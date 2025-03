Free Google Tabellen Vorlagen für Zeitleisten von Projekten für eine einfache Planung

Laut der Standish Group kommt es bei fast der Hälfte aller agilen Projekte zu Verzögerungen, und Zeitleisten für Projekte können entscheidend sein, wenn Sie mit Fristen, sich ändernden Prioritäten oder einer Überlastung mit Aufgaben zu kämpfen haben. Sie unterteilen komplexe Projekte in Schlüssel-Meilensteine, setzen klare Fristen und helfen Ihnen, Risiken im Auge zu behalten. Planen Sie als Projektmanager ein langfristiges Projekt? Vielleicht dauert es drei Monate oder länger? Dann ist die Vorlage "Project Timeline Roadmap" von Template.net genau das Richtige für Sie. Diese benutzerfreundliche Vorlage hilft Ihnen, eine klare und prägnante Zeitleiste für Ihr Projekt zu erstellen, die Sie reibungslos von der Planungsphase über die Zuweisung von Aufgaben bis hin zur Ausführung führt.

Wenn Ihr Projekt länger als drei Monate dauert, können Sie einfach einen weiteren Abschnitt hinzufügen, um die verlängerte Zeitleiste zu berücksichtigen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Vorlage eher eine allgemeine Übersicht über Ihren Projektplan bietet als eine detaillierte, granulare Aufschlüsselung von Aufgaben und Meilensteinen. ✨ Ideal für: Marketing- und Produktmanager sind auf Roadmaps angewiesen, um Features zu erstellen oder Kampagnen durchzuführen.

### Zeitleiste Vorlage von Template.netüber Diese Vorlage bietet eine allgemeine Übersicht über die Zeitleiste Ihres Projekts und konzentriert sich dabei auf die breiteren Phasen und nicht auf einzelne Meilensteine und Aufgaben. Sie finden zwar keine detaillierten Features für die Zuweisung von Aufgaben oder die Nachverfolgung von Abhängigkeiten, aber diese Einfachheit ermöglicht es Ihnen, sich ganz auf das große Ganze zu konzentrieren.: Langfristige Planung von Projekten und Überwachung des allgemeinen Fortschritts Ihres Projekts https://www.template.net/editable/255485/task-timeline net /%href/ Anders als die vorherige Vorlage, die sich auf die Ansicht auf hoher Ebene konzentrierte, bietet diese Vorlage für die Zeitleiste von Template.net einen detaillierten und handlungsorientierten Ansatz für das Projektmanagement, der sich auf die spezifischen Aufgaben konzentriert, die zu erledigen sind.

Hier können Sie Ihr Projekt in mehrere Aufgaben aufteilen, diese Personen zuweisen und ihren Fortschritt in einer Leiste mit farbcodiertem Fortschritt nachverfolgen. Außerdem gibt es eine Spalte "Notizen", in der Sie Kommentare hinzufügen oder Abhängigkeiten erwähnen können. über undefined Aber das ist noch nicht alles. Jedes Mal, wenn Sie eine Aufgabe zur Zeiterfassung hinzufügen und die Details ausfüllen, wird sie automatisch im Zeitleisten-Blatt aktualisiert, wo Sie Ihren Fortschritt anhand eines Kalenders visualisieren können. ✨ Ideal für: Unterteams, die eine Vorlage zur Nachverfolgung ihrer Aufgaben und zur Visualisierung des Fortschritts in einem Kalender wünschen.

### Vorlage für tägliche Zeitleiste von Template.netüber undefined Die letzte Vorlage auf unserer Liste ist eine Vorlage für eine tägliche Zeitleiste von Template.net. Wie der Name schon sagt, bietet Ihnen diese Vorlage eine tageweise Zeiterfassung zur Überwachung der Aufgaben Ihres Teams. Sie eignet sich hervorragend für Teams, da sie es Ihnen ermöglicht, den täglichen Fortschritt zu visualisieren, wenn Sie den agilen Zeiterfassungs- und Projektmanagement-Frameworks (wie Daily Scrum) von und Projektmanagement-Frameworks (wie Daily Scrum) zu verfolgen, ist es für den individuellen Gebrauch sogar noch besser. Wenn Sie Ihre täglichen Aufgaben planen, können Sie Ihre Zeit effizient einteilen und Engpässe in letzter Minute vermeiden. Wenn Sie Teil eines Teams sind, kann das Freigeben Ihrer täglichen Zeitleiste auch die Zusammenarbeit und die Ausrichtung auf die Ziele des Teams fördern. Denken Sie jedoch daran, es als tool für Transparenz und Koordination zu verwenden, nicht als Mittel zum Mikromanagement. ## 10 Alternative Vorlagen für Zeitleisten für Projekte Wenn Sie nach speziellen Vorlagen für ein umfassendes Projektmanagement suchen, können die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp für das Zeitleisten-Management von Projekten ein guter Ausgangspunkt sein.

Sie wurden auf der Grundlage der Projektmanagement-Suite von ClickUp erstellt und verfügen über umfassende Funktionen, mit denen Sie die Zeitleiste Ihres Projekts auf verschiedene Weise nachverfolgen und visualisieren können, von Kanban Boards und Kalendern bis hin zu Gantt Diagrammen. ### Die ClickUp-Vorlage für die Zeitleiste des Projekts Beginnen wir mit der

/href/ https://clickup.com/templates/project-timeline-whiteboard-t-205449952 ClickUp Projekt Zeitleiste Whiteboard Vorlage /%href/ . Diese Vorlage kann eine sehr praktische Option sein, wenn Sie die Einfachheit des Verschiebens von Haftnotizen zum Neuanordnen von Aufgaben und Ändern von Fristen mögen oder ein sehr unvorhersehbares Projekt mit sich ändernden Zeitleisten haben.

Außerdem sind farbige Notizen eine großartige Möglichkeit zur Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205449952&department=pmo Diese Vorlage herunterladen /%cta/ So funktioniert die Vorlage: *Horizontale Achse: Stellt die Phasen oder Schritte des Projekts dar *Vertikale Achse: Gibt die Zeitleiste oder Dauer des Projekts an

Sie können farbcodierte Blöcke verwenden, um den zeitlichen Ablauf bestimmter Aktivitäten visuell darzustellen, und farblich passende Haftnotizen, um detaillierte Aufgaben innerhalb jeder Phase hervorzuheben. Sobald Sie die Aufgaben abgeschlossen haben, können Sie auf eine Haftnotiz doppelklicken und auf "Aufgabe" klicken, um diese Haftnotiz in eine Aufgabe umzuwandeln. Super praktisch, oder? ✨ Ideal für: Visuelle Denker, die die Flexibilität von Whiteboards bevorzugen.

Ein Dropdown-Menü mit Optionen wie "Initiieren", "Planen", "Überwachen" und "Verwaltung" zur Kennzeichnung der Aufgabenphase Eine automatische Leiste, die den Fortschritt der Aufgabe in Prozent anzeigt Ein Feld für Formeln zur Notiz der Dauer der Aufgabe (berechnet auf der Grundlage des Start- und Fälligkeitsdatums) So können Sie den Fortschritt der Aufgabe im Vergleich zu den Fristen visualisieren. Um die Dinge noch bequemer zu machen, können Sie die Dauer einer bestimmten Aufgabe anpassen, indem Sie sie auf dem Diagramm ziehen.

### Die ClickUp Gantt-Vorlage für die Zeitleiste des Projekts Die undefined ist für diejenigen gedacht, die nach einer Vorlage suchen, mit der Sie den Fortschritt eines Projekts visualisieren und mit Ihrer ursprünglichen Zeitleiste vergleichen können. Die Vorlage bietet wöchentliche, monatliche und jährliche Ansichten und ermöglicht es Ihnen sogar, Wochenenden im Diagramm auszublenden, was sie zu einer großartigen Option für kurz- und langfristige Projekte macht. /cta/https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-600.png ClickUp Gantt Zeitleiste für Projekte Vorlage https://app.clickup.com/signup?template=t-200604864&department=pmo Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Die Vorlage enthält vorgefertigte Benutzerdefinierte Felder wie:

✨ Ideal für: Projektmanager, die den Fortschritt komplexer Projekte mit miteinander verbundenen Aufgaben visualisieren möchten

### Die ClickUp Marketing Vorlage für die Zeitleiste von Projekten

Wenn Sie nach einem strukturierten Rahmen für die Planung, Organisation und Nachverfolgung von Marketinginitiativen suchen, empfehlen wir Ihnen die Vorlage /href/ https://clickup.com/templates/marketing-timeline-t-205346470 ClickUp Marketing Project Timeline Template /%href/. Diese Vorlage bietet drei Ansichten: Eine *Zeitleiste für die vierteljährliche Planung

Eine Ansicht der Pipeline zur Nachverfolgung des Status des Projekts Eine Ansicht der Kapazität der Marketing-Leads zur Nachverfolgung der Workloads

https://app.clickup.com/signup?template=t-205346470&department=marketing Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Sie enthält auch Benutzerdefinierte Felder für: Geben Sie den Aufwand an, der erforderlich ist, um eine Aufgabe abzuschließen Schätzen Sie das Budget, das benötigt wird, um eine Aktivität abzuschließen Verfolgen Sie die tatsächlichen Kosten, die für eine Aktivität erforderlich sind

Außerdem können Sie die Budgetdifferenz mithilfe von ClickUp Formeln berechnen. ✨ Ideal für: Teams, die die Zeit und das Budget für Projekte verwalten möchten undefined ist ein guter Ausgangspunkt für alle, die sofort loslegen möchten. Sie bietet einen vorstrukturierten Rahmen, sodass Sie nur noch Ihre Aufgaben hinzufügen müssen, um loszulegen. Diese Vorlage ist in zwei Abschnitte unterteilt: eine Zeitleiste auf der linken Seite und eine Liste mit Aufgaben auf der rechten Seite. Um das Start- und Enddatum einer Aufgabe festzulegen, ziehen Sie sie per Drag-and-Drop auf die Zeitleiste. Die Vorlage aktualisiert automatisch die Phase und Dauer der Aufgabe.

/%cta/ Dies ist eine großartige Vorlage für Teams, die eine Liste mit Aufgaben haben, aber eine Zeitleiste "ausfüllen" möchten. Projektmanager können ihr Team auch bitten, alle Aufgaben in ClickUp hinzuzufügen und dann diese Vorlage zu verwenden, um die Arbeitsbelastung ihres Teams zu planen. Da diese Vorlage mit einer Workload-Ansicht ausgestattet ist, können Sie die Arbeitsbelastung Ihres Teams neben der Zeitachse planen. Weitere Ansichten sind: * Ein Gantt-Diagramm zur Visualisierung des Fortschritts

Eine Kanban-Ansicht, um Aufgaben nach Status zu gruppieren Eine Master-Liste, um alle Ihre Aufgaben anzuzeigen Dies macht diese Vorlage zur perfekten Lösung, um Ihre Projekte, Ihre Arbeitsbelastung und Ihre Zeitleisten von einem einzigen Ort aus zu verwalten. *✨ Ideal für: Teams, die eine Zeitleiste für Projekte erstellen und Ressourcen für bestehende Aufgaben zuweisen möchten. undefined

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-602.png ClickUp Zeitleiste Whiteboard Vorlage https://app.clickup.com/signup?template=t-211237416&department=pmo Diese Vorlage herunterladen /%cta/

Die Einfachheit dieser Vorlage macht sie ideal für den persönlichen Gebrauch, wie die Planung von Kursen, Hobbys oder Familienprojekten, und weniger für komplexe, teambasierte Projekte. Die visuelle Natur des Whiteboards macht diese Vorlage auch kinderfreundlich, wenn Sie mit Ihren Kindern an einem Projekt arbeiten oder ihre Ausbildung planen möchten. ✨ Ideal für: Nachverfolgung einfacher, langfristiger persönlicher oder familiärer Projekte.

Diese Vorlage enthält keine festen Regeln oder Rahmenbedingungen. Sie können Ihre Vorlagen hinzufügen – sei es einen Monat oder ein Jahr – und den Status Ihres Projekts. Da es sich um ein Whiteboard handelt, können Sie andere Formen und Verbindungen hinzufügen, um größere Aufgaben in kleinere zu unterteilen oder Notizen hinzuzufügen. Im Grunde kann es so einfach oder detailliert sein, wie Sie es wünschen. ✨ Ideal für: Planung kreativer Projekte ohne starre Zeitleisten

Diese Vorlage enthält keine festen Regeln oder Rahmenbedingungen. Sie können Ihre Vorlagen hinzufügen – sei es einen Monat oder ein Jahr – und den Status Ihres Projekts. Da es sich um ein Whiteboard handelt, können Sie andere Formen und Verbindungen hinzufügen, um größere Aufgaben in kleinere zu unterteilen oder Notizen hinzuzufügen. Im Grunde kann es so einfach oder detailliert sein, wie Sie es wünschen. ✨ Ideal für: Planung kreativer Projekte ohne starre Zeitleisten

Die ClickUp-Software-Rollout-Vorlage für die Zeitleiste für Projekte

Einfach ausgedrückt ist ein Software-Rollout-Plan der Plan, der vor dem eigentlichen Softwareentwicklungsprozess erstellt wird. Hier erstellen Sie einen vollständigen Plan für Ihre Softwareeinführung – von der Marktforschung und dem Prototyping bis hin zur Entwicklung und Vermarktung. Und hier kommt die Vorlage undefined kann Ihnen dabei helfen, sicherzustellen, dass Sie alle Ihre Karten auf dem Tisch haben, bevor Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen.

https://app.clickup.com/signup?template=t-182171603&department=engineering-product Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Diese Vorlage besteht aus drei Abschnitten (oder Ansichten): Die *Ansicht "Rollout-Plan" ist ein Whiteboard, auf dem Sie Ihren Plan für das Projekt erstellen können

Ansicht "Rollout-Ergebnisse": eine Hauptliste aller Aufgaben, die in Ihre Softwareeinführung einfließen Ansicht "Rollout-Prozess": ein Kanban-Board, in dem Sie Ihre Ergebnisse nach Status (oder Phase) gruppieren können. Wenn Sie möchten, können Sie auch andere Ansichten erstellen, z. B. ein Dashboard oder ein Gantt-Diagramm, um den Fortschritt Ihres Software-Rollout-Plans zu visualisieren.

✨ Ideal für: IT-Unternehmen, die die Einführung neuer Software planen.

### Die ClickUp-Vorlage für die Projekt-Roadmap Die undefined ist für Teams zur Produktentwicklung gedacht, die neue Versionen auf einer vierteljährlichen Zeitleiste planen. Mit dieser Vorlage können Sie kommende Feature-Releases nach Quartal planen und Ihr Budget, den Workload des Teams und Prioritäten planen. Dies ist eine zentrale Anlaufstelle für Produktmanager zur Nachverfolgung von Feature-Roadmaps.

Die

/href/ https://clickup.com/blog/project-roadmap// Projekt-Roadmap /%href/ Vorlage enthält außerdem fünf verschiedene Ansichten für unterschiedliche Anwendungsfälle: *Listenansicht: Zum Organisieren und Priorisieren von Aufgaben in einem linearen Listenformat *Workload-Ansicht: Zum Überwachen der Kapazität und Verteilung der Arbeitslast des Teams *Kalenderansicht: Zum Visualisieren von Fristen und Meilensteinen in einem Kalender

Gantt-Ansicht: Zum Planen und Verfolgen von Zeitleisten, Meilensteinen und Abhängigkeiten von Projekten *Board-Ansicht: Zum Visualisieren von Workflows und Verfolgen von Status auf einem Kanban-Board Und wenn Sie ein agiles Team sind, können Sie auch die Benutzerdefinierten Felder verwenden, um Ihre Aufgaben nach Sprints zu kategorisieren und den Fortschritt mit Sprint-Punkten zu verfolgen. ✨ Ideal für: Produktentwicklungsteams, die jedes Quartal die Veröffentlichung neuer Features planen.

Die ClickUp-Vorlage für die Geschäftsplanung Während die vorherige Vorlage für die Geschäftsplanung speziell für Teams in der Produktentwicklung gedacht war, kann die ClickUp-Vorlage für die Geschäftsplanung /%href/ https://clickup.com/templates/business-roadmap-t-205392700%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%/%

Ein Beispiel hierfür ist das benutzerdefinierte Feld "Geschäftskategorie", mit dem Sie erwähnen können, welcher Abteilung eine bestimmte Aufgabe zugeordnet ist. Sie können die Zeitleiste auch nach jeder Geschäftskategorie filtern, damit die Teams nur einen Überblick über ihre Verantwortlichkeiten erhalten, ohne von allen Aufgaben überfordert zu sein.

ClickUp Vorlage für die Roadmap für Unternehmen https://app.clickup.com/signup?template=t-205392700&department=operations Diese Vorlage herunterladen /%cta/ Diese Vorlage enthält auch mehrere Ansichten, darunter: *Monatliches Gantt-Diagramm: Zur Visualisierung und Nachverfolgung der Zeitleisten von Projekten jeden Monat

Vierteljährliche Übersicht: Um alle Initiativen eines Quartals aus der Vogelperspektive zu betrachten, unabhängig von der Abteilung *Ansicht "Strategische Ziele": Um Aufgaben nach ihren übergeordneten Zielen zu gruppieren und so eine bessere Ausrichtung und Priorisierung zu ermöglichen. Sie können auch Abhängigkeiten zwischen Aufgaben erstellen und diese im Gantt-Diagramm visualisieren. Dies ist ein äußerst hilfreiches Feature für abteilungsübergreifende Projekte mit mehreren miteinander verbundenen Aufgaben.

✨ Ideal für: Kleine und mittlere Unternehmen, die nach einer All-in-One-Projektverfolgung suchen.

### Die ClickUp Simple Gantt-Vorlage Schließlich haben wir die

/href/ https://clickup.com/templates/simple-gantt-t-180546792 ClickUp Simple Gantt Template /%href/ , ein nützliches Tool für die Planung von Zeitleisten für Projekte und die proaktive Identifizierung und Bewältigung von Abhängigkeiten durch die Visualisierung von Beziehungen zwischen Aufgaben.

Zum Beispiel, wenn Aufgabe B davon abhängt, dass Aufgabe A abgeschlossen wird, zeigt das Gantt-Diagramm diese Beziehung mithilfe eines Verbinders deutlich an. Wenn sich also Aufgabe A verzögert, müssen Sie Ihre Zeitleiste für das Projekt aktualisieren, um die Verzögerung bei den Aufgaben A und B zu berücksichtigen.

Erstellen Sie einfach eine Karte der Aufgaben, Unteraufgaben und Abhängigkeiten des Projekts in der Projektplanansicht. In der Gantt-Ansicht werden automatisch alle Ihre Aufgaben aktualisiert

Wenn Sie eine Aufgabe oder Unteraufgabe in der Projektplanansicht als abgeschlossen markieren, wird der Fortschritt automatisch in Ihrem Gantt-Diagramm nachverfolgt. B. Diese Vorlage hilft Ihnen, den Fortschritt und die Abhängigkeiten eines Projekts in Echtzeit zu visualisieren, ohne dass Sie zusätzliche Arbeit leisten müssen. ✨ Ideal für: Teamleiter, die Projektzeitleisten und Blocker in einem Gantt-Diagramm nachverfolgen möchten.

## Behalten Sie die Kontrolle über die Zeitleisten Ihrer Projekte mit ClickUp Ein spezialisiertes Tool ist immer besser als ein allgemeines. Sie erhalten mehr Features und können diese einfacher an Ihre Systeme anpassen.

Projektmanagement-Software wie ClickUp bietet einen Bereich an Features, die darauf zugeschnitten sind, die Workflows von Projekten zu optimieren,

, unabhängig von Ihrem Projektmanagement-Framework oder -System. Features wie Aufgabenverwaltung, Gantt-Diagramme, Nachverfolgung von Zielen und vieles mehr können Ihnen dabei helfen, Ihre Projekte effizient und kollaborativ zu planen, zu organisieren und zu verfolgen. Wenn Sie also Ihr Projektmanagement mühelos gestalten möchten, /href/ https://clickup.com/signup melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an /%href/ und legen Sie sofort los.