20 KI-Prompts von Jasper zur Förderung Ihrer Kreativität und Ihres Schreibens

Wussten Sie, dass 62% der Vermarkter nutzen bereits KI zur Ideenfindung für neue Themen? Weitere 53 % nutzen sie, um Inhalte zusammenzufassen, und 44 %, um Artikel zu verfassen.

Aber KI ist nicht dazu da, Ihnen die Arbeit abzunehmen. Es geht nur darum, schneller mehr zu erledigen!

Jasper ist ein KI-gestützter Schreibassistent, der bei der Erstellung von Inhalten hilft und sich wiederholende Aufgaben automatisiert. Durch die Nutzung der Funktionen des Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache können Marketingexperten sich wiederholende Aufgaben automatisieren, Inhalte für die Suchmaschinenoptimierung optimieren, Produktbeschreibungen erstellen und qualitativ hochwertige Texte in einem Bruchteil der Zeit verfassen.

In diesem Blog stellen wir Ihnen 20 KI-Eingabeaufforderungen von Jasper vor, mit denen Sie Ihre Marketingaufgaben leichter bewältigen und Ihre Strategien effektiver gestalten können. 🎯

KI-Aufforderungen von Jasper verstehen

Bevor wir uns mit den KI-Aufforderungen von Jasper befassen, sollten wir uns ansehen, was sie sind, wie sie funktionieren und warum sie wichtig sind.

Was sind Jasper KI-Prompts?

Jasper KI-Prompts sind spezifische Anweisungen, Befehle oder Fragen, die Sie dem Jasper KI-Tool geben, um Ideen und Inhalte zu generieren. Sie können diese Prompts für verschiedene Marketingmaterialien wie E-Mail-Kampagnen, Beiträge für soziale Medien, Werbetexte und vieles mehr anpassen.

Denken Sie daran, dass die KI nur so gut ist wie Ihre Anweisungen. Je detaillierter und klarer die Aufforderung ist, desto besser ist das Ergebnis.

📌 Beispiel: Anstatt Jasper zu fragen: 'Was sind die Vorteile von Prompts für Marketing-Teams', versuchen Sie zu fragen: Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Prompt-Ingenieur. Warum sollten Marketing Teams aus Ihrer Expertenperspektive Prompts verwenden?'

🔍 Wussten Sie schon? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser und Christopher Hull gründeten Jasper KI im Februar 2021. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist innerhalb von drei Jahren auf über 70.000 Benutzer weltweit und einen Umsatz von über 142,9 Mio. US-Dollar angewachsen.

Vorteile der Verwendung von KI-Eingabeaufforderungen in Marketingstrategien

KI-Eingabeaufforderungen können Ihren Marketingkampagnen einen deutlichen Schub geben. So geht's:

Erhöhte Effizienz: Sieautomatisieren aufgaben wie die Datenanalyse und die Erstellung von Inhalten, so dass Sie sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können

Sieautomatisieren aufgaben wie die Datenanalyse und die Erstellung von Inhalten, so dass Sie sich auf strategische Aufgaben konzentrieren können Verbesserte Kreativität: KI-Eingabeaufforderungen liefern neue kreative Konzepte, die auf konventionellem Wege nicht auftauchen würden

KI-Eingabeaufforderungen liefern neue kreative Konzepte, die auf konventionellem Wege nicht auftauchen würden Umfassende Datenanalyse: Jasper analysiert mit Hilfe von Prompts umfangreiche Datensätze, um Erkenntnisse über Kundenverhalten und -präferenzen für intelligentere, benutzerdefinierte Strategien zu gewinnen

Jasper analysiert mit Hilfe von Prompts umfangreiche Datensätze, um Erkenntnisse über Kundenverhalten und -präferenzen für intelligentere, benutzerdefinierte Strategien zu gewinnen Konsistentes Brand Messaging: KI-Prompts sorgen dafür, dass Stimme, Ton, Identität und Messaging Ihrer Marke über alle Marketingkanäle hinweg konsistent bleiben

KI-Prompts sorgen dafür, dass Stimme, Ton, Identität und Messaging Ihrer Marke über alle Marketingkanäle hinweg konsistent bleiben Verbesserte Kampagnenleistung: Sie unterstützen die kontinuierliche Marketingoptimierung, sodass Sie auf der Grundlage von Leistungsmetriken Anpassungen in Echtzeit vornehmen können

Wie erstellt man effektive KI-Prompts?

Da Jasper über natürliche Sprachfunktionen verfügt, reagiert es am besten auf klare, unterhaltsame Aufforderungen, die ihm eine Richtung vorgeben. Wie auch immer, Eingabeaufforderungstechnik ist keine Aufgabe, die für alle gleich groß ist. Der Schlüssel ist das Experimentieren mit verschiedenen Stilen und die Feinabstimmung Ihres Ansatzes, damit Jasper optimal funktioniert.

tipps zur KI-Eingabeaufforderung von Jasper ###

Die Eingabe von KI-Prompts ist wie kreatives Schreiben - je mehr Sie üben, desto besser werden Sie. Hier erfahren Sie, wie Sie es richtig machen:

Geben Sie den Kontext an: Helfen Sie Jasper, das "große Ganze" zu begreifen. Geben Sie den Ton, das Einzelziel, den Zweck oder andere Schlüssel-Details an, die Sie für wichtig halten

Helfen Sie Jasper, das "große Ganze" zu begreifen. Geben Sie den Ton, das Einzelziel, den Zweck oder andere Schlüssel-Details an, die Sie für wichtig halten Verwenden Sie dietechnik der Gedankenkette: Zerlegen Sie komplexe Probleme in kleine, überschaubare Schritte. KI kann den Prozess durcharbeiten, anstatt überstürzt eine Antwort zu finden

📌Beispiel Aufforderung: Helfen Sie mir, einen Plan für den Inhalt der sozialen Medien zur Bewerbung einer Smartwatch zu erstellen. Folgen Sie diesen Schritten:

recherchieren Sie die Einzelziele für dieses Produkt und ihre wichtigsten Zinsen in den sozialen Medien

schlagen Sie 5 ansprechende Ideen für Beiträge in den sozialen Medien vor, die bei dieser Zielgruppe Anklang finden

fügen Sie für jede Beitragsidee eine kurze Beschreibung des Inhalts und der Tonalität (z. B. informativ, humorvoll, inspirierend) hinzu

schreiben Sie für jede Posting-Idee 3 Variationen von Social-Media-Titeln, die die einzigartigen Eigenschaften des Produkts hervorheben

Geeignete Präfixe hinzufügen: Verwenden Sie spezifische Präfixe wie "Als Marketingexperte" oder "als ob Sie mit sprechen", um persönlichere Antworten zu erhalten

Verwenden Sie spezifische Präfixe wie "Als Marketingexperte" oder "als ob Sie mit sprechen", um persönlichere Antworten zu erhalten Experimentieren Sie mit den Einstellungen: Verwenden Sie die Temperatur von Jasper, um das Kreativitätsthermostat anzupassen. Halten Sie die Temperatur niedrig (z. B. 0,1) für sichere, vorhersehbare Antworten und eine hohe Temperatur (z. B. 0,8) für lockere oder kreative Beiträge

Verwenden Sie die Temperatur von Jasper, um das Kreativitätsthermostat anzupassen. Halten Sie die Temperatur niedrig (z. B. 0,1) für sichere, vorhersehbare Antworten und eine hohe Temperatur (z. B. 0,8) für lockere oder kreative Beiträge Strukturierte Aufforderungen bevorzugen: Verwenden Sie Aufzählungspunkte oder nummerierte Listen in Ihren Aufforderungen

📌Beispiel: Anstatt zu fragen, 'Erzählen Sie mir etwas über Content-Marketing-Strategien', sagen Sie:

1. Nennen Sie die 5 wichtigsten Strategien für das Marketing von Inhalten.

_2. Erläutern Sie jede einzelne kurz

_3. Fügen Sie, wenn möglich, Beispiele hinzu

Versuchen Sie es mit Rollenspielen: Bitten Sie Jasper, Ihr Einzelziel zu imitieren. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind ein CTO und schreiben diese E-Mail

Bitten Sie Jasper, Ihr Einzelziel zu imitieren. Nehmen wir zum Beispiel an, Sie sind ein CTO und schreiben diese E-Mail Fügen Sie emotionalen Kontext hinzu: Verwenden Sie emotionale Aufforderungen und Überzeugungsarbeit mit Jasper KI

Emotionale Aufforderung:Helfen Sie mir, eine Produkt-Roadmap-Präsentation zu entwerfen, die bei unserem leitenden Team Anklang findet. Bitte stellen Sie sicher, dass die Präsentation ein Gefühl der Dringlichkeit vermittelt und die strategische Bedeutung der einzelnen Initiativen hervorhebt. Diese Aufgabe ist sehr wichtig für meine Karriere

Fragen Sie nach mehreren Beispielen: Verwenden Sie die synthetische Bootstrap-Technik, damit die KI mehrere Beispiele auf der Grundlage Ihrer Eingaben und Anforderungen generiert. Auf diese Weise lassen sich vielfältige Szenarien erstellen, insbesondere wenn die realen Daten begrenzt sind

Beispiel: _Schlüpfen Sie in die Rolle eines Fitnesstrainers und schreiben Sie eine Produktbeschreibung für ein kompaktes, faltbares Rudergerät für den Heimsport

Schlüssel-Features:

zusammenklappbares Design für einfache Aufbewahrung

bluetooth-Verbindung zur Synchronisierung verschiedener Apps

einstellbare Widerstandsstufen für alle Schwierigkeitsgrade_

ergonomischer Platz und stilvolles, modernes Design

Klang: Motivierend, unterhaltsam, informativ, professionell und mit dem Fokus auf die Befähigung des Kunden

Temperatur: Einstellung auf 0,8, um kreatives und energiegeladenes Schreiben zu ermöglichen

bieten Sie 3 Variationen mit einem Gefühl von Leichtigkeit und Aufregung

Top Jasper KI Prompts für verschiedene Anwendungsfälle

Von der Erstellung von Inhalten bis hin zu Marketingstrategien: Entdecken Sie die besten Jasper KI-Prompts, die Ihnen Zeit sparen, die Kreativität fördern und wirkungsvolle Ergebnisse liefern. 👀

1. Blog schreiben und Inhalte erstellen

Das Schreiben von langen und kurzen Formularen, das Überarbeiten von Inhalten auf der Grundlage des Feedbacks von Kollegen und das Warten auf Genehmigungen - es ist nicht einfach, den Kalender mit Inhalten zu füllen.

Hier sind einige KI Schreibanregungen die Ihnen helfen, als Ein-Personen-Armee von Inhalten den Bedarf zu decken und ein Burnout zu vermeiden.💫

**_1. Schreiben Sie einen detaillierten Blogbeitrag, in dem Sie die Auswirkungen eines bestimmten Ereignisses/Nachrichten auf eine bestimmte Branche oder Gemeinschaft analysieren. Beginnen Sie mit dem Schlüsselproblem, gefolgt von den Herausforderungen oder Risiken, die es mit sich bringt. Schließen Sie mit umsetzbaren Lösungen für Fachleute zur Anpassung, unterstützt durch Daten von [glaubwürdigen Plattformen] und Experteneinblicke mit Links

_2. Wenden Sie das "Was, Warum, Wie"-Rahmenkonzept an _Schreiben Sie eine umfassende Blogpost-Gliederung für [Wortanzahl]. Fügen Sie die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Buch/Artikel hinzu und zeigen Sie auf, wie diese Erkenntnisse auf die Branche/das Feld angewendet werden können. Fügen Sie Beispiele aus der Praxis und Fallstudien ein, um zu zeigen, wie diese Konzepte in der Praxis umgesetzt werden. Geben Sie [Nummer] Schritte vor, die die Leser umsetzen können

3. Übernehmen Sie die Rolle eines digitalen Vermarkters. _Erstellen Sie eine detaillierte, umsetzbare Strategie, um hochwertige Backlinks von seriösen Websites in der [Branche] zu sichern. Verwenden Sie den AIDA-Rahmen. Das Ziel ist es, die Authentifizierung meiner Website [Website-Link] zu verbessern und ihre Suchergebnisse für einen Blogbeitrag zu verbessern, der sich auf das [spezifische Thema] konzentriert

**4. Erstellen Sie ein zweiminütiges Skript für ein YouTube Video über [Thema]. Das Video sollte mit einem ansprechenden Aufhänger oder einer Anekdote beginnen, gefolgt von einer Übersicht über das Thema, [Tipps] und einer Schlussfolgerung, die die Zuschauer zum Abonnieren ermutigt.

nehmen Sie [Quellinhalt] und wandeln Sie ihn in einen Beitrag auf einer [spezifischen Plattform für soziale Medien] um, der auf ein [spezifisches Publikum] abzielt. Beginnen Sie mit dem wichtigsten und ansprechendsten Inhalt des Ausgangsmaterials und stellen Sie sicher, dass er sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht

Anwendungsbeispiele für KI im Content Marketing und bei der Ideenfindung:

Recherchieren relevanter Schlüsselwörter und aktueller Themen

Erstellung detaillierter SEO-Gliederungen für Autoren

Analyse der Strategien von Mitbewerbern und Ermittlung von Chancen

Durchführen von Publikumsforschung

wussten Sie schon? Jasper basiert auf einem Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3)-Framework und wird auf vorhandenen Daten aus etwa 10 % des Internets trainiert. Dies ermöglicht es, kohärente und kontextbezogene Texte zu verschiedenen Themen zu generieren.

2. Copywriting und Marketing

Als Marketer oder Texter kann es eine Herausforderung sein, Kreativität und Strategie in Einklang zu bringen.

Sie möchten, dass Ihre Texte bei den Einzelzielen ankommen, können aber nicht aufhören, Ihr eigenes Flair einzubringen. Um dieses ständige Dilemma zu beenden und Ihre Termine einzuhalten, verwenden Sie Jasper KI Prompts.

Geben Sie einfach den strategischen Rahmen oder Details zur Zielgruppe an und überlassen Sie den Rest der KI.

Hier sind einige beispiele für Schreibaufforderungen um loszulegen:

1. Verwenden Sie den 'Vorher-Nachher-Brücken'-Rahmen_. Schreiben Sie einen Text, der die aktuelle Situation mit einem [Problem] darstellt, mit dem sich eine [Kundenpersona] konfrontiert sieht. Zeigen Sie, wie die Welt nach der Nutzung unseres Produkts/unserer Dienstleistung aussieht und wie sich die Situation verbessert hat. Stellen Sie dann eine [Brücke] zur Verfügung, um ihnen zu zeigen, wie sie mit unserem Produkt zu diesem verbesserten Zustand gelangen können

2. Verfassen Sie einen Werbetext unter Verwendung des "Exklusiv-Inklusiv"-Rahmens. _Positionieren Sie unser [Produkt/Dienstleistung] als elitär und begehrenswert für [ideale Kundenpersona]. Fügen Sie Argumente wie [Alleinstellungsmerkmal], [Schmerzpunkt] und [gewünschte Aktion] hinzu

analysieren Sie den Markt für [Produkt/Dienstleistung]. _Identifizieren Sie potenzielle Kundensegmente anhand von Demografie, Verhalten und Kaufpräferenzen. Bieten Sie [number] maßgeschneiderte Strategien, um jedes Segment effektiv zu erreichen und anzusprechen, einschließlich spezifischer Kanäle, Botschaftsstile und Beispiele für Kampagnen, die ihren Bedürfnissen entsprechen.

erstellen Sie einen Text unter Verwendung des 'Story-Solve-Sell'-Frameworks, um Leads in Kunden umzuwandeln. Erzählen Sie eine fesselnde Geschichte, die eine Verbindung zur idealen Kundenpersona herstellt und sich auf das Problem bezieht, das unser Produkt/Dienstleistung löst. Zeigen Sie dann, wie unser Produkt das Problem löst, und machen Sie einen starken Handlungsaufruf, um den Leser zu überzeugen, zu kaufen oder die gewünschte Aktion durchzuführen. Beziehen Sie auch Variablen wie [Produkt/Dienstleistung], [Alleinstellungsmerkmal] und [gewünschte Aktion] ein

Bitte schreiben Sie einen Text unter Verwendung des "Erwartung-Überraschung"-Rahmens, um das Interesse zu wecken und das Handeln von [ideale Kundenpersona]__ zu fördern. Fügen Sie Argumente wie [Alleinstellungsmerkmal], [Schmerzpunkt] und [gewünschte Aktion] ein

💡Pro-Tipp: Automatisieren Sie das Testen von Inhalten, indem Sie KI verwenden, um A/B-Tests für Überschriften, Bilder oder CTAs durchzuführen, und lassen Sie die Daten analysieren, um festzustellen, welche Variationen die besten Ergebnisse liefern.

3. Inhalte für soziale Medien

Die Erstellung von Inhalten für soziale Medien, die Aufmerksamkeit erregen und gleichzeitig Ihrer Marke treu bleiben, ist eine Herausforderung, vor allem, wenn die Fristen zu lang sind. Ihre Ideen beginnen sich zu wiederholen, und es ist schwer zu wissen, womit Sie als Nächstes beginnen sollen.

Als schreibhilfe-Software jasper generiert frische Ideen für Inhalte und hilft bei der Erstellung von Beiträgen für Ihre nächste herausragende Social-Media-Kampagne. Geben Sie einfach Ihre Ziele und Spezifikationen ein und lassen Sie es die Arbeit erledigen.

Sehen wir uns einige Ideen an, die Sie verwenden können:

erstellen Sie Ideen für eine Reihe von Instagram-Beiträgen, die sich an das Einzelziel richten und die einzigartigen Vorteile des Produkts/der Dienstleistung hervorheben, einschließlich der Liste der Alleinstellungsmerkmale. Geben Sie Erfolgsgeschichten und [Nummer] von umsetzbaren Tipps, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Lassen Sie sich von [Links] inspirieren und wenden Sie den AIDA-Rahmen an, um Aufmerksamkeit, Zinsen und Wünsche zu wecken und Aktionen zu fördern

Schreiben Sie eine Reihe von Beitragsüberschriften und kreativen Texten, die Social Proof, Storytelling und überzeugende Sprache auf eine bestimmte Art und Weise nutzen. Sie müssen den Wert meines [Produkts/Dienstleistung] aufzeigen und die [Zielgruppe] zum Handeln anregen. In einigen Fällen können Sie auch Humor, Anekdoten und Inhalte, die sich auf die Zielgruppe beziehen, verwenden, um eine Verbindung zu ihr herzustellen

3 . Können Sie Ideen für Inhalte für die Social-Media-Plattform vorschlagen, die sich auf ein bestimmtes Thema/eine bestimmte Branche beziehen und die das Einzelziel ansprechen? Verwenden Sie den PESO-Rahmen (Paid, Earned, Shared, Owned) als Leitfaden für Ihre Ideen und fügen Sie für jede Idee eine ausführliche Beschreibung mit der entsprechenden Ausführungstechnik bei. Stellen Sie sicher, dass die Ideen eine Mischung aus lehrreichen, inspirierenden und umsetzbaren Inhalten umfassen

Was sind einige trendige und effektive Hashtags, die auf [Social-Media-Plattform] in [Monat, Jahr] verwendet werden sollten, und die explizit auf [Zielgruppe] zugeschnitten sind? Sie haben Interesse an [Branche/Trend]. Fügen Sie eine Mischung aus populären, Nischen- und Marken-Hashtags ein und geben Sie die spezifischen Nummern der Follower für jeden an. Achten Sie darauf, dass sie mit [Schlüsselwörtern zum Thema] übereinstimmen

können Sie mir dabei helfen, einen 30-tägigen umfassenden Kalender für Inhalte für die Social-Media-Plattform zu entwickeln, der mit den Werten der Marke übereinstimmt und die Zielgruppe anspricht? Verwenden Sie die 5-3-2-Methode, um die Ausgewogenheit der Inhalte zu steuern:_

5 informative Beiträge

3 Werbebeiträge

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie das Sparkles-Symbol, um Ihre Prompts für Social-Media-Kampagnen zu verbessern. Jasper füllt die Lücken aus, die Sie in Ihrer ursprünglichen Aufforderung vielleicht übersehen haben.

4. Produktbeschreibungen und eCommerce

Sie sind für alle Marketingbereiche eines Online-Shops zuständig, der handgefertigte Lederwaren verkauft. Das Produkt hat alles, um hervorzustechen, aber das Online-Engagement ist nicht genug.

Das Schreiben von Produktbeschreibungen und die Optimierung für SEO nehmen Zeit in Anspruch, die Sie lieber für Offline-Marketing verwenden würden.

Aber es ist unvermeidliche Arbeit. Hier sind einige KI-Anregungen, die Ihnen helfen, überzeugende eCommerce-Inhalte zu erstellen:

Ich benötige eine detaillierte Produktbeschreibung für eine neue Produktlinie [Name der Linie] von [Produktkategorie]_. Heben Sie die [USPs] hervor und gliedern Sie sie in ein Format mit Aufhänger, Features, Vorteilen und CTA. Konzentrieren Sie sich darauf, die Produktlinie von ihren Wettbewerbern zu unterscheiden, [Faktoren] hinzuzufügen und auf [Zielgruppe] zuzuschneiden

beschreiben Sie einen Tag im Leben eines Kunden anhand von [Produktname] und heben Sie dessen Auswirkungen in jeder Phase seines Lebens hervor

schreiben Sie eine sensorische Beschreibung von [Produktname] von [Markenname]. Erwähnen Sie, wie es aussieht, sich anfühlt, riecht oder klingt, ohne typische Produktadjektive wie [Beispiele] zu verwenden. Konzentrieren Sie sich darauf, den Leser in das Erlebnis eintauchen zu lassen, anstatt das Element einfach nur zu beschreiben

schreiben Sie eine Produktbeschreibung und Produkt-Tags, die hervorheben, dass das Produkt perfekt für eine bestimmte Jahreszeit oder ein bestimmtes Szenario geeignet ist, z. B. für eine Hochzeit, einen Urlaub oder einen Wochenendausflug. Machen Sie das Szenario einzigartig für den Zweck des Produkts

5 . Schreiben Sie eine Meta-Beschreibung des Produkts auf [Produktname], die sich auf die Handwerkskunst _und die Geschichte hinter der Herstellung des Produkts konzentriert. Dazu können die Materialien, die Handwerker oder der Herstellungsprozess gehören. Fügen Sie [Details] ein

💡Pro-Tipp: Trainieren Sie Ihr KI-Tool so, dass es den Ton und die Stimme Ihrer Marke wiedergibt, indem Sie Beispiele aus früheren Inhalten oder einen Style Guide bereitstellen. Sie können ihm auch neue Daten und Feedback geben, um sicherzustellen, dass alle Beschreibungen mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen und das Vertrauen der Kunden stärken.

Häufige Fehler, die Sie mit Jasper KI Prompts vermeiden sollten

Der Einsatz von Jasper KI ist spannend, aber ein paar Anfängerfehler können dazu führen, dass die Ergebnisse nicht optimal sind. Hier erfahren Sie, was Sie vermeiden sollten:

Informationsüberlastung: Wenn Sie Jasper zu viele Informationen auf einmal vorwerfen, kann dies zu Verwirrung und unzusammenhängenden Antworten führen. Unterteilen Sie komplexe Aufgaben in eine Reihe von gezielten, überschaubaren Aufforderungen, um klarere Ergebnisse zu erzielen

Wenn Sie Jasper zu viele Informationen auf einmal vorwerfen, kann dies zu Verwirrung und unzusammenhängenden Antworten führen. Unterteilen Sie komplexe Aufgaben in eine Reihe von gezielten, überschaubaren Aufforderungen, um klarere Ergebnisse zu erzielen Unzureichende Ergebnisse akzeptieren: Unzureichende oder unterdurchschnittliche Ergebnisse bedeuten verpasste Chancen. Verfeinern Sie also Ihre Aufforderungen oder verlangen Sie Überarbeitungen, bis Sie bekommen, was Sie brauchen

Unzureichende oder unterdurchschnittliche Ergebnisse bedeuten verpasste Chancen. Verfeinern Sie also Ihre Aufforderungen oder verlangen Sie Überarbeitungen, bis Sie bekommen, was Sie brauchen Verzerrungen ignorieren: Die Ergebnisse der KI von Jasper können Verzerrungen widerspiegeln, wie z. B. Stichproben oder Stereotypisierung aufgrund von Limitierungen in den Trainingsdaten. Dies zu ignorieren, kann zu verzerrten oder problematischen Ergebnissen führen

🤝 Freundliche Erinnerung: Die KI ist zwar hervorragend in der Lage, kreative Ideen zu generieren und Aufgaben zu automatisieren, kann aber den menschlichen Verstand nicht ersetzen. Nutzen Sie sie also, um Ihre Schreibfähigkeiten zu verbessern.

Limitierungen bei der Verwendung von Jasper

Jasper erledigt zwar gute Arbeit mit soliden Entwürfen, hat aber auch seine Nachteile. Wenn Sie diese verstehen, können Sie die Ausgabe optimieren und sicherstellen, dass Sie kI für Content Marketing nutzen effektiv.

Schwierigkeiten mit Nischenthemen: Jasper produziert oft generische Inhalte zu speziellen Themen, also erwarten Sie eine umfangreiche Bearbeitung. Fragen Sie zum Beispiel nach dem kontobasierten Marketing für B2B-SaaS im Gesundheitswesen, und Sie erhalten möglicherweise allgemeine Tipps statt branchenspezifischer Details

Jasper produziert oft generische Inhalte zu speziellen Themen, also erwarten Sie eine umfangreiche Bearbeitung. Fragen Sie zum Beispiel nach dem kontobasierten Marketing für B2B-SaaS im Gesundheitswesen, und Sie erhalten möglicherweise allgemeine Tipps statt branchenspezifischer Details Fehlende Projektmanagement-Funktionen: Jasper eignet sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten, aber es fehlen Tools für die Synchronisierung von Ideen, die Nachverfolgung von Aufgaben oder die Verwaltung von Arbeitsabläufen im Team. Dies zwingt Vermarkter dazu, sich auf separate Plattformen zu verlassen

Jasper eignet sich hervorragend für die Erstellung von Inhalten, aber es fehlen Tools für die Synchronisierung von Ideen, die Nachverfolgung von Aufgaben oder die Verwaltung von Arbeitsabläufen im Team. Dies zwingt Vermarkter dazu, sich auf separate Plattformen zu verlassen Mehrere Überarbeitungsrunden erforderlich: Betrachten Sie den Output von Jasper als einen ersten Rohentwurf. Wenn Sie etwas Ausgefeilteres suchen, müssen Sie Zeit in die Überprüfung von Fakten und Änderungen investieren

Betrachten Sie den Output von Jasper als einen ersten Rohentwurf. Wenn Sie etwas Ausgefeilteres suchen, müssen Sie Zeit in die Überprüfung von Fakten und Änderungen investieren Kann keine komplexen Formate verarbeiten: Jasper kommt mit fortgeschrittenen Formatierungsanforderungen wie Tabellen, Diagrammen oder komplexen visuellen Elementen im Inhalt nicht zurecht

➡️ Weiterlesen: Wie man KI in der Werbung einsetzt (Anwendungsfälle & tools)

