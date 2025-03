Top 11 Construction Document Management Software für 2025

Eine Reihe von Ländern der ersten Welt, darunter Kanada und Australien, kämpfen mit einem großen Wohnungskrise zu kämpfen. Während die Debatten über die Ursachen toben, ist eines glasklar: Wir brauchen dringend mehr Wohnraum.

In einer Welt, die nach Nachhaltigkeit strebt, ist der Bau von Wohnungen mit einer langen Liste von Kriterien verbunden: Beschaffung umweltfreundlicher Materialien, Transportlogistik, Genehmigungen für Design und Infrastruktur, Vorbereitung auf Naturkatastrophen und Arbeiten innerhalb knapper Budgets.

Einfach ausgedrückt: Die Dokumentation ist ein logistischer Albtraum. Es gibt zu viele bewegliche Teile, um den Überblick zu behalten. Aber es gibt eine gute Nachricht: Mit der richtigen Bauverwaltungssoftware wird die Verwaltung dieses Papierbergs viel einfacher.

In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, wie Software zur Verwaltung von Bauunterlagen Arbeitsabläufe rationalisieren und Tools für die Zusammenarbeit fördern kann.

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Hier ist eine kurze Liste der besten Tools für die Verwaltung von Bauunterlagen, die in diesem Leitfaden behandelt werden, zusammen mit ihren herausragenden Features:

ClickUp: Am besten geeignet fürprojektmanagement im Bauwesen und Dokumentenzusammenarbeit Procore: Optimal für das Management großer Bauprojekte Autodesk Docs: Am besten geeignet für die zentralisierte, Cloud-basierte Dokumentenverwaltung BIM 360: Am besten geeignet für Building Information Modeling (BIM) und Zusammenarbeit im Bauwesen Bluebeam: Am besten geeignet für PDF-Markups und Baudokumentation Buildertrend: Am besten geeignet für umfassendes Projektmanagement und Kommunikation mit dem Client Contractor Foreman: Am besten für Erschwinglichkeit und Feature-Vielfalt Viewpoint: Am besten geeignet für die Verwaltung von Dokumenten und Zeichnungen Aconex: Am besten geeignet für Compliance und Dokumentenzusammenarbeit Newforma: Am besten geeignet für E-Mail- und Dokumentenmanagement e-Builder: Am besten geeignet für die Verwaltung von Investitionsprogrammen

Was sollten Sie bei einer Software zur Verwaltung von Bauunterlagen beachten?

Bauprojekte erstrecken sich oft über budget um mehr als 50% aufgrund von Verzögerungen . Einige Rückschläge sind zwar unvermeidlich, aber viele lassen sich durch eine organisierte Dokumentation abmildern - und dabei kann Ihnen die richtige Software für die Verwaltung von Bauunterlagen helfen.

Hier erfahren Sie, wie gute Software Ihnen die Arbeit erleichtern kann:

1. Features, die die Arbeit zu erledigen haben

Die Software sollte baubetriebsspezifische Anforderungen erfüllen, von der Versionskontrolle bis zur Dokumentenfreigabe. Achten Sie auf eine zentrale Verwaltung von Plänen, Verträgen und Genehmigungen sowie auf Tools für die Delegation von Aufgaben, die Terminplanung und die Zusammenarbeit in Echtzeit.

Bonuspunkte gibt es, wenn die Software den gefürchteten Prozess der Einreichungsprüfung vereinfacht.

🧠 Wussten Sie schon: In den letzten sechs Monaten kam es bei fast 30 % der privaten und öffentlichen Bauprojekte zu erheblichen Verzögerungen, unbestimmten Verzögerungen oder Annullierungen, so eine Umfrage des Amerikanisches Institut der Architekten . Dies bedeutet einen Anstieg von 22 % im Dezember 2022.

2. Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit

Machen wir uns nichts vor - niemand hat Zeit für eine steile Lernkurve. Das Tool sollte für jeden geeignet sein, vom technisch versierten IT-Mitarbeiter bis zum Vorarbeiter vor Ort. Denken Sie an mühelose Benutzerfreundlichkeit auf verschiedenen Geräten, Offline-Funktionen und eine einfache Einarbeitung.

3. Integrationsmöglichkeiten

Verwenden Sie bereits CAD-Tools oder Buchhaltungssoftware? Ihre Dokumentenverwaltungslösung sollte mit den vorhandenen Systemen kompatibel sein, damit der Datenfluss reibungslos funktioniert, ohne zusätzliche Arbeit zu verursachen.

4. Sicherheit und Versionskontrolle

Datenschutzverletzungen sind kein Scherz. Stellen Sie sicher, dass die Software über starke Verschlüsselungs- und Versionskontroll-Features verfügt, um Änderungen nachzuverfolgen, Prüfpfade zu erstellen und sensible Informationen zu schützen.

5. Preisgestaltung und Testversion

Die besten Tools bieten Testversionen oder kostenlose Pläne an, damit Sie sie testen können, bevor Sie sich festlegen. Vergewissern Sie sich, dass der Preis zu Ihrem Budget passt und gleichzeitig die wichtigsten Features bietet.

Die 11 besten Softwarelösungen zur Verwaltung von Baudokumenten

Mit endlosen Blaupausen, Genehmigungen und Verträgen, die Sie abgleichen müssen, schreiben und Verwalten der Projektdokumentation für Bauprojekte kann überwältigend werden.

Zum Glück gibt es einen Bereich von Software für das Dokumentenmanagement im Bauwesen, mit der Sie Ihre Projektdokumente organisieren, zugänglich machen und (meistens) ohne Kopfschmerzen verwalten können. Hier ist ein Blick auf die besten Optionen:

1. ClickUp (am besten geeignet für Projektmanagement und Zusammenarbeit im Bauwesen)

Stellen Sie sich vor, Sie müssten mehrere Pläne, Lizenzen und Projektänderungen ohne ein zentrales System verfolgen. Im Baugewerbe kann eine effektive Projektmanagement-Software den Unterschied zwischen einem reibungslos laufenden Projekt und einem, das ständig durch Verzögerungen ins Stocken gerät, ausmachen. ClickUp wurde entwickelt, um dies zu vermeiden, indem es eine völlig neue Ebene der Organisation von Bauprojekten schafft.

Dank seiner ClickUp Dokumente feature für kollaborative Dokumentation und Nachverfolgung der Version, ermöglicht die Software teams bei der Konstruktion erstellen, organisieren und verwalten Dokumente direkt innerhalb von Aufgaben und Projekten.

mit ClickUp Docs können Sie Dokumente direkt in Aufgaben und Projekten erstellen, organisieren und verwalten

Wissen Sie, was das für Teams auf dem Bau bedeutet? Reibungslose Handhabung von Dokumenten neben automatisierung des Workflows im Projekt .

Mit der Nachverfolgung des Versionsverlaufs von ClickUp können Sie Änderungen an Projektdokumenten überwachen und sicherstellen, dass jeder im Team mit der neuesten Version arbeitet - keine veralteten Blaupausen mehr.

Bau-Teams können auch ClickUp's beeindruckendes KI Feature nutzen, ClickUp Gehirn, um die Kommunikation und Dokumentation von Projekten zu erleichtern.

vereinfachen Sie Ihr Projektmanagement im Bauwesen mit ClickUp Brain ClickUp Gehirn hilft beim Verfassen von Berichten, bei der Erstellung von Aktualisierungen und bei der Beantwortung schneller projektbezogener Fragen.

Das ist aber noch nicht alles. Sie können ClickUp Brain einfach bitten, Statusberichte zu verfassen oder die letzten Aktionen mit einfachen Eingabeaufforderungen zusammenzufassen, und die Aufgabe ist in Sekundenschnelle erledigt.

ClickUp beste Features

Dokumente für kollaborative Dokumentation : Einfaches Erstellen, Freigeben und Aktualisieren von Projektdokumenten innerhalb von Aufgaben

: Einfaches Erstellen, Freigeben und Aktualisieren von Projektdokumenten innerhalb von Aufgaben Nachverfolgung der Version : Halten Sie alle Dokumente auf dem neuesten Stand und für alle Beteiligten zugänglich

: Halten Sie alle Dokumente auf dem neuesten Stand und für alle Beteiligten zugänglich KI-gestützte Automatisierung : Automatisieren Sie Statusberichte, Aktualisierungen und Projektzusammenfassungen mit ClickUp Brain

: Automatisieren Sie Statusberichte, Aktualisierungen und Projektzusammenfassungen mit ClickUp Brain Aufgabenmanagement und Abhängigkeiten : Organisieren Sie Aufgaben für jede Bauphase und stellen Sie sicher, dass nichts durch die Maschen fällt

: Organisieren Sie Aufgaben für jede Bauphase und stellen Sie sicher, dass nichts durch die Maschen fällt Mobil- und Offline-Modus: Zugriff auf Projektdetails vor Ort, auch ohne Internetverbindung

ClickUp Limitierungen

Eingeschränkte Ansicht der Tabelle auf dem Handy: Mobilen Benutzern stehen möglicherweise nicht alle Ansichten zur Verfügung

ClickUp Preise

Free Forever : Kostenlos

: Kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preise

: Kontakt für Preise ClickUp Brain: Zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied und Monat hinzuzufügen

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.7/5 (9.000+ Bewertungen)

: 4.7/5 (9.000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Procore (am besten geeignet für die Verwaltung großer Bauprojekte)

via Procore Die Verwaltung großer Bauprojekte stellt oft eine Herausforderung dar. Eine der häufigsten sind die Kosten und die Komplexität der Implementierung. Procore eignet sich zwar hervorragend für die Zentralisierung von Arbeitsabläufen, aber die Einführung erfordert viel Zeit und Ressourcen.

Einmal richtig implementiert, bietet Procore jedoch eine Reihe von Tools, die speziell für die Baubranche benutzerdefiniert sind. Procores Dokumentenmanagement-Features ermöglichen es Teams, RFIs, Submissionen und As-Builds effizient zu handhaben und dabei die Kontrolle über die Versionen zu behalten.

Procore beste Features

Dokumentenmanagement mit Versionskontrolle : Vereinfacht die Nachverfolgung von RFIs, Submissionen und anderen wichtigen Dokumenten

: Vereinfacht die Nachverfolgung von RFIs, Submissionen und anderen wichtigen Dokumenten Tools für das Finanzmanagement : Bietet Echtzeit-Einblicke in Projektbudgets und Kostenmanagement

: Bietet Echtzeit-Einblicke in Projektbudgets und Kostenmanagement Qualitäts- und Sicherheitsverfolgung : Hilft bei der Verwaltung von Inspektionen, Incidents und Baustellentagebüchern an einem Ort

: Hilft bei der Verwaltung von Inspektionen, Incidents und Baustellentagebüchern an einem Ort Mobiler Zugang : Ermöglicht mobiles Projektmanagement für Teams auf der Baustelle

: Ermöglicht mobiles Projektmanagement für Teams auf der Baustelle Umfassende Integrationen: Verbindung mit über 500 Tools, von Buchhaltungssoftware bis zu CAD-Anwendungen

Procore Limits:

Hohe Implementierungskosten : Erfordert erhebliche Vorabinvestitionen in Zeit und Ressourcen

: Erfordert erhebliche Vorabinvestitionen in Zeit und Ressourcen Internetabhängigkeit : Limitierte Funktionen in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung

: Limitierte Funktionen in Gebieten mit schlechter Netzabdeckung Komplexität der Berechtigungen: Einige Benutzer empfinden das System der Berechtigungen als restriktiv

Procore-Preise:

Benutzerdefinierte Preise

Procore-Bewertungen und Rezensionen:

G2 : 4.6/5 (2,900+ Bewertungen)

: 4.6/5 (2,900+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2.700+ Bewertungen)

3. Autodesk Docs (am besten geeignet für die zentralisierte, Cloud-basierte Verwaltung von Dokumenten)

via Autodesk Dokumente Die Verwaltung von Dokumenten für Bauprojekte ist keine leichte Aufgabe. Autodesk Docs bietet eine zentralisierte Cloud-Plattform für die Dokumentenkontrolle und hilft bei der Bewältigung umfangreicher Dokumentations-Workflows.

Autodesk Docs ist Teil des Autodesk Construction Cloud-Ökosystems, das darauf ausgelegt ist, Fehler zu reduzieren, Genehmigungsprozesse für Dokumente zu vereinfachen und Zeitpläne für Projekte aufeinander abzustimmen. Die Cloud-basierte Umgebung ermöglicht es multidisziplinären Teams, sicher auf Projektdokumente zuzugreifen und diese freizugeben.

Autodesk Docs beste Features

Zentrales Dokumentenmanagement : Bewahrt alle RFIs, Einreichungen und Zeichnungen an einem sicheren, Cloud-basierten Speicherort auf

: Bewahrt alle RFIs, Einreichungen und Zeichnungen an einem sicheren, Cloud-basierten Speicherort auf Workflows für die Dokumentengenehmigung : Automatisiert den Überprüfungsprozess, reduziert Engpässe und verbessert die Verantwortlichkeit

: Automatisiert den Überprüfungsprozess, reduziert Engpässe und verbessert die Verantwortlichkeit BIM-Inhaltsverwaltung : Optimiert die Entwurfseffizienz mit einem zentralisierten Katalog genehmigter digitaler Assets für BIM-Modelle

: Optimiert die Entwurfseffizienz mit einem zentralisierten Katalog genehmigter digitaler Assets für BIM-Modelle Zusammenarbeit an 3D-Modellen in Echtzeit : Verwendung von immersiven Tools wie Autodesk Workshop XR (separat erhältlich) für Entwurfsprüfungen

: Verwendung von immersiven Tools wie Autodesk Workshop XR (separat erhältlich) für Entwurfsprüfungen Nachverfolgung und Bereitstellung von Dateien: Nachverfolgung von Dateiversionen und sichere Übermittlung an die Beteiligten

Autodesk Docs Limits

Steife Preise : Nicht erschwinglich für kleinere Teams oder solche mit begrenzten Budgets

: Nicht erschwinglich für kleinere Teams oder solche mit begrenzten Budgets Probleme mit Verzögerungen: Einige Benutzer berichten über Verzögerungen beim Zugriff auf die Plattform oder beim Navigieren

Einige Benutzer berichten über Verzögerungen beim Zugriff auf die Plattform oder beim Navigieren Lernkurve für neue Benutzer: Die Schnittstelle kann für Fachleute, die mit Cloud-basierten Tools nicht vertraut sind, eine Herausforderung darstellen

Preise für Autodesk Docs

Standalone: $65 pro Benutzer/Monat

$65 pro Benutzer/Monat Enterprise Kunden: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Autodesk Docs-Bewertungen

G2 : 4.4/5 (3.800+ Bewertungen)

: 4.4/5 (3.800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,100+ Rezensionen)

4. BIM 360 (Bester Anbieter für Building Information Modeling (BIM) und Zusammenarbeit im Bauwesen)

via Autodesk Dokumente BIM 360 (jetzt in Autodesk Construction Cloud integriert) wurde entwickelt, um Teams im Bauwesen zu verbinden.

Diese Software bietet fortschrittliche Tools zur Verwaltung von Building Information Modeling (BIM)-Workflows und ermöglicht zusammenarbeit im Team in Echtzeit nachverfolgung von Problemen und Designkoordination. Darüber hinaus unterstützt die Cloud-basierte Plattform 2D- und 3D-Modelle - ein Vorteil für multidisziplinäre Teams.

BIM 360 beste Features

Echtzeit-Modellkoordination : Erleichtert die Erkennung von Kollisionen und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewerken

: Erleichtert die Erkennung von Kollisionen und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Gewerken Cloud-basierte Dokumentenverwaltung : Zentralisierter Zugriff auf RFIs, Einreichungen und Projektzeichnungen

: Zentralisierter Zugriff auf RFIs, Einreichungen und Projektzeichnungen BIM-Integrationen : Unterstützt fortschrittliche 2D- und 3D-Modellierung mit automatischen Aktualisierungen bei Konstruktionsänderungen

: Unterstützt fortschrittliche 2D- und 3D-Modellierung mit automatischen Aktualisierungen bei Konstruktionsänderungen Nachverfolgung und Lösung von Problemen : Hilft Teams bei der effizienten Identifizierung und Lösung von Entwurfskonflikten

: Hilft Teams bei der effizienten Identifizierung und Lösung von Entwurfskonflikten Vorausschauende Analytik: Ermöglicht Einblicke in Projektrisiken durch datengesteuerte Dashboards

BIM 360 Grenzen

Internet-Abhängigkeit : Limitierte Funktionen in Gebieten mit schlechter Verbindung

: Limitierte Funktionen in Gebieten mit schlechter Verbindung Hoher Preis : Kann für kleinere Teams oder einzelne Projekte zu kostspielig sein

: Kann für kleinere Teams oder einzelne Projekte zu kostspielig sein Lernkurve: Erweiterte Features können für Benutzer, die mit BIM-Software noch nicht vertraut sind, eine Herausforderung darstellen

BIM 360 Preise

BIM Collaborate Pro : $945 pro Jahr, jährlich abgerechnet

: $945 pro Jahr, jährlich abgerechnet BIM Collaborate: $705 pro Jahr, jährliche Abrechnung

BIM 360 Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.4/5 (3.800+ Bewertungen)

: 4.4/5 (3.800+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (2,100+ Bewertungen)

5. Bluebeam (am besten geeignet für PDF-Markups und Konstruktionsdokumentation)

via Bluebeam Bluebeam bietet leistungsstarke Tools für die Kennzeichnung von PDFs, die Verwaltung von Baudokumenten und die Zusammenarbeit in Echtzeit. Für Teams, die stark auf detaillierte Zeichnungen und Anmerkungen angewiesen sind, bietet Bluebeam branchenspezifische Features, die das Dokumentenmanagement und die Nachverfolgung von Projekten optimieren.

Bluebeam beste Features

PDF markup tools : Bietet robuste Funktionen für die Erstellung, Bearbeitung und Kommentierung von PDFs, einschließlich spezieller Tools für 2D- und 3D-Markups

: Bietet robuste Funktionen für die Erstellung, Bearbeitung und Kommentierung von PDFs, einschließlich spezieller Tools für 2D- und 3D-Markups Zusammenarbeit über Bluebeam Studio : Ermöglicht die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit von jedem Ort aus und verbindet Teams im Büro und im Feld nahtlos miteinander

: Ermöglicht die Zusammenarbeit an Dokumenten in Echtzeit von jedem Ort aus und verbindet Teams im Büro und im Feld nahtlos miteinander Vermessungstools : Bietet erweiterte Messoptionen für Umfänge, Winkel, Volumen und mehr, ideal für Abnahmen und Schätzungen

: Bietet erweiterte Messoptionen für Umfänge, Winkel, Volumen und mehr, ideal für Abnahmen und Schätzungen Dokumentenvergleich und Überlagerung : Vereinfacht die Nachverfolgung von Änderungen zwischen Zeichnungen, reduziert Fehler und spart Zeit

: Vereinfacht die Nachverfolgung von Änderungen zwischen Zeichnungen, reduziert Fehler und spart Zeit CAD-Integration: Die Integration in CAD-Workflows erleichtert die Rationalisierung von Entwurfs- und Konstruktionsprozessen

Bluebeam Einschränkungen

Hoher Preis : Die Kosten können für kleinere Teams oder gelegentliche Benutzer unerschwinglich sein

: Die Kosten können für kleinere Teams oder gelegentliche Benutzer unerschwinglich sein Gelegentlich auftretende Probleme : Benutzer haben über Probleme beim Drucken und Übertragen von Lizenzen zwischen Geräten berichtet

: Benutzer haben über Probleme beim Drucken und Übertragen von Lizenzen zwischen Geräten berichtet Eingeschränkte erweiterte Features in niedrigeren Plänen: Einige wichtige Tools sind nur in höherpreisigen Plänen verfügbar

Bluebeam Preise

Grundlagen : $260 pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $260 pro Benutzer, jährliche Abrechnung Core : $330 pro Benutzer, jährliche Abrechnung

: $330 pro Benutzer, jährliche Abrechnung Fertiggestellt: $440 pro Benutzer, jährliche Abrechnung

Bluebeam Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (400+ Bewertungen)

: 4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (900+ Bewertungen)

6. Buildertrend (am besten geeignet für umfassendes Projektmanagement und Kommunikation mit dem Client)

via Bautrend Buildertrend bietet Tools für die Verwaltung von Bauprojekten und zur Verbesserung der Interaktion mit dem Client. Es ist jedoch in hohem Maße davon abhängig, dass die Benutzer bestimmte Workflows übernehmen, was es für Subunternehmer oder Gewerke, die mit solchen Systemen nicht vertraut sind, schwierig macht.

Trotzdem vereinfacht Buildertrend komplexe Bauprozesse durch die Zentralisierung von Projektinformationen. Durch die Integration mit Plattformen wie Xero wird der Nutzen für das Finanzmanagement weiter erhöht.

Buildertrend beste Features

Dokumentenorganisation : Zentralisierte Ordner für die Speicherung von Projektzeichnungen und Spezifikationen

: Zentralisierte Ordner für die Speicherung von Projektzeichnungen und Spezifikationen Kundenportal : Hält den Client über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden, ohne ständige Hin- und Her-Kommunikation

: Hält den Client über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden, ohne ständige Hin- und Her-Kommunikation Erweiterte Kalkulation und Angebote : Vereinfacht die Angebotsabgabe für Projekte durch optimierte Tools zur Erstellung detaillierter Kostenvoranschläge

: Vereinfacht die Angebotsabgabe für Projekte durch optimierte Tools zur Erstellung detaillierter Kostenvoranschläge Integrationsmöglichkeiten : Arbeitet mit Buchhaltungsplattformen wie Xero zusammen, um das Finanzmanagement zu verbessern

: Arbeitet mit Buchhaltungsplattformen wie Xero zusammen, um das Finanzmanagement zu verbessern Mobilfreundliche Funktionen: Teams im Feld können von unterwegs auf Projektdetails zugreifen, Protokolle aktualisieren und Pläne mit Anmerkungen versehen

Einschränkungen von Buildertrend

Eingeschränkte Scheduling tools : Einige Benutzer finden die Funktionen zur Terminplanung nicht überzeugend

: Einige Benutzer finden die Funktionen zur Terminplanung nicht überzeugend Kein automatisches Speichern von Protokollen und To-Dos : Der Verlust nicht gespeicherter Arbeiten kann für Benutzer frustrierend sein

: Der Verlust nicht gespeicherter Arbeiten kann für Benutzer frustrierend sein Herausforderungen bei der Akzeptanz durch Subunternehmer: Gewerbetreibende haben oft Probleme mit der Nutzung der Plattform, insbesondere auf mobilen Geräten

Buildertrend Preise

Essential : $199/Monat

: $199/Monat Erweitert : $499/Monat

: $499/Monat Fertiggestellt: $799/Monat

Buildertrend Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.2/5 (150+ Bewertungen)

: 4.2/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (1.600+ Bewertungen)

7. Contractor Foreman (am besten für Erschwinglichkeit und Feature-Vielfalt)

via Bauunternehmer Vorarbeiter Contractor Foreman ist ein Tool für das Baumanagement, das sich an Geschäfte jeder Größe richtet. Es bietet einen Bereich von Features zu einem wettbewerbsfähigen Preispunkt.

Es bietet eine anpassbare Plattform für die effiziente Verwaltung von Projekten, Finanzen und Dokumenten. Die Integration mit QuickBooks und anderen gängigen Tools macht es zu einer praktischen Wahl für Teams, die ihre Arbeitsabläufe zentralisieren möchten.

Das Fehlen eines integrierten Tools für die Kalkulation kann jedoch für einige ein Hindernis darstellen.

Contractor Foreman beste Features

Dokumentenverwaltung : Enthält RFIs, Submissionen, über 100 vorgefertigte Berichte und mehr als 50 anpassbare Formulare für eine umfassende Dokumentation

: Enthält RFIs, Submissionen, über 100 vorgefertigte Berichte und mehr als 50 anpassbare Formulare für eine umfassende Dokumentation Financial tools : Bietet robuste Features wie Auftragskalkulation, Kostenvoranschläge, Rechnungen und Integration mit QuickBooks

: Bietet robuste Features wie Auftragskalkulation, Kostenvoranschläge, Rechnungen und Integration mit QuickBooks Funktionen für mobile Apps : Ermöglicht Teams im Feld die Erstellung und Verwaltung von Änderungsaufträgen, die Nachverfolgung von Zeiterfassungen und die Aktualisierung von Projektprotokollen von unterwegs aus

: Ermöglicht Teams im Feld die Erstellung und Verwaltung von Änderungsaufträgen, die Nachverfolgung von Zeiterfassungen und die Aktualisierung von Projektprotokollen von unterwegs aus Anpassbares Dashboard : Passt die Oberfläche an Ihre spezifischen Bedürfnisse an und bietet einen klaren Überblick über die wichtigsten Metriken

: Passt die Oberfläche an Ihre spezifischen Bedürfnisse an und bietet einen klaren Überblick über die wichtigsten Metriken Kundenportal: Hält den Client über den Fortschritt des Projekts auf dem Laufenden, ohne dass eine ständige Kommunikation erforderlich ist

: Beschränkungen für Vorarbeiter

Gesperrte Features in niedrigeren Plänen : Wesentliche Tools wie erweiterte Berichterstellung und Einreichungen sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar

: Wesentliche Tools wie erweiterte Berichterstellung und Einreichungen sind nur in höherwertigen Plänen verfügbar Kein integriertes Feature für Abnahmen : Erfordert die Integration mit Kreo für die Funktion der Abrechnung

: Erfordert die Integration mit Kreo für die Funktion der Abrechnung Steile Lernkurve: Das anfängliche Setup und die Navigation können für neue Benutzer überwältigend sein

Preise für Contractor Foreman

Basis : $49/Monat (jährliche Abrechnung)

: $49/Monat (jährliche Abrechnung) Standard : $79/Monat (jährliche Abrechnung)

: $79/Monat (jährliche Abrechnung) Plus : $125/Monat (jährliche Abrechnung)

: $125/Monat (jährliche Abrechnung) Pro : $166/Monat (jährliche Abrechnung)

: $166/Monat (jährliche Abrechnung) Unlimited: $249/Monat (jährliche Abrechnung)

Contractor Foreman Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (230+ Bewertungen)

: 4.5/5 (230+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (650+ Bewertungen)

🌟 Fun fact: Architektur war einst eine olympische Sportart! Von 1912 bis 1952 vergab das Internationale Olympische Komitee (IOC) Medaillen in fünf Kategorien der kreativen Künste, darunter auch Architektur.

8. Viewpoint (am besten geeignet für die Verwaltung von Dokumenten und Zeichnungen)

via Ansichtspunkt Viewpoint ist eine Plattform für das Baumanagement, die die Verwaltung von Dokumenten und Zeichnungen erleichtert und gleichzeitig die Einhaltung von Vorschriften und die Zusammenarbeit im Team gewährleistet. Bitte beachten Sie jedoch, dass die steile Lernkurve der Plattform und die gelegentlich langsame Leistung die Einführung neuer Benutzer zu einer Herausforderung machen können.

Viewpoint beste Features

Zentrales Dokumentenmanagement : Konsolidiert Projektdokumente, Zeichnungen und Fotos auf einer Plattform und gewährleistet so die Kontrolle der Versionen und die Zugänglichkeit

: Konsolidiert Projektdokumente, Zeichnungen und Fotos auf einer Plattform und gewährleistet so die Kontrolle der Versionen und die Zugänglichkeit Workflows für Genehmigungen : Rationalisierung der Dokumentenfreigabe und Sicherstellung der Compliance durch integrierte Workflows

: Rationalisierung der Dokumentenfreigabe und Sicherstellung der Compliance durch integrierte Workflows Integration der Ansicht vor Ort : Bietet mobilen Zugriff für Teams vor Ort, ermöglicht Aktualisierungen in Echtzeit und reduziert den Verwaltungsaufwand

: Bietet mobilen Zugriff für Teams vor Ort, ermöglicht Aktualisierungen in Echtzeit und reduziert den Verwaltungsaufwand Sicherheitskontrollen: Bietet erweiterte Berechtigungen zur Verwaltung des Datenzugriffs und zur Wahrung der Vertraulichkeit von Projekten

Viewpoint Beschränkungen

Komplexe Navigation : Die Suchfunktion kann bei großen Dateistrukturen umständlich sein

: Die Suchfunktion kann bei großen Dateistrukturen umständlich sein Lernkurve : Für neue Benutzer kann es eine Herausforderung sein, sich anzupassen, insbesondere bei unkonventionellen Namenskonventionen

: Für neue Benutzer kann es eine Herausforderung sein, sich anzupassen, insbesondere bei unkonventionellen Namenskonventionen Probleme mit der Leistung: Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Leistungseinbußen, insbesondere beim Hochladen oder Überarbeiten von Dateien

Preise für Viewpoint

Benutzerdefinierte Preise

Viewpoint Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: 4.3/5 (70+ Bewertungen)

9. Aconex (am besten für die Einhaltung von Vorschriften und die Zusammenarbeit von Dokumenten)

via Aconex Oracle Aconex positioniert sich als umfassende Plattform für das Baumanagement, die die Zusammenarbeit und die Einhaltung von Vorschriften während des gesamten Lebenszyklus von Projekten erleichtert.

Das Modell der Dateneigentümerschaft von Aconex stellt sicher, dass jede Organisation die Kontrolle über ihre Daten behält. Die umfangreichen Features für Audit Trails und Rückverfolgbarkeit machen Aconex zu einem starken Konkurrenten für die Verwaltung komplexer Projekte, wenn auch mit einer etwas steileren Lernkurve.

Aconex beste Features

Unveränderliche Prüfpfade : Gewährleistet Verantwortlichkeit durch Nachverfolgung jeder Projektentscheidung und Korrespondenz und minimiert Streitigkeiten

: Gewährleistet Verantwortlichkeit durch Nachverfolgung jeder Projektentscheidung und Korrespondenz und minimiert Streitigkeiten Modell der Eigentümerschaft von Daten : Ermöglicht jeder Organisation die Kontrolle über ihren Workspace und das Freigeben von Daten, wodurch die Zusammenarbeit gefördert wird

: Ermöglicht jeder Organisation die Kontrolle über ihren Workspace und das Freigeben von Daten, wodurch die Zusammenarbeit gefördert wird Integrierte Workflows : Standardisiert Prozesse wie Genehmigungen und Überprüfungen, reduziert manuelle Eingaben und Fehler

: Standardisiert Prozesse wie Genehmigungen und Überprüfungen, reduziert manuelle Eingaben und Fehler Tools zur Modellkoordination : Unterstützt die konstruktionsneutrale Modellzusammenarbeit mit Features wie Kollisionserkennung und Verwaltung von Problemen in der Konstruktion

: Unterstützt die konstruktionsneutrale Modellzusammenarbeit mit Features wie Kollisionserkennung und Verwaltung von Problemen in der Konstruktion Konformitätsmanagement: Automatisiert Prüfabläufe, Sicherheitsprüfungen und Qualitätssicherung

Aconex Limits

Langsame Leistung : Einige Benutzer berichten über Systemverzögerungen beim Hochladen und Laden von Korrespondenz

: Einige Benutzer berichten über Systemverzögerungen beim Hochladen und Laden von Korrespondenz Komplexe Navigation : Die Oberfläche kann für Benutzer, die Tausende von Dokumenten und E-Mails verwalten, überwältigend sein

: Die Oberfläche kann für Benutzer, die Tausende von Dokumenten und E-Mails verwalten, überwältigend sein Häufige Anmeldungen erforderlich: Benutzer müssen sich oft wiederholt anmelden, selbst für einfache Aufgaben wie das Lesen von E-Mails

Aconex Preise

Benutzerdefinierte Preise

Aconex Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.5/5 (220+ Bewertungen)

: 4.5/5 (220+ Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (210+ Bewertungen)

10. Newforma (am besten für E-Mail- und Dokumentenmanagement)

via Newforma Newforma ist eine Software für das Informationsmanagement von Bauprojekten, die eine zentralisierte Plattform für die Verwaltung von RFIs, Einreichungen und Dokumentenablage bietet.

Das Feature zur Ablage von E-Mails per Drag-and-Drop und Integrationen wie Microsoft Outlook eignen sich hervorragend für die Verwaltung kommunikationsintensiver Projekte. Allerdings kann die Preisstruktur für kleinere Teams sehr hoch sein, was den Zugang für Teams mit knappen Budgets limitiert.

Newforma beste Features

Integration der E-Mail-Verwaltung : Speichern Sie E-Mails direkt in spezifischen Projekten mit dem Microsoft Outlook Add-in, um die Organisation zu verbessern

: Speichern Sie E-Mails direkt in spezifischen Projekten mit dem Microsoft Outlook Add-in, um die Organisation zu verbessern Nachverfolgung von RFI und Einreichungen : Vereinfacht die Nachverfolgung und Ablage wichtiger Projektdokumente und sorgt für Transparenz und Verantwortlichkeit

: Vereinfacht die Nachverfolgung und Ablage wichtiger Projektdokumente und sorgt für Transparenz und Verantwortlichkeit Kollaborative tools : Erleichtern die Online-Zusammenarbeit zwischen Architekten und Ingenieuren und reduzieren den Bedarf an physischen Meetings

: Erleichtern die Online-Zusammenarbeit zwischen Architekten und Ingenieuren und reduzieren den Bedarf an physischen Meetings Zentraler Speicher für Dokumente : Bietet eine einzige Plattform für die Speicherung von Unterlagen und großen Dateien mit einfachem Freigeben über Übertragungen

: Bietet eine einzige Plattform für die Speicherung von Unterlagen und großen Dateien mit einfachem Freigeben über Übertragungen Zugang über mobile Apps: Erfassen Sie neue Daten und rufen Sie Projektinformationen aus dem Feld ab

Newforma Grenzen

Veraltete Schnittstelle : Die Benutzeroberfläche der Software fühlt sich klobig an und erfordert oft mehrere Bildschirme, um alle Details anzeigen zu können

: Die Benutzeroberfläche der Software fühlt sich klobig an und erfordert oft mehrere Bildschirme, um alle Details anzeigen zu können Gelegentliche Bugs : Benutzer berichten über langsame Problemlösungen, insbesondere bei Problemen mit der Microsoft Outlook-Integration

: Benutzer berichten über langsame Problemlösungen, insbesondere bei Problemen mit der Microsoft Outlook-Integration Preisliche Bedenken: Die Kosten können für kleinere Unternehmen unerschwinglich sein, was die breite Akzeptanz einschränkt

Newforma Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Newforma Bewertungen und Rezensionen

G2 : 4.0/5 (90+ Bewertungen)

: 4.0/5 (90+ Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

e-Builder (am besten für die Verwaltung von Investitionsprogrammen)

via e-Builder e-Builder von Trimble ermöglicht die Durchführung von Projekten, verbessert die Zusammenarbeit im Team und steigert die Projektergebnisse bei Investitionsprogrammen.

Möchten Sie benutzerdefinierte Berichte erstellen? Mit e-Builder können Sie Ihr Dashboard konfigurieren und detaillierte Berichte erstellen, mit denen Teams ihre KPIs und andere Metriken nachverfolgen können. Darüber hinaus sind bereits Features für das Kostenmanagement vorinstalliert, die die Sichtbarkeit des Budgets und der Ausgaben des Investitionsprogramms unterstützen.

e-Builder beste Features

Zentrales Projektmanagement : Gantt Diagramme, Dokumentenmanagement und Nachverfolgung von Daten in Echtzeit für optimierte Workflows

: Gantt Diagramme, Dokumentenmanagement und Nachverfolgung von Daten in Echtzeit für optimierte Workflows Kostenmanagement : Ermöglicht die Sichtbarkeit von Budgets, Prognosen und Ausgaben und hilft Teams, überhöhte Ausgaben zu vermeiden

: Ermöglicht die Sichtbarkeit von Budgets, Prognosen und Ausgaben und hilft Teams, überhöhte Ausgaben zu vermeiden Frühwarnsystem : Weist die Beteiligten auf mögliche Verzögerungen im Zeitplan hin und ermöglicht so proaktive Lösungen

: Weist die Beteiligten auf mögliche Verzögerungen im Zeitplan hin und ermöglicht so proaktive Lösungen Anpassbare Berichterstellung : Dashboards und Berichte für Führungskräfte sind vollständig konfigurierbar, um KPIs effektiv nachzuverfolgen

: Dashboards und Berichte für Führungskräfte sind vollständig konfigurierbar, um KPIs effektiv nachzuverfolgen Tools für die Projektübergabe: Vereinfacht den Übergang vom fertiggestellten Projekt zum Betrieb

e-Builder-Einschränkungen

Preisliche Bedenken : Benutzer bezeichnen das Tool häufig als überteuert, insbesondere angesichts einiger seiner Limitierungen

: Benutzer bezeichnen das Tool häufig als überteuert, insbesondere angesichts einiger seiner Limitierungen Herausforderungen bei der Benutzerfreundlichkeit : Die Benutzeroberfläche kann sich klobig anfühlen, was es den Teams erschwert, neue Funktionen zu übernehmen

: Die Benutzeroberfläche kann sich klobig anfühlen, was es den Teams erschwert, neue Funktionen zu übernehmen Limitierte Ressourcen für das Selbststudium: Dokumentation und Tutorials sind oft unzureichend, was die Einführung für einige Teams erschwert

e-Builder Preise

Benutzerdefinierte Preise

e-Builder Bewertungen und Rezensionen

Kapitelra: 4.3/5 (40+ Bewertungen)

Dokumente aushämmern? ClickUp schafft es jedes Mal

Das Baugewerbe bildet im wahrsten Sinne des Wortes das Fundament unserer Gesellschaft. Doch wenn die meisten Menschen an die Baubranche denken, stellen sie sich Zement, Kräne und vielleicht ein paar dramatische Selfies mit Schutzhelm vor. Sie stellen sich nicht den Berg von Dokumenten vor, der damit verbunden ist: Blaupausen, Genehmigungen, RFIs, Einreichungen, Verträge und - eine endlose Liste.

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel, um die Last zu erleichtern. Mit seinen kollaborativen Dokumenten, der Nachverfolgung des Versionsverlaufs und der KI-gestützten Automatisierung verwandelt es das Dokumentationschaos in einfache, nachvollziehbare Workflows.

Ob Sie Entwürfe verwalten, Statusberichte zusammenfassen oder Aufgaben zuweisen - ClickUp sorgt dafür, dass alle Beteiligten auf derselben (digitalen) Seite stehen. Dank der mobilfreundlichen Plattform bleibt Ihr Team auch vor Ort immer in Verbindung.

Warum sich also mit Papierkram abmühen, wenn Sie auch ein kostenloses Konto bei ClickUp einrichten und es die Arbeit zu erledigen?