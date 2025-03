11 kostenlose Vorlagen für Sprint-Reviews

Am Ende jedes Sprints versammelt sich Ihr Team, um den Fortschritt zu besprechen, Feedback freizugeben und die nächsten Schritte zu planen. Doch allzu oft fühlen sich diese Überprüfungen eher wie eine unzusammenhängende Reihe von Aktualisierungen an, als eine gemeinsame Reflexion über die Arbeit des Teams.

Feedback wird übersehen, Schlüsselpunkte werden vergessen, und ehe man sich versieht, ist das Meeting zu Ende, ohne dass eine klare Richtung vorgegeben wurde.

An dieser Stelle können Vorlagen für Sprint-Reviews einen Unterschied machen. Eine gut durchdachte Vorlage sorgt nicht nur für Struktur, sondern schafft einen Space, in dem sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann: das Feiern von Erfolgen, das Lernen aus Herausforderungen und das Ausrichten auf den künftigen Weg.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen Vorlagen für Sprint-Reviews vor, mit denen Sie Ihre Reviews von routinemäßigen Rekapitulationen in Momente verwandeln können, die Ihr Team in Schwung bringen.

Was sind Sprint-Review-Vorlagen?

Sprint-Review-Vorlagen sind Frameworks oder Gliederungen, die Teams verwenden können, um produktive Sprint-Review-Meetings zu strukturieren und zu erleichtern

Diese Vorlagen enthalten in der Regel Abschnitte zur Überprüfung der fertiggestellten Arbeit, zur Erörterung von Schlüssel-Metriken, zur Ermittlung von Lessons Learned und zum Planen des nächsten Sprints auf der Grundlage der aktuellen Sprint-Ergebnisse.

Hier sind die gemeinsamen Elemente von Vorlagen für Sprint-Reviews:

Tagesordnung : Skizzieren Sie die Struktur des Meetings, einschließlich Zeit für Demos, Feedback-Sitzungen und Diskussionen

: Skizzieren Sie die Struktur des Meetings, einschließlich Zeit für Demos, Feedback-Sitzungen und Diskussionen Fertiggestellte Arbeit : Liste der Aufgaben oder Features, die während des Sprints fertiggestellt wurden

: Liste der Aufgaben oder Features, die während des Sprints fertiggestellt wurden Demonstrationen : Space für die Präsentation neuer Funktionen oder Features

: Space für die Präsentation neuer Funktionen oder Features Feedback-Sammlung : Bereiche zur Erfassung von Feedback und Fragen der Stakeholder

: Bereiche zur Erfassung von Feedback und Fragen der Stakeholder Elemente für Maßnahmen: Abschnitte zum Notieren von Folgemaßnahmen oder Verbesserungen für den nächsten Sprint

Was macht eine gute Vorlage für einen Sprint Review aus?

Eine gute Vorlage für einen Sprint-Review sollte sein:

Klar und prägnant: Einfach zu verstehen und zu befolgen

Einfach zu verstehen und zu befolgen Flexibel: Anpassbar an unterschiedliche Größen von Teams und Projekten

Anpassbar an unterschiedliche Größen von Teams und Projekten Handlungsorientiert: Fokussiert auf das Erkennen und Angehen von Problemen

Fokussiert auf das Erkennen und Angehen von Problemen Kollaborativ: Ermutigt alle Mitglieder des Teams zur Mitarbeit

Ermutigt alle Mitglieder des Teams zur Mitarbeit Datenorientiert: Verwendet Metriken, um den Fortschritt zu messen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf zu identifizieren

11 Sprint Review Vorlagen für agilen Erfolg

Nun, da Sie wissen, was eine gute Vorlage ausmacht, lassen Sie uns 11 kostenlose Vorlagen für Sprint-Reviews erkunden, die alle diese Features aufweisen und die Sie unbedingt ausprobieren sollten:

1. Die ClickUp Sprint Retrospektive Brainstorming Vorlage

Die ClickUp Sprint Retrospektive Brainstorming Vorlage bietet einen strukturierten Rahmen für Teams, um den letzten Sprint zu reflektieren. Teams können damit herausfinden, was gut gelaufen ist und was besser hätte sein können, und umsetzbare Verbesserungen für die Zukunft vornehmen.

Sprint Retrospektive Brainstorm Vorlage ClickUp

Diese Vorlage gliedert die Diskussionspunkte in spezifische Abschnitte, die dem Team helfen, ihr Feedback in Erfolge, Herausforderungen und Verbesserungsbereiche zu kategorisieren. Durch die Verwendung dieser speziellen Abschnitte können Teams Folgendes sicherstellen sprint-Retrospektiven nicht in allgemeine Diskussionen ausarten, sondern sich auf konkrete Maßnahmen konzentrieren.

Ein Schlüsselvorteil dieser Vorlage ist die Möglichkeit der langfristigen Nachverfolgung. Teams können vergangene Retrospektiven Revue passieren lassen, um zu sehen, ob sie Elemente aus früheren Sprints angegangen sind.

Die Integration der Retrospektiven-Vorlage mit ClickUp Aufgaben ermöglicht es Teams, Feedback direkt in Aktions-Elemente umzuwandeln. So wird sichergestellt, dass wertvolle Erkenntnisse aus den Sprint-Retrospektiven umgesetzt werden und nicht zwischen den Sprints verloren gehen.

Der Ansatz dieser Vorlage zur Nachverfolgung von Feedback und Aktionen kann besonders für agile Teams von Vorteil sein, die die Transparenz erhöhen und alle Beteiligten zur Verantwortung ziehen wollen.

Ideal für: Teams, die ihre Prozesse und Leistungen im Laufe der Zeit verbessern wollen.

2. Die ClickUp Backlogs und Sprint Vorlage

Die ClickUp Backlogs und Sprint Vorlage kombiniert Backlog-Grooming und Sprint-Planung und ist damit ein leistungsstarkes Tool für agile Teams, die diese Prozesse vereinfachen wollen.

ClickUp Backlogs und Sprint Vorlage

Die Vorlage ermöglicht es Eigentümern, Backlog-Elemente zu priorisieren und zu verfeinern, so dass Aufgaben klar definiert und für kommende Sprints bereit sind.

Die wichtigsten Vorteile dieser Vorlage:

Priorisierung: Einfaches Taggen, Organisieren und Filtern von Backlog-Elementen nach Wichtigkeit

Einfaches Taggen, Organisieren und Filtern von Backlog-Elementen nach Wichtigkeit Klarheit: Definieren Sie Aufgaben klar und bereiten Sie sie für kommende Sprints vor

Definieren Sie Aufgaben klar und bereiten Sie sie für kommende Sprints vor Anpassungsfähigkeit: Schnelles Umorganisieren oder Anpassen dersprint-Backlog wenn sich die Prioritäten verschieben

Schnelles Umorganisieren oder Anpassen dersprint-Backlog wenn sich die Prioritäten verschieben Nahtloser Workflow: Navigieren Sie zwischen Backlog-Pflege und Sprint-Planung, ohne das Tool zu verlassen

Navigieren Sie zwischen Backlog-Pflege und Sprint-Planung, ohne das Tool zu verlassen Organisiertes Backlog: Pflegen Sie ein umsetzbares Backlog, um "Backlog Bloat" zu vermeiden

Pflegen Sie ein umsetzbares Backlog, um "Backlog Bloat" zu vermeiden Agile Reaktion: Anpassung an sich ändernde Ziele des Projekts und Marktanforderungen

Durch den Einsatz dieser Vorlage können agile Teams effektiver arbeiten, qualitativ hochwertigere Produkte liefern und bessere Ergebnisse in Projekten erzielen.

ideal für: Teams, die sich schnell an veränderte Prioritäten anpassen wollen.

3. Die ClickUp Sprint Vorlage

Die ClickUp Sprint Vorlage wurde speziell für die Verwaltung und Nachverfolgung von Sprints entwickelt und bietet eine klare Ansicht des Fortschritts im Sprint in Echtzeit. Diese Vorlage ist ideal für die Überwachung von Aufgaben, deren Fortschritt, Status, Fristen und den geschätzten gegenüber dem tatsächlichen Aufwand.

ClickUp Sprint Vorlage

Zu erledigen hilft, die häufigen Fallstricke der Überlastung oder Unterauslastung von Sprints zu vermeiden und stellt sicher, dass der Workload in jedem Sprint ausgewogen und erreichbar ist.

Die Stärke dieser Vorlage liegt in der Nachverfolgung des Fortschritts in Echtzeit, die es Teamleitern und Scrum Mastern ermöglicht, potenzielle Engpässe frühzeitig im Sprint zu erkennen und zu erfüllen Scrum-Werte .

Dank dieser Sichtbarkeit können Manager Blockaden angehen oder Aufgaben anpassen, bevor sie sich auf den gesamten Sprint auswirken. Durch die Überwachung von Metriken wie Teamgeschwindigkeit und Workload-Balance hilft die ClickUp Vorlage für Sprint den Teams, auf Kurs zu bleiben, und macht die Bewertung des Fortschritts auf einen Blick einfach.

ideal für: Teams, die sicherstellen wollen, dass ihre Projekte im Zeitplan und im Budget bleiben.

Einfaches Verwalten von Sprint-Reviews mit ClickUp's Agile Project Management Software

Zusätzlich, ClickUp's Agiles Projektmanagement tool kann Sprint-Reviews erheblich verbessern, indem es eine zentrale Plattform bietet für:

Einfacher Zugriff auf die definierten Ziele des Sprints und deren Überprüfung

Überwachen des Fortschritts des Teams in Bezug auf diese Ziele während des Sprints

Feedback von Stakeholdern und Mitgliedern des Teams an einem Ort zu sammeln

Tags, Beschreibungen oder benutzerdefinierte Felder zu verwenden, um das Feedback zu kategorisieren und zu priorisieren

Weisen Sie bestimmten Teammitgliedern Handlungselemente zu und verfolgen Sie deren Fortschritt, um zukünftige Sprints zu verbessern

Erleichtern Sie Diskussionen und Brainstorming-Sitzungen mit Features zur Zusammenarbeit in Echtzeit

*Auch gelesen: Sprint Review vs. Retrospektive: Was ist der Unterschied?

4. Die ClickUp Agile Sprint Ereignisse Vorlage

Die ClickUp Agile Sprint Ereignisse Vorlage fasst alle wesentlichen Ereignisse eines Agile Sprints in einem einzigen organisierten Workflow zusammen, von der Sprint-Planung über tägliche StandUps bis hin zu Sprint-Reviews.

ClickUp Agile Sprint Ereignisse Vorlage

Jeder Ereignistyp - wie z.B. Sprint-Planung, tägliche StandUps, und sprint-Reviews -verfügt über einen eigenen Bereich, in dem Teams Ziele, Notizen und Elemente in einer strukturierten Form dokumentieren können, die leicht wieder aufzufinden ist.

Zum Beispiel, während sprint-Planung können Teams Ziele umreißen, Aufgaben auflisten und Sprint-Ziele festlegen. Die Mitglieder des Teams können Blocker aktualisieren, Prioritäten freigeben und den Fortschritt in täglichen Standups verfolgen.

Die speziellen Abschnitte verringern die Abhängigkeit von externen Tools und stellen sicher, dass Sie alles dokumentieren Agiles Meeting notizen und Aktionen an einem Ort. Dies verbessert die Zugänglichkeit der Informationen und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass wichtige Details zwischen den Sitzungen übersehen werden Scrum Ereignisse .

ideal für: Scrum Teams, die ihre Sprint Ereignisse und Dokumentation zentralisieren wollen.

5. Die ClickUp Simple Sprint Vorlage

Perfekt für kleinere oder schlankere Teams, ist die ClickUp Einfache Sprint Vorlage **Bietet ein übersichtliches Layout, das sich auf das Wesentliche konzentriert: Aufgaben, Fristen und den aktuellen Status

ClickUp Einfache Sprint Vorlage

Das Weglassen komplexer Felder und Funktionen ermöglicht es Teams, sich ganz auf das Abschließen von Aufgaben innerhalb der Zeitleiste des Sprints zu konzentrieren, ohne durch zusätzliche Features abgelenkt zu werden.

Hier sind einige Schlüssel-Features dieser Vorlage:

Minimalistisches Design: Vermeidet unnötige Features und Ablenkungen

Vermeidet unnötige Features und Ablenkungen Klare Fokussierung: Konzentriert sich auf das Abschließen von Aufgaben und Fristen

Konzentriert sich auf das Abschließen von Aufgaben und Fristen Vereinfachte Kommunikation: Verbessert die Klarheit und reduziert die kognitive Belastung

Verbessert die Klarheit und reduziert die kognitive Belastung Effiziente Ausführung: Strafft die Arbeitsabläufe und verbessert die Produktivität

Diese Vorlage ist ideal für Teams, die der Aktion Vorrang vor der Analyse einräumen. Sie bietet die Tools, um die Ziele eines Sprints zu erreichen, ohne dass eine komplexe Nachverfolgung oder Berichterstellung erforderlich ist.

ideal für: Teams, die neu in der agilen Methodik sind und klein anfangen wollen.

Auch gelesen: Wie man einen effektiven Sprint-Zeitplan aufstellt

6. Die ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

Die ClickUp Agile Scrum Management Vorlage bietet ein robustes Rahmenwerk, das alle Aspekte von Scrum abdeckt, von der Backlog-Verfeinerung bis zu Sprint-Reviews

ClickUp Agile Scrum Management Vorlage

Die strukturierten, anpassbaren Boards sind darauf zugeschnitten, Teams bei der Verwaltung aller Scrum-Rollen, Aufgaben und Ereignisse in einer einzigen Ansicht zu unterstützen und so die Nachverfolgung jeder Phase und Rolle im Scrum-Prozess zu erleichtern.

Die Organisation dieser Vorlage ist besonders hilfreich für Scrum Master, die die Abhängigkeiten von Aufgaben, Blockern und Sprint-Zielen im Auge behalten müssen. Jede Phase hat ihre eigene Board-Ansicht in ClickUp macht die Überwachung des Fortschritts und die Verwaltung von Workflow-Abhängigkeiten einfach.

Die Vorlage ist außerdem in hohem Maße anpassbar, so dass Teams sie auf ihre Prozesse, Prioritäten und Ziele des Projekts abstimmen können.

ideal für: Scrum Master zur Überwachung von Aufgabenabhängigkeiten, Blockern und Sprint-Zielen an einem Ort.

7. Die ClickUp Vorlage für die Agile Sprint Planung

Die ClickUp Agile Sprint-Planungsvorlage ist auf die Einstellung von Sprint-Zielen, die Zuweisung von Ressourcen und die effektive Schätzung von Workloads zugeschnitten

ClickUp Agile Sprint Planungsvorlage

Durch die Bereitstellung eines strukturierten Ansatzes zur sprint-Planung hilft diese Vorlage den Teams:

Klare Ziele setzen: Spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene (SMART) Ziele für den Sprint definieren

Spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene (SMART) Ziele für den Sprint definieren Arbeit aufgliedern: Aufgaben in überschaubare Abschnitte unterteilen, um eine genaue Schätzung und Zuordnung zu erleichtern

Aufgaben in überschaubare Abschnitte unterteilen, um eine genaue Schätzung und Zuordnung zu erleichtern Ressourcen zuweisen: Aufgaben an Teammitglieder auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Verfügbarkeit zuweisen

Aufgaben an Teammitglieder auf der Grundlage ihrer Fähigkeiten und Verfügbarkeit zuweisen Workload abschätzen: Techniken wie Story Points oder Zeitschätzungen verwenden, um den Aufwand für jede Aufgabe genau einzuschätzen

Die organisierte Struktur der Vorlage fördert Transparenz und Verantwortlichkeit und stellt sicher, dass jeder im Team die allgemeinen Ziele des Sprints und seine Verantwortlichkeiten versteht.

Durch die Verwendung dieser Vorlage können agile Teams ihren Planungsprozess verbessern, die Vorhersagbarkeit erhöhen und letztendlich qualitativ hochwertigere Ergebnisse liefern.

Ideal für: Ein Entwicklungsteam, das seine Arbeit für den kommenden Sprint klar verstehen möchte.

8. Sprint Review Vorlage von Miro Miro's Sprint Review Vorlage ist ein ideales tool für Teams, die einen ansprechenden, kollaborativen Ansatz für Sprint-Reviews suchen. Die Oberfläche im Whiteboard-Stil verwandelt Sprint-Reviews in interaktive, fesselnde Sitzungen

über Miro Die Vorlage fördert die Zusammenarbeit als Scrum Teams können fertiggestellte Arbeiten visuell darstellen, Feedback in Echtzeit freigeben und Erkenntnisse auf dem Board festhalten. Der Freeform Space ermöglicht Brainstorming ohne strenges Format, was ideal für Teams ist, die einen eher organischen Diskussionsstil bevorzugen.

Mit digitalen Haftnotizen, Zeichentools und Echtzeit-Updates fördert diese Vorlage eine dynamische und kollaborative Besprechung.

Das visuelle Layout ermutigt die Mitglieder des Teams zur aktiven Teilnahme, was die Vorlage besonders für verteilte Teams interessant macht, die die Energie von persönlichen Meetings vermissen.

Ideal für: Scrum-Teams, die ihre Sprint-Reviews ansprechender und gemeinschaftlicher gestalten möchten.

9. Sprint Review Vorlage von Mural Mural's Sprint Review Vorlage ist ein visuell ansprechendes und interaktives Tool zur Erleichterung effektiver Sprint-Review-Sitzungen.

über Wandbild Durch die Bereitstellung eines strukturierten Rahmens für die Besprechung fertiggestellter Arbeiten, das Einholen von Feedback und die Ermittlung von Verbesserungsmöglichkeiten hilft diese Vorlage Teams dabei, den Fokus und die Verantwortlichkeit aufrechtzuerhalten.

Hier sind einige Vorteile dieser Vorlage:

Sichtbare Organisation: Gelöschte Abschnitte für fertiggestellte Arbeiten, Feedback und Elemente für Maßnahmen

Gelöschte Abschnitte für fertiggestellte Arbeiten, Feedback und Elemente für Maßnahmen Zusammenarbeit in Echtzeit: Ermöglicht entfernten Teams die nahtlose Beteiligung und Zusammenarbeit

Ermöglicht entfernten Teams die nahtlose Beteiligung und Zusammenarbeit Priorisierung von Feedback: Hilft Teams, sich auf die wichtigsten Erkenntnisse zu konzentrieren

Hilft Teams, sich auf die wichtigsten Erkenntnisse zu konzentrieren Interaktive Erfahrung: Bindet Mitglieder des Teams ein und fördert die offene Kommunikation

Ideal für: Ferngesteuerte Teams, da es eine dynamische und ansprechende Möglichkeit bietet, virtuelle Sprint-Reviews durchzuführen.

10. Flowchart-Vorlage für Produktinkrement und Sprint Review von SlidesTeam

Die Folien Vorlage für das Flussdiagramm für Produktinkremente und Sprint-Reviews des Teams ist eine praktische Wahl für Teams, die für Präsentationen einen Überblick auf hoher Ebene suchen. Es stellt den Scrum-Prozess für Sprint-Reviews und Produktinkremente visuell dar.

über FolienTeam Das strukturierte Layout schlüsselt die Beziehungen zwischen den einzelnen Sprint-Schritten auf und gibt Teams und Stakeholdern eine klare Ansicht darüber, wie Produktinkremente im Laufe der Zeit erreicht werden.

Das Format des Flussdiagramms ist besonders wertvoll für die Einarbeitung neuer Mitglieder des Teams oder zur Erläuterung des Sprint-Review-Prozesses für Stakeholder, die mit Agile nicht vertraut sind.

Sein präsentationsfähiges Design macht die Verwendung in folgenden Bereichen einfach Agile Zeremonien und Meetings und bietet eine prägnante, visuelle Möglichkeit, den Workflow zu demonstrieren.

ideal für: Scrum Teams, die ihren Sprint Review Prozess visuell darstellen wollen

11. Sprint Review Meeting Vorlage nach Bereich

Die Sprint Review Meeting Vorlage nach Bereich ist ein praktisches Hilfsmittel, das die Effektivität von Sprint-Reviews erheblich verbessert. **Ihr gut organisiertes Format geht direkt auf die häufigsten Fallstricke ein, mit denen Teams während dieser Meetings konfrontiert werden

über Bereich Diese Vorlage stellt sicher, dass alle kritischen Aspekte des Sprints abgedeckt werden, indem sie die Teams durch die wichtigsten Diskussionspunkte führt, wie z. B. die Überprüfung der fertiggestellten Benutzer-Storys, das Einholen von Feedback und die Ermittlung von Verbesserungsbereichen.

Diese Vorlage bietet auch:

Gelöschte Abschnitte helfen, den Fokus aufrechtzuerhalten und Unterhaltungen abseits des Themas zu vermeiden

Ein spezieller Space für die Aufzeichnung von Feedback und Elementen stellt sicher, dass wertvolle Erkenntnisse festgehalten und umgesetzt werden

Gelöschte Dokumentation von Feedback und Elementen hilft Teams, auf Kurs zu bleiben und Ergebnisse zu liefern

Mit dieser Vorlage können agile Teams ihren Sprint-Review-Prozess rationalisieren, die Kommunikation verbessern und letztendlich qualitativ hochwertigere Produkte liefern.

Ideal für: Ein Scrum Team, das eine Kultur der offenen Kommunikation und Verantwortlichkeit fördern möchte.

Sprint-Reviews mit ClickUp für mehr Wirkung neu definieren

In der agilen Entwicklung schöpft der traditionelle Sprint-Review oft nicht sein volles Potenzial aus. Mit diesen 11 kostenlosen Vorlagen für Sprint-Reviews können Teams ihre agilen Praktiken verbessern und deutliche Verbesserungen erzielen.

Diese Vorlagen sind mehr als nur tools; sie sind ein Katalysator für sinnvolle Unterhaltungen und aufschlussreiche Reflexionen. Indem sie über oberflächliche Metriken hinausgehen, können Teams tiefer in die Auswirkungen ihrer Arbeit eintauchen und wertvolle Lektionen und Wachstumsmöglichkeiten identifizieren.

Mit der agilen Software und den Vorlagen von ClickUp können Sie jeden Sprint-Review zu einem Schritt in Richtung kontinuierlicher Verbesserung und Innovation in Ihrer Arbeit machen. Anmelden für ClickUp noch heute!