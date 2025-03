Die 10 besten KI-Transkript-Zusammenfassungen, die 2025 Chaos in Klarheit verwandeln

Transkriptionstools sind zwar hilfreich bei der Erfassung von Notizen zu Meetings, aber man muss sich stundenlang durch lange Texte wühlen.

Der Transkriptionszusammensetzer KI hat das Spiel verändert. Dieses Tool transkribiert nicht einfach nur, sondern gibt Ihnen präzise Zusammenfassungen, die stundenlanges Geplauder in Minuten mit verwertbaren Erkenntnissen verwandeln.

Aber hier ist das Problem: Nicht jedes Tool ist gleichwertig. Die Wahl des richtigen Tools ist die eigentliche Herausforderung. Schauen wir uns die besten KI-Zusammenfassungsprogramme an, die Sie kennen müssen.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Entdecken Sie die besten KI-Zusammenfassungsprogramme, die komplexe Diskussionen zu klaren Zusammenfassungen vereinfachen.

✅ Recast Studio: Am besten für die Wiederverwendung von Podcast-Inhalten in Marketing-Gold

Am besten für die Wiederverwendung von Podcast-Inhalten in Marketing-Gold ✅ ClickUp: Am besten für KI-gesteuerte Transkript-Zusammenfassungen

Am besten für KI-gesteuerte Transkript-Zusammenfassungen ✅ Fireflies.ai: Bestens geeignet für die Automatisierung von Meeting-Notizen und KI-Zusammenfassungen

Bestens geeignet für die Automatisierung von Meeting-Notizen und KI-Zusammenfassungen ✅ AssemblyAI: Am besten geeignet für Entwickler, die mit modernster Sprach-KI arbeiten

Am besten geeignet für Entwickler, die mit modernster Sprach-KI arbeiten ✅ Sembly KI: Am besten geeignet für die Generierung verwertbarer Erkenntnisse aus Meetings

Am besten geeignet für die Generierung verwertbarer Erkenntnisse aus Meetings ✅ Grain: Am besten geeignet für personalisierte KI Meeting Notizen und Workflows

Am besten geeignet für personalisierte KI Meeting Notizen und Workflows ✅ Otter.ai: Am besten geeignet für die Echtzeit-Transkription von Meetings und Aktions-Elementen

Am besten geeignet für die Echtzeit-Transkription von Meetings und Aktions-Elementen ✅ Notta: Am besten für zweisprachige Transkription und nahtlose Zusammenarbeit

Am besten für zweisprachige Transkription und nahtlose Zusammenarbeit ✅ Transcribe: Am besten für mehrsprachige Transkription und automatisierte Zusammenfassungen

Am besten für mehrsprachige Transkription und automatisierte Zusammenfassungen ✅ Sonix: Bestens geeignet für die automatisierte Transkription und Übersetzung in über 50 Sprachen

Worauf sollten Sie bei einer KI für Transkript-Zusammenfassungen achten?

Bei der Auswahl eines KI-Transkriptionssummierers sollten Sie sich auf Tools konzentrieren, die die Produktivität steigern. Hier sind die Features, auf die Sie Wert legen sollten:

Anpassbare Länge der Zusammenfassung: Passen Sie den Detaillierungsgrad an Ihre Bedürfnisse an, egal ob es sich um eine schnelle Übersicht oder eine detaillierte Zusammenfassung handelt

Passen Sie den Detaillierungsgrad an Ihre Bedürfnisse an, egal ob es sich um eine schnelle Übersicht oder eine detaillierte Zusammenfassung handelt Support für mehrere Formate: Verwenden Sie Meeting-Transkripte, YouTube-Transkripte und andere Dateitypen für mehr Flexibilität

Verwenden Sie Meeting-Transkripte, YouTube-Transkripte und andere Dateitypen für mehr Flexibilität KI-Zusammenfassungsgenerator mit Genauigkeit: Generieren Sie Zusammenfassungen, die den ursprünglichen Kontext erfassen, ohne dass Schlüsselpunkte verloren gehen

Generieren Sie Zusammenfassungen, die den ursprünglichen Kontext erfassen, ohne dass Schlüsselpunkte verloren gehen Integration mit Plattformen wie Google Meet und Microsoft Teams: Fassen Sie Meetings automatisch direkt in Ihrem Workflow zusammen

Fassen Sie Meetings automatisch direkt in Ihrem Workflow zusammen Echtzeit-Transkription und -Zusammenfassung: Erstellen Sie umsetzbare Zusammenfassungen, während das Meeting noch läuft

Erstellen Sie umsetzbare Zusammenfassungen, während das Meeting noch läuft Zusammenfassungen in mehreren Sprachen: Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten in globalen Teams

Erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten in globalen Teams Exportoptionen für gängige Tools wie Google Docs: Nahtloses Freigeben von Meeting-Zusammenfassungen

Die Suche nach der richtigen KI für die Transkriptionszusammenfassung kann die Effizienz drastisch verbessern, Zeit sparen und gleichzeitig verwertbare Erkenntnisse liefern. Sehen wir uns die besten

transkriptionstools

heute verfügbar.

1. ClickUp (am besten für KI-gestützte Transkriptionszusammenfassungen)

ClickUp

ist die Alles-App für die Arbeit, die KI integriert, um Zusammenfassungen für Meeting-Transkripte, Projekt-Updates und mehr zu automatisieren.

ClickUp Gehirn

vereinfacht die Zusammenfassung von Transkripten durch eine Reihe leistungsstarker KI-Features. Mit Brain können Sie problemlos Meeting-Transkripte, Projekt-Updates, YouTube-Videos und mehrsprachige Inhalte zusammenfassen.

Sie können benutzerdefinierte Zusammenfassungen erstellen, Aufgabenlisten direkt aus extrahierten Informationen generieren und Aktualisierungen des Fortschritts automatisieren - und das alles, ohne zwischen verschiedenen Tools zu wechseln.

Weitere Informationen

ClickUp Dokumente

, das sich nahtlos in Brain integriert, macht es noch besser. Sie können Ihre Dokumente, Meeting-Notizen oder Abschriften in ClickUp Docs hochladen und erhalten Zusammenfassungen, Listen mit Aufgaben oder Updates an einem Ort.

Die einheitliche Plattform macht das Jonglieren mit mehreren Apps überflüssig und macht den gesamten Prozess schneller und intuitiver als andere Tools.

Beste Features von ClickUp

Fassen Sie die Schlüsselpunkte Ihrer Meeting-Transkripte und Projekt-Updates schnell zusammen

Verwandeln Sie extrahierte Informationen in Listen mit Aufgaben direkt in ClickUp Docs

Automatisieren Sie Team StandUps und Fortschritts-Updates, um die manuelle Nachverfolgung zu reduzieren

Nutzen Sie ClickUp Docs, um Zusammenfassungen, Aufgaben und Aktualisierungen in einem Workspace zu zentralisieren

Zusammenfassen von YouTube-Videolinks und Generieren mehrsprachiger Inhalte für eine nahtlose Kommunikation

Erfassen von Echtzeit-Transkriptionen und Zusammenfassungen während laufender Meetings

ClickUp Limitierungen

Einige fortgeschrittene KI-Features sind nur in kostenpflichtigen Plänen verfügbar

ClickUp Preise

Free Forever

Unlimited: $7/Monat pro Benutzer

$7/Monat pro Benutzer Geschäft: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Enterprise: Kontakt für Preise

Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan hinzufügen für $7/Monat pro Benutzer

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

_ClickUp ist das Herzstück meines täglichen Workflows, meiner Projektplanung und meiner Wissensbasis. Es hat alle Probleme gelöst, die ich mit verstreuten Informationen und vergessenen Aufgaben hatte, indem es alles an einen Ort gebracht hat. Ich habe ClickUp für die Verwaltung von Projekten, Meeting-Protokollen, Renovierungen und sogar Immobilieninvestitionen verwendet. Vorlagen sind ein Lebensretter, besonders für wiederholende Aufgaben, und das neue KI-Brain erleichtert die Suche in all meinen Dokumenten. Für jedes Geschäft - ob klein oder groß - ist dieses Tool ein Muss

Lourens S., Gründer und Investor

Pro-Tipp: Vermeiden Sie den Wechsel zwischen mehreren Apps, indem Sie Tools wählen, die sich in Ihre bestehenden Plattformen integrieren lassen. Das spart Ihnen viel Zeit und sorgt dafür, dass Ihre Notizen zentralisiert und leicht freigegeben werden können. Und genau das ist der Grund, warum ClickUp sich von anderen abhebt - es ist eine Alles-App für die Arbeit, mit der Sie Mitschriften zusammenfassen, umsetzbare Aufgaben erstellen und Projekte innerhalb einer einheitlichen Plattform verwalten können.

2. Fireflies.ai (am besten für die Automatisierung von Meeting-Notizen und KI-Zusammenfassungen)

{vom_

Fireflies.ai

Durch die Automatisierung des Prozesses macht Fireflies.ai Schluss mit der mühsamen Erstellung von Notizen und Zusammenfassungen für Meetings. Sein KI-gesteuerter Notetaker zeichnet auf, transkribiert und fasst Unterhaltungen von Plattformen wie Google Meet, Zoom und Microsoft Teams zusammen.

Sie können auch Audio- oder Videodateien hochladen und direkt Zusammenfassungen erstellen. Die einzigartigen KI-Filter zeigen Handlungselemente, Fragen und andere Schlüsselpunkte mit einem Klick an, sodass die Besprechungen nach dem Meeting schneller und effizienter werden.

Fireflies.ai beste Features

Generieren Sie in Sekundenschnelle KI-gestützte Zusammenfassungen für hochgeladene Audio- oder Videodateien

Identifizieren und extrahieren Sie Elemente, Aufgaben und wichtige Diskussionspunkte mit einem Klick mithilfe von KI-Filtern

Freigeben meeting-Zusammenfassung und Zusammenfassungen direkt mit Ihrem Team über Slack, Notion und Asana, damit alle auf dem gleichen Stand sind

Einschränkungen von Fireflies.ai

Kann keine Live-Diskussionen direkt auf einem Computer aufzeichnen, was die Flexibilität limitiert

Fireflies.ai Preise

Free Forever

Pro: $18/Monat pro Platz

$18/Monat pro Platz Business: $29/Monat pro Platz

$29/Monat pro Platz Enterprise: $39/Monat pro Platz

Fireflies.ai Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.8/5 (500+ Bewertungen)

4.8/5 (500+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

Fireflies.ai hat meine Meetings von einem notwendigen Übel in ein Kraftwerk der Produktivität verwandelt. Die Genauigkeit der Transkription ist unglaublich - als hätte ich einen Stenografen mit einem übermenschlichen Gehör. Die KI-gesteuerten Zusammenfassungen und die Extraktion von Elementen sind ein echter Durchbruch. Sie bieten eine persönliche Assistentenerfahrung, die sicherstellt, dass nichts Wichtiges vergessen wird.

George V, Medizinischer Direktor

➡️ Lesen Sie mehr: Haben Sie Probleme, lange Absätze in prägnante Erkenntnisse zu verdichten, ohne dass der Sinn verloren geht? Lassen Sie die KI die schwere Arbeit für Sie erledigen. Schauen Sie sich diesen Leitfaden für die besten KI-Absatzzusammenfassungen die Ihr Schreiben verändern können!

3. AssemblyAI (am besten für Entwickler, die mit modernster Sprach-KI arbeiten)

via

Assembly AI

AssemblyAI bietet eine der fortschrittlichsten Sprache-zu-Text-APIs auf dem Markt, ideal für Entwickler und Geschäfte, die Sprachdaten für innovative KI-gestützte Produkte nutzen.

Die hochpräzise Transkription verfügt über fortschrittliche Features wie Sprechertagebuch, Stimmungsanalyse, Keyphrase-Erkennung und PII-Redigierung.

Entwickler können die API nutzen, um Sprachdaten zusammenzufassen, zu analysieren und zu verbessern und Features wie automatische Kapitel und Inhaltsmoderation für eine nahtlose Integration in neue oder bestehende Workflows zu ermöglichen.

Die besten Features von AssemblyAI

Transkribieren Sie Audio- und Videodateien mit hoher Genauigkeit und unterstützen Sie eine Transkriptionsgenauigkeit von über 93 %

Extrahieren von Erkenntnissen mithilfe von Stimmungsanalyse, Sprechertagebuch und Themenerkennung für aussagekräftige Daten

Nahtlose Integration mit APIs für automatische Kapitel, PII-Redaktion und erweitertes Sprachverständnis

AssemblyAI-Einschränkungen

Zur Verbesserung der Transkriptionsgenauigkeit sind möglicherweise leichte Anpassungen der Eingabeaufforderung für bestimmte Anwendungsfälle erforderlich

AssemblyAI Preise

Free

Abrechnung nach Aufwand: Ab $0,12/Stunde

Ab $0,12/Stunde Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

AssemblyAI Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (30+ Bewertungen)

4.7/5 (30+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (mehr als 80 Bewertungen)

➡️ Weiterlesen: Das erneute Anschauen langer Videos, um die Schlüsselpunkte zu extrahieren, kann Sie viel Zeit und Energie kosten. Rationalisieren Sie diesen Prozess mit KI-Tools, die Videos mühelos zusammenfassen. Erforschen Sie die

besten KI Video Zusammenfassungen

hier und gewinnen Sie Ihre Zeit zurück!

4. Sembly KI (am besten geeignet für die Gewinnung verwertbarer Erkenntnisse aus Meetings)

via

Montage AI

Sembly AI hebt die Produktivität von Meetings auf ein neues Niveau, indem es automatisch KI-Notizen, Aufgaben und Erkenntnisse für Meetings generiert. Die Plattform zeichnet Meetings von Zoom, Google Meet und Microsoft Teams auf und transkribiert sie, um dann die Diskussion in umsetzbare Zusammenfassungen zu organisieren.

Dieses kostenlose Tool nutzt KI, um Aufgaben zu identifizieren und Risiken zu erkennen, damit Meetings zu verwertbaren Ergebnissen führen. Seine fortschrittlichen Features wie KI-Chats für mehrere Meetings und KI-generierte Projektpläne helfen Teams, Diskussionen mühelos in Ergebnisse umzuwandeln.

Die besten Features der KI von Assembly

Automatische Transkription und Zusammenfassung von Meetings in umsetzbare Erkenntnisse in über 48 Sprachen

Identifizieren und organisieren Sie Aufgaben, Risiken und Schlüssel-Diskussionspunkte zur sofortigen Nachbereitung

Erleben Sie KI-Chats für mehrere Meetings, um Unterhaltungen über mehrere Meetings hinweg zu überprüfen oder zu analysieren

Einschränkungen der KI

Derzeit werden keine Videosegmente aufgezeichnet, die beim Freigeben von Bildschirminhalten als Referenz dienen könnten

Montage-KI-Preise

Personal: Free

Free Professionell: $15/Monat

$15/Monat Team: 29 $/Monat pro Platz

29 $/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Montage KI-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

_Sembly KI ist ein wesentlicher Bestandteil meines täglichen Workflows geworden. Die Notizen zu Meetings sind so genau, dass sie separate Protokolle überflüssig machen, und die Zusammenfassungen der Aufgaben sorgen dafür, dass ich während der Meetings voll präsent bin. Die Integration mit Google ist unglaublich einfach, und die meiste Zeit nimmt es pünktlich an Meetings teil, ohne dass ich manuell eingreifen muss

Jackie A., Business Process Strategist in der Unternehmensberatung

Spaßfaktor: DPG Media hat seinen umfangreichen Video-Metadatenprozess mit Amazon Transcribe und KI-gestützten Modellen in nur einem Jahr optimiert

4 Wochen

. Diese Innovation sparte tagelange manuelle Arbeit und verbesserte die Inhaltsempfehlungen für die Benutzer. Ein perfektes Beispiel dafür, wie KI-Tools Arbeitsabläufe verändern können!

5. Grain (am besten geeignet für personalisierte KI-Notizen für Meetings und Workflows)

via

Grain

Grain ist ein KI-Zusammenfassungstool, das Ihre Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt, indem es Notizen, Zusammenfassungen und Workflows automatisiert. Mit Grain können Sie Schlüsselmomente in Transkripten hervorheben, teilbare Videoclips erstellen und Notizen in Slack, HubSpot und Salesforce integrieren.

Grain zeichnet sich durch seine Flexibilität aus - anpassbare Vorlagen, ChatGPT-ähnliche Fragen und Antworten sowie KI-generierte Zusammenfassungen und Hervorhebungen, die den Workload nach dem Meeting reduzieren.

Grain beste Features

Aufzeichnung und Transkription von Meetings auf Plattformen wie Zoom, Google Meet und Microsoft Teams

Personalisierte Notizen und Schlüsselmomente aus Unterhaltungen dank KI in Sekundenschnelle abrufen

Native Integration mit Tools wie Slack, HubSpot und Salesforce zur Automatisierung von Workflows

Grenzwerte

Nicht-HubSpot-Benutzer benötigen möglicherweise zusätzliche manuelle Arbeit, um Notizen in benutzerdefinierte Workflows zu integrieren

Preisgestaltung

Free

Starter: $19/Monat pro Platz

$19/Monat pro Platz Business: $39/Monat pro Platz

$39/Monat pro Platz Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (30+ Bewertungen)

4.6/5 (30+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

➡️ Weiterlesen: Das Abspielen und Wiederholen von Videos, um Notizen zu machen, kann eine totale Zeitfalle sein. Stellen Sie sich vor, alles, was Sie brauchen, gleich beim ersten Mal zu erfassen, ohne dass Sie sich die Mühe machen müssen. Lernen Sie

wie man sich Notizen aus einem Video macht

nahtlos.

6. Otter.ai (am besten geeignet für die Echtzeit-Transkription von Meetings und für Elemente von Aktionen)

via

Otter AI

Otter.ai automatisiert die Transkription von Meetings, Zusammenfassungen und Aktions-Elementen und ermöglicht es Teams, sich auf Diskussionen zu konzentrieren, anstatt Notizen zu machen. Das Feature OtterPilot KI-Zusammenfassung nimmt automatisch an Meetings auf Zoom, Google Meet und Microsoft Teams teil, um Echtzeit-Transkriptionen und Zusammenfassungen zu liefern.

Otter.ai zeichnet sich durch 30-Sekunden-Zusammenfassungen von Meetings, Live-Untertitel, Playback und KI-Chat für Einblicke aus. Der plattformübergreifende Support und die Tools für die Zusammenarbeit sorgen dafür, dass Teams zusammenarbeiten und produktiv sind.

Otter.ai beste Features

Automatische Teilnahme an virtuellen Meetings, um Elemente in Echtzeit zu transkribieren, zusammenzufassen und zuzuweisen

Fassen Sie stundenlange Meetings in 30-Sekunden-Zusammenfassungen für schnelle Übersichten zusammen

KI-gestütztes Chatten für Abfragen in Meetings und Generierung von E-Mails oder Updates zur Nachbereitung

Otter.ai Beschränkungen

Die Genauigkeit der Sprechererkennung könnte verbessert werden

Eingebautes automatisches Speichern verhindert das Rückgängigmachen einmal gespeicherter Bearbeitungen, was Workflows stören kann

Preise von Otter.ai

Basic: Free

Free Pro: $16.99/Monat pro Benutzer

$16.99/Monat pro Benutzer Business: $30/Monat pro Benutzer

$30/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Otter.ai Rezensionen und Bewertungen

G2: 4.4/5.0 (280+ Bewertungen)

Capterra: 4.4/5.0 (80+ Bewertungen)

Otter.ai ist dank der nahtlosen Integration von Zoom und Google Kalender unglaublich einfach zu bedienen. Es verbindet und transkribiert Anrufe automatisch, und die Ansicht der Live-Transkription ist ein fantastisches Feature. Ein herausragendes Feature ist die Möglichkeit, automatisch Bilder zu erfassen, wenn Bildschirme freigegeben werden oder sich während eines Anrufs ändern, was den Transkripten wertvollen Kontext hinzufügt. Die KI-Mitschnitte sind hervorragend, und die Einstellung von allem ist so einfach wie die Aktivierung einer Integration.

Arjun K., Mitbegründer eines kleinen Geschäfts

🧠 Spaßfakt: Hollywood setzt auf KI, um die Branche der visuellen Effekte zu verändern. Mit Tools wie KI-Storyboarding und automatisierten Spezialeffekten können Studios wie Lionsgate Millionen und Abermillionen von Euro sparen

dollars

.'

7. Notta (am besten für zweisprachige Transkription und nahtlose Zusammenarbeit)

via

Notta

Notta ist ein

tool zum Zusammenfassen von Notizen

das Live-Meetings, Interviews oder Aufzeichnungen automatisch in bearbeitbaren Text umwandelt. Notta unterstützt bis zu 58 Sprachen und bietet zweisprachige Transkription und Übersetzung in Echtzeit für globale Teams.

Notta geht über die Transkription hinaus und bietet KI-gestützte Zusammenfassungen, Einblicke in die Sprecher und Tools für die Zusammenarbeit, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Notta ermöglicht auch den Export von Transkripten und Zusammenfassungen in verschiedene Formate und ist damit ideal für verschiedene Workflows.

Nottas beste Features

Transkription und Übersetzung zweisprachiger Meetings in Echtzeit, unterstützt 58+ Sprachen

Generieren Sie mit einem einzigen Klick prägnante KI-Zusammenfassungen mit den wichtigsten Erkenntnissen und Elementen

Exportieren Sie Notizen und Abschriften in verschiedene Formate, darunter PDF, Word Doc und SRT

Einschränkungen

Bei kostenlosen Testversionen fehlt die Transparenz über den genauen Ablaufzeitpunkt, was zu unerwarteten Kosten führt

Notta Preise

Kostenlos

Pro: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Business: $27.99/Monat pro Benutzer

$27.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Notta-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (130+ Bewertungen)

4.4/5 (130+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

➡️ Weiterlesen: Möchten Sie Ihre Meetings produktiver gestalten, ohne in Notizen zu ertrinken? Entdecken Sie

wie KI Ihre Notizen für Meetings revolutionieren kann

mit diesem Leitfaden, der alles verändert.

8. Sonix (die beste Lösung für automatisierte Transkription und Übersetzung in über 50 Sprachen)

/via_

Sonix

Sonix ist ein leistungsfähiges

transkriptionstool

bietet schnelle, präzise und kostengünstige Transkriptions- und Übersetzungsdienste. Es unterstützt über 50 Sprachen und ist ideal für Fachleute, die Audio- und Videoinhalte mühelos transkribieren, untertiteln oder übersetzen möchten.

Sonix bietet Features wie KI-gestützte Zusammenfassungen, Kapitelerstellung, Stimmungsanalyse und automatisierte Untertitel. Mit dem intuitiven Editor im Browser können Benutzer Transkripte einfach bearbeiten, suchen und organisieren.

Sonix beste Features

Automatische Transkription von Audio- und Video-Inhalten in über 50 Sprachen

Bietet fortschrittliche KI-Tools wie Stimmungsanalyse, Themenerkennung und KI-Zusammenfassungen

Erstellen und benutzerdefinieren Sie Untertitel mit anpassbaren Schriftarten, Farben und Timecodes

Sonix-Einschränkungen

Tools für die Zusammenarbeit in niedrigeren Plänen erfüllen möglicherweise nicht alle Anforderungen des Teams

Sonix-Preise

Standard: $10/Stunde

$10/Stunde Premium: $5/Stunde und $22/Monat pro Benutzer

$5/Stunde und $22/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Sonix-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (20+ Bewertungen)

4.7/5 (20+ Bewertungen) Capterra: 4.8/5.0 (mehr als 130 Bewertungen)

_Sonix KI ist unglaublich nah an der Perfektion. Die Qualität der Transkription ist hervorragend, und ich bin sehr zufrieden mit dem Service. Ich liebe vor allem die Möglichkeit, Untertitel in verschiedenen Formaten zu exportieren, was ein großes Plus für medienbezogene Projekte ist

Dieter K., Englisch Editor

💡 Pro-Tipp: Optimieren Sie Ihre KI-Zusammenfassungen für maximale Klarheit. Bei vielen Transkript-Zusammenfassungen können Sie die Länge und den Schwerpunkt der Zusammenfassung benutzerdefiniert einstellen. Bevor Sie sich mit einem Tool beschäftigen, sollten Sie Ihren Zweck definieren. Passen Sie die Einstellungen an Ihre Ziele an, um schärfere, besser umsetzbare Erkenntnisse zu erhalten.

9. Transcribe (am besten geeignet für mehrsprachige Transkription und automatisierte Zusammenfassungen)

via

Transcribe

Transcribe vereinfacht die Umwandlung von Audio- und Videomaterial in verwertbaren Text und prägnante Zusammenfassungen. Es unterstützt über 120 Sprachen und bietet Transkription und KI-gestützte Zusammenfassungen, die Benutzern helfen, Schlüsselpunkte und Erkenntnisse schnell zu erkennen.

Durch die nahtlose Integration in Tools wie Zoom und Google Drive macht Transcribe das Freigeben von Zusammenfassungen und die Zusammenarbeit einfach. Transcribe zeichnet sich durch seine vielseitige Dateikompatibilität und den integrierten Editor aus, der es Benutzern ermöglicht, Dateien aus verschiedenen Formaten zu importieren und Zusammenfassungen mühelos anzupassen.

Transcribe beste Features

Transkribieren und Zusammenfassen von Audio- oder Video-Inhalten in über 120 Sprachen für weltweite Nutzung

Generieren Sie prägnante KI-Zusammenfassungen, die Schlüsselpunkte und umsetzbare Erkenntnisse hervorheben

Integration mit Zoom, Google Mail und Google Drive für einen nahtlosen, plattformübergreifenden Workflow

Transkriptionsbeschränkungen

Könnte von mehr Features für die Zusammenarbeit bei Projekten im Team profitieren

Transcribe Preise

Free

Vollversion: $14.99/Monat pro Benutzer

$14.99/Monat pro Benutzer Erweitert: $59.99/Monat pro Benutzer

$59.99/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

➡️ Weiterlesen: Das manuelle Zusammenfassen von Meetings vergeudet wertvolle Stunden. Überlassen Sie dies der KI, während Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren. Schauen Sie sich die

die 10 besten Zusammenfassungen von Meetings durch KI

und revolutionieren Sie Ihren Workflow noch heute!

10. Recast Studio (Das Beste für die Wiederverwendung von Podcast-Inhalten in Marketing-Gold)

via

Recast Studio

Mit Recast Studio können Marketing-Teams mühelos Podcast-Inhalte mithilfe von KI in ansprechende Videos, Blogs, E-Mails und Beiträge für soziale Medien umwandeln. Diese Plattform wurde für Teams mit minimaler Erfahrung in der Videobearbeitung entwickelt und generiert automatisch Highlights und kurze, gemeinsam nutzbare Clips aus langen Formularen.

Darüber hinaus bietet sie KI-generierte Notizen zu Sendungen, SEO-freundliche Blogbeiträge, E-Mail-Zusammenfassungen und Beiträge für soziale Medien und ist damit ein abschließendes Toolkit zur Erstellung von Inhalten für Podcaster und Vermarkter gleichermaßen.

Beste Features von Recast Studio

Automatisches Erstellen kurzer, gemeinsam nutzbarer Clips aus Podcast-Audio oder -Video in wenigen Minuten

Erstellen Sie aus Podcast-Episoden automatisch Notizen, Blogbeiträge, E-Mails und Inhalte für soziale Medien

Audiogramme, animierte Texte und Leisten zur Steigerung des Engagements in sozialen Medien

Recast Studio Beschränkungen

Limitierte Auswahl an vorgefertigten Vorlagen, obwohl die aktuellen funktional sind

Recast Studio Preise:

Starter: $17/Monat

$17/Monat Premium: $57/Monat

$57/Monat Professionell: $37/Monat

Recast Studio Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: Nicht genug Bewertungen

➡️ Weiterlesen: Sie wollen lange Artikel und Dokumente nach Erkenntnissen durchsuchen? Sparen Sie sich die Mühe. Entdecken Sie, wie KI Inhalte in Sekundenschnelle zusammenfassen kann. Hier ist Ihr ultimativer Leitfaden für die

der besten KI-Artikel und Dokumentenzusammenfassungen

.

Transform Transcript Summarization with ClickUp: Ihr Game-Changer für Produktivität

Bei der Erkundung von KI für Transkriptionszusammenfassungen ist es wichtig, nicht nur auf die Features und den Preis zu achten. Achten Sie auf den langfristigen Wert dieser Tools für Ihren Workflow - Skalierbarkeit, Integration mit bestehenden Plattformen und die Fähigkeit, Ihr Team zu unterstützen, wenn es wächst.

Ein Tool muss in der Lage sein, sich an Ihre Bedürfnisse anzupassen, sei es durch Unterstützung mehrerer Sprachen, erweiterte KI-Features oder nahtlose Exportoptionen.

Genau hier glänzt ClickUp. Es beschränkt sich nicht auf die Zusammenfassung von Protokollen, sondern integriert Aufgabenmanagement, Zusammenarbeit und KI-gesteuerte Einblicke in Projekte in einer einzigen Plattform. Mit ClickUp automatisieren Sie nicht nur Aufgaben, sondern optimieren Ihren gesamten Workflow

sind Sie bereit, Ihre Produktivität zu vereinfachen und zu steigern?

Anmeldung

für ClickUp noch heute!