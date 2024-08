AI-Beeinflusser: Verfolgen Sie, wer über die neuesten AI-Trends spricht

KI ist in aller Munde. Um nicht den Anschluss zu verlieren, ist es wichtig, über die KI-Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben.

Und wie kann man besser auf dem Laufenden bleiben, als den besten Köpfen der Branche zu folgen? Es ist viel einfacher, mit den Trends Schritt zu halten, wenn man denjenigen folgt, die sie setzen.

Deshalb haben wir eine Liste der 10 wichtigsten KI-Influencer zusammengestellt, die als visionäre Denker die KI-Szene prägen und die Gespräche über die neuesten Entwicklungen in der KI führen.

Wenn Sie Marketer oder Social-Media-Experte sind oder von den wirklichen Machern der KI-Welt lernen wollen, wird Ihnen diese Liste helfen, ihre Beiträge gut zu verstehen.

Was sind KI-Einflussnehmer?

KI-Influencer sind Experten für künstliche Intelligenz - Forscher, Technologen, Unternehmer, Pädagogen oder Vordenker -, die ihr Wissen und ihre Erkenntnisse mit anderen teilen. Sie erklären die Feinheiten, Anwendungsfälle und die Relevanz von KI für die Welt im Allgemeinen.

KI-Beeinflusser tragen aktiv zum Verständnis technologischer Aspekte im Zusammenhang mit KI und zur Entwicklung von KI-Tools bei.

Diese beliebten virtuellen Influencer engagieren sich über verschiedene Kanäle, wie z. B. Social-Media-Plattformen, akademische Publikationen, Konferenzen und Branchenforen, um ihr Fachwissen und ihre Ansichten zu KI-bezogenen Themen zu teilen.

Kurz gesagt, sie helfen uns, KI besser zu verstehen und zu begreifen, wie sie unser Leben in Zukunft verändern könnte.

10 KI-Einflussnehmer, denen Sie folgen sollten

Nach Durchsicht zahlreicher Profile haben wir sorgfältig 10 Vordenker und Pioniere der KI ausgewählt, die wichtige Entwicklungen vorantreiben und Ihnen wertvolle Einblicke und Erkenntnisse bieten werden.

Folgen Sie diesen Influencern, um in Sachen KI auf dem Laufenden zu bleiben:

über X Samuel Harris Altman ist der Gründer und CEO von OpenAI - eine der bekanntesten Organisationen, die den KI-Frühling anführen.

OpenAI hat verschiedene große sprachbasierte KI-Modelle (LLMs), Open-Source-KI-Modelle und fortschrittliche Bilderzeugungsmodelle (DALL-E 2, DALL-E 3) entwickelt. ChatGPT , ein beliebter Chatbot-Assistent mit generativer KI und kostenloser Nutzung, basiert ebenfalls auf einem von OpenAI entwickelten KI-System.

Im Alter von acht Jahren begann Sam mit dem Programmieren, was dazu führte, dass er 2019 Tools for Humanity mitbegründete. Dabei handelt es sich um eine Organisation, die Systeme entwickelt, mit denen die Augen von Menschen gescannt werden können, um sich zu authentifizieren und den Nachweis des Lebensunterhalts zu verifizieren, um Betrug zu verhindern. Von 2014 bis 2019 war er außerdem Präsident des Startup-Beschleunigers Y Combinator.

Derzeit hat Sam satte 2,5 Millionen Follower auf X und teilt aktiv Updates über die Fortschritte von Open AI und innovationen bei KI-Tools und leistet gleichzeitig einen Beitrag zu seinen Apollo-Projekten (Apollo ist ein Frühphasen-Fonds, der in "Moonshots" investiert). Er investiert stark in die KI-Sicherheitsforschung, um sicherzustellen, dass leistungsstarke KI-Systeme kontrolliert werden. Er ist eine wichtige Stimme bei der Gestaltung der Politik im Bereich der fortgeschrittenen KI.

über X Dr. Fei Fei Li ist ein KI-Beeinflusser, Co-Direktor des Stanford Institute for Human-Centered AI und der erste Sequoia-Professor im Fachbereich Informatik an der Stanford University.

Sie war Vizepräsidentin bei Google und leitende Wissenschaftlerin für KI/ML bei Google Cloud.

Sie wurde als unabhängige Direktorin in den Vorstand von X in 2020 berufen, um die Entwicklung der sozialen KI zu leiten und den Einsatz von KI-Tools für soziale Medien um seine Plattform zu überwachen.

Li, die mehr als 445.000 Follower auf X hat, hat kürzlich ihr kommendes Buch The Worlds I See vorgestellt, das von der Neugier, Erforschung und Entdeckung zu Beginn der KI handelt.

Kürzlich wurde sie zur "Patin" der KI ernannt, als nationale Stimme, die sich für Ethik und Vielfalt in MINT und KI einsetzt.

Li ist auch die Erfinderin von ImageNet und ImageNet Challenge, einem groß angelegten Datensatz und Benchmarking, der zur neuesten KI-Entwicklung und zum Deep Learning beiträgt.

über X Dr. Andrew Ng, mit 943k Followern auf X, ist der Gründer von DeepLearning.AI, der Gründer und CEO von Landing AI und der Vorsitzende und Gründer von Coursera.

Im Jahr 2011 leitete Andrew die Entwicklung der wichtigsten MOOC-Plattform (Massive Open Online Courses) an der Stanford University und ermöglichte einen Kurs für maschinelles Lernen (ML), der über 100.000 Online-Studenten auf Coursera angeboten wurde. Seine Coursera-Kurse haben weltweit über 3 Millionen Studierende erreicht.

Als ehemaliger Forscher bei Baidu und Google Brain ist er eine Autorität auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und der KI-Ausbildung. Er ist Autor und Mitautor von über 200 Forschungsarbeiten in den Bereichen Robotik und ML und hat durch seine Arbeit im Bereich der KI unzählige Leben verändert.

Im Jahr 2013 wurde er von Time 100 zur "einflussreichsten Person der Welt" ernannt.

Als außerordentlicher Professor an der Fakultät für Informatik der Stanford University gibt er sein Fachwissen und seine Vision für KI-Ausbildung und -Anwendungen weiter. Er veröffentlicht weiterhin bahnbrechende Forschungsergebnisse, die das Deep Learning voranbringen.

über X Kate Crawford, mit rund 83.000 Followern auf X, ist eine namhafte Expertin, die sich mit den Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Gesellschaft beschäftigt.

Ihre Arbeit umspannt zwei Jahrzehnte der KI-Entwicklung und konzentriert sich auf die Frage, wie Big Data, maschinelles Lernen und KI Geschichte, Politik, Arbeit und Umwelt beeinflussen.

Sie ist eine angesehene Wissenschaftlerin bei Microsoft Research New York und USC Annenberg und schreibt für anerkannte Forschungszeitschriften wie Nature und Science.

Kates einzigartige Projekte wie "Anatomie eines KI-Systems" und "Excavating.ai" wurden mit renommierten Preisen ausgezeichnet und in großen Museen ausgestellt. anatomie eines KI-Systems" untersucht die gesamte Lieferkette und den Datenfluss hinter einem Amazon Echo-Gerät. . Excavating.ai hingegen ist eine ethnografische Studie, die die Ideologien, Werte und Vorurteile aufdeckt, die sich in KI-Systemen aufgrund der Weltanschauungen von KI-Entwicklern verankern.

Beide Projekte waren einflussreich, um die oft verborgenen menschlichen Elemente und ethischen Dimensionen in KI-Systemen aufzuzeigen. Crawfords Arbeiten, darunter auch ihr Buch Atlas der KI, fordern mehr Transparenz und Verantwortlichkeit in Bezug auf die Art und Weise, wie die Werte derjenigen, die KI entwickeln, diese gestalten.

Als Mitbegründerin des AI Now Institute richtet Crawford ihr Augenmerk auf die gesellschaftlichen Auswirkungen von KI, was sich mit den Bedenken von Marketing- und Social-Media-Experten deckt, die KI einsetzen.

über X Ian J. Goodfellow, ein Informatiker und Ingenieur, hat auf dem Gebiet der künstlichen neuronalen Netze und des Deep Learning einen bedeutenden Einfluss ausgeübt.

Goodfellow, der in der KI-Gemeinschaft eine große Anhängerschaft hat, kam 2014 bei einem zufälligen Treffen auf seine bahnbrechende Idee. In einem Chat mit Freunden konzipierte er eine Methode, mit der Computer selbstständig und ohne menschliches Zutun Bilder erzeugen können. Dies führte zur Entwicklung von GANs oder Generative Adversarial Networks.

Der Grundgedanke hinter GANs besteht darin, zwei neuronale Netze gegeneinander antreten zu lassen, um neue, synthetische Daten zu erzeugen, die einem Trainingsdatensatz ähneln. Die beiden Netze spielen ein kontinuierliches Spiel und verbessern sich, bis die erzeugten Instanzen nicht mehr von echten Daten zu unterscheiden sind.

Goodfellow, der derzeit als Forscher bei DeepMind tätig ist, reflektiert über seinen unerwarteten Ruhm und findet ihn etwas surreal. Trotzdem setzt er sich dafür ein, dem Missbrauch seiner Entdeckungen entgegenzuwirken. Seine Vision ist es, die ethische Nutzung von KI zu gewährleisten, eine Sache, für die er sich leidenschaftlich einsetzt.

6. Allie Miller ( @alliekmiller )

über LinkedIn Allie Miller ist eine KI-Unternehmerin, Beraterin und Investorin.

Mit über einer Million Followern auf LinkedIn trägt sie aktiv zur KI-Bildung bei, spricht weltweit über KI, berät die globale KI-Politik und erstellt Bildungsressourcen für Unternehmen, die sich mit KI profilieren wollen. Sie ist eine beliebte virtuelle Influencerin, die sich auf Social-Media-Plattformen für KI-Bildung einsetzt.

Zuvor leitete sie die Geschäftsentwicklung für maschinelles Lernen für Startups und Risikokapital bei Amazon (AWS).

Von Anfang an baute sie das Geschäft innerhalb von AWS aus und beriet und unterstützte weltweit führende Forscher, Gründer und Investoren im Bereich maschinelles Lernen.

Davor erreichte Allie einen Meilenstein als Gewinnerin in nationalen Innovationswettbewerben und wurde die jüngste Frau, die ein KI-Produkt bei IBM entwickelte.

Sie wurde von AIconic als "AI Innovator of the Year" 2019 und von LinkedIn als "Top Voice for Technology and AI" für mehrere Jahre ausgezeichnet. Folgen Sie ihr für Nachrichten, Einblicke und Jobtipps zu künstlicher Intelligenz und Technologie.

über X Tabitha Goldstaub ist eine Tech-Unternehmerin, die sich mit den Auswirkungen der KI beschäftigt. Sie ist Mitbegründerin von CogX, einer Online-Plattform, die Forscher und politische Entscheidungsträger zusammenbringt, um KI-Fortschritte zu diskutieren, und war Vorsitzende des KI-Rats der britischen Regierung.

Goldstaub hat mehr als 15.000 Follower auf Linkedin und mehr als 14.000 Follower auf X. Sie ist aktiv an Organisationen wie TechUK und dem Alan Tiring Institute beteiligt und berät in KI- und Technologiefragen.

Um ihre persönlichen Erfahrungen zu teilen, hat Goldstaub das Buch How to Talk to Robots: A Girls' Guide to a World Dominated by AI. Sie prognostiziert KI-Trends und unterstützt Unternehmen bei der ethischen Anwendung von KI durch Beratungsdienste.

Sie wurde 2012 in die Liste der "30 unter 30" der Media Week aufgenommen. Außerdem fand sie 2014 einen Platz in den "Silicon 60" der Zeitung "London Evening Standard". Außerdem wurde sie mit dem "Amy Johnson Award" der Society of Women's Engineering ausgezeichnet.

über X Yann LeCun, der leitende KI-Wissenschaftler bei Facebook und ein angesehener Professor an der New York University, hat eine beachtliche Fangemeinde von 625k auf LinkedIn und 641k auf Twitter. Er ist bekannt für sein Fachwissen in den Bereichen KI, maschinelles Lernen, Computer Vision und Robotik.

In den späten 80er Jahren schlug er eine Architektur für den Aufbau neuronaler Netze vor, die Computern bei der Bilderkennung helfen sollte. Diese bahnbrechende Arbeit führte zur Weiterentwicklung der neuronalen Faltungsnetzwerke, die heute weithin für die Bild-, Video- und Spracherkennung eingesetzt werden.

Er ist auch einer der führenden Entwickler der DjVu-Bildkomprimierungstechnologie, die dazu beitrug, digitale Bilder klarer zu machen und zu komprimieren, ohne ihre Qualität zu verlieren.

Er wurde mit zahlreichen prestigeträchtigen Auszeichnungen geehrt, darunter der Turing Award (2019) und der Chevalier (Ritter) der französischen Ehrenlegion (2023).

Derzeit leitet er die KI-Forschung bei Facebook und ist ein lautstarker Verfechter der KI-Technologie, der behauptet, dass "KI-Doomerismus dem Untergang geweiht ist"

über X Die aus Eritrea und Äthiopien stammende Informatikerin Timnit Gebru hat eine beachtliche Fangemeinde von 165.000 Menschen auf Twitter und 40.000 auf LinkedIn. Sie forscht im Bereich der künstlichen Intelligenz und konzentriert sich dabei auf Verzerrungen in Algorithmen und Data Mining. Sie ist die Gründerin und Geschäftsführerin des Distributed Artificial Intelligence Research Institute (DAIR).

Sie promovierte an der Stanford University und arbeitete als Postdoc bei Microsoft Research in der FATE-Gruppe (Fairness Accountability Transparency and Ethics in AI), wo sie algorithmische Verzerrungen in Projekten untersuchte, die darauf abzielten, Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen.

Ihre Forschung bei Microsoft im Jahr 2017 deckte Schwachstellen in der KI-Gesichtserkennung auf, die Voreingenommenheit gegenüber Frauen und People of Color offenbarten. Sie machte deutlich, dass die Datensätze, die zum Trainieren des Algorithmus verwendet wurden, mehrere Bilder von weißen Männern, aber nur sehr wenige von schwarzen Frauen enthielten. Die Ergebnisse zwangen IBM und Microsoft dazu, ihre Datensätze zu aktualisieren.

Sie war Mitbegründerin von "Black in AI", einer Initiative zur Förderung der Vielfalt in der KI-Forschung. Gebru erhielt Anerkennung für ihre ethische KI-Expertise und wurde in die Liste der "World's 50 Greatest Leaders" von Fortune, in die Liste der einflussreichen wissenschaftlichen Persönlichkeiten von Nature und in die Liste der einflussreichsten Menschen des Jahres 2022 von Time aufgenommen.

Sie leitete auch ein vielfältiges KI-Team bei Google, das Industrienormen in Frage stellte und kritische Arbeit förderte, die die Branche neu gestaltete KI-Glossar .

via X Rachel Thomas ist Informatikerin und Mitbegründerin von fast.ai, das KI-Bildung zugänglich macht. Sie unterrichtet Kurse über verantwortungsvolle KI-Entwicklung, damit Praktiker schädliche Vorurteile abmildern können. Ihre kostenlosen Kurse haben ihr in Publikationen wie The Economist, MIT Tech Review und Forbes viel Lob eingebracht

Sie ist außerdem die Gründungsdirektorin des Zentrums für angewandte Datenethik an der Universität von San Francisco und hat 90.000 Twitter-Follower.

Sie hat einen Doktortitel in Mathematik von der Duke University. In ihrer Anfangszeit arbeitete sie als Datenwissenschaftlerin und Software-Ingenieurin bei Uber.

Thomas wurde von Forbes als eine der 20 Incredible Women in AI ausgezeichnet und wurde in dem Buch Women Tech Founders on the Rise vorgestellt. Ihr Engagement für Datenethik, ihre umfangreichen Beiträge zur Deep-Learning-Ausbildung und ihre einflussreichen Schriften unterstreichen ihren bedeutenden Einfluss auf die KI.

Ihr Einfluss reicht weit und breit: Ihre Texte erreichen über eine Million Leser, wurden ins Chinesische, Spanische, Koreanische und Portugiesische übersetzt und schafften es neun Mal auf die Titelseite von Hacker News.

Interessiert an Künstlicher Intelligenz? Treffen Sie ClickUp AI

Nutzen Sie ClickUp AI, um schneller zu schreiben, Texte zusammenzufassen und zu verfeinern, E-Mail-Antworten zu generieren und vieles mehr

Wir haben über menschliche Influencer, ihren Einfluss und den zunehmenden Einsatz von KI in verschiedenen Branchen gesprochen. Wenn Sie nach Möglichkeiten suchen, KI näher an Ihr Zuhause zu bringen und sie in Ihrem täglichen Leben zu nutzen, treffen Sie sich mit ClickUp AI .

ClickUp AI zielt darauf ab, Ihre Arbeitsweise zu verändern und Ihnen zu helfen, Dinge schneller zu erledigen, unabhängig von Ihrer Rolle. Verwenden Sie es als Ihr Virtueller KI-Assistent hilft Ihnen bei der Organisation von Aufgaben, fasst Besprechungen und Diskussionen zusammen, schreibt alles von E-Mails bis hin zu Blogbeiträgen und macht Verbesserungsvorschläge für Ihren täglichen Arbeitsablauf.

Hier sind einige der wichtigsten ClickUp KI-Funktionen, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Zeit zu machen:

Custom AI-Eingabeaufforderung Empfehlungen: Erhalten Sie sofortige Empfehlungen, die den Schreibprozess intuitiver und produktiver machen

Live-Redaktionsassistent: Erstellen Sie KI-generierte Inhalte, indem Sie das Tool als Echtzeit-Leitfaden verwenden, mit Vorschlägen, Einblicken und Verbesserungen zu den Bearbeitungen

über ClickUp

Aufgabenautomatisierung: Automatisieren Sie Ihre Routineaufgaben mit vorgefertigten Automatismen und vereinfachen Sie Ihren Arbeitsablauf

Passen Sie Ihre Aufgabenautomatisierungen mit ClickUp an

Dokumentenzusammenfassung: Schnelles Erzeugen von prägnanten Zusammenfassungen aus langen Dokumenten

Fassen Sie lange Kommentar-Threads mit einem Klick auf eine Schaltfläche zusammen - mit ClickUp AI

Übersetzung: Übersetzen Sie Inhalte in mehrere Sprachen und erleichtern Sie so die Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams und Zielgruppen

Diese Funktionen werden Ihr Arbeitsleben erleichtern, aber Sie können noch mehr erwarten. ClickUp AI befindet sich noch in der Anfangsphase, also bleiben Sie dran für spannende Entwicklungen.

Die Zukunft der KI liegt in unserer Hand

Es lässt sich nicht leugnen, dass KI sich durchgesetzt hat und keinen Bereich unberührt lassen wird. Während revolutionäre KI-Systeme für Schlagzeilen sorgen, dürfen wir nicht vergessen, dass die Zukunft der KI in unser aller Hand liegt.

Die Pioniere, die heute die KI-Innovation vorantreiben, wie diejenigen, die wir hier vorgestellt haben, schaffen lediglich die Voraussetzungen für das, was als nächstes kommt. Es liegt an uns allen, die KI mit Bedacht, ethisch und kreativ zu steuern, um ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Bleiben Sie also neugierig. Erforschen Sie weiterhin die Grenzen des Möglichen. Finden Sie neue Einsatzmöglichkeiten für KI-Werkzeuge, die der Welt mehr Freude, Gerechtigkeit und Selbstbestimmung bringen. Die einzige wirkliche Grenze ist die menschliche Vorstellungskraft.

Und wenn Sie schon dabei sind, probieren Sie ClickUp aus! Die KI-Funktionen in Kombination mit den zahlreichen Projektmanagement- und Kollaborations-Tools bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihr Arbeitsleben einfacher und produktiver zu gestalten. Ob Schreiben, Bearbeiten, mehrere anpassbare Vorlagen, verschiedene Ansichten oder Dashboards, ClickUp und seine KI werden Sie nicht enttäuschen. Melden Sie sich noch heute für ClickUp an!