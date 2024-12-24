SAFe vs. Scrum: Wählen Sie das richtige Framework für Sie

Spotify hat ein einzigartiges Setup: Kleine, autonome Teams arbeiten unabhängig voneinander und konzentrieren sich jeweils auf einen bestimmten Teil des Produkts.

Diese Trupps sind im Wesentlichen mini-Startups innerhalb von Spotify und können ihren Bereich optimieren, aktualisieren oder sogar überarbeiten, ohne andere Bereiche zu unterbrechen. Keine Wartezeiten, sondern einfach nur agiles Scrum-Framework in Aktion.

Philips, ein globaler Riese mit funktionsübergreifenden Teams in den Bereichen Hardware, Software und Kundensupport (um nur einige zu nennen), hat SAFe, agile Praktiken, eingeführt um den Aufwand für geografisch verteilte Teams zu harmonisieren. Ihr Ziel ist es, die Zeit bis zur Markteinführung zu verkürzen und die Qualität zu verbessern.

Eines ist klar: Ob Scrum oder SAFe, alle Unternehmen müssen ein agiles Framework in ihren Workflow integrieren, um die Abläufe zu optimieren. Dieser Blog befasst sich mit SaFe vs. Scrum und Scrum@Scale und hilft Ihnen, die Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Faktoren zu verstehen, die bei jedem der Frameworks zu berücksichtigen sind.

Ein detaillierter Blick auf Scrum

Scrum ist ein Management-Framework, das Teams hilft, sich zu organisieren, zusammenzuarbeiten und sich anzupassen, um effektiv Ergebnisse zu erzielen. Es lebt von kurzen Arbeitszyklen (Sprints), klar definierten Rollen und regelmäßigem Feedback.

Lassen Sie uns das anhand eines einfachen Beispiels erläutern.

Wenn Sie ein Restaurant eröffnen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten: Entweder Sie und Ihr Partner mischen sich gegenseitig in die Aufgaben des anderen ein und verursachen Chaos, oder Sie teilen sich in kleinere, fokussierte Teams auf.

Eine Gruppe perfektioniert die Rezepte, eine andere kümmert sich um die Verpackung und eine dritte um das Marketing. Jedes Team hat seine eigenen Aufgaben, arbeitet in kurzen Zyklen, trifft sich täglich zum Austausch von Updates und nimmt Anpassungen aufgrund von Geschmackstests und Kundenfeedback vor.

Vor- und Nachteile von Scrum

Pros Cons Flexibilität: Teams können sich schnell an Veränderungen anpassen. Steile Lernkurve: Erfordert eine angemessene Schulung. Schnellere Bereitstellung: Inkrementelle Releases halten die Beteiligten bei Laune. Skalierungsprobleme: Nicht ideal für große, komplexe Projekte. Zusammenarbeit: Offene Kommunikation verbessert die Teamarbeit. Team-Abhängigkeit: Ist auf erfahrene und motivierte Personen angewiesen. Kundenzufriedenheit: Regelmäßige Aktualisierungen beziehen das Feedback der Benutzer mit ein. Beschränkt auf kleine Teams: Funktioniert am besten mit 3-10 Mitgliedern.

📌 Beispiel: Ein Spieleunternehmen nutzt Scrum, um wöchentliche Updates für seine App zu veröffentlichen und die Spieler mit neuen Features bei der Stange zu halten. Bei der Ausweitung auf ein größeres Multiplayer-Projekt wird die Koordination zwischen den agilen Teams jedoch zum Engpass, was die Skalierungsprobleme von Scrum deutlich macht.

Für wen ist Scrum am besten geeignet?

Ein Wort: Software Teams. Aber es gibt noch mehr.

Scrum eignet sich hervorragend für Software- und schlanke Produktentwicklung, Startups und kleinere Teams, die mit dynamischen Projekten, unbekannten Lösungen oder häufigen Rückmeldungen von Clients zu tun haben. Es ist perfekt für Teams, die iterative Prozesse benötigen, um schneller Ergebnisse zu erzielen.

Scrum-Prozesse und -Rollen

Prozesse:

Der Eigentümer des Produkts erstellt ein Product Backlog, in dem er die Aufgaben nach Prioritäten ordnet Das Team unterteilt die Aufgaben in kleinere Teile, um ein Formular für einen Sprint Backlog zu erstellen Die Arbeit wird in Sprint (2-4 Wochen) fertiggestellt Tägliche StandUps halten alle Beteiligten bei der Stange Am Ende des Sprints werden die Ergebnisse überprüft und die Erfahrungen notiert

Rollen:

Produkteigentümer : Priorisiert Aufgaben und stellt sicher, dass das Team den Wert für das Geschäft liefert

: Priorisiert Aufgaben und stellt sicher, dass das Team den Wert für das Geschäft liefert Scrum-Leader : Leitet das Team, moderiert Meetings und räumt Hindernisse aus dem Weg

: Leitet das Team, moderiert Meetings und räumt Hindernisse aus dem Weg Entwicklungsteam: Funktionsübergreifende Experten, die die Aufgaben übernehmen und abschließen

🌟 Fun Fact: Amazons Jeff Bezos prägte die "Zwei-Pizza-Regel die besagt, dass ein Scrum Team klein genug sein sollte, um mit zwei Pizzen gefüttert zu werden.

Eine Einführung in SAFe (Scaled Agile Framework)

Einfach ausgedrückt ist SAFe (Scaled Agile Framework) ein agiles Rahmenwerk, das großen Organisationen helfen soll, mehrere Teams zu managen, die an komplexen Projekten arbeiten. Es ist auf drei metaphorischen Säulen aufgebaut: Team, Programm und Portfolio. Diese Säulen bieten Flexibilität und gehen gleichzeitig auf die Herausforderungen der Skalierung agiler Praktiken ein.

Als Ericsson, ein weltweit führendes Telekommunikationsunternehmen, vor der Herausforderung stand, Teams über Kontinente hinweg zu managen, wandte es sich an SAFe.

Mit den Agile Release Trains und der strukturierten Governance von SAFe, Ericsson erreicht :

Verbesserte Ausrichtung : Teams an verschiedenen Speicherorten arbeiteten nahtlos nach einheitlichen agilen Methoden

: Teams an verschiedenen Speicherorten arbeiteten nahtlos nach einheitlichen agilen Methoden Schnellere Markteinführung : Schnellere Release-Zyklen mit kontinuierlicher Integration

: Schnellere Release-Zyklen mit kontinuierlicher Integration Bessere Zusammenarbeit : Funktionsübergreifendes Freigeben von Wissen und gemeinsames Lösen von Problemen

: Funktionsübergreifendes Freigeben von Wissen und gemeinsames Lösen von Problemen Vorhersehbare Lieferung : Klare Meilensteine sorgen für Transparenz und Zuverlässigkeit

: Klare Meilensteine sorgen für Transparenz und Zuverlässigkeit Höhere Kundenzufriedenheit: Schnellere Lieferung und Qualitätsverbesserungen stärkten das Vertrauen

Vor- und Nachteile von SAFe

Pros Cons Skalierbar: Perfekt für große, verteilte Teams Komplex: Implementierung erfordert erheblichen Aufwand und Schulung Ausrichtung: Stellt sicher, dass Teams auf gemeinsame Ziele hinarbeiten Bürokratisch: Kann mehrere Ebenen der Aufsicht einführen Schnellere Bereitstellung: Kontinuierliche Integration beschleunigt die Freigaben Anpassungsprobleme: Passt möglicherweise nicht zu allen Unternehmenskulturen Verbesserte Qualität: Eingebaute Qualitätspraktiken reduzieren Mängel Overhead: Zusätzliche Prozesse, die kleinere Teams verlangsamen können Vorhersehbarkeit: Klare Meilensteine verbessern die Nachverfolgung des Fortschritts Tool-Abhängigkeit: Erfolg hängt stark von bestimmten tools ab

📌 Beispiel: Ein multinationales Fertigungsunternehmen führte SAFe ein, um die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu optimieren. Während das Unternehmen eine bessere Abstimmung und eine schnellere Produktlieferung erreichte, dauerte die anfängliche Schulungsphase Monate, was die steile Lernkurve von SAFe verdeutlicht.

Für wen ist SAFe am besten geeignet?

SAFe ist ideal für große Organisationen, die funktionsübergreifende Teams und komplexe Projekte verwalten.

Es ist vorteilhaft für:

Unternehmen, die eine abteilungsübergreifende Ausrichtung benötigen

Organisationen mit geografisch verteilten Teams

Unternehmen, die Agile auf Unternehmensebene integrieren wollen

🧠 Wussten Sie schon: Obwohl SAFe unter den anderen Frameworks für Unternehmen am sinnvollsten ist, haben nur 26% der Benutzer von Agile berichteten, dass sie SAFe eingeführt haben .

Implementierungsstrategie und Governance in SAFe

Die Governance in SAFe gewährleistet die Ausrichtung und Verantwortlichkeit durch klar definierte Prozesse und Metriken.

Die Schlüssel dazu sind:

Planen : Festlegung von Rollen, Zuständigkeiten und Workflows, um Klarheit zu schaffen

: Festlegung von Rollen, Zuständigkeiten und Workflows, um Klarheit zu schaffen Überwachung der KPIs : Nachverfolgung des Fortschritts anhand von Metriken wie Markteinführungszeit und Qualität

: Nachverfolgung des Fortschritts anhand von Metriken wie Markteinführungszeit und Qualität Berichterstattung über die Einhaltung der Vorschriften: Sicherstellung der Einhaltung von Industriestandards

Governance ist ein zentraler Bestandteil des Lean Portfolio Managements innerhalb von SAFe, und die Verantwortlichkeiten fallen oft in Rollen wie die des SAFe Program Consultant (SPC) oder Chief Scrum Master (CSM)

Diese Führungskräfte:

Beaufsichtigung von Agile Release Trains

Verwalten von Risiken und Compliance

Fördern die programmübergreifende Zusammenarbeit

Schlüsselunterschiede zwischen Scrum und SAFe

Obwohl sie zur gleichen agilen Familie gehören, erfüllen Scrum und SAFe unterschiedliche Anforderungen. Schauen wir uns die Unterschiede zwischen beiden an.

1. Organisationsstruktur und Rahmen

📀 Scrum ist leichtgewichtig und lebt von kleinen, sich selbst organisierenden Teams (5-9 Mitglieder), die in kurzen Sprints von 2-4 Wochen arbeiten. Es gibt keine Hierarchie - mehrere Scrum Teams und ihre Mitglieder teilen sich die gleiche Verantwortung, geleitet von Rollen wie dem Scrum Master und dem Eigentümer des Produkts. Zu den Rahmenanforderungen gehören ein Product Backlog, ein Sprint Backlog und regelmäßige Zyklen für Sprints.

💿 SAFe ist jedoch für große Unternehmen mit mehreren Teams konzipiert. Es ist stark strukturiert, mit Ebenen wie Portfolio, Programm und Team, um komplexe Projekte zu verwalten. SAFe erfordert detaillierte Planungssitzungen wie die Program Increment (PI)-Planung und die Abstimmung der Arbeit in Teams über 8-12 Wochen

📌 Beispiel:

Ein Startup-Unternehmen, das ein neues Feature für eine App entwickelt, würde von der Einfachheit und Geschwindigkeit von Scrum profitieren

Ein multinationales Telekommunikationsunternehmen wie Ericsson braucht SAFe, um verteilte Teams zu managen und die Abstimmung zu gewährleisten

2. Rollen und Abhängigkeiten

📀 Scrum stützt sich auf drei Rollen: Product Owner, Scrum Master und Entwickler. Teams verwalten sich selbst und handhaben Abhängigkeiten durch tägliche Kommunikation, Sprint Reviews und Retrospektiven.

SAFe führt speziellere Rollen wie Produktmanager, Systemarchitekten und Release Train Engineers ein, was den Schwerpunkt auf die Koordination mehrerer Teams widerspiegelt. Abhängigkeiten werden bei der PI-Planung und bei regelmäßigen Ereignissen zur Synchronisierung berücksichtigt, um eine reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten.

📌 Beispiel:

Ein Scrum Team, das eine E-Commerce-Website aktualisiert, kommuniziert direkt, um Abhängigkeiten zu lösen

Ein SAFe-Team, das ein selbstfahrendes Auto entwickelt, würde strukturierte Meetings und Tools nutzen, um Hardware-, Software- und Testteams aufeinander abzustimmen

3. Delivery-Ansatz

Scrum legt den Schwerpunkt auf häufige, inkrementelle Updates in kurzen Zyklen, die schnelle Anpassungen auf der Grundlage von Feedback ermöglichen. Es geht vor allem darum, funktionale Teile des Produkts schneller zu liefern.

💿 SAFe konzentriert sich auf die Lieferung integrierter Lösungen mit seinen längeren Programminkrementen. Das strukturierte Liefermodell gewährleistet Vorhersehbarkeit und Qualität und ist ideal für große Projekte.

📌 Beispiel:

Scrum funktioniert für die wöchentliche Aktualisierung einer App für soziale Medien

SAFe eignet sich für den Einsatz einer Finanzplattform auf Enterprise-Ebene mit mehreren voneinander abhängigen Modulen

🔮 Übersicht über die Unterschiede

Zusammengefasst:

Aspect Scrum SAFe Team-Größe Klein (5-9 Mitglieder) Groß (mehrere Teams über Abteilungen hinweg) Umfang Projekte mit einem Team Unternehmensweite Koordination Zeitrahmen 2-4 wöchige Sprints 8-12 wöchige Programm-Inkremente Best for Startups und kleine Teams Große Organisationen mit komplexen Projekten

Ähnlichkeiten zwischen Scrum und SAFe

"Die Unterschiede, die uns Menschen trennen, sind nichts im Vergleich zu den Gemeinsamkeiten, die uns verbinden." Sophie Grégoire Trudeau hat dies einmal über Menschen gesagt, aber wer hätte gedacht, dass es auch für agile Frameworks gilt!

1. Freigegebene Prinzipien aus der agilen Softwareentwicklung

Im Kern stützen sich beide Frameworks auf das Agile Manifest und seine Grundsätze. Sie setzen Prioritäten:

Zusammenarbeit mit dem Kunden statt starrer Verträge

Reagieren auf Veränderungen statt Festhalten an einem festen Plan

Lieferung von Werten durch funktionierende Software als primäres Maß für den Erfolg

Selbstorganisierende Teams zur Innovation und Anpassung befähigen

2. Kollaboration und inkrementelle Entwicklung

Scrum und SAFe verfolgen einen kollaborativen Ansatz, der es den Teams ermöglicht, häufig kleinere Teile des Wertes zu liefern. Dies gewährleistet:

Kontinuierliches Feedback von Stakeholdern

Schnellere Reaktion auf sich entwickelnde Kundenbedürfnisse

Geringere Risiken durch frühzeitige und regelmäßige Lieferung

Wenn Sie also vor der Wahl zwischen Scrum und SAFe stehen, können Sie nicht viel falsch machen.

Ganz gleich, ob ein Scrum Team wöchentliche App-Updates herausbringt oder ein SAFe-Zug vierteljährlich integrierte Unternehmenslösungen liefert, beide Frameworks unterteilen die Arbeit in überschaubare Teile und sorgen so für konsistente Fortschritte.

Wann sollte man sich für Scrum und wann für SAFe entscheiden?

1. Kleine Teams, die an einem schnelllebigen Produkt arbeiten

📱Szenario: Ihr Startup bringt eine neue App auf den Markt, und Sie müssen mit einem kleinen Team schnell iterieren.

✅ Lösung: Scrum

Ideal für Teams von 5-9 Mitgliedern, die sich auf kurzfristige Ziele konzentrieren

Ermöglicht häufige Aktualisierungen und schnelle Feedback-Zyklen

📌 Beispiel: Ein Team für eine App zur Lieferung von Lebensmitteln verwendet Scrum, um wöchentliche Feature-Updates auf der Grundlage des Feedbacks der Benutzer zu veröffentlichen.

2. Große Organisationen mit mehreren Teams und Abhängigkeiten

📱Szenario: Ihr Unternehmen hat mehrere funktionsübergreifende Teams, die an miteinander verbundenen Projekten arbeiten.

✅ Lösung: SAFe

Bewältigt Abhängigkeiten zwischen Teams mit Tools wie PI Planning

Abstimmung des Aufwands zwischen den Teams zur Erreichung gemeinsamer Ziele

📌 Beispiel: Ein Telekommunikationsunternehmen setzt SAFe ein, um Software- und Hardware-Teams auf globaler Ebene zu synchronisieren.

3. Projekte mit sich schnell ändernden Kundenanforderungen

📱Szenario: Sie entwickeln ein Produkt, das häufigen Kundeninput und schnelle Anpassungen erfordert.

✅ Lösung: Scrum

Ideal für die iterative Entwicklung und die Einbeziehung von ständigem Feedback

📌 Beispiel: Ein E-Commerce-Unternehmen nutzt Scrum, um seine Benutzeroberfläche in jedem Sprint auf der Grundlage von Kundenvorschlägen zu optimieren.

Auswahl des richtigen Rahmens für Ihr Team

Inzwischen ist klar, dass jeder Rahmen einem bestimmten Zweck dient.

Die Entscheidung zwischen Scrum und SAFe hängt jedoch ganz von den Bedürfnissen Ihres Teams ab.

Deshalb sollten Sie sich einige Fragen stellen, die Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung helfen:

Wie groß ist Ihr Team, und wie viele Teams müssen zusammenarbeiten?

Sind Ihre Projekte einfach oder mit vielen Abhängigkeiten behaftet?

Benötigen Sie schnelle Iterationen, oder ist eine langfristige Planung wichtiger?

Benötigen Ihre Stakeholder detaillierte Updates oder eine Ansicht aus der Vogelperspektive?

Benötigen Sie ein Framework, das sich über mehrere Standorte hinweg skalieren lässt?

Wie ausgereift ist Ihr Team in Bezug auf agile Praktiken?

Sobald Sie die Antworten kennen, ist es einfacher, die Anforderungen Ihres Teams mit dem richtigen Framework abzugleichen.

Zu berücksichtigende Faktoren

👥 Größe des Teams und Anforderungen an die Zusammenarbeit

Scrum ist perfekt für kleine, selbstorganisierte Teams, die an unabhängigen Projekten arbeiten

SAFe gedeiht in großen Organisationen mit funktionsübergreifenden Teams, die synchronisierten Aufwand betreiben müssen

💻 Komplexität des Projekts

Wenn Ihr Projekt überschaubar ist und keine Abhängigkeiten aufweist, sollten Sie sich für Scrum entscheiden

Für Projekte mit starken Abhängigkeiten und mehreren Komplexitätsebenen ist SAFe die richtige Wahl

⌛ Zeitleisten für die Lieferung

Scrum ermöglicht häufige Lieferungen in kurzen Sprints und ist damit ideal für schnelllebige Projekte

SAFe konzentriert sich auf strukturierte, vorhersehbare Ergebnisse über längere Zeiträume

📈 Erwartungen der Stakeholder

Verwenden Sie Scrum, wenn die Stakeholder mit kleineren, iterativen Aktualisierungen zufrieden sind

Wählen Sie SAFe, wenn Stakeholder eine integrierte Ansicht des Fortschritts über mehrere Teams hinweg benötigen

📄 Agiler Reifegrad

Scrum eignet sich am besten für Teams, die mit agilen und schlanken Prinzipien vertraut und bereit sind, sich selbst zu managen

SAFe ist für Organisationen geeignet, die über die Agilität einzelner Teams hinausgehen und eine Koordination auf Unternehmensebene benötigen

Scrum@Scale: Das Beste aus beiden Frameworks kombinieren

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden, können Sie sich für das Beste aus beiden Welten entscheiden. Ja, das gibt es!

**Meet Scrum@Scale - die leistungsstarke Kombination aus der Einfachheit von Scrum und der Skalierbarkeit von SAFe

Und so funktioniert's: Scrum@Scale weitet die Prinzipien von Scrum auf größere Organisationen aus. Anstatt zusätzliche Hierarchieebenen aufzutürmen, baut es eine skalenfreie Architektur auf, die Netzwerke kleiner, effizienter Teams schafft, die zusammenhängend arbeiten.

Das Ziel? Lineare Skalierbarkeit zu erreichen, ohne in Bürokratie zu ertrinken.

**Betrachten Sie es als Minimum Viable Bureaucracy (MVB) - es bietet gerade genug Struktur, um organisiert zu bleiben und unnötige Verzögerungen zu vermeiden, ohne Kreativität oder Geschwindigkeit zu ersticken

📌 Beispiel: Stellen Sie sich eine globale Einzelhandelskette vor, die eine Omnichannel-Plattform einführt. Kleine Scrum-Teams kümmern sich um das Design der App, die Integration der Logistik und die Features für den Kundenservice. Mit Scrum@Scale stimmen sich diese Teams in Scaled Daily Scrums auf Abhängigkeiten ab, wobei ein Executive Action Team die Transformation und Entscheidungsfindung vorantreibt.

über Scrum@Scale

Vorteile der Integration von Scrum und SAFe

✅ Flexibilität trifft auf Skalierbarkeit

Kombiniert den adaptiven Fokus von Scrum auf Teamebene mit dem strukturierten Skalierungsansatz von SAFe

Teams arbeiten unabhängig, richten sich aber durch das Scrum@Scale-Ökosystem auf gemeinsame Ziele aus

✅ Vereinfachte Zusammenarbeit

Das Scaled Daily Scrum gewährleistet eine kontinuierliche Koordination zwischen den Teams

Freigegebenes Wissen und Transparenz minimieren Engpässe

✅ Effizientes organisatorisches Wachstum

Ermöglicht eine organische Skalierung im eigenen Tempo, ohne Teams zu überfordern

Unterstützt agile Prinzipien in großen Unternehmen bei minimaler Unterbrechung

Wie Mike Cohn treffend sagte: "Wenn du nächsten Monat nicht besser bist, bist du nicht mehr agil" Agile Frameworks fördern zwar die ständige Verbesserung, die Zusammenarbeit und die Anpassungsfähigkeit, aber Teams benötigen dennoch ein Projektmanagement, um Aufgaben nach Prioritäten zu ordnen.

Für eine kontinuierliche Verbesserung braucht man die richtigen tools.

Schritt 1: Aufteilung der Ergebnisse in umsetzbare Aufgaben

Beginnen Sie damit, die zu liefernden Ergebnisse in kleine, umsetzbare Aufgaben zu unterteilen. Betrachten Sie diese als die Bausteine Ihres agilen Hauses.

Mithilfe von User Stories können Sie genau das widerspiegeln, was Ihre Endbenutzer brauchen, sei es ein neues Feature oder die Behebung eines Problems, das sie angesprochen haben.

im Sinne von Scrum ist dies der Plan für Ihren Sprint. Mit ClickUp können Sie Elemente aus Ihrem Product Backlog nehmen, sie in einem Sprint Backlog organisieren und den Ball ins Rollen bringen - ganz ohne Post-it-Notizen.

automatisieren Sie die Erstellung von Sprints mit ClickUp und sparen Sie Zeit und Aufwand_

💜 Fallstudie: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp

Ein Team, das die Automatisierung von Sprints mit ClickUp gemeistert hat, ist Sideways NYC.

Lassen Sie uns einen Blick auf ihre Reise werfen.

Herausforderung: Das Team wollte von der Zeiterfassung auf Sprint-Punkte umsteigen, um einen agileren Ansatz zur Überwachung der Kapazität zu erhalten. Die manuelle Verwaltung von Sprint-Zeitplänen für Teams und Projekte war jedoch zeitaufwändig und fehleranfällig

So half ClickUp: Mit ClickUp's Automatisierte Sprint Feature haben sie zweiwöchige Zyklen konfiguriert, die jeden Montag beginnen und den gesamten Sprint-Prozess automatisieren.

Der Projektleiter gab einfach die Nummer der Zyklen in den Projektumfang ein, und ClickUp generierte automatisch alle Listen für die Sprints. Dies sparte viel Zeit und sorgte für Konsistenz zwischen den Teams, ohne dass manuelle Aktualisierungen erforderlich waren

Schritt 2: Agile Projekte effektiv managen

Beim Management agiler Projekte ist ClickUp wie ein Kompass für das Projektmanagement.

Sie können Ihre Agile Charta in ClickUp Dokumente und teilen Sie sie mit Ihrem Team ohne endlose E-Mail-Ketten.

Und so geht's: Sobald Sie Ihre Aufgaben organisiert haben, nutzen Sie die Collaboration Features von ClickUp, um alle auf dem Laufenden zu halten. Sie können relevante Mitglieder Ihres Teams durch Kommentare oder @Mentions erwähnen, um sicherzustellen, dass sie benachrichtigt werden und bei Bedarf einspringen können.

Machen Sie außerdem die agile Dokumentation zu einem Kinderspiel, indem Sie ClickUp Gehirn um Anforderungen für Ihre nächste Software-Iteration zu erstellen. Geben Sie einfach grundlegende Details über die Funktion eines Features oder Updates an, und die KI generiert Schlüsselelemente wie Umrisse.

clickUp Brain macht agile Dokumentation zu einem einfachen Prozess_

Müssen Sie Ihre Scrum-Prozesse organisiert halten? ClickUp's Kanban Ansicht bietet einen intuitiven visuellen Workflow, bei dem alle Beteiligten auf der gleichen Seite stehen.

organisieren Sie Ihre Arbeit nach Status und Fälligkeitsdatum und priorisieren Sie Ihre Aufgaben mit ClickUp Kanban Boards

Und mit Unteraufgaben und Checklisten müssen Sie sich nie wieder Gedanken über vergessene Schritte oder diese lästigen "kleinen Details" machen

Schritt 3: Förderung der Zusammenarbeit in Echtzeit

Bei der agilen Entwicklung dreht sich alles um die Zusammenarbeit; die Kommunikation in Echtzeit kann über die Dynamik Ihres Teams entscheiden. ClickUp's Chat feature verändert die Art und Weise, wie Teams kommunizieren, indem Unterhaltungen direkt in ihre Workflows integriert werden.

Jede Liste, jeder Ordner und jeder Space verfügt über einen eigenen Chat, der es den Mitgliedern des Teams ermöglicht, Projekte zu besprechen und dabei alle relevanten Ansichten und Aufgaben nur einen Klick entfernt zu haben.

Außerdem können Sie Teammitglieder hinzufügen, Aktualisierungen freigeben und sogar einen Chat privat machen - alles nahtlos an den entsprechenden Workspace gebunden.

da sich alles an einem Ort befindet, können Sie mühelos zwischen dem Chatten über eine Aufgabe und deren Abschluss wechseln.

Schritt 4: Gewinnen Sie Sichtbarkeit im agilen Prozess

Sichtbarkeit ist ein weiteres Puzzlestück, und ClickUp Dashboards enttäuscht nicht.

Mit anpassbaren Dashboards können Sie den Fortschritt überwachen, die Leistung nachverfolgen und den Überblick über agile Metriken wie Burnup- und Burndown-Diagramme behalten.

verfolgen Sie wichtige Metriken und überwachen Sie Burnup- und Burndown-Diagramme mit ClickUp Dashboards

Ob es darum geht, zu verstehen, wie Aufgaben durch das Team fließen, oder zu erkennen, wo es Engpässe gibt, ClickUp gibt Ihnen die Daten und Einblicke, um den Kurs in Echtzeit zu korrigieren.

Schritt 5: Nutzen Sie Support und Community-Ressourcen

Natürlich reichen Tools allein nicht aus. Die Einführung eines agilen Frameworks erfordert Unterstützung und eine Community. ClickUp bietet beides in Hülle und Fülle, von Vorlagen und Tutorials bis hin zu einer aktiven Benutzer-Community, die gerne Tipps und Tricks freigibt.

Und wenn Sie auf ein Hindernis stoßen? Das Support-Team von ClickUp ist immer bereit, Sie zu unterstützen.

Sprinten Sie Ihren Weg zum Erfolg mit ClickUp

Laut der Pulse of the Profession Report geben 53 % der IT-Fachleute an, regelmäßig agile Methoden zu verwenden.

Inzwischen sollten Sie eine bessere Vorstellung davon haben, welches Framework - Scrum oder SAFE - das richtige für Ihr Unternehmen ist. Um Herausforderungen zu meistern und eine rechtzeitige Lieferung zu gewährleisten, benötigen Sie ein Tool für das agile Projektmanagement, das so agil ist wie Ihr Team.

Hier kommt ClickUp ins Spiel, Ihr All-in-One-Produktivitäts-Kraftpaket. Ihre Arbeit wird nicht mehr unterbrochen werden.

Mit ClickUp, Ihrer App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, können Sie Projektmanagement, Wissensmanagement und Chatten nutzen - alles mit KI auf einer einzigen Plattform.

Warum warten? Anmeldung für ClickUp und geben Sie Ihren Agile Frameworks den Schub, den sie verdienen!