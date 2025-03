Wie man ein Meeting zusammenfasst (+ Vorlagen)

Meetings: Man liebt sie oder man fürchtet sie, sie sind ein unvermeidlicher Bestandteil des Workflows jedes Teams. Aber was passiert nach dem Ende des Meetings? Wenn Ihre Antwort darin besteht, sich durch verstreute Notizen oder vage Erinnerungen zu wühlen, ist es an der Zeit, Ihren Prozess zu überdenken. Hier kommen Meeting-Zusammenfassungen ins Spiel. Sie halten Schlüsselinformationen und Entscheidungen fest und helfen Ihrem Team, auf Kurs zu bleiben.

In diesem Blogbeitrag wird erklärt, wie Sie effektive Zusammenfassungen von Meetings erstellen, und es werden Tipps zur Struktur und zum Format gegeben, die aus Vorlagen stammen. Er soll die Kommunikation verbessern und die Produktivität Ihres Teams steigern.

Stellen Sie sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind: Eine gute Zusammenfassung des Meetings stellt sicher, dass auch diejenigen, die das Meeting verpasst haben, auf dem Laufenden sind. Für die Teilnehmer ist es eine gute Auffrischung, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite bleiben. Zeit sparen: Müssen Sie sich an Schlüsselpunkte des Meetings erinnern? Schauen Sie einfach in der Zusammenfassung nach, anstatt die Aufzeichnung zu suchen oder Kollegen zu fragen. Das spart Zeit und lässt Sie Ihr Gedächtnis schnell auffrischen

. Sie kann Ihren Workflow verbessern und dafür sorgen, dass alles seinen Gang geht. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile: *Auf Kurs bleiben: Eine Zusammenfassung eines Meetings ist eine schriftliche Aufzeichnung aller besprochenen Aufgaben und Ziele. Wenn Sie sie später durchsehen, können Sie sich besser konzentrieren und die besprochenen Elemente weiterverfolgen. *Nie wieder wichtige Details vergessen: Eine Zusammenfassung eines Meetings erinnert Sie an alle wichtigen Punkte, die besprochen wurden. Sie hilft Ihnen, sich an Informationen zu erinnern, die Sie vielleicht verpasst haben, und sorgt dafür, dass Ihre Ziele klar und organisiert bleiben

Mit dieser Vorlage erstellen Sie einheitliche Zusammenfassungen von Meetings, unabhängig davon, wer die Notizen macht. Diese Konsistenz hilft Ihrem Team, auf dem Laufenden zu bleiben und stellt sicher, dass nichts übersehen wird.

### 2. Die ClickUp-Vorlage für wiederkehrende Meetings /cta/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-61.png ClickUp Vorlage für wiederkehrende Notizen zu Meetings https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-2271368&department=operations Diese Vorlage herunterladen /%cta/

Wenn Sie regelmäßige Meetings mit einem ähnlichen Format abhalten, wie tägliche Stand-ups oder wöchentliche Updates, ist die Vorlage undefined ist ein wahrer Lebensretter. Wenn Sie für jedes Meeting dieselbe Vorlage verwenden, schaffen Sie eine einheitliche Struktur und eine Referenz für die Zukunft. Dokumentieren Sie zunächst das Datum und den Zweck des Meetings, die Teilnehmer und alle Abwesenden oder Details zur Beschlussfähigkeit. Sie finden auch einen Vorschlag für die Struktur des Meetings, den Sie jedoch kostenlos an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Für jedes Element der Tagesordnung gibt es Platz für Notizen und die Ergebnisse von Abstimmungen. Sie können auch Aktionselemente auflisten, sie direkt mit Aufgaben verknüpfen und ihren Fortschritt mit benutzerdefinierten Status nachverfolgen. Halten Sie alles auf dem neuesten Stand, indem Sie die Start- und Endzeiten Ihres Meetings sowie das Fälligkeitsdatum Ihres nächsten Meetings protokollieren. Wenn Sie fertig sind, können Sie die Zusammenfassung ganz einfach teilen – erstellen Sie einfach einen schreibgeschützten Link und teilen Sie ihn mit den Beteiligten, um den Zugriff zu erleichtern.

Das sagt ein Kunde über ClickUp: > Wir nutzen es täglich als Hintergrund für die Organisation aller Projektbesprechungen mit Kunden, internen Projektplanungsbesprechungen, internen Besprechungen zum Fortschritt von Projekten und Sitzungen zur Ressourcenplanung. Wir nutzen es auch, um die Eigentümerschaft von Aufgaben bei Endkunden zu fördern, was wiederum dazu beiträgt, Verantwortlichkeiten zu klären. Andrew Hought, Senior Project Manager, Aptean

3. Die ClickUp-Vorlage für Notizen zu Kundenmeetings /cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-62.png ClickUp-Vorlage für Notizen zu Kundenmeetings https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1516248&department=operations Diese Vorlage herunterladen

/%cta/ Wenn ein Kunde die Rechnung bezahlt, ist die Nachverfolgung jedes Details eines Projekts von entscheidender Bedeutung. Mit der Vorlage /href/ https://clickup.com/templates/meeting-notes/client ClickUp Client Meeting Notes Template /%href/ ist es einfach, alles zu erfassen – vor, während und nach dem Meeting.

Diese kostenlose Vorlage bietet eine klare Struktur, die Ihnen hilft, organisiert zu bleiben. Sie können den Status des Meetings ganz einfach nachverfolgen – ob "Geplant", "In Bearbeitung" oder "Fertiggestellt". Außerdem sind alle Ihre Ressourcen an einem Ort und sofort einsatzbereit!

Mit dieser Vorlage kann Ihr Team direkt im Dokument zusammenarbeiten und Aktualisierungen oder Elemente der Tagesordnung im Voraus hinzufügen. Während des Meetings kann jeder in Echtzeit Beiträge leisten und das Feedback der Clients, neue Anforderungen, Entscheidungen und die nächsten Schritte nachverfolgen. Nach Abschluss des Meetings können Sie die Notizen direkt aus ClickUp per E-Mail an die Beteiligten senden. Auf diese Weise werden alle Ihre Notizen und Zusammenfassungen an einem Ort gespeichert, sodass Sie bei Bedarf leicht darauf zugreifen können.