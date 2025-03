So führen Sie eine erfolgreiche Projekt-Post-Mortem durch [Schritte, Vorteile, & zu vermeidende Fehler]

Die fertiggestellten Projekte fühlen sich großartig an! Sie und Ihr Team haben viel harte Arbeit investiert und das Ergebnis geliefert.

Jetzt ist es an der Zeit, erleichtert zu seufzen. 😮‍💨 Aber halt, es gibt noch eine Aufgabe: die Nachbereitung des Projekts.

Ohne ein Post-Mortem verpassen Sie die Gelegenheit, zu verstehen, was schief gelaufen ist und sogar, was richtig gelaufen ist. Gab es im Team Verzögerungen bei den Aufgaben? Gab es Budgetüberschreitungen oder Ressourcenknappheit?

Wenn Sie den Problemen jetzt nicht auf den Grund gehen, werden Sie bei Ihrem nächsten Projekt wahrscheinlich wieder auf sie stoßen.

Wie erledigen Sie also eine effektive Nachuntersuchung? Keine Sorge, wir haben es in diesem Artikel aufgeschlüsselt. Bevor wir uns den einzelnen Schritten zuwenden, sollten wir zunächst erörtern, was ein Post-Mortem ist und welche Vorteile es bietet.

### ⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Ein Post-Mortem ist eine Projekt-Retrospektive, die es Ihnen ermöglicht, die Projektprozesse, Erfolge und Misserfolge zu überprüfen, damit Sie sich in Zukunft verbessern können

Sie hilft, Verbesserungspotenziale zu erkennen und die Effizienz des Teams zu steigern

Alle Schlüsselakteure, einschließlich Projektmanager, Entwickler und Qualitätssicherungsmitarbeiter, sollten an Projekt-Post-Mortems teilnehmen

Beginnen Sie damit, ehrliches Feedback vom Team über Umfragen oder Interviews einzuholen und die Daten zu analysieren, um Muster zu erkennen

Dokumentieren Sie anschließend die Ergebnisse des Projekt-Post-Mortem in einem umfassenden Bericht, geben Sie den Bericht für die Beteiligten frei und setzen Sie Elemente für künftige Projekte um

Post-Mortem von Projekten verstehen

Für viele Unternehmen ist die lebenszyklus des Projektmanagements endet mit dem Erreichen von Meilensteinen und dem Erreichen von Ergebnissen.

Doch viele Teams lassen einen wichtigen Schritt aus - die Bewertung der Herausforderungen und Erfolge eines Projekts. Ein Post-Mortem-Review hilft Ihnen, Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen und die Leiste für Ihr nächstes Projekt anzuheben.

Was ist ein Projekt-Post-Mortem?

Stellen Sie sich ein Projekt-Post-Mortem wie eine Team-Nachbesprechung nach einem großen Ereignis vor, bei der Sie die Schlüsselakteure zusammenbringen, um über den Verlauf des Projekts zu reflektieren.

So wie Sie sich im Dezember mit Ihrem Tagebuch zusammensetzen, um über die Höhen und Tiefen des gesamten Jahres nachzudenken, so ist eine post-Mortem Meeting ermöglicht es Ihnen, die Erfolge Ihres Projekts zu feiern und aus Ihren Fehlern zu lernen.

Es bietet die Möglichkeit, Ideen zu sammeln und Best Practices zu dokumentieren, die Ihnen bei Ihren nächsten Projekten helfen und künftige Ergebnisse verbessern können.

Vorteile der Durchführung eines Projekt-Post-Mortem

A studie über IT-Projekte zeigt, dass "die Post-Mortem-Analyse im Prozess des IT-Projektmanagements keine gängige Praxis ist."

Man könnte meinen, Post-Mortems seien nur eine weitere Aufgabe auf der ohnehin schon vollen Liste, vor allem, wenn neue Projekte anstehen.

Aber die Durchführung von Post-Mortems zahlt sich aus. Hier sind ein paar Vorteile:

1. Fehler erkennen und aus ihnen lernen

Jedes Projekt, egal wie erfolgreich es ist, hat seine Tücken. Post-Mortems geben Ihnen die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was schief gelaufen ist und warum. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, Fehler zu überprüfen, seien es verpasste Fristen, Kommunikationspannen oder unerwartete Hindernisse, ziehen Sie wertvolle Lehren.

Post-mortems ermöglichen es Projektmanagern, Teams und Organisationen, die gemachten Erfahrungen auszuwerten und daraus zu lernen.

Susanne Madsen, Verfasserin von The Power of Project Leadership.

Der Schlüssel ist, die richtigen Fragen zu stellen:

Was hätten wir anders erledigen können?

Welche Systeme oder Prozesse haben uns im Stich gelassen?

Welche Strategien, tools oder Prozesse haben sich bewährt?

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie tools wie lehrreiche Vorlagen um Erfolge und Rückschläge von Projekten zu analysieren und zu dokumentieren. Diese Art der Selbstbeobachtung kann Fehler in Gelegenheiten verwandeln, Ihr Team und Ihre Prozesse zu stärken und Ihre zukünftigen Projekte reibungsloser und erfolgreicher zu machen.

2. Verbessern Sie die Effizienz Ihres Teams

Ein Projektteam kann schneller und effizienter arbeiten, weil es analysiert hat, wo und wie es Zeit einsparen kann, um Verzögerungen bei der Projektabwicklung zu vermeiden. Sie können Engpässe, Ineffizienzen und Prozesse identifizieren, die das Team verlangsamt haben.

Nehmen wir an, ein Projekt dauerte aufgrund von Verzögerungen bei der Genehmigung länger als erwartet. In der Nachbetrachtung können Sie analysieren, warum die Genehmigungen so lange dauerten - vielleicht war der Prozess zu kompliziert, oder die Mitglieder des Teams wussten nicht genau, was benötigt wurde. Auf dieser Grundlage können Sie den Genehmigungsprozess für künftige Projekte vereinfachen, um Zeit zu sparen und ähnliche Verzögerungen zu vermeiden.

🧠 Wussten Sie schon? Ein Team unter der Leitung von Prof. Colin Eden in Strathclyde hat post-mortems in einem Bereich komplexer Projekte (u. a. Eisenbahn, Luft- und Raumfahrt und Bauwesen) seit über 9 Jahren. Dies half ihnen, die Kausalität in einem Projekt zu ermitteln, die Auswirkungen des dynamischen Verhaltens mehrerer Beteiligter zu verstehen und Systeme und Rückkopplungsschleifen einzurichten, um Verzögerungen und Unterbrechungen zu vermeiden.

3. Stärkung der Moral des Teams

Post-Mortems sind mehr als die Identifizierung von Fehlern und die Analyse ihrer Ursachen. Sie würdigen und feiern den Aufwand des Teams und helfen den Mitgliedern, ihre Schwächen in einer unterstützenden und nicht wertenden Umgebung zu erkennen.

Dadurch wirkt das Meeting weniger wie ein "Schuldzuweisungsspiel" und mehr wie eine wertvolle Lernerfahrung.

Wenn Ihr Team zum Beispiel trotz eines schwierigen Projekts die Fristen erfolgreich eingehalten hat, sollten Sie sich die Zeit nehmen, diese Leistung anzuerkennen. Das Hervorheben kleiner Erfolge, wie kreative Problemlösungen oder das Erreichen eines wichtigen Meilensteins, stärkt eine Kultur der Wertschätzung.

Wenn sich die Mitglieder eines Teams anerkannt fühlen, bleiben sie eher engagiert und motiviert, was eine bessere Zusammenarbeit bei künftigen Projekten gewährleistet.

📖 Lesen Sie weiter: 5 Beispiele für echtes Projektmanagement für Ihr Team

4. Förderung der kontinuierlichen Verbesserung

Projekt-Post-Mortems sind eine systematische Überprüfung der Projektergebnisse, um Schwachstellen und Bereiche zu ermitteln, in denen die Prozesse für bessere Ergebnisse in der Zukunft optimiert werden können.

Angenommen, Sie stellen fest, dass häufige Kommunikationspannen zu Verzögerungen geführt haben projektdurchführung und verpasste Fristen. Besprechen Sie diese Herausforderungen im Post-Mortem Meeting, um Kommunikationskanäle und Richtlinien festzulegen.

🧠 Wussten Sie schon? Raymond Sheen präsident von Product and Process Innovation Inc. berichtet von einem Incident zwischen Chris, einem reaktiven Problemlöser, und Pat, einem proaktiven Planer.

Pat brachte das Projekt rechtzeitig auf den Weg, indem er Probleme verhinderte, während Chris es verzögerte, indem er auf Probleme reagierte. Ohne eine Post-Mortem-Analyse übersah das Unternehmen den proaktiven Ansatz von Pat und entließ sie während des Personalabbaus. Dies zeigt, wie wichtig die Post-Mortem-Analyse ist, um proaktive Problemlösungen zu erkennen.

Nachdem Sie nun die Vorteile einer Projekt-Post-Mortem-Analyse kennen, lassen Sie uns einen kurzen Blick auf die Teilnehmer eines solchen Meetings werfen.

Wer sollte an einem Projekt-Post-Mortem teilnehmen?

An einem Projekt-Post-Mortem nehmen in der Regel alle wichtigen Beteiligten teil, darunter Projektmanager, Mitglieder des Teams, Lieferanten, Kunden, Fachexperten und technische Leiter. Hier ist der Grund, warum Sie sie brauchen:

Projektleiter oder Manager , um das Meeting zu organisieren, Zeitleisten und Ziele zu besprechen undbewertung des Projekts um festzustellen, was funktioniert hat und was nicht

, um das Meeting zu organisieren, Zeitleisten und Ziele zu besprechen undbewertung des Projekts um festzustellen, was funktioniert hat und was nicht Entwickler , um technische Erkenntnisse und Engpässe während des Projekts freizugeben

, um technische Erkenntnisse und Engpässe während des Projekts freizugeben Produktmanager zur Erörterung von Perspektiven zu Benutzeranforderungen, Markttrends und Kundenbedürfnissen

zur Erörterung von Perspektiven zu Benutzeranforderungen, Markttrends und Kundenbedürfnissen Mitarbeiter der Qualitätssicherung (QA) , um Probleme beim Testen und bei der Qualitätskontrolle aufzuzeigen

, um Probleme beim Testen und bei der Qualitätskontrolle aufzuzeigen Kunden , um wertvolles Feedback zu den Ergebnissen des Projekts zu geben

, um wertvolles Feedback zu den Ergebnissen des Projekts zu geben Support-Team zur Sammlung von Benutzer-Feedback und zur Ermittlung von Problemen bei der Unterstützung

Zusätzlich können Sie indirekte Mitglieder des Personals in das Meeting einbeziehen, um verschiedene Perspektiven zu sammeln und wertvolle Einblicke in die Standardprozesse des Projekts freizugeben.

Wie führt man eine erfolgreiche Projekt-Post-Mortem durch?

Die wirkungsvollsten Nachbesprechungen sind gut strukturiert und konzentrieren sich auf umsetzbare Ergebnisse

Die Einrichtung eines klaren Post-Mortem-Prozesses muss nicht überwältigend sein - es geht darum, die Phase für ehrliche Diskussionen und Prozessverbesserungen einzustellen.

Legen Sie vor allem die meeting-Agenda .

Sie könnte lauten: "Vergleichen Sie die Projektziele mit den tatsächlichen Ergebnissen" oder "Bewerten Sie Engpässe im Arbeitsablauf und schlagen Sie Optimierungsstrategien vor Die Tagesordnung des Post-Mortem Meetings kann auch eine vollständige Überprüfung des Projekts sein - von der Planung bis zur Ausführung. Befolgen Sie dann diese Schritte:

Schritt 1: Planen Sie das Meeting und laden Sie die wichtigsten Interessengruppen ein

Haben Sie die Meeting-Agenda und die Liste der Teilnehmer fertig?

Prima! Wählen Sie nun einen Zeitpunkt für das Post-Mortem-Meeting kurz nach Abschluss des Projekts, damit die Details noch frisch sind.

Planen Sie das Meeting und geben Sie Ihren Kalender öffentlich frei, damit alle Beteiligten in Echtzeit über den aktuellen Stand des Meetings informiert sind. Erstellen Sie wiederkehrende Post-Mortem-Meetings und stellen Sie Erinnerungen ein, damit Sie kein Meeting verpassen.

Mit ClickUp Kalender können Sie Ihren Kalender öffentlich freigeben oder die Kalender Ihrer Team-Mitglieder ansehen, um einen geeigneten Termin für ein Meeting zu finden. Außerdem können Sie Erinnerungen an Ereignisse erstellen, um keine Meetings zu verpassen, die im Nachhinein anstehen.

mit ClickUp Calendar können Sie Post-Mortem-Meetings planen, sicher mit den Teilnehmern teilen, Erinnerungen einstellen und mehr

Sobald Sie das Meeting geplant haben, senden Sie Einladungen an alle Teilnehmer zusammen mit der Meeting-Agenda. ClickUp Meetings hilft Ihnen bei der Verwaltung von Meeting-Agenden, beim Festlegen von Aktionspunkten, beim Erstellen von Checklisten und vielem mehr. Anstatt einen menschlichen Meeting-Assistenten zu ernennen, können Sie einfach Notizen machen, Details dokumentieren und die Meeting-Notizen mithilfe von KI bearbeiten und organisieren

💡Pro-Tipp: Haben Sie Meetings, die Sie nacheinander abhalten müssen? Verfolgen Sie jede einzelne im Detail mit der ClickUp Meeting Tracker Vorlage -Vorbereitung auf das bevorstehende Meeting, Nachverfolgung von Elementen und alle auf der gleichen Seite halten.

Schritt 2: Bereiten Sie eine Zeitleiste für das Projekt und die wichtigsten Metriken vor

Nach der Planung des Meetings ist es an der Zeit, sich auf die Nachbereitung vorzubereiten.

Erstellen Sie eine detaillierte Zeitleiste für das Projekt und eine Liste der wichtigsten Metriken, die verfolgt werden sollen. Dies schafft einen Kontext für die Diskussion im Meeting, da die Teilnehmer schnell auf wichtige Details wie Meilensteine, Fristen und Ergebnisse des Projekts zugreifen können.

Definieren Sie die Metriken, die Sie auswerten möchten. Hier sind einige Metriken für das Projekt, die Sie nachverfolgen können:

Zielerreichung: Wurden alle Ziele des Projekts erreicht?

Wurden alle Ziele des Projekts erreicht? Pünktlichkeit: Wurden Meilensteine und Fristen eingehalten?

Wurden Meilensteine und Fristen eingehalten? Ressourcennutzung: Wurden die Ressourcen effektiv eingesetzt?

Wurden die Ressourcen effektiv eingesetzt? Einhaltung des Budgets: Wurde das Projekt im Rahmen des Budgets erledigt?

Zur Vereinfachung können Sie Folgendes verwenden vorlagen für die Nachbereitung von Projekten . Mit diesen Vorlagen können Sie Zeit sparen, indem Sie Post-Mortem-Umfragen einrichten, Ursachenanalysen durchführen, Sprints überprüfen, Feedback sammeln und das gesamte Projekt-Post-Mortem verwalten.

Zum Beispiel die ClickUp Projekt Post Mortem Vorlage macht das Einholen von Feedback von allen Beteiligten zu einem Kinderspiel. Sie hilft Ihnen, aus Ihren Fehlern zu lernen, Verbesserungsbereiche zu erkennen und Ihr nächstes Projekt effektiver zu planen.

ClickUp Projekt Post Mortem Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Erfolge, Misserfolge und Trends von Projekten analysieren

Schlüsselerkenntnisse festhalten

Probleme und Erkenntnisse in einem strukturierten Format dokumentieren

Fortschritte überwachen und kontinuierlich verbessern

Die Ansicht Eingabeformular der Vorlage hilft zum Beispiel dabei, das Feedback der Beteiligten zu erfassen. In der Ansicht für ausstehende Aufgaben können Sie ausstehende Aufgaben verfolgen, und mit der Status-Ansicht können Sie den Fortschritt des Projekts verfolgen. Außerdem bietet die Vorlage benutzerdefinierte Status wie Untersuchung, Neuer Eintrag, Gelöst und Ungelöst, um die Nachverfolgung des Status der einzelnen Aufgaben zu erleichtern.

Schritt 3: Einholen von Feedback aus dem Team durch Umfragen oder Interviews

Der nächste Schritt besteht darin, Umfragen an alle Beteiligten zu versenden oder sie zu befragen, um Feedback zum Projekt und zu den Prozessen einzuholen.

stellen Sie Ja-oder-Nein-Fragen, um festzustellen, ob die Pläne für das Projekt eingehalten wurden. Ein Beispiel:

Hat sich das Team an den Kostenrahmen gehalten?

Hat das Team die Fälligkeitsdaten eingehalten?

Hat das Team die vordefinierten Metriken für den Erfolg erreicht?

🌟 Fügen Sie der Umfrage offene Fragen hinzu oder stellen Sie diese während des Gesprächs, um verschiedene Meinungen von Mitgliedern des Teams einzuholen. Ein Beispiel:

Hatte das Team genügend Zeit, um das Projekt abzuschließen?

Welches waren die größten Herausforderungen während des Projekts, und wie haben sie sich auf die Arbeit ausgewirkt?

Welche Aspekte des Projekts liefen gut und welche nicht?

Bei welchen Aufgaben gab es die meisten Verzögerungen und warum?

Waren die Kommunikation und die Zusammenarbeit zwischen den Teams effektiv?

Welche Risiken traten während des Projekts auf, und wie wurden sie bewältigt?

🌟 Darüber hinaus können Sie auch subjektive Fragen stellen, um die Erfahrungen der Mitglieder des Teams zu erfassen. Ein Beispiel:

Wie haben Sie die Arbeit mit den Mitgliedern des Teams und dem Client erlebt?

Was hat Ihnen an dem Projekt am meisten Spaß gemacht?

Was war die größte Herausforderung bei diesem Projekt?

Solche Umfragen helfen Ihnen, allgemeine Muster und Hindernisse zu erkennen, die während des Meetings angesprochen werden müssen.

Erstellen Sie detaillierte Umfragen mit ClickUp Formulare und erfassen Sie die Daten, die Sie benötigen. Es verfügt über vielfältige Feldtypen, mit denen Sie sowohl quantitative als auch qualitative Daten erfassen können - von langen Texten bis hin zu Kontakten und Bewertungen.

detaillierte Umfragen in wenigen Minuten mit ClickUp Forms erstellen

Schritt 4: Moderieren Sie eine offene und ehrliche Diskussion

Sobald Sie die Umfrageantworten erhalten haben, sind Sie bereit für das Meeting.

Fördern Sie am Tag des Meetings eine ehrliche Unterhaltung, ohne von der Meeting-Agenda abzuweichen. Sorgen Sie dafür, dass die Teilnehmer ihre Gedanken ohne Zögern freigeben.

Was zu erledigen ist:

🙌 Schaffen Sie ein sicheres, kritikfreies Umfeld, um das Vertrauen zwischen den Beteiligten zu fördern und sie zu ermutigen, ihre Ansichten ohne Zögern zu teilen

🙌 Beginnen Sie mit dem, was gut gelaufen ist, um eine positive Stimmung zu erzeugen und den Teilnehmern das Gefühl zu geben, dass sie später konstruktives Feedback freigeben können

🙌 Aktiv zuhören, achtsam reagieren und die Meinung der anderen respektieren

🙌 Konzentrieren Sie sich auf Prozesse und nicht auf Personen. Sagen Sie zum Beispiel: "Wir müssen unsere Strategien für die Zeitleiste verbessern", anstatt: "X und Z haben die Verzögerungen verursacht"

🙌 Erinnern Sie die Teilnehmer daran, dass das Ziel darin besteht, zu lernen und sich zu verbessern, und nicht darin, sie zu kritisieren oder mit dem Finger auf sie zu zeigen

🙌 Behandeln Sie nur wenige wichtige Themen in einem Meeting, um die Teilnehmer nicht zu überfordern

🙌 Für jedes Diskussionsthema ausreichend Zeit einplanen, damit die Teilnehmer einen Beitrag leisten können

Sie können verwenden ClickUp Dokumente um Erkenntnisse aus Post-Mortem-Meetings von Projekten zu dokumentieren oder Regeln für Post-Mortem-Meetings aufzuschreiben. Bearbeiten Sie das Dokument gemeinsam mit Ihren Teammitgliedern in Echtzeit und geben Sie es für andere frei.

Sie können auch Kommentare zuweisen und Elemente zu, wobei die Zugriffskontrolle gewährleistet ist.

Versuchen Sie ClickUp Docs

ClickUp Docs: wie man Jira nach Excel exportiert

ClickUp Chatten kann die Nachbesprechung von Projekten erleichtern, indem es die gesamte projektbezogene Kommunikation zentralisiert. Sie können Projektergebnisse und Herausforderungen im Detail besprechen und Aufgaben und Dokumente des Projekts synchronisieren.

Und das Beste daran? Sie können sofort auf Feedback reagieren, indem Sie wichtige Nachrichten in Aufgaben umwandeln.

Außerdem können Sie für jedes Projekt einen eigenen Kanal einrichten, um Verwirrung zu vermeiden und die Projektnachbereitung effizient durchzuführen. Das bedeutet, dass Sie nicht die Registerkarten wechseln müssen, um die Erfolge oder Misserfolge eines Projekts zu überprüfen.

kommunizieren Sie, verknüpfen Sie Unterhaltungen mit Aufgaben und Dokumenten, und erhalten Sie KI-zusammengefasste Threads mit ClickUp Chat_

Nehmen wir an, Sie haben Ihr Team befragt und Interviews mit Clients und Anbietern geführt, um mehr über deren Projekterfahrungen zu erfahren. Der nächste Schritt besteht darin, alle Antworten und Diskussionen in Meetings zu analysieren, um wiederkehrende Probleme und Erfolge zu ermitteln. Stellen Sie zunächst die relevanten Daten zusammen, um sich ein klares Bild von dem Projekt zu machen.

Analysieren Sie die Daten systematisch, um Bereiche zu ermitteln, die Ihrer Aufmerksamkeit bedürfen. Dazu könnten gehören:

📊 Metriken: Budgeteinhaltung, Zeitleisten, Ressourcennutzung und Lieferqualität

Budgeteinhaltung, Zeitleisten, Ressourcennutzung und Lieferqualität 📝 Feedback: Umfragen oder Formulare für Feedback von Interessengruppen, Mitgliedern des Teams und Kunden

Umfragen oder Formulare für Feedback von Interessengruppen, Mitgliedern des Teams und Kunden 🎯 Meilensteinüberprüfung: Eine Übersicht über die wichtigsten Erfolge und Bereiche, in denen die Ziele nicht erreicht wurden

Wenn beispielsweise mehrere Teammitglieder, Clients und Lieferanten über Verzögerungen beim Erhalt der letzten Projekt-Updates diskutieren, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass ein robusterer Plan erforderlich ist, der die Kommunikationshäufigkeit und -kanäle detailliert festlegt. Dies wird dazu beitragen, Kommunikationspannen und Verzögerungen bei kommenden Projekten zu vermeiden.

Verwenden Sie anpassbare ClickUp Dashboards zur Visualisierung von Daten mit leicht verständlichen Kreis- und Balkendiagrammen, Grafiken, Fortschrittsbalken und mehr

ClickUp Dashboards ausprobieren

ClickUp Dashboard: Wie man Smartsheet für das Projektmanagement einsetzt

Mit ClickUp Dashboards können Sie:

Projektbudgets in Echtzeit analysieren

Die Leistung von Teams bewerten

Die Ursachen von Engpässen im Projekt identifizieren

Verwertbare Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen gewinnen

Schritt 6: Dokumentation der Ergebnisse in einem umfassenden Bericht

Stellen Sie alle Erkenntnisse aus der Analyse zusammen und beginnen Sie mit der Erstellung eines umfassenden Berichts, der Folgendes enthält:

⚠️ Herausforderungen: Spezifische Probleme, ihre Ursachen und Auswirkungen

🏆 Gewinne: Erfolgreiche Strategien, die nachahmenswert sind

🚧 Risiken: Mögliche Hürden für zukünftige Projekte

📝 Schlüssel zum Mitnehmen: Gelernte Lektionen und umsetzbare Erkenntnisse

🚀 Verbesserungen: Klare, praktische Empfehlungen für die nächsten Schritte

Um Zeit und Aufwand zu sparen, verwenden Sie dashboards für die Berichterstellung um die Ergebnisse in einer leicht verständlichen Weise darzustellen. Sie können einfach:

Daten mit Diagrammen, Schaubildern und Zeitleisten visualisieren

Ansichten mit benutzerdefinierten Farben und Layouts für mehr Professionalität anpassen

Nachverfolgung und Export von Zeitprotokollen für eine bessere Ressourcenplanung

Außerdem können Sie vorlagen für After-Action-Berichte zur einfachen Durchführung von Projektnachbesprechungen und zur Dokumentation der Ergebnisse des Meetings.

✨Fun Fact: Die Google Glass projekt wurde 2012 getestet und 2013 eine Empfehlungskampagne gestartet, um ein breiteres Publikum zu erreichen. Der Verkauf kam jedoch 2015 zum Erliegen, weil Google sich auf die hochwertigen Features des Produkts konzentrierte, es aber versäumte, dem Publikum seine Vorteile zu vermitteln.

Die Nachbetrachtung des Projekts half dem Team zu verstehen, wie wichtig es ist, dem Einzelziel die Vorteile des Produkts klar zu präsentieren und auf die Bedürfnisse und das Feedback der Benutzer zu hören.

Schritt 7: Freigabe des Berichts und Umsetzung umsetzbarer Empfehlungen

Geben Sie schließlich den Post-Mortem-Bericht für alle Beteiligten des Projekts frei. Führen Sie ein kurzes Meeting durch, um die Projektergebnisse zu besprechen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und Verbesserungen vorzuschlagen. Sobald Sie Verbesserungen geplant haben, delegieren Sie Aufgaben zur Umsetzung der Änderungen im Projektprozess und verfolgen Sie deren Zeitleisten mit ClickUp's Gantt Zeitleiste Vorlage .

Außerdem können Sie ab dem nächsten Projekt berichte über den Status des Projekts um den wichtigsten Beteiligten einen Überblick über den aktuellen Status des Projekts zu geben. So können Sie alle Beteiligten über den Fortschritt auf dem Laufenden halten und mögliche Probleme proaktiv erkennen und angehen.

Testen Sie ClickUp Brain

Verwandeln Sie die Erkenntnisse aus der Projektnachbereitung in Aufgaben und Unteraufgaben mit ClickUp Brain

Zu vermeidende Fehler bei der Nachbereitung von Projekten

Um ein erfolgreiches Projekt Post-Mortem Meeting durchzuführen, reicht es nicht aus, die oben genannten Schritte zu befolgen. Für eine erfolgreiche Projektnachbesprechung müssen Sie diese Fehler vermeiden 👇

Das Meeting nicht sofort durchführen

Das Timing ist alles bei Projekt-Post-Mortem-Sitzungen. Wenn Sie das Meeting nicht sofort nach Abschluss des Projekts organisieren, vergessen die Teilnehmer möglicherweise Details, verlieren das Interesse oder sind mit einem anderen Projekt beschäftigt.

Lösung: Nehmen Sie das Post-Mortem Meeting in Ihren Plan für das Projekt auf. Gönnen Sie Ihrem Team nach Ablauf der Frist eine kurze Pause, aber lassen Sie keine Wochen verstreichen. Halten Sie das Meeting innerhalb weniger Tage nach Abschluss des Projekts ab, solange die Beteiligten das Projekt noch in frischer Erinnerung haben.

Externe Stakeholder ausklammern

Wenn Sie das Feedback externer Beteiligter wie Clients, Anbieter und Benutzer ausschließen, erhalten Sie kein abschließendes Bild von den Erfolgen und Misserfolgen des Projekts. Zum Beispiel ist es wichtig zu wissen, ob eine App die Anforderungen der Benutzer erfüllt, nachdem die Software geliefert wurde.

✅ Lösung: Führen Sie eine 360-Grad-Post-Mortem durch, indem Sie externe Stakeholder einbeziehen. So erhalten Sie eine umfassendere Ansicht über die positiven und negativen Aspekte des Projekts.

💡Pro-Tipp: ClickUp's Feedback Action Plan Vorlage kann Ihnen dabei helfen, Kundenfeedback zu sammeln, Verbesserungsbereiche zu priorisieren, einen Aktionsplan zu erstellen und umgehend auf das Feedback zu reagieren.

Keine klare Einstellung einer Meeting-Agenda

Ohne eine klare Tagesordnung können Nachbesprechungen aus dem Ruder laufen. Und wenn die Teilnehmer nicht wissen, was sie erwartet, werden sie möglicherweise davon abgehalten, am Meeting teilzunehmen.

Lösung: Legen Sie eine Meeting-Agenda fest und geben Sie sie frei, um sicherzustellen, dass der Schwerpunkt des Meetings klar ist. Erstellen Sie eine Liste der Gesprächsthemen, um zu vermeiden, dass man vom Weg abkommt, und legen Sie Grundregeln fest, um negative Unterhaltungen und Schuldzuweisungen zu vermeiden.

Meeting-Vorbereitung vermeiden

Wenn Sie sich nicht mit den richtigen Unterlagen auf das Meeting vorbereiten, wird es höchstwahrscheinlich schief gehen. Die Teilnehmer werden keine Klarheit über die Details des Projekts haben, was zu mehr Konflikten als Lösungen führt.

Lösung: Bereiten Sie die richtigen Dokumente vor dem Meeting vor - eine Post-Mortem-Agenda, einen Fragebogen und andere unterstützende Dokumente wie Projektbudgets, Zeitleisten, Ressourcenpläne und das Feedback des Clients. Wenn Sie diese Unterlagen bereithalten, wird das Meeting erfolgreicher verlaufen.

Mit Projekt-Post-Mortems zukünftige Gewinne garantieren

Post-Mortems sind Projektrekapitulationen, die Ihnen dabei helfen, Ihre Prozesse unter Berücksichtigung des Feedbacks der Projektbeteiligten neu zu gestalten. Das Ergebnis? Ein effizienterer Ansatz für zukünftige Projekte.

Der Schlüssel dazu ist die richtige Software, die Ihnen hilft, ein erfolgreiches Post-Mortem Meeting durchzuführen.

Die Projektmanagement-Lösung von ClickUp bietet ein breites Array an Features, die Ihnen helfen, ein Post-Mortem erfolgreich zu organisieren. Sie können die Formularansicht nutzen, um Umfragen durchzuführen, Dashboards für die Berichterstellung, Dokumente für die Dokumentation der Ergebnisse, einen integrierten Chat für eine klare Kommunikation und eine Vielzahl von Vorlagen, um alles zu verfolgen und zu verwalten - von KPIs und Feedback bis hin zu jedem Aspekt des Meetings.

