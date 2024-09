Wie man eine Richtlinie für soziale Medien erstellt (+Beispiele)

Stellen Sie sich Folgendes vor: Ein Mitarbeiter gibt auf seinem persönlichen Konto in den sozialen Medien einen scheinbar harmlosen Beitrag über einen typischen Tag an seinem Arbeitsplatz frei, verstößt damit aber versehentlich gegen die Vertraulichkeit des Unternehmens. Der Beitrag verbreitet sich schnell und wird zu einer PR-Krise, die leicht hätte vermieden werden können. Dieses Szenario ist nicht nur ein abschreckendes Beispiel - es kann auch für Sie zur Realität werden.

Um solche Probleme in den sozialen Medien (ob groß oder klein) zu vermeiden, brauchen Sie eine gute Richtlinie für soziale Medien. In diesem Blogbeitrag erklären wir Ihnen, wie Sie eine Social-Media-Richtlinie erstellen. Wir bieten Ihnen klare Schritte und Beispiele, um Richtlinien zu erstellen, die mit den Werten Ihres Unternehmens übereinstimmen und sicherstellen, dass Ihr Team die Grenzen des Online-Engagements versteht.

Was ist eine Social-Media-Richtlinie?

Eine Social-Media-Richtlinie ist eine Reihe von Richtlinien, die die Erwartungen Ihres Unternehmens an das Verhalten Ihrer Mitarbeiter auf Social-Media-Plattformen umreißen. Sie bieten einen klaren Rahmen dafür, wie die Mitarbeiter Ihre Marke online repräsentieren sollen, und sorgen für Konsistenz und den Schutz des Rufs Ihres Unternehmens. Eine gut ausgearbeitete Social-Media-Richtlinie wirkt wie Ihr mitarbeiterhandbuch sondern für soziale Medien.

Sie können sich die Social-Media-Politik als einen Fahrplan vorstellen, der sie umreißt:

Regeln für die Nutzung der offiziellen Konten des Unternehmens in den sozialen Medien

Richtlinien für die persönlichen Konten der Mitarbeiter in den sozialen Medien für Beiträge oder Kommentare über das Unternehmen

Gebote und Verbote für das Freigeben von unternehmensbezogenen Informationen oder Inhalten in den sozialen Medien

Best Practices für die Interaktion mit Kunden und der Öffentlichkeit im Internet

Disziplinarmaßnahmen gegen Mitarbeiter, die gegen die Social-Media-Richtlinien des Unternehmens verstoßen

Eine Social-Media-Richtlinie dient als Sicherheitsnetz für den Online-Ruf Ihrer Marke. So geht's:

Sie sorgt dafür, dass Ihre Marke auf allen Plattformen einheitlich auftritt

Verhindert peinliche (und potenziell kostspielige) Missgeschicke in den sozialen Medien

Gibt Ihrem Team das Vertrauen, sich online zu engagieren, ohne sich selbst in Frage zu stellen

Bietet einen Aktionsplan für den Umgang mit negativem Feedback oder PR-Krisen

Stellt sicher, dass Sie sich an die Regeln halten, wenn es um Branchenvorschriften geht

Abschnitte, die Sie in Ihre Social-Media-Richtlinie aufnehmen sollten

A unternehmenspolitik für soziale Medien enthält verschiedene Elemente, darunter objektive und ethische Standards. Hier sind einige der wichtigen Abschnitte, die Sie in Ihre Social-Media-Richtlinie aufnehmen müssen:

Zweck und Anwendungsbereich

Zweck und Geltungsbereich sind das "Warum" und "Wer" hinter der Social-Media-Richtlinie - warum Sie diese Social-Media-Richtlinien haben und wer sie befolgen muss. Wenn alle Beteiligten auf derselben Seite stehen, ist es einfacher, den Ruf Ihrer Marke online zu pflegen und aufrechtzuerhalten.

Eigentümerschaft des Kontos

In diesem Abschnitt wird erklärt, wem was gehört, wenn es um Social-Media-Konten geht. Er definiert klare Rollen für jede Person, die mit der Verwaltung der Social-Media-Präsenz des Unternehmens betraut ist. Er zeigt auch auf, wer nicht berechtigt ist, die Konten des Unternehmens in den sozialen Medien zu nutzen. Dadurch wird natürlich die Verantwortlichkeit gestärkt.

Der Social-Media-Manager kann zum Beispiel sicherstellen, dass alle Inhalte auf den Konten des Unternehmens in den sozialen Medien den Unternehmensstandards entsprechen und für das Einzelziel geeignet sind. Der Leiter des Kundensupports kann für alle Kundenbeschwerden und Abfragen über soziale Medien zuständig sein, und das IT-Team kann die Konten in den sozialen Medien auf verdächtige Aktivitäten überwachen.

Vertretung der Marke

Ihre Marke hat eine eigene Persönlichkeit, die aus einem bestimmten Aussehen, Gefühl und einer bestimmten Stimme besteht, und dieser Teil der Richtlinie hilft Ihnen, dies bei jedem Beitrag in den sozialen Medien zu unterstreichen. Dies ist so etwas wie ein Stilhandbuch für soziale Medien. Egal, ob Sie auf den offiziellen Konten des Unternehmens posten oder das Unternehmen nur in persönlichen Beiträgen erwähnen, diese Richtlinien sorgen dafür, dass alles einheitlich und professionell bleibt.

Hier sind einige Punkte, die Sie in diesen Abschnitt aufnehmen können:

Stellen Sie sicher, dass alle Inhalte das Engagement des Unternehmens für Vielfalt, Gleichberechtigung und Integration widerspiegeln

Verwenden Sie bei der Erstellung von Inhalten für soziale Medien nur genehmigte Logos, Farben, Schriftarten und andere visuelle Elemente

Konzentrieren Sie sich auf Themen, die für die Branche, Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens relevant sind. Vermeiden Sie es, sich an Diskussionen zu beteiligen oder Inhalte zu posten, die nichts mit der Mission des Unternehmens zu tun haben

Ihre Social-Media-Richtlinie muss die Aspekte hervorheben, die die Mitarbeiter vertraulich behandeln müssen. Dies trägt dazu bei, dass sensible Informationen nicht versehentlich online freigegeben werden. Dieser Abschnitt ist entscheidend für den Schutz der unternehmenseigenen Daten sowie des Datenschutzes von Kunden und Mitarbeitern, was wiederum das Vertrauen der Beteiligten stärkt.

Sie können die folgenden Richtlinien für Mitarbeiter hinzufügen, um Vertraulichkeit und Datenschutz in sozialen Medien zu gewährleisten:

Geben Sie keine vertraulichen oder geschützten Informationen über soziale Medien frei, die sich auf Geschäftsgeheimnisse des Unternehmens, Finanzdaten, Details zu Clients, interne Strategien und Pläne zur Produktentwicklung beziehen

Vermeiden Sie die Diskussion oder das Freigeben von Informationen im Zusammenhang mit laufenden Verhandlungen, rechtlichen Angelegenheiten, regulatorischen Herausforderungen oder anderen sensiblen Themen, die die Sicherheit des Unternehmens beeinträchtigen könnten

Geben Sie keine kundenbezogenen Informationen, einschließlich Kundennamen oder Feedback, ohne vorherige Genehmigung durch den Kunden und das Unternehmen weiter

Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften

Der Umgang mit sozialen Medien kann schwierig sein, wenn es um die verschiedenen Urheberrechtsgesetze geht, aber dieser Abschnitt soll Ihnen dabei helfen. Sie müssen sicherstellen, dass sich alle an die Regeln halten - ob es nun um die legale Verwendung von Bildern geht oder um die Einhaltung branchenspezifischer Vorschriften. Indem Sie die Gebote und Verbote hervorheben, können Sie die Dinge im Griff behalten und spätere rechtliche Probleme vermeiden.

**Lesen Sie mehr Kostenlose Vorlagen für SOPs und wie Sie Ihre eigenen schreiben können

Wie erstellt man eine wirksame Social Media Policy?

Die Erstellung einer Richtlinie für soziale Medien mag schwierig erscheinen, aber mit den richtigen Tools kann sie viel einfacher sein. ClickUp , eine All-in-One-Plattform für das Dokumenten- und Projektmanagement, vereinfacht die Erstellung und Verwaltung von Richtlinien für soziale Medien durch nahtlose Zusammenarbeit und den Einsatz von KI.

Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer effektiven Social-Media-Richtlinie, die durch ClickUp ergänzt wird:

1. Identifizieren Sie den Zweck Ihrer Richtlinie

Ohne ein klares Ziel ist Ihre Social-Media-Richtlinie möglicherweise nicht zielführend und damit weniger effektiv. Beginnen Sie damit, die wichtigsten Stakeholder - Personalabteilung, Rechtsabteilung, Marketing und IT - zusammenzubringen, um zu besprechen, warum die Social-Media-Richtlinie benötigt wird und was sie erreichen soll.

Zu erledigen:

Fördern Sie in diesem Meeting eine offene Diskussion darüber, was die Richtlinie erreichen soll. Hier sind einige Punkte, die Sie berücksichtigen können:

Wollen Sie sensible und vertrauliche Informationen schützen? unternehmensdaten und Sicherheitsrisiken vermeiden?

Ist die Markenkonsistenz auf allen Social-Media-Plattformen eine Priorität?

Möchten Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter wissen, wie sie sich online so verhalten sollen, dass sie die Werte Ihres Unternehmens widerspiegeln?

Durch die Beantwortung dieser Fragen können Sie die spezifischen Ziele ermitteln, die Ihre Richtlinie abdecken muss.

2. Definieren Sie die zulässige Nutzung

Bei diesem Schritt geht es darum, klare Regeln dafür aufzustellen, wie Mitarbeiter ihre persönlichen Konten in sozialen Medien während der Arbeit und bei der Online-Repräsentation des Unternehmens nutzen sollten. Es geht darum, welche Plattformen einbezogen werden und welche Inhalte angemessen sind.

Zu erledigen:

Plattformen: Identifizieren Sie relevante Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Instagram usw.

Identifizieren Sie relevante Social-Media-Plattformen wie LinkedIn, Instagram usw. Inhalt: Legen Sie fest, welche Arten von Beiträgen und Interaktionen in sozialen Medien akzeptabel sind

Legen Sie fest, welche Arten von Beiträgen und Interaktionen in sozialen Medien akzeptabel sind Persönlich vs. beruflich: Bieten Sie eine Anleitung für die Verwaltung persönlicher Konten, insbesondere wenn diese auf das Unternehmen verweisen

Bieten Sie eine Anleitung für die Verwaltung persönlicher Konten, insbesondere wenn diese auf das Unternehmen verweisen Arbeitszeiten: Definieren Sie die zulässige Nutzung sozialer Medien während der Arbeitszeit

Verwenden Sie die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, -richtlinien und -prozeduren um Richtlinien für die Nutzung sozialer Medien durch Mitarbeiter festzulegen.

ClickUp's Vorlage für Mitarbeiterhandbücher, -richtlinien und -prozeduren

Sie bietet Ihnen eine übersichtliche Struktur, in der Sie die verschiedenen Elemente Ihrer Social Media Policy Seite für Seite unterbringen können. Instanz können Sie beispielsweise folgende Seiten erstellen:

Einleitung: Definieren Sie den Zweck und den Geltungsbereich der Richtlinie. Erläutern Sie die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit sozialen Medien

Definieren Sie den Zweck und den Geltungsbereich der Richtlinie. Erläutern Sie die Bedeutung eines verantwortungsvollen Umgangs mit sozialen Medien Allgemeine Richtlinien: Verbieten Sie die missbräuchliche Nutzung von Unternehmensressourcen für persönliche Aktivitäten in sozialen Medien. Legen Sie die Erwartungen an ein angemessenes Verhalten der Mitarbeiter in sozialen Medien fest (z. B. respektvolle Sprache, Vermeidung von Belästigung oder Diskriminierung). Behandlung der Verwendung von Firmenlogos, Marken und geistigem Eigentum

Verbieten Sie die missbräuchliche Nutzung von Unternehmensressourcen für persönliche Aktivitäten in sozialen Medien. Legen Sie die Erwartungen an ein angemessenes Verhalten der Mitarbeiter in sozialen Medien fest (z. B. respektvolle Sprache, Vermeidung von Belästigung oder Diskriminierung). Behandlung der Verwendung von Firmenlogos, Marken und geistigem Eigentum Vertretung durch Mitarbeiter: Klären Sie, ob Mitarbeiter das Unternehmen in sozialen Medien vertreten dürfen. Geben Sie Richtlinien für die Verwendung von Firmenlogos in persönlichen Profilen vor. Legen Sie Verfahren für die Einholung von Genehmigungen für vom Unternehmen gesponserte Konten in sozialen Medien fest

Klären Sie, ob Mitarbeiter das Unternehmen in sozialen Medien vertreten dürfen. Geben Sie Richtlinien für die Verwendung von Firmenlogos in persönlichen Profilen vor. Legen Sie Verfahren für die Einholung von Genehmigungen für vom Unternehmen gesponserte Konten in sozialen Medien fest Vertrauliche Informationen: Verbieten Sie das Freigeben von vertraulichen oder geschützten Informationen in sozialen Medien. Legen Sie die Konsequenzen eines Verstoßes gegen diese Richtlinie fest

Verbieten Sie das Freigeben von vertraulichen oder geschützten Informationen in sozialen Medien. Legen Sie die Konsequenzen eines Verstoßes gegen diese Richtlinie fest Belästigung und Diskriminierung: Verstärken Sie das Engagement des Unternehmens für einen kostenlosen Arbeitsplatz ohne Belästigung. Verbieten Sie diskriminierende oder beleidigende Inhalte in den sozialen Medien. Skizzieren Sie die Konsequenzen bei Verstößen gegen diese Richtlinie

Verstärken Sie das Engagement des Unternehmens für einen kostenlosen Arbeitsplatz ohne Belästigung. Verbieten Sie diskriminierende oder beleidigende Inhalte in den sozialen Medien. Skizzieren Sie die Konsequenzen bei Verstößen gegen diese Richtlinie Überwachung und Durchsetzung: Erläutern Sie die Überwachungspraktiken des Unternehmens (z. B. die Überwachung unternehmenseigener Geräte). Erläutern Sie die Konsequenzen eines Verstoßes gegen die Social-Media-Richtlinie. Beschreiben Sie das Einspruchsverfahren

Für jede Seite innerhalb der Vorlage können Sie verschiedene Eigentümer und Mitwirkende zuweisen.

3. Rechtliche und ethische Überlegungen einbeziehen

Sie möchten nicht, dass Mitarbeiter bei der Nutzung der offiziellen Konten des Unternehmens in den sozialen Medien gegen rechtliche oder ethische Standards verstoßen, da dies das Unternehmen in Schwierigkeiten bringen könnte. Deshalb ist es wichtig, rechtliche und ethische Standards in die Social-Media-Richtlinien des Unternehmens zu integrieren.

Lassen Sie sich von einem Rechtsexperten beraten, um sicherzustellen, dass Ihre Richtlinien mit den Gesetzen zur Redefreiheit, zum Datenschutz und zum geistigen Eigentum übereinstimmen. Nehmen Sie klare Richtlinien für den Umgang mit vertraulichen Informationen auf und erläutern Sie die Folgen von Online-Diffamierung, Belästigung oder Diskriminierung.

4. Erstellen Sie Richtlinien für den Inhalt

Der nächste Schritt besteht darin, klare Standards für die Inhalte festzulegen, die Ihr Unternehmen in den sozialen Medien freigibt. Es geht darum, zu definieren, welche Arten von Beiträgen angemessen sind und sicherzustellen, dass sie in Bezug auf Ton, Sprache und Stil mit der Markenidentität übereinstimmen.

Zu erledigen:

Inhaltsbeispiele: Geben Sie konkrete Beispiele für akzeptable Inhalte an, z. B. Produktaktualisierungen oder Erfolgsgeschichten von Kunden, und stellen Sie klar, was vermieden werden sollte, z. B. kontroverse oder markenfremde Themen

Geben Sie konkrete Beispiele für akzeptable Inhalte an, z. B. Produktaktualisierungen oder Erfolgsgeschichten von Kunden, und stellen Sie klar, was vermieden werden sollte, z. B. kontroverse oder markenfremde Themen Genehmigungsprozess: Implementieren Sie einen Prozess zur Genehmigung von Inhalten für offizielle Konten des Unternehmens, um Konsistenz und Qualität zu gewährleisten

Implementieren Sie einen Prozess zur Genehmigung von Inhalten für offizielle Konten des Unternehmens, um Konsistenz und Qualität zu gewährleisten Markenkonsistenz: Definieren Sie den Ton, die Stimme und den Stil, die zu Ihrer Marke passen, ob professionell, freundlich oder verbindlich

Mit ClickUp Dokumente können Sie Dokumente gemeinsam erstellen, bearbeiten und freigeben. Wenn es darum geht, inhaltliche Richtlinien für den Entwurf einer Social-Media-Policy zu erstellen, ist ClickUp Docs mit diesen Features eine besonders gute Wahl:

Zusammenarbeit in Echtzeit: Mehrere Mitglieder eines Teams können gleichzeitig an dem Dokument arbeiten, wodurch es einfacher wird, Beiträge zu sammeln und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen

Mehrere Mitglieder eines Teams können gleichzeitig an dem Dokument arbeiten, wodurch es einfacher wird, Beiträge zu sammeln und sicherzustellen, dass alle auf derselben Seite stehen Versionshistorie: Nachverfolgung von Änderungen am Dokument und Rückgriff auf frühere Versionen, falls erforderlich

Nachverfolgung von Änderungen am Dokument und Rückgriff auf frühere Versionen, falls erforderlich Aufgabenintegration: Verbinden Sie Aufgaben, die sich auf die Richtlinie beziehen (z.B.,mitarbeiterhandbuch, Überwachung) zur besseren Organisation direkt mit dem Dokument

Verbinden Sie Aufgaben, die sich auf die Richtlinie beziehen (z.B.,mitarbeiterhandbuch, Überwachung) zur besseren Organisation direkt mit dem Dokument Kommentare und Diskussionen: Fügen Sie Kommentare und Diskussionen zu bestimmten Abschnitten des Dokuments hinzu, um eine offene Kommunikation und Rückmeldungen zu ermöglichen

Fügen Sie Kommentare und Diskussionen zu bestimmten Abschnitten des Dokuments hinzu, um eine offene Kommunikation und Rückmeldungen zu ermöglichen Freigeben des Dokuments: Teilen Sie die Richtlinie mit relevanten Interessengruppen innerhalb und außerhalb Ihrer Organisation

verwenden Sie ClickUp Docs, um ein spezielles Dokument für die Zusammenarbeit bei der Erstellung Ihrer Social Media Policy zu erstellen

Sie können auch verwenden /AI für die Dokumentation verwenden, um den Prozess zu beschleunigen. ClickUp Brain, der KI-Assistent von ClickUp, bietet einen flexiblen und kollaborativen Workspace für Teams wie das Ihre, um Ideen zu generieren, zu organisieren und zu entwickeln.

Verwenden Sie ClickUp Gehirn zum Brainstorming von Ideen für Ihre Social-Media-Politik und zur Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung der Richtlinie von Grund auf

Sie können Fragen in den KI-Assistenten eingeben und erhalten Antworten auf alle Fragen, bei denen Sie Hilfe benötigen. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die Ergebnisse noch einmal überarbeiten, bevor Sie sie in Ihre Richtlinie aufnehmen. Sie können ClickUp Brain sogar nutzen, um eine Social-Media-Richtlinie von Grund auf zu entwerfen.

5. Legen Sie Rollen und Verantwortlichkeiten fest

Legen Sie fest, wer für die Social-Media-Richtlinien Ihres Unternehmens verantwortlich ist. Weisen Sie Ihren Team-Mitgliedern klare Rollen zu - legen Sie fest, wer postet, wer Fragen beantwortet und wer alles im Auge behält. So können Sie Verwechslungen vermeiden und Ihren Online-Ruf wahren.

Beginnen Sie damit, bestimmte Personen oder Teams zu benennen, die für die Verwaltung der Konten des Unternehmens in den sozialen Medien und die Erstellung von Inhalten verantwortlich sind. Legen Sie fest, wer die Befugnis hat, auf den offiziellen Kanälen zu posten, um die Konsistenz und die Kontrolle über die Botschaft der Marke zu wahren.

Sie können auch Rollen zuweisen, die für die Bearbeitung von Kundenanfragen zuständig sind, um schnelle und präzise Antworten zu gewährleisten. Legen Sie schließlich fest, wie Mitarbeiter Probleme oder unangemessene Inhalte, auf die sie online stoßen, melden sollen, einschließlich des Verfahrens und der zu benachrichtigenden Personen.

6. Skizzieren Sie den Prozess für die Überwachung und Einhaltung

Bei diesem Schritt geht es um die Einstellung eines Systems, mit dem Sie die Aktivitäten in den sozialen Medien in Bezug auf Ihr Unternehmen im Auge behalten. Es ist wichtig zu überwachen, wie Ihre Marke repräsentiert wird, und sicherzustellen, dass jeder die festgelegten Richtlinien befolgt.

Entwickeln Sie ein Verfahren, mit dem Sie die Social-Media-Kanäle konsequent auf Beiträge, Erwähnungen und Interaktionen mit Ihrem Unternehmen überprüfen. Dazu könnten bestimmte Mitglieder des Teams oder Tools zur Nachverfolgung der Markenaktivitäten eingesetzt werden. Mit einer klarem Prozess zur Lösung von Problemen können Sie Probleme schnell beheben, die Integrität Ihrer Online-Präsenz wahren und potenzielle Risiken minimieren. ClickUp's Vorlage für Prozesse und Prozeduren kann Ihnen helfen, Ihr Unternehmen detailliert prozesse und Verfahren, einschließlich standardisierung von Prozessen für die Mitglieder der Organisation bei der Nutzung sozialer Medien. Sie können für jedes Element Mitarbeiter, Abteilungen, und Phasen der Dokumentation einstellen.

ClickUp's Vorlage für Prozesse und Prozeduren

Mit dieser Vorlage können Sie:

Zentralisierung aller Prozesse für verschiedene Aufgaben

Legen Sie klare Erwartungen und Verantwortlichkeiten für jede Aufgabe fest

Abläufe visuell mit Kanban-Karten zu organisieren

💡Pro-Tipp: Verwenden ClickUp's Marketing Management Software um alle Social-Media-Marketingkampagnen zu überwachen und sicherzustellen, dass sich die Mitarbeiter an die Richtlinien halten.

7. Kommunizieren Sie die Richtlinie effektiv

Es reicht nicht aus, eine Richtlinie zu haben - sie muss klar und regelmäßig kommuniziert werden, um sicherzustellen, dass alle auf der gleichen Seite sind. Machen Sie die Richtlinien für soziale Medien leicht zugänglich, sei es über das Intranet des Unternehmens, mitarbeiterhandbücher oder eine gemeinsame Online-Plattform.

Nutzen Sie interne Kommunikationskanäle wie Newsletter, Team Meetings oder E-Mail-Updates, um Ihre Mitarbeiter über die Richtlinie zu informieren, insbesondere nach Aktualisierungen oder wichtigen Ereignissen. Ziehen Sie Schulungssitzungen in Erwägung, um die Richtlinie zu besprechen und Fragen zu beantworten, um sicherzustellen, dass sie vollständig verstanden wird und einhaltung der rechtlichen und ethischen Standards .

💡Pro-Tipp: Verwendung ClickUp's HR Management Plattform zur Erstellung eines Mitarbeiterhandbuchs und zur Einstellung effektiver Mitarbeiter-Kommunikationsprozesse, um die Richtlinien und Verfahren des Unternehmens freizugeben.

Beispiele für Social Media Policies zum Lernen

Im Folgenden finden Sie einige Beispiele für Social-Media-Richtlinien von bekannten Unternehmen, von denen Sie lernen und die Sie als Inspiration für Ihre eigenen Richtlinien verwenden können:

Coca-Cola

über Coca Cola Die Richtlinien von Coca-Cola betonen Transparenz, Genauigkeit und Respekt. Die Mitarbeiter sind aufgefordert, ihre Beziehung zum Unternehmen offenzulegen, wenn sie sich an Online-Unterhaltungen über die Marke beteiligen.

Schlüsselelemente:

Seien Sie transparent über Ihre Verbindung zu Coca-Cola

Befolgen Sie die Richtlinien des Unternehmenscode für das Verhalten im Geschäft* Stellen Sie sicher, dass Ihre Beiträge korrekt und wahrheitsgemäß sind

Respektieren Sie Vertraulichkeit und geschützte Informationen

Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und seien Sie in jeder Kommunikation respektvoll

Intel

über Intel Die Richtlinien von Intel sollen den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich in den sozialen Medien zu engagieren und gleichzeitig die Zinsen des Unternehmens zu schützen und die Nutzung dieser Plattformen als eine Kraft des Guten und des Positiven zu fördern.

Schlüssel-Elemente:

Legen Sie Ihre Zugehörigkeit zu Intel offen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Beiträge respektvoll und ehrlich sind

Bewahren Sie die Vertraulichkeit von Intels geschützten Informationen

Vermeiden Sie Interessenkonflikte

Seien Sie sich bewusst, dass Ihre Beiträge langfristige Auswirkungen auf den Ruf des Unternehmens haben können

Best Buy

über Bester Kauf Die Richtlinie von Best Buy ist unkompliziert und stellt klare Erwartungen an die Mitarbeiter, die sich auf sozialen Plattformen engagieren.

Schlüssel-Richtlinien:

Schützen Sie die Marke: Geben Sie keine vertraulichen Informationen frei, wie z. B. finanzielle Nummern, interne Kommunikation über Aktionen, Kundendaten oder alles, was dem Image des Unternehmens schaden könnte

Geben Sie keine vertraulichen Informationen frei, wie z. B. finanzielle Nummern, interne Kommunikation über Aktionen, Kundendaten oder alles, was dem Image des Unternehmens schaden könnte Respektieren Sie Urheberrechte und Marken : Veröffentlichen Sie nichts, was jemand anderem gehört, einschließlich Musik, Veröffentlichungen, Logos und Warenzeichen usw.

: Veröffentlichen Sie nichts, was jemand anderem gehört, einschließlich Musik, Veröffentlichungen, Logos und Warenzeichen usw. Respektieren Sie das Publikum: Verwenden Sie keine beleidigende Sprache und geben Sie keine unangemessenen Inhalte frei

Verwenden Sie keine beleidigende Sprache und geben Sie keine unangemessenen Inhalte frei Sein Sie transparent: Legen Sie Ihre Rolle bei Best Buy offen, wenn Sie über das Unternehmen sprechen

Legen Sie Ihre Rolle bei Best Buy offen, wenn Sie über das Unternehmen sprechen Verantwortungsbewusst sein: Denken Sie daran, dass Ihre Beiträge Best Buy widerspiegeln und die Marke beeinflussen können

Dell

über Dell Die Richtlinie von Dell soll sicherstellen, dass die Aktivitäten der Mitarbeiter in den sozialen Medien mit den Werten und Zielen des Unternehmens in Einklang stehen.

Schlüsselprinzipien:

Seien Sie nett, haben Sie Spaß und stellen Sie Verbindungen her: Respektieren Sie die Vielfalt und unterstützen Sie keine Hassrede oder geben Sie ihr nach. Beteiligen Sie sich nicht an Mobbing, Belästigung oder Gewaltandrohung in den sozialen Medien

Respektieren Sie die Vielfalt und unterstützen Sie keine Hassrede oder geben Sie ihr nach. Beteiligen Sie sich nicht an Mobbing, Belästigung oder Gewaltandrohung in den sozialen Medien Schützen Sie Informationen : Schützen Sie die vertraulichen und geschützten Informationen von Dell

: Schützen Sie die vertraulichen und geschützten Informationen von Dell Transparent sein und offenlegen: Legen Sie Ihre Beziehung zu Dell offen, wenn Sie unternehmensbezogene Themen diskutieren

Legen Sie Ihre Beziehung zu Dell offen, wenn Sie unternehmensbezogene Themen diskutieren Befolgen Sie das Gesetz und den Code of Conduct: Verletzen Sie keine Marken, Urheberrechte oder Veröffentlichungsrechte. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Zitate mit Quellenangaben versehen und die Zustimmung derjenigen einholen, die in den von Ihnen freigegebenen Medien erscheinen

Verletzen Sie keine Marken, Urheberrechte oder Veröffentlichungsrechte. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Zitate mit Quellenangaben versehen und die Zustimmung derjenigen einholen, die in den von Ihnen freigegebenen Medien erscheinen Verantwortlich sein: Nutzen Sie ein gutes Urteilsvermögen und vermeiden Sie unangemessene Inhalte

Adobe

über Adobe Adobe ermutigt seine Mitarbeiter, ihre Begeisterung für das Unternehmen freizugeben, ohne dabei mögliche Risiken aus den Augen zu verlieren.

Schlüssel-Elemente:

Legen Sie Ihre Zugehörigkeit zu Adobe offen

Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand und seien Sie respektvoll

Schützen Sie vertrauliche und geschützte Informationen

Machen Sie deutlich, dass Sie Ihre eigene Meinung vertreten

Beteiligen Sie sich an Unterhaltungen, die einen Mehrwert für die Adobe-Community darstellen

L'Oréal

über L'Oréal Die Werbe- und Marketing-Kommunikationspolitik von L'Oréal konzentriert sich auf eine verantwortungsvolle Kommunikation, um die Irreführung der Verbraucher und die Veröffentlichung schädlicher oder diskriminierender Inhalte zu vermeiden.

Schlüssel-Elemente:

Alle Behauptungen und Aussagen sollten durch Daten gestützt werden

Der Inhalt sollte keinen Wettbewerber oder eine Produktkategorie kritisieren

Unterlassen Sie die Verwendung von urheberrechtlich geschütztem Material in sozialen Medien

Freigegebene Medien sollten aufrichtig, wahr, nicht irreführend, und anständig sein

Nestlé

über Nestlé Die Social-Media-Politik von Nestlé konzentriert sich auf die Förderung sauberer und origineller Inhalte über die Marke in den sozialen Medien.

Schlüssel-Richtlinien:

Offenlegung der Zugehörigkeit zu Nestlé beim Posten von Inhalten oder beim Kommentieren von Beiträgen

Keine verleumderischen, diffamierenden, schikanösen, belästigenden, bedrohenden oder beleidigenden Beiträge

Keine irreführenden oder täuschenden Beiträge

Keine unanständigen oder anderweitig negativen oder verunglimpfenden Beiträge

Erstellen und Durchsetzen Ihrer Social Media Policy mit ClickUp

Die Erstellung einer soliden Social-Media-Richtlinie für Ihr Unternehmen ist der Schlüssel zum Schutz Ihrer Marke in Ihrer Online-Community und zur Stärkung Ihres Teams, das gleichzeitig eine konsistente und professionelle Online-Präsenz aufrechterhalten soll. Mit ClickUp können Sie diesen Prozess sehr viel einfacher gestalten.

Vom Brainstorming über Richtlinien und Zuständigkeiten bis hin zur Einführung der endgültigen Richtlinie bietet ClickUp Ihnen anpassbare Vorlagen, ein benutzerfreundliches Aufgabenmanagement und Tools, die die Zusammenarbeit zum Kinderspiel machen.

Ganz gleich, ob Sie bei Null anfangen oder nur das Bestehende überarbeiten, ClickUp hilft Ihnen, den Überblick zu behalten und alle Beteiligten einzubinden. Warum also warten? Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Social-Media-Richtlinie, indem Sie sich bei ClickUp anmelden heute!