Wie Sie in Ihrem Business eine effektive Berichterstattung erstellen

Projektmanager überwachen zahlreiche Metriken - Projektleistung, Budgetprognosen, Ressourcenzuweisung - die Liste ist endlos. Vielleicht haben Sie sogar die Aufgabe, diese Daten den Stakeholdern zu präsentieren, um ihnen zu zeigen, wie ein Projekt voranschreitet, und zukünftige Leistungsergebnisse vorherzusagen.

Das Problem ist, dass die von Ihnen verfolgten Metriken lediglich Datenpunkte sind. Ohne eine klare Darstellung geben sie kaum Aufschluss über den Status eines Projekts oder die Auswirkungen auf übergeordnete Ziele des Geschäfts.

Deshalb ist es wichtig, einen soliden Rahmen für die Leistungsberichterstellung zu schaffen.

Zu erledigte Leistungsberichte können ein leistungsfähiges Tool sein, um den Fortschritt von Projekten zu bewerten, Herausforderungen zu erkennen, zukünftige Leistungsergebnisse aufzuzeigen und umsetzbare Erkenntnisse in einem leicht verständlichen Format zu präsentieren.

In diesem Blog gehen wir näher auf die Berichterstellung und ihre Vorteile ein. Außerdem finden Sie einen Schritt-für-Schritt Plan zur Erstellung eines effektiven Systems zur Leistungsberichterstellung für Ihr Geschäft.

Was ist Leistungsberichterstellung?

Die Berichterstellung ist ein systematischer Ansatz zur Bewertung der Leistung eines Projekts oder Produkts im Vergleich zu bestimmten vordefinierten Benchmarks. Dabei werden alle Metriken des Projekts erfasst, analysiert und freigegeben, um die Leistung zu bewerten und Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln.

Zu den wichtigsten Metriken in der Berichterstellung gehören Produktakzeptanz und -nutzung, Kundenzufriedenheit, Umsatz, verdienter Wert und Abwanderungsrate

Warum ist die Berichterstattung über die Leistung wichtig?

Die Berichterstellung bietet Ihnen nicht nur einen umfassenden Überblick über den Fortschritt des Projekts, sondern auch eine Reihe weiterer greifbarer Vorteile. Werfen wir einen Blick auf einige davon:

Bessere Verantwortlichkeit : Ermutigt die Beteiligten, die Eigentümerschaft für ihre Aufgaben und Aktivitäten zu übernehmen, da die einzelnen Ziele in messbare Metriken aufgeschlüsselt werden

: Ermutigt die Beteiligten, die Eigentümerschaft für ihre Aufgaben und Aktivitäten zu übernehmen, da die einzelnen Ziele in messbare Metriken aufgeschlüsselt werden Verbesserte Entscheidungsfindung : Bietet Einblicke aus objektiven Daten, die strategische Initiativen und Entscheidungen leiten

: Bietet Einblicke aus objektiven Daten, die strategische Initiativen und Entscheidungen leiten Informierte Anpassungen : Ermöglicht es den Beteiligten, Bereiche zu identifizieren, die optimiert werden können, damit das Projekt auf Kurs bleibt

: Ermöglicht es den Beteiligten, Bereiche zu identifizieren, die optimiert werden können, damit das Projekt auf Kurs bleibt Besseres Risikomanagement : Hilft bei der Vorhersage künftiger Risiken, indem Anomalien in der Projektleistung und potenzielle Hindernisse aufgezeigt werden

: Hilft bei der Vorhersage künftiger Risiken, indem Anomalien in der Projektleistung und potenzielle Hindernisse aufgezeigt werden Verbesserte Kommunikation: Verbessert die Kommunikation, so dass die Beteiligten, einschließlich Kunden und Investoren, über alles, was im Projekt vor sich geht, informiert sind

Schlüsselkomponenten einer effektiven Berichterstellung

Ihre Berichterstellung muss klar, prägnant und gut strukturiert sein, um umsetzbar und aufschlussreich zu sein.

Im Folgenden finden Sie einige Komponenten, die Sie in Ihren Leistungsbericht aufnehmen sollten, damit er effektiv genutzt werden kann.

🎯 Klare Ziele : Der Leistungsbericht sollte Ihnen einen schnellen und präzisen Überblick über seine Ziele geben

: Der Leistungsbericht sollte Ihnen einen schnellen und präzisen Überblick über seine Ziele geben 📈 KPIs : Enthalten Sie realistische und messbare Metriken, die sich an den Zielen des Projekts orientieren

: Enthalten Sie realistische und messbare Metriken, die sich an den Zielen des Projekts orientieren 📊 Verlässliche Daten: Verwenden Sie die neuesten und genauesten Daten für eine fundierte Entscheidungsfindung

Verwenden Sie die neuesten und genauesten Daten für eine fundierte Entscheidungsfindung 📶 Trends : Markieren Sie Veränderungen in Daten im Laufe der Zeit, um gemeinsame Muster oder wiederkehrende Veränderungen zu erkennen

: Markieren Sie Veränderungen in Daten im Laufe der Zeit, um gemeinsame Muster oder wiederkehrende Veränderungen zu erkennen 🎬 Visuelle Darstellungen : Verwenden Sie Kreisdiagramme, Grafiken oder Diagramme, um Daten visuell ansprechend zu präsentieren

: Verwenden Sie Kreisdiagramme, Grafiken oder Diagramme, um Daten visuell ansprechend zu präsentieren 💡 Verwertbare Erkenntnisse : Fügen Sie Schlussfolgerungen und Empfehlungen hinzu, um eventuelle Lücken zu schließen und das Projekt zu optimieren

: Fügen Sie Schlussfolgerungen und Empfehlungen hinzu, um eventuelle Lücken zu schließen und das Projekt zu optimieren 🏷️ Filter und Beschreibungen : Einfach zu verwendende Filter, Beschriftungen und Tags ermöglichen eine detaillierte Analyse der Daten

: Einfach zu verwendende Filter, Beschriftungen und Tags ermöglichen eine detaillierte Analyse der Daten 🧾 Format: Verwenden Sie eine logische Struktur mit prägnanten Überschriften, einer korrekten Formatierung und klar definierten Abschnitten, damit der Text leicht verständlich ist

🔍 Wussten Sie schon?: Obwohl beide metriken und KPIs helfen bei der Messung der Business Performance, dienen aber unterschiedlichen Zwecken. Während Metriken eine umfassende Ansicht der verschiedenen Aspekte eines Projekts bieten, konzentrieren sich KPIs auf die Schlüsselergebnisse, die mit den Zielen des Geschäfts übereinstimmen.

Arten von Leistungsberichten

Je nach Anwendungsfall können Sie aus verschiedenen Arten von Leistungsberichten wählen. Jeder Typ ist auf eine bestimmte Zielgruppe, ein bestimmtes Ziel oder einen bestimmten Kontext zugeschnitten. Im Folgenden finden Sie einige der gängigen Arten von Leistungsberichten, die von Teams verwendet werden:

1. Operative Leistungsberichte

Diese Berichte bieten Einblicke in die täglichen Aktivitäten einer Organisation und helfen Ihnen, die Effizienz verschiedener Prozesse zu überwachen und deren reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Beispiele: Tägliche Produktionsberichte, Berichte über Incident-Reaktionen, Berichte über den Status der Anlageneffizienz, usw.

2. Berichte über die finanzielle Leistung

Mit diesen Berichten können Sie die finanzielle Situation eines Unternehmens überwachen. Sie enthalten Metriken zu Einnahmen, Ausgaben, Rentabilität und Liquidität, um Ihnen eine umfassende Ansicht aller finanzbezogenen Aktivitäten in einem bestimmten Zeitraum zu geben.

Beispiele: Gewinn- und Verlustrechnungen, Erfolgsrechnungen, Cash Flow-Rechnungen, Ausgabenberichte, berichte über die Auswirkungen auf das Geschäft , etc.

3. Berichte über die Marketingleistung

Ein Bericht über die Marketingleistung gibt Ihnen einen Einblick in die Ergebnisse der verschiedenen Marketingaktivitäten, die Sie in einem bestimmten Zeitraum durchgeführt haben. Sie erfahren, wie effektiv eine Kampagne, ein Kanal oder eine Strategie ein bestimmtes Marketingziel erreicht hat.

Beispiele: Berichte zur Kampagnenleistung, Analyse sozialer Medien, SEO-Leistung, Dashboards für Inhalte, metriken zur Konversionsrate , usw.

4. Berichte über die Leistung des Projekts

Projektleistungsberichte können einen Überblick über den aktuellen Status eines Projekts, wichtige Meilensteine, kritische Fristen und Fortschritte geben. Sie heben hervor herausforderungen des Projektmanagements und helfen Teammitgliedern und Stakeholdern dabei, die Ziele des Projekts im Auge zu behalten.

Beispiele: Abschluss von Meilensteinen, Berichte über Fortschritte, nachverfolgung von Projekten zusammenfassungen der Ressourcenzuweisung, Budgetberichte, usw.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie OKRs und KPIs um geeignete Metriken für die Leistung einzuführen. Denken Sie daran, dass OKRs ehrgeiziger sind und sich auf die Einstellung von Zielen konzentrieren, während KPIs Metriken sind, die an Ergebnisse gebunden sind.

5. Berichte über die Mitarbeiterleistung

Wie der Name schon sagt, verfolgen diese Berichte die Leistung einzelner Mitarbeiter oder Teams innerhalb einer Organisation. Sie bewerten die Fähigkeit der Mitarbeiter, Aufgaben abzuschließen, ermitteln verbesserungswürdige Bereiche und messen die individuelle Produktivität.

Beispiele: Berichte zur Leistungsbeurteilung, Dashboards zur Produktivität, berichte zur Nachverfolgung der Zeiterfassung , etc.

Wie man effektive Leistungsberichte erstellt

Wenn Sie sich fragen, wie Sie einen effektiven Leistungsbericht verfassen können, machen Sie sich keine Sorgen. Wir haben alles für Sie.

Nachfolgend haben wir die einzelnen Schritte beschrieben und einige Tipps für die Erstellung einer perfekten Berichterstellung mit ClickUp .

Für den Kontext ist ClickUp eine Alles-App für die Arbeit. Sie können alle Arten von Arbeit auf einer einzigen Plattform verwalten, einschließlich Dokumentation, Aufgabenzuweisung, Nachverfolgung des Fortschritts, Berichterstellung, Kommunikation, Zusammenarbeit und mehr!

Sind Sie bereit, sich von unzusammenhängenden Systemen und isolierten Informationen zu verabschieden? Dann nichts wie los!

Schritt #1: Bestimmen Sie das Einzelziel für Ihren Bericht

Es ist von entscheidender Bedeutung festzustellen, wer diesen Bericht konsumieren wird und welchen Nutzen er für sie hat. Berücksichtigen Sie die primären und dann die sekundären Interessengruppen.

Ein Vermarkter könnte sich zum Beispiel mit Konversionen, Klicks und Werbeausgaben befassen, während ein Eigentümer eines Geschäfts die Gewinnspannen oder den Wert der Kundenlebenszeit untersucht.

Zu erledigen: Wie definieren Sie Ihre Zielgruppe?

🔍 Bestimmen Sie, wer von den Führungskräften, Projektmanagern, Teammitgliedern und Kunden die einzelnen Abteilungen betrachtet oder für die Schlüssel-Metriken verantwortlich ist

📞 Kommunizieren Sie mit den Beteiligten, um zu verstehen, was sie mit dem Bericht erreichen wollen

📶 Beurteilen Sie das technische Fachwissen Ihrer Stakeholder, um die Tiefe und Komplexität der Informationen zu bestimmen, die in den Bericht aufgenommen werden sollen

Optimieren Sie die Echtzeitkommunikation mit ClickUp Chat

Es ist immer eine gute Idee, mit den Stakeholdern zu kommunizieren und ihre Meinung darüber einzuholen, was sie im Bericht über den Fortschritt sehen wollen. Sie brauchen eine schnelle Möglichkeit, dies zu erledigen, ohne sich auf endlose E-Mail-Ketten und Meetings verlassen zu müssen. ClickUp Chat ist hier, um zu helfen. Mit dem Chat können Sie in Echtzeit mit Stakeholdern und Teams diskutieren, Updates freigeben und die Arbeit schnell erledigen. Das Beste daran ist, dass ClickUp Chat mit KI-Funktionen erweitert wurde, die eine ganz neue Ebene der Produktivität eröffnen.

Nutzen Sie ClickUp Chat für die nahtlose Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Teammitgliedern

Mit ClickUp Chat können Sie:

Mit @mentions einen Thread zur Unterhaltung mit einem beliebigen Mitglied des Teams starten

Kommentare sortieren und direkt aus dem Chat in Aufgaben umwandeln

Jede Unterhaltung mit verwandten Aufgaben, Dokumenten oder Projekten verknüpfen, so dass jeder einen abschließenden Überblick über das Gesprochene hat

Erhalten Sie sofortige Antworten von ClickUp Gehirn , Ihrem persönlichen KI-Assistenten, wenn ein Kollege Ihnen eine Frage zur Arbeit stellt

Fassen Sie lange Unterhaltungen zusammen, damit Sie einen Überblick über die wichtigsten Punkte erhalten (ideal, um nach einem Urlaub wieder auf den neuesten Stand zu kommen 🏖️)

Schritt #2: Ziele und Schlüssel-Leistungsindikatoren festlegen

Als Nächstes müssen Sie entscheiden, welche Ziele und Leistungsindikatoren in den Bericht aufgenommen werden sollen, damit die Informationen eindeutig und klar definiert sind.

Ziele stellen sicher, dass der Bericht mit den Zielen der Interessengruppen übereinstimmt, während KPIs taktische und quantifizierbare Indikatoren für Ihren Erfolg und Ihre Leistung sind.

**Zu erledigen: Ziele und KPIs für Ihren Leistungsbericht

❓Finden Sie das "Warum" heraus. Warum ist es wichtig? Wofür soll der Bericht letztendlich verwendet werden?

🎯 Setzen Sie sich realistische und messbare Ziele, die mit den Organisationszielen übereinstimmen

📌 Wählen Sie umsetzbare und relevante KPIs, die einen direkten Einfluss auf die übergeordneten Ziele haben

✅ Entscheiden Sie Ihre KPI-Berichterstattung rahmen (wöchentliche, monatliche oder objektspezifische Berichte), damit die Beteiligten die richtigen Erkenntnisse zur richtigen Zeit erhalten

Einstellen und Nachverfolgen von SMART-Zielen mit ClickUp Goals

Sobald Sie eine Basis für die Projektleistung festgelegt und Ihre Ziele identifiziert haben, kann ClickUp Sie bei deren Umsetzung unterstützen. Verwenden Sie ClickUp-Ziele zur Nachverfolgung und Verwaltung aller Ihrer Schlüsselziele an einem Ort. Legen Sie klare Zeitleisten und Einzelziele (Geld-, Zahlen- oder Aufgabenziele) fest, um sicherzustellen, dass Ihr Team auf dem richtigen Weg ist, seine Ziele zu erreichen.

Sie können mehrere zusammenhängende Ziele für Ziele festlegen und diese in Ordnern gruppieren.

Nutzen Sie ClickUp Goals zur Nachverfolgung Ihrer Fortschritte bei der Erreichung wichtiger Ziele

Visualisieren Sie den Fortschritt jedes Ziels in Form von Prozentsätzen, damit Sie Deadlines und Zeitplänen immer einen Schritt voraus sind.

Pro-Tipp: Verwenden Sie das Fortschritts-Rollup in ClickUp Goals, um eine status-Bericht für das Projekt der den aktuellen Status und die fertiggestellten Meilensteine hervorhebt. Er ist ein hervorragendes Tool für die Nachverfolgung der Leistung und die Rechenschaftslegung.

Ein Schlüssel zur Berichterstellung über die Leistung ist die Sammlung genauer, unvoreingenommener Daten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Daten beseitigen die Subjektivität, ermöglichen ein Benchmarking und zeigen wiederkehrende Muster auf. Falsche Daten führen zu unregelmäßigen, vagen und unzuverlässigen Berichterstellungen.

**Wie können Sie die Datenerfassung rationalisieren?

📝 Verwenden Sie mehrere (standardisierte) Quellen für eine unvoreingenommene Datenerfassung - Umfragen, Analysetools, Dashboards und KPIs

🔍 Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Tools und Methoden zur Datenerhebung, um Diskrepanzen zu vermeiden

🤖 Nutzen Sie die Automatisierung zur Minimierung von Fehlern

Nehmen Sie zum Beispiel die Userpilot+ClickUp-Integration. Nehmen wir an, ein Benutzer hat einen wichtigen Schritt im Onboarding-Workflow übersprungen und dadurch eine Benachrichtigung von Userpilot ausgelöst. Diese Daten werden dann an ClickUp gesendet, das automatisch die Erstellung einer Aufgabe "Follow up mit Kunde A beim Onboarding" initiiert. Die Aufgabe wird dann einem internen Mitglied des Teams zur weiteren Bearbeitung zugewiesen.

Ein weiteres cleveres Feature ist die ClickUp Formular Ansicht . Erstellen Sie Umfragen, Feedback Formulare oder Bewertungen, um standardisierte Daten zu sammeln. Formulare sind leicht anpassbar, so dass Sie sie auf die zu erfassenden Daten zuschneiden können.

Erstellen Sie Formulare und erfassen Sie wichtige Daten mit ClickUp Form View

Die Antworten werden automatisch organisiert, so dass Sie die Daten leichter weiterverarbeiten können. Sie können auch in verfolgbare Aufgaben umgewandelt und dem Workflow Ihres Teams hinzugefügt werden, um zum richtigen Zeitpunkt Folgemaßnahmen zu ergreifen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie analytik-Vorlagen um die sich wiederholende Aufgabe der Datenorganisation zu eliminieren und sie für jedes Mitglied Ihres Teams leicht zugänglich zu machen.

Schritt #4: Erstellen und Freigeben des Leistungsberichts

Sobald Sie über die Parameter zur Bewertung der Leistung Ihres Projekts verfügen, besteht der nächste Schritt darin, die Daten zu dokumentieren.

Verwenden Sie eine logische Struktur für die Berichterstellung, die leicht verständlich ist und sich nur auf die wichtigsten Ergebnisse konzentriert. Geben Sie den Bericht für die wichtigsten Interessengruppen frei, um deren Erkenntnisse und Empfehlungen einzuholen, und gestalten Sie ihn so umfassend wie möglich.

Wie erstellt man einen gut strukturierten Bericht?

erläutern Sie, was die Daten für die Leistungsergebnisse bedeuten und wie sie sich auf den Fortschritt eines Projekts oder auf die Leistung des Geschäfts insgesamt auswirken könnten, anstatt sie nur zu präsentieren

📈 Verwenden Sie einen Trendbericht, um wiederkehrende Themen und Anomalien in der Leistung zu erläutern und zu erklären, wie sie sich auf die Ziele auswirken könnten

📊 Versuchen Sie, wo immer möglich, Visualisierungen wie Diagramme und Grafiken zu verwenden, um die Daten leichter verständlich zu machen

Erstellen Sie gemeinsam mit Ihrem Team detaillierte Berichte mit ClickUp Docs

Stellen Sie alle relevanten Informationen zusammen, die Sie gesammelt haben, und erstellen Sie ein spezielles Dokument, um diese Daten an einem einzigen Ort zu verwalten ClickUp Dokumente .

Verwenden Sie verschachtelte Seiten, um Ihren Bericht in mehrere kleinere Abschnitte zu unterteilen. Auf diese Weise können Benutzer direkt zu den Informationen gelangen, die für sie wichtig sind, ohne sich durch andere Seiten durcharbeiten zu müssen.

Erstellen Sie mit ClickUp Docs umfassende SOPs zur Nachverfolgung von Leistungen

Die integrierten Stil- und Formatierungsoptionen in ClickUp Docs helfen Ihnen, Ihren Bericht mit Abschnitten, Aufzählungspunkten, Diagrammen und Tabellen logisch zu strukturieren.

Mit Kommentaren und Tags können Sie auch Beteiligte zur gemeinsamen Arbeit an Ihren Berichten einladen. Wandeln Sie beliebige Texte in verfolgbare Aufgaben um und weisen Sie sie einem anderen Mitglied Ihres Teams zur Weiterbearbeitung zu.

ClickUp Vorlage für Leistungsberichte

Am besten beginnen Sie mit dem Entwurf Ihres Leistungsberichts, indem Sie die ClickUp Vorlage für den Leistungsbericht . Es handelt sich um ein gebrauchsfertiges, anpassbares Dokument, das zur Überwachung der Leistung eines beliebigen Projekts verwendet werden kann.

Außerdem hilft es Ihnen, den Überblick über kritische KPIs und Metriken zu behalten, ohne den Aufwand, einen Bericht von Grund auf zu erstellen.

ClickUp Vorlage für Leistungsberichte

Mit dieser Vorlage können Sie:

Intuitive Visualisierungstools verwenden, um Ihre Daten besser darzustellen und Trends und Muster zu analysieren

Eine Übersicht über die Metriken der Projektaktivitäten, KPIs und mehr in Echtzeit erhalten

Die Leistung des Teams anhand der vordefinierten Projektziele und -vorgaben messen

Die Berichterstellung automatisieren, so dass Sie immer über die neuesten Updates eines Projekts informiert sind

Schritt #5: Überprüfung und Verbesserung der Berichterstellung

Dies ist der Teil, in dem Sie systematisch die Genauigkeit Ihres Systems zur Leistungsberichterstellung überwachen und bewerten, wie es genutzt und umgesetzt wird.

Wie können Sie Ihren Prozess der Berichterstellung verbessern?

🗓️ Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Datenquellen und tools, um die Daten zu validieren und sicherzustellen, dass es keine Fehler oder Lücken gibt

🔡 Verwenden Sie standardisierte Datenformate und Terminologien, damit die Berichte in den verschiedenen Abteilungen und Funktionen des Geschäfts stets einheitlich sind

📊 Nutzen Sie interaktive Dashboards, um die Überwachung und Analyse von Daten in Echtzeit zu erleichtern

Freigabe von Berichten und Einblicken mit ClickUp Dashboards

Verbessern Sie Ihre Berichterstellung und überwachen Sie die Metriken für den Abschluss von Projekten mit ClickUp Dashboards .

Dashboards sind vollständig anpassbar und ermöglichen Ihnen die Ansicht der wichtigsten Daten in einem einzigen, zentralisierten Space. So können Sie Fortschritte schnell überwachen, Engpässe im Workflow erkennen und Leistungsmetriken leicht nachverfolgen.

Verschaffen Sie sich mit ClickUp Dashboards einen umfassenden Überblick über die Leistung von Projekten

Mit Echtzeit-Einblicken in technische und qualitative Parameter, Budget-Performance, Team-Fortschritt und mehr, ist es einfacher, auf die neuesten Informationen zuzugreifen und die strategische Entscheidungsfindung zu verbessern.

💡 Pro-Tipp: Erstellen Sie einen eigenen OKR Dashboard mit ClickUp Dashboards, um den Fortschritt von Zielen nachzuverfolgen. Visualisierungstools wie Heatmaps, Balkendiagramme und Kreisdiagramme helfen, komplexe Daten so zusammenzufassen, dass sie leicht verständlich sind.

Best Practices für die Berichterstattung über die Leistung

Die Erstellung eines effektiven Leistungsberichts kann schwierig sein. Wenn Sie jedoch einige Best Practices befolgen, können Sie Ihre Berichterstellung rationalisieren.

Im Folgenden finden Sie eine Checkliste der Dinge, die Sie bei der Erstellung eines Leistungsberichts beachten sollten:

📌 Verfügt Ihr Bericht über ein klar definiertes Objekt?

📌 Wer ist Ihr Einzelziel?

📌 Haben Sie Ihren Bericht logisch strukturiert mit klaren Abschnitten, Höhepunkten und Schlussfolgerungen?

📌 Können Sie die Daten mit Hilfe von Visualisierungstechniken vereinfachen?

📌 Enthält Ihr Bericht eine Erzählung, die den Kontext, den Konflikt und die Lösung der präsentierten Daten hervorhebt?

📌 Wirkt Ihre Präsentation ausgefeilt, präzise und sachdienlich?

Gemeinsame Herausforderungen bei der Berichterstattung über die Leistung

Hier finden Sie einige der häufigsten Herausforderungen bei der effektiven Berichterstellung und wie Sie diese bewältigen können.

Die Berichterstellung kann schnell sehr kompliziert werden, vor allem, wenn Daten aus mehreren Quellen verarbeitet werden. Es kann überwältigend sein und eine Herausforderung darstellen, aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.

Um dies zu vermeiden:*

✅ Erstellen Sie eine Liste der übergreifenden Ziele des Projekts und legen Sie die dafür erforderlichen Leistungsindikatoren und Daten fest

✅ Verwenden Sie zusammenfassende Dashboards und Filter, damit die Beteiligten die Dinge auf einen Blick sehen können; fügen Sie Links zu detaillierten Berichten für diejenigen ein, die nach genaueren Details suchen

✅ Entscheiden Sie sich für eine wöchentliche oder monatliche Berichterstellung, anstatt sie täglich zu erledigen, wenn dies nicht erforderlich ist

Einige Stakeholder benötigen möglicherweise Hilfe bei der genauen Interpretation der Daten und dem Verständnis, wie sie sich auf die Ziele des Projekts auswirken.

*Um dies zu vermeiden:

✅ Nutzen Sie Datenvisualisierungstechniken, um komplexe Daten so darzustellen, dass sie leichter zu verstehen sind

✅ Schulen Sie Teams darin, wie sie Daten analysieren und effektiv interpretieren können

✅ Fügen Sie kontextbezogene Zusammenfassungen ein, um den Stakeholdern zu helfen, das Was, Warum und Wie hinter dem Bericht zu verstehen, ohne in zu viele Details einzutauchen

Wenn die erhobenen Daten nicht eindeutig oder ungenau sind, führt dies zu einer falschen Berichterstellung und kann zu Abweichungen bei Ihren Schlüsselergebnissen führen.

*Um dies zu vermeiden:

✅ Schaffen Sie einen Rahmen für die Standardisierung der Datenerfassung und Berichterstattung über verschiedene Quellen, Teams und Funktionen hinweg

✅ Führen Sie regelmäßige Audits durch, um Ihre Daten zu validieren und sicherzustellen, dass keine Fehler vorliegen

✅ Limitieren Sie die manuelle Dateneingabe und nutzen Sie die Automatisierung, wo immer dies möglich ist

4. Fehlen von umsetzbaren Erkenntnissen

Ein häufiges Problem bei Leistungsberichten besteht darin, dass sie Daten präsentieren, ohne echte und umsetzbare Schlussfolgerungen zu liefern. Dies konterkariert den Zweck Ihres Berichts.

Um dies zu vermeiden:

✅ Versuchen Sie, mit den präsentierten Daten eine Geschichte zu erzählen - stellen Sie einen Kontext her, verwenden Sie nachvollziehbare Beispiele und stellen Sie eine Verbindung her

✅ Fügen Sie Empfehlungen hinzu, was mit den Daten erreicht werden kann. Verwenden Sie Fallstudien und praktische Beispiele von Kollegen, die ähnliche Strategien angewendet haben, um zu zeigen, was erreicht werden kann

✅ Verwenden Sie die richtige Art von Daten, um Ihre Erzählung zu untermauern, so dass sie für Ihr Publikum leichter nachvollziehbar ist

Ein Leistungsbericht misst den erwarteten Fortschritt eines Projekts im Vergleich zum tatsächlichen Fortschritt. Er bildet die Grundlage für datengestützte Entscheidungen und wirkungsvolle Initiativen.

Genau aus diesem Grund müssen Sie sich auf die Erstellung effektiver Leistungsberichte konzentrieren, die sich mit den wachsenden Anforderungen des Geschäfts weiterentwickeln können.

