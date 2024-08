Wie man auf einer Konferenz Kontakte knüpft: Networking-Tipps für Ihre Vorbereitung

Egal, ob es sich um ein virtuelles oder ein persönliches Ereignis handelt, eine Konferenz kann für Ihr berufliches Wachstum von entscheidender Bedeutung sein. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, sich über Branchentrends auf dem Laufenden zu halten und für beide Seiten vorteilhafte Beziehungen zu Gleichgesinnten zu knüpfen.

Die Teilnahme an einer Konferenz kann jedoch für Timer einschüchternd sein. was, wenn meine Unbeholfenheit jede Unterhaltung im Keim erstickt? Oder noch schlimmer: Was, wenn ich einen Senffleck auf meinem Hemd habe und es mir niemand sagt? 😅

Obwohl diese Bedenken durchaus berechtigt sind, sollten Sie sich nicht von ihnen abhalten lassen. Die Wahrheit ist, dass Sie keine besonderen Networking-Fähigkeiten brauchen, um Ihre Konferenzerfahrung fruchtbar zu machen - nur Vorbereitung.

Wenn Ihnen ein großes Ereignis bevorsteht, lesen Sie unseren Leitfaden zum Networking auf einer Konferenz. Darin erfahren Sie, was beim Networking zu beachten ist, und entdecken einige Tools, die Ihnen helfen, sich vorzubereiten und den größtmöglichen Nutzen aus dem Ereignis zu ziehen.

Vorbereitung auf Networking auf einer Konferenz

Bevor das Ereignis beginnt, können Sie viele Schritte unternehmen, um eine positive Konferenzerfahrung zu gewährleisten. Schon eine kleine Vorbereitung kann viel bewirken und Ihnen helfen, das Ereignis optimal zu nutzen. Je besser Sie sich vorbereiten, desto stressfreier werden die Konferenztage verlaufen und desto sicherer werden Sie sich fühlen. 💪

Pro-Tipp: Betrachten Sie das Networking auf Konferenzen als ein Projekt zur beruflichen Weiterentwicklung. Behandeln Sie es wie jede andere Aufgabe und planen Sie jeden Schritt genauestens. A projektmanagement tool wie z.B ClickUp kann ein all-in-One-Datenbank für Ihre Konferenzpläne, Notizen und neuen Kontakte. Sie macht die Vorbereitung mühelos und hilft Ihnen, den Überblick über alles zu behalten, egal wo Sie sind.

Nutzen Sie ClickUp, um Notizen zu machen, Erkenntnisse freizugeben und einfach zu kommunizieren.

Befolgen Sie die folgenden sechs Strategien, um sich auf Ihre Konferenz vorzubereiten und sich für den Erfolg zu rüsten.

1. Klare Ziele haben

Überlegen Sie, warum Sie an der Konferenz teilnehmen. Wählen Sie die wichtigsten Vorteile aus, die Sie sich davon erhoffen. Machen Sie sie ihre Ziele und orientieren Sie sich bei der Planung und den Aktivitäten vor Ort an ihnen. 🧭

Konferenzen sind schnelllebig und vollgepackt mit gesellschaftlichen Ereignissen. Auch wenn Sie gerne an allen teilnehmen würden, ist das unmöglich. Sie werden einigen Aktivitäten Vorrang vor anderen einräumen müssen - und die Einstellung von Zielen wird Ihnen dabei helfen, dies zu erledigen.

Pro-Tipp: Sie können Ihre Ziele definieren Ziele in ClickUp und setzen Sie messbare Einzelziele für jedes davon. Markieren Sie Ihren Fortschritt, wenn Sie Aufgaben abschließen, und ClickUp berechnet automatisch Ihren Fortschritt.

Klären Sie Ihre Konferenzziele und verfolgen Sie Ihre Fortschritte in Richtung dieser Ziele mit ClickUp

2. Aufenthalt im Konferenzhotel

Konferenzen lassen in der Regel viel Raum für Networking (pun intended). Sie können andere Teilnehmer in den Pausen, bei ausgewiesenen Networking-Sitzungen und auf Partys treffen.

Wenn Sie einen Schritt weiter gehen wollen, buchen Sie Ihr Zimmer im Konferenzhotel (falls es sich um ein Hotel handelt). Zu erledigen Sie erhalten dadurch mehr Gelegenheiten zum Networking und treffen in Ihrer kostenlosen Freizeit auf andere Teilnehmer. Wenn Sie im selben Hotel wohnen, ist es einfacher, gemeinsam einen Kaffee zu trinken oder zu Mittag zu essen und wichtige Verbindungen zu knüpfen.

Pro-Tipp: Erstellen Sie Ihre Reiseroute schnell mit dem ClickUp Trip Planner Vorlage . Sammeln Sie alle Informationen zu Ihrer Reise, z. B. zu Unterkünften, Transportmitteln und den wichtigsten Dingen beim Packen, damit Sie sich nicht in verschiedenen Apps und Notizen verirren.

Erfassen Sie alle wichtigen Details Ihrer Konferenzreise mit der ClickUp Vorlage für den Reiseplaner

3. Einen Konferenzplan erstellen

Sehen Sie sich den Zeitplan der Konferenz auf der offiziellen Website an. Studieren Sie ihn sorgfältig, um die optimale Zeitleiste zu bestimmen, und achten Sie darauf, dass auch Veranstaltungen zum Networking berücksichtigt werden. 📆

Wenn Sie das Programm der Konferenz in vollem Umfang nutzen möchten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Ihr Zeitplan dicht gedrängt sein wird, weshalb Sie sich am besten einen detaillierte Tagesordnung . **Notieren Sie sich neben den Zeitangaben auch die Speicherorte der Sitzungen

Wenn Sie am Veranstaltungsort ankommen, machen Sie sich mit ihm vertraut, damit Sie nicht in letzter Minute hektisch nach Vortragssälen suchen müssen. Auf diese Weise können Sie Ihre Nerven schonen und Ihre Pausen mit Networking verbringen. Vergessen Sie nicht, sich für Networking-Sitzungen, Meetups, Abendessen und andere Ereignisse mit begrenzter Kapazität so früh wie möglich anzumelden.

Pro-Tipp: Nutzen Sie ClickUp's Ansicht des Kalenders , Gantt-Ansicht , oder Ansicht der Zeitleiste um Ihren Konferenzplan zu visualisieren und die Nachverfolgung von Ereignissen zu vereinfachen.

Planen Sie alle Ihre Konferenzaktivitäten mit der Kalender-Ansicht von ClickUp

4. Üben Sie Ihre Einführung

Wenn es Ihnen nicht in den Schoß fällt, müssen Sie auch sich auf die Kommunikation vorbereiten . Irgendwann während des Ereignisses werden Sie sich vorstellen müssen. Wenn Sie es nicht gewohnt sind, dies zu erledigen, können Sie stottern und murmeln, was peinlich sein kann. Mit etwas Übung können Sie diese Hürde überwinden.

Das soll nicht heißen, dass Sie einen langen TED-Vortrag über sich selbst vorbereiten sollten. Ein einfacher Elevator Pitch reicht aus, um Sie selbstsicher erscheinen zu lassen und einen positiven ersten Eindruck bei den anderen Anwesenden zu hinterlassen. 🗣️

Wenn Sie Angst davor haben, Unterhaltungen anzustoßen, kann es hilfreich sein, einige Fragen als Eisbrecher vorzubereiten. Hier sind einige Vorschläge:

Auf welchen Teil der Konferenz freuen Sie sich am meisten?

was ist Ihr bisheriger Favorit auf der Konferenz?

nehmen Sie oft an Konferenzen teil?

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Business- oder virtuellen Karten auf dem neuesten Stand sind, und decken Sie sich vor dem Ereignis mit ihnen ein.

5. Dress for success

Kleider machen zwar nicht den Menschen, aber sie können ihm ein gutes Gefühl geben. Anstelle der üblichen Kombination aus T-Shirt und Jeans sollten Sie zur Konferenz etwas Formelleres tragen, um Ihr Selbstvertrauen zu stärken. Das Outfit sollte aber trotzdem bequem sein, denn Konferenzen können anstrengend sein. 👔

Sie können auch ein Abzeichen tragen, um Ihr Unternehmen zu repräsentieren. **Abzeichen sind ein hervorragender Einstieg in die Unterhaltung, vor allem, wenn Ihr Gesprächspartner Ihr Unternehmen bereits kennt

6. Bringen Sie Ihr Vertrauen

Das Impostersyndrom und mangelndes Selbstvertrauen können Sie bei Networking-Ereignissen sabotieren und Sie daran hindern, Ihren Wert zu erkennen und ihn mit anderen freizugeben. Wenn Sie sich auf einer Konferenz vernetzen und sinnvolle Verbindungen aufbauen wollen, müssen Sie die Kraft aufbringen und Ihre Selbstzweifel beiseite schieben.

Ja, nicht jeder wird Sie mögen - aber einige vielleicht schon. Wenn Sie sich in sich selbst zurückziehen, geben Sie anderen keine Chance, Sie kennen und mögen zu lernen. Denken Sie daran: Sie können immer über die Konferenz und Ihre Branche sprechen - mit diesen Themen können Sie nichts falsch machen.

Wenn Sie sich in die Öffentlichkeit begeben und an Unterhaltungen teilnehmen, eröffnen sich Ihnen eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Wer weiß, vielleicht treffen Sie sogar auf Personalverantwortliche und sichern sich Ihren nächsten großen Auftrag! 🤩

Zweck von beruflichen Netzwerken und Business-Karten

Sie müssen nicht auf die Konferenz warten, um andere Teilnehmer zu treffen. Suchen Sie die Seite des Ereignisses in beruflichen Netzwerken wie LinkedIn oder auf sozialen Medienplattformen wie Facebook und sehen Sie, wer darüber spricht. Vielleicht finden Sie Personen mit ähnlichen Zinsen oder stellen sogar fest, dass Sie einige der Teilnehmer kennen. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sie kennen, können Sie sie hinzufügen oder sich mit ihnen in Verbindung setzen, um über das bevorstehende Ereignis zu sprechen.

Um Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen, können Sie die folgenden Schritte unternehmen:

Posten Sie über die Konferenz: Seien Sie in Netzwerken oder sozialen Medien aktiv und geben Sie relevante Hashtags an. Auf diese Weise können andere auf Sie aufmerksam werden und vielleicht sogar eine Verbindung zu Ihnen herstellen, was den Grundstein für ein persönliches Networking legt Aktualisieren Sie Ihre Profile: Vergewissern Sie sich, dass Ihre Profile Ihre beruflichen Kenntnisse und Zinsen korrekt wiedergeben. Sie helfen Ihnen, sich im besten Licht zu präsentieren und die Aufmerksamkeit gleichgesinnter Kollegen auf sich zu ziehen 👥 Installieren Sie eine Konferenz-App: Wenn eine App verfügbar ist, installieren Sie sie vor dem Ereignis und schließen Sie sich anderen Online-Communities an. Die Konferenz-App kann Ihr Erlebnis verbessern und verfügt in der Regel über Networking-Features, die es den Teilnehmern ermöglichen, Profile zu erstellen

Auch wenn der Austausch von sozialen Netzwerken heutzutage ein gängiger Weg ist, um Verbindungen herzustellen, sollten Sie die Macht einer Business-Karte nicht außer Acht lassen. Sie erleichtert das Networking nach dem Ereignis und lässt Sie professionell und zielorientiert erscheinen, was besonders wichtig ist, wenn es um konferenzen zum Unternehmertum . Geben Sie auf der Karte Ihren Titel, Ihre Kontaktinformationen und profile in sozialen Medien .

Wenn Sie keinen Stapel Karten mit sich herumtragen möchten, können Sie eine digitale Visitenkarte mit einem der vielen online verfügbaren Tools erstellen. Digitale Visitenkarten bieten Ihnen die Möglichkeit, mehr Informationen aufzunehmen, die Sie jederzeit bearbeiten können.

6 Tipps für effektives Networking bei Konferenzen

Die Vorbereitung auf ein Ereignis ist wichtig, aber das eigentliche Networking findet auf der Konferenz statt. Befolgen Sie unsere folgenden Tipps, um das Beste aus den Networking-Gelegenheiten zu machen.

1. Starten Sie mit dem richtigen Fuß

Wenn Sie den Veranstaltungsort betreten, grüßen Sie die Gruppe und schütteln Sie den Mitgliedern des Podiums und den Moderatoren die Hand. Wenn Sie dies erledigen, wirken Sie freundlich, hinterlassen einen positiven Eindruck und ebnen den Weg für künftige Unterhaltungen. 👋

2. Initiieren Sie Unterhaltungen und nehmen Sie daran teil

In manchen Fällen können andere Teilnehmer eine Unterhaltung mit Ihnen anregen, aber Sie sollten auch selbst den Anstoß geben. Nutzen Sie jede Gelegenheit, die sich Ihnen bietet, um dies zu erledigen.

Während Sie beispielsweise auf den Beginn einer Präsentation warten, können Sie die Person, die neben Ihnen sitzt, kennen lernen. Fragen Sie ihn, wie es ihm geht, und nutzen Sie die von Ihnen vorbereiteten Gesprächsanregungen. Später können Sie dann etwas über Ihr Unternehmen freigeben, projekte, an denen Sie arbeiten und sogar einige Anekdoten. 😁

Achten Sie bei einer Unterhaltung darauf, dass Sie sie nicht dominieren - sie sollte schließlich auf Gegenseitigkeit beruhen. hören Sie aktiv zu, anstatt sich vorzubereiten, was Sie als Nächstes sagen werden. stellen Sie relevante Fragen und halten Sie die Unterhaltung in Gang. Zu erledigen bedeutet, echtes Interesse zu zeigen, sinnvolle Beziehungen zu knüpfen und peinliches Schweigen zu vermeiden.

3. Erweitern Sie Ihren Bereich für mehr Verbindungen

Wenn Sie sich mit jemandem gut verstanden haben, neigen Sie vielleicht dazu, während der Konferenz bei ihm zu bleiben. Das ist in Ordnung, aber es limitiert Ihre Möglichkeiten, neue Verbindungen und berufliche Beziehungen zu knüpfen. Sie können auch nach dem Ereignis mit der Person in Kontakt bleiben, denn Konferenzen finden nur einmalig statt.

Auch wenn Sie mit Kollegen oder Klassenkameraden zu dem Ereignis kommen, sollten Sie Ihr Interesse nicht limitieren kommunikation am Arbeitsplatz nur für sie. Versuchen Sie, sich mit anderen Konferenzteilnehmern zu treffen. Sie können auch Bekannte bitten, Sie ihren Bekannten vorzustellen und auf diese Weise Ihr Netzwerk zu erweitern. 🔗

4. Haben Sie eine Ausstiegsstrategie für Unterhaltungen

Sie sollten nicht nur wissen, wie Sie eine Unterhaltung aufrechterhalten können, sondern auch, wann und wie Sie sie beenden können. Selbst wenn die Begegnung fesselnd ist, limitieren Sie sie auf etwa 15 Minuten, um sowohl Ihre als auch die der anderen Partei zu schützen zeit effektiv genutzt wird . Hier sind einige Vorschläge für Ihre Ausstiegsstrategie:

Warten Sie auf eine Pause in der Unterhaltung

Entschuldigen Sie sich mit einer bevorstehenden Sitzung, zu der Sie gehen müssen

Seien Sie ehrlich und erklären Sie, dass Sie sich unter die Leute mischen wollen, obwohl es Ihnen Spaß gemacht hat, sie zu treffen

Stellen Sie sie einer anderen Person vor und lassen Sie sie die Unterhaltung fortsetzen

Bitten Sie darum, sich später zu treffen und vielleicht sogarein Meeting vereinbaren Was auch immer Sie sagen, vergessen Sie nicht, Ihre Karten auszutauschen, mit einer positiven Notiz zu enden und dem Gesprächspartner für seine Zeit zu danken. 🙏

Neben Visitenkarten können Sie ClickUp verwenden, um sich Notizen zu machen und nachverfolgung aller Ihrer neuen Kontakte . ClickUp's Hierarchie bietet eine einfache Möglichkeit, Kontakte zu organisieren und Informationen über sie zugänglich zu machen. Erstellen Sie für jeden Kontakt eine Aufgabe, fügen Sie Bilder, Dateien und Beschreibungen hinzu, und sortieren Sie sie in Listen und Spaces. Mit über 15 Ansichten, darunter die ClickUp Tabelle Ansicht und Ansicht des Boards können Sie Ihren Workspace nach Belieben benutzerdefiniert gestalten.

Notieren Sie Ihre neuen Verbindungen und die dazugehörigen Infos in der Tabellen-Ansicht von ClickUp

Wenn Sie unter Zeitdruck stehen, verwenden Sie die ClickUp Kontakt Liste Vorlage und beginnen Sie sofort mit dem Networking! Die Vorlage enthält benutzerdefinierte Felder, in die Sie die Daten Ihrer Kontakte eingeben können:

Job-Titel

Speicherorte

E-Mail-Adressen

Profile in sozialen Medien

Das Beste daran ist, dass Sie die Vorlage nach Ihren Wünschen verändern können.

5. Notizen machen

Bei so viel Networking kann man schon mal vergessen, worum es auf der Konferenz überhaupt ging. Deshalb sollten Sie sich die wichtigsten Erkenntnisse aus den Präsentationen, Diskussionsrunden und Workshops notieren. Zu erledigen ist dies effizient mit ClickUp Dokumente und ihre umfassenden Formatierungsoptionen.

Mit ClickUp Docs wertvolle Konferenzeinblicke notieren

Sie haben keine Lust, alle Notizen nachzulesen? Fragen Sie ClickUp Gehirn , den KI-Assistenten der App, um sie für Sie zusammenzufassen, damit Sie das Gesamtbild sehen können. Falls ein Kollege nach Ihren vollständigen Notizen fragt, weil er es nicht zur Konferenz geschafft hat, lassen Sie ClickUp AI die Notizen Korrektur lesen und sortieren, bevor Sie sie weiterleiten. 🤖

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Ihre Notizen in Sekundenschnelle zusammenzufassen

So wie Sie sich die wertvollsten Erkenntnisse eines Keynote-Speakers notieren würden, sollten Sie sich Notizen zu den Unterhaltungen machen, die Sie geführt haben. Da Sie auf der Konferenz viele neue Verbindungen knüpfen werden, könnten Sie einige von ihnen vergessen, wenn Sie sie nicht dokumentieren.

Schreiben Sie alles auf, was Ihnen hilft, sich an die Person zu erinnern - wo Sie sich getroffen haben, worüber Sie gesprochen haben, und vielleicht auch einige lustige Momente. Sie können auch Fotos machen, um die Erinnerung zu bewahren.

Anstatt sich Notizen auf der Rückseite von Visitenkarten oder in der Notizen App Ihres Telefons zu machen, nutzen Sie die Liste der Kontakte, die Sie in ClickUp erstellt haben, um alle Infos und Fotos zu sammeln. Das erleichtert Ihnen später die Arbeit, wenn Sie nachfassen. 📓

Erinnern Sie sich an jede Interaktion, indem Sie sich in ClickUp Notizen machen

6. Nachfassen

Sie sollten mit Ihren Verbindungen nach der Konferenz nachfassen, um die beruflichen Beziehungen zu pflegen. Lassen Sie ihnen etwas Zeit zum Ausruhen, aber melden Sie sich, solange sie sich noch frisch an Sie erinnern. Ideal ist ein Zeitraum von etwa zwei Tagen nach dem Ereignis. Sie können eine Erinnerung in ClickUp einstellen um sicherzustellen, dass Sie es nicht vergessen. ⏰

Falls Sie Versprechungen gemacht haben, sollten Sie diese auch einhalten. Auf diese Weise können Sie Vertrauen aufbauen und potenzielle Geschäftschancen nutzen.

Wie man auf einer virtuellen Konferenz Kontakte knüpft

Bei virtuellen Ereignissen ist zwar kein Blickkontakt möglich wie bei persönlichen Veranstaltungen, aber mit der richtigen Herangehensweise bieten sich hier genauso viele Gelegenheiten zum Networking. 🧑‍💻

Die meisten der in diesem Artikel enthaltenen Richtlinien gelten für virtuelle Ereignisse und Konferenzen aber hier sind einige Tipps zur Vernetzung speziell für virtuelle Kommunikation :

Posten Sie in den sozialen Medien vor und nach der Business-Konferenz

Erstellen Sie ein Teilnehmerprofil auf der Plattform und verbinden Sie Ihre sozialen Netzwerke

Stellen Sie sich vor, wenn Sie die Konferenz betreten und schalten Sie Ihre Kamera ein

Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen und sich aktiv an Diskussionen zu beteiligen

Nehmen Sie am Gruppenchat teil und senden Sie den Teilnehmern private Nachrichten, wenn Sie eine Verbindung herstellen

5 häufige Fehler beim Networking, die es zu vermeiden gilt

Wenn Sie ein Neuling in Sachen Konferenzen und Networking sind, sollten Sie diese fünf Fehler nicht begehen:

Vergessen, nach Kontaktinformationen zu fragen: Aus dem Wunsch heraus, so viele Leute wie möglich zu treffen, vergessen Sie vielleicht, eine Unterhaltung zu beenden, ohne Visitenkarten oder Kontaktinformationen auszutauschen. Dadurch verlieren Sie vielleicht den Kontakt zu tollen Fachleuten oder sogar potenziellen Kunden und Arbeitgebern Verbinden Sie sich nur mit Personen in höheren Positionen: Personen in höheren Positionen sind einflussreich und können Ihnen eine Menge beibringen. Unterschätzen Sie aber auch die anderen nicht. Wer weiß, wo Ihr nächster Jobvorsprung liegen könnte Prahlen Sie mit Ihren Erfolgen: Sie sollten zwar stolz auf Ihre Arbeit sein und sie freigeben, aber halten Sie sich dabei zurück, um nicht egozentrisch zu wirken. Geben Sie allen die gleiche Chance, ihre Leistungen freizugeben und Lob zu erhalten Nach Jobangeboten fragen: Konferenzen verbinden Menschen mit einem gemeinsamen echten Interesse. Sie sind keine Job Boards. Auch wenn Networking zu einem Jobangebot führen kann, sollten Sie nicht bei Leuten, die Sie vor wenigen Minuten getroffen haben, danach fragen. Bauen Sie zuerst eine Verbindung auf und bieten Sie Ihre Hilfe an, bevor Sie um ein Angebot bitten Unnahbar sein: Wenn Sie die Konferenz damit verbringen, in einer Ecke auf Ihr Telefon zu starren, werden Sie wahrscheinlich niemanden kennen lernen. Sie wirken uninteressiert und verschlossen und limitieren damit Ihre Möglichkeiten, eine Verbindung herzustellen

Erweitern Sie Ihr berufliches Netzwerk mit ClickUp

Ob Sie ein führungspersönlichkeit oder ein kleiner Fisch im Ozean - die Teilnahme an Ereignissen und das Knüpfen von Kontakten kann für Ihre berufliche Entwicklung von großer Bedeutung sein. Mit der Zeit wird es einfacher, aber wenn Sie unsicher sind, können Sie sich immer an unseren Leitfaden für das Networking auf einer Konferenz halten.

Wenn Sie beim ersten Mal nicht viele Verbindungen knüpfen, sollten Sie nicht verzweifeln! Analysieren Sie, was schief gelaufen ist, versuchen Sie es weiter, und nutzen Sie die Erkenntnisse für künftige Konferenzen.

Mit einem Tool wie ClickUp ist die Vorbereitung auf und die Navigation durch Konferenzen weniger einschüchternd. Jetzt kostenlos anmelden und machen Sie Ihre nächste Konferenz zu einem vollen Erfolg! ✨