15 beste Team Management Apps für 2025

Die Leitung wachsender Teams bringt einzigartige Herausforderungen mit sich - die Koordinierung von Updates, die Vermeidung unnötiger Meetings und die Sicherstellung einer nahtlosen Zusammenarbeit.

Als Fachmann für Team- und Projektmanagement mit jahrelanger Erfahrung weiß ich aus erster Hand, wie die richtigen tools die Leistung von Teams steigern können. Es geht nicht nur um die Organisation von Aufgaben, sondern auch um die Art und Weise, wie Teams kommunizieren und zusammenarbeiten.

Auf der Grundlage meines Fachwissens und der Recherchen meines Teams habe ich zahlreiche Apps für das Teammanagement gründlich bewertet, um die 15 besten Optionen zu ermitteln, die wirklich etwas leisten. Durchsuchen Sie die Liste, um die App zu finden, die perfekt auf die Bedürfnisse Ihres Teams abgestimmt ist und den Aufwand für die Zusammenarbeit erhöht.

Worauf sollten Sie bei Apps für das Team-Management achten?

Bei der Suche nach einer effektiven App zur Teamverwaltung geht es nicht darum, das beliebteste Tool auszuwählen, sondern die richtige Lösung für Sie und Ihr Team zu finden. Hier sind die Anforderungen an ein Tool, das die Produktivität Ihres Teams wirklich unterstützt, ohne die Komplexität zu erhöhen:

Benutzerfreundlichkeit: Das Tool zur Teamverwaltung sollte intuitiv und benutzerfreundlich sein, damit sich Ihr Team schnell daran gewöhnen kann

Funktionen zur Aufgabenverwaltung: Suchen Sie ein Tool, mit dem Sie Aufgaben einfach zuweisen, nachverfolgen und nach Prioritäten ordnen können, um klare Verantwortlichkeiten festzulegen und die Koordination zu verbessern

Tools für die Zusammenarbeit: Stellen Sie sicher, dass die App für das Team-Management über umfangreiche Kommunikations-Features wie Chatten, Freigeben von Dateien oder Echtzeit-Updates verfügt

Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein Tool, das gut mit anderen Tools zusammenarbeitet, die Sie bereits verwenden

Berichterstellung und Analysen: Eine gute App bietet Einblicke inleistungsmanagement von Teams, den Fortschritt des Projekts und eventuelle Engpässe, so dass Sie datengesteuerte Entscheidungen treffen können

Skalierbarkeit: Und schließlich sollten Sie eine App wählen, die mit Ihrem Team mitwachsen kann, unabhängig davon, ob Sie heute eine kleine Gruppe sind oder in Zukunft ein größeres Team bilden

Die 15 besten Apps für das Team-Management

Hier finden Sie die besten Apps für das Teammanagement, die eine wertsteigernde Nachverfolgung von Projekten, eine bessere Abstimmung im Team oder integrierte Kommunikationskanäle bieten.

1. ClickUp (Am besten geeignet für das Allround-Team-Management und die Verwaltung von Aufgaben)

Bringen Sie Unterhaltungen, Aufgaben und Projekte auf eine Plattform und sorgen Sie für nahtlose Zusammenarbeit und Kommunikation mit ClickUp Chat ClickUp ist die Alles-App für die Arbeit, die Projekte, Wissen und Chatten an einem Ort vereint - alles angetrieben durch KI, die Ihnen und Ihrem Team hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten. ClickUp Projektmanagement verfügt über zahlreiche tools, mit denen Ihr Team gut verbunden bleibt und sich über seine Rollen und Verantwortlichkeiten im Klaren ist.

Eines der herausragenden Features der ClickUp Projektmanagement-Software ist ClickUp Chat . Sie erhalten einen Instant Messaging Space direkt an der Stelle, an der sich Ihre Aufgaben befinden. So können die Mitglieder Ihres Teams Ideen diskutieren, schnelle Aktualisierungen austauschen und Fragen stellen, ohne ihren Workspace zu verlassen. Sie können Aufgaben aktualisieren und den Status von Aufgaben in Echtzeit direkt in der Chat-Umgebung einsehen.

Mit ClickUp können alle Ihre team-Kommunikation findet an einem einzigen Ort statt. Kein Umschalten der Steuer mehr!

Ich liebe ClickUp Whiteboards für Brainstorming-Sitzungen im Team. Sie sind ein hervorragendes Tool für die visuelle Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Strategien und der Erstellung von Karten für Ideen.

ClickUp bietet außerdem ein weiteres Feature für die Zusammenarbeit in Echtzeit, ClickUp Dokumente . Hier schreibe ich alle meine Ideen auf und verbinde meine Dokumente mit Workflows. So entsteht ein außergewöhnlicher Space für feedback-Schleifen zur Verbesserung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit.

ClickUp bietet mehrere praktische Vorlagen, um das Team-Management mit minimalem Aufwand zu beschleunigen. Die ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan organisiert die Arbeit Ihres Teams durch Zuweisung von Aufgaben, Einstellung von Meilensteinen und Nachverfolgung von Fristen. Egal, ob Sie ein kleines oder ein großes Team leiten, diese Vorlage hilft Ihnen sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen.

ClickUp Vorlage für einen Team Management Plan

ClickUp beste Features

Erhalten Sie automatisierte Projektzusammenfassungen und Fortschrittsaktualisierungen, damit Ihr Team seinen Einzelzielen immer einen Schritt voraus ist und Verzögerungen mit der in ClickUp integrierten KI schnell bewältigen kann, ClickUp Gehirn Erstellen Sie automatisierte Workflows und verbessern Sie die Zusammenarbeit mit mehreren Integrationen wie Zoom, Slack und Google Workspace

Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben wie die Zuweisung von Aufgaben oder die Aktualisierung des Status mit ClickUp-Automatisierungen

Passen Sie die Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben vollständig an mit ClickUp Aufgaben Einfaches Einstellen und Nachverfolgen von Zielen mit ClickUp Ziel-Nachverfolgung und OKR-Vorlagen



ClickUp Limitierungen

Die große Nummer an Flexibilität und benutzerdefinierten Optionen kann eine gewisse Lernkurve mit sich bringen

ClickUp Preise

Free Forever : kostenlos

: kostenlos Unlimited : $7/Monat pro Benutzer

: $7/Monat pro Benutzer Business : $12/Monat pro Benutzer

: $12/Monat pro Benutzer Enterprise : Kontakt für Preisgestaltung

: Kontakt für Preisgestaltung ClickUp Brain: Hinzufügen zu jedem bezahlten Plan für $7 pro Mitglied pro Monat

ClickUp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (9,000+ Bewertungen)

4.7/5 (9,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (4,000+ Bewertungen)

2. Asana (Am besten für gamifiziertes Team-Management)

über Asana Asana ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie eine benutzerfreundliche und flexible Software zur Verwaltung von Teams suchen. Es scheint fast so, als hätte Asana seine App spielerisch gestaltet, um Sie jedes Mal zu motivieren, wenn Sie eine Aufgabe abschließen! Sie können komplexe Projekte einfach in überschaubare Aufgaben unterteilen, diese den Mitgliedern des Teams zuweisen und den Fortschritt verfolgen.

Es bietet eine Vielzahl von Ansichten wie Listen, Boards und Zeitleisten und lässt Sie bei Bedarf Prioritäten für Aufgaben einstellen.

Asana beste Features

Reduzieren Sie sich wiederholende Arbeiten, indem Sie benutzerdefinierte Automatisierungen einrichten

Überwachen Sie die Kapazität des Teams in Echtzeit fürworkload-Management Visualisieren Sie den Plan Ihres Projekts mit einer Zeitleiste per Drag-and-Drop



Asana Einschränkungen

Wenn Sie Funktionen für wiederkehrende Aufgaben benötigen, werden Sie vielleicht enttäuscht sein

Manchmal gehen Benachrichtigungen im Posteingang verloren

Es ist schwierig zu verstehen, welche Informationen für wen zugänglich sind, wenn man an verschiedenen Aufgaben arbeitet

Asana Preise

Personal: Free

Free Starter: $10.99

$10.99 Erweitert: $24.99

Asana Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (10,000+ Bewertungen)

Egal, ob Sie einfache Aufgaben oder komplexe Projekte verwalten, Monday.com sorgt dafür, dass alles übersichtlich und organisiert ist und vorankommt. Mit der visuellen Benutzeroberfläche und den Automatisierungsfunktionen können Sie die Zusammenarbeit in Projekten auch für große Teams und komplexe Projekte vereinfachen.

Die benutzerfreundliche Oberfläche dieses Tools ermöglicht es Ihnen, die Zusammenarbeit ganz auf die Bedürfnisse Ihres Teams abzustimmen. Ein weiteres herausragendes Feature ist die Suchfunktion. Sie müssen nicht mehr stundenlang nach einer wichtigen Datei suchen.

Monday.com beste Features

Anpassbare Workflows für die Abläufe in Ihrem Team

Farbcodierte Boards und Diagramme, um jeden Aspekt Ihres Projekts zu visualisieren

Automatisierung zur Erledigung regelmäßiger Aufgaben wie Status-Updates und Benachrichtigungen

Monday.com Limits

Es sind nur begrenzte Metriken für die Berichterstellung verfügbar und die benutzerdefinierte Anpassung der Berichte ist eingeschränkt

Das Layout ist etwas verwirrend, was es schwer macht, die Kette der Ereignisse verschiedener Aufgaben zu verfolgen

Es ist mühsam, Automatisierungen zu erstellen oder konsistente Variablen über das gesamte Board hinweg zu haben

Monday.com Preise

Free Forever

Basic: $27/Monat (jährliche Abrechnung)

$27/Monat (jährliche Abrechnung) Standard: $36/Monat (jährliche Abrechnung)

$36/Monat (jährliche Abrechnung) Pro: $57/Monat (jährliche Abrechnung)

$57/Monat (jährliche Abrechnung) Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Monday.com Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.7/5 (12,000+ Bewertungen)

4.7/5 (12,000+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (5,000+ Bewertungen)

4. MeisterTask (Am besten für zentralisiertes Team-Management)

über MeisterTask MeisterTask ist eine zentrale und unkomplizierte Software zur Verwaltung von Arbeit für team-Führung. Mit dieser Anwendung lässt sich der Status eines Projekts leicht klären, eine Wissensdatenbank für die Beteiligten erstellen und der Fortschritt des Projekts sicher nachverfolgen. Die Anwendung verfügt außerdem über ein Kartensystem, mit dem Sie Termine hinzufügen und mit anderen freigeben können, um die Abläufe reibungsloser zu gestalten.

Das Besondere an dieser Software ist die Sicherheit der Daten, die Ihnen die Gewissheit gibt, dass die Unternehmensdaten sicher sind.

MeisterTask beste Features

Schnelles Vorantreiben von Projekten mit speziell entwickelten Vorlagen, um die Arbeit schneller voranzutreiben

Erleichtern Sie die Zusammenarbeit in Echtzeit mit Kommentaren, Erwähnungen und Anhängen, um alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Fehler durch die Einstellung von Automatisierungen, die Aktionen auslösen

MeisterTask Beschränkungen

Die Berichterstellung und die analytischen Features der Anwendung sind limitiert

Es gibt keinen Workflow-Kalender, der ein abschließendes Bild von der Produktivität eines Projekts liefert

Preise für MeisterTask

Basic: Free

Free Pro: $7 / Benutzer/Monat

$7 / Benutzer/Monat Business: $12.5 / Benutzer/Monat

$12.5 / Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

MeisterTask Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (150+ Bewertungen)

4.6/5 (150+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (1,000+ Bewertungen)

5. Bitrix24 (Am besten für sofortige und effiziente Kommunikation)

über Bitrix24 Der umfangreiche Bereich der Collaboration-Features hat Bitrix24 einen Platz unter den 15 besten Management Apps eingebracht. Es bietet alles, was für eine produktive Zusammenarbeit und Kommunikation im Team notwendig ist, von Chats und Online Meetings bis hin zu Dateispeichern und Workflow Automatisierung.

Außerdem erhalten Sie einen KI-gesteuerten Workspace, der als Brainstorming-Partner fungiert und Sie bei der Entwicklung origineller Ideen und Texte unterstützt. Und das Beste daran? Diese Software ist einfach zu bedienen, selbst wenn Sie noch keine Erfahrung mit Apps zur Teamverwaltung haben.

Bitrix24 beste Features

Eingebautaufgaben-Management-Software zum Erstellen, Zuweisen und Nachverfolgen von Aufgaben

Verbesserte Verbindung mit dem Activity Stream, in dem Teammitglieder Aktualisierungen kommentieren, mögen und freigeben können

Nahtlose Kommunikation und Echtzeit-Updates mit verschiedenen Formularen

Bitrix24 Beschränkungen

Der Kundenservice ist nicht auf der Höhe der Zeit, falls Sie bei der Verwaltung Ihrer Aufgaben nicht weiterkommen

Das Tool ist im Vergleich zu anderen Apps zur Verwaltung von Teams relativ teuer

Bitrix24 Preise

Ab $61/Monat (Quelle:Capterra)

Bitrix24 Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (500+ Bewertungen)

4.1/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.2/5 (800+ Bewertungen)

6. Slack (Am besten für kategorisiertes Team-Management)

über Slack Slack vereint alles - Unterhaltungen, Dateien und Tools - an einem Ort.

Was mich beeindruckt hat, ist die Möglichkeit, verschiedene Kanäle für verschiedene Projekte einzurichten, sodass alle Mitglieder eines bestimmten Teams immer synchronisiert sind und der Workflow organisiert ist. Außerdem können Sie einen Huddle starten, um live mit Ihrem Team zu chatten und bei Bedarf sogar einen Clip aufzunehmen.

Slack beste Features

Erstellen Sie eigene Spaces für verschiedene Teams, Projekte oder Themen für spezifische Unterhaltungen

Verwalten Sie Aufgaben, verfolgen Sie den Fortschritt und arbeiten Sie zusammen, ohne Slack zu verlassen, da es mit über 2400 Apps kompatibel ist

Durchsuchen Sie vergangene Unterhaltungen und Austausche, um alles im Blick zu behalten

Slack Limitierungen

Manchmal kann man sich in verschiedenen Kanälen verirren und die Nachverfolgung von Unterhaltungen verlieren

Es ist schwierig, verschiedene Passwörter für jeden Slack-Kanal zu verfolgen

Slack-Preise

Pro: $17.25/pro Person/Monat

$17.25/pro Person/Monat Business+: $22.50/pro Person/Monat

$22.50/pro Person/Monat Enterprise Grid: Benutzerdefinierte Preise

Slack Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (33,000+ Bewertungen)

4.5/5 (33,000+ Bewertungen) Capterra: 4.7/5 (23,000+ Bewertungen)

7. Trello (Am besten für die Verwaltung von Teams aus der Ferne)

über Trello Die Agenda von Trello lautet: "Alles an einem Ort - auch wenn Ihr Team nicht da ist." Seine Features für die Remote-Zusammenarbeit helfen Ihnen ein leistungsfähiges Team aufzubauen und zu pflegen .

Es ist mit Boards, Listen und Karten angereichert, um Ihnen eine klare Ansicht der Aufgaben in Bearbeitung und der Pipeline zu geben. Das Beste daran ist, dass es kleinen Teams auch in seinem kostenlosen Plan großartige Funktionen bietet. Sie können verschiedene Workspaces erstellen, die Ihnen mehr Ordnung verschaffen.

Trello beste Features

Behalten Sie den Überblick über Ihre Aufgaben, indem Sie sich mit der Ansicht der Zeitleiste einen Überblick über die Pipeline verschaffen

Verschaffen Sie sich mit der Ansicht des Kalenders eine klare Vorstellung von dem, was vor Ihnen liegt

Halten Sie alle Informationen fest, indem Sie Karten verwenden, um alle Informationen zu einer bestimmten Aufgabe darzustellen

Trello Limitierungen

Limitierte Features zur Berichterstellung und Zeiterfassung, die verhindern, dass es sich um eine All-in-One-Software handelt

Die Oberfläche der App kann kompliziert zu verstehen sein, wenn Sie an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten

Trello Preise

Free: Forever

Forever Standard: $5/Benutzer/Monat

$5/Benutzer/Monat Premium: $10/Benutzer/Monat

$10/Benutzer/Monat Enterprise: $17.50/Benutzer/Monat

Trello Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (13,000+ Bewertungen)

4.4/5 (13,000+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (23,000+ Bewertungen)

8. Podio (Am besten für Low-Code Team Management)

über Podio Wenn Sie eine Low-Code-Lösung für Ihr Geschäft suchen, um die Verwaltung und Kommunikation von Teams zu erleichtern, ist Podio die Antwort. Und was noch mehr ist? Podio arbeitet in Synchronisierung mit ShareFile, Dropbox und Google Drive, um Ihnen nahtlosen Zugriff auf Ihre Dateien von jeder beliebigen Plattform aus zu ermöglichen.

Dieses Tool bietet außerdem eine Betriebszeit von 99,99 %, was es zu einer sicheren Wahl macht. Sie können auch Ihre Widgets nach Ihren Bedürfnissen erstellen und sogar ohne viel technisches Know-how anpassen und experimentieren.

Podio beste Features

Erstellen Sie Berichte mit verschiedenen Übersichten, um Ihre Projekte mühelos zu visualisieren

Verwalten Sie die Customer Journey mit integrierten Webformularen und verfolgen Sie jeden Lead

Maximieren Sie die Transparenz durch Nachverfolgung aller Aktualisierungen über Workspace-Aktivitätsströme

Podio-Einschränkungen

Die Benutzeroberfläche der Software kann für neue Benutzer verwirrend und schwierig zu navigieren sein

Der App fehlt ein Feature zur Nachverfolgung der Dauer der einzelnen Aufgaben im Zeitraffer

Podio Preise

Free Forever

Plus: $11.20/Monat

$11.20/Monat Premium: $19.20/Monat

Podio Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.2/5 (500+ Bewertungen)

4.2/5 (500+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (300+ Bewertungen)

9. Teamwork (am besten für detaillierte Berichterstellung und Analysen)

über Teamarbeit Mit Teamwork brauchen Sie sich nicht zu fragen, wer für die Lieferungen zuständig ist oder ob ressourcenzuweisung ist auf den Punkt. Teamwork hilft Ihnen, die Kapazitäten der Teams auszugleichen, um eine gesunde Ressourcennutzung über alle Projekte hinweg zu gewährleisten.

Die Sichtbarkeit von Projekten, die Nachverfolgung von Zeiterfassungen und die detaillierte Delegation von Aufgaben zeichnen Teamwork aus und machen es ideal für die Verwaltung komplexer Projekte. Sie können auch einen Bereich von Add-Ons erhalten, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Teamwork beste Features

Nachverfolgung von Zeit, Raten und Geldaufwand zur Optimierung der Einnahmen

Maximierung der Teamleistung durch Berichterstellung über abrechenbare Stunden, Unterauslastung und Überauslastung

Verbessern Sie die Planung und Ausführung von Projekten mit einer Vorlage für das Projektmanagement

Grenzen der Teamarbeit

Die neue Oberfläche ist relativ langsam in der Anwendung

Es gibt kein Feature zum Chatten, um mit dem Team zu kommunizieren

Preise für Teamwork

Ausliefern: $10.99/Benutzer/Monat

$10.99/Benutzer/Monat Erweitern: $19.99/Benutzer/Monat

$19.99/Benutzer/Monat Skalieren: $54.99/Benutzer/Monat

$54.99/Benutzer/Monat Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

Teamwork Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.4/5 (1,100+ Bewertungen)

4.4/5 (1,100+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (800+ Bewertungen)

10. ProofHub (am besten geeignet für das Management verschiedener Teams)

über ProofHub Ob Sie ein Team von 4 oder 40 Personen sind, ob Marketing, Entwicklung oder ein Kreativteam, diese App hilft Ihnen, Zeit zu sparen, sich zu konzentrieren und die Produktivität zu steigern. Sie bietet eine zentrale Informationsquelle für einen einfachen Zugriff und maximiert die Transparenz durch eine schrittweise Nachverfolgung.

Darüber hinaus können Sie Vorlagen erstellen, um das Team-Management zu beschleunigen und den Überblick zu behalten. Ein weiteres Highlight dieser App ist die mehrsprachige Oberfläche und die benutzerdefinierten Rollen zur Wahrung des Datenschutzes.

ProofHub beste Features

Zuweisung und Nachverfolgung von Aufgaben mit klaren Prioritäten und Fristen

Visuelle Berichterstellung und Projektzusammenfassungen für einen besseren Einblick

Veranschaulichung des Fortschritts von Projekten mit Board-Ansicht, Tabellen-Ansicht und Gantt-Diagrammen

ProofHub-Einschränkungen

Es gibt begrenzte Trainingsmodule für die Anwendung

Die mobile App hat begrenzte Features

Die UI/UX-Erfahrung der App ist nicht so gut, und es ist schwierig, durch Features wie Kanan-Boards zu navigieren

ProofHub Preise

Essential: $45/Monat, jährlich abgerechnet

$45/Monat, jährlich abgerechnet Ultimale Kontrolle: $89/Monat, jährlich abgerechnet

ProofHub Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

4.6/5 (100+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (100+ Bewertungen)

11. Basecamp (Am besten für die Verwaltung kleiner Teams)

über Basecamp Mit Basecamp können Sie für jedes Projekt eine eigene Seite erstellen, auf der alle wichtigen Details und Ressourcen festgehalten werden. Auf diese Weise hat Ihr gesamtes Team Zugriff auf alle Informationen.

Basecamp unterstützt auch die konsolidierte Rechnungsstellung und vereinfacht das Onboarding. Es funktioniert als eine einzige Anwendung, die die Organisation, die Rechnungsstellung und das Onboarding für Ihr Team vereinfacht.

Basecamp beste Features

Zugriff auf ein zentrales, einseitiges Dashboard für Projekte, Aufgaben und Zeitpläne

Nachverfolgung, ob Projekte auf dem richtigen Weg sind oder Unterstützung mit Mission Control benötigen

Nachverfolgung der Zeit direkt in Basecamp mit dem TimeSheet Add-On

Basecamp Beschränkungen

Die Benutzeroberfläche kann verwirrend sein, was manchmal zu Verzögerungen führt

Es gibt keinen ausreichenden Kundensupport für den Fall, dass Sie bei der Verwendung der Anwendung irgendwo stecken bleiben

Basecamp Preise

Basecamp: $15/Benutzer pro Monat (monatliche Abrechnung)

$15/Benutzer pro Monat (monatliche Abrechnung) Basecamp Pro Unlimited: 299 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Basecamp Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.1/5 (5.000+ Bewertungen)

4.1/5 (5.000+ Bewertungen) Capterra: 4.3/5 (14,000+ Bewertungen)

12. Pumble (Am besten für die All-in-One-Kommunikation im Team)

über Pumble Pumble ist eine unkomplizierte und einfach zu bedienende App zur Verwaltung von Teams. Sie verfügt über zahlreiche Features wie Einzelnachrichten, Kanäle, Threads und das Freigeben von Dateien, um die interne Kommunikation kinderleicht zu gestalten. Mit einem einzigen Klick können Sie Videokonferenzen starten, Nachrichten senden und den Nachrichtenverlauf einsehen.

Sie können auch über Sprach- und Videoanrufe mit Ihrem Team in Verbindung treten. Auf diese Weise können Sie Demos präsentieren und den Support mit Funktionen zur Bildschirmfreigabe unterstützen.

Pumble beste Features

Zugriff auf alle früheren Unterhaltungen ohne Limit auf den Nachrichtenverlauf

Aufzeichnen von Ideen und Speichern von Notizen für Sie selbst in Ihrem DM

Laden Sie mehrere Dateien auf einmal per Drag-and-Drop hoch und geben Sie sie in Pumble-Kanälen oder Direktnachrichten frei

Pumble Beschränkungen

Die App hat limitierte Features für einen privaten Workspace

Benutzer können den Workspace nicht mit ihrem eigenen Logo oder Farbschema benutzerdefiniert anpassen

Pumble Preise

Free Forever

Pro: $2,49/Sitz/Monat

$2,49/Sitz/Monat Business: $3.99/Sitz/Monat

Enterprise: $6.99/Sitz/Monat

Pumble Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.7/5 (180+ Bewertungen)

13. Scoro (Am besten für durchgängiges Team-Management)

über Scoro Scoro eignet sich am besten für Beratungsagenturen und professionelle Dienstleistungsgeschäfte. Es bringt Vertrieb, Lieferung und Finanzen zusammen und dient als außergewöhnliche interne Kommunikationssoftware .

Das herausragende Feature von Scoro, das meine Aufmerksamkeit erregt hat, ist der Nutzungsbericht. Er hilft Ihnen bei der Ressourcenverwaltung, indem er Ihnen hilft, Ressourcenknappheit zu erkennen, bevor sie auftritt, so dass Sie proaktiv Entscheidungen über Outsourcing oder Neueinstellungen treffen können.

Scoro beste Features

Zentralisierte Ansicht von Projekten, Aufgaben und Finanzen für eine abschließende Kontrolle

Konsolidiert die Rechnungsstellung mit voreingestellten Vorlagen und Zeiterfassung

Gewinnen Sie Einblicke für strategische Entscheidungen durch Nachverfolgung wesentlicher Projektmanagement KPIs

Scoro Beschränkungen

Es gibt eine leichte Lernkurve, um die verschiedenen benutzerdefinierten Anpassungen von Scoro zu verstehen

Die PDF Vorlage für Bestellungen, Rechnungen und Angebote ist limitiert

Scoro Preise

Essential: $26/Benutzer/Monat

$26/Benutzer/Monat Standard: $37/Benutzer/Monat

$37/Benutzer/Monat Pro: 63$/Benutzer/Monat

63$/Benutzer/Monat Ultimativ: Benutzerdefinierte Preise

Scoro Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.5/5 (400+ Bewertungen)

4.5/5 (400+ Bewertungen) Capterra: 4.6/5 (200+ Bewertungen)

14. Google Meet (Am besten für sichere virtuelle Zusammenarbeit)

über Google Meeting Für viele ist Google Meet die erste Wahl, wenn es darum geht, Anforderungen an die virtuelle Zusammenarbeit zu erfüllen. Es ist unglaublich einfach zu bedienen - mit nur wenigen Klicks können Sie ein Team Meeting veranstalten. Und es lässt sich nahtlos in Google Workspace integrieren, sodass das Planen von Meetings, das Freigeben von Dokumenten und die Zusammenarbeit in Echtzeit fast mühelos vonstatten gehen.

Wenn Sie sich Sorgen um die Sicherheit machen (was bei mir immer der Fall ist), ist Google Meet genau das Richtige für Sie. Es ist hochgradig sicher, mit Verschlüsselung für Videoanrufe und Meeting-Daten, so dass Sie sicher sein können, dass der Datenschutz Ihres Teams geschützt ist.

Google Meet beste Features

Integration mit Google Docs, Google Tabellen und Slides für die Live-Zusammenarbeit

Meetings aufzeichnen und direkt in Google Drive speichern

Verbindung in über 65 Sprachen mit übersetzten Untertiteln

Verwenden Sie Gemini, um Notizen für Ihr Meeting zu machen

Google Meet Limits

Die Qualität der Inhalte kann uneinheitlich sein, wodurch wichtige Meetings manchmal gestört werden

Die Beschriftungen sind manchmal ungenau, was zu Verwirrung führen kann

Google Meet Preise

Free: Laden Sie bis zu 100 Teilnehmer ein und führen Sie Meetings mit einer Dauer von bis zu 60 Minuten pro Meeting durch. Für mobile Anrufe und 1:1-Konferenzen gibt es kein zeitliches Limit.

Erhältlich als Teil eines Google Workspace Abonnements für größere Meetings

Business Starter: 7,20 $/Benutzer/Monat

7,20 $/Benutzer/Monat Business Standard: $14,40/Benutzer/Monat

$14,40/Benutzer/Monat Business Plus: 21,60 $/Nutzer/Monat

Google Meeting Bewertungen und Rezensionen

G2: 4.6/5 (2,500+ Bewertungen)

4.6/5 (2,500+ Bewertungen) Capterra: 4.5/5 (11,000+ Bewertungen)

15. nTask (am besten für maßgeschneiderte Zusammenarbeit im Team)

über nTask Diese App ist genau das Richtige für Sie, wenn Sie ein Projekt mit strengen Budget- und Zeitvorgaben verwalten. NTask bietet eine Nachverfolgung der Kosten bis zum Abschluss, damit Sie jede Sekunde im Auge behalten und das Budget nicht aus den Fugen gerät.

Außerdem erhalten Sie ein umfassendes Team-Management mit zahlreichen Features wie Gantt-Diagrammen, Kanban-Boards, Problemverfolgung und Berichterstellung. Und schließlich können Sie mit der Dateifunktion einige Aufgaben für später reservieren, während Sie sich auf die Aufgaben mit der höchsten Priorität konzentrieren.

nTask beste Features

Kontrollieren Sie den Zugriff mit flexiblen Rollen und Berechtigungen, z. B. nur für Gäste und für Aufgaben

Verbinden Sie sich mit Ihrem Team, um wichtige Projekte mit Hilfe des eingebauten Chats zu besprechen

Verwalten Sie Finanzdaten, Abrechnungsmethoden und Aufgaben von Anfang bis Ende

nTask Beschränkungen

Die mobile Anwendung ist nicht auf dem neuesten Stand und kann manchmal langsam sein

Der Kundensupport ist unzureichend und kann den Betrieb verzögern, wenn Sie bei der Verwendung der App irgendwo stecken bleiben

nTask Preise

Free: 7 Tage Testversion

7 Tage Testversion Premium: $3/Monat mit jährlicher Abrechnung

$3/Monat mit jährlicher Abrechnung Business: $8/Monat, jährliche Abrechnung

$8/Monat, jährliche Abrechnung Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

nTask Bewertungen und Rezensionen

G2: Nicht genug Bewertungen

Nicht genug Bewertungen Capterra: 4.2/5 (100+ Bewertungen)

Verbessern Sie das Team Management mit ClickUp

Die richtige App für die Verwaltung von Teams kann die Abläufe in Ihrem Team vollständig verändern. Mit Features, die tägliche Aufgaben automatisieren, Workflows organisieren und sogar Budgets und Rechnungen verwalten, helfen diese Tools Ihnen, sich auf strategische Ziele statt auf Routineaufgaben zu konzentrieren.

ClickUp vereint alles, was Sie brauchen, auf einer Plattform - Sie können Aufgaben erstellen, benutzerdefinierte Workflows einrichten, vorgefertigte Vorlagen verwenden und mit Ihrem Team in Echtzeit kommunizieren.

Mit starken team-Management-Fähigkeiten und einem leistungsstarken Tool wie ClickUp können Sie Ihr Team mühelos abstimmen, Aufgaben vereinfachen und Projekte auf Kurs halten. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an um all Ihre Tools für das Team-Management auf einer intuitiven Plattform zu vereinen.