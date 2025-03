Top 10 der besten AI Elevator Pitch Generator Tools

Wir alle kennen die Momente im Shark Tank, in denen selbst die besten Ideen schockierend scheitern. Einige dieser "Autsch"-Momente hätten durch einen gut strukturierten Elevator Pitch gerettet werden können.

Natürlich werden die meisten von uns nicht vor Licht und Kameras stehen wenn wir uns beruflich vorstellen . Aber es steht viel auf dem Spiel, und die Uhr tickt, wenn Sie ein Angebot machen!

Geschäftsideen zu verkaufen oder potenzielle Arbeitgeber in wenigen Sekunden zu überzeugen, ist eine beängstigende Vorstellung. Die meisten von uns würden wahrscheinlich straucheln oder wären völlig unvorbereitet.

Aber keine Sorge! Die Lösung ist ganz einfach - eine KI App, die Ihre verstreuten Gedanken in einen fesselnden Elevator Pitch verwandelt, dem sogar Mark Cuban applaudieren würde.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier sind die 10 besten Elevator-Pitch-Generatoren, mit denen Sie im Handumdrehen über Ihre brillante Idee sprechen können:

ClickUp: Das Beste für mühelose KI-generierte Elevator Pitches

Galaxy.ai: Am besten für stark benutzerdefinierte Elevator Pitches

WriterBuddy: Am besten für das erstmalige Pitching

Voilà: Am besten für vereinfachte Elevator Pitches

Texta.ai: Am besten für die Erstellung von Pitches im ChatGPT-Stil

Typli.ai: Am besten für detaillierte Elevator Pitches

Taskade: Am besten für die kollaborative Erstellung von Pitches

Angel Match: Am besten für Investoren-Elevator-Pitches

Thanos: Am besten für einnehmende Elevator Pitches

HyperWrite: Am besten für Interview-Pitches

Worauf sollten Sie bei Elevator Pitch Generatoren achten?

Der erste Eindruck kann alles sein; Sie haben nur eine Gelegenheit - und manchmal nur ein paar Sekunden - um ihn zu verstärken. Hier ist, worauf Sie bei einem Elevator Pitch Generator achten sollten, damit Sie glänzen können:

Personalisierungsoptionen: Suchen Sie einen Generator, der es Ihnen ermöglicht, die Präsentation auf Ihre spezifischen Bedürfnisse, Ihre Branche, Ihr Einzelziel und den gewünschten Tonfall zuzuschneiden

Suchen Sie einen Generator, der es Ihnen ermöglicht, die Präsentation auf Ihre spezifischen Bedürfnisse, Ihre Branche, Ihr Einzelziel und den gewünschten Tonfall zuzuschneiden Benutzerfreundliche Oberfläche: Verwenden Sie einen Generator, der intuitiv und einfach zu navigieren ist, auch für nicht-technische Benutzer

Verwenden Sie einen Generator, der intuitiv und einfach zu navigieren ist, auch für nicht-technische Benutzer Wertvolle Einblicke: Suchen Sie nach hilfreichem Feedback, Vorschlägen und Einblicken, um Ihre Präsentation zu verfeinern und effektiver zu gestalten

Suchen Sie nach hilfreichem Feedback, Vorschlägen und Einblicken, um Ihre Präsentation zu verfeinern und effektiver zu gestalten Anpassungsmöglichkeiten: Entscheiden Sie sich für Tools, die Folgendes bietenanpassbare One-Pager-Vorlagen und Flexibilität in Bezug auf Ton, Stil und Länge der generierten Pitches bieten

Entscheiden Sie sich für Tools, die Folgendes bietenanpassbare One-Pager-Vorlagen und Flexibilität in Bezug auf Ton, Stil und Länge der generierten Pitches bieten Zusammenarbeit: Wählen Sie ein Tool zur Erstellung von Elevator Pitches, das eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglicht, was für die Arbeit mit Teams von großem Vorteil ist

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie die drei Ks für einen überzeugenden Elevator Pitch - Klarheit, Prägnanz und Überzeugungskraft - damit Ihr Pitch heraussticht. Fassen Sie sich kurz und ohne Fachjargon und enden Sie mit einem überzeugenden CTA, damit es im Gedächtnis bleibt.

Die 10 besten Elevator Pitch Generatoren

Da Sie nun wissen, worauf Sie achten müssen, finden Sie hier eine kurze Liste der 10 besten Tools für Elevator Pitches auf dem Markt.

1. ClickUp (Am besten für mühelose KI-generierte Elevator Pitches)

ClickUp Gehirn

Ihr Elevator-Pitch-Generator muss so schnell sein wie Ihr Vortrag und genauso individuell. Das klingt wie ein Job für ClickUp !

ClickUp ist mehr als nur ein Generator für Elevator Pitches - es ist eine App für alles, die den gesamten Prozess vereinfacht. Von der Ideenfindung über die Erstellung von Pitches bis hin zum Versenden können Sie mit dieser App alles an einem Ort erledigen.

Möchten Sie schnell einen Elevator Pitch erstellen? ClickUp Gehirn generiert für Sie eine personalisierte Seite, genau so, wie Sie es wünschen.

Geben Sie einfach alle Informationen ein, die Sie benötigen - Ihre Referenzen und Ihren Hintergrund, Ihre Ziele, Ihre Alleinstellungsmerkmale usw. - und wählen Sie Ihren Ton für ein individuelles Angebot. Und das Beste daran? Das Programm kann auch Informationen aus Ihren bereits vorhandenen Aufgaben, Notizen aus Meetings oder sogar Chats verwenden, so dass die Präsentation relevant ist und nichts Wichtiges vergessen wird!

KI mag ein großartiger Sparringspartner sein, aber nichts geht über menschliches Feedback und die gute alte Teamarbeit. ClickUp Dokumente kann Ihnen helfen, Ihr Angebot durch die Zusammenarbeit mit Ihrem Team zu verschönern.

Egal, ob Sie erste Entwürfe notieren oder als Co-Autor an Ihrem endgültigen Pitch arbeiten, in Docs können Sie in Echtzeit mit Ihrem Team an der Verfeinerung Ihrer Ideen arbeiten und dabei mit ihnen chatten.

Sobald Ihr Pitch fertig ist, müssen Sie ihn nicht mehr herunterladen oder die Registerkarte wechseln, um ihn zu versenden. Stattdessen können Sie Ihre ausgefeilten Pitches direkt über e-Mail in ClickUp .

ClickUp Elevator Pitch Vorlage

Um schnell loszulegen, versuchen Sie es mit der ClickUp Elevator Pitch Vorlage . Es ist perfekt für Anfänger und hilft bei allem, von der Idee bis zur Erstellung.

Hier erfahren Sie, wie es Ihren Elevator Pitch unterstützen kann:

Brainstorming mit Ihrem Team auf dem Dokument und gemeinsame Ausarbeitung Ihrer Präsentation

Erstellen Sievorlagen für Aufgaben in ClickUp und benutzerdefinieren Sie sie mit Details über das Produkt oder die Dienstleistung, das/die angeboten wird

Verwenden Sie ClickUp-Checklisten können Sie alles nachverfolgen, was Sie vor Ihrem Elevator Pitch üben müssen, von der Körpersprache bis zur Stimmlage!

ClickUp beste Features

Nutzen Sie ClickUp Brain, um Ihre Elevator Pitch Vorlagen zu erstellen - und andere Anforderungen zu erfüllen - innerhalb von Sekunden

Setzen Sie benutzerdefinierte Felder in Aufgaben ein, um wesentliche Pitch-Elemente wie das Einzelziel, das einzigartige Wertversprechen und die wichtigsten Erkenntnisse nachzuverfolgen

Greifen Sie auf all Ihre Informationen in der ClickUp App zu, wenn Sie unterwegs sind

Üben und zeichnen Sie Ihren Pitch direkt auf und geben Sie ihn in ClickUp frei ClickUp Clips ClickUp Beschränkungen

Einige Benutzer könnten eine Lernkurve bei bestimmten Features spüren

Bestimmte Features benötigen möglicherweise eine längere Ladezeit

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Business: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preisgestaltung

Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Kundenbewertungen und -rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

🧠Fun Fact: Studien zeigen, dass die durchschnittliche menschliche Aufmerksamkeitsspanne bei nur 48 Sekunden -im Vergleich zu 75 Sekunden im Jahr 2012 - und das macht eine prägnante Präsentation zu einem entscheidenden Faktor, um Aufmerksamkeit zu erregen.

2. Galaxy.ai (am besten für stark benutzerdefinierte Elevator Pitches)

über Galaxie.KI Ausgezeichnete Ideen sind manchmal schwer in 30 Sekunden zu erklären, nicht wahr? Nun ja, Galaxie.KI versucht, das zu ändern.

Galaxy.ai ist ein KI-Assistent, der mehr als 1500 Tools für alles bietet, vom Schreiben bis zur Erstellung von Bildern und Videos. Dieses Tool hilft Ihnen, prägnante Elevator Pitches zu erstellen, die Ihre Persönlichkeit mit jedem Wort widerspiegeln.

Galaxy.ai beste Features

Gehen Sie mit der zielgruppengerechten Generierung gezielt auf Schmerzpunkte und Zinsen ein

Wählen Sie Ihren bevorzugten Tonfall aus und passen Sie das Pitch so an, dass es Ihren einzigartigen Stil widerspiegelt. Das Tool generiert zwei Versionen Ihres Pitches, so dass Sie die beste Version auswählen können

Zugriff auf vorgefertigte Vorlagen, die auf bestimmte Branchen wie Technik, Gesundheitswesen und Finanzen zugeschnitten sind

Nutzen Sie Ihre Marktforschungsdatenbanken oder Social-Media-Analysen, um Ihre Pitches zu personalisieren

Galaxy.ai Limits

Die analytischen Features sind nur in kostenpflichtigen Versionen verfügbar

Obwohl die KI sehr fortschrittlich ist, gibt es Instanzen, in denen die generierten Inhalte manuell benutzerdefiniert angepasst werden müssen

Preise für Galaxy.ai

Free Forever

Bezahlte Version: $49/Monat

Galaxy.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

3. WriterBuddy (am besten für das erstmalige Verfassen von Texten)

über Schreiben SieerBuddyWriterBuddy ist ein praktischer KI-Assistent, der mit über 40 Tools das professionelle Schreiben unterstützt. Dieser KI-Generator für Elevator Pitches eignet sich perfekt für Benutzer, die keinerlei Erfahrung mit der Erstellung von Pitches haben.

Er bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche, die es jedem ermöglicht, schnell und einfach originelle, überzeugende Pitches zu erstellen.

WriterBuddy beste Features

Nutzen Sie die KI-gestützten Tools, um personalisierte, leistungsstarke Pitches zu erstellen, die sich an den Best Practices der Branche orientieren

Personalisieren Sie Ihr Pitch, damit es bei Ihren Kunden ankommtproduktmarketing-Strategie mit bis zu 10 Optionen basierend auf Ihren Informationen

Erstellen Sie Pitches in mehr als 20 Sprachen für globale Anziehungskraft

Arbeiten Sie mit 2.000 kostenlosen Guthaben pro Monat und 40+ Vorlagen für Inhalte

WriterBuddy Limitierungen

Sobald Sie das monatliche Guthaben von 2.000 Credits aufgebraucht haben, können Sie keine kostenlosen Pitches mehr erstellen

Zu viele benutzerdefinierte Optionen könnten einige Benutzer verwirren

WriterBuddy-Preise

Free Forever

Basic: $15/Monat

$15/Monat Pro: $29/Monat

$29/Monat Unlimited: $49/Monat

WriterBuddy Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

💡Pro-Tipp: Kombinieren Sie Ihr Elevator Pitch Generator tool mit KI CRM tools zur Nachverfolgung jedes Leads und zur benutzerdefinierten Anpassung Ihrer Nachfassaktionen und Pitches.

4. Voilà (am besten für vereinfachte Aufzugspräsentationen)

über Voilà Fällt es Ihnen schwer, Ihrem Publikum Ihre Geschäftsidee zu erklären? Voilà hilft Ihnen, komplexe Konzepte in klare, prägnante Botschaften zu verwandeln.

Voilà ist der ultimative KI-Assistent, der Texte und Bilder generiert und Website-URLs liest. Sein Schwerpunkt auf effektiver Kommunikation macht ihn zu einem ausgezeichneten Elevator-Pitch-Generator für Networking und Pitching.

Voilà beste Features

Überspringen Sie den Fachjargon und verwandeln Sie komplexe Ideen in klare, aufmerksamkeitsstarke Botschaften

Erstellen Sie Pitches in über 50 Sprachen

Schärfen Sie Ihr einzigartiges Wert-Angebot, um Ihr Marketing auf den Punkt zu bringen

Unlimited Pitches so oft wie nötig anpassen und erstellen

Voilà Beschränkungen

Die kostenlose Version verwendet grundlegende KI, was die Genauigkeit beeinträchtigen kann

Die Effektivität des generierten Pitches hängt stark von der Qualität und Klarheit der Eingaben des Benutzers ab

Voilà Preise

Free Forever

Premium: $8/Monat

$8/Monat Ultimativ: $16/Monat

Voilà Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

5. Texta.ai (am besten für die Erstellung von Tonhöhen im Stil von ChatGPT)

über Texta.ai Suchen Sie nach einem tool, mit dem Sie Ihre ChatGPT fordert Sie auf ? Das hier ist für Sie. Es ist zwar in erster Linie für lange Formulare wie Blogs gedacht, Texta.ai hilft Ihnen auch bei der Erstellung eines aussagekräftigen Elevator Pitch.

Unternehmer und Arbeitssuchende können die benutzerfreundliche Oberfläche nutzen, um einen gut ausgearbeiteten Elevator Pitch zu erstellen, der ihre Ideen und Alleinstellungsmerkmale effektiv vermittelt.

Texta.ai beste Features

Leiten Sie das KI-Tool an, um die perfekte Aufzugspräsentation für Sie zu verfeinern und zu erstellen - es lernt und passt sich schnell an

Wählen Sie aus branchenspezifischen Vorlagen, um Ihre medizinischen Pitches von den Marketing-Pitches zu trennen

Holen Sie sich einsteigerfreundliche Tipps und Ideen, um Ihre Präsentation aufmerksamkeitsstark zu gestalten, auch wenn Sie noch keine Erfahrung mit KI-Tools haben

Beseitigen Sie mit dem KI Humanizer roboterhaft klingende Floskeln und machen Sie Ihre Präsentation natürlich und sympathisch

Texta.ai Limits

Die Vorschläge des Tools können sich gelegentlich wiederholen

Für den persönlichen Gebrauch könnte es teuer sein

Texta.ai Preise

Free Forever

7 Tage kostenlose Testversion

Einzelperson: $9/Monat

$9/Monat Team: $39/Monat

$39/Monat Skala: $79/Monat

Texta.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (200+ Bewertungen)

4.2/5 (200+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (300+ Bewertungen)

6. Typli.ai (Am besten für detaillierte Elevator Pitches)

über Typli.aiTypli.ai ist ein weiterer KI-Assistent, der Ihnen 184+ KI Schreib-Tools die alles abdecken, von langen Formularen bis hin zu kurzen Formularen.

Dieser kostenlose Elevator Pitch Generator ist perfekt für Startups, Unternehmer und Fachleute, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen wollen.

Typli.ai beste Features

Lassen Sie Typli.ai Ihre Präsentation um wertvolle Segmente erweitern und verlassen Sie sich nicht nur auf Ihre Eingaben

Verwenden Sie unterstützende Tools wie den KI Summarizer oder den Bullet Point Generator, um Ihre Präsentation zu verfeinernbusiness Case Greifen Sie auf Ihre Pitch-Historie zu, um frühere Ideen wieder aufzugreifen und erneut zu verwenden



Typli.ai Limits

Die kostenlose Version erlaubt nur die Eingabe eines Prompts mit 500 Zeichen

Es gibt keine Auswahl an Sprachen

Typli.ai Preise

Free: Bis zu 1000 Wörter generiert

Bis zu 1000 Wörter generiert Basic: $12.99/Monat

$12.99/Monat Pro: 49,99 €/Monat

49,99 €/Monat Plus: $19.99/Monat

Typli.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: 4.4/5 (20+ Bewertungen)

7. Taskade (Am besten für die gemeinschaftliche Erstellung von Pitches)

über Taskade Sind Sie es leid, alleine zu spielen? Taskade ist in erster Linie ein Projektmanagement tool, das Ihnen hilft, mit Ihrem Team einen effektiven Elevator Pitch zu erstellen.

Sein Fokus auf Echtzeit-Zusammenarbeit und KI-gestütztes Brainstorming hilft Ihnen, Ihre Kernbotschaft zu verfeinern.

Taskade beste Features

Benutzen Sie Ihrvorlage für einen Elevator Pitch an Ihre Bedürfnisse an und verwenden Sie sie als Vorlage für die Erstellung der perfekten Präsentation

Arbeiten Sie in Echtzeit mit Ihrem Team in einem gemeinsamen Workspace zusammen, um sofortiges Feedback und Brainstorming zu erhalten

Lassen Sie sich von der KI beim Brainstorming unterstützen, um Ideen zu generieren und das Messaging auf der Grundlage der Beiträge des Teams zu verfeinern

Nachverfolgung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Pitch-Entwicklung, um sicherzustellen, dass alles vor dem Präsentationstag fertig ist

Taskade Beschränkungen

Der KI-Assistent ist nur für zahlende Benutzer verfügbar

Er ist möglicherweise nicht die beste Wahl für Anfänger, die mehr Unterstützung bei der Erstellung ihrer ersten Pitches benötigen

Preise für Taskade

Free Forever

Taskade Pro: $10/Monat pro Benutzer

$10/Monat pro Benutzer Taskade für Teams: $20/Monat pro Benutzer

Taskade Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (50+ Bewertungen)

4.6/5 (50+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (60+ Bewertungen)

8. Angel Match (Am besten für Investoren-Aufzugspräsentationen)

über Engel-SpielEngel-Match ist eine spezialisierte Plattform, die Startups mit einem riesigen Netzwerk von über 110.000 Angel-Investoren und Risikokapitalgebern verbindet.

Der Elevator-Pitch-Generator soll Startup-Gründern helfen, schnell eine überzeugende Vorlagen für Pitch Decks die potenziellen Investoren ihre Geschäftsideen effektiv vermitteln.

Angel Match beste Features

Erstellen Sie einen personalisierten Elevator Pitch, indem Sie Details wie den Namen Ihres Startups, die Branche, das Einzelziel und den Tonfall hinzufügen

Unlimited Pitches mit Leichtigkeit über eine benutzerfreundliche Oberfläche generieren - keine technischen Kenntnisse sind erforderlich

Greifen Sie auf Investorenprofile zu, um Ihr Pitch auf deren Zinsen und Hintergründe abzustimmen und so maximale Wirkung zu erzielen

Angel Match Beschränkungen

Es gibt keine kostenlose Stufe

Vorlagen sind im Basic Plan nicht verfügbar, was ein Problem darstelltherausforderung für Startups Angel Match Preise

Basic: $59/Monat

$59/Monat Wachstum: $99/Monat

$99/Monat Premium: $199/Monat

Angel Match Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

9. Thanos (Am besten für ansprechende Aufzugspräsentationen)

über Thanos Was wäre, wenn Thanos mehr als 400 Unendlichkeitssteine hätte, statt nur 6? Das ist ein beängstigender Gedanke, aber das Thanos ist anders. In diesem Fall hat es 400+ KI-Tools.

Während die Infinity-Steine ihrem Eigentümer die ultimative Kontrolle über Zeit, Space, Realität, Geist, Macht und Seele ermöglichen, geben dir diese Tools die Kontrolle über Inhalt und Erstellung von Spielfeldern.

Thanos beste Features

Passen Sie Ihre Pitches für verschiedene Szenarien an, vonnetworking auf einer Konferenz bis hin zu Vorstellungsgesprächen und Meetings mit Investoren

Wählen Sie aus verschiedenen Tönen, wie z. B. leger oder formell, um der Stimmung Ihres Publikums oder Ereignisses gerecht zu werden

Holen Sie sich einen Kreativitätsschub mit Aufforderungen und Vorschlägen, die Sie dazu inspirieren, über den Tellerrand hinauszuschauen

Thanos Grenzen

Der einfache Ansatz eignet sich möglicherweise nicht für Benutzer, die nach branchenspezifischen Pitches suchen

Die Qualität der Pitches hängt stark von den Eingaben ab

Thanos Preise

Free Forever

Basic: $25/Monat

$25/Monat Pro: $49/Monat

Thanos Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

10. HyperWrite (Bestens geeignet für Vorstellungsgespräche)

über HyperWriteHyperWrite verwendet eine Reihe von Tools, die das Schreiben mit Hilfe von KI vereinfachen sollen.

Der HyperWrite Elevator Pitch Generator ist perfekt für Arbeitssuchende, Recruiter und Karriere-Coaches, die einen guten ersten Eindruck hinterlassen wollen.

HyperWrite beste Features

Geben Sie Details über die Stelle an, auf die Sie sich bewerben, um eine perfekt auf die Rolle zugeschnittene Präsentation zu erstellen

Nutzen Sie die fortschrittlichen GPT-4- und ChatGPT-Modelle, um Ihre einzigartigen Stärken hervorzuheben

Personalisieren Sie Ihr Pitch mit der HyperWrite Chrome-Erweiterung für einen Stil und Ton, der wirklich zu Ihnen passt

HyperWrite Grenzen

Erweiterte Features erfordern ein Abonnement

HyperWrite Preise

Beschränkter kostenloser Zugang

Premium: $19.99/Monat

$19.99/Monat Ultra: $44.99/Monat

HyperWrite Bewertungen und Rezensionen

G2: Bewertungen nicht verfügbar

Bewertungen nicht verfügbar Capterra: Bewertungen nicht verfügbar

💡Pro-Tipp: Konzentrieren Sie sich auf mehr als nur auf das Vortragen Ihrer Präsentation mit Worten. Achten Sie darauf, dass Sie durch eine geschickte Körpersprache, eine selbstbewusste Körperhaltung, eine wirkungsvolle Kleidung und einen eindrucksvollen Tonfall Selbstvertrauen ausstrahlen.

Sei ein Perfektionist mit ClickUp

Möchten Sie Ihrem Traumkunden oder -job die Tür öffnen? Dreißig Sekunden sind alles, was Sie vielleicht brauchen. Auch wenn die Vorstellung, einen perfekten Elevator Pitch zu verfassen, entmutigend klingt, ist es nicht unmöglich.

Das Beste daran ist, dass Sie nicht einmal ein hervorragender Autor sein müssen. Sie brauchen nur die richtigen Elevator-Pitch-Generatoren - mit KI ist alles möglich! ClickUp's projektmanagement-Software ist Ihre Komplettlösung für die Erstellung professioneller und individueller Präsentationen. Darüber hinaus können Sie alle Entwürfe an einem Ort verwalten, Ideen und Feedback einholen, um sie zu verfeinern, und sich selbstbewusst präsentieren - und das alles mit demselben Tool.

Von der Generierung neuer Ideen mit KI bis zur Zusammenarbeit in Echtzeit - ClickUp ist der Wingman, den Sie brauchen. Registrieren Sie sich für eine kostenloses ClickUp Konto jetzt.