Die besten Marken auf TikTok: Marketingtrends und Erfolge

TikTok ist weit mehr als nur eine App für virale Tänze und lustige Videos – sie ist zu einer globalen Phase für Kreativität und Verbindung geworden. Für Marken ist es ein Spielplatz voller Möglichkeiten, auf dem Storytelling auf Trendsetting trifft und Authentizität an erster Stelle steht. Hier können sie neue Wege beschreiten, Unterhaltungen anregen und erfrischend echte Beziehungen aufbauen.

Für Vermarkter ist es eine Goldgrube der Kreativität, die die Möglichkeit bietet, mit dem Publikum in dessen Revier in Kontakt zu treten. Von cleveren Hashtag-Challenges bis hin zu atemberaubenden kurzen Videos haben einige Marken die Kunst gemeistert, sich abzuheben. In diesem Blog werden wir die besten Marken auf TikTok, ihre Erfolgsstrategien und die Marketingtrends untersuchen, die die Art und Weise, wie sie mit ihrem Publikum in Kontakt treten, neu gestalten. 💪

Warum strömen Marken zu TikTok? Es übertrifft oft andere Social-Media-Plattformen wie Instagram und X. Da die Benutzer von TikTok viel Zeit mit dem Erstellen, Erkunden und Interagieren verbringen, wird die Plattform nicht nur als Ansicht genutzt, sondern formt aktiv Interaktionen. Dieses hohe Engagement ermöglicht es Marken, Aufmerksamkeit zu erregen und Verbindungen zu ihrem Publikum auf organische Weise zu fördern.

🧠 Fun Fact: Der Name "TikTok" spiegelt das Format wider, da Videos in der Regel nur wenige Sekunden lang sind und so schnelle und ansprechende Inhalte fördern. ### Einzigartiger Algorithmus und Entdeckungspotenzial Der Algorithmus von TikTok maximiert die Entdeckung von Inhalten und analysiert die Präferenzen der Benutzer in Echtzeit, um personalisierte Inhalte bereitzustellen. Diese Fähigkeit bindet Benutzer ein und hilft Marken, durch kreative, resonante Beiträge einen viralen Status zu erreichen. Der Erfolg hängt jedoch von der Einhaltung einer klaren 🔍 Wussten Sie schon? Der Algorithmus von TikTok ist dafür bekannt, einer der ausgefeiltesten in den sozialen Medien zu sein. Er analysiert das Verhalten, die Vorlieben und die Emotionen der Benutzer, um Inhalte zu kuratieren, die die Benutzer über einen langen Zeitraum hinweg beschäftigen. ### Zugang zu den Zielgruppen der Generation Z und der Millennials nutzt das kreativitätsorientierte Ökosystem von TikTok, um jüngere, technikaffine Zielgruppen zu erreichen und zu informieren. Die App greift angesagte Formate und Humor auf, der am Arbeitsplatz gut ankommt, und zeigt, wie sie die Produktivität fördert. Zu den Kampagnen gehören [](Worksmarter,notharder/%href/und/href/https://www.tiktok.com/@clickup/video/7439021545047199022MaximizingfinanceefficiencywithClickUp/%href/) Chipotle, eine beliebte mexikanische Restaurantkette, stellt durch interaktive Kampagnen, die Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement miteinander verbinden, eine Verbindung zu ihren Benutzern her. Mit dem "Real Foodprint Tracker" können Benutzer die Umweltvorteile ihrer Bestellungen sehen, die durch kreative Kampagnen mit Bill Nye beworben werden. Darüber hinaus laden frühere Herausforderungen wie die "#ChipotleRoyalty Challenge" Fans dazu ein, ihre Lieblingsreihenfolgen mit den besten Features auf der Chipotle-Speisekarte zu präsentieren. Die Marke hat sich auch mit Influencern wie David Dobrik zusammengetan, um ihre Reichweite zu vergrößern. In Instanz: Ein virales Video von Chipotle namens 📌 Erkenntnis: Chipotle stärkt die Markentreue durch Nachhaltigkeitskampagnen, benutzergenerierte Inhalte (UGC) und Partnerschaften mit Prominenten. ### 3. Ryanair Die TikTok-Strategie von Ryanair nutzt Humor und Identifikationsmöglichkeiten, um ein jüngeres Publikum anzusprechen. Sie setzt auf einen spielerischen Ton und nutzt trendige Audioinhalte, um ihren Low-Budget-Ruf in einen komödiantischen Vorteil zu verwandeln. 📌 Erkenntnis: Taco Bell sorgt mit Humor, Influencer-Kooperationen und interaktiven TikTok-Features wie Hashtag-Challenges für Spaß und Interaktion. ### 8. Netflix Netflix nutzt sein TikTok-Konto, um mit Storytelling, trendigen Sounds und exklusiven Sneak Peeks Spannung für Shows aufzubauen. Das Unternehmen gibt Clips und Teaser von Inhalten frei, um für Aufsehen zu sorgen, und gewährt den Zuschauern einen Blick hinter die Kulissen. Außerdem erstellt es mundgerechte, TikTok-freundliche Trailer, um das Publikum zu fesseln. Darüber hinaus nutzt Netflix das Engagement der Fans durch interaktive Inhalte wie Duette, Q&As und Umfragen. Beliebte Zeichen stehen oft im Mittelpunkt der Videos, halten die Fans in ihre bevorzugten Shows investiert und wecken die Spannung für kommende Spielzeiten. > https://www.tiktok.com/tag/austok?refer=embed > #austok > /%href/ > > /href/ > https://www.tiktok.com/tag/netty?refer=embed > #netty > /%href/ > > /href/ > > /href/ > https://www.tiktok.com/tag/dresstoimpress?refer=embed > #dresstoimpress > /%href/ > > /href/ > https://www.tiktok.com/tag/duolingo?refer=embed > #duolingo > /%href/]( https://www.tiktok.com/@duolingo?refer=embed@duolingo/%href/skipalessonandigiveyouonestar|ib:@SassyChannie[](📌Erkenntnis:**DuolingofesseltdieZuschauermitHumor,Trend-Jackingundeinemnachvollziehbaren,vonMaskottchengeführtenErzählstil.###**12.ScrubDaddy**ScrubDaddyhatsichaufUGCverlassen,umseineProduktezueinerTikTok-Sensationzumachen.DasUnternehmenermutigtFans,Reinigungs-HacksmitdemScrubDaddy-SchwammmitReinigungsherausforderungenaufderPlattformfreizugeben .)) 📌 Erkenntnis: Dunkin Donuts verstärkt das Engagement mit Influencer-Kampagnen, personalisierten Waren und trendigen Produktinnovationen. ### 18. Pumpkin Pumpkin, ein Haustierversicherungsunternehmen, dreht das traditionelle Versicherungsmarketing um. Es nutzt TikTok, um bezaubernde Haustierbilder und praktische Tipps zur Haustierpflege freizugeben.

Durch die Kombination ansprechender Videos in kurzer Form, einer zusammenhängenden Erzählung und hochwertiger Bilder positioniert sich die Marke als informative Ressource und Fürsprecher für das Wohlergehen von Haustieren. > /href/ > https://www.tiktok.com/@pumpkincares?refer=embed > @pumpkincares > /%href/ >

Mit den bevorstehenden Feiertagen stehen auch Urlaubsreisen an ✈️ Wenn Sie in dieser Ferienzeit mit Ihrem Handgepäck-Welpen verreisen, sollten Sie sich dieses Video ansehen, um einige hilfreiche Tipps zu erhalten, die den Flug reibungslos und einfach machen. Gute Reise und schöne Feiertage! > > undefined > > /href/ > https://www.tiktok.com/tag/dogsoftiktok?refer=embed > #dogsoftiktok > /%href/ > > undefined > > /href/ > https://www.tiktok.com/tag/travelingwithdogs?refer=embed > #travelingwithdogs > /%href/ > > undefined 📌 Erkenntnis: Pumpkin gibt entzückende Inhalte über Haustiere und praktische Pflegetipps frei, um informatives Storytelling mit emotionaler Ansprache in Einklang zu bringen.

🔍 Wussten Sie schon? Marken, die beliebte Sounds und Audiotracks verwenden, steigern die Auffindbarkeit erheblich. Um auf dem Laufenden zu bleiben, sehen Sie sich den Abschnitt "Trending Sounds" von TikTok an. ### 19. Pretty Little Thing Pretty Little Thing (PLT), eine beliebte Bekleidungsmarke, hat sich eine starke Social-Media-Präsenz auf TikTok aufgebaut. Sie setzt auf die Zusammenarbeit mit Influencern, visuell ansprechende Inhalte und ansprechende Kampagnen. Die Strategie der Marke umfasst die Zusammenarbeit mit Influencern und die Verwendung von leuchtenden Rosatönen und hochwertigen Bildern, um die Markenidentität zu stärken. Die Marke veranstaltet auch interaktive Wettbewerbe für ihre Follower. PLT hat Kampagnen wie #PinkFridayWithPLT durchgeführt, eine Variante des Black Friday mit erheblichen Rabatten und einem Werbegeschenk im Wert von 10.000 US-Dollar. Eine weitere erfolgreiche Kampagne war die #BritneyChallenge, bei der die Marke ikonische Britney-Spears-Outfits für Halloween nachstellte. > undefined Warten Sie ab ... @Aisha Mian 🤍✨ undefined > > /href/ > https://www.tiktok.com/tag/miantwins?refer=embed > #miantwins > /%href/ > > undefined 📌 Erkenntnis: PLT bindet Follower mit interaktiven Kampagnen, Influencer-Partnerschaften und auffälligen Markenbildern ein.

20. Crocs Crocs nutzt aktuelle Modetrends und Influencer-Marketing, um seinen ikonischen Status zu erhalten. Das Unternehmen arbeitet mit Mode-Influencern zusammen und betont, wie seine Schuhe mit Signatur-Design moderne, stilvolle Outfits ergänzen. Die Marke nimmt auch an viralen TikTok-Challenges teil, um die Vielseitigkeit ihrer Produkte auf unterhaltsame und ansprechende Weise zu demonstrieren. > undefined enjoy the free unboxing asmr 💆thank you @Bree Kish undefined > > /href/ > https://www.tiktok.com/tag/asmr?refer=embed > #asmr > /%href/ > > /href/ > https://www.tiktok.com/tag/unboxing?refer=embed > #unboxing > /%href/ >

Hohe Werbekosten: Die Mindestausgaben für Werbung beginnen bei 500 US-Dollar, wobei die Kosten pro Tausend (CPM) bei etwa 10 US-Dollar liegen, was die Plattform für kleine Unternehmen weniger zugänglich macht. Geringe demografische Reichweite: Das überwiegend jüngere Publikum schränkt das Engagement für Marken ein, die auf ältere Zielgruppen abzielen. Anforderungen an die Produktion von Inhalten: Die ausschließliche Abhängigkeit von Videos erhöht die Produktionskosten und -komplexität. Reputationsrisiken: Die Verbindung mit kontroversen Trends oder falsch ausgerichteten Inhalten kann das Markenimage schädigen

