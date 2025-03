Wie prognostiziert man Verkäufe in Excel? (+ Vorlage)

Sie haben die Verkaufsdaten, die Fristen und einen Raum voller gestresster Menschen, die sich auf Ihre Prognosen verlassen. Für Datenanalysten und Geschäftsleute geht es bei einer Verkaufsprognose darum, mit Daten eine Geschichte zu erzählen. Microsoft Excel ist ein bewährtes tool zum Speichern Ihrer Daten und zur Prognose von Verkäufen. Seine robusten Features erleichtern die Analyse von Verlaufsdaten und die genaue Vorhersage zukünftiger Verkaufserlöse.

In diesem Blog erfahren Sie, wie Sie mit Excel aus Rohdaten aussagekräftige Prognosen erstellen können, und erhalten eine praktische Vorlage, mit der Sie sofort loslegen können. 📊 Außerdem stellen wir Ihnen eine noch bessere Option vor:

geben an, dass ihre Vertriebs- und Marketingteams vollständig aufeinander abgestimmt sind, aber 61 % glauben, dass die Abstimmung noch wichtiger geworden ist. Unternehmen, die eine Abstimmung zwischen diesen Teams erreichen, sehen eine um 103 % höhere Chance, ihre Einzelziele zu erreichen, als Unternehmen, die dies nicht tun. In dieser Instanz der Umsatzprognose undefined haben wir das Prognoseende auf Juni nächsten Jahres angepasst und das Konfidenzintervall auf 99,99 % erhöht.

Fügen Sie den verschiedenen Kriterien des Prognoseblattes Spezifikationen hinzu ### Schritt 4: Erstellen Sie die Prognose und überprüfen Sie die Ergebnisse Klicken Sie auf "Erstellen", und schon geht es los! Excel erstellt ein neues Arbeitsblatt mit einem detaillierten Diagramm und Datensatz. Das Diagramm zeigt die prognostizierten Umsatztrends zusammen mit oberen und unteren Konfidenzintervallen, die Ihre prognostizierten Daten klar darstellen. ![undefined]( https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/Click-Create-1400x723.png Klicken Sie im Dialogfeld auf "Erstellen", um Ihre Prognose zu erhalten /%img/) Klicken Sie im Dialogfeld auf "Erstellen", um Ihre Prognose zu erhalten

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie benannte Bereiche (Formeln > Name definieren), um häufig verwendete Zellen oder Bereiche zu beschreiben. Dadurch werden Formeln besser lesbar und einfacher zu verwalten, insbesondere in großen Tabellenblättern. 📖 Lesen Sie auch: undefined

Vergleichen Sie Ihre Excel-Tabelle mit den Umsatzprognosen regelmäßig mit den tatsächlichen Verkaufsergebnissen. Passen Sie Einstellungen oder Modelle an, um sie an neue Informationen oder Marktveränderungen anzupassen. Dieser iterative Prozess stellt sicher, dass Ihre Prognosen im Laufe der Zeit genau und umsetzbar bleiben. 💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie die bedingte Formatierung (Startseite > Bedingte Formatierung), um Verkaufstrends oder Ausreißer visuell hervorzuheben. Legen Sie zum Beispiel eine Regel fest, um Zellen in Rot für Werte unterhalb Ihres Umsatzziels anzuzeigen.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-722.png ClickUp-Vorlage für Umsatzprognosen https://app.clickup.com/signup?template=t-200694629&department=sales-crm&\_gl=1\*vfaawk\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Diese Vorlage herunterladen /%cta/ The undefined ist ein hervorragendes tool für Geschäfte, die ihre Umsatzprognosen verbessern möchten. Mit Flexibilität und umfangreichen Funktionen für die Zusammenarbeit bietet es leistungsstarke Features, um Ihren Prognoseprozess benutzerdefiniert und zu optimieren. Die Vorlage visualisiert die historische Verkaufsleistung, hilft Ihnen bei der Festlegung von https://clickup.com/blog/sales-goals/// /%href/ , um Ihre Vertriebsstrategie in Gang zu bringen, Schlüsselziele zu organisieren und Fortschritte an einem Ort nachzuverfolgen. Diese Vorlagen helfen Ihnen, konzentriert zu bleiben, Workflows zu optimieren und bessere Ergebnisse zu erzielen. ## Prognostizieren Sie Ihren Erfolg mit ClickUp

Excel ist bei der Umsatzprognose unbestreitbar nützlich. Mit den richtigen Techniken und Vorlagen können Sie Prognosen erstellen, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen. Die Plattform hat jedoch ihre Limits, die die Skalierbarkeit und Flexibilität behindern. ClickUp, die App für alles, die mit ihrer robusten Automatisierung, Echtzeit-Updates und intuitiven Dashboards die Art und Weise, wie Sie Daten verwalten, verändert, ist hier der nächste Schritt. Sie können Workflows erstellen, Ihre Pipeline visualisieren und Ihren gesamten Verkaufsprozess optimieren, ohne ins Schwitzen zu kommen.

Worauf warten Sie noch? /href/ https://clickup.com/signup /%href/ /href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp /%href/ an! ✅