Die 13 besten Alternativen und Konkurrenten von Bluesky für 2025

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Social-Media-Nutzer ihre Frustration über ihre Feeds zum Ausdruck bringen. Oftmals werden diese Feeds durch Algorithmen gesteuert, und anstatt Beiträge von Freunden oder Erstellern zu sehen, denen sie folgen, ist der Feed mit Inhalten gefüllt, die durch Algorithmen gepusht werden. Dies hat viele dazu veranlasst, zu Bluesky zu wechseln, einer dezentralen Social-Media-Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, der "Masterplace der Algorithmen" zu sein und es den Benutzern ermöglicht, ihre Feeds benutzerdefiniert anzupassen. Bluesky befindet sich jedoch noch in der Entwicklung. Es hat eine kleinere Benutzerbasis als Plattformen wie Instagram und X, und es kann aufgrund der einzigartigen Namenskonventionen und der begrenzten Suchfunktionen schwierig sein, Personen zu finden. Außerdem ermöglicht Bluesky den Benutzern die Erstellung von Community-Richtlinien und bietet so ein völlig anderes Social-Media-Erlebnis. Wenn Sie kein Fan von Bluesky sind, gibt es viele andere Social-Media-Plattformen, die Sie erkunden können. Wir haben eine Liste mit 13 Bluesky-Alternativen zusammengestellt, um Ihnen bei der Suche nach der perfekten Social-Media-Plattform zu helfen!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung: Hier ist eine Liste der 13 besten Bluesky-Alternativen und -Konkurrenten für 2025:

Hier sind die Funktionen, auf die Sie bei einer Bluesky-Alternative achten sollten: ### 🌐 Dezentralisierung Denken Sie an Plattformen, die Ihnen durch eine dezentrale Arbeitsweise Kontrolle geben. Sie können einem Server beitreten oder einen Server hosten, sodass Ihre Daten nicht an die Regeln oder die Moderation eines Unternehmens gebunden sind. Außerdem macht die Dezentralisierung diese Plattformen widerstandsfähiger und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass Ausfälle oder Zensur Ihnen in die Quere kommen.

🤝 Community-Moderation Suchen Sie nach Plattformen, die die Moderation in die Hände der Community legen. Diese Plattformen ermöglichen es den Benutzern, ihre Erfahrung mit maßgeschneiderten Regeln und Filtern für Inhalte in Form zu bringen, wodurch es einfacher wird, einen sicheren und integrativen Space zu schaffen. Es geht darum, Ihnen mehr Kontrolle darüber zu geben, was Sie sehen und womit Sie sich beschäftigen. ### 🔗 Interoperabilität

Entscheiden Sie sich für Plattformen, die sich mit anderen Netzwerken verbinden lassen oder föderierte Systeme verwenden. So können Sie mit einem breiteren Publikum interagieren, auch außerhalb Ihrer Plattform. Es ist eine großartige Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben, ohne mehrere Konten verwalten zu müssen. ### ⚙️ Benutzerdefinierte Anpassung und Benutzerfreundlichkeit

Suchen Sie nach Plattformen, die einzigartige Features wie chronologische Feeds, anpassbare Profile, Emojis oder Optionen zum Freigeben von Fotos und Videos bieten. Eine Plattform, die einfach zu navigieren ist und tools wie Umfragen, Communities oder Live-chats enthält, kann Ihre Social-Media-Erfahrung unterhaltsamer und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittener machen.

💡Profi-Tipp: Tritt einem öffentlichen Server mit aktiver Moderation und einer lebendigen Community bei. So kannst du die Plattform ganz einfach testen, bevor du deinen eigenen Server hostest oder dich eingehender mit der benutzerdefinierten Anpassung befasst! ## Die 13 besten Bluesky-Alternativen Hier sind die 13 besten Bluesky-Alternativen, aus denen du wählen kannst: ### 1. Threads by Instagram (am besten für Benutzer von Instagram, die einer Community beitreten möchten)

via undefined Threads ist Instagrams Version einer Microblogging-Plattform, die so konzipiert ist, dass sie für die Benutzer einfach und vertraut bleibt. Das Layout und die Funktionen ähneln denen anderer textbasierter Plattformen, sodass es einfach ist, Updates freizugeben, an Unterhaltungen teilzunehmen und mit Followern in Kontakt zu treten – und das alles, während man mit seinem Instagram-Konto in Verbindung bleibt. Das herausragende Feature von Threads sind Tags. Anstatt einen Beitrag mit mehreren Hashtags zu überladen, können Benutzer einfach ein Tag hinzufügen, das den Inhalt beschreibt. So können sich die Menschen mit Beiträgen beschäftigen, die sie interessieren, und mit anderen in Verbindung treten, die ähnliche Leidenschaften teilen. #### Die besten Features von Threads Textbeiträge mit bis zu 500 Zeichen freigeben Ihr Threads-Konto direkt mit Instagram verbinden, um das Setup und den Wechsel zwischen Apps zu vereinfachen * Textbeiträge, Fotos und Videos freigeben, mit Kommentaren antworten und mit anderen über Likes und Reposts in Kontakt treten

Führen Sie benutzerdefinierte Umfragen in Threads durch, um Meinungen einzuholen, Unterhaltungen anzuregen und Ihr Publikum zu begeistern. #### Limits von Threads Sie benötigen ein Konto bei Instagram, um Threads nutzen zu können, was für diejenigen, die eigenständige Plattformen bevorzugen, möglicherweise nicht attraktiv ist. #### Preise von Threads Kostenlos #### Bewertungen und Rezensionen von Threads * Nicht genügend Rezensionen #### Was sagen echte Benutzer über Threads?

Mir gefällt die App Threads bisher. Es gibt viele Dinge, die sie beheben müssen, und einige Features müssen hinzugefügt werden, aber ich verstehe vollkommen, warum sie es so schnell herausgebracht haben. Jetzt ist es als Version für den Desktop verfügbar und es ist einfacher, zwischen Konten umzuschalten. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall, beizutreten. Außerdem sind Sponsoring und Marken-Deals eine der einfachsten Methoden, um von der App Threads zu profitieren. Reddit-Rezension

📖 Mehr lesen: /img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image8-7-1400x741.png Bluesky-Alternativen: Diaspora /%img/ via /href/ https://diasporafoundation.org Diaspora /%href/ Wenn Sie nach einem sozialen Netzwerk suchen, bei dem es um Datenschutz und Kontrolle geht, ist Diaspora vielleicht einen Blick wert. Im Gegensatz zu den üblichen Plattformen, die Ihre Daten auf ihren Servern speichern, können Sie bei Diaspora entscheiden, wo Ihre Informationen gespeichert werden. Sie können im Browser einen Server auswählen, der als "Pod" bezeichnet wird, oder sogar Ihren eigenen hosten

Was Diaspora auszeichnet, sind seine Kernprinzipien: Dezentralisierung, Freiheit und Datenschutz. Im Grunde genommen können Sie entscheiden, wer Ihre Inhalte sieht, wie Sie mit Menschen in Kontakt treten und wo Ihre Daten gespeichert werden. #### Die besten Features von Diaspora Erhalten Sie die vollständige Eigentümerschaft und Kontrolle über Ihren Kommunikationsplan Mastodon ist eine Open-Source-Plattform für soziale Netzwerke, auf der Benutzer *die Community auswählen oder erstellen können, die am besten zu ihnen passt. Sie wird über Server betrieben, die jeweils von unabhängigen Organisationen oder Einzelpersonen betrieben werden, und diese Server können sich in Bezug auf Fokus, Regeln und Moderationsrichtlinien unterscheiden. Sobald Sie einen Server ausgewählt haben, können Sie jedem im Mastodon-Netzwerk folgen, unabhängig davon, auf welchem Server er sich befindet, sodass Ihre Wahl der Community Ihre Verbindungen niemals einschränkt.

Free #### Mastodon-Bewertungen und -Rezensionen * Nicht genügend Bewertungen #### Was sagen echte Benutzer über Mastodon? > Ich tauche gerne in Unterhaltungen ein und beteilige mich an Unterhaltungen mit Menschen und Themen, die mich interessieren, und gebe gelegentlich lustige Dinge aus meinem Leben frei. Mastodon hat keinen Algorithmus. Sie folgen den Konten, die Sie interessieren, Sie werden von denjenigen verfolgt, die sich für Sie interessieren, und Sie unterhalten sich. Reddit-Rezension

Das AT Protocol ist die dezentrale Technologie, die Bluesky antreibt und darauf ausgelegt ist, ein offeneres und benutzergesteuertes soziales Netzwerk zu schaffen. Es geht darum, Ihnen die Freiheit zu geben, Ihre Identität, Ihre Inhalte und Ihre Follower auf verschiedenen Plattformen freizugeben. Darüber hinaus bietet es anpassbare Algorithmen, mit denen Sie Ihren Feed nach Ihren Wünschen gestalten können. Wenn Sie auf der Suche nach Portabilität und Transparenz sind, sind Sie beim AT Protocol genau richtig. #### Die besten Features des AT Protocol

Nahtlose Portierung Ihrer Identität und Daten auf verschiedenen Plattformen Passen Sie Ihren Feed mit transparenten Algorithmen und besserer Kontrolle über das, was Sie sehen, an Verbindung über ein föderiertes Netzwerk, das Interoperabilität und Auswahl gewährleistet Erstellen oder verwenden Sie Apps, die Dezentralisierung und Benutzerkontrolle priorisieren #### AT Protocol-Limits Als grundlegendes Protokoll ist das AT-Protokoll von der Entwicklung und Einführung von Apps wie Bluesky abhängig, deren Funktionen und Benutzerbasis noch wachsen #### AT Protocol-Preise

🧠 *Zu erledigen? Das "AT" im AT-Protokoll steht für "Authenticated Transfer" (Authentifizierte Übertragung), eine Anspielung auf das Ziel des Netzwerks, ein wirklich interoperables und dezentrales Netz sozialer Plattformen zu schaffen.

/href/ https://clickup.com/community der ClickUp-Community /%href/ bei! ## Mit ClickUp eine ansprechende Community erstellen Hive Social, Diaspora und andere Social-Media-Plattformen eignen sich hervorragend, um mit Menschen in Verbindung zu treten und persönliche Updates freizugeben. Sie sind jedoch aufgrund ihrer eigenen Regeln, der Überlastung der Server und der geringen Beliebtheit möglicherweise nicht dazu geeignet, eine Community zu vergrößern.

