Krankmeldung per Textnachricht (+Beispiele)

Erinnern Sie sich an die Komödie Ferris Bueller's Day Off von 1986?

Ferris hatte einen genialen Plan, um sich einen Tag krank zu melden und seine Freiheit zu genießen. Seine Streiche waren zwar urkomisch, aber die meisten von uns haben vielleicht nicht den Luxus oder den (fehlenden) moralischen Kompass, um so etwas durchzuziehen.

Aber an Tagen, an denen man aufwacht und sich nicht gut fühlt, ist es nicht die beste Option, sich durchzudrängen. Sich krank zu melden ist wichtig, um Ehrlichkeit und Professionalität in der kommunikation im Team und die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien.

Ganz gleich, ob Sie mit der Grippe kämpfen, einen familiären Notfall zu bewältigen haben oder einfach einen Tag für Ihre geistige Gesundheit brauchen - dieser Artikel hilft Ihnen anhand verschiedener Beispiele und Vorlagen bei der Erstellung von Textnachrichten für Krankmeldungen.

Einfache Änderungen können aus einem vagen "Ich bin heute nicht da" ein klares "Ich fühle mich unwohl und sorge dafür, dass meine Aufgaben erledigt werden" machen, um Ihren Ruf bei der Arbeit zu wahren - keine Intrigen erforderlich!

Best Practices für das Versenden eines Textes für den Krankentag

Kommunikation ist die Währung bei der Arbeit mit einem Team. Aber warum ist eine Textnachricht besser, als sich krank zu melden? Ganz einfach: Textnachrichten sind sowohl für den Absender als auch für den Empfänger bequem.

Ihr Chef oder Vorgesetzter kann die Nachricht lesen, wann es ihm passt, so dass sein Arbeitsablauf nicht unterbrochen wird. Außerdem bieten Texte im Gegensatz zu Telefonanrufen eine schriftliche Aufzeichnung Ihrer Kommunikation, wodurch die Gefahr von Missverständnissen verringert wird.

👀 Wussten Sie schon?

Eine Studie des U.S. Bureau of Labor Statistics berichtet, dass 63 % der Arbeitnehmer in den USA erhalten nach einem Jahr im Beruf durchschnittlich acht bezahlte Krankheitstage pro Jahr.

Ihr business-Nachrichten spiegelt Ihre Professionalität, Ihren Respekt und Ihre Integrität am Arbeitsplatz wider. A gut geschriebene Abwesenheitsnachricht sorgt für Klarheit und minimiert die Unterbrechung für Ihr Team.

Umgekehrt kann eine schlecht formulierte Krankmeldung Verwirrung stiften und Ihr Team unterbrechen work-Life-Balance indem sie die Beziehungen belasten oder sogar gegen die Unternehmensrichtlinien verstoßen, die einen bezahlten Krankenurlaub mit bestimmten Anforderungen vorsehen.

Lesen Sie auch: Gewinnen Sie Ihre Stunden zurück: die 10 besten Tools zur Verwaltung des Posteingangs für maximale Effizienz Hier finden Sie einige Best Practices, mit denen Sie unnötige Komplikationen vermeiden können.

Machen Sie es kurz und bündig

Gehören Sie zu den Menschen, die sich schuldig fühlen, wenn sie sich krankschreiben lassen? Auch wenn Sie das nicht tun sollten, könnte dies dazu führen, dass Sie Ihre Situation zu sehr erklären.

Wenn Sie Ihren Vorgesetzten informieren, sollten Sie es vermeiden, zu viel zu erzählen oder lange Erklärungen abzugeben. Beschränken Sie sich auf das Wesentliche:

Sprechen Sie Ihren Chef förmlich an

Erwähnen Sie den Grund für Ihre Abwesenheit

Geben Sie Ihren Plan für die Bewältigung der Aufgaben an

Aktualisieren Sie Ihre Verfügbarkeit für die nächsten oder übernächsten Tage

Ihr Vorgesetzter braucht keine lange Beschreibung Ihrer Symptome. Wenn Sie sich kurz fassen, zeugt das von Respekt vor seiner Zeit und von Professionalität Ihrerseits.

📌 Beispiel:

"Guten Morgen, John. Ich bin heute krank und werde nicht zur Arbeit kommen können. Ich habe das Team über meine Abwesenheit informiert und werde Sie heute Abend über meine Verfügbarkeit für morgen informieren. Vielen Dank."

So früh wie möglich benachrichtigen

Viele Arbeitgeber schätzen es, wenn Sie so früh wie möglich Bescheid geben, wenn Sie bei der Arbeit fehlen. So haben sie Zeit, den Zeitplan anzupassen oder eine Vertretung zu finden.

Wenn Sie also spüren, dass es Sie nach der Arbeit in den Fingern juckt, ist es eine gute Idee, Ihren Text heute abzuschicken, anstatt ihn erst morgen zu schicken.

Je früher Sie mitteilen, dass Sie nicht zur Arbeit kommen können, desto besser ist es für alle Beteiligten. Es geht darum, Störungen zu minimieren und einen reibungslosen Flow der Arbeit zu gewährleisten.

📌 Beispiel:

_"Guten Abend, John. Ich habe mich heute bei der Arbeit unwohl gefühlt und muss mich für morgen krank melden. Ich habe das Team informiert und wollte Ihnen sofort Bescheid geben, damit Sie Vorkehrungen für meine Abwesenheit treffen können. Ich werde Sie morgen auf dem Laufenden halten. Vielen Dank."

Erforderliche Informationen bereitstellen

Je nach Unternehmensrichtlinien müssen Sie möglicherweise Details wie eine ärztliche Notiz oder den voraussichtlichen Zeitpunkt Ihrer Rückkehr angeben. Besprechen Sie diese Anforderungen am besten im Voraus mit Ihrem Vorgesetzten.

Denken Sie daran, dass Sie nicht verpflichtet sind, persönliche Details freizugeben - nur so viel, dass Sie erklären können, warum Sie nicht arbeiten können und wie lange Sie möglicherweise abwesend sind.

📌 Beispiel:

"Hallo, John. Ich leide unter Grippesymptomen und muss mich drei Tage krankschreiben lassen. Ich werde das Team informieren und bei Bedarf eine ärztliche Notiz vorlegen. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie noch etwas brauchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis."

Vorlagen und Beispiele für Texte zur Krankmeldung

Ein professioneller Text ist wichtig, aber bedeutet das, dass Sie sich hinsetzen müssen, um die perfekte Nachricht mit einem Thermometer im Mund zu erledigen? Ganz und gar nicht!

Verwenden Sie diese anpassbaren vorlagen für die Kommunikation um geeignete Mitteilungen an Ihren Manager oder Chef direkt zu verfassen.

Ein einfacher Text für einen Krankheitstag ist perfekt für eine plötzliche, kurzfristige Erkrankung. Er ist direkt und liefert die notwendigen Informationen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen.

📝 Vorlage:

"Guten Morgen, [Name des Chefs]. Ich fühle mich nicht wohl und muss mich krankschreiben lassen. Ich habe mich mit [Name des Kollegen] in Verbindung gesetzt, um mich zu vertreten. Ich werde Sie im Laufe des Tages darüber informieren, ob ich morgen wieder zur Arbeit kommen kann. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis."

Beispiel für einen längeren Krankenstand

Wenn Sie mehrere Tage Urlaub brauchen, z. B. zur Genesung oder für eine Operation, teilen Sie die voraussichtliche Dauer Ihres Urlaubs und die Regelungen für Ihre Arbeit mit. Wenn Sie Ihre voraussichtliche Abwesenheit im Voraus mitteilen, kann Ihr Chef die Ressourcen besser verwalten.

📝 Vorlage für eine längere Krankschreibung:

"Hallo, [Name des Chefs]. Bei mir wurde [Krankheit] diagnostiziert und ich brauche von [Startdatum] bis [Enddatum] Ruhe. [Name des Kollegen] hat sich freundlicherweise bereit erklärt, für mich einzuspringen. Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie Unterlagen oder andere Details benötigen, um die Übergabe zu erleichtern. Thank you."

Vorlage für einen Erholungsurlaub nach einer Operation:

"Hallo, [Name des Chefs]. Ich unterziehe mich einer Operation und werde Zeit brauchen, um mich zu erholen. Mein Arzt hat mir empfohlen, mich von [Startdatum] bis [Enddatum] auszuruhen, in dieser Zeit werde ich Urlaub nehmen. Ich werde Sie jedoch über meinen Genesungsprozess auf dem Laufenden halten und sicherstellen, dass alle meine Arbeiten vor meiner Abreise erledigt sind. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie eine ärztliche Notiz oder weitere Einzelheiten benötigen. Ich danke Ihnen für Ihren Support."

Notfälle in der Familie

Manchmal geht es bei Notfällen nicht um Ihre Gesundheit, sondern um Familienmitglieder. In diesen Situationen müssen Sie genauso klar und respektvoll sein.

Lassen Sie Ihren Chef wissen, dass Sie sich um eine dringende Situation kümmern, aber vermeiden Sie unnötige persönliche Details.

📝 Vorlage für die Beurlaubung eines kranken Familienmitglieds:

"Hallo, [Name des Chefs]. Ich muss mir heute freinehmen, um ein krankes Mitglied meiner Familie zu pflegen. Ich werde sicherstellen, dass meine Aufgaben abgedeckt sind, und Sie informieren, wenn zusätzliche Zeit benötigt wird. Vielen Dank für Ihr Verständnis."

📝 Vorlage für Urlaub für kranke Kinder:

"Guten Morgen, [Name des Chefs]. Meinem Kind geht es nicht gut, und ich muss zu Hause bleiben, um es zu pflegen. In der Zwischenzeit hat sich [Name des Kollegen] freundlicherweise bereit erklärt, alle meine wichtigen Aufgaben zu übernehmen. Ich werde Sie bis zum Ende des Tages über meine morgige Verfügbarkeit informieren. Ich danke Ihnen für Ihre Rücksichtnahme während dieser Zeit."

📝 Vorlage für die Beurlaubung im Trauerfall:

Der Verlust eines geliebten Menschen ist nie einfach, und der Trauerurlaub ermöglicht es Ihnen, zu trauern und Ihre Aufgaben ohne den zusätzlichen Stress der Arbeit zu bewältigen.

Informieren Sie Ihren Chef direkt und geben Sie die notwendigen Details an, wobei Sie die Nachricht kurz und respektvoll halten sollten.

"Hallo, [Name des Chefs]. Ich habe vor kurzem ein nahes Mitglied meiner Familie verloren und muss mir ein paar Tage Trauerurlaub nehmen, um bei meiner Familie zu sein. Ich werde ab [Startdatum] von der Arbeit abwesend sein und am [Rückkehrdatum] zurückkehren. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis."

📝 Vorlage für Familiennotfallurlaub:

"Hallo, [Name des Chefs]. Ich habe es mit einem familiären Notfall zu tun, der meine sofortige Aufmerksamkeit erfordert. Ich habe meine Abwesenheit dem Team mitgeteilt, und [Name des Kollegen] wird mich heute freundlicherweise vertreten. Ich werde morgen wieder zur Arbeit kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld."

Tag der psychischen Gesundheit

Burnout am Arbeitsplatz ist kein Scherz. In der Tat wird berichtet, dass 52 % der Arbeitnehmer unter Burnout leiden und 67 % gaben an, dass es sich nach der COVID-19-Pandemie verschlimmert hat.

Die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist wichtiger denn je geworden, und eine Auszeit für die psychische Gesundheit ist genauso wichtig wie eine Auszeit bei körperlicher Krankheit, um ein positives Arbeitsumfeld zu schaffen .

📝 Vorlage:

"Hallo, [Name des Chefs]. Ich fühle mich heute geistig überfordert und glaube, dass es für mein Wohlbefinden am besten ist, einen Tag der geistigen Gesundheit zu nehmen. Ich habe vor, mich auszuruhen und neue Energie zu tanken, und werde morgen wieder an die Arbeit gehen. Ich habe das Team informiert, und es hat sich bereit erklärt, für mich einzuspringen. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis."

Kollegen informieren

Wenn sich Ihre Abwesenheit auf die Zusammenarbeit im Team auswirkt, informieren Sie Ihre Teamkollegen klar und deutlich sofort über Messaging über den Fortschritt und die Eigentümerschaft an Ihren Aufgaben.

Gelöschte Kommunikation kann Unterbrechungen minimieren, insbesondere in schnelllebigen Arbeitsumgebungen. Und die Verfügbarkeit von team-Kommunikationssoftware hat es viel einfacher gemacht, Ihr Team auf dem Laufenden zu halten.

Vorlage für die Information der Kollegen:

"Hallo, Team! Ich fühle mich heute unwohl und nehme einen Tag Urlaub. Ich habe [bestimmte Aufgaben] auf unserem ClickUp Board aktualisiert, einschließlich Fristen, Prioritäts-Tags und Notizen für bestimmte Aufgaben. Sagen Sie mir Bescheid, wenn etwas geklärt werden muss. Danke, dass Sie das Projekt am Laufen halten!"

📝 Vorlage für die Berichterstattung über bestimmte Kollegen:

"Hallo, [Name des Kollegen]. Ich habe einen familiären Notfall und werde heute nicht zur Arbeit kommen können. Könnten Sie bitte [bestimmte Aufgabe] für mich übernehmen? Ich habe alle Einzelheiten in [tool] unter dem Abschnitt [Aufgabe/Projektname] freigegeben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Informationen benötigen. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen!"

Was man beim Texting in Sick vermeiden sollte

Eine Textnachricht bei Krankheit sollte professionell und respektvoll sein. Hier sind einige häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten, damit Sie diese Standards einhalten können.

Unverbindliche Sprache verwenden

Bewahren Sie in Ihrer Kommunikation immer einen professionellen Ton, auch wenn Sie krank sind. Verwenden Sie korrekte Begrüßungen, abgeschlossene Sätze und angemessene Abschlüsse anstelle von Nachrichten wie "Yo, ich bin krank. Bin nicht da. Peace out!"

Verwenden Sie eine der Vorlagen oben oder versuchen Sie KI Schreib-Tools um eine professionelle Nachricht zu verfassen. Dies zeugt von Respekt für die Beziehungen am Arbeitsplatz und erhält Ihr professionelles Image.

Ausführlich sein

Halten Sie Ihre Nachricht kurz und bündig. Konzentrieren Sie sich auf die wesentlichen Informationen - den Grund für Ihre Abwesenheit, die Dauer und die Pläne zur Abdeckung der Arbeit.

Vermeiden Sie unnötige Details, die nicht dazu beitragen, dass der Arbeitsplatz Ihre Situation versteht.

Das Unternehmensprotokoll nicht befolgen

Wenn Ihr Unternehmen bestimmte Unterlagen oder Zeiträume für die Kündigung vorschreibt, erwähnen Sie diese in Ihrer Nachricht. Damit zeigen Sie, dass Sie die Unternehmensrichtlinien kennen und respektieren.

Keine Angabe der Eigentümerschaft für eine Aufgabe

Teilen Sie mit, wie Ihr Team/Ihre Kollegen Ihre Aufgaben während Ihrer Abwesenheit wahrnehmen werden. Erwähnen Sie, wer für bestimmte Aufgaben oder Projekte zuständig ist, und stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Informationen für Ihr Team zugänglich sind.

Unklare Nachrichtenübermittlung

Vermeiden Sie es, Ihren Vorgesetzten mit vagen Aussagen wie "Ich schaffe es heute vielleicht nicht zur Arbeit." zu verwirren Seien Sie stattdessen geradeheraus, was Ihre Situation angeht.

Zweideutigkeit kann zu Missverständnissen führen, die den Workflow beeinträchtigen und unnötigen Stress für Ihren Vorgesetzten und Ihr Team verursachen.

Anstatt die Klarheit bis zur letzten Minute hinauszuzögern, melden Sie sich bald per Text krank, damit Ihr Team Zeit hat, für Sie einzuspringen.

Übermäßiges Teilen

Es ist unnötig, intime medizinische Details preiszugeben. Beschränken Sie sich auf grundlegende Informationen, die Ihrem Team helfen, im Falle einer unerwarteten Erkrankung entsprechend zu planen. Wenn Sie zu viele Informationen weitergeben, verletzen Sie nicht nur Ihren Datenschutz, sondern können auch bei anderen Unbehagen auslösen.

⚠️ Hier ist ein Beispiel dafür, was man NICHT zu erledigen hat:

"Hi, [Name des Chefs], ich hatte eine harte Nacht mit Magenproblemen und bin seit 2 Uhr morgens auf der Toilette. Ich kann heute nicht kommen." Diese Details sollten Sie besser weglassen.

Dadurch wird sich Ihr Vorgesetzter wahrscheinlich nur unwohl fühlen, ohne dass er weiß, wie lange Sie im Urlaub sind und wie Ihre Arbeit in Ihrer Abwesenheit geregelt wird.

Pro-Tipp: Zu den Ausnahmen vom Freigeben medizinischer Details für Ihren Krankheitsurlaub gehören Details und/oder Unterlagen, die gemäß dem Family and Medical Leave Act 1993\ erforderlich sind.

Die Kommunikation mit Ihrem Team muss nicht überwältigend sein, wenn Sie sich nicht wohl fühlen. Eine einfache tool für die Kommunikation am Arbeitsplatz kann den entscheidenden Unterschied ausmachen.

Als Tool für Projektmanagement und Zusammenarbeit, ClickUp bietet verschiedene Features, die die Verwaltung Ihrer Abwesenheit vereinfachen und für eine klare Kommunikation und minimale Unterbrechung des Workflows sorgen.

ClickUp Chat zum Versenden von Nachrichten

Verwenden Sie ClickUp Chatten um eine Krankmeldung direkt an Ihr Team (über einen Gruppenchat) oder Ihren Manager (über eine private DM) zu senden.

Bringen Sie Ihre gesamte Team-Kommunikation dorthin, wo Sie arbeiten, mit ClickUp Chat

Wenn Sie das Update in einer Gruppe oder einem Team-Kanal freigeben, können Sie Ihre Abwesenheits-Benachrichtigung auch anheften, damit sie für alle in der Gruppe sichtbar ist.

Da ClickUp Chat Ihre Nachrichten und Arbeiten zusammenführt, ist es auch einfacher, die Aufgaben, an denen Sie arbeiten, freizugeben und für dringende Aufgaben eine Weiterleitung vorzuschlagen - ohne zwischen den Kanälen hin und her zu springen business Messaging Apps . Sie müssen nicht den gesamten Kontext einfügen; aktualisieren Sie einfach den mit der entsprechenden Aufgabe verknüpften Chat mit den erforderlichen Details.

Vergessen Sie nicht, @Mentions zu verwenden, um bestimmte Kollegen zu erwähnen (insbesondere diejenigen, die Sie vertreten) und sicherzustellen, dass nichts verloren geht.

Und das Beste daran? Die intuitive Benutzeroberfläche von ClickUp Chat sorgt dafür, dass Sie Ihre Nachricht nicht in E-Mail-Threads oder auf anderen Plattformen verlieren.

💡Pro-Tipp: Erstellen Sie eine gespeicherte Antwortvorlage für Benachrichtigungen im Chat, damit Sie sie bei Bedarf wiederverwenden können.

ClickUp Brain zum Verfassen einer Krankmeldung

Wenn Sie unsicher sind, wie Sie Ihre Nachricht formulieren sollen, ClickUp Gehirn bietet Vorlagen und Ideen.

Nutzen Sie KI, um Ihre Zeit zu sparen und schreiben Sie die perfekte Nachricht mit ClickUp Brain

Verfassen Sie professionelle, prägnante Krankmeldungen und passen Sie sie an Ihre Situation an. Geben Sie einfach Ihre Daten ein, und die KI schlägt eine ausgefeilte Nachricht vor, die alles abdeckt - eine kurze Krankschreibung, einen längeren Urlaub oder einen familiären Notfall.

So sparen Sie Zeit und stellen sicher, dass Ihre Nachricht den richtigen Ton trifft, auch wenn Sie sich nicht gut fühlen.

Sie gehen in einen längeren Urlaub? Halten Sie Ihr Team mit den Automatisierungsfunktionen von ClickUp auf dem Laufenden, was die Aufgaben angeht.

Arbeiten Sie intelligenter und automatisieren Sie Ihre Kommunikation mit ClickUp Automations ClickUp Automatisierungen ermöglichen es Ihnen, automatische Nachrichten zu versenden und zu planen, Aufgaben zuzuweisen, den Status von Projekten zu aktualisieren oder Teamkollegen automatisch über Ihre Abwesenheit zu informieren.

Sie können eine Automatisierungsregel festlegen, um Ihren Manager zu benachrichtigen, wenn Sie den Status einer Aufgabe auf "In Wartestellung" oder "In Bearbeitung" aktualisieren Sie können Kommentare zum Kontext hinzufügen und sogar Dateien anhängen.

Auf diese Weise weiß Ihr Team genau, wo die Projekte stehen und was erledigt werden muss, steigerung der Produktivität bis Sie wieder ausgeruht sind.

Verschnaufpause, während ClickUp die Dinge am Laufen hält

Im Gegensatz zu Ferris Bueller täuschen moderne Berufstätige keine Krankheitstage vor - wir kommunizieren auf intelligente Weise. Bei Texten im Krankheitsfall geht es nicht um die perfekte Nachricht, sondern darum, Professionalität und Verantwortung zu projizieren und das Vertrauen zu erhalten.

Arbeitgeber sind nicht auf der Suche nach tapferen Menschen, die alles durchstehen - Ihre Gesundheit ist wichtig! Vielmehr legen sie Wert auf eine klare Kommunikation, die ihr Team nicht mit der Frage nach einer unerklärlichen Abwesenheit oder ihrem Status bei der Arbeit allein lässt.

ClickUp hilft Ihnen, Ihre Abwesenheit zu verwalten, Projekte voranzutreiben und mit dem Gefühl zur Arbeit zurückzukehren, unterstützt und geschätzt zu werden. Konzentrieren Sie sich also beim nächsten Mal auf Ihre Erholung, in dem Wissen, dass Ihre Arbeit erledigt ist. Melden Sie sich jetzt für ein kostenloses ClickUp Konto an !