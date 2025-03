Wie man einen Code of Conduct für Mitarbeiter verfasst + Beispiele

Ein neuer Mitarbeiter in einer entfernten Einstellung beginnt, interne Dokumente für externe Anbieter freizugeben, ohne die Vertraulichkeitsrichtlinien des Unternehmens zu kennen. Ohne einen klaren Code of Conduct verstößt er ungewollt gegen Protokolle, was zu potenziellen Sicherheitsrisiken und angespannten beruflichen Beziehungen führt.

Dieses Szenario unterstreicht die Bedeutung eines Verhaltenskodex für Mitarbeiter - er schafft klare Erwartungen, minimiert Risiken und stellt sicher, dass das Verhalten mit den Werten des Unternehmens übereinstimmt.

In diesem Blog gehen wir der Frage nach, warum ein starker Code of Conduct wichtig ist und wie er mit den Werten Ihres Unternehmens in Einklang gebracht werden kann, um ein respektvolles, verantwortungsvolles Arbeitsumfeld zu unterstützen. 👥

⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Code of Conduct für Mitarbeiter zu erstellen:

1: Bestimmen Sie den Inhalt

Skizzieren Sie Schlüssel-Themen wie Arbeitsaufgaben, Unternehmenswerte, Kommunikationsstandards und Ressourcennutzung

Fügen Sie wichtige Richtlinien zur Arbeitszeit, zum Umgang mit Firmeneigentum, zur Kleiderordnung und mehr hinzu

2: Entwerfen Sie den Verhaltenskodex für Mitarbeiter

Schreiben Sie einen klaren, prägnanten Entwurf mit Beispielen aus der Praxis

Verwenden Sie eine einfache Sprache, damit die Erwartungen leicht zu verstehen sind

3: Arbeiten Sie mit den Interessengruppen zusammen

Verwenden Sie ClickUp Docs, um den Entwurf zu erstellen und zu bearbeiten, unter Einbeziehung der Mitglieder des Teams

Weisen Sie Kommentare bestimmten Personen für gezieltes Feedback zu

4: Verfeinern Sie das Dokument

Verwenden Sie ClickUp Brain, um Sprache, Grammatik und Stil für Klarheit und Professionalität zu verfeinern

5: Verwenden Sie Vorlagen für Effizienz und Genauigkeit

Starten Sie mit HR-Vorlagen von ClickUp für eine solide Grundlage

Passen Sie die Vorlage an die individuellen Richtlinien Ihres Unternehmens an

6: Führen Sie Abschlussprüfungen durch und holen Sie Feedback ein

Geben Sie den Entwurf in ClickUp Docs frei, um das Feedback der Beteiligten einzuholen

Nehmen Sie Überarbeitungen direkt im Dokument vor, um eine transparente Zusammenarbeit zu ermöglichen

7: Schließen Sie das Dokument ab und aktualisieren Sie es in regelmäßigen Abständen

Legen Sie einen Zeitplan für die Überprüfung und Aktualisierung des Dokuments nach Bedarf mit ClickUp Aufgaben fest

Verteilen Sie den endgültigen Code of Conduct an die Mitarbeiter mit ClickUp Docs

Verständnis des Verhaltenskodex für Mitarbeiter

Ein Verhaltenskodex für Mitarbeiter ist eine Reihe von Richtlinien, die die erwarteten Verhaltensweisen, Werte und ethischen Standards für Mitarbeiter innerhalb eines Unternehmens umreißen.

Betrachten Sie den Verhaltenskodex als Ihre erste Anlaufstelle für die Wahrung der Professionalität, die Lösung von Konflikten und den Schutz des Unternehmensvermögens. Ein solider Code of Conduct schafft Klarheit, verringert Risiken und fördert eine Kultur des Respekts und der Verantwortlichkeit.

In der Regel entwirft die Personalabteilung in Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung den Verhaltenskodex für die Mitarbeiter. Personalfachleute stellen sicher, dass das Dokument mit den Werten des Unternehmens und den rechtlichen Anforderungen übereinstimmt, während die Führungskräfte einen Einblick in die Unternehmenskultur und die Verhaltensnormen geben.

Je nach Größe des Unternehmens kann ein funktionsübergreifendes Team hinzugezogen werden, um sicherzustellen, dass der Verhaltenskodex alle Perspektiven widerspiegelt.

Was sollte ein Verhaltenskodex enthalten?

Ein gut ausgearbeiteter Verhaltenskodex für Mitarbeiter sollte mehrere Schlüsselbereiche abdecken:

Verhaltenserwartungen: Umreißt die von den Mitarbeitern erwarteten Handlungen in Bezug auf Professionalität, Respekt und Integrität

Umreißt die von den Mitarbeitern erwarteten Handlungen in Bezug auf Professionalität, Respekt und Integrität Werte und Kultur des Unternehmens: Definiert, wie die Mitarbeiter die Grundprinzipien, die die Form des Unternehmens bestimmen, verkörpern sollen

Definiert, wie die Mitarbeiter die Grundprinzipien, die die Form des Unternehmens bestimmen, verkörpern sollen Konfliktlösung: Bietet den Mitarbeitern konstruktive Methoden für den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten

Bietet den Mitarbeitern konstruktive Methoden für den Umgang mit Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten Vertraulichkeit: Legt Richtlinien zum Schutz von sensiblen Informationen, geistigem Eigentum und Unternehmensvermögen fest

Legt Richtlinien zum Schutz von sensiblen Informationen, geistigem Eigentum und Unternehmensvermögen fest Compliance und rechtliche Verpflichtungen: Legt klare Erwartungen für die Einhaltung von Gesetzen, Vorschriften und Unternehmensrichtlinien fest

Die "Business Conduct Guidelines" von IBM sind einer der ältesten Verhaltenskodizes in der Unternehmenswelt und wurden erstmals 1960 aufgestellt.

Welche Schlüsselvorteile bietet die Einführung eines Codes of Conduct?

Ein umfassender Code of Conduct bringt sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen mehrere Vorteile mit sich:

Fördert ein positives Arbeitsumfeld: Hilft den Mitarbeitern, die Werte am Arbeitsplatz zu verstehen und zu respektieren, was zu einer stärkeren Teamarbeit und Moral führt

Hilft den Mitarbeitern, die Werte am Arbeitsplatz zu verstehen und zu respektieren, was zu einer stärkeren Teamarbeit und Moral führt Reduziert Risiken: Verhindert unethisches Verhalten und reduziert rechtliche Risiken, indem er die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherstellt

Verhindert unethisches Verhalten und reduziert rechtliche Risiken, indem er die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften sicherstellt Klärt die Erwartungen: Stellt klare Richtlinien bereit, die den Mitarbeitern helfen zu verstehen, was von ihnen erwartet wird, und verringert so Verwirrung und Unklarheiten

Schritte zum Verfassen eines wirksamen Code of Conduct für Mitarbeiter

Ein guter Verhaltenskodex für Mitarbeiter spiegelt die Werte Ihres Unternehmens wider und gibt klare Verhaltensrichtlinien vor.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie anfangen sollen, finden Sie hier ClickUp Software für das Personalwesen kann den gesamten Prozess reibungsloser gestalten. Mit ClickUp können Sie Ihre Ideen leicht organisieren, Feedback von Teamleitern einholen und sicherstellen, dass Ihr endgültiger Entwurf für alle zugänglich ist.

So geht's einen Code of Conduct verfassen der wirksam ist und eigentlich zu Ihrem Team passt. 👇

Identifizieren Sie die einzubeziehenden Inhalte

Beginnen Sie mit einer Liste der Schlüssel-Elemente in Ihrem Code of Conduct. Denken Sie an die Werte und Verhaltensweisen, die Ihre Unternehmenskultur ausmachen.

Themen können sein: respektvolle Kommunikation, Konfliktmanagement, Vertraulichkeit, Schutz und angemessene Nutzung von Unternehmensressourcen.

Sie können verwenden ClickUp Dokumente um Beiträge von verschiedenen Mitgliedern des Teams zu sammeln und einen gemeinsamen Entwurf dieser Gliederung zu erstellen.

Erarbeiten Sie den Code of Conduct gemeinsam mit ClickUp Docs

Da es sich bei Docs um lebende Dokumente handelt, können Sie bei der Entwicklung des Entwurfs problemlos Aktualisierungen vornehmen.

🔍 Wussten Sie schon? Amgen integriert die Werte des Unternehmens in seinen Code of Conduct und betont dabei Transparenz und ethische Entscheidungsfindung. Der Code enthält auch szenariobasierte Fragen und Antworten, die den Mitarbeitern helfen sollen, ethische Grundsätze in realen Situationen anzuwenden.

Einen groben Entwurf erstellen

Nachdem Sie die wichtigsten Themen umrissen haben, beginnen Sie mit der Ausarbeitung des Verhaltenskodexes.

Verwenden Sie eine klare, unkomplizierte Sprache, um sicherzustellen, dass jeder die Erwartungen versteht. Fassen Sie sich kurz, aber umfassend und geben Sie konkrete Beispiele für akzeptables Verhalten.

Verwenden Sie ClickUp Brain, um die Sprache und Klarheit Ihres Entwurfs zu verbessern ClickUp Gehirn kann hier ein wertvolles tool sein. Es handelt sich um einen KI-gestützten Assistenten, der in Ihren Workspace integriert ist, Ihren Text analysiert und Vorschläge zur Verbesserung von Klarheit, Grammatik und Stil macht.

Dieses Tool poliert Ihren Entwurf so auf, dass er professionell, aber dennoch ansprechend ist, und stellt sicher, dass das Dokument für die Mitarbeiter leicht zu lesen und zu verstehen ist.

👀 Bonus: Weitere Informationen über

kI für die Dokumentation nutzen

um die Erstellung von Inhalten zu rationalisieren, die Genauigkeit zu verbessern und Zeit zu sparen.

Vorlage für Struktur verwenden

Wenn Sie eine Starthilfe benötigen, können Sie Folgendes verwenden HR-Vorlagen . Diese Vorlagen bieten Ihnen eine solide Grundlage, die die wichtigsten Richtlinien abdeckt und Ihnen gleichzeitig die Möglichkeit gibt, jeden Abschnitt an die einzigartige Kultur Ihres Unternehmens anzupassen.

Beginnend mit einer vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch spart Zeit und sorgt dafür, dass Sie keine wichtigen Details übersehen.

ClickUp's Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch

Die ClickUp Vorlage für ein Mitarbeiterhandbuch erleichtert die Aufnahme neuer Mitarbeiter und legt gleichzeitig die wichtigsten Unternehmensrichtlinien fest. Es ist so strukturiert, dass Sie ein umfassendes Dokument erstellen können, das den Anforderungen Ihres Unternehmens entspricht.

Die Vorlage deckt alles Wesentliche ab, z. B. Verhaltensregeln, Team-Richtlinien und Dress Code, aber auch häufig übersehene Themen wie Arbeitszeiten und Kommunikationsrichtlinien. Sie können Ihre bestehenden Richtlinien direkt kopieren und einfügen oder sie durch Hinzufügen oder Entfernen von Abschnitten anpassen.

Ein herausragendes Feature ist die Möglichkeit, das Engagement mit visuellen Elementen zu steigern. Fügen Sie GIFs, Diagramme oder Bilder hinzu, um das Handbuch ansprechender und übersichtlicher zu gestalten.

Sie können auch ein Inhaltsverzeichnis erstellen, mit dem die Leser zu bestimmten Abschnitten springen können - perfekt für neue Mitarbeiter, die nach schnellen Antworten suchen.

👀 Bonus: Erkunden

beispiele für Mitarbeiterhandbücher

um besser zu verstehen, wie Sie Ihr eigenes strukturieren können.

Überprüfen und verfeinern Sie den Entwurf

Sobald Sie einen Entwurf erstellt haben, geben Sie ihn mit Docs für das Feedback der Beteiligten frei.

Nutzen Sie die Möglichkeiten von ClickUp Docs zum Freigeben von Dokumenten, um die teamübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern

Da Dokumente geteilt werden können, können Sie schnell Input sammeln und notwendige Anpassungen vornehmen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und dass der Code of Conduct die Standards Ihres Unternehmens korrekt wiedergibt.

Sie können Änderungen direkt im Dokument vornehmen; alle Änderungen werden automatisch nachverfolgt. Auf diese Weise bleiben alle Beteiligten auf derselben Seite und ermöglichen eine effiziente, transparente Zusammenarbeit.

Probieren Sie ClickUp Assign Comments aus, um gezieltes Feedback in Dokumenten zu geben

Um das Feedback weiter zu optimieren, versuchen Sie

ClickUp Kommentare zuweisen

. Es ermöglicht Ihnen, bestimmte Kommentare oder Aufgaben direkt an Kollegen innerhalb des Dokuments zuzuweisen.

Wenn ein Abschnitt zusätzlichen Input oder eine Überarbeitung benötigt, können Sie das betreffende Mitglied des Teams taggen und es erhält eine direkte Benachrichtigung, um den Abschnitt zu überprüfen oder zu bearbeiten. Auf diese Weise bleibt jeder verantwortlich und vermeidet Fehlkommunikation oder Verzögerungen, insbesondere bei der Zusammenarbeit mit mehreren Abteilungen.

💡 Pro-Tipp: Zur Wahrung der Konsistenz,

standardarbeitsanweisungen erstellen

(SOPs), die mit Ihrem Verhaltenskodex für Mitarbeiter übereinstimmen. Wenn Ihr Code zum Beispiel Wert auf eine respektvolle Kommunikation legt, sollten Sie in Ihren SOPs Schritte für einen professionellen Umgang mit Konflikten vorsehen.

Die endgültige Version an die Mitarbeiter aushändigen

Sobald der Code of Conduct fertiggestellt ist, ist es an der Zeit, ihn zu verteilen.

Geben Sie die endgültige Version des Code of Conduct mit ClickUp Docs einfach für Ihr Team frei

Mit Docs können Sie das Dokument mit nur wenigen Klicks für Ihr Team freigeben. Sie können auch nachverfolgen, wer den Code angesehen oder bestätigt hat, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter die Erwartungen kennt.

💡 Pro-Tipp: HR-Teams sollten ein mitarbeiterstimme abschnitt zum Code of Conduct. Dadurch erhalten die Mitarbeiter eine klare Möglichkeit, Bedenken freizugeben, Feedback zu geben und zur Form der Arbeitsplatzkultur beizutragen.

Regelmäßige Neubewertung und Aktualisierung des Dokuments

Ihr Code of Conduct sollte niemals statisch sein.

So wie sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt, sollten auch die von Ihnen festgelegten Verhaltensrichtlinien angepasst werden. Überprüfen Sie das Dokument regelmäßig, um sicherzustellen, dass es mit der Unternehmenskultur und allen rechtlichen oder branchenspezifischen Änderungen übereinstimmt.

Um die Nachverfolgung von Aktualisierungen zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Beteiligten auf dem gleichen Stand bleiben, verwenden Sie ClickUp Aufgaben .

Einrichten von ClickUp Aufgaben zur Organisation und Nachverfolgung des Überprüfungs- und Aktualisierungsprozesses

Erstellen Sie Aufgaben, um den Code of Conduct regelmäßig zu überprüfen und zu aktualisieren. Weisen Sie Teammitgliedern bestimmte Aufgaben zu, legen Sie Fälligkeitsdaten fest und verfolgen Sie den Fortschritt, um den Überprüfungsprozess zu organisieren und zeitnah zu gestalten.

Sie können die aktuellste Version des Codes of Conduct direkt an die Aufgabe anhängen, um den Zugriff zu erleichtern.

Es kann vorkommen, dass Mitarbeiter Vorbehalte oder Unklarheiten bezüglich bestimmter Richtlinien im Code haben. Wenn Sie diese proaktiv ansprechen, wird das Vertrauen gestärkt.

Beispiel: Nehmen Sie einen FAQ-Abschnitt in das Dokument auf, in dem häufige Abfragen beantwortet werden, wie z. B.:

"Was passiert, wenn ich unwissentlich gegen den Code verstoße?"

"Wie kann ich einen Incident anonym melden?"

Entwurf einer Checkliste für Ihren Code of Conduct

Definieren Sie zentrale Werte und Verhaltensweisen, die mit Ihrer Unternehmenskultur übereinstimmen

Arbeiten Sie mit den Führungskräften und den wichtigsten Abteilungen zusammen, um einen umfassenden Beitrag zu leisten

Verwenden Sie eine klare, kostenlose und leicht verständliche Sprache, die keinen Fachjargon enthält

Fügen Sie Beispiele aus der Praxis ein, um den Bezug zur Realität zu verbessern

Fügen Sie spezifische Richtlinien für moderne Herausforderungen hinzu (z. B. Remote-Arbeit, Cybersicherheit)

Verwendung von ClickUp-Vorlagen und KI-Tools zur Strukturierung und Verfeinerung des Entwurfs

Holen Sie vor der Fertigstellung Feedback von den Stakeholdern ein

Machen Sie das Dokument zugänglich und teilen Sie es leicht mit Ihren Mitarbeitern

Beispiele für einen Code of Conduct für Mitarbeiter

Ein starker Verhaltenskodex für Mitarbeiter setzt klare Erwartungen in mehreren Schlüsselbereichen und hilft Unternehmen, einen positiven und produktiven Arbeitsplatz zu erhalten.

Hier sind einige Beispiele für Richtlinien, die einen echten Unterschied machen können. 🙌🏼

Interessenkonflikt

Ein Verhaltenskodex zu Interessenkonflikten setzt klare Grenzen, um zu verhindern, dass Mitarbeiter Entscheidungen treffen, die ihre persönlichen Interessen über die des Unternehmens stellen könnten. Dadurch wird sichergestellt, dass Geschäftsentscheidungen auf den besten Interessen des Unternehmens und nicht auf externen Einflüssen beruhen.

📌 Beispiel: Ein Finanzdienstleistungsunternehmen kann eine Unternehmenspolitik festlegen die von den Mitarbeitern verlangt, alle finanziellen Zinsen in Unternehmen, mit denen sie Geschäfte erledigen, offenzulegen, z. B. wenn sie Aktien besitzen oder ein Familienmitglied bei einer Partnerorganisation beschäftigt ist.

Professionalität

Eine Politik der Professionalität geht über das pünktliche Erscheinen hinaus. Es geht darum, ein respektvolles und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Ein Code of Conduct könnte den Respekt gegenüber Kollegen, die Vermeidung von störendem Verhalten und die Aufrechterhaltung einer positiven Einstellung, auch in stressigen Situationen, zum Inhalt haben.

Beispiel: Ein Unternehmen könnte Richtlinien für einen angemessenen Kommunikationsstil, Pünktlichkeitserwartungen und eine Kleiderordnung aufstellen, in denen festgelegt wird, dass Mitarbeiter innerhalb von 24 Stunden auf E-Mails antworten und sich leger kleiden sollen, wenn sie nicht an formellen Meetings teilnehmen.

Anti-Belästigung

Eine feste Anti-Belästigungspolitik schützt die Mitarbeiter vor Diskriminierung oder unangemessenem Verhalten. Der Code of Conduct könnte eine klare Null-Toleranz-Haltung gegenüber Belästigungen aufgrund von Geschlecht, Ethnie, sexueller Orientierung oder anderen Faktoren beinhalten.

Beispiel: Ein Technologieunternehmen könnte eine strenge Anti-Belästigungs-Richtlinie einführen, in der festgelegt ist, dass jede Art von Belästigung - ob verbal, physisch oder digital - zu sofortigen Disziplinarmaßnahmen führt. Die Richtlinie würde auch Ressourcen für Mitarbeiter bereitstellen, um Incidents anonym zu melden und Unterstützung zu erhalten.

Wussten Sie schon? Starbucks' Code of Conduct betont eine Kultur des Respekts, der Integrität und der Verantwortlichkeit. Er umreißt die Erwartungen für arbeitsethik einschließlich Ehrlichkeit, Respekt vor der Vielfalt und Einhaltung der Gesetze.

Vertraulichkeit

Vertraulichkeitsrichtlinien schützen sensible Unternehmens- und Client-Informationen. Ein solider Code of Conduct würde festlegen, dass die Mitarbeiter geschützte Daten vertraulich behandeln und nicht an Unbefugte weitergeben dürfen. Dazu können Kundeninformationen, interne Dokumente und Geschäftsgeheimnisse gehören.

Die Mitarbeiter könnten auch aufgefordert werden, bestimmte Protokolle zu befolgen, wenn sie mit digitalen oder Papierunterlagen umgehen, um Datenschutz und Sicherheit zu gewährleisten.

Beispiel: Ein Beratungsunternehmen könnte eine Vertraulichkeitsklausel in seinen Code of Conduct aufnehmen, in der alle Mitarbeiter aufgefordert werden, eine Geheimhaltungsvereinbarung zu unterzeichnen, und in der strenge Strafen für jede Verletzung von Client-Informationen festgelegt sind.

Gängige Fallstricke bei der Abfassung eines Code of Conduct

Bei der Erstellung eines Verhaltenskodexes für Mitarbeiter können leicht Fehler gemacht werden, die seine Wirksamkeit untergraben.

Hier sind einige häufige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt. ⚠️

Einstellung eines unangemessenen Tons

Der Ton Ihres Code of Conduct ist wichtig. Ein strenger oder zu förmlicher Ton kann die Mitarbeiter davon abhalten, sich mit dem Dokument zu befassen.

✅ Lösung: Achten Sie auf einen freundlichen und dennoch professionellen Ton, der die Werte Ihres Unternehmens widerspiegelt.

Beispielszenarien für moderne Herausforderungen am Arbeitsplatz

Erweitern Sie den Abschnitt mit Beispielen aus dem wirklichen Leben, insbesondere bei Einstellungen für hybride oder Remote-Arbeit:

Beispiel für Vertraulichkeit: "Vermeiden Sie während eines Team Zoom Meetings das Freigeben von sensiblen Daten auf dem Bildschirm, es sei denn, es ist für die Diskussion notwendig und genehmigt."

"Vermeiden Sie während eines Team Zoom Meetings das Freigeben von sensiblen Daten auf dem Bildschirm, es sei denn, es ist für die Diskussion notwendig und genehmigt." Beispiel für Kommunikation: "Bewahren Sie in Slack-Kanälen des Teams Professionalität, indem Sie persönliche Argumente oder unangemessenen Humor vermeiden, der Ihre Kollegen beleidigen könnte."

Unrealistische Erwartungen stellen

Die Einstellung von zu strengen oder unrealistischen Erwartungen kann dazu führen, dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, die Richtlinien seien unmöglich zu befolgen.

Lösung: Stellen Sie sicher, dass Ihr Code of Conduct realisierbar ist und das widerspiegelt, was für den Arbeitsplatz angemessen ist.

Nicht genug Anweisungen geben

Die vagen Formulierungen lassen zu viel Spielraum für Interpretationen. Die Mitarbeiter sollten leicht verstehen, was von ihnen erwartet wird.

Lösung: Geben Sie konkrete Beispiele für akzeptables und inakzeptables Verhalten.

Ein Beispiel: "Die Mitarbeiter sollten bei der Arbeit angemessene Kleidung tragen" ist vage. Hier ist eine Möglichkeit, wie Sie deutlicher werden können:

Von den Mitarbeitern wird erwartet, dass sie sich während der Arbeit in Business-Casual-Kleidung kleiden. Beispiele dafür sind:

Zulässig: Hemden mit Kragen, Blusen, kurze Hosen, knielange Röcke, geschlossene Schuhe

Hemden mit Kragen, Blusen, kurze Hosen, knielange Röcke, geschlossene Schuhe Unzulässig: T-Shirts mit Logos oder Slogans, zerrissene Jeans, Shorts, Flip-Flops

Nicht mit der Unternehmenskultur und den Unternehmenszielen übereinstimmend

Ihr Code of Conduct sollte die Kultur und den Auftrag Ihres Unternehmens widerspiegeln. Wenn er nicht mit der täglichen Realität an Ihrem Arbeitsplatz übereinstimmt, nehmen ihn die Mitarbeiter möglicherweise nicht ernst.

✅ Lösung: Verwenden Sie Formulierungen und Beispiele, die mit den Alltagserfahrungen der Mitarbeiter und Ihrem Unternehmen übereinstimmen HR Ziele .

Anstelle eines pauschalen Verbots der Internetnutzung sollte man sich beispielsweise auf eine verantwortungsvolle Nutzung konzentrieren, die die Mitarbeiter dazu ermutigt, auf wertvolle Online-Ressourcen zuzugreifen und gleichzeitig die Produktivität und den Respekt vor der Unternehmenszeit zu wahren.

Schlüssel für das Business übersehen

Ein guter Code of Conduct bezieht sich auf alle Bereiche des Business. Werden kritische Aktivitäten wie der Umgang mit vertraulichen Informationen oder die Handhabung von Interessenkonflikten nicht abgedeckt, kann dies zu Lücken und später zu Verwirrung führen.

Lösung: Arbeiten Sie mit den zuständigen Abteilungen zusammen, um kritische Bereiche zu ermitteln, und erstellen Sie dann klare Richtlinien mit Beispielen aus der Praxis, die alle notwendigen Aspekte des Geschäfts abdecken.

📖 Lies auch: 10 beste Mitarbeiterhandbuch-Software für HR Teams

Kommunikation und Durchsetzung des Code of Conduct

Ein klarer Code of Conduct ist nur der erste Schritt. Die eigentliche Herausforderung? Sicherzustellen, dass jeder ihn versteht und konsequent befolgt.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie den Code of Conduct zum Bestandteil der Alltagskultur Ihres Unternehmens machen können. 🤝

Effektive Kommunikation

Beginnen Sie mit der Einführung des Codes bei der Einarbeitung und machen Sie ihn leicht zugänglich. Fördern Sie laufende Unterhaltungen in Team Meetings und sorgen Sie für regelmäßige Erinnerungen durch E-Mails oder interne Mitteilungen.

Der Schlüssel liegt in der Klarheit und darin, sicherzustellen, dass jeder die Erwartungen versteht.

Durchsetzungsstrategien

Konsequenz ist bei der Durchsetzung des Codes unerlässlich.

Klare Verfahren einführen

für die Berichterstellung bei Verstößen und stellen sicher, dass die Disziplinarmaßnahmen konsequent und fair sind.

Schaffen Sie einen Prozess, der sicherstellt, dass die Mitarbeiter wissen, was sie im Falle eines Verstoßes zu erwarten haben.

🧠 Wissenswertes: Das Konzept eines Codes of Conduct geht auf alte Zivilisationen zurück. Der älteste bekannte Code ist der Code von Ur-Nammu aus Mesopotamien, der um 2100 v. Chr. Standards für ein faires Verhalten der Bürger festlegte.

Behandlung von Verstößen

Wenn es zu einem Verstoß kommt, gehen Sie unverzüglich und transparent damit um. Untersuchen Sie gründlich und konzentrieren Sie sich auf Korrekturmaßnahmen.

Sie müssen sicherstellen, dass die Mitarbeiter wissen, dass das Verfahren fair und unvoreingenommen ist, um das Vertrauen innerhalb der Organisation zu erhalten.

📖 Lesen Sie auch:

Wie man ein Mitarbeiterhandbuch schreibt

Ihre nächsten Schritte für einen starken Code of Conduct mit ClickUp

Die Erstellung eines Code of Conduct für die Mitarbeiter legt den Grundstein für einen respektvollen, verbundenen Arbeitsplatz. Wenn jeder die Erwartungen versteht und sieht, wie sie mit den Grundwerten des Unternehmens übereinstimmen, fühlen sie sich sicherer und motivierter, ihr Bestes zu geben.

Mit ClickUp wird das Verfassen, Verfeinern und Freigeben dieses Dokuments zu einem reibungsloseren, gemeinschaftlichen Prozess. Mit den Tools zur Bearbeitung von Dokumenten können HR-Teams Richtlinien erstellen und aktualisieren, Beiträge in Echtzeit einholen und die endgültige Version problemlos im gesamten Unternehmen freigeben.

