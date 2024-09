Zusammenarbeit mit Influencern für das Markenwachstum: 10 wirksame Wege

Im Jahr 2020 lanciert Dior, eine weltweit tätige Schönheits- und Modemarke, die ' 67 Schattierungen von Dior influencer-Marketing-Kampagne, um die verschiedenen Farbtöne der Forever Foundation zu bewerben. Ergebnis? Die Engagement-Rate stieg um 120 % und die Publikumsreichweite wuchs um 33 %.

Nicht nur die großen Marken nutzen die Macht des Influencer Marketings. Auch kleine Geschäfte versuchen sich daran.

Tatsächlich wird erwartet, dass das Influencer Marketing einen größeren ROI als traditionelle Werbemethoden.

Sind Sie neugierig, wie Sie Influencer-Marketing für Ihre Marke nutzen können? Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie mit Influencern zusammenarbeiten können, um Ihre Marke zu stärken.

Was ist die Zusammenarbeit mit Influencern?

Bei der Zusammenarbeit mit Influencern handelt es sich um eine strategische Partnerschaft, bei der Marken mit Personen zusammenarbeiten, die in bestimmten Nischen eine starke Online-Präsenz haben. Die Influencer helfen Marken, ein größeres Publikum zu erreichen, indem sie ihre Glaubwürdigkeit und Verbindung zu den Followern nutzen.

Es gibt mehrere Influencer-Plattformen, auf denen ein solches Marketing wirklich glänzen kann:

Instagram: Bekannt für seine visuelle Anziehungskraft und große Reichweite, ist es ideal für Influencer, die auffällige Inhalte und Geschichten freigeben

TikTok: Perfekt für virale Inhalte und ansprechende kurze Videos, die ein jüngeres Publikum ansprechen

LinkedIn: Ideal für professionelle Influencer, die Branchenwissen freigeben und B2B-Verbindungen aufbauen

Arten von Influencer-Kollaborationen

Egal, was Sie verkaufen, ob es sich um ein alltägliches Element oder einen begehrten Luxusartikel handelt, es ist für Ihre Marke entscheidend, wahrgenommen zu werden. Und die Zusammenarbeit mit Influencern ist eine gute Möglichkeit, genau das zu erledigen. Ob prominente Persönlichkeiten oder sympathische Menschen aus dem Alltag - der richtige Influencer kann Ihrer Marke helfen, auf verschiedene Weise mit dem Einzelziel in Verbindung zu treten.

1. Gesponserte Beiträge

Eine der effektivsten Möglichkeiten, mit Influencern zusammenzuarbeiten, sind gesponserte Inhalte in den sozialen Medien. Bei diesem Setup erstellen Influencer Beiträge über Ihre Marke und geben sie auf ihren Social-Media-Profilen gegen eine Vergütung frei

Sie müssen den Influencern Ihre Richtlinien für den Inhalt zur Verfügung stellen, richtlinien für soziale Medien und Marketingziele, um sicherzustellen, dass die Inhalte mit der Vision Ihrer Marke übereinstimmen.

Allerdings müssen die Influencer die Markenpartnerschaft in ihren Beiträgen offenlegen. Eine gesponserte Zusammenarbeit würde etwa so aussehen:

Quelle Obwohl gesponserte Inhalte eine der gängigsten Methoden der Zusammenarbeit mit Influencern sind, haben Marken oft Probleme mit der Nachverfolgung der Kampagnenleistung, der Berechnung der Einnahmen und der Sicherstellung der Konsistenz der Markenbotschaft. ClickUp's Marketing Management Lösung hilft Ihnen, Influencer-Kampagnen in verschiedenen Nischen effektiv zu verwalten. Sie können umfassende Marketingpläne erstellen und Werbeereignisse durchführen, egal ob Sie an einem kleinen Projekt oder einer großen Kampagne arbeiten.

nutzen Sie die Marketing Management Solution von ClickUp, um Ihre Marketingkampagnen zu optimieren

Die Lösung kann Ihnen helfen, Ihre Influencer-Marketing-Strategien zu optimieren, einschließlich TikTok-Marketing, indem er einen Prozess für die Verwaltung gesponserter Influencer-Posts skizziert.

Zum Beispiel hat die ClickUp Social Media Content Plan Vorlage ermöglicht es Ihnen, Beiträge effizient zu organisieren und zu planen, relevante Inhalte mit einem übersichtlichen Kalender zu planen und sich mit Influencern abzustimmen, indem Sie deren Leistungen nachverfolgen und die Kommunikation an einem Ort verwalten.

Die Vorlage ermöglicht es Marken außerdem, den Fortschritt von Influencer-Kampagnen über benutzerdefinierte Felder und Status zu verfolgen, um sicherzustellen, dass alles mit den Zielen Ihrer Kampagne übereinstimmt.

clickUp Social Media Inhalt Plan Vorlage

Und noch mehr, ClickUp Gehirn ist eines der unentbehrlichen social Media KI-Tools um Ihre Marketingkampagne ansprechender und effektiver zu gestalten. Sie können tailored prompts für die Generierung von Influencer-Kampagnenideen, die Ausarbeitung von Inhalten und die Entwicklung von Marketing-Fallstudien geben!

Glücklicherweise können Sie alle Ihre Ressourcen auch in ClickUp Dokumente , um Ihre Kampagnenmaterialien zu organisieren und leicht zugänglich zu machen. Erstellen Sie damit umsetzbare Dokumente mit wichtigen Features wie Tabellen für die Datenorganisation, Anhänge für schnelle Verweise auf die Style Guides und Einbettungsfunktionen für Bilder und Medien, die eine nahtlose verwaltung von Marketingkampagnen .

2. Produktgeschenke

Produktgeschenke sind eine weitere beliebte Methode, um Partnerschaften mit Influencern aufzubauen. Sie senden Ihre Produktbeispiele an Influencer und hoffen, dass diese sie in ihren Social-Media-Beiträgen präsentieren.

Denken Sie daran, dass, wenn Sie nur Produkte ohne finanzielle Entschädigung anbieten, die Influencer nicht verpflichtet sind, für Ihre Marke zu werben. Sie könnten sich entscheiden, Ihre Produkte nicht zu featuren, oder sie könnten sogar negatives Feedback freigeben, wenn sie nicht beeindruckt sind.

So können Sie Produkte für eine reibungslose Zusammenarbeit mit Influencern verschenken:

Stellen Sie vor dem Versenden von Produkten eine Verbindung zu relevanten Influencern her. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sie wirklich an Ihrem Produkt interessiert sind

Schlagen Sie dem Influencer vor, seine Inhalte auf Ihren Social-Media-Kanälen oder auf Ihrer Website zu bewerben, um so seine Reichweite zu erhöhen. Dies funktioniert jedoch möglicherweise nur bei Mikro-Influencern

Stellen Sie sicher, dass Ihr Produkt für deren Inhalt relevant ist. Sie sollten einen Beauty-Blogger nicht mit einem technischen Gadget ansprechen, es sei denn, es handelt sich um ein Telefon mit hochauflösender Kamera, das sich mit seinen Zinsen überschneidet

3. Konto-Übernahmen

Anstatt sich ständig neue Inhalte für Ihre Marke in den sozialen Medien auszudenken, können Sie auch einem Influencer die Leitung Ihres Kontos in den sozialen Medien überlassen

Das ist nicht nur ein frischer und aufregender Ansatz, sondern von Influencern erstellte Inhalte schneiden oft besser ab als die üblichen Markenbeiträge, da die Menschen den Empfehlungen beliebter Influencer folgen.

Quelle Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie dabei vorgehen können. Sie können sich für eine vollständige Übernahme des Kontos entscheiden, bei der der Influencer direkten Zugriff auf das Konto Ihres Unternehmens erhält. Oder, wenn Sie mehr Kontrolle wünschen, kann der Influencer Ihnen einfach den Inhalt und die Bildunterschriften schicken, und Sie kümmern sich um die Veröffentlichung.

Für die Zusammenarbeit mit Influencern bei der Übernahme eines Kontos sind einige Dinge zu beachten:

Achten Sie darauf, dass der Influencer jemand ist, mit dem Sie bereits zusammengearbeitet haben und dem Sie vertrauen; schließlich handelt es sich um das Konto Ihrer Marke!

Übernahmen erfolgen in der Regel für einen bestimmten Zeitraum, sei es ein Tag, eine Woche oder länger, abhängig von der Marketingstrategie.

Zu erledigte Übernahmen können Ihren Feed aufregender machen und Ihrem Publikum eine neue Perspektive bieten.

4. Markenbotschafter-Programm

Sie möchten Ihre Influencer-Kooperationen auf die nächste Stufe heben? Ziehen Sie in Erwägung, Top-Influencer-Partner zu Markenbotschaftern zu machen. Dabei geht es nicht um einen einzelnen Beitrag; Markenbotschafter sind langfristig dabei.

Bei Markenbotschaftern handelt es sich in der Regel um Prominente oder Influencer mit einer großen Fangemeinde, die regelmäßig Produkte einer bestimmten Marke verwenden und dafür werben und ihre authentischen Erfahrungen mit ihren Followern freigeben. Sie können Ihre Marke in ihrem Alltag featuren, Sie bei Ereignissen repräsentieren und sogar Werbegeschenke verteilen.

Ein Beispiel, Chris Burkard ein berühmter Fotograf, ist Markenbotschafter für Sony-Kameras.

Quelle Um das Beste aus der Zusammenarbeit mit Markenbotschaftern zu machen:

Laden Sie Influencer erst nach einer erfolgreichen ersten Zusammenarbeit als Markenbotschafter ein

Wählen Sie Influencer, deren Werte und Stil mit denen Ihrer Marke übereinstimmen, um effektivere Aktionen zu ermöglichen

Geben Sie ihnen Rabatt-Codes, die sie mit ihrem Publikum teilen können, und stellen Sie so eine greifbare Verbindung zwischen ihren Empfehlungen und Ihren Verkäufen her

5. Veranstaltung von Ereignissen

Das Veranstalten von Ereignissen ist eine perfekte Möglichkeit, mit Instagram-Influencern über den digitalen Space hinaus in Verbindung zu treten. So können Sie die Persönlichkeiten der Influencer abseits der Kamera inszenieren und authentische Inhalte erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Quelle Egal, ob es sich um ein zwangloses Beisammensein oder eine formellere Angelegenheit handelt, Influencer-Ereignisse bieten eine neue Möglichkeit, sich zu engagieren und zu unterhalten.

Beginnen Sie mit der Auswahl ansprechender und unterhaltsamer Influencer, die zu Ihrer Marke passen

Wählen Sie einen Veranstaltungsort, der zur Stimmung Ihres Ereignisses passt, egal ob es sich um ein privates Treffen, eine Firmenfunktion oder eine Wohltätigkeitsveranstaltung handelt

Machen Sie Ihr Ereignis zu einem herausragenden Erfolg mit dem ClickUp Event Aktion Vorlage **Die Vorlage unterstützt Sie bei der Einstellung klarer Marketingziele und Zeitleisten für die Promotion von Ereignissen und sorgt dafür, dass Sie organisiert und auf Kurs bleiben.

clickUp Aktion Vorlage

Mit dieser Vorlage können Sie:

Ein größeres Publikum mit weniger Ressourcen erreichen

Werbematerialien für Ihr Ereignis erstellen

Den Bekanntheitsgrad Ihres Ereignisses in Influencer-Communities erhöhen

6. Zusammenarbeit am Produkt

Die Zusammenarbeit mit einem engagierten Influencer kann für Ihre Marke ein großes Interesse wecken. Eine effektive Möglichkeit, ihren Einfluss zu würdigen, besteht darin, ein neues Produkt nach ihnen zu benennen.

Diese exklusive Note wird die Follower des Influencers in ihren Bann ziehen, da Fans oft begierig sind, Elemente zu kaufen, die den Namen ihres bevorzugten Influencers tragen.

Beispiel: McDonald's hat ein BTS-Menü nach der südkoreanischen Boyband BTS auf den Markt gebracht.

Quelle Wenn Sie keine enge Beziehung zu einem Influencer haben, machen Sie sich keine Sorgen! Sie können trotzdem Möglichkeiten der Zusammenarbeit ausloten. Wenden Sie sich an einen etablierten Influencer mit einer großen Fangemeinde und schlagen Sie vor, gemeinsam ein Produkt zu entwickeln.

Ganz gleich, ob Sie ein Produkt nach einem Influencer benennen oder gemeinsam an einem neuen Design arbeiten, das Ziel ist es, den Marktplatz der Ersteller zu nutzen, um Zinsen und Verkäufe zu steigern und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, ihre Engagement-Rate zu erhöhen.

7. Werbegeschenke

Giveaways sind eine beliebte Methode für Influencer, um mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten und die Produkte verschiedener Marken zu bewerben. Im Gegensatz zum Influencer Gifting, bei dem der Influencer direkt Produkte erhält, können seine Follower bei Giveaways Preise gewinnen.

Quelle Bei einem Giveaway stellen Sie die Preise zur Verfügung, und der Influencer erstellt Posts, um sowohl den Wettbewerb als auch Ihr Produkt zu bewerben. Diese Wettbewerbe werden häufig auf Instagram veranstaltet und bieten einfache Teilnahmebedingungen wie das Taggen von Freunden oder das Freigeben von Posts.

Um das Engagement zu erhöhen, können Influencer von den Teilnehmern zusätzliche Aktionen verlangen, z. B. mehr Follower zu gewinnen oder an mehreren Wettbewerben teilzunehmen.

Während viele Menschen diese Wettbewerbe als Marketingstrategien erkennen, sorgt die Verlockung, kostenlose Preise zu gewinnen, für eine hohe Beteiligung.

8. Co-branded Produkte oder Dienstleistungen

Co-Branding-Produkte oder -Dienstleistungen entstehen aus einer strategischen Partnerschaft zwischen einer Marke und einem Influencer. Diese Zusammenarbeit kombiniert die einzigartigen Stärken und Perspektiven beider Parteien, um etwas Unverwechselbares und Ansprechendes zu schaffen.

Sie beginnen mit der gemeinsamen Entwicklung des Produkts, wobei der Influencer Ideen und Feedback beisteuert, während die Marke die Produktion übernimmt.

Ein Beispiel: Hollister, eine amerikanische Lifestyle-Marke, mit Dixie und Charli D'Amelio zusammengearbeitet (berühmte TikTok-Influencer), um Social Tourist, eine Untermarke mit Schwerpunkt auf Streetwear-Styles, zu lancieren.

Das Ergebnis der Co-Branded-Influencer-Marketing-Kampagne ist ein Produkt, das von der innovativen Mischung aus dem Know-how beider Partner profitiert. Solche Kampagnen steigern die Sichtbarkeit von Produkten durch gemeinsamen Marketingaufwand und nutzen die Werbekraft sowohl der Marke als auch der Influencer.

9. Wettbewerbe

Wettbewerbe sind eine ansprechende Möglichkeit, Influencer Marketing zu nutzen. Sie binden Influencer ein, um für Ihre Marke zu werben und Begeisterung zu wecken.

Bei einem typischen Wettbewerb wirbt ein Influencer auf seinen Social-Media-Plattformen für ein Werbegeschenk oder einen Wettbewerb, um seine Follower zur Teilnahme zu ermutigen und ihnen die Chance zu geben, Preise zu gewinnen, die von Ihrer Marke bereitgestellt werden.

Quelle Die meisten Wettbewerbe werden auf Online-Plattformen wie Instagram veranstaltet, wo Influencer ihre Follower dazu auffordern können, bestimmte Aktionen wie das Taggen von Freunden, das Freigeben von Beiträgen oder das Liken von Kommentaren durchzuführen, um teilzunehmen. Die Wettbewerbsregeln sind in der Regel einfach, aber der Influencer kann zusätzliche Schritte hinzufügen, um das Engagement zu steigern, z. B. dass die Teilnehmer sowohl dem Konto des Influencers als auch dem der Marke in den sozialen Medien folgen müssen.

Wettbewerbe erzeugen Spannung und können die Reichweite Ihrer Marke schnell erhöhen, indem sie das etablierte Publikum des Influencers anzapfen.

10. Benutzer-generierte Inhalte

Bei nutzergenerierten Inhalten (UGC) handelt es sich um Inhalte, die nicht von der Marke selbst, sondern von Kunden oder Followern erstellt werden. Dazu können Fotos, Bewertungen, Videos und Erfahrungsberichte gehören, die von Benutzern freigegeben wurden, die Erfahrungen mit Ihrem Produkt oder Ihrer Dienstleistung gemacht haben.

Indem Sie Ihre Zielgruppe dazu ermutigen, ihre Inhalte freizugeben, erhalten Sie authentische Befürwortungen, die bei potenziellen Kunden auf größere Resonanz stoßen können.

GoPro ist ein hervorragendes Beispiel für UGC-Marketing . Geplant sind verschiedene Kampagnen wie die "Photo of the Day Challenge" und die "Anything Awesome Challenge" Die Marke ermutigt ihre Follower, mit ihrer GoPro Rohaufnahmen zu machen, diese hochzuladen und Belohnungen wie Geld oder GoPro-Ausrüstung zu erhalten.

UGC schafft Vertrauen und Glaubwürdigkeit und vergrößert die Reichweite Ihrer Marke. Wenn Benutzer ihre positiven Erfahrungen freigeben, werden sie effektiv zu Fürsprechern der Marke und ermöglichen so Mund-zu-Mund-Propaganda. Es ist eine kostengünstige Möglichkeit, ansprechende Inhalte zu generieren und ein Gemeinschaftsgefühl für Ihre Marke zu fördern.

Rolle des Affiliate-Marketings bei der Zusammenarbeit mit Influencern

Affiliate-Marketing ist für die Arbeit mit Influencern unerlässlich. Dabei geht es um leistungsbasierte Partnerschaften, bei denen Influencer eine Provision für jeden Lead erhalten, den sie generieren oder über ihre einzigartigen Links oder Rabatt-Codes verkaufen.

Quelle Für Marken ist Affiliate-Marketing eine Win-Win-Situation. Sie können genau sehen, wie gut die Aktionen Ihrer Influencer laufen, und zahlen nur für Ergebnisse. Das bedeutet, dass Ihr Marketingbudget weiter reicht und direkt an den Umsatz gebunden ist.

Auch für Influencer ist es ein großartiges Geschäft. Sie erhalten Provisionen auf der Grundlage ihres Erfolgs, was ihre Aktionen noch enthusiastischer machen kann. Außerdem erhalten sie so eine zusätzliche Einkommensquelle, während sie ihren Einfluss nutzen, um echte Ergebnisse für die Marke zu erzielen.

Im Grunde genommen macht Affiliate Marketing die Zusammenarbeit mit Influencern für alle Beteiligten lohnender und ergebnisorientierter.

Wie man eine bessere Partnerschaft mit Influencern eingeht

Der Aufbau einer starken Partnerschaft mit Influencern kann ganz einfach sein, wenn Sie mit dem Prozess vertraut sind. Sehen Sie sich die folgenden Schritte an, um Ihren Aufwand für das Influencer-Marketing zu erhöhen und erfolgreiche Kooperationen zu gewährleisten.

1. Legen Sie klare Ziele und Vergütungen fest

Erfolgreiche Influencer-Partnerschaften beginnen mit klar definierten Kampagnenzielen. Wenn Ihre Ziele klar sind, können Influencer Inhalte erstellen, die diese Einzelziele erreichen. Wenn der Schwerpunkt beispielsweise auf der Markenbekanntheit liegt, könnte ein Influencer eher dazu neigen, virale, teilbare Inhalte zu erstellen, als auf direkte Konversionen zu drängen.

Die Verknüpfung der Vergütung mit diesen Zielen ist ebenso wichtig. Ein hybrides Zahlungsmodell, das sowohl eine Grundgebühr als auch Leistungsanreize bietet, ist ein großartiger Motivator. Sie können auch andere Zahlungsmodelle mit Influencern aushandeln, einschließlich einer Pauschalgebühr pro Beitrag, Kosten pro Klick und Kosten pro Akquisition.

Schätzen Sie zunächst Ihr Budget ein und berücksichtigen Sie bei der Entscheidung über die Vergütung die folgenden Faktoren

Anzahl der Follower: Stellen Sie sicher, dass die Influencer echte Follower haben und keine Bots

Stellen Sie sicher, dass die Influencer echte Follower haben und keine Bots Engagement-Rate: Viele Follower mit einer niedrigen Engagement-Rate bringen keinen großen Wert. Entscheiden Sie sich stattdessen für Nischen-Influencer, die eine treue Community aufgebaut haben

Viele Follower mit einer niedrigen Engagement-Rate bringen keinen großen Wert. Entscheiden Sie sich stattdessen für Nischen-Influencer, die eine treue Community aufgebaut haben Kreativität: Erledigen Sie Ihre Recherchen und bewerten Sie das Kreativitätsniveau des Influencers. Schauen Sie sich ihre früheren Videos und Beiträge an und prüfen Sie, wie gut sie gesponserte Produkte in ihre Inhalte integrieren

Erledigen Sie Ihre Recherchen und bewerten Sie das Kreativitätsniveau des Influencers. Schauen Sie sich ihre früheren Videos und Beiträge an und prüfen Sie, wie gut sie gesponserte Produkte in ihre Inhalte integrieren Art des Inhalts: Für statische oder Karussell-Beiträge fallen in der Regel geringere Kosten an. Für Video-Inhalte müssen Sie jedoch mehr bezahlen

Sie können verwenden ClickUp's KPI-Vorlage zur Einstellung von Influencer Marketing KPIs und Zielen. Die Vorlage hilft Ihnen bei der Nachverfolgung und Visualisierung von Schlüssel-Leistungsindikatoren. Sie erhalten Sichtbarkeit für die Kampagnenleistung und können Bereiche mit Verbesserungspotenzial identifizieren.

clickUp kpi-Vorlage

2. Echte Beziehungen zu Influencern aufbauen

Starke Partnerschaften gehen über Transaktionen hinaus. Sie leben von authentischen Beziehungen. Wenn Sie Zeit investieren, um Ihre Influencer und ihren kreativen Stil zu verstehen, werden sie mit größerer Wahrscheinlichkeit Inhalte produzieren, die bei Ihrem Publikum wirklich ankommen.

Wenn zum Beispiel eine Kosmetikmarke mit einem beliebten Make-up-Künstler zusammenarbeitet und ihm die Freiheit gibt, eigene Tutorials zu erstellen, kann dies zu einem höheren Engagement führen, da die Inhalte authentisch wirken.

Darüber hinaus fördert die kreative Freiheit von Influencern das Vertrauen und führt zu stärkeren, langfristigen Kooperationen. Da sie ihre persönliche Note in die Marke einbringen, verbindet sich Ihr Publikum auf sinnvollere Weise mit den Inhalten.

💡Pro-Tipp: Verwenden Sie KI-Eingaben für Influencer Marketing um Influencer-Marketing-Strategien zu entwickeln und Ideen für die Zusammenarbeit zu erhalten.

nutzen Sie ClickUp Brain, um Influencer-Marketing-Strategien zu erstellen und Best Practices für die Zusammenarbeit zu erhalten

3. Konzentrieren Sie sich auf die Bedürfnisse Ihrer Zielgruppe

Bei jeder Influencer-Marketing-Kampagne ist es wichtig, die Zielgruppe zu verstehen. Jede Plattform zieht unterschiedliche Arten von Benutzern an. Jüngere Zielgruppen mögen informelle, hinter den Kulissen stattfindende TikTok-Hacks und Inhalte, während ein professionelles Publikum eher ausgefeilte LinkedIn-Posts oder YouTube-Shorts mit Anleitungen bevorzugt.

**Eine Partnerschaft mit Influencern, die wissen, worauf ihr Publikum anspricht, kann die Kampagnenleistung erheblich verbessern. Während des Fortschritts der Kampagne helfen Anpassungen auf der Grundlage von Publikums-Feedback und Engagement-Levels, den Inhalt frisch und relevant zu halten.

Die Verwaltung mehrerer Influencer kann kompliziert werden, aber social media management tools machen es viel einfacher. Sie können vorlagen für Influencer verwenden tto manage influencer outreach, track performance, and streamline payments, so dass Sie mehr Zeit für den Aufbau kreativer Partnerschaften haben. ClickUp Vertragsvorlage für Influencer bietet eine robuste Lösung für die nahtlose Verwaltung Ihrer Influencer-Kooperationen. Sie vereinfacht den Prozess der Erstellung und Abwicklung von Influencer-Verträgen und bietet eine zentrale Plattform zur Verwaltung aller Aspekte Ihrer Verträge.

clickUp Vertragsvorlage für Influencer

Mit dieser Vorlage können Sie:

Die wichtigsten Vertragsbedingungen für die Partnerschaft festlegen

Zahlung und Erstattung sowie alle anderen Details festlegen

Nutzungsrechte und Berechtigungen freigeben

5. Leistungsmetriken messen

Die Überwachung der Leistung ist wichtig, um sicherzustellen, dass Influencer-Kampagnen aussagekräftige Ergebnisse liefern und einen höheren ROI erzielen. Metriken wie Engagement-Raten, Konversionsdaten und Publikumsinteraktion bieten tiefere Einblicke als die einfache Nachverfolgung der Follower-Zahlen. ClickUp Dashboards können dabei besonders hilfreich sein. Sie bieten eine zentrale Ansicht der Ergebnisse Ihrer Influencer-Kampagnen und ermöglichen es Ihnen, die Leistung Ihrer Influencer in Echtzeit zu überwachen. Die kontinuierliche Analyse der Kampagnenleistung hilft Ihnen außerdem, datengestützte Entscheidungen zu treffen und zukünftige Kampagnen für noch bessere Ergebnisse zu optimieren.

Wenn Sie z. B. feststellen, dass ein Influencer zwar für viel Traffic sorgt, diesen aber nicht in Verkäufe umwandelt, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass Sie den Inhalt oder das Messaging anpassen müssen. Oder Sie möchten sie für weitere Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit einsetzen.

nutzen Sie das ClickUp Campaigns Dashboard zur Nachverfolgung und Visualisierung des Fortschritts_

6. Offene Kommunikation aufrechterhalten

Eine klare, kontinuierliche Kommunikation ist der Schlüssel zur Nachverfolgung von Kampagnen. Einflussnehmer müssen Ihre Erwartungen verstehen, aber ihr Feedback ist ebenso wertvoll. Regelmäßige Gespräche über Ziele, Fortschritte und Herausforderungen tragen dazu bei, dass alle auf dem richtigen Weg sind.

Zunächst sollten Sie sich jedoch mehr Klarheit über Ihr Einzelziel verschaffen. Sie können ClickUp's Go To Market Strategie Vorlage die Vorlage hilft Ihnen, die richtigen Werbekanäle zu identifizieren und umsetzbare Schritte zu entwickeln, um die Zielgruppe zu erreichen. So können Sie Ihre Strategie leichter an Multiplikatoren vermitteln.

clickUp Go-to-Market-Strategie-Vorlage

7. Diversifizieren Sie Ihren Influencer-Pool

Die Partnerschaft mit einem Bereich von Influencern, von Mikro- über Makro- bis hin zu Mega-Influencern, verschafft Ihnen Zugang zu verschiedenen Publikumsgruppen und -segmenten. Influencer unterscheiden sich stark in ihrer Reichweite und Wirkung. **Prominente Influencer sorgen für eine breite Sichtbarkeit, während kleinere Ersteller aus dem gleichen Bereich oft eine stärkere Verbindung zu ihren Zielgruppen aufbauen

Wenn Sie beide Arten von Influencern in Ihrer Strategie kombinieren, können Sie eine große Reichweite erzielen und sich gleichzeitig intensiv mit bestimmten Segmenten auseinandersetzen.

Ein Beispiel: Ein Technologieunternehmen könnte mit einem prominenten Gadget-Rezensenten zusammenarbeiten, um die Aufmerksamkeit von Technikfans und Verbrauchern gleichermaßen zu gewinnen. Einbindung eines KI-Beeinflusser die eine einzigartige Perspektive auf neue Technologien bieten, können auch den Aufwand für das Marketing erhöhen.

Dinge, die man bei der Zusammenarbeit mit Influencern vermeiden sollte

Die Zusammenarbeit mit Influencern kann ideal für Ihre Kampagne sein, aber es gibt auch einige Fallstricke, die Sie vermeiden sollten.

Konzentration auf die Anzahl der Follower statt auf Engagement

Ein häufiger Fehler, den Marken machen, ist die Annahme, dass eine hohe Followerzahl gleichbedeutend mit einer erfolgreichen Kampagne ist. Doch Zahlen allein sind nicht aussagekräftig.

Sie können Influencer mit Hunderttausenden von Followern finden, aber wenn deren Publikum sich nicht aktiv mit ihren Inhalten auseinandersetzt, ist es unwahrscheinlich, dass Ihre Marke davon profitiert. Engagement führt zu bedeutsamen Verbindungen mit potenziellen Kunden

Keine richtige Recherche zu erledigen

Wenn Sie sich auf eine Partnerschaft einlassen, ohne einen Influencer gründlich zu prüfen, kann dies zu einer Verschwendung von Ressourcen führen. Es ist wichtig, potenzielle Influencer zu recherchieren, um sicherzustellen, dass sie mit den Werten Ihrer Marke übereinstimmen, Ihr Publikum ansprechen und hochwertige Inhalte entwickeln, die zu Ihrer Marke passen. Kooperationen funktionieren am besten, wenn ein Ersteller von Inhalten Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung wirklich liebt.

Mikromanagement des Influencers

Auch wenn es notwendig ist, Influencern Richtlinien zu geben, kann eine starre Haltung Ihrer Kampagne schaden. Influencer kennen ihr Publikum besser als jeder andere, und deshalb vertrauen ihnen ihre Follower.

Wenn Sie ihre Kreativität mit zu strengen Anweisungen unterdrücken, kann der Inhalt am Ende gezwungen, unnatürlich oder zu werblich wirken, was die Zielgruppe abschrecken könnte.

Anstatt jedes Detail zu kontrollieren, sollten Sie klare Richtlinien und Schlüssel vorgeben, den Rest aber der Kreativität der Influencer überlassen. Influencer wissen, wie sie Ihre Marke fördern und gleichzeitig ihren persönlichen Stil bewahren können.

Erfolg bei Influencer-Kooperationen messen

Die Arbeit hört nicht auf, sobald Sie Ihre Influencer-Kampagne "veröffentlicht" haben. Um den Erfolg Ihrer Zusammenarbeit wirklich zu messen, müssen Sie mit der Analyse nach der Kampagne beginnen.

Setzen Sie realistische Erwartungen

Legen Sie von Anfang an erreichbare Ziele fest. Influencer-Marketing ist eine langfristige Strategie, daher sind schnelle Erfolge nicht immer garantiert. Stimmen Sie Ihre Ziele auf die Zielgruppe und die Reichweite des Influencers ab, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Definieren Sie klare Ziele und KPIs

Wissen Sie genau, was Sie erreichen wollen. Möchten Sie den Bekanntheitsgrad Ihrer Marke steigern oder Ihre soziale Fangemeinde vergrößern? Durch die Festlegung klarer Ziele und die Nachverfolgung von KPIs wie Impressionen, Engagement, Konversionen oder Traffic lässt sich der Erfolg leichter messen.

Nachverfolgung der Influencer-Leistung

Es ist wichtig, die Leistung Ihrer Influencer während Ihrer Kampagne auf der Registerkarte zu behalten. Durch den Einsatz von Analysen und influencer Marketing tools können Sie die Reichweite, das Engagement und die Verkaufsumsätze überwachen. Diese Daten geben Aufschluss darüber, was gut funktioniert und was angepasst werden muss, und helfen Ihnen, künftige Kampagnen für bessere Ergebnisse zu verfeinern.

Erfolgreiche Influencer-Marketing-Kampagnen erstellen mit ClickUp!

Influencer Marketing ist unbestreitbar dabei, die Zukunft der Werbung zu formen. Auch wenn die Zusammenarbeit mit Influencern ihre eigenen Überlegungen mit sich bringt, bleibt die grundlegende Herangehensweise an die Einstellung einer Kampagne konsistent: Führen Sie eine gründliche Recherche durch, legen Sie ein Budget fest, setzen Sie klare Ziele, wählen Sie die richtigen Influencer aus und evaluieren Sie Ihre Strategie kontinuierlich und passen Sie sie an.

Wenn Sie diese Grundlagen beherrschen, wird die Durchführung verschiedener Influencer-Kampagnen zu einem nahtlosen Bestandteil Ihrer Marketing-Aufwendungen.

Wenn Sie jedoch zusätzliche Ressourcen benötigen, um Ihre Strategie zu optimieren, bietet die ClickUp Marketing-Management-Software einen optimierten Ansatz für die Verwaltung Ihrer Influencer-Kampagnen. Sie hilft Ihnen bei der Organisation von Plänen, der Nachverfolgung der Leistung und der einfachen Erreichung Ihrer Marketingziele. Anmeldung für ClickUp um Ihr Kampagnenmanagement zu verbessern und den Aufwand für Ihr Marketing zu erhöhen!