Wie kann man Google Gemini verwenden, um Bilder zu generieren?

KI hat die Erstellung von Inhalten auf eine Weise revolutioniert, die wir einst für unmöglich hielten. Hätten Sie sich vor einigen Jahren vorstellen können, etwas wie "Ein Raumschiff, neonblau, schwebend inmitten einer Galaxie aus wirbelnden violetten und goldenen Nebeln, mit leuchtenden Energiestrahlen dahinter" zu tippen und sofort ein atemberaubendes Bild zu erzeugen? Das ist die Kraft von KI-Bildgeneratoren. Ein Name, den Sie auf dieser Liste häufig hören werden, ist Gemini. In diesem Blogbeitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie mit Gemini Bilder erstellen. Und das Beste daran: Am Ende stellen wir Ihnen ein tool vor, mit dem die Erstellung von Inhalten einfacher ist, als Sie es sich je vorstellen konnten. Bleiben Sie also bis zum Ende bei uns! 🤝

Möchten Sie das perfekte Bild? Seien Sie in Ihren Eingabeaufforderungen genau. Beschreiben Sie den Stil, die Einstellung und die Perspektive, damit Gemini Ihre Vision perfekt umsetzen kann. undefined verwenden, um Bilder zu erstellen, sollten Sie mehrere "Was wäre wenn"-Boards in Betracht ziehen. Mit diesen Boards können Sie mit Variationen Ihrer Ideen experimentieren – verschiedene Farben, Designelemente oder Workflows. Wie Briettny Curtner es ausdrückt, hat ClickUp ihr Leben viel einfacher gemacht als je zuvor 👑 > "Und schließlich das Feature mit dem Whiteboard? Ich bin begeistert. Dieses Tool wurde oft während Meetings des Teams verwendet, um Ideen zu sammeln oder bestimmte Initiativen zu besprechen."

## ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung Gemini ist ein KI-Bildgenerator, der Ihre Texteingaben in Sekundenschnelle in atemberaubende Bilder verwandelt. Verwenden Sie Gemini auf seiner Website, in seiner App oder über Vertex AI. Wechseln Sie in den erweiterten Modus, um detailliertere benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen

Briettny Curtner, Programmmanagerin, Utah Valley University ### Nutzen Sie die Features zur Automatisierung von ClickUp, um Ihren Workflow zu optimieren. Eines der größten Probleme beim Management von Projekten zur KI-Bilderzeugung ist das ständige Hin- und Herspringen zwischen Apps und Tabs. Aufgaben den richtigen Personen zuzuweisen, Fristen zu setzen, eingehende Designs zu verfolgen und sich mit endlosen Bearbeitungen zu befassen – das kann sich schnell wie ein Vollzeitjob anfühlen (für den man sich nicht angemeldet hat).

Aber die Zeiten haben sich geändert, und jetzt brauchen Sie eine kreative Automatisierungslösung /%href/ . Sparen Sie Zeit und konzentrieren Sie sich auf Prioritäten, indem Sie sich wiederholende Aufgaben mühelos mit ClickUp automatisieren. Um das Geschäft abzuschließen, holen Sie sich undefined ! Es rationalisiert über 100 alltägliche Aufgaben und spart Ihnen unzählige Stunden, von denen Sie nicht wussten, dass Sie sie haben. Auf einen Blick ⬇️ *Aufgaben automatisch zuweisen: Nie wieder Mitglieder des Teams suchen! Automatisierungen können Aufgaben sofort nach ihrer Erstellung den richtigen Personen zuweisen. *Workflows in Gang halten: Es aktualisiert den Status von Aufgaben entsprechend ihrem Fortschritt, z. B. durch Wechsel zu "In Prüfung", nachdem ein Entwurf eingereicht wurde

Sofortige Benachrichtigungen über Feedback erhalten: Sobald Feedback hinzugefügt wird, benachrichtigt die Automatisierung den Designer, sodass sofort mit den Überarbeitungen begonnen werden kann. Es ist nicht nötig, die Leute manuell zu kontaktieren. Auslöser für die nächsten Schritte: Sobald ein Bild genehmigt wurde, kann es durch Automatisierungen in die nächste Phase verschoben werden, z. B. an die Marketingabteilung gesendet oder für die Lieferung fertiggestellt werden

Aber wer möchte schon stundenlang manuell Auslöser für die Automatisierung einrichten? Die gute Nachricht ist, dass ClickUp auch daran gedacht hat! Geben Sie einfach eine Eingabeaufforderung ein, und der KI-Builder für die Automatisierung erledigt den Rest.

Entwerfen Sie Workflows, die den Anforderungen Ihres Teams entsprechen, und optimieren Sie Ihre Prozesse mit wenigen Klicks ➡️ Lesen Sie mehr: Wenn Sie uns fragen, war der häufigste Produktivitätskiller schon immer das Kommunikationschaos. Kein Wunder, dass es zu Problemen kommt, wenn Sie eine Aufgabe in einem Tool zuweisen, ein Bild in einem anderen erstellen und dann das Feedback mit Ihrem Team in einer weiteren App besprechen müssen. Eine positivere Notiz: /href/ https://clickup.com/features/chat ClickUp Chat /%href/ hat alles in einen Korb gebracht und damit die Spielregeln geändert. Es löst ein Problem, das schon immer frustrierend war: die "unterbrochene Kommunikation zwischen verstreuten Tools". /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/click-up-chat-1-1400x1124.png ClickUp Chat /%img/

Diskutieren, Ankündigen und Erstellen von nachverfolgbaren Aufgaben in ClickUp Chat Mit Chat können Sie Ideen diskutieren, Dateien freigeben und Chats sofort in umsetzbare Aufgaben umwandeln – und das alles, ohne die App zu wechseln. Es ist, als hätte endlich jemand gesagt: "Chat war kaputt; lasst es uns reparieren" und tatsächlich etwas dagegen unternommen. So können Sie es verwenden:

Verknüpfen Sie Chats mit /href/ https://clickup.com/features/docs ClickUp Dokumente /%href/ oder Aufgaben, damit Diskussionen über Datensätze oder Ergebnisse immer im Kontext stehen. Laden Sie generierte Bilder für Feedback direkt in den Chat hoch und taggen Sie Mitglieder des Teams für Beiträge. Verwenden Sie Brain in ClickUp Chat, um Diskussionen zusammenzufassen oder schnelle Aktionselemente zu generieren

📮ClickUp Insight: Fast 20 % unserer /href/ https://clickup.com/blog/team-communication-survey// Umfrage /%href/ Teilnehmer senden täglich über 50 Sofortnachrichten.

Dieses hohe Volumen könnte darauf hindeuten, dass in einem Team ständig ein reger Austausch stattfindet – was zwar gut für die Geschwindigkeit ist, aber auch zu einer Kommunikationsüberlastung führen kann. Mit den integrierten Tools für die Zusammenarbeit von ClickUp, wie z. B. undefined und ClickUp Zugewiesene Kommentare sind Ihre Unterhaltungen immer mit den richtigen Aufgaben verknüpft, was die Sichtbarkeit erhöht und den Bedarf an unnötigen Nachverfolgungen reduziert.

Fügen Sie einen Abschnitt "/href/ https://clickup.com/blog/ai-prompt-templates// AI Prompt Templates /%href/ " zu ClickUp Docs hinzu, um erfolgreiche Eingabeaufforderungen nach Stil zu kategorisieren (z. B. "fotorealistisch", "3D-Renderings"). Dadurch wird eine Bibliothek für replizierbare, von KI generierte Ergebnisse erstellt. ## Steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp ClickUp kann die Arbeitsweise Ihres Teams revolutionieren, indem es das Projektmanagement vereinfacht, Aufgaben rationalisiert und die Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht. Dies ist besonders wertvoll für Teams, die mehrere Prioritäten verwalten, verteilte Workflows verwalten oder große Projekte mit engen Fristen bewältigen müssen.

Wenn Sie nach einer einzigen Plattform suchen, mit der Sie Aufgaben, Dokumente und die Kommunikation im Team verwalten und dabei alles nahtlos miteinander verbinden können, ist ClickUp die richtige Lösung für Sie. /href/ https://clickup.com/signup Starten Sie noch heute kostenlos /%href/ und sehen Sie, wie ClickUp die Art und Weise verändert, wie Sie erstellen, zusammenarbeiten und erobern.