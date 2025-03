Die 20 wichtigsten Kommunikationstrends, die die Zukunft der Arbeit formen

Ein rascher, effektiver und teamorientierter Dialog ist unerlässlich, und das Konzept der team-Kommunikation entwickelt sich schneller als je zuvor.

Offensichtlich, 88% unserer Arbeitszeit verbringen wir mit Kommunikation, und 84 % jonglieren heute mit mehr Plattformen als früher, um ihr Team effektiv zu erreichen.

Was bedeutet das also für die Zukunft der Arbeit?

Interne Kommunikationsfachleute und Führungskräfte überdenken diese intensive digitale Verbindung mit Blick auf die psychische Gesundheit der Mitarbeiter. Mit dem Labyrinth der kommunikationskanälen verfügbar sind, zeichnen sich in diesem Space einige bahnbrechende Trends ab.

Von KI-gesteuerten Messaging-Tools und internen Kommunikationskanälen bis hin zu fernbedienungsfreundlichen Workflows - hier sind 20 Kommunikationstrends, die nicht nur Workspaces formen, sondern auch die Art und Weise verändern, wie Teams in einer modernen, hybriden Welt miteinander in Verbindung treten, zusammenarbeiten und wachsen.

Der aktuelle Stand der Kommunikation am Arbeitsplatz

Eine aktuelle Gallup-Studie zur Kommunikation am Arbeitsplatz zeigt einen subtilen, aber vielversprechenden Trend: Die Zahl der aktiv unzufriedenen Arbeitnehmer ist von 18 % im Jahr 2022 auf 16 % im Jahr 2023 .

Was ist der Grund für diesen positiven Wandel? Ein wirkungsvoller und doch einfacher Ansatz sticht hervor: regelmäßige, sinnvolle Unterhaltungen zwischen Managern und Mitgliedern des Teams.

Die Gallup-Forschung unterstreicht, dass ein einziges, durchdachtes Gespräch pro Woche zwischen Führungskräften und Mitarbeitern leistungsfähige Beziehungen effektiver aufbaut als jede andere Führungstaktik.

Unternehmen wie Microsoft sind erhöhen die Kapazitäten für die Zusammenarbeit innerhalb interner Teams, die ihre Produktpalette nutzen. Microsoft erkannte das Potenzial von tools für asynchrone Kommunikation hat Microsoft Teams in den täglichen Workflow seiner Mitarbeiter integriert.

Das Unternehmen hat die Plattform auf gängige Arbeitsszenarien zugeschnitten: von der morgendlichen Routine mit E-Mail, Kalender und Chat bis hin zu Remote-Arbeit, Meetings und sogar unterhaltung am Wasserspender microsoft hat Teams nahtlos in das Gefüge der modernen Arbeit integriert.

Die Rolle der Technologie bei der Formung der Kommunikation

Die Technologie revolutioniert die Art und Weise, wie wir am Arbeitsplatz kommunizieren, und macht sie schneller und intelligenter. Apps für die Kommunikation im Team wie MS Teams, Google Meet und Zoom sind führend mit KI-gesteuerten Echtzeit-Übersetzungsfeatures, die Teams helfen, Sprachbarrieren zu überwinden.

Neben Videoanrufen verändert KI auch die Art und Weise, wie wir mit einer der größten Herausforderungen am Arbeitsplatz umgehen: der E-Mail-Flut. KI-gestützte E-Mail-Tools helfen Berufstätigen dabei, ihren Posteingang zu verwalten, wichtige Nachrichten zu priorisieren, schnelle und präzise Antworten vorzuschlagen, und sogar den Ton und die Stimmung der Kommunikation zu analysieren.

Wussten Sie schon? KI-gesteuerte Optimierungen könnten Wissensarbeiter retten bis zu sechs Wochen pro Jahr sparen -Wochen, die in sinnvollere Arbeit und Innovation reinvestiert werden können.

Die Quintessenz? Die Technologie erleichtert nicht nur die Kommunikation, sondern verbessert sie und ermöglicht es den Mitarbeitern, sich stärker auf strategische, wichtige Aufgaben zu konzentrieren.

Die 20 wichtigsten Kommunikationstrends, die die Zukunft der Arbeit formen

Die Kommunikation am Arbeitsplatz ist im Wandel begriffen, und Sie haben die einmalige Chance, das Beste daraus zu machen.

Neben den 20 Kommunikationstrends, die für Furore sorgen, stellen wir eine Plattform vor, die Unternehmen bereits einen Vorsprung verschafft, da sie eine All-in-One-Software für Produktivität und Arbeitsmanagement ist - ClickUp .

Lassen Sie uns jetzt über die Trends sprechen:

1. Automatisierung ist allgegenwärtig

Heutzutage können manuelle Aufgaben, Feedback-Reviews, Benachrichtigungen und Erinnerungen an Meetings automatisiert werden, damit die Mitarbeiter ihre Zeit nicht damit verschwenden, den Managern hinterherzulaufen. Automatisierte Antworten und Echtzeit-Updates, wie Benachrichtigungen über Projekte, Erinnerungen an Meetings und wiederholende Aufgaben, sorgen für Transparenz und Abstimmung unter den Mitgliedern des Teams.

Tools wie ClickUp Automatisierung stehen an der Spitze dieses Trends und ermöglichen es den Geschäften, ihre Prozesse zu vereinfachen und ihre Produktivität zu steigern.

Erstellen Sie benutzerdefinierte ClickUp Automatisierungen oder wählen Sie aus einer Bibliothek von über 100 vorgefertigten Vorlagen

ClickUp Automatisierungen erleichtern Arbeitsabläufe und steigern die Produktivität. Die automatische Zuweisung von Aufgaben sorgt für reibungslose Übergänge, wenn sich Teams weiterentwickeln, während die automatische Initialisierung von Aufgaben Zeit spart und Fehler minimiert.

2. KI ist in den Mittelpunkt gerückt

✅ Faktencheck:* Die meisten Businesses (75%) nutzen heute KI für mindestens eine Funktion im Geschäft. Darüber hinaus nutzt die Hälfte dieser Geschäfte KI für mehrere Funktionen, was einen raschen Anstieg der KI-Nutzung ab 2023 zeigt.

Möchten Sie einen Vorgeschmack auf diese Leistung bekommen? Testen Sie ClickUp Gehirn .

Stellen Sie ClickUp Brain eine beliebige Frage und erhalten Sie detaillierte Antworten

ClickUp Brain ist ein KI-Assistent innerhalb von ClickUp, der Folgendes für Sie erledigen kann:

Aufgabenmanagement: Erstellen Sie neue Aufgaben in Ihrem Workspace mit allen notwendigen Details

Erstellen Sie neue Aufgaben in Ihrem Workspace mit allen notwendigen Details Einblicke in den ClickUp-Workspace: Erhalten Sie Einblicke in Ihren ClickUp-Workspace, indem Sie Benutzeraktivitäten abrufen und zusammenfassen, nach bestimmten Aufgaben oder Dokumenten suchen und sich einen Überblick über den Fortschritt Ihres Teams verschaffen

Erhalten Sie Einblicke in Ihren ClickUp-Workspace, indem Sie Benutzeraktivitäten abrufen und zusammenfassen, nach bestimmten Aufgaben oder Dokumenten suchen und sich einen Überblick über den Fortschritt Ihres Teams verschaffen Suchen und Abrufen: Durchsuchen Sie Ihren Workspace nach bestimmten Informationen, z. B. Aufgaben, Kommentaren oder Dokumenten. Sie können auch das ClickUp Hilfecenter durchsuchen, um Anleitungen zur Verwendung der ClickUp Features zu erhalten

Durchsuchen Sie Ihren Workspace nach bestimmten Informationen, z. B. Aufgaben, Kommentaren oder Dokumenten. Sie können auch das ClickUp Hilfecenter durchsuchen, um Anleitungen zur Verwendung der ClickUp Features zu erhalten Einblicke in die Kommunikation: Abrufen und Zusammenfassen von Kommunikationsaktivitäten in Ihrem Workspace

Über die ClickUp-spezifischen Aufgaben hinaus kann ClickUp bei verschiedenen Themen helfen, indem es Erklärungen liefert und Fragen beantwortet wie ein allgemeiner KI-Assistent. Nur, dass dieser KI-Assistent in Ihrem Workspace lebt.

3. Authentische Führung gewinnt

Mitarbeiter wünschen sich von ihren Führungskräften eine durchdachte und detaillierte Kommunikation. Sie möchten häufiger von ihren Führungskräften hören und ständig auf dem Laufenden gehalten werden.

In seinem Buch Authentic Leadership, Bill George , der renommierte ehemalige CEO, behauptet, dass fünf Schlüsselprinzipien authentische Führung untermauern: Zweck, Werte, Herz, Selbstdisziplin und Beziehungen. Er argumentiert, dass Führungskräfte, die diese Prinzipien verkörpern, wesentlich mehr Wert schaffen als diejenigen, die sich ausschließlich auf finanzielle Metriken konzentrieren.

4. Soziales Bewusstsein ist ein Muss

Die Verbraucher von heute suchen zunehmend nach Marken, die mit ihren Werten und Überzeugungen übereinstimmen, insbesondere nach solchen, die sich der sozialen Verantwortung und der Nachhaltigkeit verpflichten. Dieser Wandel zwingt die Geschäfte dazu, ethische Überlegungen in ihre Kommunikationsstrategien zu integrieren.

✅ Faktencheck: 73% der Verbraucher erwarten von Marken, dass sie sich für soziale und ökologische Probleme einsetzen, und zwei Drittel der Amerikaner sind der Meinung, dass die CEOs von Unternehmen soziale Probleme ansprechen sollten.

Karen Goldfeder, Vizepräsidentin für Geschäftsentwicklung bei DoSomething, einer globalen gemeinnützigen Organisation, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn sie diesen Trend beschreibt :

Es ist für Marken eine Selbstverständlichkeit, zu sagen, dass sie eine Mission haben. Sie müssen jetzt sagen, wie sie in diesem wirklich entscheidenden Moment der Geschichte auftreten und zeigen, wofür ihre Marke steht, wo sie Kompromisse eingehen und wo nicht.

Karen Goldfeder, Vizepräsidentin der Geschäftsentwicklung bei DoSomething

Unified Communication tools verändern die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten.

Durch die Konsolidierung verschiedener Kommunikationskanäle in einer einzigen Plattform können Sie das Chaos und die Ineffizienz, die mit mehreren Tools in einem verbunden sind, beseitigen. Und Tools wie Microsoft Teams, Slack und Zoom bieten eine bemerkenswerte Flexibilität, die es Unternehmen ermöglicht, sich an Remote-Arbeit und hybride Arbeitsformen anzupassen.

✅ Faktencheck: Der globale Markt für vereinheitlichte Kommunikation und Zusammenarbeit wird voraussichtlich mit einer Wachstumsrate von 13% CAGR und erreicht bis 2027 141,6 Mrd. USD. ClickUp-Integrationen ermöglicht Ihnen zum Beispiel die kostenlose Verbindung von über 1000 tools. Erstellen Sie benutzerdefinierte Integrationen und ClickUp Apps mit unserer leistungsstarken API.

Finden Sie alle Apps, die Sie jemals brauchen werden, auf einer Plattform mit ClickUp Integrations

Egal, ob Sie Slack-Nachrichten umwandeln möchten in ClickUp Aufgaben oder Aktionen zwischen ClickUp und HubSpot automatisieren, das alles ist mit Integrationen möglich.

Nehmen Sie uns nicht beim Wort! Lesen Sie, was ein ClickUp Benutzer, Chrisse Boyle , Senior Campaign Manager bei Penske Media Corporation, sagt:

ClickUp ist gut geeignet für Meetings, das Ausfüllen von Formularen, das Sammeln von Daten, das Verwalten von täglichen Aufgaben, das Verwalten von Team-Bandbreite, das Verwalten von Arbeit, wenn Teammitglieder wegen Urlaub oder Krankheit nicht im Büro sind, Verlaufsdaten, und gut, um zu sehen, wie viel Geld und Kampagnen unser Team im Laufe des Jahres angefasst hat. _Wir verwenden verschiedene Dashboards für Meetings, um sicherzustellen, dass wir alles abdecken und auf Kurs bleiben. Und unser Team nutzt es auch zum Spaß! Wir haben ein privates Bonding Board, auf dem wir Bilder, Zitate und Dinge, die wir hören/sehen/kaufen, freigeben. Es ist die beste Mischung aus Arbeit und Spaß und hält uns SO organisiert

Chrisse Boyle, leitende Kampagnenmanagerin bei Penske Media Corporation

Sie möchten nicht zwischen Slack, ClickUp oder einem anderen Tool wechseln? ClickUp Chat wurde entwickelt zur Verbesserung instant Messaging bei der Arbeit *durch die Integration des Chattens in Ihre eigentliche Arbeit So ist es richtig, verabschieden Sie sich von der Umschaltsteuer und der zusätzlichen kognitiven Überlastung.

Nutzen Sie ClickUp Chat, um die Vorteile von Instant Messaging direkt von Ihrem Workspace aus zu nutzen, ohne die Tools wechseln zu müssen

So steigern Sie Ihre Produktivität:

Integrierte Kommunikation und Projekte : Der Chat ist nicht nur für Unterhaltungen gedacht, sondern stellt eine direkte Verbindung zu Listen, Projekten, Dokumenten, Formularen und Whiteboards her, damit alles auf dem neuesten Stand bleibt, ohne dass der Kontext verloren geht

: Der Chat ist nicht nur für Unterhaltungen gedacht, sondern stellt eine direkte Verbindung zu Listen, Projekten, Dokumenten, Formularen und Whiteboards her, damit alles auf dem neuesten Stand bleibt, ohne dass der Kontext verloren geht FollowUps : Wichtige Nachrichten können sortiert werden, um zu verhindern, dass sie im Rauschen untergehen, und um sicherzustellen, dass wichtige Elemente sichtbar bleiben

: Wichtige Nachrichten können sortiert werden, um zu verhindern, dass sie im Rauschen untergehen, und um sicherzustellen, dass wichtige Elemente sichtbar bleiben Nachrichten in Aufgaben umwandeln (mit KI) : Verwandeln Sie jede Nachricht manuell in eine Aufgabe oder lassen Sie die KI automatisch den Kontext erfassen und eine ausführungsbereite Aufgabe generieren

: Verwandeln Sie jede Nachricht manuell in eine Aufgabe oder lassen Sie die KI automatisch den Kontext erfassen und eine ausführungsbereite Aufgabe generieren SyncUps : Halten Sie alle Mitglieder Ihres Teams mit Live-Video- und Audioanrufen auf dem Laufenden. Features wie das Freigeben von Bildschirmen, das Verknüpfen von Aufgaben und KI-generierte Zusammenfassungen verbessern die Zusammenarbeit

: Halten Sie alle Mitglieder Ihres Teams mit Live-Video- und Audioanrufen auf dem Laufenden. Features wie das Freigeben von Bildschirmen, das Verknüpfen von Aufgaben und KI-generierte Zusammenfassungen verbessern die Zusammenarbeit Beiträge : Erstellen Sie längere Inhalte in Chat-Threads, die zur besseren Organisation als Updates, Ankündigungen oder Ideen kategorisiert werden können

: Erstellen Sie längere Inhalte in Chat-Threads, die zur besseren Organisation als Updates, Ankündigungen oder Ideen kategorisiert werden können Teamprofile und Terminplanung: Ansicht der Prioritäten von Teammitgliedern und Buchung von Meetings direkt im Chat

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp's Team Kommunikation und Meeting Matrix für die Einstellung effektiver Meeting-Zeitpläne für Teams, die Erstellung von Zeitleisten für anstehende Projekte, die Festlegung der Zuständigkeiten aller Beteiligten und die Erledigung notwendiger Aufgaben nach Meetings.

6. Cloud-basierte Plattformen sind die Norm

Cloud-basierte Tools bieten unvergleichliche Flexibilität und Zugänglichkeit, so dass Teams von jedem Ort der Welt aus nahtlos zusammenarbeiten können.

ClickUp ist ein gutes Beispiel für ein Cloud-basiertes Tool, das Teams eine effektive Zusammenarbeit ermöglicht. So geht's:

Zentralisierte projektbezogene Kommunikation und kollaborative Bearbeitung von Dokumenten

Verbesserte Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen durch sofortige Einblicke, die durch ClickUp Brain ermöglicht werden

7. Mobile Lösungen sind gefragt

🌍 Big picture: Der Markt für mobile Apps wird voraussichtlich mit einer Wachstumsrate von CAGR von 14,3% von 2024 bis 2030 . Dieses exponentielle Wachstum unterstreicht die unbestreitbare Dominanz mobiler Lösungen bei der Gestaltung der Zukunft von Kommunikation und Handel.

Alles wird heute über das Handy erledigt! Sie lesen Dateien, bearbeiten und geben sie in Echtzeit frei, nehmen an Meetings teil, chatten bei der Arbeit, füllen Timesheets aus und machen sich unterwegs Notizen. Ab 2022 werden die meisten von uns ein durchschnittlich 4,8 Stunden täglich auf unseren Geräten.

Und man kann davon ausgehen, dass diese Zahl stetig steigt.

8. CGI, Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) sind die besten Freunde des Marketings

✅ Faktencheck: Der AR- und VR-Markt wird voraussichtlich einen Umsatz von 40.4 Milliarden im Jahr 2024 . Es wird mit einer jährlichen Wachstumsrate von 8,97 % (CAGR 2024-2029) gerechnet, was zu einem prognostizierten Marktvolumen von 62 Mrd. bis 2029 führt.

Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) und Extended Reality (XR) verändern die Art und Weise, wie wir kommunizieren und mit der digitalen Welt interagieren, rapide.

📌 Beispiel: Kinderkrankenhaus von Cincinnati hat eine Abteilung namens Cincinnati Children's DX Tech. Diese Spitzendisziplin nutzt Technologien wie medizinische Bildgebung, 3D-Modellierung, 3D-Druck, virtuelle und erweiterte Realität sowie immersive digitale Erfahrungen, um die Patientenversorgung und medizinische Forschung zu revolutionieren.

Ein hervorragendes Beispiel für den Einfluss von DX Tech ist der Heart VAD Simulator, in dem Chirurgen anhand von MRT-Daten von Patienten, die in 3D-Modelle umgewandelt wurden, komplexe Eingriffe in einer virtuellen Umgebung interaktiv planen können.

9. Kundenerlebnisse sind stärker personalisiert 71% der Verbraucher verlangen heute personalisierte Interaktionen, und 76 % sind bereit, die Marke zu wechseln, wenn ihre Erwartungen nicht erfüllt werden. Einzelhändler müssen sich auf die Personalisierung der gesamten Customer Journey konzentrieren, um diese steigenden Erwartungen zu erfüllen und die Kundenzufriedenheit sicherzustellen.

beispiel: Hilton Hotels & Resorts erkannte die sich entwickelnden Bedürfnisse moderner Reisender, insbesondere der Millennials und der Generation Z, die nahtlose, digitale Erfahrungen bevorzugen. Hilton hat die Hilton Honors App entwickelt, um diese Zielgruppe anzusprechen und das Gesamterlebnis für die Gäste zu verbessern. Diese innovative App nutzt die Technologie, um den Reiseprozess zu optimieren.

Mit Features wie dem digitalen Schlüssel und der Aufzugsentriegelung im Hintergrund können Gäste das traditionelle Check-in-Verfahren umgehen und einen problemlosen Aufenthalt genießen. Die App ermöglicht es den Gästen auch, die Technik im Zimmer zu steuern, mit dem Hotelpersonal zu kommunizieren und Zahlungen vorzunehmen - alles bequem von ihrem Mobilgerät aus.

10. Erstellung von Inhalten ist eine Goldmine

Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie davon geträumt haben, Ihre Hobbys zu einem Vollzeitjob zu machen? Die Ersteller-Ökonomie hat diesen Traum für unzählige Menschen Wirklichkeit werden lassen. Sie können Ihre Erstellungen freigeben, sich eine treue Fangemeinde aufbauen und auf verschiedenen Wegen Einkommen erzielen:

Monetarisierung Ihrer Inhalte: Plattformen wie YouTube ermöglichen es Ihnen, durch das Freigeben von Werbeeinnahmen Geld zu verdienen. Sie können auch digitale Produkte wie E-Books, Kurse oder Kunstwerke auf Online-Marktplätzen verkaufen

Plattformen wie YouTube ermöglichen es Ihnen, durch das Freigeben von Werbeeinnahmen Geld zu verdienen. Sie können auch digitale Produkte wie E-Books, Kurse oder Kunstwerke auf Online-Marktplätzen verkaufen Aufbau einer Community: Das Erstellen exklusiver Inhalte für Mitglieder oder das Anbieten von persönlichem Coaching und Mentoring können lukrative Wege sein, um Einkommen zu generieren

Das Erstellen exklusiver Inhalte für Mitglieder oder das Anbieten von persönlichem Coaching und Mentoring können lukrative Wege sein, um Einkommen zu generieren Partnerschaft mit Marken: Die Zusammenarbeit mit Marken für gesponserte Inhalte und Produktbefürwortung kann erhebliche finanzielle Möglichkeiten bieten

Die Zusammenarbeit mit Marken für gesponserte Inhalte und Produktbefürwortung kann erhebliche finanzielle Möglichkeiten bieten Crowdfunding: Plattformen wie Patreon ermöglichen es Ihnen, direkt von Ihren Fans unterstützt zu werden

Live-Streaming hat die Wirtschaft der Ersteller zu neuen Höhen geführt. Plattformen wie Twitch haben die Gaming-Branche revolutioniert und bieten Gamern einen Space, in dem sie mit ihrem Publikum in Echtzeit interagieren können.

11. Hybrid ist ein beliebtes Formular des Arbeitsstils

✅ Faktencheck: Die Global Hybrid Work Study zeigt, dass nur 72% der Angestellten stehen einer Rückkehr ins Büro für einige Zeit positiv gegenüber, während 47 % der Meinung sind, dass ihr Workspace zu hybrider Arbeit passt.

📌 Das Beispiel: Unilever definiert die Zukunft der Arbeit neu mit seinem innovativen Ansatz der Flexibilität und der Befähigung der Mitarbeiter.

Die U-Work-Politik des Unternehmens bietet eine einzigartige Mischung aus Freiheit und Sicherheit, die es den Mitarbeitern ermöglicht, an verschiedenen Aufgaben zu arbeiten und gleichzeitig die Vorteile eines traditionellen Arbeitsplatzes zu genießen. Die Mitarbeiter erhalten ein monatliches Gehalt und ein umfassendes Leistungspaket, das finanzielle Stabilität und ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Privatleben gewährleistet.

Geben Sie ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan ein Versuch, die unternehmensweite Kommunikation an Ihrem hybriden Arbeitsplatz zu verbessern, zu verwalten und nachzuverfolgen.

ClickUp Vorlage für interne Kommunikationsstrategie und Aktionsplan

Die ClickUp Vorlage für die interne Kommunikationsstrategie und den Aktionsplan wurde entwickelt, um alle Beteiligten auf einer nahtlosen Plattform zusammenzuführen.

Verwenden Sie diese Vorlage, um:

Bestehende Praktiken zu bewerten: Ihre aktuellen internen Kommunikationsmethoden zu bewerten

Ihre aktuellen internen Kommunikationsmethoden zu bewerten Klare Ziele definieren: Spezifische Kommunikationsziele festlegen, die sowohl für Mitarbeiter im Büro als auch für Mitarbeiter an anderen Standorten gelten

Spezifische Kommunikationsziele festlegen, die sowohl für Mitarbeiter im Büro als auch für Mitarbeiter an anderen Standorten gelten Wählen Sie geeignete Kanäle: Bestimmen Sie die effektivsten Kommunikationskanäle für Ihr hybrides Team: E-Mails? Newsletters? Videokonferenzen? Instant Messaging-Plattformen? Stellen Sie sicher, dass diese Kanäle den Vorlieben sowohl der Mitarbeiter vor Ort als auch der Mitarbeiter aus der Ferne gerecht werden, um die Inklusion zu fördern

Bestimmen Sie die effektivsten Kommunikationskanäle für Ihr hybrides Team: E-Mails? Newsletters? Videokonferenzen? Instant Messaging-Plattformen? Stellen Sie sicher, dass diese Kanäle den Vorlieben sowohl der Mitarbeiter vor Ort als auch der Mitarbeiter aus der Ferne gerecht werden, um die Inklusion zu fördern Entwickeln Sie einen detaillierten Aktionsplan: Legen Sie für jede Kommunikationsinitiative spezifische Aufgaben mit Fristen fest

Legen Sie für jede Kommunikationsinitiative spezifische Aufgaben mit Fristen fest Verfolgen Sie den Fortschritt und sammeln Sie Feedback: Überwachen Sie regelmäßig die Effektivität Ihrer Kommunikationsstrategie mit Hilfe der Nachverfolgungstools von ClickUp

✅ Faktencheck: Laut dem Global Comms Report 2024 werden 45% der Kommunikationsverantwortlichen legen großen Wert auf die Erstellung von Inhalten, aber nur 33 % fühlen sich sicher, wenn es darum geht, überzeugende Markenerzählungen zu erstellen.

Das bedeutet, dass das Erzählen von Geschichten in der PR mit Hilfe von Erkenntnissen in den kommenden Jahren nur noch zunehmen wird. Aber was noch? Hier sind einige neue PR-Trends:

Nutzung von generativer KI für eine verbesserte Kommunikation: PR Teams nutzen jetzt KI, um große Datensätze zu analysieren und Trends und Verbraucherpräferenzen aufzudecken

PR Teams nutzen jetzt KI, um große Datensätze zu analysieren und Trends und Verbraucherpräferenzen aufzudecken Personalisierte Verbindungen durch Analytik schaffen: Dank fortschrittlicher Analytik können PR-Fachleute anpassungsfähigere Kampagnen in Echtzeit erstellen

Dank fortschrittlicher Analytik können PR-Fachleute anpassungsfähigere Kampagnen in Echtzeit erstellen Marken mit der Ersteller-Ökonomie stärken: Marken bewegen sich jenseits traditioneller Endorsements

Marken bewegen sich jenseits traditioneller Endorsements Förderung von Inklusivität durch Community-Engagement: Mit integrativen, Community-zentrierten Kampagnen schaffen PR-Profis Verbindungen zu verschiedenen Communities

14. Die Personalabteilungen werden digital

Mobile HR Apps haben die Art und Weise verändert, wie Mitarbeiter mit der Personalabteilung interagieren. Diese Apps bieten den Mitarbeitern eine bequeme Möglichkeit, auf Informationen zuzugreifen, Anfragen zu stellen und ihre personalbezogenen Aufgaben zu verwalten.

Mit nur ein paar Fingertipps können die Mitarbeiter:

Selbstbedienung: Zugriff auf Informationen wie Gehaltsabrechnungen, Urlaubssalden und Unternehmensrichtlinien

Zugriff auf Informationen wie Gehaltsabrechnungen, Urlaubssalden und Unternehmensrichtlinien Anträge stellen: Urlaubsanträge, Spesenabrechnungen und andere Anträge einfach einreichen

Urlaubsanträge, Spesenabrechnungen und andere Anträge einfach einreichen Zusatzleistungen beantragen: Zusatzleistungen beantragen und Änderungen an ihrem Versicherungsschutz vornehmen

Zeiterfassung für Aufgaben, manuelle oder automatisierte Erstellung von Timesheets und vieles mehr mit ClickUp Project Time Tracking

Ein Beispiel, ClickUp Projekt Zeiterfassung kann HR-Teams bei der Digitalisierung ihrer Prozesse unterstützen. Es bietet eine umfassende Lösung zur Überwachung und Analyse der Zeitverwendung von Mitarbeitern und gewährleistet Genauigkeit und Effizienz.

So kann es helfen:

Mühelose Zeiterfassung: Einfaches Erfassen der für Aufgaben aufgewendeten Zeit direkt

Einfaches Erfassen der für Aufgaben aufgewendeten Zeit direkt Detaillierte Zeiterfassungsbögen: Erstellen Sie detaillierte Zeiterfassungsbögen, die die Zeitverwendung nach Tag, Woche, Monat oder jedem benutzerdefinierten Bereich aufschlüsseln

Erstellen Sie detaillierte Zeiterfassungsbögen, die die Zeitverwendung nach Tag, Woche, Monat oder jedem benutzerdefinierten Bereich aufschlüsseln Kumulative Zeiterfassung: Gewinnen Sie Einblicke in die Gesamtzeit, die einzelne Mitglieder oder ganze Teams für bestimmte Aufgaben oder Projekte aufwenden

Gewinnen Sie Einblicke in die Gesamtzeit, die einzelne Mitglieder oder ganze Teams für bestimmte Aufgaben oder Projekte aufwenden Leistungsfähige Berichterstellung: Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Zeitverwendungsmuster zu analysieren, Trends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, um Zeitverwendungsmuster zu analysieren, Trends zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen Nahtlose Integrationen: Integrieren Sie beliebte Tools zur Zeiterfassung wie Toggl, Harvest und Everhour, um Zeitdaten aus verschiedenen Quellen zu konsolidieren

14. Zusammenarbeit in Echtzeit ist ein Hit

Echtzeit-Feedback, eine Strategie, bei der den Mitarbeitern sofortiges Feedback gegeben wird, hat sich zu einem leistungsstarken Tool für das Leistungsmanagement entwickelt. Regelmäßiges und zeitnahes Feedback hilft den Mitarbeitern, auf dem richtigen Weg zu bleiben und notwendige Anpassungen vorzunehmen.

✅ Faktencheck: Mitarbeiter sind 3.6 mal wahrscheinlicher stark zustimmen, dass sie motiviert sind, hervorragende Arbeit zu erledigen, wenn ihr Vorgesetzter täglich (im Vergleich zu jährlich) Feedback gibt.

Geben Sie Feedback in Echtzeit und verbessern Sie die Kommunikation in Ihrem Team mit ClickUp Assigned Comments

Sie können verwenden ClickUp Zugewiesene Kommentare um Echtzeit-Feedback an Teammitglieder weiterzugeben. Dabei kann es sich um mehrere flexible Ansichten handeln, mit denen Sie arbeiten, oder um ClickUp Docs. Zu erledigen ist lediglich die Auswahl der Personen, denen Sie die Kommentare zuweisen (Feedback geben) möchten, oder in Dokumenten die Auswahl von Text, um Feedback zuzuweisen.

Die Echtzeit-Kollaborationserkennung in ClickUp Docs bringt alle Mitglieder Ihres Teams zusammen, um in Echtzeit zu brainstormen, zu schreiben und Feedback zu geben ClickUp Docs wurde entwickelt, um Teams bei der nahtlosen Zusammenarbeit zu unterstützen. Sie ermöglichen Bearbeitung in Echtzeit, Inline-Zusammenarbeit, sicheres Freigeben und die Integration von Rich Media.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für einen Kommunikationsplan zur Planung, Ausführung und Verwaltung einer unternehmensweiten Kommunikationsstrategie für das Geschäft. Schreiben Sie die Ziele des Plans in Docs und weisen Sie den Mitgliedern des Teams Aufgaben zu. Sammeln Sie Ideen für Inhalte und erstellen Sie Botschaften, die mit den Zielen des Plans übereinstimmen.

15. Influencer Marketing kommt nicht aus der Mode

Der globale Markt für Influencer Marketing ist stark gewachsen und erreicht 21.1 Milliarde im Jahr 2023 , eine Verdreifachung gegenüber 2019. Timothy Armoo , ein 29-jähriger Millionär, der seine Influencer-Marketing-Firma für einen achtstelligen Betrag verkauft hat, notiert,

_"Ich habe den Aufstieg des Influencer-Marketings in den USA gesehen. Als Unternehmer muss man nicht immer etwas Neues erfinden, sondern kann eine bestehende Nachfrage bedienen

Timothy Armoo

Die Influencer-Marketing-Landschaft entwickelt sich ständig weiter, wobei diese Trends die Branche prägen:

Multiplattform-Influencer: Die heutigen Top-Influencer nutzen mehrere Social-Media-Kanäle, um ein breiteres Publikum zu erreichen und mit ihren Followern auf verschiedene Weise in Kontakt zu treten

Die heutigen Top-Influencer nutzen mehrere Social-Media-Kanäle, um ein breiteres Publikum zu erreichen und mit ihren Followern auf verschiedene Weise in Kontakt zu treten Live-Shopping: Marken und Influencer nutzen Live-Videostreams, um Produkte zu präsentieren, Fragen zu beantworten und den Verkauf in Echtzeit zu fördern. Instanz können die Leute zum Beispiel Produkte live aus dem Live-Streaming eines Influencers kaufenauf Instagram

über Die Arbeit

Langfristige Partnerschaften: Viele Marken wenden sich von einmaligen Kampagnen ab und entscheiden sich für langfristige Partnerschaften mit Influencern. Ein Beispiel: Charli D'Amelio, der Ersteller von TikTok mit den meisten Followern (140 Mio.), warb konsequent für Dunkin' Donuts durch TikTok-Inhalte, daruntereine virale Kampagne namens #CharliXDunkinContest ### 16. Initiativen zur Umschulung und Höherqualifizierung sind auf dem Vormarsch

✅ Faktencheck: Geringes Engagement der Mitarbeiter kostet die Weltwirtschaft 8,9 Billionen Dollar bzw. 9 % des globalen BIP.

Die Lösung? Schulungsprogramme, um das Engagement zu erhöhen.

Durch die Ausrichtung seiner Schulungsprogramme an den Kommunikationstrends der Branche nutzt Amazon Kommunikationstools und -kanäle, die die interne Kommunikation erleichtern, und setzt damit einen Maßstab für proaktive Geschäftskommunikation und Personalentwicklung.

📌 Beispiel: Amazons Programm "Upskilling 2025 ist eine Investition in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar, die darauf abzielt, Mitarbeitern zu helfen, wichtige Fähigkeiten zu erlernen, die für gefragte, besser bezahlte Rollen in technischen und nichttechnischen Feldern benötigt werden.

17. Employer Branding ist eine der wichtigsten Prioritäten

Laut einer von LinkedIn Talent Solutions veröffentlichten Berichterstattung, 72% der Rekrutierungsleiter weltweit sind sich einig, dass die Arbeitgebermarke einen erheblichen Einfluss auf die Einstellung von Mitarbeitern hat. Im Vergleich dazu berücksichtigen 75 % der Arbeitssuchenden die Marke eines Arbeitgebers, bevor sie sich überhaupt auf eine Stelle bewerben.

über NVIDIA.com 📌 Beispiel: NVIDIA, ein weltweit führender Anbieter von künstlicher Intelligenz und beschleunigtem Computing, hat effektiv das Employer Branding genutzt um Spitzenkräfte anzuziehen und zu halten. Eine Schlüsselstrategie besteht darin, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen und Perspektiven freizugeben.

Durch die Veröffentlichung von Zitaten aktueller Mitarbeiter auf der Seite zur Unternehmenskultur gibt NVIDIA seinen Mitarbeitern die Möglichkeit, die positiven Auswirkungen der Arbeitsumgebung des Unternehmens authentisch zu vermitteln.

18. Die Dynamik der sozialen Medien ändert sich

Es gibt eine jährliches Wachstum von 5,2 % der Benutzer das bedeutet, dass jede Sekunde durchschnittlich 8,1 neue Benutzer zu den sozialen Medien stoßen. Hier sind einige Schlüssel-Trends, die die Zukunft der sozialen Medien bestimmen:

Spielerisches Branding: Die Tage der kantigen, unternehmerischen Markensprache sind gezählt. Marken bevorzugen jetzt einen spielerischen und sympathischen Ton und nutzen Humor und Kreativität, um eine Verbindung zum Publikum herzustellen

Die Tage der kantigen, unternehmerischen Markensprache sind gezählt. Marken bevorzugen jetzt einen spielerischen und sympathischen Ton und nutzen Humor und Kreativität, um eine Verbindung zum Publikum herzustellen Soziale Medien als Suchmaschine: Da die Generation Z zunehmend auf Plattformen wie TikTok nach Informationen sucht, werden die sozialen Medien zu einer leistungsstarken Suchmaschine. Durch die Verwendung relevanter Schlüsselwörter, Hashtags und Alt-Texte können Marken ihre Sichtbarkeit erhöhen

Da die Generation Z zunehmend auf Plattformen wie TikTok nach Informationen sucht, werden die sozialen Medien zu einer leistungsstarken Suchmaschine. Durch die Verwendung relevanter Schlüsselwörter, Hashtags und Alt-Texte können Marken ihre Sichtbarkeit erhöhen Die Macht der sozialen Daten: Daten aus sozialen Medien können die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen unterstützen. Durch die Analyse sozialer Daten können Geschäfte Einblicke in das Verbraucherverhalten, Produktpräferenzen und neue Trends gewinnen

19. Community Building und Fandoms sind für Marken unerlässlich

Fandoms sind in, entwickeln sich weiter und wachsen auf vielfältige Weise:

Inklusivität: Fandoms werden immer inklusiver und heißen Fans aus allen Gesellschaftsschichten willkommen

Fandoms werden immer inklusiver und heißen Fans aus allen Gesellschaftsschichten willkommen Online-Gemeinschaften: Soziale Medien haben die Bildung lebendiger Online-Gemeinschaften erleichtert, in denen Fans sich verbinden und ihre Leidenschaft freigeben können

Soziale Medien haben die Bildung lebendiger Online-Gemeinschaften erleichtert, in denen Fans sich verbinden und ihre Leidenschaft freigeben können Organisches Wachstum: Fangemeinden können organisch wachsen und sich ausdehnen, was zu einer langfristigen Bindung an die Marke führt

Fangemeinden können organisch wachsen und sich ausdehnen, was zu einer langfristigen Bindung an die Marke führt Erstellung von Inhalten: Fans tragen zur Erstellung neuer Inhalte, Ideen und Interpretationen bei

Fans tragen zur Erstellung neuer Inhalte, Ideen und Interpretationen bei Momentum und Viralität: Das Momentum ist ein Schlüssel zu viralen Trends. Eine Instanz zum BeispielTikTok-Trend, "Gentleminions" wurde während der Veröffentlichung von Minions: The Rise of Gru, bei dem sich die Leute als Minions verkleideten, um den Film wie eine Fangemeinde zu sehen

20. Video-Kommunikation ist überall

Die Videokommunikation entwickelt sich rasch zu einem Eckpfeiler der business-Kommunikation -insbesondere mit dem Aufkommen von kurzen Formularen mit Video-Inhalten.

Vor zwanzig Jahren konnte sich ein durchschnittlicher Mensch etwa zweieinhalb Minuten lang konzentrieren; heute ist diese Zahl auf nur noch 45 Sekunden gesunken!

Jüngste Trends zeigen, dass kurze videos effektiver kommunizieren können als herkömmliche lange Formulare für Schulungen, Meetings oder interne Aktualisierungen. Diese mundgerechten Videos sind manchmal alles, was Sie brauchen, um langwierige Onboarding-Sitzungen oder Meetings zu ersetzen, was für Teams aus mehreren Gründen von Vorteil ist. Asynchrone Kommunikation durch kurze Videos können die Mitarbeiter die Schlüssel in ihrem eigenen Tempo ansehen und aufnehmen, was die Flexibilität und Zugänglichkeit für alle Mitglieder des Teams erhöht.

Mit ClickUp Clips können Sie jede Idee oder Unterhaltung durch die Aufnahme von Videos klar und deutlich kommunizieren

Zum Beispiel, ClickUp Clips beschleunigt, verdeutlicht und fördert die Kommunikation im Team. Anstatt sich durch endlose Kommentar-Threads zu wühlen, können Mitglieder des Teams ein Video aufnehmen, Ideen direkt freigeben und das Risiko von Fehlinterpretationen ausschließen.

Clips ermöglichen eine nahtlose Zusammenarbeit, indem sie Kommentare innerhalb des Videos selbst zulassen. Teammitglieder können auf einen beliebigen Teil eines Clips klicken, um Kommentare oder Feedback hinzuzufügen, und ein Zeitstempel zeigt alle Kommentare zum Video an.

Zukunftssichere Kommunikation Ihres Teams mit ClickUp

Die Zukunft der Arbeit ist da und wird von Kommunikationstrends geprägt, die die Art und Weise, wie wir in den dynamischen Arbeitsumgebungen von heute miteinander in Verbindung treten, zusammenarbeiten und erfolgreich sind, neu definieren.

Da die interne Kommunikation den Kern der Produktivität bildet, sind diese neuen Kommunikationskanäle - von KI-gesteuerten Nachrichten bis hin zu personalisierten Video-Updates - für jedes moderne Team unerlässlich. ClickUp steht bei diesen internen Kommunikationstrends an vorderster Front.

Ob es darum geht, die interne Kommunikation zu rationalisieren, Projekte zu managen oder KI-gestützte Kommunikationstools zu nutzen - ClickUp hält alle Kommunikationskanäle zugänglich und organisiert und stellt sicher, dass keine Nachricht, kein Projekt und kein Update verpasst wird. So, bei ClickUp anmelden heute!