10 kostenlose Vorlagen für Peer Reviews zur Optimierung Ihres Feedback-Prozesses

Peer Reviews sind die unbesungenen Helden der beruflichen Entwicklung. Sie bieten konstruktive Einblicke, die die Fähigkeiten schärfen, die Moral steigern und die Innovation vorantreiben.

Eine aktuelle Gallup-Umfrage besagt, dass 80% der Angestellten die wöchentlich konstruktives Feedback erhalten, sind am Arbeitsplatz voll engagiert.

Aber seien wir ehrlich - bei Null anzufangen ist mühsam, vor allem, wenn die Zeit knapp ist und die Erwartungen hoch sind. An dieser Stelle kommt eine gebrauchsfertige Vorlage für Peer Reviews ins Spiel!

In diesem Blog werden 10 kostenlose Vorlagen für Peer-Reviews vorgestellt, die Ihren Prozess vereinfachen, Fairness fördern und sinnvolle Unterhaltungen anregen.

Entdecken Sie, wie diese Vorlagen Ihnen helfen können, Ihr Feedback zu optimieren und wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen!

Was sind Peer-Review-Vorlagen?

Eine Vorlage für ein Peer Review ist ein vorgefertigtes, anpassbares Dokument, mit dem Sie Ihren Mitarbeitern offene Fragen stellen können. Es hilft Ihnen dabei, konstruktives Feedback zu sammeln, um Ihre eigene Leistung, Fähigkeiten und Produktivität oder die anderer zu bewerten.

Peer-Review oder Peer-Feedback bezeichnet den Prozess, bei dem Sie Ihre Arbeit von Gleichaltrigen begutachten lassen. Der Sinn? Nun, da sie demselben Feld angehören und die Rolle des Jobs gleichermaßen verstehen, neigen sie dazu, Vorschläge zu machen, die funktionieren. 😎

Eine Peer-Review-Vorlage ahmt eine typische formular für Rückmeldungen in vielerlei Hinsicht.

Wenn Sie also nicht wissen, nach welchen Attributen Sie im ersteren suchen sollen, überprüfen Sie das Design eines beliebigen Formulars, das Sie in der Vergangenheit ausgefüllt haben, und achten Sie auf die folgenden Punkte: 🧐

Balancierte Struktur: Wählen Sie eine Vorlage mit einem umfassenden Format. Sie sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Feedback zu geben und offene Kommentare sowohl zu den Stärken als auch zu den Schwächen eines Mitarbeiters hinzuzufügen

Wählen Sie eine Vorlage mit einem umfassenden Format. Sie sollte Ihnen die Möglichkeit geben, Feedback zu geben und offene Kommentare sowohl zu den Stärken als auch zu den Schwächen eines Mitarbeiters hinzuzufügen Klarheit: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die übersichtlich gestaltet ist. Dies erleichtert es dem Vorgesetzten, die Leistung des Mitarbeiters zu beurteilen

Entscheiden Sie sich für eine Vorlage, die übersichtlich gestaltet ist. Dies erleichtert es dem Vorgesetzten, die Leistung des Mitarbeiters zu beurteilen Anpassbarkeit: Suchen Sie nach einer Vorlage, die bis ins kleinste Detail personalisiert werden kann. Auf diese Weise können Unternehmen die Vorlage leicht an ihre individuellen Bedürfnisse bei der Leistungsbewertung anpassen

Suchen Sie nach einer Vorlage, die bis ins kleinste Detail personalisiert werden kann. Auf diese Weise können Unternehmen die Vorlage leicht an ihre individuellen Bedürfnisse bei der Leistungsbewertung anpassen Flexibilität: Wählen Sie eine Vorlage, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeit als Vorgesetzter und die Arbeit Ihrer Mitglieder im Team zu bewerten. Dies erleichtert umfassende Beurteilungen

Wählen Sie eine Vorlage, die es Ihnen ermöglicht, Ihre Arbeit als Vorgesetzter und die Arbeit Ihrer Mitglieder im Team zu bewerten. Dies erleichtert umfassende Beurteilungen Handlungsfähigkeit: Wählen Sie eine Vorlage, die es Ihnen ermöglicht, das konstruktive Feedback in die Tat umzusetzen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Mitarbeiter seine Arbeit tatsächlich verbessern kann, anstatt allgemeine Kommentare zu erhalten

10 Vorlagen für Peer Reviews ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Ihnen auch bei der Gestaltung von Formularen für die Beurteilung durch Kollegen helfen kann.

Sehen Sie sich diese zehn kostenlosen Vorlagen für Formulare an, mit denen Sie konstruktives Feedback geben und die Leistung Ihrer Mitarbeiter effektiv verbessern können:

1. ClickUp Feedback Formular Vorlage

peer-Review-Vorlage: 1. ClickUp Feedback Formular Vorlage

Die ClickUp Feedback Formular Vorlage ist ein einfaches Tool zur Erstellung von einfachen Formularen für Rückmeldungen.

Mit einer klaren, umfassenden Struktur ermöglicht es diese Vorlage den Kollegen, eine Person hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, Erwartungen, Ergebnisse usw. zu bewerten. Außerdem können die Manager die Bewertungen kategorisieren und mit Farben voneinander trennen, was den gesamten Prozess vereinfacht und das Feedback zentralisiert.

Und das ist noch nicht alles: Sie können die Vorlage auch verwenden, um Kunden- und Stakeholder-Feedback zu sammeln. Wenn Sie also das nächste Mal Forschungsdaten von Käufern benötigen oder die Wirksamkeit einer Präsentation bewerten wollen, verwenden Sie diese Vorlage!

🌟 Warum Sie es lieben werden

Vereinfachen Sie die Nachverfolgung, indem Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie Abgeschlossen und Zu erledigen erstellen

und erstellen Verbessern Sie die Organisation mit Projektmanagement tools wie Tags und Zeiterfassung

Verbessern Sie den Kundeneinblick mit detaillierten Features zur Datenvisualisierung

Ideal für: Manager und Teamleiter, die ein einfaches Formular für die Beurteilung durch Kollegen suchen.

2. ClickUp Formular für Mitarbeiter-Feedback

peer Review Vorlage:2. ClickUp Formular für Mitarbeiterfeedback Vorlage

Speziell für die Erfassung von wichtigem Mitarbeiter-Feedback entwickelt, ist das ClickUp Formular für Mitarbeiterfeedback Vorlage ist ein ideales tool für jeden Manager oder Vorgesetzten, der seine Prozesse verbessern möchte.

Vom Management bis zur Gehaltsstruktur - mit dieser Vorlage erfahren Sie, was Ihre Mitarbeiter über jedes Element ihres Arbeitsplatzes denken.

Sie ist nicht nur kompakt und vielseitig, sondern auch äußerst flexibel. Wenn Sie bestimmte Anliegen ansprechen möchten, können Sie die Fragen leicht anpassen, um den Fokus auf diese Aspekte zu lenken.

Am wichtigsten ist, dass diese Vorlage Zweckfelder für Abteilungen und Verbindungen enthält. So können Sie bei Problemen schnell die Ursache ermitteln und Maßnahmen ergreifen, um das Problem wirksam zu lösen.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Sammeln Sie nuanciertes Feedback mit 16 benutzerdefinierten Attributen, darunter Rollenklarheit und Entwicklungsmöglichkeiten

Organisieren Sie Ihre Antworten mühelos in Ansichten wie der Tabelle für Mitarbeiterfeedback-Umfragen

Sparen Sie Zeit mit Automatisierungen, Tagging und KI-gestützten Tools für das Projektmanagement

Ideal für: Teams, die ein Formular suchen, das die Erfahrungen aller Mitarbeiter umfassend erfasst.

🧠 Fun Fact: Anders als wir denken, ist Kommunikation nicht ausschließlich verbal. 55% davon basiert auf Ihrer Körpersprache, was bedeutet, dass fast 93% dessen, was Sie sagen, nicht von Ihren Worten abhängt. Fangen Sie also an, auf Ihre Körperhaltung zu achten 😉

3. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

vorlage für Peer Review: 3. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

Niemand füllt gerne ein langatmiges Formular für eine Leistungsbeurteilung aus, oder? Fassen Sie sich also kurz, aber allumfassend mit dem ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung !

Diese Vorlage für Peer Reviews ist perfekt für die Durchführung von 360-Grad-Bewertungen und hilft Ihnen, Ihren gesamten Zyklus zu komprimieren. Sie können damit ein Formular erstellen, in dem Beurteilungen von Kollegen, Selbsteinschätzungen und Erfolge erfasst werden - alles an einem Ort. So können Sie ganz einfach einen ganzheitlichen Plan für die Personalentwicklung erstellen.

Außerdem können Sie neue Bewertungskriterien hinzufügen, um einen Mitarbeiter genauer zu beurteilen. Um das Verhalten eines Mitglieds Ihres Teams zu verstehen, können Sie Felder benutzerdefinieren und Metriken wie Professionalität, Kommunikation oder Anpassungsfähigkeit hinzufügen.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Nachverfolgung von Prüfungen mit anpassbaren Status für jede Prüfungsphase

Maintainer mit detaillierter Kategorisierung und benutzerdefinierten Attributen für die Genauigkeit der Überprüfungen

Zugriff auf Daten über dynamische Ansichten wie Gantt und Workload-Ansicht zur besseren Analyse

Ideal für: Geschäfte, die auf der Suche nach Formularen für Mitarbeiterbewertungen sind, die speziell auf die Durchführung von 360-Grad-Bewertungen spezialisiert sind.

4. ClickUp Umfassende Vorlage für Leistungsbeurteilung

vorlage für Peer Review: 4. ClickUp Vorlage für eine umfassende Leistungsbeurteilung

Kompakte Formulare zur Leistungsbeurteilung sind zwar hilfreich, aber für Teams, die eine gründliche Überprüfung und Rückmeldung wünschen, sind sie oft unwirksam ClickUp Umfassende Vorlage für Leistungsbeurteilung schritte ein.

Mit diesem Dokument können Sie detailliertes und konstruktives Feedback geben. Neben der grundlegenden Bewertung und Benotung können Sie zusätzliche Kommentare hinzufügen, um auf die Stärken und Schwächen eines Mitarbeiters einzugehen und Verbesserungsvorschläge zu machen.

Und das Beste daran? Dank seines durchdachten Designs wirkt das Formular trotz seiner Ausführlichkeit nicht textlastig.

🌟 Deshalb werden Sie es lieben

Gleichgewicht zwischen Tiefe und Lesbarkeit, um die Mitarbeiter nicht mit Text zu erdrücken

Fördern Sie ein besseres Engagement durch zusätzliche Kommentare und benutzerdefinierte Bewertungsoptionen

Vereinfachen Sie den Überprüfungsprozess mit einem benutzerfreundlichen Design, das leicht zu navigieren ist

Ideal für: Manager und Teamleiter, die Vorlagen für Feedback-Formulare suchen, die eine detaillierte Bewertungsdokumentation unterstützen und peer-Mentoring .

5. ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung

vorlage für Peer Review:5. ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung

Suchen Sie eine Vorlage, die eine konsequente Mitarbeiterentwicklung fördert? Entscheiden Sie sich für die ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung !

Stellen Sie sich vor, Sie führen alle drei Monate eine Leistungsbeurteilung durch. Obwohl Sie wissen, dass dies eine gute Idee ist, zögern Sie vielleicht noch, sie umzusetzen, weil der Prozess so anstrengend ist.

Diese Vorlage macht es jedoch mühelos, indem sie ein Formular entwickelt, das alles zu erledigen vermag leistungsüberprüfungen ziele verfolgen und Fortschritte überwachen.

Nehmen wir an, ein Mitarbeiter hat Probleme mit seinen Kommunikationsfähigkeiten. Mit dieser Vorlage für die kollegiale Beurteilung können Sie OKRs für die Verbesserung der Fähigkeiten festlegen, zusätzliche Hilfestellungen geben und die Fortschritte überwachen.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Müheloses Nachverfolgen der Leistung mit benutzerdefinierten Status für laufende Bewertungen

Gewinnen Sie tiefere Einblicke mit kategorisierten Attributen und Feldern zur Nachverfolgung von Bewertungen

Vereinfachen Sie die Analyse mit mehreren Workflow-Ansichten, einschließlich Kalender und Workload-Ansicht

Ideal für: Organisationen, die ein Formular für die Beurteilung durch Kollegen suchen, das die vierteljährlichen Leistungsüberprüfungen erleichtert

🔍Wussten Sie schon? Nur 74% der Arbeitnehmer , also drei von vier, erhalten einmal im Jahr oder gar nicht eine kollegiale Beurteilung. Außerdem erhalten die meisten von ihnen kein zusätzliches Feedback. 🙄

6. ClickUp Formular für Mitarbeiterbeurteilung

6. ClickUp Formular für Mitarbeiterbeurteilung Vorlage

Was ist das Rezept für gute Leistungsbewertungen? Die Nummer der Beurteilungskriterien?

Nein! Der Unterschied zwischen gut und gut leistungsüberprüfungen liegt darin, sich die Dualität des Prozesses zu eigen zu machen. Zu erledigen ist das mit dem ClickUp Formular für Mitarbeiterbeurteilung Vorlage .

Während die meisten Formulare nur eine Bewertung der Mitarbeiter zulassen, können Sie ein benutzerdefiniertes Formular erstellen, um Feedback von den Mitarbeitern zu erhalten und die Einstellungen am Arbeitsplatz zu verbessern.

Sie können die Mitarbeiter bitten, das Formular auszufüllen und alle Bedenken zu beschreiben, die sie nicht laut aussprechen möchten. So können Sie latente Probleme ansprechen, die ihre Leistung behindern, und eine positives Arbeitsumfeld .

🌟 Warum Sie es lieben werden

Überwachen Sie den Fortschritt der Bewertung mit benutzerdefinierten Status wie Offen und Fertiggestellt

und Beurteilen Sie Mitarbeiter umfassend mit zehn detaillierten Attributen, wie z.B. Verbesserungswürdige Bereiche

Organisieren Sie Daten durch flexible Ansichten, einschließlich Bewertungsformular und Start Here

Ideal für: Personalleiter und Manager, die nach Vorlagen für Mitarbeitergespräche suchen, die ein gegenseitiges Feedback ermöglichen.

Kritik ist zwar hilfreich, doch sollte Ihr Team auch loben, um die Arbeitsmoral zu steigern und das Engagement der Mitarbeiter zu fördern.

7. ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Mitarbeiterbericht

7. ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Mitarbeiterbericht

Die Beurteilung durch Kollegen reicht nicht aus - Sie müssen auch die Leistung jedes Mitarbeiters genau überwachen, um Verantwortlichkeit und Verbesserungen durchzusetzen. Das ist der Punkt, an dem die ClickUp Vorlage für den wöchentlichen Mitarbeiterbericht kommt ins Spiel.

Verwenden Sie diese Vorlage, um wöchentliche Aufgaben festzulegen, ihren Fortschritt nachzuverfolgen und Konsistenz zu fördern. Außerdem können Sie damit wichtige Tipps dokumentieren und erklären, wie sich die Mitarbeiter verbessern können. Erkennen Sie am Ende des Semesters die Mitarbeiter an, die die größten Fortschritte gemacht haben, und belohnen Sie sie.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Wöchentliche Nachverfolgung des Fortschritts mit benutzerdefinierten Status, die auf Leistungsmeilensteine zugeschnitten sind

Visualisieren Sie die Leistung Ihres Teams mit kategorisierten benutzerdefinierten Feldern für eine detaillierte Berichterstellung

Analysieren Sie die Produktivität durch vielseitige Ansichten wie Gantt und Kalender

Ideal für: Skalierende Teams und Geschäfte, die ein Formular zur Bewertung durch Kollegen suchen, das die wöchentliche Nachverfolgung des Fortschritts ermöglicht.

8. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterkommunikation

8. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterkommunikation

Wenn nicht richtig kommuniziert wird, peer-Feedback kann zu Unmut und Missverständnissen unter den Mitarbeitern führen. Allerdings ist die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterkommunikation hilft dies zu vermeiden.

Mit dieser Vorlage können Sie alle Bewertungen und Rückmeldungen zentralisieren - so wie sie sind. Egal, ob es sich um konstruktiven Input von Kunden oder um weise Worte von Kollegen handelt, die Mitarbeiter können mit diesem Formular einfach auf jedes Feedback zugreifen und es überprüfen.

Die Vorlage ist außerdem sehr umfangreich. Als Manager können Sie Ihr Feedback auf verschiedene Kriterien stützen, um Ihre Ansicht über die Arbeit eines Mitarbeiters umfassend darzustellen.

Dieses Formular kann auch auf Google Drive gespeichert werden!

🌟 Warum Sie es lieben werden

Organisieren Sie Aufgaben mit benutzerdefinierten Status wie Zu erledigen und Abgeschlossen für eine bessere Nachverfolgung

Zugriff auf Strategien über verschiedene Ansichten wie Kommunikationspläne und Updates

Verwalten Sie Aufgaben mit erweiterten Features wie Tagging, Zeiterfassung und Abhängigkeiten

Ideal für: Organisationen und Teams, die eine Vorlage für Peer Reviews suchen, mit der sie alle Reviews und Rückmeldungen speichern und zentralisieren können.

💡 Profi-Tipp: Stellen Sie sicher, dass die Peer Reviews anonym sind. Die vollständige Anonymität gewährleistet, dass Ihre Mitarbeiter offen und ehrlich mit den Bewertungen umgehen können, ohne Repressalien befürchten zu müssen.

Dies wird auch verhindern, dass sie übermäßig gnädig sind. Man muss jedoch immer respektvoll sein und Professionalität wahren, um sicherzustellen, dass der Bewertungsprozess so objektiv wie möglich ist.

9. ClickUp Start Stop Continue Vorlage

9. ClickUp Start Stop Continue Vorlage

Sie können eine Vielzahl von Peer Reviews durchführen, aber eine wirkliche Verbesserung tritt nur ein, wenn Maßnahmen ergriffen werden. Dies ist der Punkt, an dem die ClickUp Start Stop Continue Vorlage ist erforderlich.

Diese Vorlage im Whiteboard-Format stellt die Fortschritte eines Mitarbeiters visuell dar. Sie ist in drei Kategorien unterteilt: Start, Stop und Fortsetzen.

Nehmen wir an, die Aufgabe eines Mitarbeiters besteht darin, seine Fähigkeiten zur Teamarbeit zu verbessern. Es werden die Aktivitäten angezeigt, die er beginnen, stoppen und fortsetzen muss, um mehr zum Team beizutragen und seine Fähigkeiten zu verbessern. Auf diese Weise können sie ihre Fortschritte nachverfolgen und eine ständige Weiterentwicklung erzwingen.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Optimierung von Prozessen durch Identifizierung von Aktivitäten, die gestartet, gestoppt und fortgesetzt werden sollen

Fördern Sie eine zielgerichtete Entscheidungsfindung mit einer einfachen, aber strukturierten Analyse

Passen Sie die Vorlage für vielseitige Zwecke an, z. B. für Verbesserungen im Team und für Überprüfungen beim Client

Ideal für: Mitarbeiter, die ein visuelles tool zur Nachverfolgung und Verbesserung ihrer Leistung suchen.

10. ClickUp Vorlage für Leistungsberichte

10. ClickUp Performance Report Vorlage

Die ClickUp Performance Report Vorlage vereinfacht die Nachverfolgung der Leistung eines Mitarbeiters bei jeder Aufgabe und liefert Ihnen auf einen Blick verwertbare Erkenntnisse!

Diese Vorlage für die Leistungsbeurteilung wurde entwickelt, um projektspezifische KPIs zu berücksichtigen. Für eine ganzheitliche Bewertung können Sie die Fähigkeiten, das Wissen, das Verhalten usw. eines Mitarbeiters beurteilen. Erstellen Sie auf der Grundlage dieser Elemente einen Feedbackbogen, der Probleme hervorhebt und Ziele für deren Lösung festlegt.

Außerdem können Sie automatisierte Berichte erstellen, die sich am Fortschritt des Mitarbeiters orientieren.

🌟 Warum Sie es lieben werden

Verfolgen Sie den Fortschritt von Berichten mit benutzerdefinierten Status, die für klare Meilensteine ausgelegt sind

Analysieren Sie Ergebnisse mit benutzerdefinierten Feldern, um die Leistung von Mitarbeitern und Teams zu visualisieren

Nutzen Sie leistungsstarke Ansichten wie Gantt, Liste und Kalender für eine organisierte Berichterstattung

Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, die ein Formular zur Mitarbeiterbeurteilung suchen, das ihnen hilft, ihre Leistung zu bewerten und sie gleichzeitig zu Verbesserungen anregt.

Schaffen Sie eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung an Ihrem Arbeitsplatz

Die Durchführung von Beurteilungen unter Kollegen ist keine leichte Aufgabe. Aber wirksame Formulare für die Beurteilung unter Gleichrangigen zu erstellen? Das ist noch viel schwieriger. Dies ist wahrscheinlich der schwierigste Teil der Aufgabe, vor allem, wenn Sie noch keine Erfahrung mit der Erstellung von Formularen und Berichten haben.

Mit ClickUp's umfassender Palette an vorgefertigten, anpassbaren Formularen für Mitarbeiterbeurteilungen können Sie jetzt ganz einfach effiziente, ergebnisorientierte Formulare für Ihr Team entwerfen - und das innerhalb weniger Minuten!

