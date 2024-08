Top 10 Bau-Workflow-Management-Software von 2024

Im Jahr 2024 steht die Bauindustrie vor noch nie dagewesenen Herausforderungen und Chancen. Das Streben nach Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit ist nicht mehr optional, sondern notwendig. Schauen Sie sich die Statistiken an: 75% Archdesk bietet Dashboards zur Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit, umfangreiche Berichterstattungsfunktionen und robuste Prozessabläufe zur Verwaltung Ihres Bau-Workflows.

Von der Auftragnehmer- und Finanzverwaltung bis hin zu Kostenvoranschlägen und Terminplanung bietet Archdesk umfassenden Support für Ihre Bedürfnisse bei Bauprojekten.

Archdesk beste Features

Zugriff auf Dashboards in Echtzeit für Leistungseinblicke und optimierte Entscheidungsfindung

Rationalisierung des Finanzmanagements und der Koordination von Auftragnehmern zur Einhaltung des Budgets und zur effektiven Verteilung von Ressourcen

Generieren Sie benutzerdefinierte Berichte für detaillierte Projektanalysen und umsetzbare Informationen

Automatisierung von Workflow-Prozessen zur Steigerung der Effizienz und Minimierung manueller Fehler

Archdesk-Einschränkungen

Einige Benutzer empfinden die Front Seite als etwas restriktiv bei der Anzeige von Projektinformationen, obwohl Verbesserungen erwartet werden

Archdesk-Preise

Essentials: Ab 790 $/Monat

Ab 790 $/Monat Professional: Benutzerdefinierte Preise

Benutzerdefinierte Preise Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Archdesk-Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.6/5 (49 Bewertungen)

3. eSUB

via eSUB eSUB Cloud revolutioniert den Workflow im Baugewerbe, indem es die Erfassung, das Freigeben und die Analyse von Projekt- und Baustelleninformationen rationalisiert. eSUB Cloud wird von Tausenden für seine intuitiven Web- und Mobilplattformen geschätzt, die speziell auf die Bedürfnisse von Bauunternehmen zugeschnitten sind. Sie vereinfacht die Erstellung, Verwaltung und den Zugriff auf wichtige Dokumente und sorgt dafür, dass jedes Mitglied des Teams informiert und verbunden bleibt.

eSUB beste Features

Intuitive Web- und Mobilanwendungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Handwerksbetrieben zugeschnitten sind und deren Effizienz steigern

Vereinfachen Sie das Dokumentenmanagement, um die Erstellung, Kontrolle und den Zugriff auf wichtige Dokumente wie RFIs und Änderungsaufträge zu optimieren

Echtzeit-Einblicke in Projekte für aktives Management und sofortige Anpassungen

Verbessern Sie die Kommunikation im Feld, indem Sie Notizen und tägliche Berichterstellungen einfach über mobile Geräte zugänglich machen

eSUB-Einschränkungen

Einige Benutzer der älteren Generation finden es schwierig, alle Optionen im Feld effektiv zu nutzen, was die Bedeutung einer benutzerfreundlichen Gestaltung und Schulung unterstreicht

eSUB Preise

Benutzerdefinierte Preise

eSUB-Bewertungen

G2: 4.1/5 (66 Bewertungen)

4.1/5 (66 Bewertungen) Capterra: 4.4/5 (245 Bewertungen)

4. CoConstruct

via CoConstruct CoConstruct, jetzt Teil von Buildertrend, bietet eine umfassende Plattform für die Verwaltung von Bauabläufen, die Finanz- und Projektmanagement für Bauherren und Umgestalter zusammenführt.

Diese Zusammenarbeit verbessert die Bauprozesse und bietet robuste Tools für die Verwaltung von Projekten, Finanzen und Beziehungen zu Kunden.

Beste Features von CoConstruct

Schnelle Akzeptanz und betriebliche Effizienz durch intuitive Web- und Mobilanwendungen

Rationalisierung der Erstellung, Kontrolle und des Zugriffs auf wichtige Dokumente wie RFIs und Änderungsaufträge zur Vereinfachung der Dokumentenverwaltung

Aktives Management und sofortige Anpassungsmöglichkeiten mit Echtzeit-Einblicken in Projekte

Einfacher Zugriff auf Feldnotizen und tägliche Berichterstellung über mobile Geräte zur Verbesserung der Kommunikation im Feld

CoConstruct Beschränkungen

Einige Benutzer berichten über Probleme beim Export von Daten aus der Plattform, was den Übergang zu anderen Systemen erschwert

Unerwartete Preiserhöhungen sind ein Problem, das insbesondere kleine Geschäfte betrifft und die Budgetverwaltung erschwert

CoConstruct Preise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

CoConstruct Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (864 Bewertungen)

5. Methvin

via {\an8}Methvin_ Methvin ist eine führende Online-Suite für das Bauwesen und bietet eine intuitive, benutzerfreundliche Plattform für die Bauindustrie. Es rationalisiert den Kostenvoranschlagsprozess, veröffentlicht Angebote, erstellt Vergleiche und deckt potenzielle Geschäftsmöglichkeiten auf, wodurch Projektmanagement und Kostenvoranschlag besser verwaltet werden können.

Methvin beste Features

Präzise Kostenermittlung für ein Projekt von Anfang an, um eine genaue Budgetierung zu gewährleisten

Präzise Schätzungsfunktionen, die von Anfang an eine exakte Projektkalkulation gewährleisten

Visualisieren Sie Zeitleisten für Projekte anschaulich und erleichtern Sie die Nachverfolgung des Fortschritts und die Optimierung der Ressourcenzuweisung

Präzise Messung und Vermessung von Mengen anhand von digitalen Plänen zur Rationalisierung von Aufgaben der Kostenschätzung

Vereinfachung von Ausschreibungs- und Bieterverfahren zur Förderung von Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit

Methvin Limit

Neue Benutzer benötigen möglicherweise Zeit, um die Funktionen der Software vollständig zu erfassen

Für den Zugriff benötigen Sie eine stabile Internetverbindung

Methvin Preise

Free

Geschäft: $27/Monat

$27/Monat Enterprise: $179/Monat

Methvin Bewertungen

G2: 4.4/5 (30 Bewertungen)

4.4/5 (30 Bewertungen) Capterra: Nicht genug Bewertungen

6. Bauführer

via Bauunternehmer Vorarbeiter Contractor Foreman ist eine umfassende Bauverwaltungssoftware mit vielen Features, die das Workflow-Management für Bauunternehmen rationalisieren. Zu den wichtigsten Features gehören Tools für das Projektmanagement wie Gantt-Planung, Tagesprotokolle, Genehmigungen und Nachverfolgung von Inspektionen.

Das Dokumentenmanagement umfasst RFI's, Einreichungen und über 100 Berichte, was die Software zur ersten Wahl für Baufachleute weltweit macht.

Beste Features von Contractor Foreman

Vereinfachtes Projektmanagement mit Features wie Gantt-Planung, Tagesprotokollen, Arbeits-Reihenfolge und Client-Portalen

Zugriff auf umfassende Finanz-Tools, einschließlich Kostenvoranschlägen, Angebotsverwaltung, Rechnungen, Bestellungen und Nachverfolgung der Kosten in Echtzeit

Effiziente Verwaltung Ihres Teams mit GPS-gesteuerten Zeitkarten, Team-Chat, Lead-Management, Crew-Planung und Incident-Verfolgung

Rationalisieren Sie die Dokumentenverwaltung mit Features wie RFI's, Submissionen, Document Writer, Zeichnungen & PDF-Markup und einer Bibliothek mit vorgefertigten Formularen und Checklisten

Einschränkungen für Bauleiter

Ein Limit von Contractor Foreman ist die Unfähigkeit, Notizen aus Leads automatisch in den Kostenvoranschlag zu übertragen, wenn dieser erstellt wird

Preise für Contractor Foreman

Basic: $49/Monat

$49/Monat Standard: $79/Monat

$79/Monat Plus: $125/Monat

$125/Monat Pro: $166/Monat

$166/Monat Unlimited: $249/Monat

Bewertung von Vorarbeitern

G2: 4.5/5 (213 Bewertungen)

4.5/5 (213 Bewertungen) Capterra: 4.5/4 (628 Bewertungen)

7. Fieldwire

via Fieldwire Fieldwire ist eine exzellente Software zur Verwaltung von Arbeitsabläufen im Bauwesen, die Teams in über 1.000.000 Projekten weltweit in die Lage versetzt, mit dem Fortschritt des Projekts Schritt zu halten. Fieldwire rationalisiert Aufgaben, Punchlisten und Inspektionen von kleinen Projekten bis hin zu Megaprojekten, reduziert den Papierkram und erhöht die Produktivität.

Fieldwire erleichtert die Zusammenarbeit in Echtzeit und die Zuweisung von Aufgaben für Bauprojekte und schließt die Lücke zwischen dem Feld und dem Büro.

Fieldwire beste Features

Zuweisung von Aufgaben, Zusammenarbeit mit aktuellen Zeichnungen und Synchronisierung von Feld- und Büroarbeiten über alle Geräte hinweg

Dokumentieren Sie die Details des fertiggestellten Projekts, um einen zuverlässigen Nachweis über die fertiggestellten Arbeiten zu führen und Streitigkeiten zu entschärfen

Erleichtern Sie aufgabenspezifische Unterhaltungen mit Push-Benachrichtigungen für eine schnellere Entscheidungsfindung

Überwachen und verwalten Sie alle Aufgaben im Projekt, erfassen Sie Probleme auf der Baustelle und kommentieren Sie Pläne mit Multimedia-Inhalten

Fieldwire Einschränkungen

Benutzer benötigen möglicherweise Hilfe bei der Textgröße, wenn sie auf großen Hintergründen wie 30×42 oder größer arbeiten. Text kann unverhältnismäßig groß erscheinen, insbesondere wenn der Einfachheit halber kleinere Größen gewählt werden

Das Hochladen von Bildern kann gelegentlich Probleme bereiten, insbesondere bei der Verwendung von Live-Bildern

Fieldwire-Preise

Basic: Free

Free Pro: 39 $/Monat pro Benutzer

39 $/Monat pro Benutzer Business: $59/Monat pro Benutzer

$59/Monat pro Benutzer Business Plus: $79/Monat pro Benutzer

Fieldwire Bewertungen

G2: 4.5/5 (208 Bewertungen)

4.5/5 (208 Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (88 Bewertungen)

8. WorkflowMax

/via *[_WorkflowMax](https://www.workflowmax.com/capterra/construction)* WorkflowMax ist ein führendes Online Projektmanagement tool für den Bausektor. Dieses Workflow-Management-Tool für den Bausektor umfasst den gesamten Lebenszyklus eines Projekts in einer einzigen Plattform - von der ersten Angebotserstellung und Terminplanung bis hin zur detaillierten Zeiterfassung, Rechnungsstellung und erweiterten Berichterstellung.

WorkflowMax wurde entwickelt, um Abläufe zu rationalisieren, die Sichtbarkeit von Projekten zu erhöhen und die Rentabilität von Bauunternehmen zu verbessern. Die integrierten Features des Tools ermöglichen es Geschäften, eine nahtlose Projektdurchführung und -verwaltung sicherzustellen.

WorkflowMax beste Features

Verwalten Sie alle Aufträge, Aufgaben und Mitarbeiter von einem Ort aus und verpassen Sie keinen Termin

Nachverfolgung und Berichterstellung für jede Minute mit über acht verschiedenen Methoden zur Zeiterfassung

Halten Sie Jobmanagement und Buchhaltungssoftware mit der Xero-Integration in Echtzeit vollständig in Einklang

Einfache Nachverfolgung von Leads, Angeboten und Verkaufsprognosen mit umfassendem Lead-Management

Einschränkungen von WorkflowMax

Die Webanwendung wirkt veraltet und lässt moderne Effizienz vermissen

Zeitaufwändiger Prozess, da die Seite zwischen den Einträgen aktualisiert werden muss, was eine rasche Dateneingabe behindert

WorkflowMax-Preise

Standard: $45/Monat

$45/Monat Premium: $95/Monat

WorkflowMax-Bewertungen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.3/5 (120 Bewertungen)

9. Procore

via Procore Die Baumanagement-Plattform von Procore verbessert die Projektkontrolle, minimiert das Risiko und sichert den Gewinn. Sie wurde für Projektmanager und Stakeholder entwickelt, um Echtzeiteinblicke in Bauprozesse zu erhalten.

Mit speziell entwickelten Lösungen für Eigentümer, Haupt- und Subunternehmer ermöglicht Procore ein nahtloses Management von der Ausschreibung bis zum Abschluss. Es wird von einer Produktsuite unterstützt, die eine Verbindung zwischen der Baustelle und dem Büro herstellt und die Effizienz und Sicherheit des Projekts gewährleistet.

Procore beste Features

Verbindung von Baustelle und Büro für Sichtbarkeit des Projekts in Echtzeit durch mobile Projektmanagement-Features

Treffen Sie fundierte Entscheidungen mit Qualitäts- und Sicherheitsmanagement auf der Grundlage von Echtzeitdaten

Gewinnen Sie durch das Finanzmanagement in Echtzeit Einblicke in den finanziellen Zustand Ihres Projekts

Zugriff auf über 500 nahtlose Integrationen zur Erweiterung der Funktionen über den Procore App Marketplace

Procore Beschränkungen

Mangel an nativen Verbindungen zwischen Tools, die manuelle Hyperlinks für die Integration von Elementen wie RFIs, Punch-Listen und Meeting-Protokolle erfordern

Kernpreise

Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Kernbewertungen

G2: 4.6/5 (2,475 Bewertungen)

4.6/5 (2,475 Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (2693 Bewertungen)

10. Yookkan

via Yookkan Yookkan bietet eine intuitive Online-Software für Projektmanagement, die Teamarbeit, Aufgabenstrukturierung, Planung und Zusammenarbeit rationalisiert. Es ermöglicht Benutzern aus der Baubranche, mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten und Aufgaben durch Kanban-Boards und Gantt-Diagramme klar zu visualisieren.

Yookkan lässt sich nahtlos in gängige Kalender integrieren, um zeitnahe Benachrichtigungen zu erhalten, und unterstützt die Flexibilität von Remote-Arbeit.

Yookkan beste Features

Gleichzeitige Nachverfolgung verschiedener Projekte mit dem Multiprojekt-Dashboard

Optimieren Sie die Planung mit freigegebenen, automatisierten Gantt Diagrammen, die sich mit Ihrem Kalender synchronisieren

Delegieren Sie Aufgaben eindeutig, indem Sie bestimmten Mitgliedern Ihres Teams bestimmte Aufgaben zuweisen

Reduzieren Sie Meeting-Zeiten und steigern Sie die Effizienz mit automatisierten Tools für Meetings

Überwachen Sie die Finanzen und Risiken Ihres Projekts in Echtzeit für ein umfassendes Management

Yookkan-Einschränkungen

Typische Einschränkungen sind die Integrationstiefe mit externen Tools oder benutzerdefinierte Anpassungen für bestimmte Branchen

Yookkan Preise

Free

Pro: $27/Monat

$27/Monat Enterprise: $55/Monat

$55/Monat Benutzerdefiniert: Benutzerdefinierte Preise

Yookkan Bewertungen

G2 : Nicht genug Bewertungen

: Nicht genug Bewertungen Kapitelra: Nicht genug Bewertungen

Bauen Sie die Zukunft und verbessern Sie Ihre Projekte mit ClickUp

Da sich die Bauindustrie weiterentwickelt, ist eine robuste Workflow-Management-Software unabdingbar. Die richtige Software kann Ihr Projektmanagement im Bauwesen verändern, die Effizienz steigern, die Kommunikation verbessern und die Ergebnisse der Projekte optimieren.

Nachdem Sie die 10 besten Tools für das Workflow-Management im Baugewerbe im Jahr 2024 kennengelernt haben, sollten Sie im nächsten Schritt diese Lösungen auf der Grundlage Ihrer spezifischen Anforderungen bewerten. Achten Sie auf ein Tool, das eine umfassende Palette an Features, Flexibilität und Skalierbarkeit bietet.

Die vielseitigen Projektmanagement-Funktionen von ClickUp bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt. Informieren Sie sich über ClickUp, um herauszufinden, wie es zu Ihren Projektanforderungen passt. Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und beginnen Sie noch heute, Ihr Projektmanagement zu optimieren.