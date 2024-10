Excel-Spickzettel [Mit Formeln & Tipps]

Sie haben gerade einen Berg von Daten zur Analyse erhalten. Sie müssen das Ganze schnell und übersichtlich aufbereiten und eine Präsentation erstellen.

Spüren Sie schon den Druck? Keine Sorge, Excel ist da, um zu helfen!

Excel kann vieles vereinfachen, von Finanzmodellen bis hin zu Zeitleisten für Projekte. Ganz gleich, ob Sie ein Projektleiter sind oder einfach nur Ihre Finanzen im Griff haben wollen - Excel kann Ihre Produktivität steigern und gleichzeitig die täglichen Aufgaben vereinfachen.

Mit unserem Spickzettel für Excel-Formeln werden Sie Ihre Excel-Probleme schneller als je zuvor in den Griff bekommen. Sind Sie bereit für den Anfang?

Excel-Quick-Facts

In den 1980er Jahren hatten die Geschäfte Mühe, mit den Anforderungen einer schnelleren Datenverarbeitung Schritt zu halten. Die Buchhalter waren mit der manuellen Verarbeitung von Nummern überfordert.

Als Lösung für dieses Problem entwickelte Microsoft das Programm Excel tabellenkalkulationsprogramm 1985 für Macintosh und später 1987 für Windows mit dem Ziel, die Datenanalyse zu rationalisieren und komplexe Berechnungen zu automatisieren.

Im Laufe der Zeit entwickelte es sich von einer generischen, eigenständigen Tabellenkalkulationssoftware zu einem Cloud-basierten kollaborativen Tool [Microsoft 365] und wurde schnell unverzichtbar, insbesondere für Fachleute wie Projektmanager und Datenanalysten.

Ab sofort ist Excel Teil des Microsoft 365-Pakets und kann nicht mehr als eigenständiges Tool erworben werden. Der persönliche Plan des Microsoft 365-Pakets kostet 6,99 US-Dollar pro Monat, während die Enterprise- oder Business-Pläne bei 8,25 bis 12,5 US-Dollar pro Benutzer/Monat beginnen. Natürlich variiert der Preis je nach den Features und Diensten, die Sie wählen.

Excel Use Cases

Ganz gleich, ob Sie Informationen organisieren und Ihre täglichen Aufgaben vereinfachen möchten, ob Sie Zahlen auswerten oder excel automatisieren um sich wiederholende Aufgaben auszuführen, kann es alles zu erledigen.

Hier sind einige leistungsstarke Excel-Anwendungsfälle, die jeder Excel-Benutzer kennen muss. Sie beschreiben, wie Sie Excel in verschiedenen Datenanalyseszenarien effektiv einsetzen können. Lassen Sie uns das erkunden:

Sie haben einen Haufen Daten, der schwer zu verdauen ist? Kein Problem!

Mit Pivottabellen in Excel können Sie Ihre Daten in Scheiben und Würfel schneiden und grafisch darstellen, um sie sinnvoll zu nutzen.

Nehmen wir an, Sie sind ein Lehrer, der Daten zu den Prüfungsergebnissen von Schülern in mehreren Fächern gesammelt hat. Mit Pivottabellen können Sie die Leistungen der einzelnen Schüler in verschiedenen Fächern und die Leistungen der gesamten Gruppe in einem bestimmten Fach ansehen.

Anschließend können Sie die Ergebnisse in Formaten wie Kreisdiagrammen und Diagrammen visuell darstellen. So können Sie Muster in Ihren Prüfungsergebnissen erkennen und herausfinden, wie die Schüler abschneiden.

2. Finanzmodellierung mit Formeln

Die Verwaltung eines Budgets, ob klein oder groß, kann eine Herausforderung sein, aber Excel kann helfen.

Von einfachen Funktionen wie =SUM zum Zusammenzählen von Zahlen bis hin zu Funktionen wie =NPV zur Berechnung des Kapitalwerts Ihrer Vermögenswerte sind Formeln der Schlüssel zu einer vereinfachten Finanzmodellierung. Darüber hinaus kann Excel Ihnen helfen, alle Ihre Daten mit Diagrammen, Grafiken und erweiterten Diagrammen zu visualisieren.

3. Bestandsverwaltung mit bedingter Formatierung

Nehmen wir an, Sie sind ein Bekleidungshersteller, der einen hohen Lagerumschlag verzeichnet. Die Verwaltung der Lagerbestände, um der Marktnachfrage gerecht zu werden, kann sich überwältigend anfühlen, aber das muss nicht sein. Mit Excel können Sie eine Bestandsverfolgung erstellen, die automatisch aktualisiert wird und die Ergebnisse auf einem Dashboard anzeigt.

Durch das Hinzufügen von bedingten Formatierungen können Sie die Lagerbestände in verschiedenen Farben hervorheben - rot für niedrig, gelb für halbvoll und grün für voll. So erhalten Sie eine klare Ansicht Ihrer Bestandstrends und können sicherstellen, dass Sie immer auf die Nachfrage vorbereitet sind.

4. Projektmanagement Excel-Vorlagen

Sie führen ein Projekt durch? Projektmanagement in Excel vorlagen sind für Sie da! Sie können Aufgaben, Fristen, Zuweisungen und Teams problemlos nachverfolgen, ohne das große Ganze aus den Augen zu verlieren.

Bei einer Produkteinführung können Sie mit dem Gantt Diagramm von Excel und anderen tabellenkalkulationsvorlagen sind Ihre Geheimwaffe. Sie helfen Ihnen, jede Phase abzubilden, und geben Ihnen eine klare Ansicht der Zeitleisten, damit Sie auf dem richtigen Weg bleiben und Änderungen in letzter Minute reibungslos bewältigen können.

How to Get Started with Excel

Der Einstieg in Excel ist ganz einfach. Hier finden Sie eine Kurzanleitung zu einigen der am häufigsten verwendeten Funktionen:

Die Dateneingabe mit Excel ist einfach, schnell und zuverlässig. Einfach:

Öffnen Sie ein neues Arbeitsblatt Geben Sie alle Zahlen, Texte oder Daten in Zeilen und Spalten ein Formatieren Sie die Kalkulationstabelle nach Bedarf

Diagramme erstellen

Sobald Sie Ihre Daten hinzugefügt haben, können Sie sie mit den folgenden Schritten ganz einfach auf einmal visualisieren:

Markieren Sie die Daten, die Sie grafisch darstellen möchten Navigieren Sie zur Registerkarte Einfügen Wählen Sie Erstellen und wählen Sie aus Balkendiagrammen, Liniendiagrammen oder Kreisdiagrammen

Zellen formatieren

Sie können verschiedene Formatierungsoptionen anwenden und das Aussehen Ihrer Daten verändern.

Um Ihre Daten zu formatieren:

Wählen Sie die Zellen aus, die Sie formatieren möchten Verwenden Sie die Registerkarte Home, um Zahlen-, Datums- oder Textformate anzuwenden Nutzen Sie Optionen wie allgemeine oder bedingte Formatierung, um die Darstellung Ihrer Daten zu benutzerdefinieren

Excel-Vorlagen verwenden

Excel bietet vorgefertigte Vorlagen für alles. Suchen Sie einfach nach einer Vorlage für Ihr Projektmanagement, Ihre Budgetierung oder für andere Zwecke:

Navigieren Sie zur Registerkarte Home Klicken Sie auf Neu Scrollen Sie nach unten, um relevante Vorlagen für Budgetierung, Nachverfolgung, Diagramme, Kalender, Listen und alles andere zu finden

Da Sie nun die Grundlagen kennen, lassen Sie uns einen Blick auf unseren Excel-Formel-Spickzettel werfen.

Excel Formel Beispiele

Hier finden Sie einen Excel-Formel-Spickzettel mit 20 Excel-Funktionen, die Sie schnell nachschlagen können. Diese reichen von grundlegenden mathematischen Funktionen bis hin zu fortgeschrittenen Nachschlagefunktionen, Textfunktionen und logischen Bedingungen. Die meisten von ihnen funktionieren in einem oder mehreren Arbeitsblättern.

Beachten Sie, dass A1, A10, B1, usw. Zellbezüge sind: A1 bezieht sich auf die Zelle in Spalte A und Zeile 1, B10 bezieht sich auf die Zelle in Spalte B und Zeile 10, usw.

1. Summieren von Zahlen [SUM]

Als Vertriebsleiter müssen Sie die wöchentlichen Verkaufszahlen schnell nachverfolgen. Die Formel SUM berechnet sofort die Summe aller Zahlen in Ihrem aktuellen Datenbereich [Zeile oder Spalte] und stellt diese bereit.

Formel:

=SUMME(A1:A10)

über Excel Alle Abteilungsumsätze werden im Bereich der Zellen von A1 bis A10\ erfasst. in 'A11' wird die Summe aller Verkäufe angezeigt.

2. Ermitteln des Durchschnitts [MITTELWERT]

Als Manager für Lernen und Entwicklung müssen Sie die Leistung einer Klasse nachverfolgen. Die Formel AVERAGE ist dafür perfekt geeignet. Sie berechnet schnell den Median aller Ergebnisse, so dass Sie wissen, wer gut abschneidet und wer nicht.

Formel:

=MITTELWERT(B1:B20)

Ausgewählte Zellen aus dem Bereich von B1 bis B20 erfassen die Noten der Schüler. Zelle B21 zeigt den Klassendurchschnitt an.

3. Suche nach dem größten Wert [MAX]

Leiten Sie ein Team? Verwenden Sie die Formel MAX, um die höchsten Nummern hervorzuheben - egal, ob es sich um Spitzenumsätze, Meilensteine in Projekten oder hohe Punktzahlen handelt. Auf diese Weise können Sie Spitzenleistungen und deren Aufwand leicht erkennen.

Formel:

=MAX(C1:C15)

Der Bereich der Zellen C1 bis C15 enthält die Verkaufszahlen der einzelnen Personen. Zelle D2 zeigt den höchsten Betrag an.

4. Beschreibung mit bedingter Logik [IF]

Bei Produktqualitätsprüfungen kann die Funktion IF Elemente auf der Grundlage ihrer Qualitätsbewertung automatisch als "bestanden" oder "nicht bestanden" beschreiben. Das ist so, als hätte man einen Assistenten für die Qualitätskontrolle, der nie etwas übersieht.

Formel:

=IF(D2>50, "Bestanden", "Nicht bestanden")

In Spalte D wird die Produktqualität erfasst, und Spalte F zeigt die Produkte, die die Prüfung bestehen. Die Bedingung dafür, dass ein Produkt die Prüfung besteht, ist, dass die Punktzahl größer als 50\ ist.

5. Bedingung für die Summierung [SUMIF]

Versuchen Sie, Ihre Ausgaben im Griff zu behalten? Verwenden Sie die Formel SUMIF, um alle Kosten zu addieren, die einen bestimmten Betrag überschreiten, z. B. 100 $. So können Sie leicht überwachen, wo Ihr Budget überschritten wird.

Formel:

=SUMIF(B2:B11, ">100")

Der Bereich der Zellen B2 bis B10 erfasst die Ausgabenbeträge. Zelle B12 zeigt den Gesamtbetrag an, der Ihr Budget übersteigt.

6. Zählen der nicht leeren Zellen [COUNTA]

Veranstalten Sie ein Ereignis? Mit der Funktion COUNTA können Sie zählen, wie viele Personen auf die Veranstaltung geantwortet haben. So haben Sie sofort eine Übersicht, ohne die Antworten wiederholt sortieren zu müssen.

Formel:

=COUNTA(B2:B21)

In der Spalte "B" wird angezeigt, welche Gäste ihre Teilnahme bestätigt haben, und in der Zelle B2 wird die Zahl der Anwesenden angezeigt.

Verwalten Sie Bestands- oder Produktdaten? Verwenden Sie VLOOKUP, um spezifische Details wie Preise zu finden, indem Sie einfach den Produktnamen eintippen. Kein Scrollen mehr - nur noch schnelle, präzise Ergebnisse.

Formel:

=VLOOKUP("Produkt1", A1:C10, 2, FALSE)

Die ersten zehn Zellen in den Spalten A bis C enthalten Informationen über alle Ihre Produkte. In Zelle A13 wird der Preis von Produkt A angezeigt.

Sie müssen Daten horizontal nachverfolgen? Verwenden Sie HLOOKUP, um Umsatz-, Leistungs- oder andere Daten aus Ihrer Tabelle über mehrere Zeilen hinweg abzurufen, was einen einfachen Vergleich und eine Analyse ermöglicht.

Formel:

=HLOOKUP("Umsatz", A1:F5, 3, TRUE)

Die ersten fünf Zellen in den Spalten A bis F enthalten Informationen über alle Verkäufe in den Regionen. Zelle A8 zeigt die Gesamtverkäufe der Region Nord an.

9. Verkettung von Text [CONCATENATE]

Haben Sie eine Liste mit geteilten Namen heruntergeladen? Die Formel CONCATENATE kann Vor-, Mittel- und Nachnamen in einer Zelle kombinieren. Diese Formel kann auch verwendet werden, um andere Textdaten zu kombinieren, z. B. Adressen.

Formel:

=CONCATENATE(" ", A2, " ", B2, " ",C2)

Hier enthalten die Zellen A2 bis C2 den Vor-, Mittel- und Nachnamen des ersten Kunden. In Zelle D2 wird der vollständige Name kombiniert angezeigt.

10. Berechnung von Prozentsätzen

Möchten Sie den Fortschritt des Projekts nachverfolgen? Verwenden Sie Excel, um den Prozentsatz der fertiggestellten Aufgaben zu berechnen.

Formel:

=A2/B2*100

Die Spalten A und B enthalten die fertiggestellten Aufgaben im Verhältnis zu den gesamten Aufgaben. Spalte C zeigt den Prozentsatz der fertiggestellten Aufgaben an.

11. Berechnung des Nettogegenwartswerts [NPV] der Vermögenswerte

Möchten Sie den Wert zukünftiger Investitionen schon heute kennen? Die Formel für den Kapitalwert berechnet den aktuellen Wert zukünftiger Cash Flows und ist damit ein wichtiges Tool für Investoren, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

Formel:

=NPV(0.05, B2)

Hier enthält Zelle B2 die Werte der Cash Flows, und der Kapitalwert wird mit einem Rabatt von 5 % berechnet, der in Spalte C angezeigt wird.

12. Abrunden von Zahlen [ROUND]

Als Wirtschaftsprüfer sorgt die Funktion ROUND dafür, dass Ihre Finanzzahlen klar und präzise sind, indem sie Zahlen auf zwei Dezimalstellen rundet und so für eine saubere und professionelle Berichterstattung sorgt.

Formel:

=ROUND(A2, 2)

Spalte A enthält die zu rundenden Werte, und Spalte B zeigt die auf zwei Dezimalstellen gerundeten Werte an.

13. Berechnung des zukünftigen Wertes [FV]

Nachdem Sie den Gegenwartswert Ihrer Investitionen berechnet haben, verwenden Sie die Formel für den Zukunftswert, um abzuschätzen, um wie viel Ihre Investitionen im Laufe der Zeit wachsen werden. Diese Formel eignet sich hervorragend für die Vorhersage langfristiger Erträge.

Formel:

=FV(0.04, 10, -1000, 0)

Mit dieser Formel können Sie abschätzen, wie viel eine jährliche Investition von 1000 $ bei einer Rendite von 4 % in 10 Jahren wert sein wird.

14. Suche nach Duplikaten [COUNTIF]

Sie verwalten eine große E-Mail-Datenbank? Die Formel COUNTIF findet und entfernt Duplikate, um sicherzustellen, dass Ihre Liste aufgeräumt ist und niemand mehrere E-Mails erhält.

Formel:

=COUNTIF(A$2, A2)>=1

Diese Formel liefert TRUE für Zellen, die Duplikate enthalten, und FALSE für eindeutige Einträge. Sie können dann anhand dieser Spalte filtern oder sortieren, um Ihre E-Mail-Liste effektiv zu bereinigen.

Sie verwalten mehrere Blätter? Verwenden Sie die Funktion TODAY, um automatisch das aktuelle Datum hinzuzufügen und zu aktualisieren, und behalten Sie so mühelos die Nachverfolgung von Fristen oder Meilensteinen mit täglichen Aktualisierungen.

Formel:

=TODAY()

Diese Funktion fügt das heutige Datum hinzu, wenn es angewendet wird.

16. Zahlung von Finanzkrediten [PMT]

Sie müssen die monatlichen Zahlungen für ein Darlehen berechnen? Mit dieser Formel können Sie die Zahlungen auf der Grundlage des Kreditbetrags und des Zinssatzes bestimmen. So erhalten Sie einen klaren Plan für die Rückzahlung und können Zahlungsausfälle vermeiden.

Formel:

=PMT(0.05/12, 60, -5000)

Mit dieser Formel werden die monatlichen Zinsen für einen Betrag von 5000 $ bei einem Zinssatz von 5 % pro Monat für 60 Monate [fünf Jahre] berechnet.

17. Extrahieren des Jahres [JAHR]

Arbeiten Sie mit Verträgen? Die Formel YEAR extrahiert das Jahr aus Datumsangaben und hilft Ihnen, Verträge nach Jahr zu sortieren und nachzuverfolgen, was die Verwaltung von Verlängerungen erleichtert.

Formel:

=YEAR(A1)

Zelle A1 enthält das Datum, während Zelle B1 das Jahr anzeigt, das aus dem Datum in Zelle A1 gezogen wurde.

18. Bedingte Formatierung auf der Grundlage des Wertes

Sie möchten Tage mit einem Umsatz von über 1000 $ hervorheben? Wenden Sie eine bedingte Formatierung an:

Navigieren Sie zu Home Wählen Sie Bedingte Formatierung Wählen Sie Zellenregeln hervorheben

AuswählenGrößer als Geben Sie die Nummer 1000 ein, und Wählen Sie die Farbe grün

Alle Zahlen, die größer als 1000 sind, werden nun grün hervorgehoben.

Sie müssen ein Produkt in Ihrem Bestand schnell finden? Mit der Formel MATCH finden Sie den genauen Speicherort in Ihrer Liste und sparen so Zeit bei der Suche in langen Blättern.

Formel:

=MATCH("Produkt A", A1:A20, 0)

Die Zellen A1 bis A20 enthalten die Liste der Produkte. Die Funktion gibt 1 zurück, da sich "Produkt A" in Zelle A1 befindet.

20. Suche nach Text in einer Zelle [SEARCH]

Wenn Sie mit detaillierten Excel Berichterstellung und einen bestimmten Begriff wie z. B. "Gesamt" in einer Spalte suchen, zeigt die Formel SEARCH genau an, wo er erscheint.

Auf diese Weise können Sie schnell zum entsprechenden Abschnitt springen, ohne sich auf die Leiste oder die Funktion "Suchen" zu verlassen, die sehr langsam sein kann.

Formel:

=SEARCH("Gesamt", B1)

Die Funktion gibt eine Nummer zurück, die die Position des ersten Zeichens des Suchbegriffs angibt.

Hier ist eine einfache Excel-Hack für Sie: Wenden Sie die Formel auf den ersten Eintrag in einer Spalte an und ziehen Sie dann die Ecke der Zelle nach unten, um sie in Sekundenschnelle auf die gesamte Liste anzuwenden!

Excel-Benutzer-Communities

Excel ist kompliziert und enthält über 500 verwendbare Formeln. Es ist für einen Menschen fast unmöglich, alle Formeln und Bibliotheken mit all ihren verschiedenen Optionen und Nuancen zu kennen. Mit dem Spickzettel für Excel-Formeln haben wir kaum an der Oberfläche gekratzt.

Hier finden Sie eine Liste von Excel-Benutzer-Communities, die Sie besuchen können, um Hilfe zu erhalten und alle möglichen Excel-Funktionen zu erkunden:

Microsoft Tech Community

Die Tech Community ist Microsofts offizielles Forum für alle MS Office-Produkte. Ihr Excel-Gemeinschaft können Sie Fragen stellen, Excel-Hacks lernen, die sich andere ausgedacht haben, und alle Möglichkeiten erkunden, die Excel zu bieten hat.

MrExcel Forum

MrExcel Message Board ist ein sehr aktives Forum, in dem Excel-Benutzer, vom Anfänger bis zum Experten, über alles diskutieren, was mit Excel zu tun hat. Sie können Fragen stellen, Erkenntnisse freigeben, aus Tausenden von Excel-Problemen lernen, die andere gelöst haben, und einen Spickzettel mit Excel-Formeln erhalten. Es ist eine der etabliertesten Excel-Hilfe-Communities im Internet.

Reddit's Excel subreddit [r/excel]

Dieses subreddit hat eine große und engagierte Gemeinschaft von Excel-Enthusiasten, die sich regelmäßig gegenseitig bei Problemen helfen. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein fortgeschrittener Benutzer sind, Sie können Ihre Fragen direkt an Excel-Experten stellen und Antworten auf Excel-bezogene Probleme finden.

Excel-Herausforderungen und Limitierungen

Obwohl sich Millionen von Fachleuten täglich darauf verlassen, ist es wichtig, die Grenzen von Excel zu kennen, vor allem, wenn Sie mit sehr großen Projekten arbeiten oder versuchen, zusammenzuarbeiten.

Unübersichtliche Zusammenarbeit

Haben Sie schon einmal versucht, mit einem Kollegen an demselben Excel-Blatt zu arbeiten? Ja, das ist chaotisch. Die Features von Excel für die Zusammenarbeit mit anderen Verfassern haben sich zwar verbessert, aber Sie können immer noch nicht erwarten, dass sie so reibungslos funktionieren wie in einem speziellen Tool für die Zusammenarbeit.

Statische Dashboards und Berichterstellung

Moderne Geschäfte brauchen Einblicke in Echtzeit. Leider sind Excel Dashboards nicht mit Features ausgestattet, die sich automatisch aktualisieren und es Ihnen ermöglichen, tiefer in Ihre Daten einzudringen.

Fehleranfällig und begrenzte Automatisierung

Manuelle Einträge und die manuelle Bearbeitung von Daten können zu einer Vielzahl von Fehlern führen, was in Excel nur allzu häufig vorkommt. Die Nachverfolgung von Fehlern in großen Tabellenkalkulationen gleicht der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen.

Makros sind zwar hilfreich für die Automatisierung, aber man muss schon einiges an VBA-Code beherrschen, um sie voll nutzen zu können. Die Einstellung und Pflege von Makros kann für Anfänger eine steile Lernkurve bedeuten, was das Automatisierungspotenzial von Excel limitiert.

Excel-Alternativen

Es gibt viele mögliche Excel-Alternativen .

Zum Beispiel können Sie versuchen ClickUp . Wie Excel kann es Daten speichern, Berechnungen durchführen und Daten in verschiedenen Diagrammen anzeigen. Aber es ist für so viel mehr optimiert. Schauen wir uns die Features gemeinsam an.

ClickUp Tabellenansicht

Wenn Sie mit Excel vertraut sind, werden Sie sich in der Tabellenansicht sofort zu Hause fühlen ClickUp's Tabellen-Ansicht .

Mit ClickUp Tabelle View Projektdaten eingeben und gleichzeitig Aufgaben zuweisen

Mit der Ansicht "Tabelle" können Sie:

Aufgaben zuweisen, Prioritäten setzen und den Fortschritt innerhalb desselben Rasters verfolgen

Die Spalten und Zeilen an Ihre Workflow-Termine und Eigentümer der Aufgaben anpassen

Daten für alle Projekte anzeigen, um eine ganzheitliche Ansicht der Fortschritte Ihres Teams zu erhalten, ohne endlos scrollen zu müssen

Und das Beste daran?

Sie können zwischen der Gantt-Diagramm-Ansicht und der Kanban Board-Ansicht wechseln, so dass Sie nie auf eine Ansicht Ihres Projekts festgelegt sind. Und nun die nächste Stufe der Datenanalyse, die weit über reine Tabellenkalkulationsprogramme hinausgeht. Hier kommt ClickUp Brain.

ClickUp Brain

Erhalten Sie Zusammenfassungen von Aufgaben und planen Sie Ihre nächste Aufgabe im Projekt mit ClickUp Brain ClickUp Brain's KI-gesteuerte Automatisierung und Erkenntnisse können Ihren Workflow weit über das hinausbringen, was das manuelle, formelbasierte Setup von Excel leisten kann.

Hier ist, was es bietet:

Smarte Vorschläge : Müssen Sie Ihren Workflow rationalisieren? ClickUp Brain lernt von Ihren Aufgaben und kann Lösungen vorschlagen, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu verbessern

: Müssen Sie Ihren Workflow rationalisieren? ClickUp Brain lernt von Ihren Aufgaben und kann Lösungen vorschlagen, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu verbessern Schnelle Zusammenfassungen : ClickUp Brain bietet auch schnelle Aktualisierungen und Zusammenfassungen Ihres Projekts, damit Sie sich einen Überblick verschaffen können. Es kann Ihnen auch vorschlagen, welche Aufgabe Sie als nächstes in Angriff nehmen können

: ClickUp Brain bietet auch schnelle Aktualisierungen und Zusammenfassungen Ihres Projekts, damit Sie sich einen Überblick verschaffen können. Es kann Ihnen auch vorschlagen, welche Aufgabe Sie als nächstes in Angriff nehmen können Automatisierung: ClickUp Brain kann sich wiederholende Aufgaben wie das Aktualisieren von Status oder das Zuweisen von Aufgaben automatisieren. Excel benötigt dafür Makros und viel Code, aber in ClickUp sind es nur ein paar Klicks

Kurz gesagt, ClickUp Brain ist ein One-Stop-Shop für alle Ihre Datenanalyseanforderungen. Zu erledigen, was Sie in Excel durch manuelle Einstellungen von Formeln erreichen können, erledigt ClickUp Brain automatisch!

Bonus: Schauen Sie sich diese kostenlose Vorlagen für Tabellenkalkulationen für Excel und ClickUp .

ClickUp-Das ultimative Excel-Upgrade

Excel eignet sich zwar hervorragend zur Datenerfassung, aber ClickUp's Tabellenansicht, ClickUp Brain und andere Projektmanagement-Tools bieten eine umfassende Lösung für Teams, die mehr mit ihren Daten erledigen wollen.

Mit den leistungsstarken Features von ClickUp können Sie über die Arbeitsblätter hinausgehen und alles an einem Ort organisieren - intelligenter, schneller und einfacher. Lassen Sie die Daten für sich arbeiten - nutzen Sie sie, um Elemente für Aktionen einzurichten und die nächsten Schritte zu bestimmen.

Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen: Keine Mathematik mehr! Geben Sie einfach Ihre Daten in ClickUp ein und bitten Sie das Programm, Ihnen zu helfen. Und das wird es.

Also ein kostenloses ClickUp Konto einrichten und bringen Sie Ihre Daten an ihren Platz.