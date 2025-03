Verwendung von Weighted Shortest Job First (WSJF) für die Priorisierung

Kennen Sie das Problem, dass Sie sich nicht entscheiden können, ob Sie an einem großen, aufsehenerregenden Projekt arbeiten sollen, das große Gewinne verspricht, oder an einer kleineren, weniger aufregenden Aufgabe, die schneller abgeschlossen werden kann?

Jeder Projektleiter steht vor diesem Dilemma, und oft hat man das Gefühl, dass es keine klare Antwort gibt.

An dieser Stelle kommt das WSJF-Verfahren (Weighted Shortest Job First) ins Spiel. Es bietet einen datengestützten Ansatz, der Ihnen hilft, intelligentere Entscheidungen zur Priorisierung zu treffen.

Schnallen Sie sich also an und erfahren Sie, wie WSJF Ihren Priorisierungsprozess in die richtige Richtung lenken kann!

TL;DR

WSJF hilft bei der Priorisierung der kürzesten Aufgabe, indem die Kosten der Verzögerung und die Größe der Aufgabe berücksichtigt werden, um sich auf die Aufgaben mit den größten Auswirkungen zu konzentrieren

Zu den Komponenten von WSJF gehören die Kosten der Verzögerung (Wert) geteilt durch die Dauer des Auftrags (Aufwand), wodurch die Priorität der Aufgaben bestimmt wird

WSJF verbessert die Priorisierung in agilen Frameworks durch die Ausrichtung von Aufgaben an strategischen Zielen, die Einbeziehung von Stakeholder-Feedback und den Einsatz von Visualisierungstools wie ClickUp

WSJF strafft die Entscheidungsfindung, reduziert Voreingenommenheit und erhöht die Übereinstimmung mit den Zielen des Geschäfts

So berechnen Sie WSJF: Einstellung der Kosten für Verzögerungen in ClickUp Benutzerdefinierten Feldern Verwenden Sie die Zeiterfassung für die Dauer des Auftrags Automatisieren Sie die Berechnung mit Formel-Feldern

Die Integration von WSJF in Produkt-Roadmaps gewährleistet die Ausrichtung an den Zielen des Geschäfts und fördert die Klarheit in den Teams

Häufige Probleme wie die Schätzung des Wertes und inkonsistente Bewertungen können durch die Standardisierung von Prozessen und die Einbeziehung von Stakeholdern überwunden werden

WSJF ist im Vergleich zu anderen Priorisierungsmethoden oft datengesteuerter und objektiver

Was ist Weighted Shortest Job First (WSJF)?

Weighted shortest job first (WSJF) ist ein Priorisierungsmodell, das in Agile verwendet wird, insbesondere im Rahmen des Scaled Agile Framework (SAFe). Es hilft Teams bei der Entscheidung, welche Aufgaben oder Features zuerst in Angriff genommen werden sollen.

Diese agile Priorisierungstechnik hilft Teams, sich auf Initiativen zu konzentrieren, die in kürzester Zeit den größten Wert liefern.

WSJF berücksichtigt Schlüsselfaktoren wie den Wert für Benutzer und Business, die Zeitsensitivität und die Risikominderung und erleichtert so die Ausrichtung des Aufwands an den Zielen des Geschäfts. WSJF stellt sicher, dass Sie an den Aufgaben mit den größten Auswirkungen arbeiten, die Effizienz steigern und Verzögerungen reduzieren.

⭐️ Fun Fact: Der "Shortest Job First"-Ansatz wurde erstmals in den 1970er Jahren verwendet, als Ressourcen knapp und teuer waren. Ziel war es, diese auf die kostengünstigste Weise optimal zu nutzen.

Anwendung von WSJF in agilen und SAFe-Umgebungen

Bevor wir verstehen, wie WSJF in Agile und SAFe eingesetzt werden kann, müssen wir uns erst einmal klar machen, was eine SAFe-Umgebung ist.

Das Scaled Agile Framework (SAFe) wurde für Organisationen entwickelt, die komplexe agile Projekte mit mehreren Teams durchführen, oft abteilungsübergreifend oder in ganzen Unternehmen. Im Gegensatz zu kleineren Agile Setups bietet SAFe einen strukturierten Ansatz für das Management großer Projekte, der es den Teams ermöglicht, gemeinsam zu arbeiten und gleichzeitig die Ziele auf mehreren Ebenen - Portfolio, Programm und Team - auszurichten.

Innerhalb von SAFe priorisiert Weighted Shortest Job First (WSJF) die Arbeit auf der Grundlage der wirtschaftlichen Auswirkungen. So können Teams die Features identifizieren, die in kürzester Zeit den größten Nutzen bringen und den Aufwand maximieren.

Die Anwendung von WSJF auf verschiedenen Ebenen - Portfolio, Programm und Solution Train - gewährleistet die Ausrichtung, die Zusammenarbeit und die Konzentration auf die Arbeit mit dem höchsten Wert und unterstützt direkt Scrum-Säulen wie Zusammenarbeit und Transparenz.

Während WSJF in jedem Bereich angewendet werden kann Agiles Produktmanagement framework, ist aber aufgrund seines Umfangs und seiner Komplexität besonders nützlich für SAFe. Bei Projekten mit hohem Risiko oder hohem Wert hilft das WSJF den Teams, datengestützte Entscheidungen zur Priorisierung zu treffen. Dies ist ein Schlüssel für große Projekte, bei denen der Input der Stakeholder, die Zusammenarbeit und eine klare Prioritätensetzung von entscheidender Bedeutung sind.

Einige häufige Verwendungszwecke von WSJF in Agile sind:

Produkt-Roadmap-Planung: Sequenzierung von Features, um die Ziele des Geschäfts zu erreichen

Sequenzierung von Features, um die Ziele des Geschäfts zu erreichen Funktionspriorisierung: Identifizierung von Features mit hohem Wert

Identifizierung von Features mit hohem Wert Zeitleisten für die Entwicklung: Abgleich zeitkritischer Arbeiten zur Vermeidung von Verzögerungen

Wussten Sie schon: WSJF ist ressourcenintensiv und daher für kleinere Aufgaben wie Fehlerbehebungen weniger geeignet. Es eignet sich am besten für Arbeiten mit großer Wirkung, die das Geschäft voranbringen.

Vorteile der Verwendung von WSJF für die Prioritätensetzung

WSJF ist ein leistungsstarkes Framework für die Priorisierung, das Teams hilft, fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie von WSJF für agile Projekte profitieren können:

Fokus auf Wert und Geschwindigkeit: Priorisiert Aufgaben, die in kürzester Zeit den höchsten Wert liefern, erhöht die Produktivität und steigert die Kundenzufriedenheit

Priorisiert Aufgaben, die in kürzester Zeit den höchsten Wert liefern, erhöht die Produktivität und steigert die Kundenzufriedenheit Effiziente Ressourcenzuweisung: Stellt sicher, dass die Ressourcen für die wertvollsten Aufgaben eingesetzt werden, indem der Wert für die Benutzer und die Zeitkritikalität bewertet werden. Dies führt zu besseren Projektergebnissen und minimiert den Zeitaufwand für Aktivitäten mit geringer Auswirkung

Stellt sicher, dass die Ressourcen für die wertvollsten Aufgaben eingesetzt werden, indem der Wert für die Benutzer und die Zeitkritikalität bewertet werden. Dies führt zu besseren Projektergebnissen und minimiert den Zeitaufwand für Aktivitäten mit geringer Auswirkung Transparenz und Abstimmung im Team: Fördert die Offenheit bei der Prioritätensetzung, hilft Teams, sich auf gemeinsame Ziele auszurichten, und fördert die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung

Fördert die Offenheit bei der Prioritätensetzung, hilft Teams, sich auf gemeinsame Ziele auszurichten, und fördert die gemeinschaftliche Entscheidungsfindung Datengestützte Priorisierung: Entscheidet anhand eines quantitativen Ansatzes über die wirtschaftlichen Auswirkungen und bietet einen gründlichen Priorisierungsprozess anstelle einfacher Ranglistenmethoden

Entscheidet anhand eines quantitativen Ansatzes über die wirtschaftlichen Auswirkungen und bietet einen gründlichen Priorisierungsprozess anstelle einfacher Ranglistenmethoden Kontinuierliche Neubewertung: Ermöglicht es Teams, sich an neue Informationen anzupassen und Prioritäten neu zu bewerten, um mit den Geschäftszielen im Einklang zu bleiben

Ermöglicht es Teams, sich an neue Informationen anzupassen und Prioritäten neu zu bewerten, um mit den Geschäftszielen im Einklang zu bleiben Verbesserte Stakeholder-Ausrichtung: Fördert die Stakeholder-Ausrichtung durch klare Priorisierungskriterien

Fördert die Stakeholder-Ausrichtung durch klare Priorisierungskriterien Reduziertes Risiko: Verringert das Risiko einer Fehlallokation von Zeit und Ressourcen durch die Betonung von Arbeiten mit hohem Wert und hoher Dringlichkeit, wodurch das Risiko der Konzentration auf weniger wichtige Elemente gesenkt wird

Verringert das Risiko einer Fehlallokation von Zeit und Ressourcen durch die Betonung von Arbeiten mit hohem Wert und hoher Dringlichkeit, wodurch das Risiko der Konzentration auf weniger wichtige Elemente gesenkt wird Abstimmung mit den Geschäftszielen: Die Produktentwicklung wird auf die Vision und die strategischen Ziele des Unternehmens abgestimmt, um sicherzustellen, dass jede Aufgabe die umfassenderen Geschäftsziele unterstützt

Die Produktentwicklung wird auf die Vision und die strategischen Ziele des Unternehmens abgestimmt, um sicherzustellen, dass jede Aufgabe die umfassenderen Geschäftsziele unterstützt Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen: Fördert die Flexibilität, indem es Ihren Teams ermöglicht, sich schnell umzuorientieren, wenn sich die Bedingungen auf dem Markt oder die Anforderungen der Kunden ändern, und die Prioritäten auf die Echtzeitanforderungen abzustimmen

Fördert die Flexibilität, indem es Ihren Teams ermöglicht, sich schnell umzuorientieren, wenn sich die Bedingungen auf dem Markt oder die Anforderungen der Kunden ändern, und die Prioritäten auf die Echtzeitanforderungen abzustimmen Klarere Priorisierung technischer Schulden: Bietet einen systematischen Weg, um technische Schulden anzugehen, indem es Prioritäten auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zuweist und so sicherstellt, dass technische Schulden das zukünftige Wachstum nicht behindern

Bietet einen systematischen Weg, um technische Schulden anzugehen, indem es Prioritäten auf der Grundlage ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen zuweist und so sicherstellt, dass technische Schulden das zukünftige Wachstum nicht behindern Skalierbar für große Teams: Unterstützt funktionsübergreifende Teams durch die Bereitstellung einer gemeinsamen Priorisierungssprache, die es großen Gruppen erleichtert, sich über die Wichtigkeit und Reihenfolge von Aufgaben abzustimmen

Die Komponenten des WSJF: Die Formel im Detail

Wenn Sie die Komponenten der WSJF verstehen, können Sie Ihre Aufgaben effektiver priorisieren. Die Aufschlüsselung der Formel zeigt, wie jeder Faktor dazu beiträgt, Aufgaben von hohem Wert zu identifizieren.

Lassen Sie uns die Schlüsselelemente der WSJF-Formel untersuchen und wie sie zusammenwirken, um die Priorisierung von Aufgaben zu optimieren.

1. Kosten der Verzögerung (CoD): CoD erfasst die Auswirkungen der Verzögerung einer Aufgabe.

Sie werden durch die Kombination von drei Elementen berechnet:

Benutzer-/Geschäftswert: Wie viel Wert die Aufgabe den Benutzern oder dem Geschäft bringt

Wie viel Wert die Aufgabe den Benutzern oder dem Geschäft bringt Zeitkritikalität: Wie dringend die Aufgabe ist - manche Arbeiten verlieren an Wert, wenn sie verzögert werden

Wie dringend die Aufgabe ist - manche Arbeiten verlieren an Wert, wenn sie verzögert werden Risikominderung/Chancenerschließung: Das Potenzial, künftige Risiken zu verringern oder neue Chancen zu erschließen

Zusammen ergeben diese Elemente ein klares Bild davon, wie wichtig es ist, dass eine Aufgabe bald abgeschlossen wird.

2. Größe der Aufgabe: Dies ist die geschätzte Zeit oder der geschätzte Aufwand für das Abschließen der Aufgabe. Kleinere Aufgaben mit einem hohen CoD-Wert werden in der Regel vorrangig behandelt, da sie schneller einen Wert liefern

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich die Priorisierung von Aufträgen mithilfe des WSJF von Reinertsen erheblich auf die wirtschaftlichen Ergebnisse auswirken kann.

Die schattierten Bereiche stellen den Gesamt-CoD für jedes Szenario dar. Jobs mit dem höchsten WSJF priorisieren die wertvollste Arbeit, was zu besseren finanziellen Ergebnissen führt. Wie gezeigt, kann die Auswahl des nächstbesten Jobs anstelle des nächstbesten leichtesten einen erheblichen finanziellen Einfluss haben. (© Scaled Agile, Inc.)

Über: scaledagileframework.com Der WSJF-Wert wird berechnet, indem die Verzögerungskosten durch die Auftragsgröße dividiert werden. Aufgaben mit höheren WSJF-Werten werden zuerst in Angriff genommen, um sicherzustellen, dass sich die Teams auf Aufgaben mit hoher Auswirkung konzentrieren, die schnell abgeschlossen werden können und den Wert maximieren.

💡 Pro-Tipp: Die grad des Aufwands sollte bei der Bewertung von CoD ebenfalls berücksichtigt werden. Er kann die Gesamtauswirkungen der Verzögerung beeinflussen.

Wie man WSJF berechnet

Mit dem WSJF-Priorisierungsmodell können Sie verschiedene Faktoren abwägen, so dass Aufgaben mit hohem Wert und geringem Zeitbedarf ganz oben auf der Liste stehen. Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung der WSJF anhand von ClickUp .

Schritt 1: Berechnen Sie die Kosten der Verzögerung

Zur Berechnung der CoD bewerten Sie jeden Faktor - Wert, Zeitkritikalität und Risikominderung - auf einer Skala (in der Regel eine Fibonacci-Skala). Addieren Sie diese Werte, um einen einzigen CoD-Wert zu erhalten.

Wenn eine Aufgabe beispielsweise mit 8 für den Wert, 5 für die Zeitkritikalität und 7 für die Risikominderung bewertet wird, beträgt der CoD-Wert 20.

Sie können folgende Einstellungen vornehmen ClickUp Benutzerdefinierte Felder um diese Werte für jede Aufgabe einzugeben und zu berechnen. Dies erleichtert die Nachverfolgung und Aktualisierung von CoD, wenn sich die Prioritäten des Projekts ändern.

Nutzen Sie die Benutzerdefinierten Felder von ClickUp, um Aufgaben nach Verzögerungskosten zu sortieren, nach wichtigen Elementen zu filtern und Ihren Rückstand im Blick zu behalten

Schritt 2: Berechnen Sie die Dauer oder Größe der Aufgabe

Schätzen Sie nun den Aufwand für jede Aufgabe. Dies wird häufig mit "Dauer" oder "Größe " gemessen und ist der Schlüssel zur Bestimmung des WSJF.

Die ClickUp Zeiterfassung feature ist ein großartiges tool zur die geleisteten Arbeitsstunden zu berechnen . Sie können überwachen, wie lange ähnliche Aufgaben dauern, Verlaufsdaten verwenden oder Schätzungen auf der Grundlage von Feedback des Teams vornehmen.

Stundenerfassung von Desktop, Handy oder Web mit ClickUp Zeiterfassung

Denken Sie daran, dass die Verwendung einer einheitlichen Skala für eine faire Prioritätensetzung unerlässlich ist. Zum Beispiel kann eine einfache Aufgabe eine Dauer von zwei bekommen, während eine komplexere Aufgabe eine Dauer von 20 bekommen kann.

Schritt 3: Teilen Sie die Kosten der Verzögerung durch die Dauer (oder Größe) der Aufgabe

Da Sie nun sowohl die Kosten der Verzögerung als auch die Dauer der Aufgabe kennen, dividieren Sie die Kosten der Verzögerung durch die Dauer der Aufgabe, um den WSJF-Wert zu erhalten:

WSJF = Kosten der Verzögerung / Dauer des Auftrags

Wenn eine Aufgabe zum Beispiel einen CoD von 20 und eine Dauer von fünf hat, beträgt die WSJF-Punktzahl 4. **Höhere Werte stehen für Aufgaben mit höherer Priorität

📌 Beispiel

Betrachten Sie zwei Initiativen:

Initiative A: CoD = 15, Dauer der Tätigkeit = 3. WSJF-Punktzahl = 15 / 3 = 5

CoD = 15, Dauer der Tätigkeit = 3. WSJF-Punktzahl = 15 / 3 = 5 Initiative B: CoD = 8, Dauer der Tätigkeit = 4. WSJF-Punktzahl = 8 / 4 = 2

In diesem Fall hat Initiative A eine höhere WSJF-Punktzahl und sollte gegenüber Initiative B bevorzugt werden.

Um diese Berechnung zu vereinfachen, können Sie Folgendes verwenden ClickUp Formel Felder um für jede Aufgabe automatisch die CoD durch die Dauer des Auftrags zu dividieren. Diese Automatisierung stellt sicher, dass Ihre Priorisierung ohne manuelle Berechnungen und menschliche Fehler aktuell bleibt.

Berechnen Sie Verspätungskosten ganz einfach mit ClickUp Formula Fields

Dazu müssen Sie nur folgendes erledigen:

Ein Formel Feld hinzufügen Klicken Sie auf das Plus-Symbol in der Listen- oder Tabellenansicht

Wählen Sie eine Formel und geben Sie ihr einen Namen Einstellen der WSJF-Formel Klicken Sie auf das ƒx-Symbol und wählen Sie dann Felder wie Kosten der Verzögerung und Dauer

Verwenden Sie Operatoren (z.B. Division), um WSJF zu berechnen. Verwenden Sie den Advanced Editor für komplexere Formeln Automatisches Berechnen über Aufgaben hinweg Automatische Aktualisierung der Formel-Felder, damit Sie Aufgaben mühelos auf der Grundlage der WSJF-Bewertungen priorisieren können

Darüber hinaus können Sie die ClickUp Matrix-Vorlage zur Prioritätensetzung zur Bewertung und Priorisierung von Aufgaben auf der Grundlage ihrer Auswirkungen.

Verwendung von WSJF zur Priorisierung von Elementen in einer Produkt-Roadmap

Der Aufbau einer erfolgreichen Produkt-Roadmap erfordert eine sorgfältige Priorisierung, die oft mit schwierigen Entscheidungen darüber verbunden ist, was zuerst in Angriff genommen werden soll.

WSJF ordnet Elemente in Ihrer Produktrückstand *

Die ClickUp Produktmanagement-Software rationalisiert die WSJF-Priorisierung mit anpassbaren Scoring-, visuellen Roadmap- und Feedback-Tools, die Ihnen helfen, den Wert des Geschäfts, die Zeitkritik und die Größe des Auftrags abzuwägen.

Mit der vereinfachten WSJF-Bewertung stimmt ClickUp die Prioritäten Ihres Teams aufeinander ab und fördert so schnellere, datengestützte Entscheidungen, die den Wert maximieren. Lassen Sie uns herausfinden, wie.

Verwenden Sie ClickUp Dashboards zur Visualisierung und Nachverfolgung des Fortschritts von Aufgaben mit hohem Wirkungsgrad

Schritt 1: WSJF mit Ihren Geschäftszielen abgleichen

Bevor Sie sich in die Berechnungen stürzen, sollten Sie Ihr WSJF-Framework mit den übergeordneten Zielen Ihres Geschäfts in einer Agiles Scrum umgebung.

Denken Sie darüber nach, worauf Ihr Unternehmen im Moment am meisten Wert legt - sei es die Steigerung des Umsatzes, die Verbesserung der Kundenzufriedenheit oder die Senkung der Betriebskosten. Diese Klarheit stellt sicher, dass die WSJF-Priorisierung die übergeordneten Ziele des Unternehmens direkt unterstützt und Ihre Roadmap umsetzbar und sinnvoll macht.

Ermitteln Sie die wichtigsten Geschäftsziele und stellen Sie sicher, dass jeder im Produktteam versteht, wie sie sich auf die Priorisierung auswirken.

Verwenden Sie die ClickUp Produkt-Roadmap-Vorlage um Ihre Roadmap um diese Ziele herum zu strukturieren und so von Anfang an die Ausrichtung sicherzustellen.

Schritt 2: Sammeln von Stakeholder-Input

Ihre Stakeholder - ob aus Marketing, Vertrieb oder Kundenerfolg - verfügen über wertvolle Erkenntnisse, die Ihre WSJF-Priorisierung verfeinern können. Arbeiten Sie mit ihnen zusammen, um herauszufinden, welche Features oder Verbesserungen sich am stärksten auf Ihre Kunden oder das Geschäft auswirken werden.

Veranstalten Sie einen Workshop oder verwenden Sie ClickUp Kommentare zuweisen um mit Stakeholdern und Entscheidungsträgern den Wert jedes Features für das Geschäft, die Zeitsensitivität und die Vorteile eines reduzierten Risikos zu diskutieren und zu bewerten. Mit diesem Ansatz kann Feedback direkt zu den Elementen Ihrer Roadmap erfasst werden, um Transparenz zu schaffen.

📌Beispiel: Wenn Stakeholder Input liefern, verwenden Sie Assign Comments, um die entsprechenden Mitglieder des Teams oder Sie selbst zu erwähnen. Sobald das Feedback bearbeitet oder eine Entscheidung getroffen wurde, lösen Sie den Kommentar auf oder weisen ihn zur weiteren Klärung neu zu.

Da alle Kommentare an einem Speicherort zentralisiert sind, können die Beteiligten die WSJF-Priorisierung auf der Grundlage der neuesten Eingaben leicht verfeinern, ohne dass es zu Verwirrungen kommt.

Kommentare in Aufgaben umwandeln und dem Team zuweisen mit ClickUp Assign Comments

Schritt 3: Berechnen Sie die WSJF-Punktzahl

Um die WSJF zu berechnen, beachten Sie bitte die Hinweise zu den Bewertungsfaktoren im vorherigen Abschnitt.

Weisen Sie jeder Aufgabe eine Punktzahl für den Wert des Geschäfts, die Zeitkritikalität und die Risikominderung (oder die Erschließung von Chancen) zu und verwenden Sie dabei eine einheitliche Skala, z. B. Fibonacci. Addieren Sie diese Werte, um die Kosten der Verzögerung zu ermitteln, und schätzen Sie dann die Größe des Auftrags auf der Grundlage des Aufwands oder der Zeitanforderungen der Aufgabe.

WSJF Formel: WSJF-Score = Kosten der Verzögerung/Auftragsgröße

📌 Beispiel: Betrachten wir die Produkt-Roadmap einer App für Produktivität:

Feature Geschäftswert Zeitkritikalität Risikoreduzierung CoD (Summe) Auftragsgröße WSJF-Score Aufgabenerinnerungen 8 7 5 20 3 6,67 Automatisierte Berichterstellung 9 5 6 20 4 5,00 Tools für die Zusammenarbeit im Team 10 8 7 25 5 5.00 Dashboard zur Einstellung von Zielen 7 6 4 17 2 8.50

Addieren Sie die Werte für Business Value, Time Criticality und Risk Reduction, um die Cost of Delay zu erhalten Dividieren Sie die Kosten der Verzögerung durch die Größe des Auftrags, um den WSJF-Score zu erhalten Priorisierung der Features auf der Grundlage der WSJF-Scores - je höher die Scores, desto höher die Priorität

Sie können diesen Ansatz auch für andere Produkte, Dienstleistungen oder Aufgaben in Projekten verwenden.

📖 Auch gelesen: 10 kostenlose Product Backlog Vorlagen in Excel und ClickUp

Schritt 4: Ordnen und priorisieren Sie Ihre Elemente in der Roadmap

Sobald Sie die WSJF-Bewertungen für jedes Element haben, ist es an der Zeit, sie in eine Rangfolge zu bringen. Setzen Sie die Elemente mit der höchsten Punktzahl an den Anfang Ihrer Roadmap, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Denken Sie daran, dass die Priorisierung ein fortlaufender Prozess ist, so dass Sie die Rangfolge möglicherweise anpassen müssen, wenn neue Informationen eintreffen. Die WSJF-Bewertung hilft Ihrem Team, Features zu priorisieren, die die Benutzerfreundlichkeit und die Zusammenarbeit im Team verbessern.

ClickUp bietet verschiedene Möglichkeiten, Ihre WSJF-priorisierte Roadmap zu visualisieren, so dass alle - von den Mitgliedern des Teams bis hin zu den Führungskräften - stets auf dem Laufenden sind.

Zum Beispiel, ClickUp Board Ansicht ermöglicht die Visualisierung von Aufgaben in anpassbaren Spalten auf der Grundlage ihrer Priorität. Durch Ziehen und Ablegen von Elementen können Sie die Reihenfolge anpassen und so wechselnde Prioritäten auf einem Kanban Board leicht kommunizieren.

Rangfolge und Gruppierung von Aufgaben mit ähnlichen Prioritäten in der ClickUp Board-Ansicht

Verwenden ClickUp Zeitleiste Ansicht können Sie Aufgaben über einen längeren Zeitraum hinweg auf einer Karte darstellen, so dass Sie leicht erkennen können, wo Elemente mit hoher Priorität in Ihrer Gesamt-Roadmap liegen. Diese Ansicht hilft Ihnen, Abhängigkeiten zu verwalten, Fortschritte zu verfolgen und wichtige Meilensteine zu erreichen.

Überwachen Sie den Fortschritt von Elementen mit hoher Priorität mit der ClickUp Zeitleiste Ansicht

Schritt 5: Regelmäßige Überprüfung und Neubeurteilung

Die Prioritäten, die Sie heute einstellen, können sich morgen ändern, insbesondere in dynamischen Märkten.

Überprüfen Sie regelmäßig Ihre WSJF-Berechnungen und -Ranglisten, um sicherzustellen, dass sie den aktuellen Bedingungen, Geschäftszielen und Kundenanforderungen entsprechen. Dieser Schritt trägt dazu bei, dass Ihr Fahrplan reaktionsfähig und relevant bleibt.

ClickUp Multi-Criteria Prioritization Matrix Vorlage

Die ClickUp Priorisierungs Matrix Vorlage bietet eine klare Möglichkeit, Aufgaben mit WSJF für die agile Roadmap-Planung zu organisieren. Es handelt sich um eine 3×3-Matrix mit Impact und Aufwand als Achsen, auf denen Aufgaben niedrig, mittel oder hoch bewertet werden. Farbcodierte Zellen machen die Priorisierung einfach:

Rot: Jetzt zu erledigen

Jetzt zu erledigen Orange: Zu erledigen als nächstes

Zu erledigen als nächstes Grün: Zuletzt erledigen

Aufgaben als Haftnotizen hinzufügen zu ClickUp Whiteboards bewerten Sie deren Auswirkungen und Aufwand und ziehen Sie sie in die entsprechende Zelle. In dieser flexiblen Ansicht können Sie Aufgaben und Dokumente verknüpfen und visuelle Elemente hinzufügen. So erhalten Sie einen kreativen, interaktiven Workspace für die WSJF-Priorisierung.

💡 Pro-Tipp: Der WSJF-Ansatz verbessert auch die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen. Marketing-Teams können ihre Kampagnen auf der Grundlage der von den Entwicklungsteams festgelegten priorisierten Features anpassen, was wiederum zu einer besseren Ressourcenzuweisung und Zeitplanung führt.

Einführung von WSJF in Ihrem Unternehmen

Die Einführung von WSJF in Ihren Teams kann zu einer besseren Priorisierung und Abstimmung innerhalb des Unternehmens führen.

Im agilen Rahmen hilft die WSJF features zu priorisieren und Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen, um sicherzustellen, dass die Ressourcen für die wertvollsten Aufgaben eingesetzt werden und die Produktentwicklung mit den Zielen des Geschäfts in Einklang gebracht wird.

Strategien zur Einführung von WSJF in Ihren Teams

Wenn Sie Ihr Team mit WSJF (Weighted Shortest Job First) vertraut machen, können Sie die Priorisierung rationalisieren und ein gemeinsames Verständnis dafür schaffen, was Wert schafft.

Hier finden Sie einige praktische Strategien zur effektiven Einführung von WSJF:

Veranstalten Sie einen WSJF-Workshop: Beginnen Sie mit einem praktischen Workshop, in dem Sie die Grundlagen von WSJF erklären - Wert des Geschäfts, Zeitkritik, Risikominderung und Größe des Auftrags. Führen Sie Ihr Team durch Beispiele, die für Ihre aktuellen Projekte relevant sind, um die tatsächliche Auswirkung von WSJF auf die Prioritätensetzung zu zeigen

Beginnen Sie mit einem praktischen Workshop, in dem Sie die Grundlagen von WSJF erklären - Wert des Geschäfts, Zeitkritik, Risikominderung und Größe des Auftrags. Führen Sie Ihr Team durch Beispiele, die für Ihre aktuellen Projekte relevant sind, um die tatsächliche Auswirkung von WSJF auf die Prioritätensetzung zu zeigen Legen Sie klare Kriterien für die Bewertung fest: Einigen Sie sich auf spezifische Definitionen für jeden WSJF-Faktor. Was bedeutet "Business Wert" für Ihr Team? Was macht ein Element "zeitkritisch"? Die Einstellung einheitlicher Kriterien hilft den Mitgliedern des Teams bei der Bewertung und verbessert die Fairness und Genauigkeit

Einigen Sie sich auf spezifische Definitionen für jeden WSJF-Faktor. Was bedeutet "Business Wert" für Ihr Team? Was macht ein Element "zeitkritisch"? Die Einstellung einheitlicher Kriterien hilft den Mitgliedern des Teams bei der Bewertung und verbessert die Fairness und Genauigkeit Sortieren Sie Ihre Aufgabe nach Priorität: Verwenden Sie ClickUp Aufgabe Prioritäten um WSJF zu implementieren, indem Sie Aufgaben auf der Grundlage von Auswirkungen und Aufwand kennzeichnen. Kategorisieren Sie Aufgaben als dringende, hohe, normale oder niedrige Priorität, um den Aufwand Ihres Teams auf Arbeiten von hohem Wert zu konzentrieren

Priorisieren und sortieren Sie Aufgaben nach Dringlichkeit mit ClickUp Aufgabenprioritäten

Stakeholder frühzeitig einbeziehen: Beziehen Sie Stakeholder in die ersten WSJF-Sitzungen ein, um die Erwartungen abzustimmen. Durch die Einbeziehung anderer Teams (z. B. Marketing, Vertrieb oder Kundenerfolg) wird sichergestellt, dass die Prioritäten die umfassenderen Ziele des Geschäfts widerspiegeln, was zu einer größeren Akzeptanz führt und potenzielle Konflikte reduziert

Beziehen Sie Stakeholder in die ersten WSJF-Sitzungen ein, um die Erwartungen abzustimmen. Durch die Einbeziehung anderer Teams (z. B. Marketing, Vertrieb oder Kundenerfolg) wird sichergestellt, dass die Prioritäten die umfassenderen Ziele des Geschäfts widerspiegeln, was zu einer größeren Akzeptanz führt und potenzielle Konflikte reduziert **Betonen Sie, dass es bei WSJF um eine objektive, datengesteuerte Priorisierung geht. Heben Sie hervor, wie es Voreingenommenheit minimiert und Teams dabei hilft, sich auf Arbeiten mit hoher Wirkung zu konzentrieren und so mehr Wert für Kunden und Stakeholder zu schaffen

ClickUp Docs für die Zusammenarbeit nutzen: Gemeinsame Dokumente erstellen ClickUp Dokumente um WSJF-Richtlinien, Bewertungskriterien und Beispiele in Echtzeit zu erfassen. Verwenden Sie es als zentrale Ressource, in der jeder die WSJF-Grundlagen nachlesen und die Definitionen für jeden Faktor nachschlagen kann

Gemeinsame Bearbeitung in ClickUp Dokumenten, um die Abstimmung im Team zu fördern

Gängige Herausforderungen und wie man sie überwindet

Hier sind einige häufige Herausforderungen im WSJF und wie man sie überwinden kann

Herausforderung Lösung Schwierigkeiten bei der Schätzung des Wertes Große Features in kleinere Komponenten aufteilen. Daten, Kundeneinblicke und Stakeholder-Feedback nutzen, um fundiertere Entscheidungen zu treffen Inkonsistente Bewertung Standardisieren Sie die Bewertungsmethoden und -kriterien in allen Teams. Halten Sie Workshops ab, um die Bewertung von Wert, Risiko und anderen Schlüsselfaktoren abzustimmen Überbetonung der Geschwindigkeit Gleichgewicht zwischen Zeit und Wert. Priorisieren Sie sowohl die kurzfristige Geschwindigkeit als auch die langfristigen strategischen Auswirkungen und sorgen Sie für eine Abstimmung mit den allgemeinen Zielen des Geschäfts Mangelnde Ausrichtung an den Geschäftszielen Regelmäßige Überprüfung der WSJF-Priorisierung, um die Ausrichtung an den sich entwickelnden Zielen und der Strategie sicherzustellen. Einbindung der Stakeholder zur Abstimmung mit /href/https://clickup.com/de/blog/125641/scrum-workflow/scrum workflow/%href/ Unklare Abhängigkeiten Nutzen Sie Tools wie ClickUp, um Abhängigkeiten frühzeitig zu kartieren. Visualisieren Sie Aufgaben und Abhängigkeiten, um Blockaden zu vermeiden und eine angemessene Priorisierung zu gewährleisten Vereinfachen Sie den WSJF-Prozess, indem Sie sich auf Schlüsselfaktoren (Wert, Zeit, Risiko) konzentrieren. Halten Sie das Modell einfach, um eine schnellere Entscheidungsfindung zu ermöglichen Widerstand gegen Änderungen bei der Prioritätensetzung Förderung von Flexibilität und kontinuierlicher Verbesserung. Den Beteiligten die Vorteile der WSJF vermitteln und dabei den Schwerpunkt auf Aufgaben mit hoher Auswirkung legen

Häufige Herausforderungen und deren Bewältigung

Wussten Sie schon? In seinem Buch The Principles of Product Development Flow hebt Don Reinertsen hervor, dass etwa 85 % der Produktmanager keine Antwort auf die Frage wissen: "Was würde es kosten, wenn wir diese Sache um ein paar Monate verzögern?" Unternehmen, die zusätzlichen Aufwand in die Quantifizierung des "erwarteten Gesamtwerts in Bezug auf die Zeit" stecken und die "Kosten der Verzögerung" berechnen, treffen bessere Entscheidungen

Jetzt wissen wir, dass es wichtig ist, die Rolle zu verstehen, die Produktmanager bei der Priorisierung von Aufgaben und Features spielen. Lassen Sie uns das gemeinsam angehen.

Rolle der Produktmanager bei der Einführung von WSJF

Produktmanager spielen eine wichtige Rolle bei der Einführung von WSJF in Teams, indem sie die Priorisierung, Kommunikation und Abstimmung vorantreiben

Als Produktmanager sind Sie der Anker, der dafür sorgt, dass sich Ihr Team auf das konzentriert, was wirklich zählt. Bei der Priorisierung von Aufgaben und Features sollten Sie den Wert für das Geschäft, die Dringlichkeit und das Risiko berücksichtigen. Auf diese Weise lenken Sie die Ressourcen in die Projekte, die den größten Nutzen bringen.

Neben der Festlegung von Prioritäten sind Sie die Person, die das Team organisiert und motiviert. Es wäre hilfreich, wenn Sie auch versuchen würden, alle zu motivieren, sich an den strategischen Zielen zu orientieren und dafür zu sorgen, dass sich das WSJF reibungslos in den täglichen Flow integriert.

Auch die Kommunikation ist von entscheidender Bedeutung: Sie halten funktionsübergreifende Teams über den Status des Produkts, die Zeitleisten für die Freigabe und Änderungen an der Roadmap auf dem Laufenden und sorgen dafür, dass alle mit den Veränderungen Schritt halten können.

Die Zusammenarbeit mit Ingenieuren und QA sorgt dafür, dass WSJF-Entscheidungen praxisnah sind und auf der technischen Realität basieren. Und lassen Sie die Marktforschung nicht aus - das Verständnis von Kundenbedürfnissen und Trends hilft Ihnen, die Prioritäten auf den Punkt zu bringen.

Am Ende des Tages formen Sie eine Vision, hinter der sich alle versammeln können, mit einer klaren, abgestimmten Roadmap, die zu echtem Erfolg führt.

Puh! Wir haben nun eine ganze Reihe von Themen behandelt, aber vorher wollen wir noch sehen, wie das WSJF im Vergleich zu anderen gängigen Frameworks abschneidet.

WSJF vs. andere Priorisierungstechniken

WSJF zeichnet sich dadurch aus, dass es sich auf die Maximierung des Wertes und die Minimierung von Verzögerungen konzentriert. Es ist jedoch wichtig, es mit anderen gängigen Verfahren zu vergleichen priorisierungstools um ihre Vorteile zu verstehen.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): MoSCoW ist qualitativer und hilft Teams zu entscheiden, welche Features wichtig sind und welche zurückgestellt werden können. Im Gegensatz zu WSJF berücksichtigt MoSCoW nicht explizit Zeit und Kosten, was die Priorisierung auf der Grundlage von Auswirkungen auf das Geschäft und Geschwindigkeit weniger effektiv macht

MoSCoW ist qualitativer und hilft Teams zu entscheiden, welche Features wichtig sind und welche zurückgestellt werden können. Im Gegensatz zu WSJF berücksichtigt MoSCoW nicht explizit Zeit und Kosten, was die Priorisierung auf der Grundlage von Auswirkungen auf das Geschäft und Geschwindigkeit weniger effektiv macht Eisenhower Matrix: Die Eisenhower Matrix kategorisiert Aufgaben in dringend und wichtig. Sie eignet sich zwar hervorragend für die Verwaltung persönlicher Aufgaben, erfasst aber nicht immer die Komplexität der Produktentwicklung in mehreren Teams, bei der die Markteinführung und die Lieferung von Werten der Schlüssel sind

Die Eisenhower Matrix kategorisiert Aufgaben in dringend und wichtig. Sie eignet sich zwar hervorragend für die Verwaltung persönlicher Aufgaben, erfasst aber nicht immer die Komplexität der Produktentwicklung in mehreren Teams, bei der die Markteinführung und die Lieferung von Werten der Schlüssel sind Kano-Modell: Das Kano-Modell konzentriert sich auf die Kundenzufriedenheit und die Freude am Feature, legt aber nicht so viel Wert auf Zeit- und Ressourcenbeschränkungen wie das WSJF. Das macht es nützlich, um Kundenpräferenzen zu verstehen, aber weniger praktisch, um zu bestimmen, welches Feature innerhalb begrenzter Ressourcen priorisiert werden soll

Das Kano-Modell konzentriert sich auf die Kundenzufriedenheit und die Freude am Feature, legt aber nicht so viel Wert auf Zeit- und Ressourcenbeschränkungen wie das WSJF. Das macht es nützlich, um Kundenpräferenzen zu verstehen, aber weniger praktisch, um zu bestimmen, welches Feature innerhalb begrenzter Ressourcen priorisiert werden soll Wert vs. Komplexität Matrix: Diese Methode bewertet Features auf der Grundlage von Wert und Komplexität. Sie ist zwar nützlich, um Quick Wins zu identifizieren, bietet aber nicht den gleichen strategischen Wert wie die WSJF, die ein Gleichgewicht zwischen der Zeit bis zur Lieferung und dem Wert und Risiko herstellt

Diese Methode bewertet Features auf der Grundlage von Wert und Komplexität. Sie ist zwar nützlich, um Quick Wins zu identifizieren, bietet aber nicht den gleichen strategischen Wert wie die WSJF, die ein Gleichgewicht zwischen der Zeit bis zur Lieferung und dem Wert und Risiko herstellt Rice-Priorisierung: Die RICE-Methode bewertet Features auf der Grundlage von Reichweite, Auswirkung, Vertrauen und Aufwand. WährendRICE-Priorisierung teams dabei helfen kann, Prioritäten auf der Grundlage von Daten zu setzen, geht WSJF einen Schritt weiter, indem es zeitliche Erwägungen (Kosten der Verzögerung) und den Wert mit einbezieht, was es zu einem ganzheitlicheren Ansatz für die Priorisierung macht

WSJF eignet sich hervorragend für Umgebungen, in denen Zeit ein kritischer Faktor ist und der Wert für das Geschäft maximiert werden muss. Es ermöglicht Teams, die Arbeit zu priorisieren, die den höchsten Wert im Verhältnis zur Zeit hat, und eignet sich daher besonders für die schnelllebige Produktentwicklung.

Mit ClickUp die Prioritäten richtig setzen

WSJF ist eine effektive Methode zur Priorisierung von Aufgaben und Features auf der Grundlage ihres Wertes und des erforderlichen Aufwands.

Ganz gleich, ob Sie eine Produkt-Roadmap in Angriff nehmen oder strategische Entscheidungen treffen, WSJF hilft Ihnen dabei, den Wert zu maximieren, Verzögerungen zu minimieren und die Ressourcen zu optimieren.

ClickUp ermöglicht die nahtlose Integration von WSJF.

Mit leistungsstarken Vorlagen, anpassbaren Feldern zur Berechnung der Verzögerungskosten und der Dauer des Auftrags sowie kollaborativen Features wie Dokumente und Kommentare zuweisen können Sie den gesamten Prozess optimieren. Anmeldung bei ClickUp heute!