Ist Google Docs Ihr bevorzugtes Tool für alles, vom Verfassen von E-Mails bis hin zur Erstellung vollständiger Berichte?

Mit seinen kollaborativen Features ist Google Docs für viele akademische Einrichtungen und Remote-Teams unverzichtbar geworden. Aber es ist wahrscheinlich nicht das erste Tool, an das Sie denken, wenn es um Zeichnungen geht.

Trotzdem ist es ganz einfach, Ihr Google Doc mit einem visuellen Element anzupassen.

Von der Erstellung schneller Skizzen über Flussdiagramme bis hin zum Hinzufügen einer persönlichen Note zu Ihrem Dokument – hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Zeichnen in Google Docs und zum Verbessern Ihrer Projekte.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung So zeichnen Sie in Google Docs: Verwenden Sie das integrierte Zeichen-Tool von Google Docs: Rufen Sie es über Einfügen > Zeichnen > + Neu auf

Formen und Linien hinzufügen: Farben und Rahmen anpassen

Freihandskizzen erstellen: Verwenden Sie das Skizzen-Tool

Nutzen Sie Google Zeichnungen: Für komplexere Zeichnungen, Mindmaps und Flussdiagramme

Zeichnungen in Google Docs einfügen: Gehen Sie zu Einfügen > Zeichnung > Aus Drive

Einschränkungen von Google Docs: Eingeschränkte Features, Schwierigkeiten mit Mindmaps und Anmerkungen, schlechte Integration von Vorlagen und eingeschränkte Zusammenarbeit

ClickUp: Eine zentralisierte Plattform für die Zusammenarbeit in Echtzeit mit erweiterten Tools zur Bearbeitung wie Mindmaps, Whiteboards und integriertem Aufgabenmanagement

Erstellen Sie professionelle Dokumente mit ClickUp: Entwerfen Sie visuell ansprechende und interaktive Dokumente

So zeichnen Sie in einem Google-Dokument

Google Docs ist ein vielseitiges Tool zum Erstellen und Bearbeiten von Textdokumenten.

Es unterstützt auch grundlegende Zeichenfunktionen wie das Hinzufügen von Diagrammen, Skizzen, Flussdiagrammen oder das visuelle Kommentieren von Text. Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, visuelle Elemente zu Ihrem Dokument hinzuzufügen:

Methode 1: Integriertes Zeichen-Tool

über Google Docs

Gehen Sie zur Menüleiste und klicken Sie in der oberen Menüleiste auf "Einfügen". Wählen Sie "Zeichnung" aus dem ausklappbaren Menü und klicken Sie auf "+ Neu". Eine Zeichenfläche wird in einem Pop-up-Fenster geöffnet, die Sie mit Ihren Kunstwerken füllen können!

Mit den verfügbaren Zeichen-Tools können Sie Formen, Linien, Text und sogar mehrere Bilder hinzufügen. Mit der Skizzenoption können Sie außerdem Ihre Freihand-Meisterwerke auf der Leinwand erstellen!

Passen Sie Farbe, Rahmenstil und mehr für Ihre Zeichnung in diesem Popup-Fenster an. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf "Speichern und schließen", um die Zeichnung zu Ihrer Google Docs-Datei hinzuzufügen.

Um Änderungen an Ihrer Zeichnung vorzunehmen, klicken Sie darauf und wählen Sie "Bearbeiten", um das Popup-Fenster erneut zu öffnen.

🧠 Wissenswertes: Während Google Docs bereits seit 2006 existiert, wurde Google Zeichnungen erst 2010 eingeführt. Interessanterweise wurde die Möglichkeit, eine Zeichnung in ein Dokument einzufügen, erst 2019 hinzugefügt.

Methode 2: Mit Google Zeichnungen

Benötigen Sie erweiterte Zeichen- und Designoptionen? Google Zeichnungen bietet Ihnen alles, was Sie brauchen. Dies ist eine eigenständige App zum Skizzieren komplexerer Designs. Mit nur wenigen Klicks lässt sie sich auch in Google Docs integrieren.

So funktioniert es:

Öffnen Sie Google Zeichnungen über Google Drive. Erstellen Sie Ihre Zeichnung mit den erweiterten Tools im Zeichenfenster.

Hier können Sie auch Ihre Mindmaps und Hierarchien entwerfen.

Wenn Sie fertig sind, speichern Sie die Zeichnung in Ihrem Google Drive.

Fügen Sie Ihr Bild in Google Docs hinzu, indem Sie auf "Einfügen" > "Zeichnung" > "Aus Drive" klicken.

💡 Profi-Tipp: Google Docs unterstützt keine Ebenen direkt. Stattdessen können Sie mehrschichtige Designs in Google Zeichnungen erstellen und diese Ihrer Datei hinzufügen.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Docs zum Zeichnen

Mit Google Docs können Sie zwar Zeichnungen erstellen, aber für komplexere Projekte ist das Tool nicht wirklich geeignet. Sehen wir uns die Einschränkungen einmal genauer an:

1. Eingeschränkte Zeichen-Features

Das in Google Docs integrierte Zeichen-Tool ist recht einfach. Es enthält nur einige wenige wichtige Tools wie Formen, Linien, Textfelder und eine Skizzenoption. Wenn Sie jedoch detaillierte Illustrationen oder visuell ansprechende Designs erstellen möchten, reicht es nicht an spezielle Grafikdesign- oder Diagrammsoftware heran. Es fehlt:

Erweiterte Freihandzeichnungsfunktionen wie Stiftstile, Radiergummi und anpassbare Formen

Präzise Tools zum Ausrichten oder Skalieren von Objekten

Erweiterte Formatierungsoptionen wie Farbverläufe, Schatten oder benutzerdefinierte Rahmen

2. Schwierigkeiten beim Erstellen von Mindmaps

Google Docs ist nicht für die Erstellung von Mindmaps konzipiert. Der Versuch, eine solche Karte zu erstellen, kann aus folgenden Gründen recht mühsam sein:

Dem Tool fehlen vorgefertigte Optionen oder Layouts, um die Erstellung von Mindmaps zu vereinfachen

Das manuelle Anordnen von Formen, Linien und Textfeldern ist eine mühsame Aufgabe. Das ist nicht nur zeitaufwändig, sondern kann auch zu peinlichen Fehlern führen

Die Zusammenarbeit an dynamischen Mindmaps in Echtzeit erfordert zusätzliche Erweiterungen oder externe Apps

3. Eingeschränkte Integration mit Google Docs-Vorlagen

Sie finden Google Docs-Vorlagen für alle erdenklichen Szenarien, aber nicht unbedingt spezielle Vorlagen für Zeichnungen oder Diagramme.

Aus folgenden Gründen ist die Integration von Vorlagen in Google Docs ein Problem:

Die Vorlagen in Google Docs konzentrieren sich in erster Linie auf textbasierte Formate wie Lebensläufe, Berichte oder Vorschläge

Es gibt keine Möglichkeit, direkt auf zeichnungsspezifische Vorlagen für Flussdiagramme, Infografiken oder komplexe Designs zuzugreifen

Das Importieren von Vorlagen aus Google Präsentationen und Zeichnungen kann den Text-Flow unterbrechen und unübersichtlich wirken

Das Kommentieren von Bildern oder Diagrammen ist ein weiterer Bereich, in dem Google Docs zu kurz kommt:

Mit dem Zeichen-Tool können Sie zwar Text auf Bilder zeichnen oder überlagern, die Features sind jedoch rudimentär und für präzise Anmerkungen ungeeignet

Es gibt keine Ebenen, was bedeutet, dass das Verwalten überlappender Elemente frustrierend sein kann

5. Eingeschränkter Support für visuelle Zusammenarbeit

Google Docs eignet sich hervorragend für die Zusammenarbeit an Texten in Echtzeit, hat jedoch Schwierigkeiten mit dynamischen, kollaborativen visuellen Projekten:

Die gemeinsame Bearbeitung von Zeichnungen innerhalb des Dokuments ist auf die Popup-Oberfläche des Zeichen-Tools beschränkt, was den Workflow unterbrechen kann

Möglicherweise finden Sie die Aktualisierungen beim Zeichnen nicht so intuitiv oder flüssig wie die Bearbeitung von Texten, wodurch das visuelle Brainstorming in Echtzeit weniger effektiv ist

Lesen Sie auch: Zeichnen in einem Microsoft Word-Dokument

Verwendung von ClickUp zum Zeichnen, Erstellen und Verwalten von Dokumenten

Eine der größten Einschränkungen von Google Docs ist der eindimensionale Ansatz für Dokumentationen und Zeichnungen.

ClickUp hingegen bietet Features und Funktionen, die über die Möglichkeiten von Google Docs hinausgehen.

Vorteile des Zeichnens und Dokumentierens in ClickUp

Mit ClickUp sind Schreiben und Zeichnen keine separaten Projektaspekte, die mühsam miteinander verbunden werden müssen. Es handelt sich um eine flüssige Plattform, auf der Sie Ihre Arbeit ganz nach Ihren Wünschen visualisieren können. Schließlich sind wir die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat.

Sehen wir uns einmal an, warum dies eine hervorragende Wahl für integriertes Projektmanagement und die Erstellung von Dokumenten ist: Zentralisierte Arbeit: Mit ClickUp können Sie auf derselben Plattform dokumentieren und zeichnen, sodass Sie keine mehreren Apps und Pop-ups mehr benötigen

Zusammenarbeit in Echtzeit: Ihre Teamkollegen können Texte und Zeichnungen gleichzeitig mit Ihnen bearbeiten, was das Brainstorming vereinfacht

Integrierte Tools für die Teamarbeit: Sie können jeden Block von Text oder Zeichnungen in eine Aufgabe umwandeln und Ihrem Team zuweisen

Erweiterte Bearbeitungs-Tools: Die Bearbeitungs-Tools von ClickUp umfassen Textformatierung, Hinzufügen von Bildern, eingebettete Medien und Freihandzeichnungsfunktionen

Vorlagen: ClickUp verfügt über eine Liste mit benutzerfreundlichen Vorlagen für eine Vielzahl von Szenarien

💡Profi-Tipp: Nachdem Sie Bilder zu Ihrem Dokument hinzugefügt haben, verwenden Sie die Optionen zum Umfließen von Text, um die Lesbarkeit zu verbessern. So fügen sich Ihre Bilder harmonisch in den Text ein, ohne dass dieser verzerrt wird.

ClickUp Whiteboards für Brainstorming

Vorlagen in Google Docs oder sogar Microsoft Word können einschränkend sein, wenn es darum geht, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Und natürlich ist die Zusammenarbeit eine umständliche Angelegenheit.

Mit ClickUp Whiteboards hingegen können Teams interaktiv brainstormen, zeichnen und Ideen entwickeln.

Erstellen Sie detaillierte Zeichnungen, fügen Sie Aufgaben hinzu, ändern Sie Schriftarten, passen Sie Formen an und legen Sie Farben in ClickUp Whiteboards in Ebenen an

Beispiel: Angenommen, Ihre Studentengruppe arbeitet an der Übermittlung eines Projekts. Einige von Ihnen arbeiten an einem Dokument mit der Gliederung des Themas, andere an einer visuellen Roadmap.

In derselben ClickUp-Datei können Sie das Dokument in Ihr Whiteboard einbetten und während des Zeichnens bearbeiten. Es ist eine wirklich kollaborative Erfahrung, die Schreiben und Zeichnen kombiniert.

Und wie bei Inception geht es noch tiefer! Sie können jeden Textblock oder Ihr künstlerisches Meisterwerk in eine Aufgabe umwandeln und Ihrem Team zuweisen.

Das Whiteboard-Feature? Wir sind begeistert. Dieses Tool wurde häufig in Team-Meetings verwendet, um Ideen zu sammeln oder bestimmte Initiativen weiter auszuarbeiten.

Betten Sie Dokumente in die Arbeitsfläche der ClickUp-Whiteboards ein, um während der Arbeit an komplexen Zeichnungen weiterzuschreiben

Aber das ist noch nicht alles, was Sie mit den Whiteboards erledigen können:

Benutzerdefinierte Leinwand: Passen Sie Farben, Größen und Verbindungselemente an Ihren Stil an

Einfacher organisieren: Kopieren, löschen oder verschieben Sie Elemente für ein übersichtliches Layout

Inhalte bereichern: Bilder, Apps und Links für dynamische Präsentationen einbetten

Verbindungen anzeigen: Verwenden Sie Verbindungslinien, um Beziehungen und Workflows auf einer Karte darzustellen

Formatierung verbessern: Heben Sie Schlüsselpunkte mit Bannern und Überschriften hervor. Fügen Sie Schaltflächen und Trennlinien für ansprechende, interaktive Inhalte hinzu

ClickUp Mindmaps zum Organisieren von Workflows

Passen Sie Workflows für verschiedene Projekte mit ClickUp Mindmaps an

Wenn Sie als Lehrer Ihrer Klasse etwas über ein historisches Ereignis beibringen möchten, ist eine Mindmap hilfreich! Sie können Aspekte wie die Ursachen und Auswirkungen des Ereignisses in einer übersichtlichen Karte aufschlüsseln.

Die Erstellung kleinerer, leicht verdaulicher Wissensbausteine ist ein Grund, warum Sie ClickUp Mindmaps in Betracht ziehen sollten .

Von komplexen Konzepten bis hin zu Workflows – entwerfen Sie alles in ClickUp Mindmaps

Von einfachen Brainstormings bis hin zur Erstellung detaillierterer Workflow-Diagramme – so vereinfachen Sie Ihre Arbeit:

Flexible Bearbeitung: Bearbeiten, löschen oder verschieben Sie Knoten, um Ihre Ideen zu verfeinern

Optimierung: Fügen Sie mit ClickUp ganz einfach ein Textfeld zu Ihrer Mindmap hinzu. Die manuellen Zeichen-Tools von Google Docs erschweren das Anordnen von Beschreibungen und das Zeichnen von Linien

Benutzerdefinierte Kategorisierung: Sortieren, priorisieren und kennzeichnen Sie Bereiche mit Farben, um für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit zu sorgen

Sofortige Bereinigung: Verwenden Sie das Feature "Layout neu anordnen", um Ihre Mindmap automatisch neu auszurichten, dabei die Hierarchie beizubehalten und wichtige Prioritäten auf einen Blick hervorzuheben

Erstellen Sie ClickUp-Dokumente, um sie in Echtzeit freizugeben und gemeinsam daran zu arbeiten

Weisen Sie Aufgaben zu, arbeiten Sie in Echtzeit zusammen, geben Sie sofort Feedback und passen Sie Dokumente mit ClickUp Docs an

Als Profi ist es Tradition, ein Google Doc zu öffnen, wenn ein neues Projekt angekündigt wird. Dann muss eine weitere App geöffnet werden, um Ihrem Team Aufgaben zuzuweisen, und noch eine weitere, um Diagramme zu erstellen.

Was wäre, wenn Sie all dies tun könnten, während Sie Tabellen erstellen, Links einfügen und sogar Unterseiten an einem Ort erstellen?

Arbeiten Sie mit Ihrem Team in Echtzeit in ClickUp Docs zusammen

ClickUp Docs zielt darauf ab, die grundlegende Textverarbeitung in eine kollaborativere und umsetzbarere Idee zu verwandeln. Im Gegensatz zu den traditionelleren Google Docs und Microsoft Word hilft Ihnen ClickUp Docs bei folgenden Aufgaben:

Visuell ansprechende Inhalte: Fügen Sie Bilder, Freihandzeichnungen aus Whiteboards, Banner und Fügen Sie Bilder, Freihandzeichnungen aus Whiteboards, Banner und Diagramme zu Ihren Projekten hinzu . Sie können Ihre Dokumente auch mit erweiterten Formatierungsoptionen verbessern

Bessere Organisation: Strukturieren Sie Ihre Dokumente mit festen Inhaltsverzeichnissen und verschachtelten Seiten, sodass die Navigation zum Kinderspiel wird. Die flache Struktur von Google Docs bietet diese intuitive Organisation für große oder komplexe Dokumente nicht

Integrierte Features für umfangreichere Dokumente: Fügen Sie Lesezeichen, Tabellen, Formen und mehr ein, um interaktive und informative Dokumente zu erstellen. Mit diesen Features können Sie detaillierte Informationen auf ansprechende Weise präsentieren

Integration mit Aufgaben: Wandeln Sie Elemente direkt aus Ihren Dokumenten in umsetzbare Aufgaben in ClickUp um

Anpassbare, kundenorientierte Dokumente: Entwerfen Sie professionelle Dokumente mit benutzerdefinierten Schaltflächen und klaren Handlungsaufforderungen – ideal für kundenorientierte Materialien

Verbessern Sie Ihre Dokumentenverarbeitung mit ClickUp

Wenn Sie Student oder Berufstätiger sind und ein paar einfache Formen in Ihr Dokument integrieren möchten, ist Google Docs genau das Richtige für Sie.

Wenn Ihnen jedoch komplexere Formen, Mindmaps, Zusammenarbeit oder umsetzbare Aufgaben wichtig sind, ist ClickUp eine besser geeignete Alternative.

Mit seinem umfassenden Ansatz hilft Ihnen ClickUp dabei, Ihre Textverarbeitung und Ihre Skizzen an einem Ort zu organisieren!

Überbrücken Sie gemeinsam mit Ihrem Team die Kluft zwischen Kreativität und Umsetzung. Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an!