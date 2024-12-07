Airtable vs. Excel: Welches Tool ist im Jahr 2025 besser?

Eine der größten Herausforderungen für moderne Geschäfte ist die Datenbereitstellung.

Ganz gleich, ob Sie Zahlen für ein großes Projekt berechnen, Inventar nachverfolgen oder einfach nur Ihre täglichen Aufgaben organisieren wollen - ein solides Datentool ist ein entscheidender Faktor. Bei der Vielzahl der Möglichkeiten kann es schwierig sein, das richtige Tool zu finden.

Zum Glück für Sie werfen wir einen genaueren Blick auf zwei beliebte Tools zur Datenbankverwaltung: Airtable und Excel. Beide sind vollgepackt mit Features, die Ihnen dabei helfen, Ihre Aufgaben zu erledigen, aber sie verfolgen einen ganz eigenen Ansatz bei der Datenverwaltung.

Sind Sie bereit herauszufinden, welches Tool Ihr neuer Favorit sein könnte? Machen Sie sich bereit für den ultimativen Airtable vs. Excel Showdown. Wir stellen Ihnen außerdem ein neues Tool vor, das den Ausschlag geben könnte! 🏆

Was ist Airtable?

Airtable ist ein relationales Datenbank-Tool, mit dem Sie Daten in Zeilen und Spalten organisieren und verschiedene Datenpunkte miteinander verbinden können, um Ihre Projekte und Workflows besser zu verwalten. Mit Airtable können Sie alle Ihre Geschäftsdaten an einem Ort zusammenführen - egal, ob es sich um OKRs des Teams, Projekte des Clients, Marketingkampagnen oder Kundenfeedback handelt.

Es erleichtert die Zusammenarbeit, indem es alle Beteiligten mit Echtzeit-Updates und benutzerdefinierten Ansichten auf die gleiche Seite bringt, die den Anforderungen aller Beteiligten entspricht.

Außerdem helfen Ihnen Airtable-Vorlagen dabei, schnell loszulegen, egal ob Sie einen Projekt-Tracker, ein CRM oder eine persönliche Zu erledigen-Liste erstellen möchten.

Airtable Features

Wenn Sie auf der Suche nach einem benutzerfreundlichen Tool zur Nachverfolgung aller Geschäftsdaten und zur Beseitigung von abteilungsübergreifenden Datensilos sind, bietet Airtable einige praktische Features. Schauen wir sie uns an!

Feature #1: Ansichten

Organisieren und visualisieren Sie Ihre Daten mit benutzerdefinierten Ansichten. In Airtable können Sie zwischen verschiedenen Ansichten wählen, z. B. einer Rasteransicht, einem Kalender oder Kanban, sodass Sie Informationen in einem Format anzeigen können, das den Anforderungen Ihres Projekts und Teams am besten entspricht.

Feature #2: Schnittstellen-Designer

Mit dem Schnittstellendesigner von Airtable können Sie benutzerdefinierte Schnittstellen direkt aus Ihren Daten erstellen. Erstellen Sie Ansichten, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind, und erleichtern Sie Teams die Interaktion mit Daten auf eine optisch ansprechende und benutzerfreundliche Weise.

Feature #3: Berichterstellung

Airtable verfügt auch über Funktionen zur Berichterstellung. Sie können Ihre Daten in Airtable mit umfassenden Berichterstattungsfunktionen messen und analysieren, um Daten wie Incidents, verfügbare Assets nach Typ, Vertriebspipeline und mehr zu verwalten. So können Sie Einblicke gewinnen und wichtige Metriken nachverfolgen, um Ihre Projekte auf Kurs zu halten und mühelos datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.

Feature #4: Automatisierungen

Airtable verfügt über eine Vielzahl von Automatisierungsfunktionen. Sie können sich wiederholende Aufgaben rationalisieren, Auslöser für Benachrichtigungen erstellen und externe Tools integrieren, um sicherzustellen, dass Ihr Workflow mit minimalem manuellen Aufwand reibungslos abläuft. Wenn Sie mehr Funktionen benötigen, können Sie Ihr Javascript anschließen.

Airtable-Preise

Free

Team: $24 pro Monat

$24 pro Monat Geschäft: $54 pro Monat

$54 pro Monat Unternehmensgröße: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Excel?

Excel ist ein beliebtes tabellenkalkulationsprogramm von Microsoft, die häufig zur Datenanalyse, Finanzmodellierung und Datenorganisation verwendet wird. Sie bietet ein Raster von Zellen, in die Benutzer Daten eingeben, bearbeiten und analysieren können, indem sie Formeln, Diagramme und Pivottabellen verwenden. Excel-Projektmanagement verfügt über leistungsstarke Features, die alles von der einfachen Dateneingabe bis hin zu fortgeschrittenen Analysen abdecken.

Egal, ob Sie ein Budget verwalten, Berichte erstellen, komplexe Datenstrukturen verwalten oder Modelle erstellen, Excel bietet praktische tools, um Ihre Daten wertvoller zu machen.

Excel Features

Hier sind einige Schlüsselvorteile von MS Excel:

Feature #1: Formeln und Funktionen

Excel bietet eine umfangreiche Bibliothek von Formeln und Funktionen, mit denen Benutzer Berechnungen, Datenanalysen und logische Operationen mühelos durchführen können. Mit seinen Formelfunktionen ist Excel für viele Aufgaben unverzichtbar, von einfachen mathematischen Aufgaben bis hin zu komplexen statistischen Funktionen.

Excel hilft bei der Visualisierung von Datenmustern und -trends durch eine Vielzahl von Diagrammtypen, wie z. B. Balkendiagramme, Linien- und Kreisdiagramme. Sie können auch bedingte Formatierungen verwenden, um Daten auf der Grundlage von Regeln hervorzuheben, so dass Sie Ausreißer oder Trends auf einen Blick erkennen können.

Excel bietet leistungsstarke integrierte Tools zur Datenvisualisierung wie Solver, Analysis ToolPak und Goal Seek für statistische Analysen, vereinfachte Dateneingabe, Prognosen und Optimierung. Diese Tools vereinfachen komplexe Berechnungen und machen Excel zu einer guten Wahl für datengesteuerte Entscheidungen.

Feature #4: Makros und Automatisierungen

Mit VBA (Visual Basic for Applications) können Excel-Benutzer Makros erstellen, um sich wiederholende Aufgaben zu automatisieren, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und Zeit zu sparen. Dieses Feature ist besonders nützlich für die Erstellung benutzerdefinierter Berichte und komplexer Arbeitsabläufe.

Excel-Preise

Free

Essential: $4/Benutzer/Monat

$4/Benutzer/Monat Basic: $6/Benutzer/Monat

$6/Benutzer/Monat Standard: $12,5/Benutzer/Monat

Airtable vs. Excel: Features im Vergleich

Zu erledigen ist ein umfassender Vergleich von Excel und Airtable je nach ihren Fähigkeiten:

Wenn es um die Organisation Ihrer Daten geht, ist Flexibilität das A und O. Ganz gleich, ob Sie eine einfache Liste oder ein komplexes Projekt verwalten, ein Tool, das sich an Ihre Bedürfnisse anpassen kann, macht den Unterschied. Im Folgenden erfahren Sie, wie Excel und Airtable die Datenstrukturierung und Flexibilität auf ihre eigene Art und Weise handhaben.

Excel

Excel ist ein flexibles, rasterbasiertes Tool für die Datenverwaltung. Sie können große Datensätze verarbeiten, Zellen benutzerdefinieren, Formeln verwenden und mit der Formatierung spielen, um Ihre Daten nach Ihren Wünschen zu gestalten. Excel ist für komplexe Berechnungen ausgelegt und deshalb so beliebt für alles, was mit Zahlen und Finanzen zu tun hat.

Airtable

Airtable ist eine Mischung aus Tabellenkalkulationsprogramm und Datenbank und bietet Ihnen das Beste aus beiden Welten. Es ist als "relationale Datenbank" eingerichtet, so dass Sie Datensätze zwischen Tabellen leicht verknüpfen können, was für Dinge wie projektmanagement , Überwachung der Vertriebspipeline und Verwaltung von Inhalten. Außerdem ist die App für nicht-technische Benutzer intuitiver als herkömmliche Tabellenkalkulations-Apps und macht es Teams leicht, organisiert zu bleiben.

🏆 Sieger: Airtable für zentrales Datenmanagement

Feature #2: Formeln und Berechnungen

Formeln und Berechnungen sind das Herzstück eines jeden leistungsstarken Datentools. Ganz gleich, ob Sie Zahlen ausrechnen, Trends analysieren oder einfach nur Daten organisieren, robuste Berechnungsoptionen können Ihre Arbeit erheblich erleichtern. Hier sehen Sie, was Excel und Airtable leisten:

Excel

Excel verfügt über leistungsstarke, fortschrittliche Formelfunktionen, einschließlich komplexer mathematischer, statistischer und finanzieller Funktionen. Mit Analysetools wie Power Query können Sie verschachtelte Formeln, Pivottabellen und komplexe Datenstrukturen erstellen, die für detaillierte Datenanalysen und Finanzmodellierung nützlich sind.

Airtable

Airtable enthält grundlegende Formeln, verfügt aber nicht über die erweiterten Features und die Berechnungstiefe von Excel. Es ist besser für die Datenorganisation als für umfangreiche Berechnungen geeignet. Es stehen einfache Formeln und Funktionen für grundlegende Mathematik, Datenmanipulation und Textfunktionen zur Verfügung, aber sie unterstützen keine komplexen Formeln auf demselben Niveau wie Excel.

🏆 Sieger: Excel für komplexe Datenberechnungen

Die Datenvisualisierung hilft Benutzern, Erkenntnisse schnell zu erfassen, Trends zu erkennen und Vergleiche anzustellen. In Tools wie Excel und Airtable macht dieses Feature komplexe Daten zugänglicher und ermöglicht es Ihnen, auf einen Blick Muster zu erkennen und Schlussfolgerungen aus numerischen Daten zu ziehen.

Excel

Excel bietet umfangreiche Tools zur Datenvisualisierung, darunter Diagramme, Graphen und bedingte Formatierungen. Sie können Liniendiagramme, Balkendiagramme, Streuungsdiagramme und Kreisdiagramme direkt in Tabellenkalkulationen erstellen. Excel enthält auch eine Power BI-Integration für erweiterte, interaktive Dashboards.

Airtable

Airtable bietet zwar auch Visualisierungsoptionen, doch handelt es sich dabei eher um grundlegende Features, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgerichtet sind. Ansichten wie Kanban, Galerie, Kalender und Gitter sind im Abschnitt "Apps" verfügbar. Diese Visualisierungen sind funktional für die Nachverfolgung von Projekten, haben aber nicht die Komplexität der Diagramm-Tools von Excel.

🏆 Sieger: Excel für detaillierte Datenvisualisierung

Feature #4: Automatisierung und Workflow-Management

Ein Tool ohne Features zur Automatisierung und zum Workflow-Management ist sinnlos. Automatisierung und Workflow-Management rationalisieren sich wiederholende Aufgaben, machen die Arbeit effizienter und geben Zeit für übergeordnete Aktivitäten frei. Hier sehen Sie, was Excel und Airtable dafür zu bieten haben:

Excel

Excel verfügt über eine begrenzte Automatisierung durch Makros und VBA (Visual Basic for Applications), mit denen Benutzer sich wiederholende Aufgaben automatisieren und benutzerdefinierte Funktionen erstellen können. Makros sind zwar leistungsstark, erfordern jedoch Code-Kenntnisse und sind nicht für jeden Benutzer geeignet.

Airtable

Airtable bietet Automatisierung in einem leichter zugänglichen, Code-freien Format. Seine Features zur Automatisierung ermöglichen die Einstellung von Auslösern, Benachrichtigungen und die Integration mit anderen Tools (wie Slack, Google Kalender usw.), wodurch es sich hervorragend für Team-Workflows und Projektmanagement eignet. Diese Benutzerfreundlichkeit ist ideal für die kollaborative Arbeit, hat aber nicht die Tiefe von Excel VBA.

🏆 Sieger: Airtable für Automatisierung ohne Code und erweiterte Features

Feature #5: Zusammenarbeit und Freigeben

Features für die Zusammenarbeit und das Freigeben von Daten erleichtern Teams die nahtlose Zusammenarbeit. Tools wie Excel und Airtable ermöglichen es mehreren Benutzern, in Echtzeit auf Daten zuzugreifen, sie zu bearbeiten und zu kommentieren, so dass alle auf der gleichen Seite stehen und die Produktivität des Teams verbessert wird.

Excel

Excel unterstützt die Zusammenarbeit, insbesondere über Microsoft 365, wo mehrere Benutzer gleichzeitig an einer Datei arbeiten können. Die Nachverfolgung von Änderungen und die Verwaltung von Berechtigungen für mehrere Ansichten kann jedoch komplex werden, insbesondere bei großen Teams.

Airtable

Airtable wurde speziell für die Zusammenarbeit entwickelt. Benutzer können Kommentare zu Datensätzen abgeben, Aufgaben zuweisen und in Echtzeit an freigegebene Datenbanken . Für jede Ansicht können Berechtigungen eingestellt werden, die einen kontrollierten Zugriff auf bestimmte Daten ermöglichen. Die benutzerfreundliche Oberfläche und die Freigabeoptionen von Airtable erleichtern die Zusammenarbeit bei Projekten, die im Team durchgeführt werden.

🏆 Sieger: Airtable für nahtlose Datenzusammenarbeit

Airtable vs. Excel auf Reddit

Wir haben uns auf Reddit umgehört, was die Leute über Airtable vs. Excel sagen. Hier ist, was wir gefunden haben:

Airtable ist zwar leistungsstark, hat aber seine Grenzen, wenn es darum geht, umfangreiche Berechnungen wie Excel durchzuführen.

Ich liebe die Tatsache, dass ich in Airtable fast jedes gewünschte Feature in dem Moment hinzufügen kann, in dem ich merke, dass ich es brauche. Es ist perfekt für jemanden, der eine vollständig benutzerdefinierte, maßgeschneiderte Lösung wünscht und Spaß daran hat, sie selbst auszuführen.

Meet ClickUp-Die beste Alternative zu Airtable vs. Excel

Sowohl Airtable als auch Microsoft Excel bieten einzigartige Features und Anwendungsfälle für die Datenverwaltung. Sie verfügen jedoch über grundlegende Features für die Zusammenarbeit.

Unabhängig davon, für welches Tool Sie sich entscheiden, benötigen Sie eine separate Plattform für die Datenanalyse oder die Kommunikation mit den Beteiligten. Für jeden Datenpunkt zu einem anderen Tool zu wechseln, ist mühsam und kann dazu führen, dass Sie den Kontext verlieren.

Um dies zu vermeiden, ist es am besten, eine umfassende Plattform wie ClickUp das das Beste aus der Flexibilität von Airtable und der Datenleistung von Excel bietet

Erfahren Sie, was ClickUp zu einer Top-Alternative im Bereich Datenmanagement und -analyse macht.

ClickUp's One Up #1: Organisieren mit Tabellen Ansicht

verwalten von Aufgaben und Projekten mit ClickUp's Tabelle View_ ClickUp's Tabellenansicht bringt die Funktionalität von Tabellenkalkulationstools in Ihr Projektmanagement und bietet ein vertrautes rasterbasiertes Layout, das anpassbar und mit leistungsstarken Features ausgestattet ist.

Sie können Aufgaben verwalten, Daten nachverfolgen und Informationen auf intuitive und flexible Weise organisieren - perfekt für Teams, die es gewohnt sind, mit Tabellenkalkulationen zu arbeiten.

Mit der Ansicht "Tabelle" können Sie ganz ohne Code arbeiten. Stellen Sie schnell Beziehungen zwischen Aufgaben her und organisieren Sie Ihre Arbeit, indem Sie Aufgaben, Dokumente und Abhängigkeiten miteinander verknüpfen.

ClickUp's One Up #2: Intelligenter planen mit Tabellenkalkulationsvorlagen

ClickUp bietet eine spezielle Tabellenkalkulation vorlage, die die besten Eigenschaften von Excel und Airtable nachahmt, aber in einer Projektmanagement-Umgebung - der ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage .

Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach Projektbudgets, Aufgaben-Tracker oder sogar Datenanalyseblätter einrichten, wobei alles mit Ihrem ClickUp-Workspace verknüpft bleibt, um eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Das ist aber noch nicht alles. Sie können aus sechs verschiedenen Ansichten wählen: Liste, Raster, Board Doc, Formular und Karte. Diese Vorlage ist so anfängerfreundlich, dass Sie Excel oder Airtable einfach vergessen können (haha)!

ClickUp Tabellenkalkulationsvorlage

ClickUp's One Up #3: Automatisieren Sie Ihren Workflow ClickUp's Automatisierung Features heben das Workflow-Management auf die nächste Stufe. Sie können Automatisierungen einrichten, um Aktionen für Aufgaben, Projekte und Benachrichtigungen auszulösen und so den manuellen Aufwand zu reduzieren und Ihr Team auf Kurs zu halten.

Ganz gleich, ob Sie Aufgaben zuweisen, Status aktualisieren oder Mitglieder Ihres Teams an Fristen erinnern, die Automatisierungen von ClickUp sparen Zeit und steigern die Effizienz.

Sie können der KI auch sagen, was Sie zu erledigen haben, und sie wird sofort Ihre Automatisierungen erstellen. Wie cool ist das denn? Außerdem können Sie ClickUp in Ihrem gesamten Workflow einsetzen, z. B. für Projekt-Verknüpfungen, dynamische Mitarbeiter, E-Mail-Automatisierung, KI-gestützte Updates und Analysen und vieles mehr.

erstellen Sie Automatisierungen ohne Code mit ClickUp's Automatisierung Features_

Wir haben auch ClickUp Gehirn, ein KI-Assistent, mit dem sich mit wenigen Klicks Inhalte erstellen, Aktualisierungen zusammenfassen und Workflows optimieren lassen. Dies ist ein großes Plus für Teams, die sich wiederholende Aufgaben beschleunigen und die Produktivität steigern wollen.

lassen Sie sich von der KI mit ClickUp Brain über Projekte und mehr informieren

Zusätzlich wird eine umfassende Suite von ClickUp Projektmanagement features ermöglicht es Ihnen, Ihre Arbeit zu organisieren, Ziele zu setzen und Fortschritte zu verfolgen - alles an einem Ort.

**Mit Gantt Diagrammen, Kanban Boards und Kalendern können Sie jeden Aspekt eines Projekts verwalten, ohne die Tools wechseln zu müssen

Wenn Sie nach einem flexibleren Setup suchen, haben wir die ClickUp Vorlage für bearbeitbare Tabellenkalkulationen, , die vollständig anpassbar ist. Mit dieser Vorlage können Sie einen persönlichen Workspace im Tabellenkalkulationsstil erstellen, der auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

ClickUp: Die Lösung für die Airtable vs. Excel-Debatte

Wenn Sie eine zentralisierte Datenverwaltung und eine nahtlose Zusammenarbeit wünschen, sollten Sie sich für Airtable entscheiden. Excel kann jedoch die bessere Wahl sein, wenn Sie einen vielfältigen Datensatz haben und erweiterte Berechnungen durchführen möchten.

Aber warum sich entscheiden? Warum sollten Sie nicht alle Features in einer Plattform haben, um erweiterte Dateneinblicke zu erhalten?

An dieser Stelle kommt ClickUp ins Spiel. Es kombiniert die relationalen Datenbankfunktionen von Airtable mit der Vielseitigkeit von Excel und ist damit die perfekte Lösung für die Verwaltung von Workflows.

ClickUp wurde entwickelt, um das Arbeitsmanagement zu rationalisieren, und bietet Automatisierungs-, Projektmanagement- und Kollaborationsfunktionen, die Airtable und Excel mit ein paar einzigartigen Neuerungen ersetzen können. Es vereint das Beste von beidem in einer intuitiven Plattform und macht das Management der Arbeit nahtlos. Anmeldung für ClickUp um die Effizienz Ihrer Arbeit zu steigern!