfachen? Lernen Sie Brain MAX kennen – die ClickUp-Desktop-App, die KI, Suche und Automatisierung in allen von Ihnen genutzten Arbeits-Apps vereint. Kein Hin- und Herwechseln mehr zwischen isolierten KI-Tools und kein Durchforsten endloser Registerkarten mehr. Mit Brain MAX erhalten Sie sprachgesteuerte Produktivität, eine einheitliche Suche über alle Ihre Apps hinweg, die Möglichkeit, mit mehreren LLMs zu chatten, benutzerdefinierte KI-Agenten und die sofortige Erstellung von benutzerdefinierten Berichten – alles an einem Ort. Es entlastet Sie kognitiv, beseitigt Verzögerungen bei der Erkennung von Risiken und der Berichterstellung und macht Schluss mit der unkontrollierten Ausbreitung von KI-Lösungen. Wenn Sie bereit sind für eine neue Ära der kontextbezogenen KI und nahtlosen Arbeitsabläufe, ist Brain MAX Ihr nächstes unverzichtbares tool.

2. LangChain (Bester KI-Agent zum Erstellen benutzerdefinierter KI-Agent-Frameworks)

via LangChain

LangChain ist ein Open-Source-Framework, das die Entwicklung von KI-gestützten Anwendungen unter Verwendung großer Sprachmodelle (LLMs) vereinfacht. Durch die Integration von LLMs mit verschiedenen Tools und APIs wie der OpenAI-API erstellen Entwickler intelligente Systeme, die in der Lage sind, zu argumentieren, Entscheidungen zu treffen und autonom zu handeln. Die modulare Architektur von LangChain unterstützt viele Anwendungsfälle, darunter Chatbots, Retrieval-Augmented Generation, Dokumentenzusammenfassung und die Generierung synthetischer Daten.

Ein herausragendes Feature von LangChain ist das Agent Framework. Es ermöglicht Entwicklern, KI-Agenten zu erstellen und diese mit GPT-Modellen, Vektordatenbanken und Datenquellen zu verbinden, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Außerdem unterstützt es die Erstellung und Integration benutzerdefinierter Tools, wodurch sich die Agenten besser an spezifische KI-Anwendungsfälle anpassen lassen.

LangChain bietet außerdem LangGraph an, eine Plattform für den groß angelegten Einsatz von KI-Agenten. Sie stellt APIs zur Verwaltung des Agentenzustands, des Speichers und der Interaktionen mit Benutzern bereit und ist damit produktionsreif.

Die besten Features von LangChain

Nutzen Sie LangGraph, um skalierbare, mehrstufige KI-Agenten-Workflows mit Unterstützung für Wiederholungsversuche, Nachverfolgung des Status und effiziente Ausführung bereitzustellen

Nutzen Sie LangSmith, um Sichtbarkeit auf Prompt-Ebene sowie Debugging-Tools für die Agent-Entwicklung zu erhalten

Setzen Sie „Flotten“ spezialisierter Agenten unternehmensweit ein – mit zentraler Überwachung

Entwickeln Sie Agenten, die nicht einfach nur einer geraden Linie folgen, sondern zu einem vorherigen Schritt zurückkehren können, wenn sie erkennen, dass sie einen Fehler gemacht haben (Selbstkorrektur)

Limitierungen von LangChain

Für fortgeschrittene Setups auf LangChain ist Python-Code erforderlich

Die Plattform unterstützt nicht-technische Benutzer nur begrenzt; Sie sind selbst für das Hosting und die Wartung der Infrastruktur für Ihre Agenten verantwortlich

Preise für LangChain

OSS Framework : Kostenlos (MIT-Lizenz)

LangSmith Developer: Kostenlos (bis zu 5.000 Traces/Monat)

LangSmith Plus : 39 $/Platz/Monat (für Überwachung auf Produktionsniveau)

LangGraph Platform: 0,001 $ pro Knotenausführung (Pay-as-you-go für Cloud-Hosting)

Bewertungen der Kunden zu LangChain

G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über LangChain?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

LangChain reduziert die Komplexität der Entwicklung produktionsreifer KI-Anwendungen erheblich, indem es vorgefertigte Komponenten für gängige Muster wie RAG, Konversationsspeicher und Agenten-Workflows bereitstellt. Es ermöglicht unserem Team, zwischen verschiedenen LLM-Anbietern zu wechseln, ohne Code neu schreiben zu müssen, was zur Kostenoptimierung beiträgt und eine Anbieterabhängigkeit verhindert.

LangChain reduziert die Komplexität der Entwicklung produktionsreifer KI-Anwendungen erheblich, indem es vorgefertigte Komponenten für gängige Muster wie RAG, Konversationsspeicher und Agenten-Workflows bereitstellt. Es ermöglicht unserem Team, zwischen verschiedenen LLM-Anbietern zu wechseln, ohne Code neu schreiben zu müssen, was zur Kostenoptimierung beiträgt und eine Anbieterabhängigkeit verhindert.

3. AutoGPT (Bester KI-Agent für autonome Multi-Agenten-Operationen)

via AutoGPT

AutoGPT ist ein Open-Source-KI-Agent-Tool, das fortschrittliche Sprachmodelle wie GPT-4 nutzt, um benutzerdefinierte Aufgaben autonom auszuführen. Im Gegensatz zu herkömmlichen KI-Systemen, die ständige menschliche Eingaben erfordern, zerlegt AutoGPT komplexe Ziele in überschaubare Unteraufgaben und führt diese selbstständig aus. Stellen Sie sich das als eine digitale Belegschaft vor, die in einer sicheren Sandbox-Umgebung arbeitet.

Es unterstützt Internetzugang, Speicherverwaltung und die Integration mit Tools und APIs und ermöglicht so Aufgaben im Bereich der Erstellung von Inhalten bis zur Codeausführung. Damit eignet es sich ideal für Unternehmen, die fortschrittliche KI-Apps nutzen, um vollständig autonome, KI-gesteuerte Systeme aufzubauen.

Die besten Features von AutoGPT

Durchsuchen Sie das Internet, um Informationen zu sammeln, Recherchen durchzuführen und mit Echtzeitdaten auf dem Laufenden zu bleiben

Verfeinern Sie Strategien und optimieren Sie Ergebnisse mithilfe von iterativem Lernen und Codeausführung

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung und die Kohärenz bei der Ausführung von Aufgaben, indem Sie das Kurzzeitgedächtnis aufrechterhalten, um Kontext für laufende Aufgaben bereitzustellen

Limitierungen von AutoGPT

Stützt sich stark auf Selbstrückmeldung, was ohne menschliche Aufsicht zu einer Häufung von Fehlern führen kann

Der Betrieb erfordert häufige API-Aufrufe, was hohe Betriebskosten verursacht

Preise für AutoGPT

Open Source

Bewertungen und Rezensionen zu AutoGPT

G2: 4,5/5 (über 30 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über AutoGPT?

Ein G2-Rezensent gibt seine Meinung frei:

AutoGPT ist anderen KI-Tools immer weiter voraus. Die Art und Weise, wie es Artikel, Designs und Websites erstellt, und wie wir genau die Informationen erhalten, nach denen wir gesucht haben. Was mir daran am besten gefällt, ist, dass es kostenlos ist.

AutoGPT ist anderen KI-Tools immer weiter voraus. Die Art und Weise, wie es Artikel, Designs und Websites erstellt, und wie wir genau die Informationen erhalten, nach denen wir gesucht haben. Was mir daran am besten gefällt, ist, dass es kostenlos ist.

👀 Wussten Sie schon? Über 50 % der aktuellen Agent-Anwendungen kommen im IT-Bereich (insbesondere DevOps) zum Einsatz, gefolgt von Marketing, Vertrieb und Finanzen (jeweils etwa 10 %).

4. AutoGen (Bester KI-Agent zur Optimierung komplexer Workflows)

via AutoGen

AutoGen wurde von Microsoft entwickelt und ist ein Open-Source-Framework, das das Aufgabenmanagement vereinfacht, indem es komplexe Workflows in überschaubare Teile zerlegt. Es ermöglicht Entwicklern, LLM-gestützte Anwendungen zu erstellen, indem mehrere Agenten für eine nahtlose Aufgabenausführung koordiniert werden. In einem AutoGen-Workflow können beispielsweise ein „Coder-Agent“, ein „Reviewer-Agent“ und ein „User-Proxy-Agent“ in einem einzigen Chat-Thread zusammenarbeiten.

Mithilfe von Eingaben in natürlicher Sprache generiert und priorisiert es Aufgaben, prognostiziert Engpässe mit Predictive Analytics und optimiert Prozesse in Echtzeit.

Entwickler schätzen besonders die Fähigkeit, groß angelegte Vorgänge nahtlos abzuwickeln. Als eines der führenden KI-Agent-Tools wurde es entwickelt, um die Erstellung und Koordination ereignisgesteuerter, verteilter KI-Agent-Anwendungen zu optimieren. Seine Effizienz steigert die Produktivität in komplexen Workflows und vereinfacht die Abläufe, was es zu einer hervorragenden Wahl als KI-Tool für IT-Anwendungen macht.

Darüber hinaus bietet AutoGen über AutoGen Studio eine Low-Code-Oberfläche, die ein schnelles Prototyping und Testen von Multi-Agent-Workflows ermöglicht und damit die Einstiegshürden für die Entwicklung solcher Anwendungen senkt.

Die besten Features von AutoGen

Entwickeln Sie Systeme, in denen KI-Agenten zusammenarbeiten, um Aufgaben zu erledigen, und verbessern Sie so die Problemlösungsfähigkeiten

Stellen Sie Kontrolle und ethische Überlegungen durch menschliche Aufsicht und Eingriffe in die Workflows der Agenten sicher

Testen Sie Agentensysteme lokal und nutzen Sie die Möglichkeit, sie bei steigendem Bedarf in verteilten Cloud-Umgebungen bereitzustellen

Limitierungen von AutoGen

Das erweiterte Setup kann für Anfänger eine Herausforderung darstellen

Der Betrieb mehrerer /AI-Agenten, insbesondere mit großen Sprachmodellen, ist ressourcenintensiv

Preise für AutoGen

Open Source

Bewertungen und Rezensionen zu AutoGen

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über AutoGen?

Hier ist die Meinung eines Redditors:

AutoGen ist für bestimmte Workflows definitiv sinnvoll, insbesondere wenn Sie tief im Microsoft-Ökosystem verankert sind oder sofort einsatzbereite Multi-Agent-Unterhaltungen im Forschungsstil erstellen.

AutoGen ist für bestimmte Workflows definitiv sinnvoll, insbesondere wenn Sie tief im Microsoft-Ökosystem verankert sind oder sofort einsatzbereite Multi-Agent-Unterhaltungen im Forschungsstil erstellen.

📮 ClickUp Insight: 12 % der Befragten geben an, dass KI-Agenten schwer einzurichten oder mit ihren Tools zu verbinden sind, und weitere 13 % sagen, dass zu viele Schritte erforderlich sind, um mit den Agenten einfache Aufgaben zu erledigen. Daten müssen manuell eingegeben werden, Berechtigungen müssen neu definiert werden, und jeder Workflow hat eine Abhängigkeit von einer Kette von Integrationen, die im Laufe der Zeit unterbrochen werden oder sich verschieben können. Die gute Nachricht? Sie müssen die Super-Agenten von ClickUp nicht mit Ihren Aufgaben, Dokumenten, Chats oder Meetings „verbinden“. Sie sind nativ in Ihrem ClickUp-Workspace eingebettet und nutzen dieselben Objekte, Berechtigungen und Workflows wie jeder andere menschliche Mitarbeiter. Da Integrationen, Zugriffskontrollen und Kontext im Standard aus dem Workspace übernommen werden, können Agenten sofort und ohne benutzerdefinierte Konfiguration über verschiedene tools hinweg agieren. Vergessen Sie die Konfiguration von Agenten von Grund auf!

5. Lyzr. AI (Bester KI-Agent für datengestützte Erkenntnisse)

Lyzr.AI ist eine Plattform für Unternehmen, die die Erstellung, Bereitstellung und Verwaltung sicherer und zuverlässiger KI-Agenten erleichtert. Mit seiner Low-Code-Oberfläche ermöglicht Lyzr Agent Studio den Benutzern, benutzerdefinierte KI-Agenten für spezifische Workflows zu erstellen und sorgt so für eine nahtlose Integration in bestehende Tools und Systeme. Ihre Flaggschiff-Agenten wie Jazon (ein KI-SDR) und Skott (ein KI-Content-Marketer) schlagen nicht nur Ideen vor – sie sind in Ihrem CRM und CMS integriert und führen selbstständig Recherchen und Kundenansprache durch.

Die Plattform analysiert verschiedene Datenquellen, darunter Wissensdatenbanken, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern. Benutzer können Echtzeitanalysen und Vorhersagemodelle nutzen, die in externe APIs, Datenbanken und Tools wie Visual Studio Code integriert sind.

Lyzr. AI legt zudem großen Wert auf sichere und verantwortungsbewusste KI-Praktiken und integriert Features wie die Schwärzung personenbezogener Daten, Toxizitätsprüfungen und die Bereinigung von Eingaben, um einen ethischen Einsatz von KI branchenübergreifend zu fördern.

Die besten Features von Lyzr. KI

Gewinnen Sie Business Intelligence durch ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Agent-Framework

Erzielen Sie kreative und datengestützte Ergebnisse mit HybridFlow Orchestration, das Prozesse mit großen Sprachmodellen (LLM) mit maschinellem Lernen kombiniert

Einschränkungen von Lyzr. KI

Konzentriert auf Datenverarbeitung und -analyse, weniger vielseitig für allgemeine Automatisierung

Für Anfänger ist die Lernkurve steil

Preise für Lyzr. KI

Community: Kostenlos

Pro: 99 $/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Lyzr. KI

G2: 4,5/5 (über 40 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Lyzr. KI?

Eine G2-Bewertung lautet:

Am meisten beeindruckt hat mich, wie einfach es war, einen Agenten einzurichten und verschiedene Datenquellen anzubinden. Mir gefiel, dass ich meinen Lebenslauf als Wissensdatenbank hochladen und sogar Verbindungen wie YouTube, Slack oder Hacker News ohne großen Aufwand einbinden konnte.

Am meisten beeindruckt hat mich, wie einfach es war, einen Agenten einzurichten und verschiedene Datenquellen anzubinden. Mir gefiel, dass ich meinen Lebenslauf als Wissensdatenbank hochladen und sogar Verbindungen wie YouTube, Slack oder Hacker News ohne großen Aufwand einbinden konnte.

📮ClickUp Insight: Nur 7 % der Berufstätigen nutzen KI in erster Linie für das Aufgabenmanagement und die Organisation. Dies könnte daran liegen, dass die Tools auf bestimmte Apps wie Kalender, To-do-Listen oder E-Mail-Apps beschränkt sind. Mit ClickUp unterstützt dieselbe KI Ihre E-Mail- oder andere Kommunikations-Workflows, Ihren Kalender, Ihre Aufgaben und Ihre Dokumentation. Fragen Sie einfach: „Was sind heute meine Prioritäten?“. ClickUp Brain durchsucht Ihren Workspace und sagt Ihnen genau, was auf Ihrer To-do-Liste steht – sortiert nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und schon fasst ClickUp mehr als 5 Apps für Sie in einer einzigen Super-App zusammen!

6. BabyAGI (Bester KI-Agent für die Priorisierung von Aufgaben)

via BabyAGI

BabyAGI ist die minimalistische Antwort auf autonome KI. Das von Yohei Nakajima entwickelte Python-Skript veranschaulicht perfekt den Agentic Loop: Erstellung von Aufgaben -> Priorisierung von Aufgaben -> Ausführung von Aufgaben. Mithilfe fortschrittlicher Techniken zur Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinellen Lernens generiert, priorisiert und führt es Aufgaben auf der Grundlage vordefinierter Ziele und der Ergebnisse vorheriger Aufgaben aus.

Es nutzt eine Vektordatenbank (wie Pinecone oder Weaviate) als „Langzeitgedächtnis“, wodurch es sich an das in Schritt eins Gelernte erinnern kann, während es Schritt zehn ausführt. Das intuitive Agent-Framework von BabyAGI kann auch als persönlicher KI-Assistent dienen, um Abläufe zu optimieren, Aufgaben zu priorisieren, Ressourcen zu verwalten und das Ziel abzuschließen.

Die besten Features von BabyAGI

Schließen Sie Aufgaben auf Basis eines gewichteten Priorisierungssystems ab, um die Wirkung zu maximieren

Passen Sie Prioritäten für Aufgaben in Echtzeit an, um mit sich ändernden Bedingungen Schritt zu halten

Mit weniger als 200 Zeilen Code im Kernskript ist es für Entwickler unglaublich einfach, das Tool anzupassen und für bestimmte Anwendungsfälle zu „skinnen“

Limitierungen von BabyAGI

Es handelt sich in erster Linie um ein Befehlszeit-tool; für nicht-technische Benutzer wird die Bereitstellung ohne einen Wrapper eines Drittanbieters schwierig sein

Für das Setup und den Betrieb sind Python-Code-Kenntnisse erforderlich

Preise für BabyAGI

Open Source

Bewertungen und Rezensionen zu BabyAGI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡 Profi-Tipp: Von der Verwaltung von Terminplänen und der Aktualisierung von To-do-Listen bis hin zur Erledigung von Lese- und Schreibaufgaben – nutzen Sie KI-Assistenten, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen und vorauszusehen und Ihr Leben zu optimieren. Fangen Sie klein an, indem Sie einen (wie ClickUp Brain) in Ihren Workflow integrieren, und sehen Sie zu, wie Ihre Produktivität in die Höhe schnellt! 😎

7. SuperAGI (Bester KI-Agent für dynamische Multi-Agenten-Systeme)

via SuperAGI

SuperAGI ist eine Open-Source-Plattform für Agent-Frameworks, die Entwicklern die Möglichkeit gibt, autonome KI-Agenten effizient zu erstellen, zu verwalten und bereitzustellen. Damit können Sie KI-Agenten entwickeln, die zusammenarbeiten, um komplexe Aufgaben zu lösen, Prozesse zu automatisieren und aus großen Datenmengen Erkenntnisse zu gewinnen.

Diese KI-Agenten-Plattform steigert die Effizienz, indem sie mehrere KI-Agenten nahtlos parallel ausführt und deren Fähigkeiten durch verschiedene Tools erweitert. Die in SuperAGI verfügbare SuperCoder-Vorlage ermöglicht es Benutzern, Code zu schreiben, indem sie Ziele und Anweisungen definieren, was den Entwicklungsprozess vereinfacht.

Die Plattform bietet zudem die Feinabstimmung von Agentenverläufen, wodurch Agenten ihre Leistung im Laufe der Zeit durch Feedbackschleifen verbessern können.

Die besten Features von SuperAGI

Nutzen Sie Feedback-Schleifen, um Ihre Agenten zu „coachen“. Wenn ein Agent einen ineffizienten Weg zur Lösung eines Problems einschlägt, können Sie seinen Kurs für zukünftige Durchläufe korrigieren

Übernehmen Sie die Kontrolle über den Betrieb von KI-Agenten mit einer Aktionskonsole, die als Sicherheitsschleuse fungiert. Wenn ein Agent eine risikoreiche Aktion ausführen möchte – wie das Versenden eines rechtsgültigen Vertrags oder die Durchführung einer Transaktion mit echtem Geld –, hält er inne und wartet auf Ihr „Daumen hoch“ in der Konsole

Optimieren Sie die Ressourcenzuweisung und Leistung in Großprojekten durch Leistungstelemetrie, d. h. durch die Nachverfolgung der Token-Nutzung, der Laufzeit und der Erfolgsraten über Ihre gesamte „Agentenflotte“ hinweg, um Kosten und Geschwindigkeit zu optimieren

Limitierungen von SuperAGI

Der Betrieb der Plattform ist ressourcenintensiv und erfordert erhebliche Rechenleistung

Für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit KI-Agenten haben, ist der Lernaufwand für eine optimale Leistung recht hoch

Preise für SuperAGI

Free

Starter: 45 $/Benutzer/Monat

Geschäft: 150 $/Benutzer/Monat

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu SuperAGI

G2: (über 400 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über SuperAGI?

Auf G2 gibt ein Benutzer freigeben:

…es ist für kleine Unternehmen wirklich KOSTENLOS und beinhaltet 2000 kostenlose KI-Guthaben pro Monat für das Vertriebsmodul sowie 500 kostenlose Guthaben für das Marketingmodul. Relativ einfache Automatisierungen, die dennoch äußerst zuverlässig sind. Sie können buchstäblich 10 Agenten erstellen und Ihren gesamten E-Mail-Verkehr automatisieren. Marketingfachleute, Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiter-Agenten.

…es ist für kleine Unternehmen wirklich KOSTENLOS und beinhaltet 2000 kostenlose KI-Guthaben pro Monat für das Vertriebsmodul sowie 500 kostenlose Guthaben für das Marketingmodul. Relativ einfache Automatisierungen, die dennoch äußerst zuverlässig sind. Sie können buchstäblich 10 Agenten erstellen und Ihren gesamten E-Mail-Verkehr automatisieren. Marketingfachleute, Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiter-Agenten.

8. CrewAI (Bester KI-Agent für die Erstellung kreativer Inhalte)

via CrewAI

CrewAI ist ein Open-Source-Python-Code-Framework, das speziell für die Erstellung komplexer Multi-Agenten-Systeme entwickelt wurde. Es nutzt ein fortschrittliches KI-Agenten-Framework, um Rollen zuzuweisen, unabhängige Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Kommunikation zwischen Agenten zu ermöglichen. Durch diese Zusammenarbeit können KI-Agenten komplexe Probleme effizienter lösen, als wenn sie alleine arbeiten würden.

Dank ihrer modularen Architektur lassen sich diese tools zudem problemlos in Lösungen wie LangChain und APIs von OpenAI, Google, Azure und HuggingFace integrieren – und bieten so Flexibilität und Skalierbarkeit für alles, von kleinen Projekten bis hin zu Anwendungen auf Unternehmensebene.

Die besten Features von CrewAI

Agenten können eigenständig entscheiden, eine Aufgabe an einen Teamkollegen zu „übergeben“, der dafür besser geeignet ist (z. B. übergibt der Forscher Rohdaten an den Analysten).

Wenn der Aufruf eines Agent-Tools fehlschlägt oder ein LLM eine Halluzination zurückgibt, kann der „Manager Agent“ den Fehler abfangen und den Agenten auffordern, es erneut zu versuchen oder umzudenken

Ziehen Sie Agenten per Drag-and-Drop in eine „Crew“ und legen Sie deren Hierarchie fest (sequenziell, hierarchisch oder konsensuell)

Limitierungen von CrewAI

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um das Multi-Agenten-Framework von CrewAI kennenzulernen und dessen volles Potenzial auszuschöpfen

Langsame Verarbeitungsgeschwindigkeit und unregelmäßige Ergebnisse

Preise für CrewAI

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu CrewAI

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über CrewAI?

Ein G2-Benutzer gibt an:

Das Beste an crewAI ist, dass wir beim Erstellen eines Agenten dessen Rolle, Ziel und Hintergrundgeschichte festlegen können, was die Leistung dieses Agenten erheblich steigert.

Das Beste an crewAI ist, dass wir beim Erstellen eines Agenten dessen Rolle, Ziel und Hintergrundgeschichte festlegen können, was die Leistung dieses Agenten erheblich steigert.

👀 Wussten Sie schon? Während 62 % der Unternehmen mit KI-Agenten experimentieren, haben nur etwa 23 % ein agentenbasiertes System erfolgreich in mindestens eine Funktion des Geschäfts integriert.

9. AgentGPT (Bester KI-Agent für den Einsatz unabhängiger KI-Agenten)

via AgentGPT

AgentGPT ist eine Open-Source-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, autonome Agenten zu erstellen und einzusetzen, die auf individuelle Anforderungen zugeschnitten sind. Die Plattform erlaubt es Ihnen, Agenten zu entwickeln, die im Internet surfen, Code ausführen und über ihre Aufgabenzyklen hinweg „Erinnerungen“ speichern können. Es ist das perfekte tool für Benutzer, die innerhalb von Sekunden einen „TravelGPT“ oder einen „MarketResearchGPT“ starten müssen, um offene Forschungs- oder Planungsaufgaben zu bewältigen.

Der Ablauf ist einfach: Benutzer legen ein Ziel fest, das AgentGPT in kleinere Aufgaben unterteilt. Anschließend arbeitet es jede Aufgabe nacheinander ab und nutzt dabei seine KI-Fähigkeiten, um sie einzeln abzuschließen. Dank seiner intuitiven Benutzeroberfläche und der gebrauchsfertigen Vorlagen ist es sowohl für Entwickler als auch für technisch weniger versierte Benutzer leicht zugänglich.

Die besten Features von AgentGPT

Treffen Sie datengestützte Entscheidungen dank detaillierter Einblicke in die Leistung der Agenten

Ermöglichen Sie die Integration mit verschiedenen Systemen für einen modularen Betrieb

Nutzen Sie das Langzeitgedächtnis für Agenten, damit diese sich an Erkenntnisse aus früheren Durchläufen erinnern und differenziertere Ergebnisse liefern können

Limitierungen von AgentGPT

Begrenzte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten zur Definition des Agent-Verhaltens in sehr spezifischen oder Nischen-Anwendungsfällen

Es besteht das Risiko, dass die Ergebnisse die in den Trainingsdaten vorhandenen inhärenten Verzerrungen widerspiegeln.

Preise für AgentGPT

Kostenlose Testversion

Pro: 40 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu AgentGPT

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über AgentGPT?

Direkt aus einer G2-Bewertung:

Was mir an AgentGPT am besten gefällt, ist seine Einfachheit und die leichte Zugänglichkeit: Es ist kein Code erforderlich, man benennt einfach den Agenten und gibt ihm ein Ziel vor – und schon erledigt er die Aufgabe.

Was mir an AgentGPT am besten gefällt, ist seine Einfachheit und die leichte Zugänglichkeit: Es ist kein Code erforderlich, man benennt einfach den Agenten und gibt ihm ein Ziel vor – und schon erledigt er die Aufgabe.

10. Microsoft Copilot Studio (Am besten geeignet für die Koordination im Unternehmen)

über Microsoft Copilot Studio

Mit Microsoft Copilot Studio können Unternehmen Agentic Workflows erstellen, die Azure, Dynamics 365 und Tausende von APIs von Drittanbietern umfassen. Es wurde für den „Architekten“ entwickelt, der einen Agenten erstellen muss, der nicht nur die Frage eines Kunden beantworten, sondern auch den Lagerbestand in einem ERP-System in Echtzeit prüfen, als Auslöser eine Rückerstattung über eine sichere API auslösen und das CRM aktualisieren kann – alles in einer autonomen Abfolge.

Die besten Features von Microsoft Copilot Studio

Verwenden Sie einen Knoten für generative Antworten, damit der Agent Fragen aus Ihrem privaten SharePoint oder von Websites beantworten kann, und nutzen Sie anschließend Logikknoten, um komplexe, regelbasierte Verzweigungen zu handhaben

Verbinden Sie Ihren Agenten mit über 1.000 vorgefertigten Verbindungen (wie Salesforce, ServiceNow und Jira), um „Worte“ in „Taten“ umzusetzen

Erstellen Sie Ihren Agenten einmalig und stellen Sie ihn in Microsoft Teams, auf Ihrer Unternehmenswebsite, in mobilen Apps oder sogar in benutzerdefinierten Messaging-Kanälen bereit

Limitierungen von Microsoft Copilot Studio

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit und technische Vorkenntnisse, um die Funktionen vollständig zu verstehen und effektiv zu nutzen

Preise für Microsoft Copilot Studio

Standardlizenz: In vielen M365-Enterprise-Plänen enthalten

Copilot Studio-Abonnement : 200 $/Monat

Pay-as-you-go: Verfügbar über Azure für hochfrequentierte, nach außen gerichtete Agenten

Bewertungen und Rezensionen zu Microsoft Copilot Studio

G2: 4,4/5 (über 140 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Was sagen echte Benutzer über Microsoft Copilot Studio?

Hier ist die Meinung eines G2-Benutzers:

Ich mag Microsoft Copilot Studio, weil man damit ganz einfach KI-Copilots erstellen und benutzerdefiniert anpassen kann, ohne tiefgreifende technische Kenntnisse zu benötigen. Dank der Low-Code-Oberfläche und der vorgefertigten Vorlagen lassen sich Ideen schnell in funktionierende Lösungen umsetzen.

Ich mag Microsoft Copilot Studio, weil man damit ganz einfach KI-Copilots erstellen und benutzerdefiniert anpassen kann, ohne tiefgreifende technische Kenntnisse zu benötigen. Dank der Low-Code-Oberfläche und der vorgefertigten Vorlagen lassen sich Ideen schnell in funktionierende Lösungen umsetzen.

ClickUp: So machen Sie Ihr KI-Agent-Tool intelligenter

Bei der heutigen Arbeit geht es nicht mehr darum, Aufgaben zu verwalten, sondern darum, die Ergebnisse zu steuern, die Ihr Geschäft voranbringen. 🦾 Durch die Verbindung von menschlicher Absicht und Intelligenz mit maschineller Präzision steigern KI-Agenten die Effizienz, führen Automatisierungen durch und verbessern die Entscheidungsfindung im Team. 👀

In der Vielzahl der KI-Tools sticht ClickUp als einziger konvergierter KI-Workspace hervor. Während Sie bei anderen Plattformen zwischen isolierten Apps hin- und herspringen müssen, um Daten zu finden, sind die ClickUp Super Agents direkt dort präsent, wo Ihre Arbeit stattfindet – mit dem vollständigen Echtzeit-Kontext Ihrer Aufgaben, Dokumente und Chats. Darüber hinaus wird jede Aktion der Agenten protokolliert und ist transparent. Dabei werden die bestehenden Einstellungen zur Sicherheit und zu den Berechtigungen Ihres Workspace-Arbeitsbereichs übernommen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten sicher und nachvollziehbar bleiben.

🛠️ Sind Sie bereit, nicht mehr nur Aufgaben zu verwalten, sondern Ergebnisse zu erzielen? Erleben Sie die Zukunft der autonomen Arbeit.