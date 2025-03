Wie man Duplikate in Excel findet: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Bei der Arbeit mit großen Datensätzen in Microsoft Excel kommt es häufig vor, dass sich Duplikate in Tabellenkalkulationen einschleichen.

Diese doppelten Daten führen zu einer ungenauen Kalkulationstabelle, die Ihre Analyse aus der Bahn werfen kann. Wenn Sie ein Datenmanager oder ein professioneller Benutzer von Excel sind, kennen Sie dieses Problem vielleicht.

Die gute Nachricht? Sie können doppelte Zeilen und Einträge in wenigen Schritten mit Hilfe von bedingten Formaten und Excel-Formeln erkennen und mühelos entfernen.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie doppelte Werte in Ihren Excel-Tabellen erkennen, markieren und entfernen können, um die Genauigkeit und Leistung zu verbessern. Außerdem wird ein alternatives Tool vorgestellt, das die Datenverwaltung 10 Mal einfacher macht!

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier finden Sie eine schnelle Übersicht darüber, wie Sie doppelte Zeilen und Zellen finden, Daten löschen und vieles mehr:

📝 Wege, Duplikate in Excel zu finden

Duplikate mit bedingter Formatierung finden

Duplikate finden mit COUNTIF

Duplikate mit PivotTables finden

➡️ Duplikate entfernen

Wählen Sie Daten aus und gehen Sie zu Daten > Duplikate entfernen

Wählen Sie die Spalten aus, die auf Duplikate geprüft werden sollen, und klicken Sie auf OK

❌ Nachteile der Verwendung von Excel zum Auffinden von Duplikaten

Erfordert manuelle Neuanwendung der tools für aktualisierte Daten

Das Löschen von Duplikaten ist dauerhaft und birgt das Risiko von Datenverlusten

Mehrere Benutzer können ohne angemessene Versionskontrolle neue Duplikate erstellen, was die Zusammenarbeit limitiert

✅ Verwenden Sie ClickUp: Eine bessere Excel-Alternative

ClickUp bietet eine rationelle Lösung für die Verwaltung von Aufgaben, Daten und Projekten. Mit Features wie Tabellenansicht, Automatisierungen und Formel-Feldern ist ClickUp eine hervorragende Alternative zu Excel für die Datenverwaltung.

Wie man Duplikate in Excel findet

Egal, ob Sie doppelte Werte oder doppelte Zeilen suchen müssen, Excel bietet mehrere Methoden, um diese Aufgabe einfach und effizient zu erledigen.

🔍 Wussten Sie schon? Ein einziges Arbeitsblatt kann Folgendes enthalten 1.048.576 Zeilen mal 16.384 Spalten . Das sind eine Menge Daten!

Lassen Sie uns drei gängige Methoden zur Identifizierung von Duplikaten in Ihren Daten untersuchen.

Methode 1: Verwendung bedingter Formatierung zum Auffinden doppelter Werte

Die bedingte Formatierung ist eine schnelle Methode, um doppelte Werte in einem Arbeitsblatt zu markieren. Sie eignet sich gut für die Suche nach Duplikaten in einer einzelnen Spalte oder in einem Bereich von Daten.

Hier sehen Sie, wie Sie sie verwenden können:

Markieren Sie die Zellen, die die Liste der Namen enthalten, um eventuelle Duplikate zu finden.

Schritt 2: Navigieren Sie zur bedingten Formatierung

Navigieren Sie in der Multifunktionsleiste von Excel zu Home. Klicken Sie auf Conditional Formatting in der Gruppe Styles.

Schritt 3: Klicken Sie auf die Option "Werte duplizieren "

Wählen Sie in der ausklappbaren Liste Regeln für das Hervorheben von Zellen und klicken Sie dann auf Werteduplikate.

Schritt 4: Wählen Sie einen Formatierungsstil

Ein Dialogfeld wird angezeigt. Wählen Sie ein Farbschema, z. B. rot oder grün, um doppelte Zellen hervorzuheben.

Schritt 5: Anwenden der Regel

Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, und Excel markiert die doppelten Werte oder doppelten Namen in den ausgewählten Zellen automatisch.

💡 Profi-Tipp: Excel beherrschen wie ein Profi! Diese Excel-Spickzettel [mit Formeln und Tipps] enthält wichtige Formeln, Verknüpfungen und Tipps, um die Produktivität zu steigern und komplexe Aufgaben zu vereinfachen. Ein Muss für jeden, der seine Kenntnisse in der Tabellenkalkulation verbessern möchte! 📊

Methode 2: Verwendung der Funktion COUNTIF zum Auffinden doppelter Zeilen

Die Excel-Formel COUNTIF ist besonders hilfreich, wenn Sie Duplikate zählen oder doppelte Zeilen identifizieren müssen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Hinzufügen einer Hilfsspalte

Nehmen wir an, dass die Spalte D neben der Spalte Bestellnummer (Feb) eine Hilfsspalte ist.

Schritt 2: Verwenden Sie die COUNTIF-Formel

Geben Sie in der Hilfsspalte in Zelle D2 die folgende Formel ein:

=COUNTIF($A$2:$A$11, A2)

$A$2:$A$16: Dies ist der absolute Bezug auf den gesamten Bereich der Produktcodes (A2 bis A11).

Dies ist der absolute Bezug auf den gesamten Bereich der Produktcodes (A2 bis A11). A2: Dies ist ein relativer Verweis auf den aktuellen Produktcode.

Schritt 3: Analysieren Sie die Ergebnisse

Ziehen Sie die Formel nach unten auf die restlichen Zeilen in Spalte D. Jeder Wert größer als 1 weist auf einen doppelten Code für ein Produkt hin.

💡 Profi-Tipp: Sehen Sie sich 25 Excel-Hacks und -Tricks zur Steigerung Ihrer Produktivität und die Art und Weise, wie Sie mit Excel arbeiten, zu verändern! Entdecken Sie bahnbrechende Verknüpfungen, versteckte Features und zeitsparende Tricks, um Ihre Effizienz zu steigern. 🚀

Methode 3: Mit PivotTables doppelte Zeilen finden

Pivottabellen sind ein leistungsstarkes Tool für die Zusammenfassung von Daten und das Aufspüren von Duplikaten. Sie sind ideal für größere Datensätze oder bei der Analyse von Duplikaten mit mehreren Spalten.

Hier erfahren Sie, wie Sie sie verwenden können:

Markieren Sie den gesamten Datensatz, einschließlich der Kopfzeile.

Schritt 2: Erstellen einer PivotTable

Wechseln Sie in der Multifunktionsleiste von Excel auf die Registerkarte Einfügen. Klicken Sie auf PivotTable und wählen Sie Aus Tabelle/Bereich.

Ein Dialogfeld wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Schritt 3: Felder zu Zeilen und Werten hinzufügen

Ziehen Sie das Feld Produktcode in den Bereich Zeilen der PivotTable. Ziehen Sie dann dasselbe Feld Product Code in den Bereich Values. Standardmäßig ist das Feld auf Count eingestellt.

Schritt 4: Analysieren Sie die Zählungen

Die PivotTable zeigt eine Liste der eindeutigen Produktcodes mit der Anzahl der einzelnen Codes an. Jeder Code mit einer Anzahl von mehr als 1 ist ein Duplikat.

💡 Quick Hack: Reduzieren Sie Fehler durch Lernen wie Sie Excel automatisieren können, um Ihren Workflow und Ihre Aufgaben zu rationalisieren ! 🔄✨

Automatisieren Sie Aufgaben mit Makros in Excel, zeichnen Sie Aktionen auf und wiederholen Sie sie mit einem einzigen Klick 🛠️

Erstellen Sie Skripte für Ihre Workflows und automatisieren Sie Prozesse mit der Registerkarte Automate von Excel (auch bekannt als Office Scripts) 📋

Nutzen Sie PivotTables und Diagramme, um automatisch Erkenntnisse und Visualisierungen aus Ihren Daten zu generieren 📊

Wie man Duplikate in Excel entfernt

Noch einfacher ist es, Duplikate in Excel zu entfernen. So geht's:

Markieren Sie alle Zellen, die Ihre Daten enthalten, einschließlich der Kopfzeile, durch Klicken und Ziehen mit der Maus.

Schritt 2: Öffnen Sie das Tool "Duplikate entfernen "

Wechseln Sie zur Registerkarte Daten im Menüband von Excel. Klicken Sie in der Gruppe Datentools auf Duplikate entfernen.

➡️ Read More: Erschließen Sie die Leistungsfähigkeit von Excel, indem Sie verstehen wie man Excel für das Projektmanagement nutzt! Lernen Sie, wie Sie Zeitleisten erstellen, Aufgaben nachverfolgen und Workflows rationalisieren - und das alles in einem vertrauten Tabellenkalkulationsformat. 📊✅

Schritt 3: Bestimmen Sie die Spalte(n), die auf Duplikate geprüft werden sollen

Ein Dialogfeld wird angezeigt. Stellen Sie sicher, dass im Abschnitt Spalten alle Kopfzeilen markiert sind, um Duplikate zu erkennen und zu entfernen. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.

Schritt 4: Analysieren Sie die Ergebnisse

Es wird ein weiteres Dialogfeld angezeigt, in dem angegeben wird, wie viele doppelte Werte gefunden wurden und wie viele eindeutige Werte verbleiben. Dadurch werden Duplikate automatisch aus den Listen entfernt.

➡️ Mehr lesen: Meistern Sie die Kunst von Excel mit diesem ultimativen Leitfaden die 50 wichtigsten Excel-Formeln, die jeder kennen sollte! Von grundlegenden Berechnungen bis hin zu fortgeschrittenen Funktionen - diese Formeln werden Ihre Datenverwaltungsfähigkeiten verbessern und Zeit sparen. 🧮✨

Excel ist ein leistungsfähiges Tool, das jedoch auch seine Tücken hat - vor allem, wenn es um doppelte Daten geht. Excel bietet zwar viele Features, wie z. B. die bedingte Formatierung, um doppelte Werte zu finden, aber es gibt auch Einschränkungen, die Ihren Workflow verlangsamen oder zu Ungenauigkeiten führen.

Sehen wir uns einige davon an:

Beschränkte Möglichkeiten der Automatisierung: Excel kann die Erkennung von Dubletten nicht automatisieren. Sie müssen Tools wie das Feature "Duplikate entfernen" jedes Mal neu anwenden oder Formeln ausführen. Für Geschäfte mit dynamischen Daten, die sich häufig ändern, ist dieser manuelle Ansatz ineffizient und erhöht das Risiko, Duplikate zu übersehen. Ein Workflow, der von solchen sich wiederholenden Aufgaben abhängig ist, ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch fehleranfällig

Excel kann die Erkennung von Dubletten nicht automatisieren. Sie müssen Tools wie das Feature "Duplikate entfernen" jedes Mal neu anwenden oder Formeln ausführen. Für Geschäfte mit dynamischen Daten, die sich häufig ändern, ist dieser manuelle Ansatz ineffizient und erhöht das Risiko, Duplikate zu übersehen. Ein Workflow, der von solchen sich wiederholenden Aufgaben abhängig ist, ist nicht nur zeitaufwändig, sondern auch fehleranfällig Risiko des Datenverlusts: Das Tool "Duplikate entfernen" ist ein schneller Weg, um doppelte Einträge zu beseitigen, aber es löscht die Daten dauerhaft. Da Excel für diese Aktion keine Vorschau oder ein Backup anbietet, müssen die Schritte zur Wiederherstellung der gelöschten Daten rückgängig gemacht werden oder man muss sich auf Backups verlassen, falls vorhanden

Das Tool "Duplikate entfernen" ist ein schneller Weg, um doppelte Einträge zu beseitigen, aber es löscht die Daten dauerhaft. Da Excel für diese Aktion keine Vorschau oder ein Backup anbietet, müssen die Schritte zur Wiederherstellung der gelöschten Daten rückgängig gemacht werden oder man muss sich auf Backups verlassen, falls vorhanden Schwierige Identifizierung eindeutiger Datensätze: Excel ermöglicht es Ihnen zwar, Duplikate zu markieren, macht es aber nicht einfach, eindeutige Werte zu isolieren oder zu filtern. Das Ausblenden von Duplikaten oder die Ansicht eindeutiger Einträge erfordert die Einstellung zusätzlicher Filter oder die Verwendung der Funktion UNIQUE (eine Formel, um eine Liste eindeutiger Werte zu erhalten). Dies ist für Benutzer, die sich nicht gut mit Excel auskennen, zeitaufwändig

Excel ermöglicht es Ihnen zwar, Duplikate zu markieren, macht es aber nicht einfach, eindeutige Werte zu isolieren oder zu filtern. Das Ausblenden von Duplikaten oder die Ansicht eindeutiger Einträge erfordert die Einstellung zusätzlicher Filter oder die Verwendung der Funktion UNIQUE (eine Formel, um eine Liste eindeutiger Werte zu erhalten). Dies ist für Benutzer, die sich nicht gut mit Excel auskennen, zeitaufwändig Fehler, die durch leere Zellen verursacht werden: Leere Zellen stören die Erkennung von Duplikaten. Instanz werden leere Zellen als Duplikate behandelt, wenn das Tool "Duplikate entfernen" verwendet wird, was zu falschen Ergebnissen führt. Formeln wie COUNTIF können fehlende Werte falsch interpretieren, was zu ungenauen Zählungen führt

Leere Zellen stören die Erkennung von Duplikaten. Instanz werden leere Zellen als Duplikate behandelt, wenn das Tool "Duplikate entfernen" verwendet wird, was zu falschen Ergebnissen führt. Formeln wie COUNTIF können fehlende Werte falsch interpretieren, was zu ungenauen Zählungen führt Eingeschränkte Zusammenarbeit und Aktualisierungen in Echtzeit: Excel ist nicht für eine nahtlose Zusammenarbeit ausgelegt. Wenn mehrere Benutzer an derselben Datei arbeiten, kann es leicht zu doppelten Einträgen kommen. Änderungen, die eine Person vorgenommen hat, werden möglicherweise nicht sofort von den anderen übernommen, und es gibt keine integrierte Versionskontrolle zur Nachverfolgung von Bearbeitungen. Dies kann dazu führen, dass doppelte Zeilen oder Werte übersehen werden.

➡️ Lesen Sie mehr: Wie man Datenüberprüfung in Excel anwendet Angesichts dieser Einschränkungen ist die Entscheidung für eine datenbank-Software wie ClickUp wäre ein besserer Schritt. ClickUp ist ein All-in-One Produktivitätstool mit fortschrittlichen Automatisierungsfunktionen zur Vereinfachung Ihrer Datenverwaltung und Workflows.

Schauen wir uns an, was ClickUp zu dem macht, was es ist beste Excel-Alternative für Produktivität und Effizienz.

ClickUp ist eine zuverlässige Excel-Alternative und ist gleichzeitig eine Tabellenkalkulationssoftware die Sie bei der Verwaltung Ihrer Datenbank mit Fachwissen unterstützt. Und das ist noch nicht alles: Es verfügt über fortschrittliche Features für das Projektmanagement, sodass Sie Ihren gesamten Projektablauf unter einem Dach vereinen können.

Hier erfahren Sie, wie ClickUp Ihnen helfen kann, Ihre Datenbank und Tabellenkalkulationen effektiv zu verwalten:

Egal, ob Sie Projekte nachverfolgen, Budgets auswerten, Clients verwalten oder Ihr Team organisieren, Sie erhalten alle erforderlichen Details auf einen Blick.

organisieren Sie Aufgaben, stellen Sie ihre Prioritäten ein und fügen Sie ihnen Tags und Beschreibungen hinzu in ClickUp Tabellenansicht Die ClickUp Tabelle Ansicht ermöglicht es Ihnen, Aufgaben, Daten und Benutzerdefinierte Felder in einem strukturierten Rasterformat - genau wie eine Tabellenkalkulation, aber mit weitaus mehr Flexibilität. Sie können Ihre Spalten an Ihre Bedürfnisse anpassen und Felder für Zahlen, Daten, Ausklappen und sogar Formeln hinzufügen.

organisieren und bearbeiten Sie Daten in großen Mengen mit der Funktion "Ziehen und Ablegen" ClickUp Tabellenansicht Müssen Sie Einnahmen, Zeitleisten oder Prioritätsstufen nachverfolgen? Hier finden Sie alles an einem Ort, übersichtlich geordnet. Filtern und sortieren Sie Ihre Daten, setzen Sie Prioritäten, hängen Sie Dateien an, fügen Sie Formeln hinzu und haben Sie Zugriff auf mehr als 15 weitere flexible Ansichten, um die Daten so zu visualisieren, wie es Ihren Bedürfnissen entspricht.

💡 Quick Hack: Lernen Sie wie man Daten aus mehreren Blättern in Excel konsolidiert mit diesen einfachen Schritten:

Bereiten Sie die Daten vor, indem Sie sicherstellen, dass alle Blätter eine konsistente Struktur für eine einfache Konsolidierung haben 📋

Verwenden Sie das Feature Konsolidieren von Excel auf der Registerkarte Daten, um Daten mit Funktionen wie SUMME oder MITTELWERT zu kombinieren ⚙️

Verwenden Sie Formeln für eine flexible und dynamische Konsolidierung 🧮

Zu erledigen ClickUp-Formelfelder?

ClickUp's Formel Felder helfen Ihnen, Daten mühelos zu berechnen, zu analysieren und zu automatisieren, so dass selbst in Ihrem schlimmsten Albtraum keine manuellen Berechnungen erforderlich sind.

Formel-Felder ermöglichen es Ihnen, direkt in ClickUp mit Zahlen, Daten oder sogar anderen Formeln zu rechnen. Erstellen Sie einfache Berechnungen wie Addition oder Subtraktion, oder schreiben Sie fortgeschrittenere Formeln mit Logik und Bedingungen.

Die Ergebnisse werden automatisch aktualisiert, was Zeit spart und manuelle Fehler reduziert. Schauen wir uns einige Beispiele an, um zu verstehen, wie sie funktionieren.

1. Erstellen einer einfachen Formel

Klicken Sie in der Ansicht Tabelle auf das Symbol plus oberhalb der Liste der Aufgaben, wählen Sie Formel, geben Sie einen Namen für Ihr Formelfeld ein und beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Formel.

erstellen Sie ein Gewinnfeld mit Hilfe von Erlösen und Kosten über das Formel Feld

Instanz, wenn Sie über zwei benutzerdefinierte Felder, Umsatz und Kosten, verfügen, erstellen Sie mit dieser einfachen Formel ein Feld Gewinn, um die Rentabilität des Projekts im Auge zu behalten:

Feld("Erlös") - Feld("Kosten")

Sobald Werte für Umsatz (z.B. $10.000) und Kosten (z.B. $7.000) eingegeben wurden, wird in der Spalte Gewinn automatisch $3.000 angezeigt.

2. Erstellen einer erweiterten Formel

Um eine erweiterte Formel in ClickUp zu erstellen, klicken Sie auf das Symbol plus, wählen Sie Formel, geben Sie einen Namen ein und klicken Sie auf Erstellen. Klicken Sie dann auf das fx-Symbol, schalten Sie den Erweiterten Editor um, geben Sie Ihre Formel ein und drücken Sie Berechnen.

wie Sie die erweiterte Formel in ClickUp benutzerdefinierten Feldern verwenden können

Wenn Sie zum Beispiel wissen wollen, wie spät eine Aufgabe ist, verwenden Sie diese Formel, um die überfälligen Tage zu berechnen:

DAYS(Feld("Fälligkeitsdatum"), Feld("Startdatum"))

Diese Formel berechnet die Differenz zwischen dem Fälligkeitsdatum und dem Startdatum und zeigt an, wie viele Tage eine Aufgabe überfällig ist. Angenommen, das Fälligkeitsdatum für eine Aufgabe war der 1. Dezember, und das heutige Datum ist der 5. Dezember. Wenn Sie die Formel anwenden, gibt sie 4 zurück, was bedeutet, dass die Aufgabe 4 Tage überfällig ist.

Pro-Tipp: Aktivieren Sie ClickUp AI, um eine erweiterte Formel für Sie zu erstellen! Auch wenn die Ergebnisse bei komplexer Syntax variieren können, wird dieses Tool immer besser und spart Zeit bei komplizierten Setups. 🔢

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit ClickUp Automatisierungen

einfache Verwaltung von Auslösern für die Automatisierung mit ClickUp Automations ClickUp Automatisierungen nimmt Ihnen die Arbeit ab, indem es sich wiederholende Aufgaben automatisiert. Mit nur wenigen Klicks können Sie Workflows einrichten, um Aufgaben, Status-Updates, E-Mail-Benachrichtigungen und vieles mehr zu erledigen.

Dieses Feature hilft Ihnen, Zeit zu sparen und menschliche Fehler zu vermeiden, ganz gleich, ob Sie Marketingkampagnen, technische Projekte oder Client-Übergaben verwalten.

Wie helfen ClickUp Automatisierungen?

automatisieren Sie Mitarbeiter, um Zeit zu sparen und Fehler mit ClickUp Automations zu reduzieren

Mit ClickUp Automatisierungen können Sie eine Aufgabe ansehen und sie auf In Progress verschieben. Das System weist sie automatisch der richtigen Person zu, aktualisiert die Priorität der Aufgabe und benachrichtigt Ihr Team. Oder, wenn ein Client ein Formular einreicht, sendet ClickUp eine E-Mail-Bestätigung und erstellt eine Aufgabe mit allen relevanten Details.

ClickUp Automatisierungen können sogar komplexe Workflows abwickeln. Es ermöglicht Ihnen die Integration mit Tools wie HubSpot, GitHub und Twilio, um eine nahtlose Kommunikation zwischen Apps zu gewährleisten.

Das Ergebnis? Reibungslosere Prozesse und mehr Zeit für die Konzentration auf hochwertige Arbeit!

Was ist die Rolle von Formel-Feldern in ClickUp Automatisierungen?

Formel-Felder in Automatisierungen heben die Flexibilität auf eine neue Ebene.

**Sie ermöglichen es Ihnen, Formeln als Auslöser oder Bedingungen zu verwenden und so eine dynamische Automatisierung zu schaffen. Zum Beispiel können Sie eine Statusänderung auslösen, wenn ein berechnetes Feld, wie z. B. die Gesamtkosten eines Projekts, einen bestimmten Betrag überschreitet. Sie können sich auch benachrichtigen lassen, wenn eine Formel unterdurchschnittliche Metriken identifiziert, z. B. einen Umsatzrückgang

Unabhängig von der Ebene der Aufgaben - einfache Aufgabenaktualisierungen oder erweiterte Berechnungen - ClickUp Automatisierungen verändern die Arbeit Ihres Teams!

ClickUp wird auch mit mehreren Vorlagen geliefert, die Ihnen bei der Datenverwaltung helfen. Die ClickUp Vorlage für bearbeitbare Tabellenkalkulation vereinfacht die Datenverwaltung, egal ob es um die Nachverfolgung von Finanzen, die Analyse von Budgets oder die Organisation von Projektinformationen geht

Sie können zum Beispiel Berechnungen wie den Bruttogewinn mithilfe von Formeln automatisieren oder wiederholende Aufgaben einrichten, um sich an die regelmäßige Aktualisierung von Daten zu erinnern.

➡️ Weiterlesen: Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und sparen Sie Zeit mit diesen gebrauchsfertigen 20 kostenlose Vorlagen für Tabellenkalkulationen in Excel & ClickUp! Perfekt für die Nachverfolgung, Planung und effektive Organisation von Aufgaben. Lassen Sie sich diese kostenlosen Ressourcen zur Steigerung der Produktivität nicht entgehen. 📊✨

Optimieren Sie Ihre Workflows und steigern Sie Ihre Produktivität mit ClickUp

Fortschrittliches Datenmanagement, wie z. B. das effektive Auffinden und Entfernen von Duplikaten, verändert Ihren Workflow.

Mit optimierten Prozessen, Echtzeit-Zusammenarbeit und verbesserter Organisation können Sie Ihre Produktivität steigern und kleinere Ineffizienzen reduzieren.

ClickUp bietet eine umfassende Lösung für Projektmanagement und Datenvisualisierung. Es organisiert Aufgaben effektiv und überwacht den Fortschritt, sodass Sie sich nicht mit hektischen Duplikaten herumschlagen müssen.

Seine Features wie die Tabellenansicht, Automatisierungen und vorgefertigte Vorlagen für Tabellenkalkulationen machen die Verwaltung von Daten einfach und intuitiv.

Sind Sie bereit, Ihre Arbeit zu optimieren? Anmelden für ClickUp und heben Sie Ihre Produktivität auf die nächste Stufe!