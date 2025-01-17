OneDrive vs. Google Drive: Welches Tool steigert die Produktivität?

erinnern Sie sich noch an die Zeit, als man für Urlaubsfotos eine klobige Kamera oder einen Ausflug ins Fotostudio brauchte?

Heute jedoch haben Smartphones die physischen Kameras weitgehend verdrängt, und jetzt ist das Aufnehmen von Fotos nur noch die halbe Miete - sie brauchen ein digitales Zuhause. Hier kommt die Cloud ins Spiel: Google Drive oder OneDrive.

Das Gleiche gilt für Geschäfte. Von Verträgen bis hin zu Projektdateien benötigen Unternehmen sichere Spaces zum Hochladen und Sichern ihrer Dokumente.

Leider ist der Speicher immer eine Herausforderung. Und obwohl sie in der Cloud gespeichert sind, ist der Himmel nicht wirklich das Limit. Das ist der Zeitpunkt, an dem Sie anfangen zu denken: Welches ist die bessere Wahl für all Ihre Dokumente und Dateien? Welches der beliebten Tools bietet Ihnen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?

Dieser Leitfaden geht auf die Debatte zwischen Google Drive und OneDrive ein und liefert alle Informationen, die Sie benötigen, um die beste Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

OneDrive Features : Entdecken Sie Features wie Files on Demand, Known Folder Move und organisierte Cloud-Speicher

: Entdecken Sie Features wie Files on Demand, Known Folder Move und organisierte Cloud-Speicher Google Drive Features : Verbessern Sie Ihre Produktivität durch Zusammenarbeit in Echtzeit, erweiterte Suchfilter und Offline-Zugriff

: Verbessern Sie Ihre Produktivität durch Zusammenarbeit in Echtzeit, erweiterte Suchfilter und Offline-Zugriff OneDrive vs. Google Drive : Beide bieten großartige Features, aber begrenzte Workflow-Integration

: Beide bieten großartige Features, aber begrenzte Workflow-Integration ClickUp-Integrationen : Nahtlose Arbeit mit Ihren bevorzugten Apps auf einer einzigen Plattform

: Nahtlose Arbeit mit Ihren bevorzugten Apps auf einer einzigen Plattform ClickUp Connected Search : Finden Sie mühelos Dateien in Google Drive, OneDrive und mehr

: Finden Sie mühelos Dateien in Google Drive, OneDrive und mehr ClickUp Automatisierung : Sparen Sie Zeit mit Auslösern für Aufgaben und Workflow-Aktionen

: Sparen Sie Zeit mit Auslösern für Aufgaben und Workflow-Aktionen ClickUp Docs und ClickUp Brain: Zentralisieren Sie Wissen und vereinfachen Sie die Erstellung von Inhalten mit KI-Tools

Was ist OneDrive?

OneDrive ist der Cloud-Speicherdienst von Microsoft, der sich nahtlos in Windows 11\ integriert. Wenn Sie bei Ihrem Microsoft Konto angemeldet sind, wird es zum Standard-Speicherort für Dokumente.

Benutzer beginnen mit 5 GB kostenlosem Speicherplatz in Dropbox, gerade genug, um Ihre Zinsen zu wecken, bevor Microsoft Office Sie zu den verlockenden Upgrade-Optionen drängt.

OneDrive bietet Speicherplatz für Dateien, Fotos und Dokumente auf mehreren Geräten. Der Clou liegt in der automatischen Synchronisierung: Speichern Sie etwas auf Ihrem Laptop, und schon können Sie es auf Ihrem Smartphone oder Tablet abrufen.

🌟 Fun Fact: Mit OneDrive können Sie dort weitermachen, wo Sie aufgehört haben, ob am Schreibtisch, auf der Couch oder heimlich während des Fußballspiels Ihres Kindes.

Den Bewertungen zufolge scheinen die meisten Benutzer von OneDrive die reibungslose Integration mit Microsoft 365\ zu genießen. Hier ein Nugget von G2 :

Microsoft OneDrive for Business zeichnet sich durch seine nahtlose Integration in Microsoft 365 aus, die eine mühelose Dateizusammenarbeit mit Word, Excel und anderen Office-Apps ermöglicht.

Auch gelesen: * Cloud-Zusammenarbeit: Vorteile und Herausforderungen

OneDrive Features

OneDrive hat einige ziemlich coole Features, die von Millionen von Benutzern genutzt werden. Schauen wir sie uns an:

Wäre es nicht toll, Dateien direkt im Datei-Explorer anzusehen, ohne sie herunterladen zu müssen?

Zum Glück können Sie mit OneDrive Files On-Demand auf alle Ihre Dateien zugreifen, ohne Ihre Festplatte zu überladen.

benötigen Sie Offline-Zugriff?_ Klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Immer auf diesem Gerät speichern" Sie möchten lieber Space sparen? Wählen Sie "Free up space"

via Microsoft Das ist der ultimative Balanceakt zwischen den Speichern.

📌 Beispiel: Sie arbeiten an einem Projekt mit einem riesigen Datensatz, der in OneDrive gespeichert ist. Auf einer Reise benötigen Sie nur eine einzige Datei aus dem gesamten Ordner. Das ist kein Problem! Mit Files On-Demand können Sie diese spezielle Datei herunterladen, ohne den gesamten Datensatz auf Ihr Gerät zu holen.

Feature #2: Moderne Anhänge

Wenn Sie sich jemals durch endlose Anhänge in E-Mail Threads wühlen mussten, um das zu finden, was Sie suchen, dann ist dies genau das Richtige für Sie.

OneDrive lässt sich in Microsoft Outlook integrieren und ermöglicht es Ihnen, Dateien als Links und nicht als endlose Anhänge freizugeben.

Sie können die Berechtigungen direkt in Outlook einstellen und so sicherstellen, dass alle auf der gleichen Seite sind - buchstäblich.

via Microsoft

Wir alle machen Fehler, aber OneDrive hält Ihnen den Rücken frei. Mit der Dateiwiederherstellung können Sie zu einem beliebigen Punkt der letzten 30 Tage zurückkehren.

OneDrive bietet Ihnen sogar ein Histogramm zur Nachverfolgung der Aktivität, damit Sie genau den Moment bestimmen können, den Sie rückgängig machen möchten. Betrachten Sie es als Ihre digitale Zeitmaschine.

vom Microsoft

Feature #4: Papierkorb

Begrenzter Speicher bedeutet oft das Löschen von Dateien. Aber manchmal braucht man sie später doch noch.

Was passiert also, wenn Sie eine Datei versehentlich löschen oder durcheinander bringen?

Gelöschte Dateien verbleiben bis zu 93 Tage im OneDrive-Papierkorb, bevor sie endgültig gelöscht werden. Das ist ein Sicherheitsnetz für diese "Ups"-Momente, in denen Sie nicht auf Löschen drücken wollten.

via Microsoft

Feature #5: Bekannte Ordner verschieben

Möchten Sie Ihren Desktop und Ihren Ordner für Dokumente sichern, ohne einen Finger zu rühren?

Known Folder Move synchronisiert häufig genutzte Ordner direkt mit OneDrive.

Das Beste daran: Es ist sowohl für Windows- als auch für Mac-Benutzer verfügbar, sodass die Migration ein Kinderspiel ist.

📌 Beispiel: Ihr Laptop stürzt unerwartet ab, aber dank Known Folder Move sind Ihre Desktop-Dateien bereits in OneDrive gesichert. Sie laden sie einfach auf Ihr neues Gerät herunter und machen dort weiter, wo Sie aufgehört haben.

OneDrive-Preise

Microsoft 365 Family : 9,99 $/Monat

: 9,99 $/Monat Microsoft 365 Personal : $6.99/Monat

: $6.99/Monat Microsoft 365 Basic : $1,99/Monat

: $1,99/Monat OneDrive for Business (Plan 1) : $5.00/Benutzer/Monat

: $5.00/Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Basic : $6,00/Benutzer/Monat

: $6,00/Benutzer/Monat Microsoft 365 Business Standard: $12,50/Benutzer/Monat

Was ist Google Drive?

Google Drive ist eine der beliebtesten Cloud-Speicherlösungen auf dem Markt. Es ist mit anderen Google tools vorinstalliert und bietet kostenlosen Cloud Speicherplatz, und es ist für viele Benutzer ein Grundnahrungsmittel, um ihre persönlichen Daten und Dateien zu speichern.

Google Drive geht jedoch über den persönlichen Bereich hinaus und bietet verschiedene Speicheroptionen für die geschäftliche Nutzung. Die Synchronisierung mit G-Suite macht es zu einer beliebten Option für kleine und mittlere Unternehmen, die von den gebündelten Features von Google profitieren.

🌟 Fun Fact: Hier ist Die Speicherkapazität von Google Drive in Relation gesetzt : Sie können 1,02 Millionen Zeichen in einem Dokument, 10 Millionen Zellen in einem Blatt und bis zu 100 MB in einem Dia speichern. Das ist eine Menge Platz für Arbeiten - oder Videos von Ihrer süßen Katze!

das Tüpfelchen auf dem "i": Es ist vollgepackt mit KI-gesteuerten Tools zur Steigerung der Produktivität, von echtzeit-Zusammenarbeit zu intelligenten Dateivorschlägen.

Jüngsten Bewertungen zufolge schätzen Benutzer von Google Drive die Vielseitigkeit und Sicherheit des Tools sowie seine Fähigkeit, Dateien wie HD-Videos in ihrer ursprünglichen Qualität zu erhalten. Nehmen Sie dies Gartner-Bewertung zum Beispiel:

Google Drive ist eine sichere Option für die Nutzung. Sie können große Dateien wie Videos, Fotos, PDFs und andere Dateien im Cloud-Speicher von Google Drive speichern und von überall darauf zugreifen.

Auch gelesen: 15 Google Drive Hacks zum Organisieren

Google Drive Features

Mit Google Drive können Sie Dateien von überall aus verwalten, zusammenarbeiten und darauf zugreifen. Hier finden Sie eine Übersicht über die besten Angebote:

Google Drive vereinfacht das Freigeben von Dateien durch anpassbare Berechtigungen. Legen Sie fest, ob andere Personen Ansichten, Kommentare oder Bearbeitungen sehen können, und legen Sie Ablaufdaten für den gemeinsamen Zugriff fest.

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie geben ein Angebot für Ihren Client frei. Um die Sicherheit zu gewährleisten, können Sie die Berechtigungen so einstellen, dass er das Dokument nur ansehen und nicht versehentlich bearbeiten kann, und sicherstellen, dass der Zugriff nach einer Woche abläuft.

via Google

Feature #2: Zusammenarbeit in Echtzeit

Arbeiten Sie mit Teamkollegen gleichzeitig an Google Docs, Google Tabellen oder Slides. Änderungen werden sofort angezeigt, sodass Sie keine aktualisierten Versionen mehr hin- und herschicken müssen.

Das bedeutet, dass Ihr Team und Sie den Umsatzbericht für Ihre dringende Präsentation aktualisieren können, ohne Zeit zu verschwenden. Eine Person passt die Diagramme in Sheets an, eine andere verfeinert den Text in Docs, und eine dritte poliert die Folien.

via Google Auch gelesen: die 10 besten Google Drive-Integrationen

Feature #3: Offline-Zugriff

Mit Google Drive können Sie den Offline-Modus aktivieren, um Dateien ohne Internetverbindung zu bearbeiten. Sobald die Verbindung wieder hergestellt ist, werden Ihre Änderungen automatisch synchronisiert.

📌 Beispiel: WiFi auf einem Flug ist sehr teuer. Mit Google Drive können Sie eine Präsentation für einen Client in der Cloud vorbereiten. Mit aktiviertem Offline-Zugriff können Sie Ihre Google Slides bearbeiten und beruhigt landen, denn Sie wissen, dass Ihre Arbeit synchronisiert wird, sobald Sie wieder eine Wi-Fi-Verbindung herstellen.

/via_ Google

Feature #4: Versionsverlauf

Einfache Ansicht und Wiederherstellung früherer Versionen einer Datei, Speicherung von bis zu 100 Revisionen oder 30 Tagen der Bearbeitung.

Wenn also das nächste Mal jemand versehentlich einen wichtigen Teil Ihrer Brainstorming-Sitzung löscht, öffnen Sie einfach den Versionsverlauf und gehen Sie zu der Version von vor einer Stunde zurück.

via Google Auch gelesen: Wie Sie Ihr Google Drive aufräumen (10 Strategien und alternative Cloud-Dienste)

Drive lässt sich nahtlos in Google Mail integrieren, so dass Sie Drive-Dateien an E-Mails anhängen oder Google Mail-Anhänge direkt in Ihrem Drive speichern können.

Sie können auch Word-, Excel- oder PowerPoint-Dateien in die nativen Formate von Google (Docs, Sheets, Slides) konvertieren, um sie nahtlos zu bearbeiten zusammenarbeit im Team .

📌 Beispiel: Sie senden eine große Videodatei an einen Client? Anstatt sich mit den Limits für die Größe von E-Mail-Anhängen herumzuschlagen, fügen Sie einfach einen Google Drive-Link an. Der Client kann sofort auf die Datei zugreifen, es ist kein Herunterladen erforderlich.

Google Drive-Preise

Free : 15 GB Speicher

: 15 GB Speicher Basis : 1,99 $ pro Monat, 100 GB Speicher

: 1,99 $ pro Monat, 100 GB Speicher Standard : $12 pro Benutzer/Monat, 2 TB Speicher pro Benutzer

: $12 pro Benutzer/Monat, 2 TB Speicher pro Benutzer Business Plus: $18 pro Benutzer/Monat; 5 TB Speicher pro Benutzer

Auch gelesen: Wie Sie Ihre Google Docs organisieren

OneDrive vs. Google Drive: Features im Vergleich

Die Wahl zwischen OneDrive und Google Drive ist ein bisschen wie die Entscheidung zwischen zwei Ihrer Lieblingsdesserts - entscheiden Sie sich für den Käsekuchen oder das Eis?

Lassen Sie uns die Features der beiden Tools vergleichen, um herauszufinden, welches Tool Ihren Anforderungen besser entspricht.

⚡ OneDrive: Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten an einem Bericht, und Ihr Chef möchte ihn so schnell wie möglich sehen. Mit der Integration von OneDrive in Microsoft 365 können Sie schnell einen Link direkt aus Word oder Excel freigeben, Berechtigungen festlegen und ihn über Outlook senden. Das ist perfekt für Profis, die alles in einem Ökosystem haben möchten.

✨ Google Drive: Stellen Sie sich vor, Ihr Team sitzt an seinen Laptops zusammen - natürlich virtuell - und aktualisiert ein freigegebenes Dokument in Echtzeit. Ein Teammitglied bearbeitet Diagramme in Sheets, ein anderes stimmt den Text in Docs ab, und Sie feilen an den Folien. Mit Google Drive werden die Änderungen aller Beteiligten sofort angezeigt, was es zu einem Traum für Projekte im Team macht.

🏆 Gewinner: Google Drive hat hier die Nase vorn, dank seiner Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit, die sich perfekt für Brainstorming und Teamarbeit eignen.

Auch gelesen: Top 10 Cloud Collaboration Tools für Teams

Feature #2: Offline-Zugriff

⚡ OneDrive: Sie sind kurz davor, einen Flug zu boarden und erinnern sich plötzlich an eine wichtige Präsentation. Kein Problem - mit Files On-Demand von OneDrive können Sie die Folien herunterladen, die Sie brauchen, damit Ihr Laptop nicht überladen wird. Sobald Sie offline sind, sind diese Dateien immer noch zugänglich und Sie können sie jederzeit für die Offline-Nutzung markieren.

✨ Google Drive: Der Offline-Modus von Google Drive ist für Reisende und Café-Besucher ein wahrer Lebensretter. Sie arbeiten an einem Antrag, während Sie in einer kostenlosen Wi-Fi-Zone einen Milchkaffee schlürfen? Kein Problem. Aktivieren Sie einfach den Offline-Zugriff, bevor Sie sich auf den Weg machen, und Ihre Änderungen werden wie von Zauberhand synchronisiert, wenn Sie wieder online sind.

🏆 Gewinner: Es ist ein Unentschieden! Beide Tools sind superpraktisch, wenn Sie unterwegs sind, und ermöglichen es Ihnen, stressfrei zu arbeiten, egal wo Sie sind.

Feature #3: Speicherverwaltung

⚡ OneDrive: Stellen Sie sich OneDrive als den Perfektionisten in Ihrer Gruppe vor. Die Funktion "Known Folder Move" sichert automatisch Ihren Desktop und Ihre Dokumente. Selbst wenn Ihr Laptop den Geist aufgibt, sind Ihre Dateien in der Cloud sicher und zuverlässig gespeichert. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der dafür sorgt, dass alles ordentlich an seinem Platz bleibt.

✨ Google Drive: Google Drive ist ebenso beeindruckend, vor allem für diejenigen, die dazu neigen, ihre Dateien zu stapeln. Mit seinen fortschrittlichen Such- und Sortierfunktionen macht Drive das Auffinden und Verwalten Ihrer Daten ganz einfach. Müssen Sie die riesige Videodatei finden, die wertvollen Speicherort einnimmt? Drive kann Dateien nach Größe sortieren und hilft Ihnen so, schnell Ordnung zu schaffen.

🏆 Gewinner: Google Drive. Während sich OneDrive hervorragend für proaktive Backups eignet, machen die intuitiven Tools zur Speicherverwaltung und die Suchfunktionen von Google Drive das Organisieren und Wiedergewinnen von Space zu einem absoluten Kinderspiel. Ein Gewinn für alle, die ihr digitales Leben geordnet halten wollen.

*Auch gelesen: Connecting the Dots: Wie vernetzte KI Silos beseitigt, um Zeit für echte Arbeit zu sparen

Feature #4: Sicherheit

⚡ OneDrive: Sicherheit ist eine große Sache, vor allem wenn es um sensible Daten wie Steuerformulare oder Geschäftsverträge geht. Der Personal Vault von OneDrive ist wie ein digitaler Tresor - er bietet zusätzliche Schutzschichten für Ihre wichtigsten Dateien. Außerdem ist alles verschlüsselt und entspricht den strengen Datenvorschriften.

✨ Google Drive: Auch Google steht dem in nichts nach und verfügt über intelligente, von KI unterstützte Sicherheits-Features. Es lernt, welche Dateien sensibel sind und kennzeichnet sie automatisch zum Schutz. Anpassbare Berechtigungen und Ablaufdaten für Verknüpfungen sorgen für ein Plus an Sicherheit.

🏆 Gewinner: OneDrive gewinnt diese Runde dank Personal Vault, das sich anfühlt, als hätte man einen Bodyguard für seine Dateien.

Auch gelesen: Leitfaden für Wissensmanagementsysteme [Arten und Anwendungsfälle]

⚡ OneDrive: Wenn Sie im Microsoft-Universum leben, ist diese Funktion ein Selbstläufer. OneDrive arbeitet nahtlos mit Word, Excel und Teams zusammen, was bedeutet, dass alles, was Sie zu erledigen haben, sofort in allen Apps aktualisiert wird. Sie müssen eine Datei während eines Meetings freigeben? Kein Problem - holen Sie sie einfach aus OneDrive.

✨ Google Drive: Die Integration von Google Drive in Google Mail und Kalender ist für Multitasking-Fans ein wahrer Lebensretter. Hängen Sie Drive-Dateien direkt an E-Mails an oder speichern Sie Google Mail-Anhänge mit einem Klick. Planen Sie ein Projekt in Google Kalender? Verknüpfen Sie relevante Drive-Dateien für einfachen Zugriff.

🏆 Gewinner: Das Los hat entschieden! Wenn Sie zum Team Microsoft gehören, fühlt sich OneDrive wie zu Hause an. Wenn Sie Google Workspace bevorzugen, steht Drive hinter Ihnen.

OneDrive vs. Google Drive auf Reddit

Wenn Reddit-Benutzer sich auf die Debatte OneDrive vs. Google Drive einlassen, ist die Unterhaltung alles andere als langweilig.

OneDrive wird häufig für seine nahtlose Integration mit Microsoft 365\ gelobt. Benutzer sind begeistert, wie mühelos es mit Word, Excel und PowerPoint zusammenarbeitet, was es zu einer guten Wahl für Fachleute macht, die bereits in das Microsoft-Ökosystem eingetaucht sind.

Wie dies ein Redditor hob hervor :

OneDrive synchronisiert Ihre Dateien von der lokalen Version bis zur Cloud und auf Wunsch auch geräteübergreifend. Es ist großartig für die Wiederherstellung früherer Versionen von Dateien und bietet solide Wiederherstellungsoptionen, insbesondere mit einem MS 365 Plan.

Allerdings kann der Synchronisierungsmechanismus zu erheblichen Problemen führen. Einige Benutzer berichten, dass OneDrive beim Wechsel zwischen Geräten zufällig Dokumente mit älteren Versionen überschreibt, was zu Datenverlust und stundenlanger Nacharbeit führt.

Stichwort diese Überprüfung -

Ich habe festgestellt, dass OneDrive zufällig Dokumente mit alten Versionen überschreibt und die Versionshistorie löscht. Dieser Fehler hat mir und meinem Team großes Kopfzerbrechen bereitet. Es ist genug, um mich zu deinstallieren und zu physischen Backups zurückzukehren.

Andererseits erhält Google Drive gute Noten für seine Tools zur Zusammenarbeit in Echtzeit und sein intuitives Design. Viele Redditors schätzen die nahtlose Integration mit Google Mail, Google Photos und Google Docs, die es zu einer zentralen Anlaufstelle für Produktivität und persönliche Nutzung macht.

Google neigt dazu, alles an einem Ort zu haben. Man kann es für E-Mails (Google Mail), Bilder und Videos (Fotos), als zweite Telefonnummer (Voice), für Tabellenkalkulationen und Word-Dokumente (Docs), für die Organisation (Kalender) und sogar für einfache Notizen (Keep) verwenden. Reddit-Benutzer Einige Benutzer sind jedoch der Meinung, dass das Dateiverwaltungssystem aufgrund seiner Abhängigkeit von Stammordnern unübersichtlich werden kann.

Google Drive wechselt unter Windows oft in den "Effizienzmodus", wodurch die Funktionen gestört werden. Ich muss es zwangsweise schließen und über den Task-Manager neu starten, damit es wieder funktioniert. Das ist ärgerlich. Reddit-Benutzer Meeting ClickUp-Die beste Alternative zu OneDrive und Google Drive

Während OneDrive und Google Drive um die Vorherrschaft bei Cloud-Speichern kämpfen, ClickUp wird der Problemlöser.

Und warum? ClickUp ist mehr als das Speichern von Dateien - es geht darum, diese Dateien zu finden, sie zu verstehen, sie freizugeben und sie zu nutzen, um Ihre Arbeit zu erleichtern.

ClickUp's One Up #1: Verbundene Suche

Bei der vernetzten KI geht es nicht nur darum, Dateien zu finden, sondern auch darum, unendliche Intelligenz freizusetzen und Teams in die Lage zu versetzen, ihre Produktivität durch die Automatisierung von End-to-End-Workflows zu verzehnfachen

Der Gründer von ClickUp, Zeb Evans, beschreibt dies folgendermaßen ClickUp's Verbundene Suche feature.

Entschlüsseln wir sie anhand einer Geschichte aus Hazels und Miyas Büro. Wie viele andere ist auch Hazel eine Projektmanagerin mit Dateien, die über Google Drive, OneDrive, Slack und sogar ihren lokalen Desktop verstreut sind.

Sie steht kurz vor der Abgabe einer Board-Präsentation, weiß aber nicht mehr, wo sie den Analysebericht vom letzten Monat oder das wichtige Marketingstrategie-Dokument gespeichert hat. Das führt zu Frustration - und zur gefürchteten Toggl-Steuer beim Umschalten zwischen den Apps.

Miya hingegen nutzt ClickUp für ihre Arbeit. Mit Connected Search verschwendet Miya keine Zeit mehr damit, sich durch verschiedene Plattformen zu wühlen.

Sie gibt einfach ein Stichwort ein, und ClickUp durchsucht ihren gesamten technischen Stapel - einschließlich Google Drive, OneDrive, Slack und sogar ihr lokales Laufwerk - um genau das zu finden, was sie braucht.

Noch besser: ClickUp bietet intelligente Zusammenfassungen, sodass sie sich auf die wichtigsten Erkenntnisse konzentrieren kann, ohne ganze Dokumente lesen zu müssen.

ClickUp's One Up #2: Dokumente und KI

Die Geschichte geht weiter. Miyas Freundin Ella, die ein Team in der Produktabteilung leitet, hat wegen endloser E-Mails und verlegter Dokumente den Schlaf verloren.

Sie ist (verständlicherweise) erschöpft vom Wühlen in Ordnern, um die neuesten SOPs oder das Feedback-Dokument des Teams zu finden. In diesem Moment stellt Miya ihr folgendes vor ClickUp-Dokumente .

Mit ClickUp Docs kann Ella das Wissen ihres Teams schnell zentralisieren. Sie erstellt visuell beeindruckende Dokumente mit reichhaltigen Textformaten, eingebetteten Bildern und Verknüpfungen zu relevanten Aufgaben.

🍪 Bonus: Dank des Features für die Bearbeitung in Echtzeit kann ihr Team gleichzeitig an demselben Dokument arbeiten - und muss nicht mehr auf "Version_15_Final_FINAL_Finally.docx" warten

Als ihr Praktikant versehentlich einen wichtigen Abschnitt löscht, klickt Ella in aller Ruhe in den Versionsverlauf, stellt den ursprünglichen Inhalt wieder her und rettet so den Tag.

Mit dem Feature "Kommentare" hinterlässt sie höflich Notizen für den Praktikanten, damit er beim nächsten Mal besser aufpasst (was weit weniger einschüchternd ist als eine formelle E-Mail).

Starten Sie

ClickUp-Docs

Und dann ist da noch die Magie von ClickUp Gehirn . Wenn Ella den 50-seitigen Projektbericht des letzten Quartals zusammenfassen muss, fasst der KI-Assistent ihn in zwei Absätzen zusammen.

ClickUp Brain entwirft sogar den Text für ihre bevorstehende Präsentation und spart ihr so viel Arbeit.

Kostenlos ausprobieren

ClickUp Brain

Hätte sie noch andere Plattformen verwendet, hätte ihr Workflow stattdessen so ausgesehen:

Feature ClickUp Docs OneDrive Google Drive Echtzeitbearbeitung Einfache Zusammenarbeit für alle Benutzer Limitiert auf Office 365 Apps Effektiv, aber an Google Workspace gebunden Aufgabenintegration Direkte Verbindung von Aufgaben mit Dokumenten Grundlegende Integration Erfordert Tools von Drittanbietern KI-Unterstützung Fasst zusammen, generiert Text und automatisiert Workflows Limitierte Funktionen Limitierte Texterstellung Sicherheitsoptionen Granulare Berechtigungen und Einstellungen für den Datenschutz Anständig, aber nicht so anpassbar Standardberechtigungen, keine Workflow-Bindungen

Auch gelesen: Wie man einen Workflow für die Produktdokumentation erstellt

ClickUp's One Up #3: Aufgabenmanagement und Automatisierung

Der Sonntag geht in den Montag über, und Sie versuchen, sich an die 15 Dinge zu erinnern, die Sie am Freitag zu erledigen versprochen hatten. Verwaltung von Aufgaben ist nicht einfach - es sei denn, Sie treffen ClickUp Aufgabe Management und ClickUp Automatisierung die Verwaltung von Aufgaben ist nicht einfach.

ClickUp ist Ihre "All-in-One" App für Produktivität. Mit ClickUp können Sie alle Ihre Aufgaben zentralisieren, ob wiederholende Aufgaben, abhängig von anderen Elementen oder nur die einfache "E-Mail-Client zurück"-Sorte.

mit den anpassbaren Arbeitsbereichen von ClickUp können Sie die Effizienz Ihres Teams steigern

Alles wird in einem intuitiven Workspace gespeichert, so dass Sie sich nie mehr fragen müssen, wer was tut - oder schlimmer noch, ob er es überhaupt erledigt.

Hier glänzt ClickUp:

Benutzerdefinierte Erstellung von Aufgaben : Definieren Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Abhängigkeiten mit Leichtigkeit

: Definieren Sie Aufgaben, Unteraufgaben und Abhängigkeiten mit Leichtigkeit Wiederkehrende Zeitpläne : Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgabendamit sie genau dann auftauchen, wenn sie gebraucht werden

: Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgabendamit sie genau dann auftauchen, wenn sie gebraucht werden Einstellung der Priorität: Ordnen Sie Aufgaben nach Dringlichkeit und stellen Sie sicher, dass sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentriert

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie bringen ein Produkt auf den Markt. Sie erstellen eine Aufgabe für das Schreiben der Pressemitteilung, weisen sie Ihrem Redakteur zu und verknüpfen sie mit einer Unteraufgabe für das Design. Sobald der Autor seine Aufgabe abgeschlossen hat, wechselt der Status zu "Bereit für Design", und der Designer wird automatisch benachrichtigt, damit er sich einschalten kann. Toll, nicht wahr?

💡 Pro-Tipp: Eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass alles nach Plan läuft, ist die Nachverfolgung von ClickUp Dashboards . Anstatt ein Whiteboard zu aktualisieren oder endlose Tabellen freizugeben, werfen Sie einfach einen Blick auf Ihr Dashboard.

Ein weiterer wichtiger Tipp, den Sie sich nicht entgehen lassen sollten, ist die ClickUp Automatisierung.

erstellen Sie benutzerdefinierte Auslöser und Aktionen, um die Arbeit mit ClickUp Automation zu vereinfachen

Hier ist der Grund dafür: Sie können sich offiziell von der stundenlangen manuellen Arbeit verabschieden, die Sie (und Ihr Team) mit der Abwicklung sich wiederholender Aktionen verbringen:

Status-Änderungen : Wenn eine Aufgabe auf "Fertiggestellt" gesetzt wird, wird das Team automatisch benachrichtigt und die Aufgabe archiviert

: Wenn eine Aufgabe auf "Fertiggestellt" gesetzt wird, wird das Team automatisch benachrichtigt und die Aufgabe archiviert Änderung des Mitarbeiters : Wenn der Eigentümer der Aufgabe wechselt, wird der Status auf "In Bearbeitung" aktualisiert und der neue Mitarbeiter mit Tags versehen

: Wenn der Eigentümer der Aufgabe wechselt, wird der Status auf "In Bearbeitung" aktualisiert und der neue Mitarbeiter mit Tags versehen Fälligkeitsdatum stößt an: Wenn eine Frist näher rückt, verschiebt ClickUp die Aufgabe an den Anfang der Liste aller Mitarbeiter und sendet erinnerungen Nehmen wir an, Sie verwalten einen Kalender für Inhalte. Wenn sich der Status eines Blogbeitrags in "Bereit zur Überprüfung" ändert, benachrichtigt ClickUp den Editor, weist ihm die Aufgabe zu und setzt sogar eine neue Frist. Keine E-Mails. Keine Klebezettel. Nur pure Effizienz.

Ein weiteres gutes Beispiel, das die Leistungsfähigkeit von ClickUp Brain und Automatisierung kombiniert, ist die Eingabe einer Aufforderung wie "Senden Sie eine Willkommens-E-Mail, wenn ein neues Mitglied beitritt", und ClickUp Brain richtet den Auslöser-Aktions-Workflow für Sie ein. Es ist, als hätten Sie einen persönlichen Assistenten, der Ihre Bedürfnisse besser versteht als Sie selbst.

ClickUp's One Up #4: Integrationen mit Google Drive und OneDrive

ClickUp ist nicht dazu da, Sie zu zwingen, sich für eine Seite zu entscheiden - es ist dazu da, dass alles gut zusammenspielt.

Egal, ob Sie im Team Google Drive oder im Team OneDrive sind (oder irgendwo dazwischen stecken), ClickUp lässt Sie beide Tools in seinen Workspace integrieren und sorgt so für erstaunliche Zusammenarbeit und unübertroffene Produktivität.

Mühelose Google Drive-Integration

Mit ClickUp's Google Drive integration können Sie Dateien an Aufgaben anhängen, auf Dokumente zugreifen, ohne ClickUp zu verlassen, und sogar neue Google Docs, Sheets oder Slides direkt auf der Plattform erstellen.

Warum es ein Wendepunkt ist:

Einfaches Anhängen: Ziehen Sie Ihre Drive-Dateien per Drag-and-Drop in die Kommentare oder Beschreibungen von Aufgaben - in Sekundenschnelle

Ziehen Sie Ihre Drive-Dateien per Drag-and-Drop in die Kommentare oder Beschreibungen von Aufgaben - in Sekundenschnelle Durchsuchen von ClickUp aus: Navigieren Sie in Ihren persönlichen oder freigegebenen Drive-Ordnern direkt auf der ClickUp-Oberfläche

Navigieren Sie in Ihren persönlichen oder freigegebenen Drive-Ordnern direkt auf der ClickUp-Oberfläche Synchronisierung in Echtzeit: Alle Änderungen, die Sie in Google Drive vornehmen, werden sofort in ClickUp übernommen

📌 Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten gemeinsam an einem Marketing-Deck. Anstatt zwischen ClickUp und Google Drive umzuschalten, öffnen Sie das Deck einfach in ClickUp, nehmen Sie Bearbeitungen in Google Slides vor, und schon ist es fertig.

OneDrive-Integration: Cloud trifft Organisation

ClickUp hält Ihnen den Rücken frei mit OneDrive-Integration wenn Sie das Ökosystem von Microsoft bevorzugen.

Sie können Ihre OneDrive-Dateien mit Aufgaben verknüpfen, eine Vorschau in ClickUp anzeigen und auf alles zugreifen, ohne zwischen den Plattformen wechseln zu müssen.

Hier ist, warum Sie es lieben werden:

Zentraler Zugriff: Hängen Sie Dateien direkt an Aufgaben oder Kommentare aus OneDrive an

Hängen Sie Dateien direkt an Aufgaben oder Kommentare aus OneDrive an Plattformübergreifender Komfort: Vorschau von OneDrive-Dokumenten, PDFs oder Bildern, ohne ClickUp zu verlassen

Vorschau von OneDrive-Dokumenten, PDFs oder Bildern, ohne ClickUp zu verlassen Erstellen und Anhängen: Erzeugen Sie neue Office-Dokumente (Word, Excel, PowerPoint) direkt aus ClickUp Aufgaben

📌 Beispiel: Angenommen, Ihr Finanzteam benötigt eine Budgettabelle. Öffnen Sie eine Aufgabe in ClickUp, erstellen Sie die Excel-Tabelle, und sie wird automatisch in OneDrive gespeichert und mit der Aufgabe verknüpft. Das nenne ich Effizienz.

Im Zweifelsfall ClickUp verwenden

Ich war auf der Suche nach einer Plattform für das Projektmanagement und habe die beste gefunden. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ClickUp alle unsere Probleme lösen und sofort einsetzbare Lösungen schaffen könnte, von denen wir auf eine Weise profitieren, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte.

Dayana Mileva, Pontica Solutions

So sieht's aus:

Sie brauchen nicht nur ein Tool zum Organisieren von Dateien, die auf verschiedenen Laufwerken verstreut sind.

Sie brauchen eine Projektmanagement-Plattform, die all diese Informationen aufnimmt, sie an Ihren Zielen ausrichtet und sie in Workflows umwandelt, die so intuitiv sind, dass sie praktisch von selbst ablaufen.

Sind Sie bereit, die Magie zu erleben? Erstellen Sie ein kostenloses Konto auf ClickUp um zu sehen, wie es mit Ihren bevorzugten Tools wie Google Drive und OneDrive funktioniert!