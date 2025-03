12 beste Vorlagen für Bewertungsformulare für effektives Feedback

_Wir alle brauchen Menschen, die uns Feedback geben. Nur so können wir uns verbessern

Bill Gates

Feedback ist die Grundlage für das Wachstum von Einzelpersonen, Teams oder ganzen Organisationen. Als Führungskraft wissen Sie das.

Unternehmen, die die Leistung ihrer Mitarbeiter in den Vordergrund stellen, sehen bis zu 30% höheres Umsatzwachstum und fünf Prozentpunkte geringere Fluktuation. Das ist die Kraft eines effektiven Leistungsmanagements.

Sie wissen aber auch, dass nicht jedes Feedback zu Verbesserungen führt. Der Unterschied liegt darin, wie Sie das Feedback sammeln, strukturieren und umsetzen. Hier kann die richtige Vorlage für ein Formular zur Bewertung einen großen Unterschied machen.

In diesem Blogbeitrag werden die zwölf besten Vorlagen für Bewertungsformulare vorgestellt, die Ihnen helfen können, Feedback effektiver zu sammeln und Verbesserungen in Ihrem Unternehmen zu erzielen.

Was sind Vorlagen für Bewertungsformulare?

Vorlagen für Bewertungsformulare sind vorgefertigte Vorlagen, die zur Erfassung von Feedback, zur Leistungsbeurteilung oder zur Bewertung verschiedener Prozesse verwendet werden.

Sie sind in verschiedenen Einstellungen nützlich, von der Erfassung relevanter Mitarbeiterdaten über vorlagen für Leistungsbeurteilungen und das effiziente Sammeln von Kundenfeedback bis hin zur Messung der Kundenzufriedenheit und der Bewertung der beruflichen Entwicklung und der gesamten Ausbildung.

Diese Vorlagen enthalten häufig anpassbare Fragefelder, Bewertungssysteme, automatische Berechnungen und visuelle Berichterstellungen, um den Bewertungsprozess zu vereinfachen.

Im Folgenden finden Sie einige Vorlagen für Bewertungsformulare:

Vorlagen zur Mitarbeiterbewertung: Helfen Personalverantwortlichen, die Leistung, das Wachstum und das Zukunftspotenzial jedes Mitarbeiters zu überprüfen

Helfen Personalverantwortlichen, die Leistung, das Wachstum und das Zukunftspotenzial jedes Mitarbeiters zu überprüfen Vorlagen für Projektevaluierungen: Werden verwendet, um den Erfolg eines Projekts zu messen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu ermitteln

Werden verwendet, um den Erfolg eines Projekts zu messen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu ermitteln Vorlagen für Bewertungspläne: Sie helfen Ihnen bei der Erstellung eines umfassenden Bewertungsplans, indem sie die wichtigsten Abschnitte und Komponenten beschreiben

Sie helfen Ihnen bei der Erstellung eines umfassenden Bewertungsplans, indem sie die wichtigsten Abschnitte und Komponenten beschreiben Fragebogenvorlagen: Wird verwendet, um Erkenntnisse für Forschungsstudien, Umfragen und Bewertungen zu sammeln

Was macht eine gute Vorlage für ein Formular aus?

Nicht alle Vorlagen für Evaluierungsformulare sind für Ihren Zweck geeignet. Gut gestaltete Vorlagen für Bewertungsformulare sollten bestimmte Kriterien erfüllen, um effektiv zu sein, wie zum Beispiel:

Klarheit: Die Fragen sollten einfach zu verstehen sein und keinen Raum für Verwirrung lassen

Die Fragen sollten einfach zu verstehen sein und keinen Raum für Verwirrung lassen Zweckorientiertes Design: Jeder Abschnitt sollte sich direkt an den Zielen Ihrer Bewertungskriterien orientieren, um sicherzustellen, dass die Befragten relevante Informationen liefern

Jeder Abschnitt sollte sich direkt an den Zielen Ihrer Bewertungskriterien orientieren, um sicherzustellen, dass die Befragten relevante Informationen liefern Anpassungsfähigkeit: Die Vorlage sollte so flexibel sein, dass sie auf die spezifischen Bedürfnisse der Bewertungskriterien Ihrer Organisation zugeschnitten werden kann

Die Vorlage sollte so flexibel sein, dass sie auf die spezifischen Bedürfnisse der Bewertungskriterien Ihrer Organisation zugeschnitten werden kann Benutzerfreundlichkeit: Eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche ermutigt die Teilnehmer, detaillierte Antworten zu geben, ohne sich überfordert zu fühlen

Eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche ermutigt die Teilnehmer, detaillierte Antworten zu geben, ohne sich überfordert zu fühlen Verwertbare Erkenntnisse: Die Fragen des Formulars sollten Rückmeldungen liefern, die direkt in Entscheidungen oder Verbesserungen einfließen können

Ein Beispiel: Eine gute Vorlage für eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit hilft Ihnen, das Verhalten der Benutzer zu verstehen, Ihren NPS (Net Promoter Score) zu bewerten und die Kundenerfahrung zu verbessern.

Da Sie nun die Vorlagen für Bewertungsformulare kennen, wollen wir uns nun einige szenariospezifische Vorlagen ansehen.

Wussten Sie schon? Microsoft hat ein sehr umstrittenes Verfahren verwendet "Stack-Ranking"-Methode um Mitarbeiter zu bewerten. Dabei bewerteten die Vorgesetzten die Mitarbeiter bei den jährlichen Beurteilungen auf einer Skala von eins bis fünf gegeneinander.

12 Vorlagen für Formulare zur Mitarbeiterbewertung

Stellen Sie sich ein Tool vor, mit dem Sie all Ihre Bewertungen, Ihr Feedback und Ihre Leistungsbeurteilungen organisieren und stressfrei durchführen können. Und das ist noch nicht alles.

Das Dashboard, die Schnappschüsse und Ansichten sind so benutzerfreundlich, dass Sie die richtigen Erkenntnisse gewinnen können, ohne ins Schwitzen zu geraten. ClickUp ist die "Alles"-App für die Arbeit, die Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten an einem Ort vereint - angetrieben von der weltweit kohärentesten KI.

Das ist es, was Martha Kumi von Akkadian Labs sagt über den Einsatz von ClickUp zur Leistungsverbesserung.

Das Freigeben von Informationen und die Zusammenarbeit sind ein Kinderspiel, seit alle Teams von zu Hause aus arbeiten. Es ist einfach, Projekt-Updates freizugeben und den Mitgliedern des Teams Feedback zu geben. Wir sind in der Lage, Aufgaben und Projekte teamübergreifend zu verfolgen und in Echtzeit zu aktualisieren._

Martha Kumi, Akkadian Labs

Hier finden Sie zwölf Vorlagen für ClickUp Formulare, die auf Ihren Anwendungsfall zugeschnitten sind.

1. ClickUp Bewertung Formular Vorlage

ClickUp Evaluation Formular Vorlage

Sind Sie bei der Erfassung von Feedback völlig aufgeschmissen? Nun, die ClickUp Evaluation Formular Vorlage ist genau das, wonach Sie suchen, um das Sammeln von Feedback weniger chaotisch zu gestalten.

Ganz gleich, ob Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter bewerten, Feedback zu Ereignissen sammeln oder Projekte evaluieren möchten, diese Vorlage deckt alle Bereiche ab. Mit den benutzerdefinierten Feldern können Sie sowohl quantitative als auch qualitative Daten in dem von Ihnen gewünschten Format erfassen.

Sie können Bewertungsskalen für schnelle Beurteilungen einrichten, offene Fragen für tiefere Einblicke einbeziehen und spezielle Abschnitte für detaillierte Bewertungen erstellen - alles an einem Ort. Mit der richtigen Struktur können Sie Ihre feedback-Management prozess wird effizient und effektiv.

Ideal für: Manager, HR-Teams und Planer von Ereignissen, die ein einfaches und anpassbares Formular für die Bewertung benötigen

Auch gelesen: Zehn Tipps zur Leistungsbewertung für Manager

2. ClickUp Formular zur Produktbewertung Vorlage

ClickUp Formular Vorlage zur Produktbewertung

Wussten Sie, dasst Elon Musk CEOs riet, "negatives Feedback aus allen Ecken zu suchen", um ihre Produkte " so fantastisch wie möglich zu machen ." Und wenn der Tesla-CEO etwas empfiehlt, dann befolgt man es.

Die ClickUp Formular zur Produktbewertung Vorlage hilft Ihnen, verwertbares Feedback zu Ihren Produkten zu sammeln.

Mit der Vorlage können Sie Einblicke in die Benutzerfreundlichkeit, die Funktionen und die allgemeine Zufriedenheit gewinnen. Sie enthält strukturierte Bewertungsskalen für messbare Daten und offene Abschnitte für detaillierte Kommentare, die ein umfassendes Verständnis der Kundenmeinungen gewährleisten.

Mit den anpassbaren Status, Feldern und Ansichten können Sie den Fortschritt nachverfolgen, wichtige Details erfassen und eine abschließende Ansicht der produktbewertungsprozess . Diese Vorlage und Ihre produkt-Feedback-Umfragen eignen sich hervorragend für ein umfassendes System zur Erfassung von Feedback.

Ideal für: Produktmanager und Teams, die Produkte verbessern oder einführen möchten

3. ClickUp Bewertung Formular Aufgabe Vorlage

ClickUp Formular Vorlage für die Aufgabe

Wenn die Verwaltung von Aufgaben zu einer überwältigenden Aufgabe geworden ist, kann die ClickUp Formular für die Bewertung von Aufgaben Vorlage ist das, was Sie brauchen. Es vereinfacht den Bewertungsprozess mit Features wie Status für die Nachverfolgung des Fortschritts und Feldern für aufgabenbezogene Metriken wie Fristen, Prioritätsstufen und fertiggestellte Meilensteine.

Die Vorlage hilft Teams dabei, Engpässe zu erkennen, Workflows zu vereinfachen und sicherzustellen, dass Aufgaben mit den Zielen des Projekts übereinstimmen, was sie zu einer wertvollen Ressource für die Optimierung der Produktivität macht.

Darüber hinaus enthält die Vorlage Features wie dynamische Ansichten (Liste, Board und Dokument) zur besseren Visualisierung von Aufgaben und erleichtert die Zusammenarbeit durch das Einholen von Feedback von relevanten Stakeholdern.

Ideal für: Projektmanager, Teams, die zusammenarbeiten, und Teamleiter, die ein einfaches Tool zur Bewertung der Fertigstellung einzelner Aufgaben und des Fortschritts des Teams benötigen

Auch zu lesen: Den Wachstumsprozess für Teams ankurbeln: Wie man konstruktive Kritik übt und annimmt

4. ClickUp Heuristische Auswertung Vorlage

ClickUp Heuristische Auswertungsvorlage

Eine empirische Studie ergab, dass die heuristische Bewertung war effizienter als die Tests mit den Benutzern beim Auffinden von Usability-Problemen. Sie ersetzt zwar nicht die Benutzerforschung, ist aber eine zuverlässige Methode zur Bewertung der Benutzerfreundlichkeit und zur Schärfung Ihres UX-Instinkts.

Perfekt für eine Webanwendung, eine mobile App oder eine Website ist der ClickUp Heuristische Bewertungsvorlage trägt zu einem reibungslosen und intuitiven Benutzererlebnis bei. Der Fokus auf Usability-Prinzipien wie Fehlervermeidung, visuelle Klarheit und System-Feedback zeichnet diese Vorlage aus.

Sie enthält strukturierte Abschnitte zur Bewertung wichtiger Bereiche wie Sichtbarkeit des Systems, Kontrolle durch den Benutzer und Konsistenz. Dies erleichtert das Aufspüren von Usability-Fehlern und Design-Ungereimtheiten, die die Interaktion der Benutzer mit Ihrem Produkt beeinträchtigen könnten, und ermöglicht es Teams, Fehler, Unstimmigkeiten und Inkonsistenzen frühzeitig in der Entwicklung zu erkennen.

Die Behebung dieser Probleme zum richtigen Zeitpunkt spart späteren Aufwand und führt zu einem benutzerfreundlichen und zuverlässigen Produkt.

Ideal für: UX-Designer, Produktentwickler und digitale Teams, die die Benutzerfreundlichkeit ihrer digitalen Produkte bewerten und optimieren müssen

5. ClickUp Bewertungsbericht Vorlage

ClickUp Vorlage für Evaluationsbericht

Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Daten nur ein Haufen von Zahlen und Wörtern sind, ohne eine klare Geschichte zu erzählen? Das ist der Punkt, an dem die ClickUp Vorlage für einen Evaluationsbericht schritte ein. Sie ist ideal für die Zusammenfassung und Präsentation von Evaluationsdaten, einschließlich Leistungsüberprüfungen, kundenfeedback oder Metriken für das Projekt.

Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Ergebnisse in einem prägnanten Bericht zusammenfassen, der sich perfekt eignet, um Ergebnisse für Stakeholder freizugeben oder datengestützte Erkenntnisse in Meetings zu präsentieren.

Die Vorlage enthält Features wie benutzerdefinierte Felder zur Nachverfolgung von Metriken und mehrere Ansichten (z. B. Gantt und Liste) zur besseren Visualisierung.

Ideal für: Vorgesetzte, Personalverantwortliche oder Projektmanager, die Transparenz, Konsistenz und Präzision bei der Dokumentation und dem Freigeben von Evaluierungsergebnissen gewährleisten möchten

6. ClickUp Formular Vorlage

ClickUp Formular Vorlage

Planen Sie ein Webinar, einen Workshop oder LinkedIn Live? Die ClickUp Formular Vorlage ist das, was Sie brauchen, um Teilnehmerinformationen auf möglichst zeitsparende Weise zu erfassen.

Bei diesem Formular geht es darum, Formulare einfach und effizient zu gestalten - alle verwenden dasselbe Format, sodass die Daten korrekt bleiben und das Ausfüllen schneller geht. Es stellt sogar sicher, dass Sie sich an die Industriestandards halten. Außerdem spart es sowohl Zeit als auch Geld!

Sie haben die Wahl zwischen mehreren Fragetypen, einschließlich Bewertungsskalen, ausklappbaren Feldern und Textfeldern, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Daten erfassen. Und Voila! Erstellen Sie im Handumdrehen benutzerdefinierte Formulare, erfassen Sie sichere Antworten und organisieren Sie Übermittlungen - und das alles ganz kostenlos!

Ideal für: Teams oder Geschäfte, die ein flexibles, universell einsetzbares Formular für verschiedene Anwendungsfälle benötigen

7. Die ClickUp Vorlage für Leistungsbewertungen

ClickUp Vorlage für die Bewertung von Leistungsbewertungen

Die ClickUp Vorlage für Leistungsbewertungen kombiniert Bewertungsskalen, Kompetenzbeurteilungen und Abschnitte mit offenem Feedback.

Mit eingebauten Features zur Nachverfolgung des Fortschritts und Hervorhebung von Leistungen ist es einfach, die Leistung zu messen, die Produktivität zu verbessern und die Moral des Teams stärken .

Sie können Mitarbeiter auf der Grundlage verschiedener Kompetenzen bewerten, z. B. Wissen, Kommunikation, Teamarbeit und Problemlösung. Außerdem bietet es Tools zur Dokumentation von Feedback, zur Einstellung von Leistungszielen und Benchmarks sowie zur Nachverfolgung des Fortschritts.

Dies ist ideal für die Leistungsmessung bei Jahresgesprächen, Probezeitbewertungen oder die Nachverfolgung von Zielen.

Ideal für: Personalverantwortliche, Manager und Teamleiter, die Leistungsbeurteilungen von Mitarbeitern durchführen

🧠 Wissenswertes: Auf der Agora im antiken Athen, unvorteilhaftes Feedback über Kaufleute kann zum Ergebnis haben, dass man sich öffentlich lächerlich macht oder gemieden wird.

8. ClickUp Feedback Formular Vorlage

ClickUp Feedback Formular Vorlage

Es gibt kein Versagen. Nur Rückmeldung.

Robert Allen, amerikanischer Verfasser von Bestsellern

Richtiges Feedback von Kunden, Benutzern oder Mitarbeitern zu sammeln, ist zeitaufwändig. Die ClickUp Feedback Formular Vorlage bietet anpassbare Fragen, darunter Bewertungsskalen, Multiple-Choice- und offene Optionen, die Ihnen helfen, aussagekräftige Daten zu erfassen,

Sie sind hier richtig, wenn Sie Ihren Kunden eine Stimme geben wollen, um ihre Meinung zu äußern, ihre Loyalität und ihr Engagement zu erhöhen, potenzielle Probleme zu identifizieren und Ihr Endprodukt zu verbessern.

Diese vollständig anpassbare Vorlage ermöglicht es Ihnen, eine Feedbackschleife zu formulieren und diese wertvollen Erkenntnisse zur Verbesserung Ihrer Angebote zu nutzen.

Ideal für: Umfragen zur Mitarbeiterzufriedenheit, Umfragen zur Kundenzufriedenheit oder Formulare für Produktfeedback

9. ClickUp Produktbewertung Feedback Umfrage Vorlage

ClickUp Produktbewertungs-Feedback-Umfragevorlage

Was nützt ein Produkt, wenn es nicht die Lücke zwischen den Schmerzpunkten der Kunden und Ihrem Angebot schließt? Die ClickUp Vorlage für eine Feedback-Umfrage zur Produktbewertung hilft Ihnen, ein umfassendes Feedback zu Ihren Produkten zu erhalten. Sie geht über einfache Untersuchungen und Tests hinaus und erfasst die Anliegen Ihrer Kunden.

Mit den benutzerdefinierten Feldern, Ansichten und Status, einschließlich Bewertungen der Zufriedenheit und Daten zur Produktnutzung, können Sie Umfragen auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden. Das Format der Umfrage erleichtert die Analyse der Antworten und die Nachverfolgung der Kundenzufriedenheit im Laufe der Zeit.

Diese wertvollen Einblicke helfen Ihnen, verbesserungswürdige Bereiche zu ermitteln und Ihren Aufwand für die Produktentwicklung zu erhöhen. Schließlich gibt es keinen besseren Weg, ein Produkt zu entwickeln, bei dem sich Ihre Kunden wirklich angesprochen fühlen.

Ideal für: Marketingfachleute und Produktmanager, die Feedback zu Produktfeatures und Benutzererfahrungen einholen möchten

Auch gelesen: Die zehn besten Tools für Kundenfeedback

10. ClickUp Vorlage für Umfragen zur Kundenzufriedenheit

ClickUp Vorlage für Kundenzufriedenheitsumfrage

Der Kunde hat immer Recht, also lassen Sie die Ad-hoc-Strategien und Vermutungen beiseite und hören Sie es direkt aus dem Mund des Kunden. Führen Sie die ClickUp Vorlage für eine Umfrage zur Kundenzufriedenheit damit Sie und Ihr Team besser einschätzen können, wie zufrieden und zufrieden Ihre Kunden sind.

Mit dieser Vorlage können Sie Umfragen so benutzerdefinieren, dass Sie die richtigen Fragen stellen und die Antworten mit Hilfe von benutzerdefinierten Status nachverfolgen können, damit Sie immer auf dem Laufenden bleiben.

Mit mehreren Ansichten können Sie Umfragedaten effizient verwalten, analysieren und Maßnahmen ergreifen. Beurteilen Sie schnell verbesserungswürdige Bereiche und ergreifen Sie sofortige Schritte zur Verbesserung.

Ideal für: Geschäfte, die das Kundenerlebnis verbessern möchten, indem sie feststellen, was gut läuft und Verbesserungsmöglichkeiten für ihren Service oder ihre Produkte erkennen

11. ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback-Bewertung

ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback-Bewertung

Mitarbeiterfeedback ist super wichtig. Daran gibt es keinen Zweifel. Es trägt zu einem besseren Arbeitsumfeld bei und sorgt dafür, dass sich alle mehr engagieren. Wenn Sie Ihre Mitarbeiter besser kennen lernen möchten, sollten Sie die ClickUp Vorlage für Mitarbeiter-Feedback-Bewertung ist für Sie.

Mit Abschnitten zur Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, team-Dynamik und Arbeitszufriedenheit liefert diese Vorlage wertvolle Erkenntnisse, die Ihre Organisationskultur widerspiegeln.

Sie konzentriert sich auch auf Dinge wie Kommunikation, Führung und Arbeitszufriedenheit, so dass Sie herausfinden können, was funktioniert und was optimiert werden muss. Hinzufügen von selbstevaluierung von Leistungsbeurteilungen geben Ihnen ein abschließendes Bild davon, wie es allen geht - eine Win-Win-Situation!

Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, die Mitarbeiterfeedback sammeln möchten, um die Arbeitsplatzkultur zu verbessern

Auch gelesen: 360 Evaluierungsfragen und Beispiele für Manager

12. ClickUp Vorlage für die Bewertung der Stimme des Kunden

ClickUp Vorlage für die Bewertung der Kundenstimme

Die ClickUp Vorlage für die Bewertung der Stimme des Kunden hilft Ihnen, Kundenfeedback auf strukturierte Weise zu sammeln und zu analysieren.

Diese evaluation tool ermöglicht es Ihnen, Einblicke aus verschiedenen Quellen zu sammeln, die Ihnen helfen, Kundenbedürfnisse zu verstehen, Probleme zu erkennen und Stimmungen zu verfolgen. Das organisierte Feedback hilft Ihnen, Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, indem Sie fundierte Entscheidungen treffen.

Die kostenlose Vorlage für Bewertungsformulare enthält benutzerdefinierte Felder, Ansichten und Status zur Kategorisierung und kundenfeedback zu verwalten einfach. Außerdem bietet es unter anderem Funktionen zur Zeiterfassung, Warnungen vor Abhängigkeiten, Tags und E-Mails, um die Nachverfolgung von Feedback zu verbessern.

Ideal für: Customer Experience Teams, Marketingfachleute und Produktmanager, die die Customer Journey zu etwas Besonderem machen wollen

Erweitern Sie Ihre Formulare für die Bewertung mit ClickUp

Laut Gallup sind Mitarbeiter, die stark zustimmen, dass sie von ihren Kollegen wertvolles Feedback zu ihrer Leistung erhalten, fünfmal wahrscheinlicher, engagiert zu sein . Wie fantastisch ist das?

Hier kommen die beiden E's ins Spiel: Bewertung und Effektivität. Erstens können wir mit Formularen zur Leistungsbeurteilung die Leistung aller Mitarbeiter beurteilen und feststellen, in welchen Bereichen sie sich verbessern können, was zu einem produktiveren Team führt.

Die Wirksamkeit des Feedbacks sorgt dann dafür, dass sich die Mitarbeiter verbessern, sich wertgeschätzt und engagiert fühlen und wissen, dass ihr Aufwand wirklich zählt.

ClickUp's vorlagen für Feedback-Formulare sind das, was Ihr Unternehmen braucht, damit alle auf derselben Seite stehen, als Team zusammenarbeiten und dieselben Ziele anstreben.

Sind Sie bereit, Ihre Bewertung zu verbessern? Testen Sie ClickUp noch heute kostenlos!