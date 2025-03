Wie man ein Briefing für Inhalte erstellt (Vorlage + Beispiele)

Das Geheimnis, wie ein Artikel von Google wahrgenommen wird, liegt oft in gut formulierten, detaillierten Inhaltsangaben.

Ein effektives Inhaltsbriefing ist perfekt auf Ihre Ziele ToFu (Top of the Funnel), MoFu (Middle of the Funnel) und BoFu (Bottom of the Funnel) abgestimmt.

Da sich die Algorithmen von Google ständig weiterentwickeln (dank KI!), stellt die Erstellung von Inhalts-Briefen sicher, dass die Suchmaschinen die richtigen Signale erhalten und den Traffic auf Ihre Seite lenken, während sie die Leser in den Trichter leiten und sie zu treuen Kunden machen.

Das ist doch der eigentliche Zweck von hochwertigen Inhalten, oder?

In diesem Artikel gehen wir der Frage nach, was einen idealen Inhalt ausmacht, und geben Beispiele und Tipps frei, die Sie befolgen können.

TL; DR

Beispiele von Inhalts-Briefen : B2B-Vertriebsstrategien, integrative Arbeitsplatzkultur und ROI im E-Mail-Marketing

: B2B-Vertriebsstrategien, integrative Arbeitsplatzkultur und ROI im E-Mail-Marketing Definition des Inhalts : Ein Leitfaden mit wesentlichen Details (Zielgruppe, Schlüsselwörter, Struktur), um Inhalte auf die Marketingziele abzustimmen

: Ein Leitfaden mit wesentlichen Details (Zielgruppe, Schlüsselwörter, Struktur), um Inhalte auf die Marketingziele abzustimmen Komponenten eines idealen Inhaltsbriefs :

: Zielgruppe und Tonfall: Enthält demografische Daten, Schmerzpunkte und die Stimme der Marke

Enthält demografische Daten, Schmerzpunkte und die Stimme der Marke Schlüsselwörter und Struktur: Konzentrieren Sie sich auf primäre und sekundäre Schlüsselwörter; schlagen Sie Überschriften und Metatags vor

Konzentrieren Sie sich auf primäre und sekundäre Schlüsselwörter; schlagen Sie Überschriften und Metatags vor Mitbewerberanalyse: Nutzen Sie die Erkenntnisse aus den besten Inhalten

Nutzen Sie die Erkenntnisse aus den besten Inhalten Tools für die Erstellung von Inhalten : ClickUp Brain, Dokumente und Automatisierungen für SEO-Gliederungen, Recherchen und Automatisierung des Workflows

: ClickUp Brain, Dokumente und Automatisierungen für SEO-Gliederungen, Recherchen und Automatisierung des Workflows Vorteile von Content Briefs : Sparen Sie Zeit und Geld, verbessern Sie Ihr SEO-Ranking und geben Sie eine klare Richtung für schnellere Freigaben vor

: Sparen Sie Zeit und Geld, verbessern Sie Ihr SEO-Ranking und geben Sie eine klare Richtung für schnellere Freigaben vor Gängige Fehler: Überspringen von Recherchen, vage Ziele und inkonsistenter Stil oder SEO-Fokus

Was ist ein Content Brief?

Ein Content Brief ist im Wesentlichen ein Fahrplan für Autoren, vollgepackt mit Richtlinien und Schlüsselinformationen für die Erstellung von zielgerichteten schriftlichen Inhalten wie Blogartikeln, Whitepapers oder Beiträgen für soziale Medien.

Der Zweck? Die Wesentlichen Elemente, die Autoren benötigen, zu umreißen, um sicherzustellen, dass jeder Beitrag zur Erfüllung Ihrer gesamten Content-Marketing-Strategie beiträgt.

Die folgenden Informationen sind typischerweise in einem gut ausgearbeiteten Briefing für Inhalte zu finden:

Zielpublikum: Dazu gehören demografische Angaben, Zinsen und Schmerzpunkte, damit die Autoren wissen, an wen sie sich wenden. Aber überraschenderweise erledigt das nicht jeder!

📜 Notiz: Nach Angaben von SEMrush sind zwar 67.45% der Vermarkter geben ein Thema an, 64,71 % fügen Schlüsselwörter hinzu, nur etwa die Hälfte (50,29 %) gibt Informationen über die Zielgruppe an, und nur 49,71 % nennen die Ziele des Inhalts

Primäre und sekundäre Schlüsselwörter : Diese geben den Autoren Hinweise darauf, auf welche Schlüsselwörter sie sich konzentrieren sollten, und schlagen manchmal sogar die Platzierung und Häufigkeit der Schlüsselwörter vor, um die Suchmaschinenoptimierung zu optimieren

: Diese geben den Autoren Hinweise darauf, auf welche Schlüsselwörter sie sich konzentrieren sollten, und schlagen manchmal sogar die Platzierung und Häufigkeit der Schlüsselwörter vor, um die Suchmaschinenoptimierung zu optimieren Einwandfreie Artikelstruktur : Empfehlungen zur Gestaltung von Einleitungen, Überschriften und Zwischenüberschriften, um sowohl die Benutzer- als auch die Suchabsicht zu treffen

: Empfehlungen zur Gestaltung von Einleitungen, Überschriften und Zwischenüberschriften, um sowohl die Benutzer- als auch die Suchabsicht zu treffen Analyse der bestehenden Ergebnisse : Einblicke in die am besten platzierten Seiten für Ihren Suchbegriff, die den Autoren helfen, inhaltliche Lücken zu erkennen und einen Mehrwert zu schaffen

: Einblicke in die am besten platzierten Seiten für Ihren Suchbegriff, die den Autoren helfen, inhaltliche Lücken zu erkennen und einen Mehrwert zu schaffen Vorgeschlagene Meta-Tags: Entwürfe für Titel-Tags und Meta-Beschreibungen, die Suchmaschinen einen schnellen Überblick über das Thema der Seite geben und die Klickraten auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERPs) erhöhen

Um Ihnen ein besseres Bild zu vermitteln, sehen wir uns ein paar Beispiele an.

Doch zunächst wollen wir eine Sache klären, die viele Content-Profis verwirrt: den Unterschied zwischen Content Briefs und Creative Briefs.

Sind inhaltliche Briefings dasselbe wie kreative Briefings?

Nein! Inhaltliche und kreative Briefings mögen ähnlich klingen, aber sie haben unterschiedliche Rollen.

Content Briefs dienen der Erstellung von schriftlichen Inhalten wie Blogbeiträgen, Video-Skripten und Beiträgen für soziale Medien. Kreative Briefings hingegen konzentrieren sich auf visuelle Ergebnisse wie Videos, Landing Pages, Cover und Infografiken.

Auch wenn sie wie zwei Seiten derselben Medaille klingen, dienen Inhalts- und Kreativbriefings unterschiedlichen Zwecken.

Aspekt Beispiel für einen Inhaltsbrief Beispiel für einen Kreativbrief Beispiel SEO Blog Post: "Wie man einen Content Brief erstellt"Enthält: Einzelziele von Content Managern, Schlüsselwörter wie "Content Brief", "How to write a Content Brief"; empfohlene Struktur mit Abschnitten über die Definition, Bedeutung und Beispiele von Content Briefs Nike Ad Campaign: "Feel the Energy"Inhaltet das Projektziel, die neuen Nike-Laufschuhe zu bewerben, das Einzelziel der aktiven 18- bis 34-Jährigen, die Schlüsselbotschaft "Entfessle deine Kraft", vorgeschlagene Visuals, die dynamische Laufszenen zeigen Komponenten Zielpublikum, SEO-Schlüsselwörter, Analyse der Suchergebnisse und Meta-Tags, um einen SEO-orientierten Inhalt zu gewährleisten Projektziel, demografisches Zielpublikum, Markensprache und visueller Stil, um mit dem aktiven, mutigen Markenton von Nike übereinzustimmen Fokus SEO-Optimierung, Platzierung von Schlüsselwörtern und Struktur des Inhalts, um organischen Traffic anzuziehen Ansprechende visuelle Elemente und Markenbotschaften, die ein sportliches Publikum fesseln und inspirieren sollen Beispiele für den Output Ein für Suchmaschinen optimierter Blogbeitrag mit wertvollen Tipps und Unterabschnitten zur Erläuterung von Inhalten Ein 30-sekündiges Video, das energiegeladene Szenen von Menschen beim Laufen mit Nahaufnahmen der neuesten Nike-Schuhkollektion zeigt

Bedeutung von Content Briefs Nur 66 % der Unternehmen verfolgen die Leistung von Inhalten in irgendeiner Form.

Die Schlussfolgerung? Inhaltliche Ziele sind ein Muss, und Briefings sind der ultimative Leitfaden, um sie zu erreichen.

📌 Beispiel: Nehmen wir an, Sie bringen eine umweltfreundliche Verpackungslinie auf den Markt und wollen die Bekanntheit des Produkts steigern. Ein solides Briefing für den Inhalt würde Folgendes beinhalten:

Einzelziele, um die organische Reichweite zu erhöhen und umweltbewusste Käufer anzusprechen

Eine Liste von hervorzuhebenden Nachhaltigkeits-Features, die zeigen, warum diese Verpackung eine bessere Wahl ist

Interne Links zu verwandten Inhalten, wie z. B. Artikel über umweltfreundliche Tipps, damit die Leser Ihre Marke weiter erforschen

Hier sind acht Gründe, warum Inhalte einen Unterschied machen:

Sparen Sie Zeit und Geld : Gelöschte Briefings bedeuten, dass die Autoren den Umfang und den Fokus kennen, so dass sie schnell hochwertige Inhalte produzieren können

: Gelöschte Briefings bedeuten, dass die Autoren den Umfang und den Fokus kennen, so dass sie schnell hochwertige Inhalte produzieren können Reduzieren Sie Neufassungen und Überarbeitungen : Ein gutes Briefing bedeutet, dass die Autoren schon beim ersten Entwurf Nägel mit Köpfen machen können und so weniger Zeit und Aufwand verschwenden

: Ein gutes Briefing bedeutet, dass die Autoren schon beim ersten Entwurf Nägel mit Köpfen machen können und so weniger Zeit und Aufwand verschwenden Kritische Informationen einfangen : Die Einbeziehung wichtiger Statistiken, Fakten und Erkenntnisse hilft dabei, Inhalte zu formen, die informativ und relevant sind

: Die Einbeziehung wichtiger Statistiken, Fakten und Erkenntnisse hilft dabei, Inhalte zu formen, die informativ und relevant sind Zentrale Quelle für das Team : Jeder, vom Editor bis zum Konto-Manager, kann sich auf das Briefing beziehen, um klare inhaltliche Vorgaben zu erhalten

: Jeder, vom Editor bis zum Konto-Manager, kann sich auf das Briefing beziehen, um klare inhaltliche Vorgaben zu erhalten Steigern Sie die Konsistenz : Standardisierte Briefings stellen sicher, dass jeder Beitrag mit der Stimme der Marke, dem Tonfall und den Richtlinien für das Messaging übereinstimmt

: Standardisierte Briefings stellen sicher, dass jeder Beitrag mit der Stimme der Marke, dem Tonfall und den Richtlinien für das Messaging übereinstimmt Verbesserung der Suchergebnisse : Durch die Abstimmung von Schlüsselwörtern, Struktur und Zielsetzung stellen Briefings sicher, dass Ihre Inhalte in Suchmaschinen gut platziert werden

: Durch die Abstimmung von Schlüsselwörtern, Struktur und Zielsetzung stellen Briefings sicher, dass Ihre Inhalte in Suchmaschinen gut platziert werden Klare Vorgaben und schnelle Genehmigungen : Die Autoren erstellen Inhalte, die den ursprünglichen Zielen entsprechen, und reduzieren so den Genehmigungsprozess

: Die Autoren erstellen Inhalte, die den ursprünglichen Zielen entsprechen, und reduzieren so den Genehmigungsprozess Sichern Sie eine pünktliche Lieferung: Weniger Überarbeitungen und klare Ziele bedeuten, dass die Inhalte termingerecht geliefert werden

Bestandteile eines Inhaltsbriefs

Ein solides Briefing für Inhalte enthält alle wesentlichen Elemente, an denen sich die Autoren orientieren können. Hier ist, was Sie enthalten sollten:

Zielpublikum : Skizzieren Sie, wer die Leser sind, ihren Wissensstand und ihre Hauptprobleme, damit die Autoren Inhalte erstellen können, die auf Resonanz stoßen

: Skizzieren Sie, wer die Leser sind, ihren Wissensstand und ihre Hauptprobleme, damit die Autoren Inhalte erstellen können, die auf Resonanz stoßen Ton und Stimme : Definieren Sie dieden Ton und die Stimme der Markeob er nun witzig, förmlich oder irgendwo dazwischen liegt, um den Inhalt konsistent zu halten

: Definieren Sie dieden Ton und die Stimme der Markeob er nun witzig, förmlich oder irgendwo dazwischen liegt, um den Inhalt konsistent zu halten Ziele des Inhalts : Ermitteln Sie das Hauptziel, z. B. die Steigerung des organischen Datenverkehrs, die Aufklärung der Leser oder die Förderung von Konversionen, damit jeder Beitrag einen bestimmten Zweck erfüllt

: Ermitteln Sie das Hauptziel, z. B. die Steigerung des organischen Datenverkehrs, die Aufklärung der Leser oder die Förderung von Konversionen, damit jeder Beitrag einen bestimmten Zweck erfüllt Primäre Schlüsselwörter : Liste der wichtigsten Einzelziele, um die SEO zu steuern und sicherzustellen, dass der Inhalt mit der Suchabsicht der Zielgruppe übereinstimmt

: Liste der wichtigsten Einzelziele, um die SEO zu steuern und sicherzustellen, dass der Inhalt mit der Suchabsicht der Zielgruppe übereinstimmt Sekundäre Schlüsselwörter : Fügen Sie verwandte Schlüsselwörter ein, um die Reichweite zu erhöhen und den Inhalt zu bereichern und die Suchabsicht zu erfassen

: Fügen Sie verwandte Schlüsselwörter ein, um die Reichweite zu erhöhen und den Inhalt zu bereichern und die Suchabsicht zu erfassen Interne Links : Schlagen Sie interne Links vor, um das Engagement vor Ort zu erhöhen und die Leser zu verwandten Ressourcen zu führen

: Schlagen Sie interne Links vor, um das Engagement vor Ort zu erhöhen und die Leser zu verwandten Ressourcen zu führen Inhaltsstruktur und vorläufige Gliederung: Erstellen Sie eine grobe Gliederung mit Kopfzeilen und Zwischenüberschriften, um den Autoren einen klaren Flow zu geben

Ein gutes Briefing für den Inhalt könnte auch folgende Features enthalten:

Einen Arbeitstitel, um den Autoren eine Orientierung zu geben

Vorgeschlagene Wortzahl als Hilfe bei der Planung

Externe Links für die Glaubwürdigkeit (falls relevant)

Ein Link zu einem Style Guide für einheitliche Formatierung

clickUp bietet viele Vorlagen für das Verfassen von Inhalten an, um Richtlinien für eine einheitliche Formatierung und einen einheitlichen Ton einzuhalten

Ein weiterer guter Ratschlag ist, das Wesentliche vorzugeben, ohne den Autor in die Enge zu treiben. Mit ein wenig Anleitung kommt man weit, also lassen Sie die Autoren Ihre inhaltlichen Ziele zum Leben erwecken!

💡 Pro-Tipp: Beim Einfügen interner Links empfehlen Experten, 3-5 Links pro 800 Wörter oder 5-10 für einen Artikel mit 2.000 Wörtern anzustreben. Aber denken Sie daran: Quantität ist nicht alles! Passen Sie Ihre Links an den Typ der Seite an - ob es sich um eine Landing Page, eine Pfeilerseite oder einen Artikel mit hohem Wettbewerbscharakter handelt. Konzentrieren Sie sich vor allem auf die Relevanz und den Wert, den jeder Link Ihren Lesern bringt.

Erstellen eines SEO-Inhaltsbriefs

Wie Maya Angelou sagte: "Die Idee ist, es so zu schreiben, dass die Leute es hören, und es gleitet durch das Gehirn und geht direkt ins Herz"

Klingt anstrengend für, sagen wir, eine Produktbesprechung?

Vielleicht - aber die Wahrheit ist: Mit der richtigen Mischung aus Schlüsselwörtern, Struktur und Erkenntnissen erledigt ein SEO-orientierter Inhalt mehr als nur einen Beitrag, er hilft ihm, eine Verbindung mit den Lesern herzustellen.

Lassen Sie uns also Schritt für Schritt einen Leitfaden für die Erstellung eines SEO-gesteuerten Inhaltsbriefs erstellen, der genau das erledigt.

1. Die Wahl des richtigen Einzelziels

Wenn es darum geht, organischen Traffic zu generieren, ist SEO ein entscheidender Faktor. Aber seien wir ehrlich - nicht jeder Autor ist ein SEO-Experte.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihr Einzelziel-Keyword bereits in der Kurzbeschreibung des Inhalts hervorheben.

Das Ziel-Keyword (oder primäre Keyword) ist der Hauptbegriff, um den sich Ihr Inhalt drehen wird und für den er auf den Ergebnisseiten der Suchmaschinen (SERPs) ranken soll.

Hier eine nicht ganz so lustige Tatsache: 94.74% der Schlüsselwörter erhalten 10 monatliche Suchanfragen oder weniger - die Wahl des richtigen Suchbegriffs erfordert also eine gewisse Strategie.

Das einmal gewählte Einzelziel formt entscheidende Elemente des Inhalts, wie sekundäre Schlüsselwörter, Unterthemen und Möglichkeiten der internen Verknüpfung.

Wie also wählen Sie das richtige Einzelziel-Keyword zu erledigen?

Richten Sie es an Ihren Zielen für den Inhalt und Ihrer Marketingstrategie aus: Das Einzelziel-Keyword sollte den Zweck des Beitrags und die allgemeinen Marketingziele widerspiegeln.

Verwenden Sie Tools für die Keyword-Recherche, um diese Schlüssel zu ermitteln:

Volumen : Die durchschnittliche Zahl der Suchanfragen, die ein Schlüsselwort pro Monat erhält. Ein höheres Volumen bedeutet mehr potenziellen Traffic, also suchen Sie nach Keywords mit einem soliden Volumen

: Die durchschnittliche Zahl der Suchanfragen, die ein Schlüsselwort pro Monat erhält. Ein höheres Volumen bedeutet mehr potenziellen Traffic, also suchen Sie nach Keywords mit einem soliden Volumen Schlüsselwortschwierigkeit (KD) : Dieser Wert gibt an, wie umkämpft es ist, in den Top 10 der Suchergebnisse für dieses Schlüsselwort zu ranken. Eine niedrigere KD bedeutet einen leichteren Weg zur Platzierung - besonders wichtig, wenn die Ressourcen begrenzt sind

: Dieser Wert gibt an, wie umkämpft es ist, in den Top 10 der Suchergebnisse für dieses Schlüsselwort zu ranken. Eine niedrigere KD bedeutet einen leichteren Weg zur Platzierung - besonders wichtig, wenn die Ressourcen begrenzt sind Suchabsicht: Fragen Sie sich, warum die Leute nach diesem Begriff suchen. Suchen sie nach Informationen, vergleichen sie Produkte oder sind sie bereit zu kaufen? Wenn Sie organischen Datenverkehr erhalten möchten, sollten Sie informativen Schlüsselwörtern den Vorrang geben, die der Suchabsicht entsprechen

💡 Profi-Tipp: Suchen Sie nach Schlüsselwörtern, bei denen Suchvolumen und Schwierigkeitsgrad ausgewogen sind. Streben Sie ein monatliches Suchvolumen von mindestens 100, eine Keyword-Schwierigkeit von unter 50-70 % und eine informative Suchabsicht an, um organische, engagierte Leser anzuziehen. Wenn KD zu hoch ist, kann selbst der beste Inhalt Schwierigkeiten haben, im Ranking zu erscheinen.

2. Erstellen einer Liste mit sekundären Keywords

Sekundäre Schlüsselwörter sind so etwas wie die Sidekicks zu Ihrem primären Schlüsselwort, die den Kontext verdeutlichen und die Reichweite Ihres Inhalts vergrößern.

Sekundäre Schlüsselwörter wurden eine große Sache, nachdem Googles Hummingbird-Update das es den Suchalgorithmen ermöglichte, die Bedeutung eines Suchbegriffs zu verstehen, anstatt nur Wörter zu vergleichen.

📌 Beispiel: Denken Sie an "Jaguar" - geht es um das Tier oder um das Auto? Sekundäre Schlüsselwörter wie "Großkatze" oder "Wildtiere" verdeutlichen das Tier, während "Luxusfahrzeug" oder "Sportwagen" auf das Auto abzielen.

Diese konzeptionell verwandten Begriffe werden oft als LSI (Latent Semantic Indexing) Keywords bezeichnet. Sie sind nicht immer Synonyme, sondern helfen den Suchmaschinen, den Kontext des Inhalts zu verstehen.

Notiz: Auch wenn sie kein SEO-Zaubermittel sind, ist die Einbeziehung von sekundären Schlüsselwörtern eine solide Praxis.

3. Durchführen einer SERP-Analyse

Bei einer SERP-Analyse untersuchen Sie, was den Erfolg der Seiten mit den besten Platzierungen für Ihr Einzelziel ausmacht, und nutzen diese Erkenntnisse, um Ihrem Beitrag einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Achten Sie bei der Analyse der einzelnen Seiten mit den besten Platzierungen auf die wichtigsten Elemente:

SERP-Features: Dies sind die "Extras" in den Suchergebnissen, die die Sichtbarkeit erhöhen. Ein Beispiel ist das Featured Snippet, die Box, die die Aufmerksamkeit am oberen Rand der Seite auf sich zieht

Andere häufig vorkommende SERP-Features, die zu beachten sind:

Reiche Schnipsel : Visuelle Verbesserungen in Suchergebnissen, wie z. B. Sterne-Bewertungen von Produktrezensionen

: Visuelle Verbesserungen in Suchergebnissen, wie z. B. Sterne-Bewertungen von Produktrezensionen People Also Ask (PAA) : Frage-Boxen, die sich mit Antworten auf verwandte Abfragen erweitern, insbesondere solche, die mit "was", "warum", "wann" usw. beginnen.

: Frage-Boxen, die sich mit Antworten auf verwandte Abfragen erweitern, insbesondere solche, die mit "was", "warum", "wann" usw. beginnen. Wissenstafeln: Info-Blöcke zu bestimmten Themen, Marken oder Geschäften

Die Nachverfolgung all dieser SERP-Daten kann schnell überwältigend werden. Das ist der Grund ClickUp Dokumente ist sehr nützlich.

erstellen Sie einen gut organisierten Workspace mit der hierarchischen Struktur von ClickUp

Mit diesem Tool können Sie Ihre gesamte Forschung an einem Ort verwalten und mit der ClickUp-Projekthierarchie übersichtlich strukturieren - so können Sie Arbeitsbereiche, Ordner und Listen für einen einfachen Zugriff kategorisieren.

Hier ist es ClickUp's glänzt: Sie können ganz einfach vom Planen zum Handeln übergehen. Verwandeln Sie zum Beispiel Gesprächspunkte aus einer ClickUp Docs-Datei in Aufgaben oder hängen Sie Docs an Aufgaben an, um den Kontext zu erweitern.

vereinfachen Sie Ihr Projektmanagement durch die Umwandlung von Elementen in Aufgaben in ClickUp Docs

Und mit ClickUp's Verbundene Suche ist das Auffinden beliebiger Daten in ClickUp, verbundenen Apps oder sogar auf Ihrem lokalen Laufwerk nur eine Suche entfernt!

4. Entwickeln einer vorläufigen Gliederung

Geben Sie Ihrem Autor einen Startschuss mit einer vorläufigen Gliederung. Diese Gliederung sollte Folgendes enthalten:

Einen Vorschlag für den Titel

Haupt-H2s

Schlüssel H3s

Beschreibungen für jeden Abschnitt

Um Ihre Gliederung zu erstellen, sammeln Sie alle Recherchen, die Sie erledigt haben:

Verwenden Sie nach Möglichkeit primäre und sekundäre Schlüsselwörter als Kopfzeilen

Fügen Sie häufig gestellte Fragen hinzu, die Sie in PAA Boxen gefunden haben

Decken Sie die wichtigsten Themen aus den Beiträgen der wichtigsten Wettbewerber ab, um einen umfassenden Inhalt zu gewährleisten

Damit ist Ihr Briefing fast fertig - Sie müssen es nur noch zu erledigen, indem Sie alles an einem Ort zusammenstellen.

Über 23% der Vermarkter nutzen KI um Inhalte zu skizzieren. Auch Sie können ClickUp Gehirn .

Dieses Tool hilft bei der Erstellung hochwertiger SEO-Gliederungen, indem es Ideen generiert, den Fachjargon vereinfacht und sogar ein Briefing von Grund auf erstellt.

erstellen Sie sofortige Inhaltsübersichten und passen Sie den Ton und die Stimme Ihrer Inhalte mit ClickUp Brain an

Sobald Sie Ihre Gliederung entworfen haben, erwecken Sie sie mit ClickUp Whiteboards . Whiteboards bieten einen visuellen Überblick, der vor allem für Clients und Stakeholder hilfreich ist, um das Gesamtbild schnell zu erfassen.

Außerdem können Sie mit dem Team in Echtzeit zusammenarbeiten - keine Überschneidungen, keine Verwirrung.

Ein von der Masse bevorzugtes Feature? Sie können ein Live-Dokument direkt in das Whiteboard einbetten.

So können Sie Texte bearbeiten, den Status von Aufgaben aktualisieren und auf wichtige Projektdokumente an einem Ort zugreifen. Wenn das Dokument zur Überprüfung bereit ist, senden Sie Ihrem Chef oder Client einfach einen öffentlichen Link zur Ansicht - ohne weitere Schritte!

binden Sie wichtige Dokumente direkt in Ihre Whiteboards ein, um sie einfach nachschlagen zu können

5. Vereinfachung von Workflows zur Erstellung von Inhalten mit ClickUp Automatisierung

Großartig - Sie haben die Gliederung fertig, und Ihr Autor ist auf dem Weg zur Ziellinie.

Aber genau hier stoßen Content Teams oft auf ein Problem: Die Koordination aller nächsten Schritte, von der Freigabe bis zur Aktion, kann den Workflow verzögern.

Das ist der Punkt ClickUp Automatisierung kann den Tag retten. So geht's automatisierung der Erstellung von Inhalten hilft:

Lernen Sie Stacy kennen, die Content-Managerin in einem wachsenden Technologieunternehmen. Sie nutzt ClickUp Automatisierungen, damit ihre Content-Pipeline reibungslos läuft und sie nicht jeden an seine nächsten Schritte erinnern muss.

erstellen Sie benutzerdefinierte Auslöser, Bedingungen und Aktionen, um Ihren Workflow mit ClickUp Automatisierung zu automatisieren

Wenn ein Blogbeitrag den Status "Zur Überprüfung bereit" erreicht, weist ClickUp ihn automatisch dem Editor zu. Sobald der Editor ihn auf "Genehmigt" setzt, benachrichtigt die Automatisierung das Design-Team, um Grafiken für soziale Medien zu erstellen.

Wenn der Beitrag schließlich als "Veröffentlicht" markiert wird, löst die Automatisierung Benachrichtigungen für die Teams für soziale Medien und E-Mail-Marketing aus, um Aktionen zu starten.

💡 Pro-Tipp: Automatisierung kann auch dabei helfen, Ihre Inhalte frisch und optimiert zu halten. Zum Beispiel nutzt das Team hier bei ClickUp die Automatisierung, um einen Optimierungs-Workflow für alle veröffentlichten Blogs auszulösen, die 30 Tage nach ihrem Veröffentlichungsdatum noch kein Ranking haben.

6. ClickUp Kurzvorlage für SEO-Inhalte

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, empfehlen wir die Verwendung von ClickUp's SEO Inhalt Brief Vorlage .

SEO Inhalt Brief Vorlage von ClickUp

Dieses gebrauchsfertige, vollständig anpassbare Dokument enthält alles, was Sie brauchen, um die Einzelziele zu umreißen, die Bedürfnisse der Zielgruppe zu ermitteln und sicherzustellen, dass Ihr Inhalt für Suchmaschinen optimiert ist.

Sie werden alle wesentlichen Punkte abdecken - Zielkeywords, Einzelziele für den Inhalt, Textstil und sogar SEO-Anforderungen. Es ist Ihre erste Anlaufstelle für die Erstellung von Inhalten, die für organischen Traffic sorgen und gleichzeitig alle SEO-Kontrollkästchen erfüllen.

Gleichzeitig, mit der ClickUp Vorlage für den Inhalt können Sie den gesamten Schreibprozess vereinfachen - von der Planung und Priorisierung von Aufgaben bis zur Organisation von Projektdetails in einem kollaborativen Workspace.

Inzwischen ist die ClickUp Inhalt Kalender Vorlage wird die Verteilung von Inhalten planen, terminieren und verwalten.

Inhalt kurze Beispiele

Hier sind vier erfolgreiche Beispiele für Inhalte, die von ClickUp Brain erstellt wurden und die Ihnen eine Vorstellung davon geben können, wie eine effektive Gliederung aussieht.

Beispiel 1:

Titel: Wie man eine erfolgreiche B2B-Verkaufsstrategie aufbaut

Ziel: Leitfaden für Vertriebsmanager und Führungskräfte zur Entwicklung eines strategischen B2B-Vertriebsplans zur Steigerung von Umsatz und Ertrag

Zielgruppe:

Vertriebsleiter

Führungskräfte im Vertrieb

Fachleute für Geschäftsentwicklung

B2B-Vermarkter

Überblick:

Einführung in die B2B-Vertriebsstrategie Definition und Bedeutung einer B2B-Verkaufsstrategie

Übersicht über die Vorteile eines strukturierten Plans für den Vertrieb Markt und Kunden verstehen Durchführen von Marktforschung zur Identifizierung von Einzelzielen

Analysieren der Kundenbedürfnisse und Schmerzpunkte

Segmentierung des Marktes für maßgeschneiderte Ansätze Einstellung klarer Verkaufsziele und -vorgaben Bedeutung der Einstellung von SMART-Zielen (Spezifisch, Messbar, Erreichbar, Relevant, Zeitgebunden)

Abstimmung der Verkaufsziele mit den allgemeinen Zielen des Business Entwickeln eines Wertangebots Ausarbeitung eines überzeugenden Wertangebots, das bei B2B-Käufern Anklang findet

Abgrenzung Ihres Angebots von der Konkurrenz Aufbau eines starken Vertriebsteams Rekrutierung und Schulung von Verkaufstalenten

Fördern einer Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Verbesserung Aufbau eines Vertriebsprozesses und einer Pipeline Entwurf eines schrittweisen Verkaufsprozesses

Verwaltung und Optimierung der Vertriebspipeline für mehr Effizienz Nutzung von Technologie und Tools Nutzung von CRM-Systemen und Tools zur Automatisierung des Vertriebs

Analysieren von Daten, um Vertriebsentscheidungen zu treffen Implementierung von Strategien zur Verkaufsförderung Versorgung der Teams mit den erforderlichen Ressourcen und Schulungen

Abstimmung von Vertriebs- und Marketingaufwand für bessere Ergebnisse Messung und Analyse der Vertriebsleistung Schlüssel-Metriken zur Nachverfolgung der Vertriebsleistung

Verwendung von Analysen zur Verfeinerung und Verbesserung der Vertriebsstrategie Anpassen an Marktveränderungen Flexibel bleiben und auf Markttrends reagieren

Kontinuierliche Aktualisierung der Vertriebsstrategie auf der Grundlage von Feedback und Ergebnissen

Aufforderung zum Handeln:

Ermutigen Sie die Leser, ihre aktuelle Vertriebsstrategie zu überprüfen und die Umsetzung der skizzierten Schritte in Betracht zu ziehen, um ihren Erfolg im B2B-Vertrieb zu steigern.

Ton und Stil:

Professionell und informativ

Fesselnd und motivierend

Verwendung von Beispielen aus der Praxis und Fallstudien

Länge:

Ungefähr 1.500 - 2.000 Wörter

Stichwörter:

B2B-Vertriebsstrategie, Vertriebsplan, Vertriebsziele, Vertriebsprozess, Vertriebsbefähigung, CRM, Vertriebsleistung

📜 Notizen: Das Beste daran sind die automatischen Vorschläge von ClickUp Brain, die hilfreiche Follow-ups generieren können, wie z. B.:

ClickUp Brain verbessert Ihren Produktionsprozess für Inhalte durch strategische Nachbereitung

Diese Follow-ups rationalisieren den Prozess der Erstellung von Inhalten, helfen Ihnen, Ihr Briefing zu verfeinern, um eine maximale Wirkung zu erzielen, und stellen sicher, dass Ihr Team alle notwendigen Hinweise erhält!

Beispiel 2:

Titel: Schaffung einer integrativen Arbeitsplatzkultur: Best Practices für HR Teams

Ziel: HR-Fachleuten werden umsetzbare Schritte zur Förderung eines integrativen und einladenden Arbeitsplatzes an die Hand gegeben.

Einführung:

Kurze Einführung in die Bedeutung von Inklusion am Arbeitsplatz

Hervorhebung der Vorteile einer integrativen Kultur, wie z. B. höhere Mitarbeiterzufriedenheit, bessere Bindungsquoten und mehr Innovation

Gliederung:

a. Verständnis von Inklusivität

Definieren Sie, was Inklusion im Zusammenhang mit dem Arbeitsplatz bedeutet

Erläutern Sie den Unterschied zwischen Vielfalt und Inklusion und betonen Sie, dass es bei der Inklusion darum geht, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich unterschiedliche Menschen willkommen und wertgeschätzt fühlen

b. Bewertung der aktuellen Arbeitsplatzkultur

Geben Sie Tipps, wie HR Teams ihre derzeitige Arbeitsplatzkultur bewerten können

Vorschlag zur Durchführung von Umfragen, Fokusgruppen und Interviews, um Mitarbeiter-Feedback zu sammeln

Hervorhebung der Bedeutung der Identifizierung von Bereichen, in denen die Inklusivität verbessert werden kann

c. Entwicklung einer integrativen Strategie

Skizzieren Sie Schritte zur Entwicklung einer umfassenden Inklusionsstrategie

Betonen Sie die Notwendigkeit, klare Ziele und Einstellungen festzulegen

Erörtern Sie, wie wichtig es ist, die Zustimmung und Unterstützung der Führungsebene zu erlangen

d. Implementierung von integrativen Praktiken

Bieten Sie umsetzbare Schritte für die Implementierung integrativer Praktiken an, wie z. B.:

Einrichtung von Mitarbeiter-Ressourcengruppen (ERGs) Angebot von Schulungsprogrammen für Vielfalt und Integration Schaffung von Mentoring- und Sponsoring-Möglichkeiten für unterrepräsentierte Gruppen Sicherstellung gerechter Einstellungs- und Beförderungspraktiken



e. Förderung eines integrativen Umfelds

Erörterung von Möglichkeiten zur Schaffung eines einladenden Umfelds, wie z. B.:

Ermutigung zu offener Kommunikation und Feedback Würdigung verschiedener Kulturen und Traditionen Bereitstellung flexibler Arbeitsregelungen, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden



f. Messung und Aufrechterhaltung der Inklusivität

Erläutern Sie, wie der Erfolg von Inklusionsinitiativen gemessen werden kann

Schlagen Sie die Verwendung von Metriken vor, wie z. B. die Bewertung des Mitarbeiterengagements, die Verbleibquote und die Vertretung der Vielfalt

Hervorhebung der Bedeutung einer kontinuierlichen Verbesserung und der Anpassung von Strategien nach Bedarf

Schlussfolgerung:

Unterstreichen Sie die Bedeutung von Inklusion am Arbeitsplatz

Ermutigung der Personalverantwortlichen, proaktive Schritte zur Förderung einer integrativen Kultur zu unternehmen

Fordern Sie HR-Teams auf, diese Best Practices noch heute umzusetzen

mit ClickUp Brain und ClickUp Docs erstellen Sie Briefs und verwandeln sie mit einem einzigen Fingertipp in Aufgaben

Beispiel 3:

Titel: Maximierung des ROI mit E-Mail-Marketing-Kampagnen: Strategien für den Erfolg

Zielsetzung: Vermittlung von umsetzbaren Erkenntnissen und Strategien für Geschäfte zur Erstellung von E-Mail-Marketingkampagnen mit hoher Konversionsrate, die effektiv Leads ansprechen und Kunden binden, um letztendlich die Kapitalrendite (ROI) zu maximieren.

Zielgruppe:

Eigentümer von Geschäften, Marketingfachleute und digitale Vermarkter, die ihren Aufwand für E-Mail-Marketing erhöhen und die Leistung ihrer Kampagnen verbessern möchten.

Ton und Stil:

Informativ, professionell und fesselnd. Verwenden Sie eine klare und prägnante Sprache mit praktischen Beispielen und Tipps.

Gliederung:

Einführung Kurze Einführung in die Bedeutung von E-Mail-Marketing in der heutigen digitalen Landschaft

Hervorhebung der potenziellen ROI-Vorteile von gut durchgeführten E-Mail-Kampagnen

Nennen Sie den Zweck des Blogbeitrags: Strategien zur Maximierung des ROI Verstehen Sie Ihr Publikum Diskutieren Sie die Bedeutung der Zielgruppensegmentierung

Erläutern Sie, wie Sie Buyer Personas für eine gezielte Ansprache erstellen

Tipps zum Sammeln und Analysieren von Kundendaten geben Erstellung überzeugender Inhalte Erläuterung der Elemente einer E-Mail mit hoher Konversionsrate (Betreffzeilen, Inhalt, CTAs)

Freigeben von Best Practices für das Verfassen von ansprechenden und personalisierten Inhalten

Beispiele für erfolgreiche E-Mail-Kampagnen einbeziehen Design und Benutzererfahrung Erörterung der Rolle des E-Mail-Designs, um Aufmerksamkeit zu erregen und zum Handeln anzuregen

Tipps zur Optimierung für mobile Endgeräte und Responsive Design

Hervorhebung der Bedeutung von A/B-Tests für Designelemente Automatisierung und Personalisierung Erläutern Sie die Vorteile des Einsatzes von Automatisierungstools für das E-Mail-Marketing

Diskussion von Strategien zur Personalisierung von E-Mails in großem Umfang

Beispiele für automatisierte E-Mail-Workflows (z. B. Begrüßungsserien, Warenkorbabbrüche) anführen Messung des Erfolgs und Optimierung von Kampagnen Skizzieren Sie die wichtigsten Metriken zur Nachverfolgung des Erfolgs von E-Mail-Marketing (Öffnungsraten, Klickraten, Konversionsraten)

Erläutern Sie, wie Sie die Kampagnenleistung analysieren und verbesserungswürdige Bereiche identifizieren können

Tipps für Tests und Iterationen zur kontinuierlichen Optimierung

Fazit

Fassen Sie die in diesem Beitrag besprochenen Schlüsselpunkte zusammen

Unterstreichen Sie die Bedeutung der strategischen Planung und Ausführung für die Maximierung des ROI

Ermutigen Sie die Leser, die freigegebenen Strategien umzusetzen und ihre Ergebnisse zu überwachen

Aufruf zum Handeln:

Laden Sie die Leser ein, ihre Erfahrungen oder Fragen in den Kommentaren freizugeben

Ermutigen Sie die Leser, den Blog zu abonnieren, um weitere Einblicke in das Marketing zu erhalten

verwandeln Sie Ihre Inhalte mit ClickUp in Vorlagen für die späte Nutzung

Beispiel 4:

Titel: Budgetierung für Wachstum: Ein Leitfaden zur Finanzplanung für kleine Geschäfte

Zielsetzung: Eigentümern von Kleinunternehmen werden Strategien und Einblicke in die effektive Finanzplanung und Budgetierung vermittelt, um das Wachstum und die Nachhaltigkeit des Geschäfts zu unterstützen.

Einzelziel: Eigentümer von kleinen Geschäften, Unternehmer und Finanzmanager, die ihre Budgetierung und Finanzplanung verbessern möchten.

Tonfall und Stil: Informativ, praktisch und unterstützend. Verwenden Sie eine klare Sprache mit umsetzbaren Ratschlägen und Beispielen aus der Praxis.

Gliederung:

Einführung Einführung in die Bedeutung der Finanzplanung für kleine Geschäfte

Hervorhebung der Vorteile einer effektiven Budgetierung für das Wachstum des Geschäfts

Angabe des Zwecks des Leitfadens: Bereitstellung praktischer Budgetierungsstrategien Verstehen der Finanzplanung Definition der Finanzplanung und ihrer Rolle für den Erfolg eines Geschäfts

Erörterung der Schlüsselkomponenten eines finanziellen Plans

Erläutern Sie die Bedeutung der Einstellung von Finanzzielen Erstellung eines Budgets Skizzieren Sie die Schritte zur Erstellung eines umfassenden Business-Budgets

Erörterung verschiedener Budgetierungsmethoden (z. B. Nullsummenverfahren, inkrementelles Verfahren)

Tipps zur Vorhersage von Einnahmen und Ausgaben geben Management des Cash Flow Erläutern Sie die Bedeutung des Cash Flow Managements

Strategien zur Aufrechterhaltung eines positiven Cash Flow anbieten

Erörterung von Tools und Techniken für die Cash Flow-Analyse Überwachung und Anpassung des Budgets Hervorhebung der Bedeutung regelmäßiger Budgetüberprüfungen

Tipps zur Anpassung des Budgets auf der Grundlage der Leistung geben

Diskutieren Sie, wie Sie mit unerwarteten finanziellen Herausforderungen umgehen können Schlusswort Fassen Sie die besprochenen Schlüsselpunkte zusammen

Unterstreichen Sie die Bedeutung einer strategischen Finanzplanung

Ermutigung der Leser, die freigegebenen Strategien umzusetzen und ihre Ergebnisse zu überwachen Aufruf zum Handeln: Laden Sie die Leser ein, ihre Erfahrungen mit der Finanzplanung oder ihre Fragen in den Kommentaren freizugeben

Ermutigen Sie die Leser, den Blog zu abonnieren, um weitere finanzielle Einblicke zu erhalten

Tipps zum Schreiben eines effektiven Inhaltsbriefs

Hier sind fünf Best Practices, die sicherstellen, dass Ihre Briefs so effektiv wie möglich sind:

Bieten Sie eine detaillierte Übersicht : Fügen Sie wichtige Informationen wie einen vorläufigen Titel, eine kurze Beschreibung, eine Gliederung mit den wichtigsten Überschriften, die Zielgruppe und die gewünschte Wortzahl ein, um die Autoren von Anfang an anzuleiten

: Fügen Sie wichtige Informationen wie einen vorläufigen Titel, eine kurze Beschreibung, eine Gliederung mit den wichtigsten Überschriften, die Zielgruppe und die gewünschte Wortzahl ein, um die Autoren von Anfang an anzuleiten Spezifizieren Sie das Einzelziel : Erstellen Sie eine klare Zielgruppen-Persona, damit der Autor genau weiß, an wen er sich wendet; geben Sie demografische Details, Schmerzpunkte und Zinsen an, um die Botschaft besser auszurichten

: Erstellen Sie eine klare Zielgruppen-Persona, damit der Autor genau weiß, an wen er sich wendet; geben Sie demografische Details, Schmerzpunkte und Zinsen an, um die Botschaft besser auszurichten Erwartungen an die Wortzahl klar formulieren : Legen Sie eine empfohlene Wortzahl fest, die auf der Analyse von Mitbewerbern und der erforderlichen Tiefe basiert, um das Thema ohne unnötigen Schnickschnack abzudecken; dies hilft, Qualität und SEO-Anforderungen in Einklang zu bringen

: Legen Sie eine empfohlene Wortzahl fest, die auf der Analyse von Mitbewerbern und der erforderlichen Tiefe basiert, um das Thema ohne unnötigen Schnickschnack abzudecken; dies hilft, Qualität und SEO-Anforderungen in Einklang zu bringen Einschließlich SEO-Essentials : Geben Sie primäre und sekundäre Schlüsselwörter, vorgeschlagene interne Links und Hinweise zur Struktur des Inhalts an, damit die Autoren die SEO-Anforderungen mühelos erfüllen können

: Geben Sie primäre und sekundäre Schlüsselwörter, vorgeschlagene interne Links und Hinweise zur Struktur des Inhalts an, damit die Autoren die SEO-Anforderungen mühelos erfüllen können Verwenden Sie einen Styleguide: Verweisen Sie auf einen Styleguide oder geben Sie Anweisungen für den Tonfall und die Sprache, um die Konsistenz mit der Sprache Ihrer Marke in allen Inhalten zu wahren

Häufige Fehler, die bei der Erstellung von Inhalten vermieden werden sollten

Vermeiden Sie diese Fallstricke, um Ihre Inhalte auf dem richtigen Weg zu halten:

Zielgruppenforschung auslassen : Gestaltung des Inhalts ohne ein klares Zielpublikum im Auge zu haben, führt zu generischen oder falsch ausgerichteten Botschaften

: Gestaltung des Inhalts ohne ein klares Zielpublikum im Auge zu haben, führt zu generischen oder falsch ausgerichteten Botschaften Vage Ziele : Wenn das Ziel des Inhalts nicht geklärt ist, kann dies die Autoren verwirren und die Wirksamkeit des Inhalts beeinträchtigen

: Wenn das Ziel des Inhalts nicht geklärt ist, kann dies die Autoren verwirren und die Wirksamkeit des Inhalts beeinträchtigen Mangelnde Konkurrenzanalyse : Wenn Sie Ihre Konkurrenten nicht überprüfen, kann dies dazu führen, dass Ihrem Inhalt wichtige Erkenntnisse fehlen oder er nicht gut platziert wird

: Wenn Sie Ihre Konkurrenten nicht überprüfen, kann dies dazu führen, dass Ihrem Inhalt wichtige Erkenntnisse fehlen oder er nicht gut platziert wird Vergessen von SEO-Richtlinien : Ohne spezifische SEO-Richtlinien laufen Sie Gefahr, Optimierungen und potenzielle Platzierungen zu verpassen

: Ohne spezifische SEO-Richtlinien laufen Sie Gefahr, Optimierungen und potenzielle Platzierungen zu verpassen Uneinheitliche Stilrichtlinien: Inhalte ohne einen definierten Stil können sich für die Leser unpassend oder störend anfühlen

💡 Pro-Tipp: Mit ClickUp Chat ist das Sammeln von Feedback nahtlos. Verwenden Sie @mention, um bestimmte Mitglieder des Teams für schnelle Antworten aufzurufen, und weisen Sie Kommentare an Teamkollegen zu, um sicherzustellen, dass jedes Feedback innerhalb der Aufgabe nachverfolgt und weiterverfolgt wird.

Kurz und bündig: ClickUp's Content Briefs gewinnen jedes Mal

Derzeit konkurrieren 600 Millionen Blogs auf 1,9 Milliarden Websites weltweit.

Mit 7.5 Millionen Blogbeiträge werden täglich veröffentlicht ist der Content Space überfüllt - und das ist eine Untertreibung!

Um Ihre Inhalte frisch, hochwertig und in Synchronisierung mit der Suchabsicht zu halten, sind Content Briefs Ihr goldenes Ticket, besonders wenn sie mit ClickUp erstellt werden.

Die Features von ClickUp stellen sicher, dass jedes Briefing mit Blick auf die Bedürfnisse des Lesers, SEO und den Wert für den Benutzer erstellt wird.

Darüber hinaus kann die KI von ClickUp problemlos auf andere laufende Workspaces zugreifen, um sicherzustellen, dass Ton und Stil in allen Inhalten konsistent mit Ihrer Markenstimme übereinstimmen.

Sind Sie bereit, wirkungsvolle Inhalte einfacher denn je zu erstellen? Erstellen Sie ein Konto auf ClickUp kostenlos!