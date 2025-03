NotebookLM vs. Notion: Welche App für Notizen ist besser?

Wussten Sie, dass die Arbeitnehmer im Durchschnitt 1.8 Stunden jeden Tag, oder fast einen ganzen Arbeitstag pro Woche, nur für die Suche nach Informationen?

Das ist ein großer Zeitverlust - ganz gleich, ob Sie sich als Student auf eine Prüfung vorbereiten, als Berufstätiger mehrere Projekte unter einen Hut bringen oder als Freiberufler Fristen verwalten.

Hier kann eine App zur Erfassung von Notizen helfen. Apps für Notizen wie NotebookLM und Notion helfen Ihnen dabei, Elemente und Erkenntnisse aus Meetings zu erfassen, diese Daten in Aufgaben und Prioritäten zu organisieren und mit anderen zusammenzuarbeiten.

aber welche App für Notizen passt am besten zu Ihrem Stil?

In diesem Blog gehen wir auf die Unterschiede zwischen NotebookLM und Notion ein, um Ihnen zu helfen, die richtige Lösung für Ihren Workflow zu finden. 🎯

Was ist NotebookLM?

über NotebookLM Google Labs' NotebookLM ist ein KI-gestützter Recherche- und Notiz-Assistent. Er nutzt Googles Gemini, um verschiedene Funktionen bereitzustellen, die auf die individuellen Bedürfnisse des Benutzers zugeschnitten sind.

Im Gegensatz zu allgemeinen KI-Modellen, die aus der breiten Internet-Datenbank schöpfen, basiert NotebookLM seine Antworten auf dem spezifischen Material, das Sie ihm zur Verfügung stellen. Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit von Ungenauigkeiten und Halluzinationen verringert. Sie können ihm inhaltsbezogene Fragen stellen oder Zusammenfassungen der Antworten anfordern.

Ursprünglich für Forscher und Studenten entwickelt, ist NotebookLM jetzt auch bei anderen Fachleuten beliebt, die eine intelligente Methode zur Verwaltung großer Datenmengen benötigen. Da es komplexe Informationen aufschlüsselt, können Sie es nutzen, um auf der Grundlage Ihrer Erkenntnisse aussagekräftige Erkenntnisse oder Ideen zu gewinnen.

NotebookLM Features

NotebookLM ist ein digitales Notizbuch, das mit zahlreichen Tools ausgestattet ist, um Forschung und Dokumentation zu rationalisieren. Von der Generierung von KI-Vorschlägen für innovative Ideen bis hin zur Zusammenarbeit an Forschungspapieren hilft das Tool, umsetzbares Wissen zu schaffen.

Schauen wir uns die Features im Detail an. 👇

Feature #1: Notizen und Handlungsvorschläge

Sortieren und Verwalten von Forschungsergebnissen mit NotebookLM

Mit NotebookLM können Sie Ihre Notizen erstellen, speichern und übersichtlich organisieren. Es kann ausgewählte Notizen in strukturierte Formate wie Gliederungen, Studienführer, Inhaltsverzeichnisse oder Zusammenfassungen umwandeln, damit Sie alles im Blick behalten.

Diese KI-Tool für die Erstellung von Notizen führt auch Notizen zusammen, kritisiert Ideen und gibt verwandte Konzepte frei. Diese Features erleichtern die Analyse Ihrer Inhalte und bereichern Ihre Informationen.

Fun Fact: Mit NotebookLM können Benutzer bis zu 50 Quellen hochladen, die jeweils bis zu 500.000 Wörter enthalten. Das macht es ideal für umfangreiche Projekte, wie z. B. Dissertationen oder umfangreiche Recherchen.

Feature #2: Quellenintegration und KI-gestützte Analyse

Hinzufügen von Inhalten aus verschiedenen Quellen mit NotebookLM

Mit NotebookLM können Sie Inhalte aus verschiedenen Quellen hinzufügen, z. B. Google Docs, PDF-Dateien und URLs. Diese Dokumente dienen als Grundlage für die Generierung von Interaktionen und Erkenntnissen.

Aufbauend auf diesem Schreibprozess kann die dokumentenmanagement-Software analysiert das hochgeladene Material, um Zusammenfassungen zu erstellen, wichtige Themen hervorzuheben und Fragen vorzuschlagen. Dieser Prozess vereinfacht komplexe Informationen, sodass sie leichter zu verstehen sind und man sich mit ihnen auseinandersetzen kann.

💡 Pro-Tipp: Optimieren Sie Ihren Tag mit dem ClickUp Vorlage für tägliche Notizen . Erfassen, organisieren und verfolgen Sie mühelos Ihre täglichen Aufgaben, Ideen und Prioritäten mit dieser anpassbaren Vorlage, die Ihre Produktivität steigert und Ihre Konzentration fördert.

Feature #3: Bildverständnis und Audiozusammenfassungen im Podcast-Stil

Erhalten Sie eine KI-gesteuerte Audiozusammenfassung Ihrer Notizen

NotebookLM verbessert die Erstellung von Notizen mit Features wie Bildanalyse und Audiozusammenfassungen. Es kann in Dokumente eingebettete Bilder interpretieren und referenzieren, was es einfacher macht, visuelle Daten in Ihre Arbeit einzubeziehen.

Außerdem können Sie notebookLM verwenden um Audiozusammenfassungen Ihrer Inhalte im Podcast-Stil zu erstellen, die eine ansprechende, alternative Möglichkeit bieten, Informationen beim Multitasking oder unterwegs zu überprüfen.

NotebookLM Preise

Free

Was ist Notion?

über Notion **Notion ist eine vielseitige Anwendung für Produktivität und Notizen, die als All-in-One Workspace für Einzelpersonen und Teams fungiert

Mit Notion können Sie benutzerdefinierte Workspaces mit Seiten, Datenbanken und Boards erstellen, um Ihre Aufgaben, Dokumente und Projekte genau so zu organisieren, wie Sie sie benötigen. Die Anwendung dient auch als wissensmanagement-System zur Steigerung der Produktivität.

Die Plattform eignet sich hervorragend für den persönlichen Gebrauch und ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Seiten einzurichten, Inhaltstypen hinzuzufügen und Kalender und Listen mit Aufgaben in Ihren täglichen Workflow zu integrieren.

Fun Fact: Ivan Zhao und andere gründeten Notion im Jahr 2013. Seit der ersten Veröffentlichung im Jahr 2016 hat die App aufgrund ihrer Ästhetik und ihrer Funktionen an Popularität gewonnen.

Notion Features

Der flexible Workspace von Notion bietet verschiedene Features, um die Zusammenarbeit zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Schauen wir uns diese im Detail an. 👇

Feature #1: Anpassbare und kollaborative Seiten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen und weisen Sie Aufgaben zu

Notion verfügt über umfangreiche Anpassungsoptionen, mit denen Sie benutzerdefinierte Seiten mit Inhalten wie Text, Bildern, Tabellen und vielem mehr erstellen können. Dank dieser Flexibilität lässt sich die Plattform leicht an verschiedene Arbeitsabläufe anpassen, sei es zur Dokumentation von Recherchen, zum Management von Projekten oder zur Organisation persönlicher Aufgaben.

Darüber hinaus bietet Notion Features für die Teamarbeit in Echtzeit. Sie können Dokumente freigeben, Kommentare hinterlassen und Ihrem Team sofort Feedback geben, um eine nahtlose Abstimmung zu ermöglichen. Diese Tools für die Zusammenarbeit sind nützlich für gemeinsame Projekte und die Nachverfolgung von Fortschritten.

🧠 Fun Fact: Bis 2024 hat Notion über 100 Millionen Benutzer und wird auf 10 Milliarden Dollar geschätzt.

Feature #2: Projektmanagement und Automatisierung

Nachverfolgung des Fortschritts mit den Tools des Projektmanagement

Notion bietet leistungsstarke Projektmanagement-Tools, mit denen Sie Ihre Projekte in Formaten wie Kanban-Boards und Kalendern visualisieren können. Es unterstützt die plattformübergreifende Verbindung mit Tools wie Google Drive, um Informationen direkt in Ihren Notion Workspace zu übertragen.

Für Aufgaben, die wiederholt werden müssen, bietet Notion Automatisierungs-Features, um den Zeitaufwand für Routineaktivitäten zu reduzieren.

Feature #3: Integrierte KI-Hilfe und Vorlagenbibliothek

Übersetzen und Zusammenfassen von Informationen mit Notion KI

Die integrierte KI von Notion steigert Ihre Produktivität, indem sie Ihnen hilft, Ideen zu sammeln, Inhalte zusammenzufassen und schnell relevante Informationen zu generieren.

Außerdem verfügt Notion über mehr als 20.000 Vorlagen, mit denen Sie Seiten für jeden Zweck einrichten können, von der Projektplanung bis hin zu verschiedenen strategien zur Aufnahme von Notizen . Sie können schnell beginnen, ohne alles von Grund auf neu entwerfen zu müssen.

🔍 Wussten Sie schon? Notion unterstützt Inline-Gleichungen mit LaTeX. Sie können mathematische Symbole oder Gleichungen eingeben, indem Sie sie eintippen und die Option "Inline-Gleichung" auswählen. Dies ist ein praktisches Feature für Studenten, Pädagogen und Analysten.

Notion Preise

Free

Plus: $12/Monat pro Benutzer

$12/Monat pro Benutzer Business: $18/Monat pro Benutzer

$18/Monat pro Benutzer Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

NotebookLM vs. Notion: Features im Vergleich

Sowohl NotebookLM als auch Notion zielen darauf ab, eines der größten Probleme der Produktivität anzugehen: Zeitverschwendung. Einem kürzlich erschienenen McKinsey-Bericht zufolge verlieren Geschäfte über 37 Milliarden Dollar jährlich aufgrund schlechter Praktiken des Freigebens von Wissen.

Diese beiden Tools bieten einzigartige Funktionen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. NotebookLM konzentriert sich auf das Aufnehmen von Notizen, die Recherche und die Analyse von Inhalten. Im Gegensatz dazu bietet Notion anpassbare Seiten, Tools für das Projektmanagement und Zusammenarbeit in Echtzeit.

In diesem Vergleich werden wir die Features der einzelnen Tools aufschlüsseln, um Ihnen die Entscheidung zu erleichtern, welches Tool für Sie das richtige ist. 💁

Features NotebookLM Notion Typ KI-gestütztes Tool für Notizen und Recherche Plattform für Notizen, Projektmanagement und Zusammenarbeit AI Integration Verwendet Google Gemini für KI Bietet KI für Zusammenfassungen und Brainstorming Datenverarbeitung Verarbeitet hochgeladene Dokumente für Einblicke und Zusammenfassungen Ermöglicht Benutzern das Erstellen von Datenbanken und das Stellen von Fragen auf der Grundlage von gespeicherten Informationen Konvertiert Dokumente in Audiodiskussionen und automatisiert die Erstellung von Zusammenfassungen Bietet flexible Vorlagen, umfangreiche Datenbankfunktionen und starke Tools für die Zusammenarbeit Benutzerzugänglichkeit Limitiert den Zugang mit vielen Benutzern, die derzeit auf einer Warteliste stehen Bietet eine breite Verfügbarkeit durch verschiedene Preispläne, einschließlich einer kostenlosen Version Collaboration Bietet begrenzte Optionen für die Zusammenarbeit im Team Bietet eine robuste Collaboration Suite für Teams Anpassung Konzentriert sich auf die Interaktion mit Dokumenten mit minimalen benutzerdefinierten Optionen Bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten durch Vorlagen und Integrationen von Drittanbietern Lernkurve Vereinfacht das Onboarding für Benutzer, die mit KI-Tools vertraut sind Erfordert aufgrund der umfangreichen Features mehr Training zur Nutzung

NotebookLM vs. Notion

Feature #1: Dokument-Interaktion

NotebookLM

Mit NotebookLM können Sie Dokumente wie PDFs und Textdateien hochladen und direkt mit ihnen interagieren. Seine KI generiert Zusammenfassungen, Einblicke und Audio-Versionen des Inhalts für ein dynamisches Lernerlebnis.

Notion

Notion unterstützt das Einbetten und Verknüpfen von Dokumenten, verfügt aber nicht über interaktive KI-Features. Das bedeutet, dass Sie bestimmte Informationen manuell aus den Daten extrahieren müssen.

🏆 Sieger: NotebookLM zeichnet sich durch die unmittelbare Rückmeldung und Analyse der hochgeladenen Materialien aus.

Feature #2: Zusammenarbeit und benutzerdefinierte Anpassung

NotebookLM

NotebookLM bietet grundlegende Funktionen zum Freigeben, mit denen die Zusammenarbeit an Notebooks möglich ist, enthält jedoch keine fortgeschrittenen Funktionen wie Echtzeit-Bearbeitung oder Kommentierung.

Außerdem werden Notizen in separaten, nicht miteinander verbundenen Notizbüchern organisiert, was die Flexibilität limitieren kann.

Notion

Notion bietet robuste Tools für die Zusammenarbeit, darunter Aufgabenzuweisungen, Echtzeit-Updates und freigegebene Arbeitsbereiche für Projekte im Team.

Außerdem lässt es sich umfassend benutzerdefinieren mit Notion-Vorlagen , vernetzte Datenbanken und flexible Organisationsstrukturen für mehr Vielseitigkeit.

🏆 Sieger: Notion zeichnet sich durch seine Flexibilität, die weitreichende Anpassbarkeit bei der Organisation verschiedener Inhalte und die umfassenden Features für die Zusammenarbeit im Team aus.

🔍 Wussten Sie schon? Die Cornell-Notiz-System das an der Cornell University entwickelt wurde, gliedert alle Ihre Notizen in drei Abschnitte: Hauptpunkte, unterstützende Details und eine Zusammenfassung. Dieses Layout vereinfacht die Wiederholung und fördert die Gedächtnisleistung, indem es die aktive Auseinandersetzung mit dem Stoff fördert.

Feature #3: Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung

NotebookLM

NotebookLM setzt auf Einfachheit mit einer unkomplizierten und intuitiven Benutzeroberfläche speziell für die Interaktion mit Dokumenten. Seine klare Struktur macht es einfach, mit hochgeladenen Materialien über Leitfäden zu arbeiten.

Notion

Mit der anpassbaren Oberfläche von Notion können Sie Ihren Workspace mit verschiedenen Inhalten gestalten. Die Möglichkeit, Notizen nicht-linear zu verknüpfen, erhöht die Flexibilität. Der große Bereich an Optionen kann Benutzer jedoch überfordern.

🏆 Sieger: Notion gewinnt aufgrund seiner Flexibilität und seiner Fähigkeit, sich an individuelle Präferenzen anzupassen, trotz seiner steileren Lernkurve.

NotebookLM vs. Notion auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, wie die Meinungen zu NotebookLM vs. Notion sind. Es gibt zwar keine spezifischen Threads, in denen die beiden Programme direkt miteinander verglichen werden, aber die Benutzer haben wertvolle Erkenntnisse über ihre Erfahrungen mit den beiden Programmen freigegeben.

_Ich habe Notion benutzt, um meine Ideen als Aufzählungspunkte auf meinen Projektseiten abzulegen. Es war einfach, aber nicht dynamisch genug für meine Bedürfnisse. Also begann ich, andere Tools für die Erstellung von Notizen zu untersuchen, um herauszufinden, wie ich meine Notizen nicht nur speichern, sondern auch intelligenter mit ihnen umgehen könnte [...] Meine erste Station war Notebook LM, ein in der Tat vielversprechendes Tool. Allerdings war für den Zugriff aus den USA ein Proton VPN Abonnement erforderlich. Ein großer Nachteil war, dass es nicht möglich war, das Internet zu durchsuchen, während ich mit meinen Notizen arbeitete. Dieses Limit war für mich ausschlaggebend, da ich einen stärker integrierten Ansatz benötigte

Redditors

Einige Benutzer bevorzugen NotebookLM als Notion-Alternative https://clickup.com/de/blog/6754/begriffsalternativen/

.

_Ich hoffe immer noch, dass Notion so etwas wie NotebookLM mit seiner KI herausbringt. Es ist unglaublich frustrierend, mit der Notion KI kontextgebunden zu sein, ohne die Möglichkeit, mehrere Notizen und Blätter usw. abzufragen

Einige Reddit-Benutzer bevorzugen Notion, um Notizen zu machen, haben aber einige Probleme festgestellt.

Es funktioniert gut, das einzige Problem ist, dass ich Probleme mit dem Erreichen von Limits habe. Notion sagt einem nicht, wie hoch die Limits für Token sind, also hat man keine Ahnung. Sobald das passiert, wird die KI einfach "müde"... fängt an, falsche Informationen auszuspucken, zu halluzinieren oder nicht zu reagieren. Dieses Problem ist ein- oder zweimal aufgetreten, aber ich habe es nicht oft genug benutzt, um irgendwelche Muster auszuschließen..

Reddit-Benutzer

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu NotebookLM vs. Notion

Während NotebookLM und Notion auf spezifische Anforderungen an Produktivität und Notizen ausgerichtet sind, ClickUp bietet eine überzeugende Alternative, die ihre Stärken kombiniert.

Mit seiner robusten Aufgabenverwaltung, den anpassbaren Workflows und den fortschrittlichen Tools für die Zusammenarbeit - alles in einer einzigen Plattform - ist seine Vielseitigkeit unübertroffen.

Schauen wir uns einige Features an, die es zur besten Wahl für verschiedene Anforderungen machen. 👀

ClickUp's one up #1: Notepad

Schnell Notizen und Ideen mit ClickUp Notepad notieren ClickUp Notepad kombiniert robuste Notizen mit fortschrittlichem Aufgabenmanagement, perfekt für das Brainstorming, die Organisation von Ideen und die Ausführung von Plänen.

Es geht über einfache Notizen hinaus und bietet umfangreiche Formatierungsfunktionen wie Kopfzeilen, Aufzählungszeichen, Tags und Farben, um alles übersichtlich und visuell ansprechend zu gestalten. Checklisten und verschachtelte Aufgaben vereinfachen Arbeitsabläufe, und die Möglichkeit, Notizen in verfolgbare Aufgaben umzuwandeln, sorgt für einen einfachen Übergang von der Planung zur Umsetzung.

📌 Beispiel: Ein Student kann seine Recherchen im Notepad skizzieren, Schlüsselpunkte in Aufgaben umwandeln und den Fortschritt mühelos verfolgen.

Dank der plattformübergreifenden Zugänglichkeit über eine mobile App und eine Browser-Erweiterung können Sie jederzeit und überall Notizen machen und Aufgaben verwalten.

ClickUp's one up #2: Docs

Format für Notizen, um sie mit ClickUp Docs leicht lesbar und verständlich zu machen

Ob Sie nun eine Wissensdatenbank organisieren, Projekte verwalten oder detaillierte Notizen erstellen, ClickUp Dokumente passen sich Ihren Bedürfnissen an und machen Ihre Informationen übersichtlich und zugänglich.

Sie können geprüfte Wikis zum Freigeben von Informationen, Roadmaps und recherchierte Dokumente mit umfangreichen Formatierungsoptionen wie verschachtelten Seiten, Tabellen und Vorlagen erstellen. Die Website forschungsmanagement-Software unterstützt auch fortgeschrittene Formate, wie farbcodierte Banner und syntaxhervorgehobene Code-Blöcke, und ist damit ideal für kreative und technische Projekte.

ClickUp bietet außerdem vorlagen für die Erstellung von Notizen für schnelle Setups und ermöglicht die sofortige Suche nach bestimmten Inhalten. Die Einstellungen für den Datenschutz ermöglichen eine genaue Kontrolle darüber, wer Ansichten oder Bearbeitungen einsehen kann. So wird sichergestellt, dass private und sensible Informationen sicher bleiben und gleichzeitig mit externen Mitarbeitern geteilt werden können.

Zu erledigen? Sie können in ClickUp Docs eine unbegrenzte Nummer von Unterseiten innerhalb einer einzigen Seite verschachteln, was komplexe Hierarchien und eine straffe Organisation ermöglicht.

ClickUp's one up #3: ClickUp Brain

Aufforderung an ClickUp Brain, beliebige Inhalte in verschiedenen Tonlagen zu schreiben ClickUp Gehirn ist ein fortschrittlicher KI-Assistent, der Ihnen einen zentralen Hub für Aufgaben, Dokumente und organisatorisches Wissen bietet. Die nahtlose Integration in Ihren ClickUp-Workspace, das Google Workspace-Ökosystem und die Projekt-Boards machen es zu einem Tool der ersten Wahl für Ihre Produktivität.

📌 Beispiel: Studenten können das Feature "Fragen" von ClickUp Brain nutzen, um schnell Notizen und Zusammenfassungen abzurufen oder einen Speicherort für eine Forschungsarbeit innerhalb der Plattform zu finden und so Studienzeit zu sparen. Ein Fachmann, der an einem Marketingprojekt arbeitet, kann Kampagnendokumente und Team-Updates miteinander verbinden und so eine schnelle Entscheidungsfindung mit relevanten Erkenntnissen ermöglichen.

Darüber hinaus ermöglicht das Feature "Schreiben" eine erweiterte Erstellung von Inhalten, indem E-Mails, Berichte oder Projektvorlagen mit KI-generierten Vorschlägen und Vorlagen verfasst werden können.

🔎 Wussten Sie schon? Mit ClickUp Verbundene Suche mit der ClickUp Connected Search können Sie schnell jede Datei in ClickUp, jeder verbundenen App oder sogar Ihrem lokalen Laufwerk finden. Sie können benutzerdefinierte Befehle wie Verknüpfungen zu Links hinzufügen und Text für später speichern, um die Suche nach allem an einem Ort zu erleichtern.

Master Note-Taking und Information Retrieval mit ClickUp

Wenn Sie sich zwischen NotebookLM und Notion nicht entscheiden können, sollten Sie Ihre spezifischen Anforderungen berücksichtigen. Ob Sie sich von den KI-gesteuerten Erkenntnissen von NotebookLM angezogen fühlen oder ob die unübertroffene Anpassungsfähigkeit von Notion ideal für Ihre Projekte ist, hängt letztendlich davon ab, was am besten zu Ihrem Workflow passt.

Wenn Sie also nach einem Tool suchen, das das Beste aus beiden Welten vereint, ist ClickUp die richtige Wahl!

ClickUp Notepad sorgt für die Synchronisierung Ihrer Notizen und Aufgaben und damit für eine nahtlose Organisation. Sie müssen Ihre Ideen sortieren oder wichtige Details finden? Mit ClickUp Brain sind Sie bestens versorgt. Und wenn es an der Zeit ist, zusammenzuarbeiten, macht ClickUp Docs die gemeinsame Arbeit in Echtzeit mühelos. Anmelden bei ClickUp und erleben Sie die perfekte Mischung aus Notizen, Aufgabenmanagement und Zusammenarbeit! ✅