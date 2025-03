Wie man mehr Ansichten auf TikTok erhält

Viele Menschen denken, dass es ein Kinderspiel ist, Inhalte zu erstellen. Aber jeder, der sich schon einmal in den sozialen Medien versucht hat, weiß, dass es eine Herausforderung ist, Videos zu veröffentlichen und Ansichten zu sammeln, ohne ernsthafte Arbeit zu investieren.

Nehmen Sie zum Beispiel TikTok. Sicher, es wird jeden Monat von über einer Milliarde Benutzer besucht.

Aber mit einer absprungrate von über 50% (hoch im Vergleich zu anderen Social-Media-Plattformen), ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass, selbst wenn es Ihre viralen TikTok-Videos in den Feed eines Nutzers schaffen, dieser einfach weiter scrollt, wenn es nicht fesselnd genug ist.

Wie können Sie also ansprechende Inhalte und qualitativ hochwertige Videos auf Ihrem TikTok-Konto erstellen und sich von anderen TikTok-Erstellern abheben?

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie mit bewährten TikTok-Marketingstrategien und einem großartigen Tool (Tipp: Es ist ClickUp ), mit deren Hilfe Sie Ihr nächstes virales Video erstellen können.

Vorbereitung auf den Erfolg auf TikTok

Bevor wir loslegen, sollten wir ein paar Grundlagen klären: Was zählt eigentlich als Ansicht auf TikTok, und wie viel zahlt TikTok Ihnen pro Ansicht auf Ihrem Geschäftskonto?

Bei einem TikTok-Video wird eine Ansicht" gezählt, sobald Ihr Video abgespielt wird.

Wenn das Video automatisch abgespielt wird, in einer Schleife läuft oder Zuschauer es sich mehrmals ansehen, wird das alles zusammengezählt (sehen Sie sich Ihre TikTok-Analyse an, um die vollständige Aufschlüsselung zu erhalten).

Und nun zum Wesentlichen: Wie können Sie diese Ansichten für Ihre eigenen Videos erreichen und die Aufmerksamkeit Ihres Publikums gewinnen?

Klare Ziele einstellen

mit klaren Zeitleisten, messbaren Einzelzielen und automatischen Fortschrittsaktualisierungen bleiben Sie auf dem Weg zu Ihren Zielen

Lassen Sie uns über die Einstellung von Zielen sprechen - ohne sie posten Sie nur TikToks ins Leere.

Für jeden, der ernsthaft mehr Ansichten auf TikTok erhalten möchte, beginnt alles mit der Definition dessen, was Sie erreichen möchten.

Hier kommen Tools wie ClickUp Ziele sind sehr nützlich.

Mit dem Feature zur Zielverfolgung von ClickUp können Sie Ihren Fortschritt mit Zeitleisten, messbaren Zielen und automatischer Nachverfolgung im Auge behalten, sodass Sie sich leicht auf Ihre Ziele konzentrieren können.

Beginnen Sie damit, zu entscheiden, was Sie wirklich von Ihren TikTok-Inhalten erwarten. Verfolgen Sie dann die viralen TikTok-Trends anderer Ersteller und erstellen Sie darauf basierende Video-Inhalte (achten Sie dabei auf die TikTok-Community-Richtlinien).

📝 Erinnere dich: Ihre Ziele sollten spezifisch und erreichbar sein. Ein Beispiel: "Die Zahl der TikTok-Follower erhöhen" ist zu vage.

Ein besseres Einzelziel wäre "Erhöhung der TikTok-Followerzahl um 1.000 in den nächsten drei Monaten" Spezifische Ziele wie dieses geben Ihnen einen klaren Weg vor, dem Sie folgen können.

Erwägen Sie die Verwendung des SMART-Ziele-Rahmens, um Ihre TikTok-Strategie zu verfeinern.

Das bedeutet, dass Sie sich spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele einstellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, Ihre Schlüssel-Leistungsindikatoren (KPIs) zu ermitteln, wie z. B. Reichweite, Engagement und Zuschauerwachstum auf Ihrer Social-Media-Plattform.

Durch die Überwachung dieser Metriken können Sie Ihren Fortschritt beim Erreichen Ihrer Einzelziele messen und erkennen, wo Sie Ihren Ansatz möglicherweise anpassen müssen.

➡️ Auch gelesen: 10 TikTok-Wachstums-Hacks, damit Ihre Marke viral geht

Identifizieren Sie Ihr Einzelziel

Stellen Sie sich vor, Sie geben einen Kochkurs für Anfänger. Sie würden nicht mit einem komplizierten Gericht beginnen, richtig?

Sie würden sich an etwas Einfaches halten, wie z. B. ein einfaches Nudelrezept, Tanzvideos oder Anleitungsvideos, um sicherzustellen, dass Ihr Publikum die Erfahrung genießt und etwas Neues lernt.

Qualitativ hochwertige Inhalte für ein bestimmtes Publikum zu erstellen, ist immer wichtig, um die Ansichten auf Ihrer TikTok App zu erhöhen. Sie können auch wiederkehrende Soundclips oder andere beliebte Audioclips verwenden, um neue Zielgruppen zu erreichen.

Um TikTok-Inhalte zu erstellen, die auf Resonanz stoßen, müssen Sie den Geschmack und die Fähigkeiten Ihres Publikums kennen - andernfalls laufen Sie Gefahr, seine Zinsen zu verlieren.

Das ist der Punkt ClickUp's Benutzer Persona Vorlage kann helfen.

ClickUp Benutzer Persona Vorlage

Erstellung eines Benutzer-Persona-Profils hilft Ihnen, Ihr TikTok-Publikum besser zu verstehen, damit Sie Inhalte erstellen können, die eine echte Verbindung zu Ihren Zuschauern herstellen.

Mit dieser Vorlage können Sie schnell wichtige Daten über Ihre Zuschauer zusammentragen, wie z. B. ihre Interessen, ihre demografischen Daten und wie sie typischerweise mit Inhalten umgehen. Auf diese Weise können Sie verschiedene Benutzer-Personas erstellen, die Ihnen helfen, spezielle Inhalte für Ihr Publikum zu erstellen.

Indem Sie diese Personas abbilden, erhalten Sie eine klarere Richtung für die Erstellung von TikTok-Inhalten, die auf Resonanz stoßen, sich von anderen abheben und Ihnen letztendlich helfen, die Ansichten zu erhöhen.

Strategien zur Steigerung der Ansichten auf TikTok

Sie haben also damit begonnen, Inhalte auf TikTok zu posten, und es läuft erst einmal gut.

Aber jetzt sind Sie bereit, eine Schippe draufzulegen und die Ansichten auf TikTok zu steigern.

Hier sind ein paar Strategien, die Ihnen helfen, mehr Ansichten auf TikTok zu erhalten und die Reichweite Ihrer Inhalte zu erhöhen.

1. Den TikTok-Algorithmus verstehen

Man muss wissen, wie das System funktioniert, um es zu gewinnen.

Der TikTok-Algorithmus ist ein fein abgestimmtes System, das auf der Grundlage verschiedener Faktoren Videos empfiehlt. Dazu gehören Benutzerengagement, persönliche Vorlieben, Videodetails und sogar Einstellungen des Geräts.

Der Algorithmus von TikTok lernt ständig, was TikTok-Benutzer wie Sie mögen, um einen Feed auf Ihrer "Für Sie-Seite" zu erstellen, der Sie zum Scrollen anregt.

Wie Instagram Stories und andere beliebte Social-Media-Plattformen analysiert TikTok die Interaktionen der Benutzer mit Inhalten, um personalisierte Empfehlungen zu liefern.

Die "For You Page" lebt vom Engagement - zum Beispiel von Followern, Interaktionen mit TikTok-Influencern und mehr.

Hier ist, wonach der Algorithmus sucht:

🕰️ Wie lange sehen sich die Betrachter Ihre Videos an, denn eine längere Verweildauer deutet auf ein stärkeres Interesse hin

💬 Likes, Freigaben und Kommentare zu Videos

🚶🏼‍➡️ Konten, denen Sie folgen, und die Inhalte, die Sie erstellen

💜 Videos, die abgeschlossen, bevorzugt oder als "Nicht interessiert" markiert wurden

In letzter Zeit hat der Algorithmus von TikTok auch Inhalte von Erstellern bevorzugt, mit denen Sie sich häufig austauschen, anstatt denen, denen Sie nur folgen.

Wenn Sie diese Signale kennen, können Sie Inhalte erstellen, die mit dem Algorithmus von TikTok übereinstimmen, und so Ihre Chancen erhöhen, mehr Ansichten auf TikTok zu erhalten und auf mehr "Für dich"-Seiten zu landen.

➡️ Auch gelesen: TikTok vs. Reels: Ein Vergleich für Social Media Marketer

2. Fesselnde Inhalte erstellen

Gute Inhalte sind immer ein Vorteil für den Ersteller eines Videos.

Aber es kann nicht schaden, ein paar Tools in Ihrem TikTok-Arsenal zu haben - wie ClickUp.

Um seine Features besser zu verstehen, betrachten wir es aus der Sicht eines Benutzers.

Jennifer ist Social Media Managerin für eine trendige Modemarke. Sie möchte die Sichtbarkeit ihrer Marke steigern und mehr Ansichten auf TikTok erhalten.

Und das ist der Punkt ClickUp Gehirn kommt ins Spiel.

mit den KI-Fähigkeiten von ClickUp Brain Ideen für Inhalte generieren, die auf Ihr Publikum zugeschnitten sind

Jennifer nutzt zunächst die KI-Funktionen von ClickUp Brain, um einige Ideen für ihre kommenden TikTok-Posts zu generieren. Innerhalb von Sekunden hat sie eine Liste mit ansprechenden Konzepten - von Videos hinter den Kulissen des neuesten Fotoshootings der Marke bis hin zu Styling-Tipps für die kommende Saison.

ClickUp Brain liefert ihr frische Ideen und hilft ihr, einprägsame Bildunterschriften zu erstellen, die innerhalb von Sekunden Aufmerksamkeit erregen.

Jennifer weiß jedoch, dass die Erstellung von TikTok-Inhalten ein Aufwand für das Team ist, daher wendet sie sich an ClickUp Dokumente um mit ihren Kollegen zusammenzuarbeiten.

Sie richtet ein gemeinsames Dokument ein, um den Plan für die TikTok-Inhalte zu skizzieren. Dort kann ihr Team Ideen hinzufügen, über Kommentare Feedback geben und Bearbeitungen in Echtzeit vornehmen.

erstellen Sie ein spezielles Dokument in ClickUp Docs, um gemeinsam an Ihren Social-Media-Inhalten zu arbeiten

Bei ihrer gemeinsamen Arbeit verwendet Jennifer ClickUp Aufgaben zu erledigen sind Aufgaben, die direkt vom Doc delegiert werden - sie weist die Bearbeitung von Videos ihrem Ersteller von Inhalten zu, Untertitel ihrem Texter und die endgültige Genehmigung dem Brand Manager.

ClickUp Aufgaben ermöglicht es ihr, Unteraufgaben, Prioritätsstufen, Fälligkeitsdaten, Abhängigkeiten und mehr hinzuzufügen, damit das Team als Teil einer zusammenhängenden Strategie vorankommen kann.

Da die Aufgaben in ClickUp übersichtlich organisiert sind, gibt es keine Verwirrung darüber, wer was zu erledigen hat.

Jennifer verwendet ClickUp Chat während des gesamten Prozesses, um ihr Team auf dem Laufenden zu halten. Wenn sie einen schnellen Beitrag zu einem Skript benötigt, markiert sie die entsprechenden Mitglieder des Teams im Chat, die dann sofort mit der Bearbeitung beginnen können.

verbessern Sie Ihre Teamarbeit und Effizienz mit ClickUp Chat für die Zusammenarbeit

Und da ClickUp Aufgaben in spezifische Threads zum Chatten integriert, kann sie jedes Feedback leicht in ein Element zum Handeln umwandeln und sicherstellen, dass jeder weiß, was er zu erledigen hat.

Jennifer nutzt auch ClickUp's Modern Social Media Kalender Vorlage um mit ihren TikTok-Posts konsistent zu bleiben.

Verwalten Sie Ihren Social Media Kalender und posten Sie kanalübergreifend in der ClickUp Ansicht und der Vorlage für den Social Media Kalender

Diese Vorlage hilft ihr dabei, Posts zu planen, Karten zu erstellen, und sie bei Bedarf an die neuesten Trends anzupassen. Keine Hektik mehr beim Posten von TikTok-Videos in letzter Minute - Jennifer hat einen klaren Plan für jeden Inhalt, von der Idee bis zur Veröffentlichung.

Natürlich erstellt Jennifer nicht nur Inhalte um ihrer selbst willen.

Sie weiß, dass der Algorithmus von TikTok kurze Videos bevorzugt. Deshalb nutzt sie die Tools von ClickUp, um ihre Videos zu kürzen und sie für eine maximale Betrachtungsdauer zu optimieren.

Pro-Tipp: Kürzere Videos werden mit größerer Wahrscheinlichkeit bis zum Ende angeschaut, was die Abschlussrate erhöht und die Chancen auf eine Platzierung auf der "Für dich"-Seite steigert. Sehen Sie sich die Methode an, die wir bei der Arbeit an TikTok-Inhalte für ClickUp .

Das ist aber nicht alles, was Jennifer macht. Sie nutzt auch ClickUp Brain für die Analyse, die ihr hilft, die richtigen Schlüsselwörter zu finden und Konkurrenten zu analysieren.

Wenn es Zeit für die Veröffentlichung ist, überprüfen Jennifer und ihr Team alles in ClickUp Docs und stellen sicher, dass die Beschriftungen und das Bildmaterial auf den Punkt sind.

Mit einem gut geplanten Zeitplan und den richtigen Tools können wir konsistent Inhalte produzieren, die die Reichweite maximieren und Tausende von Likes und Kommentaren erhalten.

Indem wir die Features von ClickUp für die Zusammenarbeit und die Erstellung von Inhalten nutzen, können wir unsere Herangehensweise feinabstimmen und das Engagement aufrechterhalten.

➡️ Auch gelesen: 10 beste KI Social Media Manager Tools

3. Nutzen Sie die Features von TikTok

Die Sache ist die: Sie müssen aufhören, TikTok nur als Plattform zum Freigeben von Videos zu betrachten.

TikTok entwickelt sich zur bevorzugten Suchmaschine für die Generation Z, mit 40% von ihnen wenden sich TikTok zu gegenüber traditionellen Suchmaschinen wie Google.

Wenn Sie also Ihre Ansichten auf TikTok erhöhen möchten, müssen Sie die Features - Hashtags, Sounds, Bildunterschriften und Overlays - klug einsetzen, um die größtmögliche Reichweite zu erzielen.

Beginnen wir mit Hashtags. Sie sind wie kleine Breadcrumbs, die neue Betrachter zu Ihrem Inhalt führen. Und auf TikTok können Hashtags wahre Wunder bewirken. Es gibt branchen- oder themenspezifische Hashtags wie #beauty oder #ferrari, die helfen, Ihre Inhalte zu kategorisieren.

Dann gibt es videospezifische Hashtags wie #skincareroutine oder #newborntips, um Nischenzuschauer anzuziehen.

via TikTok Markenspezifische Hashtags sind großartig, wenn Sie ein bekannter Name sind, und Sie können mit dem Trend Discovery tool von TikTok ständig aktuelle Trends aufspüren.

Ein Hashtag, den Sie niemals übersehen sollten, ist #FYP, was für For You Page steht. Dies ist der heilige Gral von TikTok - die Seite, die jeder sieht, wenn er die App öffnet. Videos mit #FYP haben zusammengenommen Milliarden von Ansichten erreicht.

Trending audio

Und dann ist da noch das kreative Toolkit von TikTok, angefangen bei den Sounds. TikTok beherbergt einige der bekanntesten Soundbites.

Sie können beliebte Sounds auswählen, um Ihr Video zu verstärken, denn jeder Sound hat seine eigene Seite mit Ergebnissen.

Wenn Sie einen Trend-Sound verwenden, stellen Sie Ihr Video einer größeren Anzahl potenzieller Zuschauer vor, insbesondere denjenigen, die sich Videos mit demselben Sound ansehen.

#

Untertitel und Untertitel

Video-Untertitel und -Untertitel sind entscheidend für die Steigerung der Ansichten auf TikTok.

Untertitel erscheinen automatisch unter Ihrem Video, um gesprochene Worte in Text zu übersetzen und den Zuschauern zu helfen, Ihren Inhalt zu behalten.

Und wenn sich die Zuschauer an Ihren Inhalt erinnern, ist es wahrscheinlicher, dass sie für weitere Videos zurückkehren.

Untertitel hingegen sind direkt in das Video integriert. Sie machen Ihre Inhalte zugänglich für Benutzer, die den Ton abgestellt haben, eine andere Sprache sprechen oder schwerhörig sind.

Wenn Sie also Untertitel hinzufügen, öffnen Sie Ihr Video für ein breiteres Publikum.

via TikTok ➡️ Auch gelesen: Wie man ein Social Media Audit durchführt (mit Vorlagen)

4. Strategische Posting-Techniken anwenden

Ein strategisches Posting ist der Schlüssel zur Steigerung der Ansichten auf TikTok. Dabei ist es wichtig, auf das Timing, die Konsistenz und sogar auf die Live-Schaltung zu achten. Studien zeigen, dass die besten Zeiten von Tag zu Tag variieren:

Montag : 6 Uhr, 10 Uhr, 15 Uhr und 22 Uhr

: 6 Uhr, 10 Uhr, 15 Uhr und 22 Uhr Dienstag : 9 Uhr, 15 Uhr - 19 Uhr

: 9 Uhr, 15 Uhr - 19 Uhr Mittwoch : 7 Uhr, 8 Uhr, 15 Uhr und 23 Uhr

: 7 Uhr, 8 Uhr, 15 Uhr und 23 Uhr Donnerstag : 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr

: 9 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr und 19 Uhr Freitag : 5 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr

: 5 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr Samstag : 11 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr

: 11 Uhr, 19 Uhr und 20 Uhr Sonntag: 7 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr und 16 Uhr

Wenn Sie zu diesen Zeiten posten, können Sie Ihr Publikum erreichen, wenn es am aktivsten ist, und Ihre TikTok-Videos haben eine bessere Chance, gesehen zu werden.

Eine weitere Notiz zum Posten ist, dass Sie regelmäßig posten sollten. Das Live Feature von TikTok kann eine wichtige Ergänzung Ihrer Inhaltsstrategie sein.

Live zu posten ermöglicht Echtzeit-Interaktion mit Ihrem Publikum durch Kommentare, Likes und virtuelle Geschenke, steigert das Engagement und baut stärkere Verbindungen auf.

Um Live-Sitzungen zu planen und zu organisieren, können Sie Folgendes verwenden ClickUp's Social Media Content Plan Vorlage . Diese Vorlage hilft Ihnen, all Ihre Inhalte an einem Ort zu kartografieren, so dass es einfach ist, einen festen Zeitplan für die Veröffentlichungen aufrechtzuerhalten und Ihre Strategie auf Kurs zu halten.

clickUp Social Media Inhalt Plan Vorlage

Warum also nicht einfach weitermachen und ihren gesamten Kalender und Inhalt für soziale Medien zu automatisieren ? ClickUp's Automatisierung können Sie benutzerdefinierte Regeln erstellen oder vorgefertigte Vorlagen verwenden, um Aufgaben wie die Zuweisung von Teammitgliedern, die Aktualisierung der Prioritäten von Aufgaben oder das Versenden von Benachrichtigungen zu automatisieren.

So können Sie beispielsweise eine Automatisierung einrichten, die Sie benachrichtigt, wenn ein Beitrag veröffentlicht werden muss oder wenn es Zeit ist, live zu gehen.

Und mit ClickUp's Wiederholende Aufgaben können Sie Aufgaben so planen, dass sie sich täglich, wöchentlich oder sogar an bestimmten Tagen im Monat wiederholen, sodass die Erstellung und Veröffentlichung von Inhalten zu einem nahtlosen Prozess wird.

planen Sie wiederholende Aufgaben in ClickUp, um sich wiederholende Arbeitsabläufe zu automatisieren

5. Bauen Sie Ihre Community auf und binden Sie sie ein

TikTok ist wie eine fortlaufende Unterhaltung, bei der der Schwerpunkt auf dem Engagement liegt.

Community-Marketing auf TikTok ist eine Abwandlung des traditionellen Marketings. Anstatt einfach nur Inhalte zu posten, bauen Sie Verbindungen auf und verwandeln passive Zuschauer in aktive Teilnehmer.

Hier sind einige Schlüssel für den Aufbau und die Einbindung Ihrer Community auf TikTok:

✅ Reagieren Sie auf Kommentare: Die Einbindung beginnt mit dem einfachen Akt des Antwortens. Wer regelmäßig auf Kommentare antwortet, gibt seinen Followern das Gefühl, gesehen und gehört zu werden. Und wenn Sie das Feature "Mit einem Video antworten" von TikTok nutzen, verleiht dies eine persönliche Note, die Text allein nicht erreichen kann

✅ Nutzen Sie Umfragen und Q&As: Ermuntern Sie Ihre Follower durch Umfragen und Fragen zur Teilnahme. Dies ist eine einfache Möglichkeit, Ihr Publikum in den Prozess einzubeziehen und ihnen zu zeigen, dass ihr Beitrag wichtig ist

✅ Live-Schaltung: Durch die Veranstaltung von Live-Sitzungen können Sie mit Ihrem Publikum in Echtzeit in Verbindung treten. Ob bei Produktvorstellungen, zwanglosen Chats oder Live-Fragen und Antworten: Live-Sitzungen geben Ihrer Marke eine menschliche Note, die das Vertrauen und das Engagement stärkt

✅ Reiten Sie auf der Trendwelle: TikTok lebt von Trends, und auf diese aufzuspringen kann Ihnen helfen, relevant zu bleiben und Ihre Sichtbarkeit zu erhöhen

✅ Förderung benutzergenerierter Inhalte: UGC und Duette laden Ihre Follower ein, mit Ihnen gemeinsam etwas zu schaffen. Herausforderungen und Wettbewerbe binden Ihre Community ein und machen aus Zuschauern Mitwirkende (mehr dazu später ⏬)

Um sicherzustellen, dass alle Ihre TikTok-Inhalte mit der Identität Ihrer Marke übereinstimmen, verwenden Sie ClickUp's Vorlage für Markenrichtlinien .

ClickUp Markenrichtlinien Whiteboard-Vorlage

Diese Vorlage hilft Ihnen, die Elemente zu definieren, die das Erscheinungsbild Ihrer Marke ausmachen, und sorgt so für Konsistenz in all Ihren Inhalten. Mit detaillierten Richtlinien zu Logos, Farben, Schriftarten und mehr können Sie die Wirkung Ihrer TikTok-Inhalte maximieren, indem Sie der Identität Ihrer Marke treu bleiben.

Marketing Teams können auch ClickUp's Board Ansicht sie können Aufgaben per Drag & Drop verschieben, um ihren Status sofort zu aktualisieren, damit alle auf derselben Seite stehen. Diese Struktur spart Zeit und verbessert die Zusammenarbeit in Ihrem Team.

visualisieren Sie den Fortschritt Ihres Projekts und aktualisieren Sie den Status Ihrer Aufgaben ganz einfach mit ClickUps Kanban-ähnlicher Board-Ansicht

➡️ Auch gelesen: Wie man eine Social Media Policy erstellt (+Beispiele)

6. Bewerben Sie Ihre TikTok-Inhalte

Dieser Punkt ist einfach: Das Bewerben deiner TikTok-Inhalte ist wichtig, um ein größeres Publikum zu erreichen.

TikTok Promote ist ein einfacher Weg, um damit zu beginnen. Es ist ein in-App Feature, mit dem Sie organische Videos schnell in Werbung verwandeln können.

Mit nur wenigen Klicks können Sie ein Ziel einstellen - z. B. mehr Ansichten, Website-Besuche, Follower, Nachrichten oder Profilansichten -, Ihre Zielgruppe definieren und ein Budget und eine Dauer festlegen.

TikTok Promote bietet grundlegende Analysen zur Nachverfolgung von Ansichten, Likes, Freigaben und sogar von Alter und Geschlecht der Personen, die sich mit Ihrem Video beschäftigen.

💸 Quick Money Math: Um TikTok Promote zu verwenden, rufen Sie es über ein Video, die Ersteller-Tools oder die Business Suite auf. Wählen Sie dann Ihr Ziel für die Aktion aus, definieren Sie Ihre Zielgruppe, legen Sie Ihr Budget fest und klicken Sie auf "Bezahlen", um Ihre Kampagne zu starten.

TikTok Promote-Kampagnen liegen je nach Budget im Bereich von 3 bis 1.000 US-Dollar pro Tag und sind damit eine flexible Option für Ersteller und Marken gleichermaßen.

Wenn Sie sich für eine Social-Media-Kampagne entscheiden? ClickUp's Vorlage für Social Media-Kampagnen ist perfekt für die Organisation Ihrer Kampagnendetails.

Vorlage für Social Media-Kampagnen von ClickUp

Diese Vorlage hilft Ihnen, Ihre Beiträge schnell zu erstellen, zu planen und strategisch zu planen. So können Sie Ihre TikTok-Präsenz steigern und plattformübergreifende Werbeaktivitäten nachverfolgen.

➡️ Auch gelesen: die 10 besten TikTok Analytics Tools zur Verbesserung Ihrer TikTok Strategie

7. Verwenden Sie von Benutzern erstellte Inhalte

Der Hashtag

TikTokMadeMeBuyIt, mit 10 Millionen Ansichten in einer Woche sind der Beweis für die Stärke von TikTok bei der Förderung von UGC und authentischem Engagement.

Benutzergenerierte Inhalte (UGC) bieten kleineren Marken eine einmalige Gelegenheit, sich mit ihrem Publikum zu verbinden. Nur dass TikTok das gute alte Mundpropaganda-Marketing beibehält.

Kleinere Marken können Inhalte direkt von Benutzern zu einem positiven ROI sammeln, ohne ein großes Marketingbudget zu benötigen.

Das Management von UGC-Kampagnen wird mit ClickUp noch einfacher: Sie können Übermittlungen nachverfolgen, das Engagement überwachen und alle Kampagnendetails mühelos organisieren.

Verwenden Sie ClickUps Ansicht des Kalenders um die Zeitleiste Ihrer Kampagne zu planen, Meilensteine festzulegen und Fristen zu überwachen.

Wenn Sie beispielsweise eine UGC-Kampagne durchführen, können Sie die einzelnen Schritte in einem Kalender für Inhalte kartieren, den Mitgliedern des Teams Aufgaben zuweisen und sicherstellen, dass alle an einem Strang ziehen.

Visualisieren Sie Ihren TikTok Workflow übersichtlich mit ClickUp's Kalender Ansicht

➡️ Auch gelesen: 18 beste kostenlose Social Media Vorlagen für Posts, Kampagnen und Inhalte

8. Analysieren Sie Ihre Leistung

Apropos Leistung: ClickUp kann noch viel mehr erledigen, um Ihnen bei der Analyse und Optimierung Ihrer TikTok-Inhaltsstrategie zu helfen.

Zunächst einmal geht es darum, die richtigen Metriken zur Messung des Erfolgs festzulegen. Ihre Marketing-KPIs sollten sich direkt an Ihren Zielen orientieren. Mit ClickUp's Dashboards können Sie all diese Metriken in einer übersichtlichen Darstellung zusammenfassen.

verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über Ihre Arbeit mit Dashboards in ClickUp_

Wenn Sie mehr Details benötigen, haben wir auch das für Sie! ClickUp's Social Media Metriken Vorlage ist ein leistungsstarkes Tool zur Dokumentation von Erkenntnissen, zur Analyse von Trends und zur Optimierung Ihrer Strategie - alles an einem Ort.

Vorlage für die Nachverfolgung der Social Media Performance von ClickUp

Diese Vorlage kommt mit:

Ansicht der Tabelle mit den Metriken zur Überwachung wichtiger Metriken wie Follower, Engagement und Impressionen

zur Überwachung wichtiger Metriken wie Follower, Engagement und Impressionen Ansicht des Formulars für Metrikenberichte , um Ihre Leistung zu bewerten und Berichte zu erstellen, die Sie für Ihre Stakeholder freigeben können

, um Ihre Leistung zu bewerten und Berichte zu erstellen, die Sie für Ihre Stakeholder freigeben können Die Social Media View bietet Ihnen einen eigenen Space zum Speichern und Organisieren all Ihrer Social Media Posts

9. Fördern Sie eine einzigartige Markenidentität

Trendspotting: ein Begriff, der die Fähigkeit beschreibt, Marktveränderungen vorherzusagen und zu nutzen. Trendspotting gilt für soziale Medien ebenfalls.

Mit den TikTok-Trends Schritt zu halten, ist wichtig, damit die Marke relevant bleibt.

Hier erfahren Sie, wie wir im ClickUp Büro mit den Trends Schritt halten:

📌 Engagieren Sie sich häufig mit Ihrem Publikum: Durch regelmäßige Interaktion können Sie neue Vorlieben erkennen. Wenn Sie zum Beispiel mehr Kommentare zu umweltfreundlichen Materialien erhalten, könnte das ein Zeichen für einen Trend zur Nachhaltigkeit in Ihrer Branche sein. ClickUp Docs kann Ihnen helfen, diese Erkenntnisse systematisch zu dokumentieren und zu analysieren, damit Sie informiert bleiben und reagieren können

erstellen Sie ein zentrales Repository für Kundenfeedback

📌 Einstellen von Social Listening für Schlüsselwörter und Hashtags: Durch die Überwachung von Unterhaltungen über bestimmte Schlüsselwörter können Sie Trends frühzeitig erkennen. Integrieren Sie Social Listening Tools mit ClickUp Dashboards, um Trends, Stimmungen und Diskussionen über Schlüsselwörter zu visualisieren

📌 Regelmäßige Wettbewerbsanalysen durchführen: Durch die Nachverfolgung von Wettbewerbern, wie z. B. Produkteinführungen oder Marketingtaktiken, können Sie Verschiebungen im Markt erkennen. Verwenden Sie ClickUp Goals, um auf der Grundlage dieser Erkenntnisse Ziele einzustellen und nachzuverfolgen

optimieren Sie Ihren Wettbewerbsanalyseprozess mit ClickUp Goals

📌 Analysieren Sie Ihre eigenen trendigen Inhalte: Wenn Sie die Leistung Ihrer Inhalte überprüfen, können Sie herausfinden, was bei Ihrem Publikum Anklang findet. Nutzen Sie ClickUp Dashboards zur Nachverfolgung von Metriken und zur Identifizierung von Mustern in erfolgreichen Beiträgen

📌 Netzwerk mit Brancheneinflussnehmern: Influencer haben oft einen Insider-Tipp zu neuen Trends. Nutzen Sie ClickUp Whiteboards für das Brainstorming trendbezogener Inhalte und ClickUp Docs zur Nachverfolgung influencer-Kollaborationen

bleiben Sie der Zeit voraus, indem Sie mit ClickUp Whiteboards Ideen sammeln und Branchenkenntnisse nachverfolgen

Pro-Tipp: Nutzen Sie die Automatisierungen von ClickUp, um die Trendverfolgung zu rationalisieren! Richten Sie automatisierte Workflows ein, die neue Erkenntnisse oder beliebte Schlüsselwörter kennzeichnen und kategorisieren, damit Ihr Team immer auf dem neuesten Stand der TikTok-Trends bleibt, ohne einen Takt zu verpassen.

Den monetären Aspekt von TikTok durch Steigerung der Ansichten verstehen

So viel harte Arbeit, was ist mit der Belohnung?

Lassen Sie uns über Geld reden.

Im Jahr 2020 führte TikTok den Creator Fund ein, der Erstellern zwischen 0,02 und 0,04 US-Dollar pro 1.000 Ansichten zahlt.

Er wurde jedoch 2023 durch den Ersteller-Belohnungsprogramm das bis zu 20-mal höhere Verdienstmöglichkeiten bietet und sich auf originelle, längere Inhalte konzentriert.

Seitdem hat TikTok eine 250-prozentige Steigerung der Gesamteinnahmen der Ersteller und einen Anstieg der hochverdienenden Ersteller gemeldet.

💸 Quick Money Math: Um sich für den Ersteller-Belohnungsprogramm für die Teilnahme am Programm benötigen Sie mindestens 10.000 Follower, 100.000 Ansichten in den letzten 30 Tagen, ein persönliches Konto und einen Wohnsitz in bestimmten Ländern.

Förderfähige Inhalte müssen 1.000 Ansichten auf der Seite "Für dich" erreichen, Duette und Stiche vermeiden und andere Kriterien erfüllen, die in den TikTok-Richtlinien aufgeführt sind.

Aber es gibt mehr als nur eine Möglichkeit, auf TikTok Geld zu verdienen.

💰 Markenpartnerschaften: Bei einer gesponserten Markenpartnerschaft stellt ein Ersteller die Produkte oder Dienstleistungen einer Marke in seinen TikTok-Videos vor. Diese Partnerschaften helfen Marken, neue Zielgruppen zu erreichen, das Engagement zu erhöhen und potenziell den Umsatz zu steigern

💰TikTok-Shopping: Mit dem Start von TikTok Shopping ist die Plattform in die Social-Commerce-Arena eingetreten und ermöglicht es den Erstellern, Produkte direkt in ihren Videos zu taggen. TikTok hat hier einen einzigartigen Vorteil, da die Benutzer eher geneigt sind, Produkte zu kaufen, die sie auf der Plattform sehen, und dies oft aus einem Impuls heraus

💰 Live-Geschenke: Mit TikTok Live Gifts können Ersteller Diamanten von Zuschauern sammeln, die während eines Live-Streams virtuelle Geschenke schicken. Dieses Feature sorgt für Echtzeit-Engagement, da die Zuschauer ihre Wertschätzung mit Geschenken zeigen, die in Geldbelohnungen umgewandelt werden können und den Erstellern eine zusätzliche Einkommensquelle bieten

➡️ Auch gelesen: Wie man an Millennials vermarktet Zur Verwaltung und Nachverfolgung dieser verschiedenen Einnahmequellen kann ClickUp gleichzeitig als Budget-Tracker dienen. Verwenden Sie es, um:

Gliederung des Projekts : Beginnen Sie mit einem detaillierten Plan für das Projekt, in dem Sie jede Einnahmequelle aufschlüsseln. Dies könnte die Erstellung von Inhalten für Markenpartnerschaften, das Setup von Merchandising und die Planung von Live-Sitzungen umfassen

: Beginnen Sie mit einem detaillierten Plan für das Projekt, in dem Sie jede Einnahmequelle aufschlüsseln. Dies könnte die Erstellung von Inhalten für Markenpartnerschaften, das Setup von Merchandising und die Planung von Live-Sitzungen umfassen Liste der benötigten Ressourcen : Ermitteln Sie alle benötigten Ressourcen, von Bearbeitungstools für die Erstellung von Videos bis hin zu Marketingressourcen für die Werbung für Waren

: Ermitteln Sie alle benötigten Ressourcen, von Bearbeitungstools für die Erstellung von Videos bis hin zu Marketingressourcen für die Werbung für Waren Kosten zuweisen : Schätzen Sie die Kosten für jede Einnahmequelle. Sie können verwenden ClickUp's Workload-Ansicht können Sie die Team-Ressourcen effizient zuweisen und bei Bedarf auf der Grundlage Ihres Budgets anpassen

: Schätzen Sie die Kosten für jede Einnahmequelle. Sie können verwenden ClickUp's Workload-Ansicht können Sie die Team-Ressourcen effizient zuweisen und bei Bedarf auf der Grundlage Ihres Budgets anpassen Überwachen und anpassen: Mit ClickUp's Dashboards können Sie Einnahmen, Ausgaben und den allgemeinen Fortschritt leicht nachverfolgen. Regelmäßige Überprüfungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Strategien anzupassen und Ihr Budget einzuhalten, um sicherzustellen, dass Sie Ihre TikTok-Monetarisierungsbemühungen maximieren

erhalten Sie Echtzeit-Einblicke in den Fortschritt Ihres Projekts mit den umfassenden Metriken von ClickUp

Gemeinsame Herausforderungen überwinden

Umgang mit negativem Feedback

Auf Kommentare auf TikTok zu reagieren ist eine Kunst, vor allem, wenn es sich um negative Kommentare handelt. Hier sind fünf goldene Regeln, um Ihre Antworten auf den Punkt zu bringen:

📌 Konzentriere dich zuerst auf die wichtigsten Kommentare

Kommentar: "Das scheint eine Kopie dessen zu sein, was [Wettbewerber] letzte Woche erledigt hat. Warum nicht originell sein?"

Antwort: "Danke für das Feedback! Wir sind immer bestrebt, den Dingen unseren eigenen Stempel aufzudrücken und arbeiten hart an neuen Ideen. Wir würden gerne hören, was Sie sich als nächstes von uns wünschen."

📀 Antwort mit einem Video

Kommentar: "Ehrlich gesagt, das war verwirrend und hat überhaupt nicht geholfen."

Antwort: (Video-Antwort) "Tut mir leid, das zu hören! Ich schätze Ihre Ehrlichkeit und möchte die Dinge klarer machen. Ich erkläre es Ihnen in diesem Video Schritt für Schritt. Danke, dass Sie uns eine Chance geben, uns zu verbessern."

🌻 Spaß haben und authentisch bleiben

Kommentar: "Wow, damit habt ihr das Ziel verfehlt. Hat das jemand zu Ende gedacht?"

Antwort: "Wir machen uns Notizen für das nächste Mal! Danke, dass ihr uns auf Trab haltet - wir versprechen, dass wir unser Bestes geben werden."

🎧 Regelmäßig die Stimmung beobachten

Kommentar: "Angesichts von allem, was gerade passiert, ist das ein schwaches Zeichen. Das sieht nicht gut aus."

Antwort: "Wir hören Sie und schätzen Ihr Feedback. Wir gehen einen Schritt zurück, um den Kontext besser zu verstehen und sicherzustellen, dass wir respektvoll sind. Danke, dass Sie uns zur Rechenschaft gezogen haben."

⏰ Seien Sie konsequent und pünktlich

Kommentar: "Ich habe hier das letzte Mal kommentiert und keine Antwort erhalten. Ich schätze, Sie lesen die Kommentare nicht wirklich

Antwort: "Oh nein! Tut uns leid, wir haben Sie beim letzten Mal verpasst. Wir sind jetzt hier und würden gerne chatten. Ihr Feedback ist uns wichtig, und wir werden sicherstellen, dass wir die Kommentare auch in Zukunft im Auge behalten."

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie ClickUp Brain, um negative Kommentare schnell zu erkennen und darauf zu reagieren. Es kann Ihnen dabei helfen, Trends in der Stimmung zu erkennen, so dass Sie selbst bei hartem Feedback einen Schritt darauf zugehen und nachdenklich reagieren können.

Umgang mit gesättigten Inhalten

Wenn sich TikTok-Inhalte zu wiederholen beginnen, ist das ein Zeichen dafür, dass eine kreative Ermüdung einsetzt. Hier sind einige weitere Anzeichen für kreative Ermüdung auf TikTok:

Click-Through-Rate (CTR) : Wenn Ihre CTR sinkt, kann das bedeuten, dass Ihre Anzeige oder Ihr Inhalt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erregt wie früher

: Wenn Ihre CTR sinkt, kann das bedeuten, dass Ihre Anzeige oder Ihr Inhalt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit erregt wie früher Kosten pro Million (CPM) : Wenn TikTok Ihre CPM nach oben korrigiert, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass Ihre Anzeige ihren Reiz verliert

: Wenn TikTok Ihre CPM nach oben korrigiert, ist das in der Regel ein Zeichen dafür, dass Ihre Anzeige ihren Reiz verliert Häufigkeit : Diese Metrik zeigt, wie oft eine Anzeige einem einzelnen Benutzer angezeigt wird. Eine hohe Frequenz kann eine Überbelichtung bedeuten

: Diese Metrik zeigt, wie oft eine Anzeige einem einzelnen Benutzer angezeigt wird. Eine hohe Frequenz kann eine Überbelichtung bedeuten Reichweite: Wenn die Reichweite stagniert oder sinkt, bedeutet das oft, dass Ihr Inhalt keine neuen Benutzer mehr erreicht

Um diese Probleme zu bekämpfen, sollten Sie ClickUp Brain in Brainstorming-Sitzungen einsetzen. Hier sehen Sie, wie es helfen kann:

Marketing-Kampagnen

ClickUp Brain kann Beiträge in sozialen Medien, Online-Rezensionen und Verbraucherumfragen analysieren, um die Werte und Anliegen Ihrer Zielgruppe zu ermitteln.

Dies ermöglicht es Ihnen, Messaging zu entwickeln, das emotional anspricht und spezifische Bedürfnisse anspricht.

Wenn Sie zum Beispiel umweltfreundliche Reinigungsprodukte auf den Markt bringen, kann KI dabei helfen, Kampagnen wie "Clean your home, Clean the planet" zu erstellen, die Ihr Produkt als umweltfreundlich positionieren.

entdecken Sie neue Möglichkeiten und treffen Sie fundierte Entscheidungen mit ClickUp Brains sofortigen Forschungsergebnissen

Erstellung von Inhalten

KI kann Ihre Ideenfindung für Inhalte optimieren, indem sie trendige Hashtags untersucht, beliebte Blogs analysiert und Inhaltslücken aufspürt.

In der Reisebranche könnte ClickUp Brain beispielsweise vorschlagen, Reiseführer zu umweltfreundlichen Reisezielen zu erstellen oder Verfechter des Ökotourismus zu interviewen.

Auch gelesen: Wie man eine Checkliste für eine Marketingkampagne erstellt

TikTok auf der Uhr: ClickUp zum Viralwerden

Fassen wir uns kurz und bündig - genau wie Ihre TikTok-Inhalte!

ClickUp bietet eine Reihe von Tools, mit denen Sie Ihre TikTok-Inhalte mühelos planen, erstellen und nachverfolgen können - vom Brainstorming mit ClickUp Brain bis zur Überwachung der Metriken mit Dashboards.

Das letzte Teil des Puzzles? Ein starker Call to Action (CTA).

Leiten Sie Ihre Betrachter auf eine Landing Page und steigern Sie das Engagement mit einem klaren nächsten Schritt. Hier ist ein Beispiel aus der Praxis.

Während ClickUp Ihr ultimatives projektmanagement tool für TikTok-Inhalte, das Ihnen auch einen Vorsprung vor den Trends verschafft und dafür sorgt, dass Sie in den Feeds Ihrer Follower viral bleiben.

Bereit zum Eintauchen? Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und lassen Sie Ihre TikTok-Träume Wirklichkeit werden!