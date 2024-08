Arten der Mitarbeiteranerkennung bei der Arbeit (+ Beispiele)

Jeder möchte sich gesehen fühlen. In einem oft stressigen und schnelllebigen Arbeitsumfeld kann die Anerkennung des Aufwands der Mitarbeiter entscheidend für deren anhaltende Motivation sein.

Egal, ob Sie Personalverantwortlicher oder Führungskraft im Geschäft sind, die Anerkennung von Mitarbeitern ist eines der wertvollsten Mittel, um Ihren Mitarbeitern das Gefühl zu geben, dass sie wichtig sind. Sie erwarten von Ihnen, dass Sie ihre harte Arbeit und ihre Beiträge anerkennen, und sie haben es auch verdient.

Zum Glück gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.

In diesem Blogbeitrag erörtern wir die verschiedenen Methoden der Anerkennung von Mitarbeitern für ihre Beiträge und zeigen Strategien auf, wie Sie die Anerkennung Ihrer Mitarbeiter am wirkungsvollsten umsetzen können.

Wir werden auch untersuchen, wie ClickUp als ein software zur Mitarbeiterbeteiligung .

Beginnen wir jedoch zunächst mit den Grundlagen.

Was ist Mitarbeiteranerkennung?

Unter Mitarbeiteranerkennung versteht man die Anerkennung und Wertschätzung eines Mitarbeiters für seinen Aufwand bei der Arbeit. Sie kann in Form von Geldprämien, Geschenkgutscheinen, betrieblichen Vergünstigungen oder sogar botschaften zur Mitarbeiteranerkennung wie verbale Anfeuerungen, Danksagungen und öffentliches Lob.

Während viele dazu neigen, die Anerkennung von Mitarbeitern mit Autoritätspersonen in Verbindung zu bringen, ist die Anerkennung durch Kollegen genauso wichtig. Diese integrative Methode stellt sicher, dass sich alle Mitarbeiter unabhängig von der organisatorischen Hierarchie wertgeschätzt fühlen.

Warum ist Mitarbeiteranerkennung wichtig?

Mehrere Studien haben gezeigt, dass selbst eine einfache anerkennung für eine gut erledigte Arbeit die Moral steigert und wirkte sich positiv auf das Engagement der Mitarbeiter aus.

Anerkennung trägt auch dazu bei, das Zugehörigkeitsgefühl innerhalb des Teams und des Unternehmens insgesamt zu stärken, was sie zum Bleiben motiviert. Ein gut strukturiertes Anerkennungsprogramm für Mitarbeiter kann Ihnen dabei helfen, sich als Top-Arbeitgeber zu profilieren und so die besten Talente anzuziehen.

Weiterlesen: die 12 besten Mitarbeiteranerkennungsprogramme für 2024

Arten von Mitarbeiteranerkennungen

Unterschiedliche Menschen reagieren auf unterschiedliche Arten der Anerkennung, daher sollte Ihr Unternehmen belohnungsprogramme für Mitarbeiter sollten mehrere Möglichkeiten beinhalten, um zu zeigen, dass ihr Beitrag geschätzt wird. Lassen Sie uns über verschiedene Arten der Anerkennung sprechen, die dazu beitragen können, die Moral und Produktivität Ihres Teams zu steigern.

1. Verbales Lob

Hierbei handelt es sich um ein verbales Lob, das einem Mitarbeiter gesagt wird, dass er gute Arbeit geleistet hat, oder um eine lautstarke Ankündigung seiner Leistung vor dem gesamten Team. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Arbeitsmoral der Mitarbeiter schnell zu steigern und ist unmittelbar nach der Leistung am effektivsten.

Zum Beispiel könnten Sie sagen: "Gute Arbeit bei der Präsentation heute! Deine Erkenntnisse waren genau richtig" Oder: "_Ich möchte [Name des Mitarbeiters] für seine hervorragende Arbeit an dem jüngsten Projekt danken. Sie haben wirklich alles gegeben!"

2. Schriftliches Lob

Schriftliche Worte der Anerkennung halten länger an als mündliches Lob und werden vom Mitarbeiter möglicherweise mehr wertgeschätzt. Möglicherweise greifen sie später sogar auf das schriftliche Lob zurück, um sich besser zu fühlen, wenn die Dinge bei der Arbeit nicht gut laufen.

Daher kann eine persönliche E-Mail oder sogar eine handschriftliche Notiz viel bewirken. Sie könnten zum Beispiel sagen: "Danke für Ihre außergewöhnliche Arbeit an dem Angebot für den Client. Ihre Liebe zum Detail war beeindruckend."

💡Pro-Tipp: Heben Sie die Beiträge Ihrer Mitarbeiter zu einem erfolgreichen Projekt in der internen Firmenzeitung hervor.

3. Alltägliche Anerkennung

Dieser Ansatz bezieht sich auf eine kontinuierliche Kultur der Wertschätzung der Beiträge anderer Mitglieder des Teams.

Ob Sie jemandem bei einer Präsentation helfen, eine knifflige Frage eines Clients beantworten oder vor einem anspruchsvollen Projekt die Extrameile gehen - diese Aufwände verdienen es, gesehen und wertgeschätzt zu werden. Als Führungskraft müssen Sie diese Kultur vorleben, indem Sie jede Handlung loben, die ein Lob verdient.

4. Informelle Anerkennung

Informelle Anerkennung bezieht sich auf spontane Gesten der Anerkennung und wird als persönlicher und authentischer angesehen.

Das kann ein Daumen nach oben oder ein Lächeln der Wertschätzung sein, ein schnelles Dankeschön" während einer Unterhaltung auf dem Flur oder sogar punktuelle Belohnungen wie Geschenkkarten - sehen Sie sich diese an ideen für Firmengeschenke zur Inspiration.

5. Private Anerkennung

Die private Anerkennung umfasst in der Regel persönliche Meetings mit dem Mitarbeiter, in denen der gute Aufwand gewürdigt wird, den er betrieben hat.

Dieser Ansatz eignet sich besser für Mitarbeiter, die sich in der Öffentlichkeit schüchtern fühlen, und hilft ihnen, sich mehr wertgeschätzt zu fühlen, wenn Sie über ihre spezifischen Leistungen und Ansätze sprechen. Sie können entweder ein geplantes Meeting abhalten oder den Mitarbeiter schnell zur Seite nehmen, um zu würdigen, was er erledigt hat.

6. Öffentliche Anerkennung

Erkennen Sie die Leistung des Mitarbeiters öffentlich an, indem Sie sie dem Team mitteilen, entweder persönlich, per E-Mail oder über ein Kommunikationstool des Unternehmens. Dies ist eine gute Möglichkeit, den Mitarbeiter zu feiern und ihm zu zeigen, dass seine gute Arbeit nicht unbemerkt geblieben ist.

Sie könnten zum Beispiel eine E-Mail an das gesamte Unternehmen schicken, in der die Leistung des Mitarbeiters gewürdigt wird. Dies würde den Rest des Teams motivieren, sich weiterhin um seine Leistungen zu bemühen.

7. Peer-to-Peer-Anerkennung

Diese Art der Anerkennung kommt von allen Mitgliedern des Teams, unabhängig von ihrer Bezeichnung. Wenn jemand ein Kompliment für eine gut erledigte Arbeit ausspricht, schafft dies eine Atmosphäre des guten Willens und der gegenseitigen Wertschätzung.

Peer-to-Peer-Anerkennung ist auch eine gute Möglichkeit, außerberufliche Aktivitäten anzuerkennen, wie z. B. das Einspringen für einen Mitarbeiter, der einen Notfall hatte, oder jemandem bei einem persönlichen Problem zu helfen.

Um es den Kollegen leicht zu machen, sich gegenseitig anzuerkennen, können Sie eine Pinnwand mit Post-it-Notizen oder einen Kanal im Intranet des Unternehmens einrichten, der für "Shoutouts" bestimmt ist. Geben Sie beispiele für Peer-Feedback die Ihr Team befolgen kann.

💡Pro-Tipp: ClickUp's druckbare kostenlose Kudos Karten Vorlage können Sie eine digitale 'KUDOS-Wand' für Ihr Team erstellen. Es ist eine einfache, personalisierte und elegante Methode, um individuelle Leistungen anzuerkennen, Teams zu Erfolgen in Projekten zu gratulieren oder sogar die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.

8. Anerkennung von Führungskraft zu Mitarbeiter

Die Anerkennung des Aufwands von Teams und Führungskräften durch öffentliche Anerkennungen ist entscheidend für den Aufbau einer starken Anerkennungskultur.

Sie gibt jedem Mitwirkenden das Gefühl, dass sein Aufwand etwas Besonderes und Bedeutendes ist. Dabei kann es sich um ein persönliches Dankeschön handeln oder um eine Gruppenmitteilung, in der jeder namentlich erwähnt und gewürdigt wird.

9. Anerkennung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften

Dies ist ein oft unterschätztes, aber wichtiges Formular der Mitarbeiteranerkennung. Manager verdienen es auch, sich anerkannt zu fühlen, und es ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um zu zeigen, dass der Führungsstil Ihres Unternehmens funktioniert.

Die Mitarbeiter können ihre Manager für Auszeichnungen im Stil von "Leader of the Month" nominieren oder sie namentlich würdigen, so wie sie es auch bei ihren Kollegen tun würden. Sie können ihre Gedanken freigeben auf employee feedback tools und schreiben Sie Notizen, in denen Sie sich bei Ihren Vorgesetzten für deren Unterstützung und Beratung bedanken.

10. Anerkennung von Teams oder Projekten

Feiern Sie den Erfolg des Teams, indem Sie seine Arbeit an einem bestimmten Projekt oder seine Leistungen während des gesamten Quartals oder Jahres anerkennen.

Sie können das beste Team bei einer jährlichen Preisverleihung auszeichnen oder Mitarbeiter öffentlich loben, die zum Erfolg eines Projekts (wie einer Produkteinführung oder eines unerwarteten Pressetermins) beigetragen haben.

Die Anerkennung sollte etwas sein, worüber sich alle freuen, wie z. B. ein Geldpreis oder eine Team-Klausur.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie vorlagen für Leistungsbeurteilungen um Ihr Team angemessen zu bewerten, damit keine Leistung, ob groß oder klein, unter den Tisch fällt.

11. Strukturierte Anerkennung

Hierbei handelt es sich um formelle und bewusste Anerkennungsprogramme, die wahrscheinlich vom Unternehmen und seinen Führungskräften durchgeführt werden. Insgesamt legen die Mitarbeiter großen Wert auf solche formellen Anerkennungen, da sie ihre harte Arbeit formell bestätigen.

Beispiele hierfür sind die Auszeichnung "Mitarbeiter des Monats/Jahres", ein gestaffeltes Bonussystem für Mitarbeiter, die ihre monatlichen Einzelziele übertreffen, oder die Möglichkeit einer schnellen Beförderung, nachdem sie außergewöhnliche Leistungen gezeigt haben.

12. Unstrukturierte Anerkennung

Im Gegensatz zur traditionellen, planmäßigen Anerkennung bietet die unstrukturierte Anerkennung ein unmittelbares Feedback und eine Wertschätzung, die in Form von mündlichen oder schriftlichen Komplimenten zum Ausdruck kommt.

Als eine kostenlosere Form der Anerkennung trägt sie dazu bei, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der sich alle gegenseitig wertschätzen, unabhängig von der Abteilung oder der Bezeichnung. Sie ist auch eine gute Möglichkeit, die Motivation und das Engagement aller Mitarbeiter zu fördern.

Sie könnten zum Beispiel ein Mitglied Ihres Teams direkt nach einer erfolgreichen Marketingkampagne mündlich würdigen oder dem gesamten Team eine Überraschungsprämie für das Übertreffen der vierteljährlichen Einzelziele zukommen lassen.

13. Anerkennung von Meilensteinen

Meilenstein-basierte Mitarbeiteranerkennung ist eine Strategie, die Mitarbeiter für das Erreichen bestimmter, vordefinierter Ziele oder Leistungen innerhalb ihrer Rolle anerkennt und belohnt.

Dabei können wichtige Meilensteine in der Karriere gefeiert werden, wie z. B. die Fertigstellung von 10 Jahren am Arbeitsplatz. Die auf Meilensteinen basierende Anerkennung ist in der Regel formell und wird durch strukturierte finanzielle Belohnungen, öffentlich verliehene Auszeichnungen oder sogar ein besonderes Ereignis zur Ehrung der Mitarbeiter ergänzt.

💡Pro-Tipp: Verfolgen Sie die Fortschritte Ihres Teams in den wichtigsten Phasen mit ClickUp Meilensteine . Verwandeln Sie Aufgaben in Meilensteine und machen Sie es einfacher, Leistungen zu erkennen und zu würdigen.

Sehen wir uns nun an, wie Sie mit diesen Erkenntnissen wirksame Anerkennungsprogramme umsetzen können, um Ihr Team zu inspirieren und die Produktivität zu steigern.

Anerkennung am Arbeitsplatz einführen

Ein Anerkennungsprogramm für Mitarbeiter muss leicht verständlich sein und den Erwartungen der Belegschaft in Bezug auf Anerkennung entsprechen - und Sie als Führungskraft müssen den Weg dafür ebnen.

Hier sind sechs erstklassige Best Practices, die wir sorgfältig für Sie ausgewählt haben.

1. Gehen Sie mit gutem Beispiel voran

Als Führungskraft müssen Sie die Art von Arbeitsmoral vorleben, die Sie in Ihrem Team sehen möchten und die Anerkennung verdient. Sie müssen die richtigen Verhaltensstandards vorgeben, die Ihr Team widerspiegeln soll - und Sie sollten diese Verantwortung nicht auf die leichte Schulter nehmen.

Die ClickUp Teams feiern das Erreichen ihrer großen, haarigen, kühnen Ziele (BHAGs) traditionell mit WellUp Tagen! Dies sind Tage, an denen die ClickUp-Crew frei nehmen kann (außerhalb der regulären PTO), um zu erledigen, was immer sie wollen - um sich auszuruhen, aufzuladen und zu verjüngen.

Sie könnten Ihre täglichen Meetings damit beginnen, die Leistungen und den Aufwand von mindestens einem Mitglied des Teams hervorzuheben. Geben Sie nur ein paar Beispiele für den positiven Einfluss dieses Mitarbeiters frei - zum Beispiel, wie er einem Client geholfen hat, ein wichtiges Ziel zu erreichen - und ermutigen Sie andere, dasselbe zu erledigen. Je mehr Sie harte Arbeit offen und konsequent anerkennen, desto mehr wird sich auch Ihr Team untereinander anerkennen.

2. Effektiv kommunizieren

Möchten Sie die Sichtbarkeit von Anerkennung für alle Beteiligten sicherstellen? Implementieren Sie dafür die richtige Technologie.

Kommunikationsplattformen wie Zoom oder Slack helfen zwar bis zu einem gewissen Grad bei dieser Aufgabe, benötigen aber oft mehr spezielle Features, um die Leistungen des Einzelnen und des Teams systematisch zu verfolgen und hervorzuheben.

Eine All-in-One-Produktivitätssoftware wie ClickUp kann die ideale Software für die Mitarbeiteranerkennung sein. Sie bietet Funktionen, die den gesamten Feedback-Prozess unterstützen und dazu beitragen, die Leistung der Mitarbeiter im Laufe der Zeit zu verbessern!

ClickUp ist eine HR-freundliche Anwendung zur Verwaltung von Teams die sich durch ihre umfassenden Optionen für die Verwaltung von Mitarbeiterengagement und Anerkennung auszeichnet.

Mit seiner Funktion "Ziele" hilft ClickUp Ihnen, den richtigen Weg einzuschlagen, indem Sie quantifizierbare Ziele und Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) für jeden Mitarbeiter festlegen können. Die automatische Überwachung des Fortschritts und die wöchentlichen Mitarbeiter-Scorecards ermöglichen Ihnen die Definition und die spezifischen Erfolge Ihres Teams zu feiern .

vereinfachen Sie die Personalverwaltung mit ClickUp Human Resources

Zum Beispiel, das ClickUp Ziele feature ermöglicht die Erstellung von Ordnern zur Nachverfolgung von Sprint-Zyklen, OKRs, wöchentlichen Mitarbeiter-Scorecards und wichtigen Zielen des Teams.

Sie können auch ClickUp Dokumente um einen zentralen hub für Mitarbeiterinformationen einzurichten, einschließlich der vertraulichen Kommunikation zwischen Managern und direkten Berichterstellungen. Dieses Maß an Transparenz stellt sicher, dass Sie immer über die notwendigen Daten verfügen, um Mitarbeiter für ihre harte Arbeit zu belohnen.

ziele, Aufgaben, agile Punkte und Status von Projekten im hochgradig anpassbaren ClickUp Dashboard aufschlüsseln

Eine weitere Möglichkeit zur Förderung der Beteiligung und der Würdigung individueller Beiträge von unterwegs aus ist ClickUp Chat Ansicht . Mit diesem In-App-Messaging-Feature können Sie die Threads Ihrer Unterhaltungen im Team zentralisieren und nach Aufgabe, Thema oder Gruppe kategorisieren.

mit ClickUp Chat können Teams in einem Space miteinander kommunizieren, Updates freigeben, Ressourcen verknüpfen und mühelos zusammenarbeiten

Mit @mentions und dem ClickUp Kommentare zuweisen können Sie die Arbeit eines Kollegen sofort und gezielt loben. Diese rechtzeitige Anerkennung kann die Arbeitsmoral und Motivation erheblich steigern. Außerdem können Sie Reaktionen, Emojis oder GIFs verwenden, um Ihrer Anerkennung eine persönliche Note zu verleihen.

feiern Sie jeden einzelnen Sieg sofort mit virtuellen Shoutouts über die ClickUp Chat-Ansicht

💡Pro-Tipp: Sie können auch beispiele für Mitarbeiter-Feedback um Ihre Leistungsbeurteilungen zu verbessern. Auf diese Weise fühlen sich die Mitarbeiter in einem positiven Arbeitsumfeld gesehen und umsorgt.

3. Befähigen Sie Ihr Team

Anerkennung trägt dazu bei, ein positives und motivierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, und ermutigt die Mitarbeiter, nach Spitzenleistungen zu streben. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, Ihr Team zu unterstützen.

Sie könnten zum Beispiel ein "Recognition Token"-System einführen, bei dem die Mitarbeiter Token für außergewöhnliche Leistungen, Teamarbeit und innovative Ideen erhalten.

Diese Token können gegen Belohnungen eingelöst werden, wie z. B geschenke zur Wertschätzung der Mitarbeiter , zusätzliche Freizeit oder berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Wenn ein Mitglied des Teams Interesse am Projektmanagement zeigt, können Sie ihm ein kleines Projekt übertragen, z. B. die Organisation eines halbtägigen Teamausflugs.

Geben Sie Anleitung, aber lassen Sie sie Entscheidungen treffen und aus ihren Erfahrungen lernen. Seien Sie unterstützend, aber geben Sie Wertschätzung frei, wo immer es möglich ist.

4. Anerkennung mit den Werten des Unternehmens in Einklang bringen

Unabhängig davon, wie strukturiert oder unstrukturiert Ihr Mitarbeiteranerkennungsprogramm ist, stellen Sie sicher, dass die Verhaltensweisen und Handlungen, die Sie belohnen, den Auftrag und die Ziele des Unternehmens unterstützen.

Schaffen Sie zum Beispiel ein Auszeichnungsprogramm "Werte in Aktion ", bei dem Mitarbeiter Kollegen nominieren können, die bei ihrer Arbeit die zentralen Werte des Unternehmens unter Beweis gestellt haben.

Wählen Sie in jedem Quartal die Gewinner aus und feiern Sie sie in einer besonderen Zeremonie, bei der ihre Geschichten unternehmensweit freigegeben werden. Dies macht den Anerkennungsprozess bedeutungsvoller und spornt jeden an, mehr zu erledigen.

5. Investieren Sie in die Mitarbeiterentwicklung

Schließlich möchten Sie, dass Ihre Mitarbeiter nicht nur jeden Tag ihr Bestes geben, sondern sich auch weiterbilden, um sich auf größere Rollen in der Zukunft vorzubereiten. Machen Sie es jedem in Ihrem Team leichter, sich Anerkennung zu verdienen.

Initiieren Sie Programme zur Förderung des Lernens und der Entwicklung durch Online-Kurse, Seminare oder sogar Mentoring-Aktivitäten, bei denen Sie Amateur-Mitarbeiter mit erfahrenen Führungskräften zusammenbringen.

Wenn Ihr Team beispielsweise sein Verhandlungsgeschick im Verkauf verbessern muss, sollten Sie einen zertifizierten Kurs organisieren, wie er beispielsweise von der American Management Association (AMA) oder dem Karrass Negotiation Institute angeboten wird.

So kann jedes Mitglied des Teams sein einzigartiges Potenzial ausschöpfen und einen wertvollen Beitrag leisten. Darüber hinaus zeigen Sie damit, dass Sie sich für den Erfolg Ihrer Mitarbeiter engagieren, was sich positiv auf deren Arbeitsmoral auswirkt.

6. Kümmern Sie sich um Ihre Mitarbeiter

Das Streben nach Leistung ist zwar gut, aber als Führungskraft müssen Sie dem Wohlbefinden Ihres Teams Vorrang einräumen. Planen Sie Wellness-Checks mit ihnen ein, um sicherzustellen, dass sie sich nicht überanstrengen oder auf der Suche nach Anerkennung ausbrennen.

Erlauben Sie ihnen, ihre Arbeitszeiten an ihre persönlichen Verpflichtungen anzupassen, oder führen Sie, wenn möglich, eine Richtlinie für Remote-Arbeit ein. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, dass sich jeder wertgeschätzt und unterstützt fühlt, unabhängig von seinen Stärken oder Limiten. Erinnern Sie Ihre Mitarbeiter daran, dass Sie sich kümmern.

Mitarbeiteranerkennung: Ein wichtiger Bereich bei der Arbeit

Sie müssen nicht warten, bis jemand fünf Jahre in Ihrem Unternehmen gearbeitet hat, um ihm auf die Schulter zu klopfen. Sie können Ihre Mitarbeiter jeden Tag für ihre harte Arbeit belohnen. Alles, was Sie dazu erledigen müssen, ist, auf ihre Bedürfnisse zu achten und sich die Zeit zu nehmen, sie authentisch anzuerkennen.

Denken Sie auch daran, dass die Anerkennung der Mitarbeiter keine einmalige Angelegenheit ist. Sie müssen dafür sorgen, dass sich Ihre Mitarbeiter wertgeschätzt, unterstützt und anerkannt fühlen.

Die gute Nachricht ist, dass ClickUp Ihre Komplettlösung für die Verwaltung aller Initiativen zur Mitarbeiteranerkennung ist. Von der Einstellung klarer Ziele über die Nachverfolgung des Engagements bis hin zu Check-Ins und 360-Grad-Leistungsbewertungen - unsere Plattform kann alles zu erledigen. Melden Sie sich für ein kostenloses ClickUp-Konto an und sehen Sie, was Sie am Arbeitsplatz bewirken können.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Gibt es eine wirkungsvollere Methode, um Ihre Mitarbeiter anzuerkennen?

Machen Sie die Anerkennung der Mitarbeiter persönlich. Sprechen Sie Ihre Mitarbeiter mit ihrem Namen an, wenn Sie ihre Leistung anerkennen, und erklären Sie genau, warum ihr Aufwand Anerkennung verdient hat. Außerdem sollten Sie die Anerkennung an die Wünsche der Mitarbeiter anpassen. Manche mögen eine öffentliche Belobigung, andere ein privates Lob und wieder andere legen Wert auf eine Vergünstigung wie bezahlte Freistellung oder eine Karte.

2. Was ist ein Beispiel für Anerkennung?

Ein Beispiel für Anerkennung ist es, den Mitarbeiter öffentlich mit Namen anzusprechen und seine Leistung dem übrigen Team freizugeben. Ein anderes Beispiel ist das Versenden einer Notiz und eines Blumenstraußes auf den Schreibtisch des Mitarbeiters nach einer erfolgreichen Präsentation oder einem Meeting.

3. Wie erledigen Sie die Anerkennung Ihrer Mitarbeiter auf kreative Weise?

Herkömmliche Ansätze wie Auszeichnungen oder Geldprämien sind zwar eine gute Option, aber es ist auch eine hervorragende Idee, wöchentliche Meetings abzuhalten, in denen Kollegen und Manager die Mitarbeiter loben, die sie besonders beeindruckt haben, einen Bonus zur Jahresmitte zu vergeben oder eine Überraschungsparty im Büro zu veranstalten.

4. Welche Art der Anerkennung ist am motivierendsten?

Mitarbeiteranerkennung ist am motivierendsten, wenn sie authentisch, zeitnah und persönlich ist. Als Führungskraft sollten Sie die Anerkennung so detailliert wie möglich gestalten, damit der Mitarbeiter weiß, was er gut erledigt hat (und was er weiterhin tun sollte). Führen Sie Umfragen durch, um herauszufinden, welche Arten der Mitarbeiteranerkennung Ihr Team am meisten motivieren, z. B. öffentlich oder privat, monetär oder nicht monetär usw.