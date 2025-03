Die 10 besten operativen CRM-Tools zur Optimierung Ihres Geschäfts

Schon mal "Whac-a-Mole" gespielt? Hier kommen operative CRM-Tools ins Spiel. Sie organisieren, automatisieren und optimieren Prozesse und helfen Ihnen, das rasante Tempo des Geschäfts zu bewältigen. können Sie Ihre Arbeit und Nachrichten an einem Ort zusammenführen und in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenarbeiten. Sie können Aufgaben direkt aus Chat-Nachrichten erstellen und verwalten und so Diskussionen mit einem einzigen Klick in umsetzbare Elemente umwandeln. Diese Integration stellt außerdem sicher, dass alle Unterhaltungen automatisch mit relevanten Aufgaben, Dokumenten und Projekten verknüpft werden, was für Kontext und Kontinuität bei der Interaktion mit Clients sorgt.

Bleiben Sie organisiert und erledigen Sie Ihre To-do-Liste mit ClickUp Aufgaben Verwalten Sie Ihre Aufgaben effizient mit ClickUp CRM-Vorlage verwenden, um Leads, Geschäfte, Konten und Kontakte nahtlos zu verfolgen. Zu den Features gehören benutzerdefinierte Status zur Überwachung des Fortschritts der Kundenbeziehungen und benutzerdefinierte Felder zur Erfassung wichtiger Informationen wie Kontaktdaten und Branche, die alle in mehreren Ansichten für einen einfachen Zugriff und eine einfache Verwaltung organisiert sind.

Suchen Sie ein CRM, das sich wie eine natürliche Erweiterung Ihres Teams anfühlt? Eines der beliebtesten Features von HubSpot CRM ist das zentralisierte Dashboard, das Benutzern eine vollständige Übersicht über ihre Vertriebs- und Marketingstrategie bietet. Verwenden Sie es zur Nachverfolgung von Kundeninteraktionen, zur Überwachung von Verkaufsprognosen und sogar zur Anzeige von Echtzeit-Updates zur Teamleistung.

auf ihren bevorzugten Plattformen. Aufgaben wie Lead-Generierung, Erinnerungen und E-Mail-Drip-Kampagnen können automatisiert werden, wodurch Ihre Vertriebs- und Marketing-Teams wertvolle Zeit sparen. #### Die besten Features von Zoho CRM Empfangen Sie mit der SalesSignals-Funktion Benachrichtigungen in Echtzeit, wenn ein Kunde mit Ihren E-Mails, Ihrer Website oder Ihren Social-Media-Beiträgen interagiert. Identifizieren und analysieren Sie die Vertriebsleistung und Trends in Ihren Daten mit dem KI-gestützten Assistenten Zia

Analysieren Sie die Vertriebsleistung und Aufgaben im Vertrieb mit fortschrittlichen Tools zur Berichterstellung, um strategische Entscheidungen zu treffen. #### Zoho CRM Limits Einige Benutzer berichten, dass die Benutzeroberfläche im Vergleich zu anderen CRMs weniger intuitiv sein kann. KI-Tools sind nur in höheren Stufen verfügbar. #### Zoho CRM Preise *Free Standard: 14 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) *Professional: 23 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Enterprise: 40 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) *Ultimate: 52 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung) #### Bewertungen und Rezensionen von Zoho CRM *G2: 4,1/5 (über 2.700 Rezensionen) *Capterra: 4,3/5 (über 6.800 Rezensionen)

Möchten Sie Ihren gesamten Zyklus auf einen Blick sehen, mit jedem Geschäft und jeder Phase auf sinnvolle Weise dargestellt?

Wenn Sie nach einem operativen CRM-Tool suchen, das Kundenbeziehungsmanagement mit Teamzusammenarbeit kombiniert, ist Bitrix24 eine umfassende, betriebsbereite CRM-Software, die für die Verwaltung von Geschäftsprozessen für Organisationen jeder Größe entwickelt wurde. Von einem kleinen Start-up bis hin zu einem großen Unternehmen bietet Bitrix24 eine umfassende Suite von Tools zur Steigerung der Produktivität und zur Verwaltung von Kundeninteraktionen. Das CRM-System von Bitrix24 zentralisiert Kundendaten, verfolgt Interaktionen und automatisiert Vertriebsaufgaben. Dieses Feature ist besonders vorteilhaft für Vertriebsteams, die eine organisierte Aufzeichnung der Kundenkommunikation anstreben. Da Bitrix24 auch Tools für das Projektmanagement anbietet, können Ihre Marketingteams damit Projekte planen, organisieren und überwachen und abteilungsübergreifend zusammenarbeiten.

Da Bitrix24 auch Tools für das Projektmanagement anbietet, können Ihre Marketingteams damit Projekte planen, organisieren und überwachen und abteilungsübergreifend zusammenarbeiten. #### Die besten Features von Bitrix24 Verwalten Sie Projekte und Aufgaben mit integrierten Tools, die verschiedene Methoden unterstützen, darunter Kanban und Gantt-Diagramme. Erstellen und passen Sie Websites mit dem integrierten Website-Builder an. * Greifen Sie auf KI-gestützte Vertriebsunterstützung zu, um Einblicke und Empfehlungen zu erhalten, die eine datengestützte Entscheidungsfindung unterstützen

Bitrix24 Limits Die Komplexität der Features kann für neue Benutzer das Ergebnis einer steilen Lernkurve sein, die möglicherweise zusätzliche Zeit für Schulungen und Anpassungen erfordert. #### Bitrix24 Preise Free *Basic: 61 $/Monat (inkl. fünf Benutzer) *Standard: 124 $/Monat (inkl. 50 Benutzer)

Professional: 249 $/Monat (für 100 Benutzer) *Enterprise: ab 499 $/Monat (für mehr als 250 Benutzer) #### Bewertungen und Rezensionen von Bitrix24 *G2: 4,1/5 (mehr als 540 Rezensionen) *Capterra: 4,2/5 (mehr als 920 Rezensionen)

Ihr Verkaufsteam kann auch von den Funktionen von Insightly zur Lead-Weiterleitung und zum Management der Vertriebspipeline profitieren, die die Verteilung von Leads automatisieren und Echtzeit-Einblicke in die einzelnen Phasen eines Geschäfts bieten. Darüber hinaus bieten die anpassbaren Dashboards und fortschrittlichen Berichterstellungstools von Insightly wertvolle Einblicke in die Unternehmensleistung. Benutzer können Berichte erstellen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind, und so fundierte Entscheidungen treffen und strategische Pläne erstellen. Die besten Features von Insightly: Integrieren Sie das Projektmanagement in das CRM, um Kundenprojekte von Anfang bis zum fertiggestellten Abschluss zu überwachen. Wie wäre es mit einem operativen CRM-System, das sowohl hochgradig anpassbar als auch benutzerfreundlich ist? Wenn Ihre Antwort ja lautet, dann könnte monday CRM eine gute Lösung für Sie sein. monday.com eignet sich für Teams jeder Größe, von Start-ups bis hin zu großen Unternehmen, die nach einer Lösung für das Management von Verkaufsprozessen, Daten und Kundenbeziehungen in einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche suchen.

, die nach einer Lösung für das Management von Verkaufsprozessen, Daten und Kundenbeziehungen in einer einzigen intuitiven Benutzeroberfläche suchen. Darüber hinaus sorgen die Integrationsfunktionen dafür, dass alle Ihre wesentlichen Anwendungen harmonisch zusammenarbeiten und ein kohärentes Ökosystem schaffen, das den Workflow Ihres Teams unterstützt. #### monday CRM best features Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben durch Automatisierung ohne Code, um die Effizienz und Genauigkeit zu steigern. Visualisieren Sie den Projektfortschritt mit dynamischen Boards, Zeitleisten und Gantt-Diagrammen, um Transparenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten

Zusammenarbeit in Echtzeit mit Mitgliedern des Teams durch integrierte Kommunikationsfeatures, die Teamarbeit und Abstimmung fördern #### monday CRM Limits Die Preise können durch das Hinzufügen weiterer Benutzer und erweiterter Funktionen steigen, was für budgetbewusste Teams eine Überlegung sein kann Das anfängliche Setup kann Zeit in Anspruch nehmen, um die vollständige Anpassung und Integration in bestehende Workflows zu ermöglichen, was die sofortige Einführung möglicherweise verzögert #### monday CRM Preise *Basic: 15 $/Monat pro Platz

Standard: 20 $/Monat pro Platz *Pro: 33 $/Monat pro Platz *Enterprise: Benutzerdefinierte Preise #### Monday CRM Bewertungen und Rezensionen *G2: 4,6/5 (910+ Bewertungen) *Capterra: 4,7/5 (390+ Bewertungen) #### Was sagen Benutzer aus der Praxis über Monday CRM?

Unser Team ist begeistert von der Flexibilität von monday CRM. Mit monday können wir viel erledigen, was mit anderer Software nicht möglich wäre (oder für dessen Aktivierung wir viel benutzerdefinierten/Entwickler-Support benötigen würden). Uns gefällt auch, wie einfach sich monday in das Arbeitsmanagement und die Formulare von monday integrieren lässt, die wir seit mehreren Jahren verwenden, sodass der Aufbau des CRM einfacher war. Wenn Ihre Arbeit stark auf Google Workspace basiert und Sie ein funktionsfähiges Tool für das Kundenbeziehungsmanagement suchen, das sich nahtlos in andere Apps von Google einfügt, dann ist dieses CRM-Tool genau das Richtige für Sie. Copper ist eine funktionsfähige CRM-Software, die sich direkt in Google Workspace integrieren lässt und eine vertraute und intuitive Umgebung für die Verwaltung von Kundenbeziehungen schafft.

Copper wurde für kleine und mittelständische Geschäfte entwickelt und integriert sich in Gmail, Kalender und Drive, sodass Sie Leads verwalten, E-Mails nachverfolgen und Nachfassaktionen planen können, ohne Ihren Posteingang zu verlassen. Diese Integration bedeutet weniger Zeitaufwand für das Wechseln zwischen Anwendungen und mehr Zeit für den Aufbau von Kundenbeziehungen. #### Die besten Features von Copper * Erledigen Sie sich wiederholende Aufgaben mit der Automatisierung von Workflows und gewinnen Sie so Zeit für strategischere Aktivitäten

Automatisierung des Eintrags von Daten durch Erfassung von Kontaktinformationen und Interaktionen aus Ihren E-Mails, wodurch Ihr CRM mühelos auf dem neuesten Stand gehalten wird #### Limits von Copper Mögliche Lernkurve für neue Benutzer aufgrund der Vielzahl der verfügbaren Features #### Preise von Copper Starter: 12 $/Monat pro Platz *Basic: 29 $/Monat pro Platz *Professional: 69 $/Monat pro Platz

Business: 134 $/Monat pro Platz. Bewertungen und Rezensionen von Copper: G2: 4,5/5 (über 1.100 Rezensionen), Capterra: 4,4/5 (über 600 Rezensionen). Mit ClickUp mit Ihren Kunden interagieren. Jeder möchte, dass sein Team wie eine Symphonie funktioniert – jedes Instrument in perfekter Harmonie, jede Notiz genau im richtigen Moment. Das ist die Koordination und Klarheit, die das richtige operative CRM-Tool Ihrem Unternehmen bringen kann. In diesem Artikel haben wir die besten operativen CRM-Systeme untersucht, die Unternehmen dabei helfen, Kundenbeziehungen zu verwalten, Verkaufsprozesse zu optimieren und den Erfolg zu steigern.

Jedes Tool hat seine einzigartigen Stärken, aber wenn es darum geht, Flexibilität und Zusammenarbeit zu kombinieren, sticht eines hervor: ClickUp. ClickUp vereinfacht komplexe Prozesse, ohne Ihr Team zu überfordern. Im Gegensatz zu Tools, die nur in einem Bereich herausragend sind, geht ClickUp über ein reines CRM hinaus – es ist eine App für alles, für Projektmanagement, die Nachverfolgung von Kundeninteraktionen und die Zusammenarbeit im Team. Die umfangreichen benutzerdefinierten Optionen und nahtlosen Integrationen stellen sicher, dass es sich an die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens anpasst.

/href/ https://clickup.com/signup Melden Sie sich noch heute für ein kostenloses Konto bei ClickUp an /%href/ und erleben Sie, wie sich Ihr Team dadurch verbessern kann. Schließlich ist jetzt der beste Zeitpunkt, um Ihre Effizienz und die Beziehungen zu Ihren Kunden zu verbessern.