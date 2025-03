Kostenlose Vorlagen für Stakeholder-Mapping in Excel für den Erfolg von Projekten

Effizientes Stakeholder-Management ist entscheidend für den Erfolg eines jeden Projekts. Denn alles - von der Festlegung der Projektziele bis zur Lieferung der Ergebnisse - hängt von der engagierten Beteiligung interner und externer Interessengruppen ab.

Die unterschiedlichen Rollen, Zinsen und Einflussmöglichkeiten der Stakeholder erschweren es den Projektmanagern jedoch, dieser Verantwortung gerecht zu werden. Glücklicherweise erleichtert die Vorlage einer Stakeholder-Karte den Umgang mit diesen Variablen.

Sie bietet eine klar definierte Struktur für die effektive Identifizierung, Analyse und Verwaltung von Stakeholdern.

Wir haben fünf sehr nützliche Vorlagen für die Stakeholder-Zuordnung in Excel und sechs weitere (nicht in Excel) aufgelistet, um die Stakeholder eines Projekts auf die gleiche Wellenlänge zu bringen.

Was macht eine gute Vorlage für eine Stakeholder-Karte aus?

Bevor wir in unsere Liste eintauchen, sollten wir herausfinden, was genau eine gute Stakeholder-Mapping-Vorlage ausmacht.

Hier sind einige Features einer guten Stakeholder Mapping Vorlage:

Stakeholder-Kategorisierung : Die Vorlage für die Stakeholder-Zuordnung sollte definierte Abschnitte zur Klassifizierung der verschiedenen Stakeholder enthaltenprojekt-Stakeholder basierend auf ihren Rollen, Zinsen, Prioritäten und ihrem Einfluss

: Die Vorlage für die Stakeholder-Zuordnung sollte definierte Abschnitte zur Klassifizierung der verschiedenen Stakeholder enthaltenprojekt-Stakeholder basierend auf ihren Rollen, Zinsen, Prioritäten und ihrem Einfluss Rollenklarheit : Es sollten Rollen und Verantwortlichkeiten zugewiesen werden, damit jeder informiert und verantwortlich ist

: Es sollten Rollen und Verantwortlichkeiten zugewiesen werden, damit jeder informiert und verantwortlich ist Analyse der Zinsen und des Einflusses : Für eine effektivestakeholder-Managementsollte die Vorlage Tools zur Bewertung der Interessen und des Einflusses der einzelnen Stakeholder enthalten, um eine gezielte Kommunikation zu ermöglichen

: Für eine effektivestakeholder-Managementsollte die Vorlage Tools zur Bewertung der Interessen und des Einflusses der einzelnen Stakeholder enthalten, um eine gezielte Kommunikation zu ermöglichen Omnichannel-Kommunikation : Die Vorlage für das Stakeholder-Mapping muss integrierte Eingabeaufforderungen und Kommunikationsformate für verschiedene Kanäle enthalten, um personalisierte Nachrichten zu erstellen, die auf die Präferenzen der Stakeholder abgestimmt sind

: Die Vorlage für das Stakeholder-Mapping muss integrierte Eingabeaufforderungen und Kommunikationsformate für verschiedene Kanäle enthalten, um personalisierte Nachrichten zu erstellen, die auf die Präferenzen der Stakeholder abgestimmt sind Risikoplanung: Sie sollte einen speziellen Space für die Risikoanalyse der Stakeholder enthalten, zusammen mit geeigneten Antworten für verschiedene Herausforderungen

Stakeholder-Karten-Vorlagen in Excel

Nachdem wir nun die Merkmale einer guten Vorlage für eine Stakeholder-Karte kennen, lassen Sie uns nun über das Tool sprechen.

Excel ist eine vielseitige und kostengünstige Plattform für vorlagen für Stakeholder-Karten . Besonders nützlich sind die Vertrautheit und die geringe Lernkurve, die es Projektmanagern ermöglichen, fast sofort loszulegen.

Hier ist unsere Liste mit fünf Vorlagen für Stakeholder-Mapping in Excel für externe und interne Stakeholder:

1. Stakeholder Karte Vorlage von ProjectManager

via ProjektManager Die Stakeholder Karte Vorlage von ProjectManager bietet den Projektbeteiligten eine visuelle Darstellung.

Mit dieser Karte können Sie die Stakeholder auf einem Raster abbilden, wobei die X-Achse den Grad des Einflusses und die Y-Achse den Grad des Interesses darstellt.

Anhand dieses Diagramms können Sie die wichtigsten Stakeholder auf einen Blick erkennen und ihnen Prioritäten zuweisen. Es hilft auch bei der Ausarbeitung von Kommunikationsplänen und der Zuweisung von Ressourcen.

Warum Sie es lieben werden

Organisieren Sie die Stakeholder visuell entlang einer Stakeholder-Matrix mit Einfluss und Zinsen

Identifizieren und priorisieren Sie die wichtigsten Stakeholder in verschiedenen Projektphasen

Erstellen Sie benutzerdefinierte Kategorien für unterschiedliche Ebenen der Stakeholder-Einbeziehung und -Kommunikation

Ideal für: Projekte, die Stakeholder-Management erfordern. Es kann Projektmanagern, die in den Bereichen IT, Bauwesen und Gesundheitswesen arbeiten, helfen, verschiedene Zinsen auszugleichen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die Pivottabellen von Excel, um Daten aus verschiedenen Blickwinkeln zu analysieren und benutzerdefinierte Berichte zu erstellen.

2. Stakeholder-Analyse Vorlage von ProjectManager

via ProjektManager Wie der Name schon sagt, ist der Vorlage für die Stakeholder-Analyse hilft bei der Identifizierung von Interessengruppen und deren Rollen, Verantwortlichkeiten und Einflussmöglichkeiten. Eine solche gründliche stakeholder-Analyse hilft dabei, die Motivationen der Stakeholder zu ermitteln und sich auf mögliche Konfliktbereiche vorzubereiten.

Unterteilen Sie damit das Projektteam in einzelne Stakeholder. Stellen Sie deren Zinsen den Ergebnissen gegenüber, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Unterbrechungen zu minimieren.

Warum Sie es lieben werden

Analysieren Sie die Erwartungen und Zinsen der Stakeholder und sorgen Sie für eine bessere Abstimmung

Nachverfolgung des Grads und der Häufigkeit des Engagements im Verlauf des Projekts

Maßgeschneiderte Aktionspläne je nach Rolle und Einfluss der Stakeholder

Ideal für: Komplexe Projekte, bei denen es entscheidend ist, detaillierte, rollenspezifische Erkenntnisse zu gewinnen, wie z. B. Projekte im Finanzdienstleistungssektor, Unternehmensinitiativen und im öffentlichen Sektor.

3. Stakeholder-Analyse und Kommunikationsplan von AxiaConsulting

via AxiaConsultingAxiaConsulting's Vorlage für Stakeholder-Analyse und Kommunikationsplan ist eine Zwei-in-Eins-Lösung, die Folgendes integriert stakeholder-Kommunikation und Analyse.

Das Projektteam kann damit den Einfluss und die Zinsen der externen Stakeholder bewerten und den Kommunikationsplan an ihre Präferenzen anpassen. Zu erledigen hat der Projektleiter die Möglichkeit, mit den Stakeholdern in Kontakt zu treten, auf Bedenken einzugehen und die Reaktionsfähigkeit zu wahren.

Warum Sie es lieben werden

Karte der Stakeholder basierend auf ihrem Einfluss und ihren Kommunikationsbedürfnissen

Nachverfolgung von Abfragen oder Bedenken der Stakeholder und zeitnahe Beantwortung derselben

Anpassung der Kommunikationsstrategien an die Zinsen der Stakeholder und Steigerung der Akzeptanz des Projekts

Ideal für: Branchen mit dynamischen Kommunikationsanforderungen, wie z. B. Marketing, Eventmanagement und Großserienfertigung, in denen alles von einer klaren, anpassungsfähigen Kommunikation abhängt.

💡 Pro-Tipp: Verwenden Sie bedingte Formatierung und Farbcodierung, um wichtige Informationen oder Trends hervorzuheben.

4. Stakeholder Advanced Analysis Vorlage von Goleansixsigma

über GoleansigmaGoleansigmas Vorlage für Stakeholder-Karten in Excel ist für eine tiefgreifende Analyse konzipiert. Sie verfügt über einen quantitativen Bewertungsmechanismus und ein Feature zur Kategorisierung, mit dem der Projektmanager Werte auf der Grundlage der Zinsen, des Einflusses und anderer kritischer Metriken der Stakeholder zuweisen kann.

Ein solcher datengesteuerter Ansatz fördert eine fundierte Entscheidungsfindung, ermöglicht Benchmarking zur Ermittlung von Trends und verbessert die Anpassungsfähigkeit von Projekten.

Warum Sie es lieben werden

Bewerten Sie die Stakeholder eines Projekts auf der Grundlage mehrerer Faktoren

Nachverfolgung von Änderungen über einen bestimmten Zeitraum, um mit den sich ändernden Anforderungen der Stakeholder Schritt zu halten

Segmentieren und kategorisieren Sie Stakeholder für eine bessere Priorisierung

Ideal für: Projekte, die eine quantitative und detaillierte Stakeholder-Analyse erfordern, wie sie in Projekten zur Prozessverbesserung und in datenzentrierten Projekten, die den Six-Sigma-Prinzipien folgen, häufiger vorkommen.

5. Stakeholder Register & RACI Matrix Vorlage von Templatelab

/via_ Templatelab Wenn Sie das Stakeholder-Management durch eine praxisnahe Projektsteuerung verbessern wollen, dann Templatelab's Vorlage für Stakeholder-Karten in Excel ist eine gute Wahl.

Sie bietet eine Mischung aus Stakeholder-Register und der RACI-Matrix (Responsible, Accountable, Consulted, Informed), die es den Teams ermöglicht, ihre Rollen und Verantwortlichkeiten nachzuverfolgen, die Verantwortlichkeit zu erhöhen und Verwirrung zu vermeiden.

Die Vorlage sorgt dafür, dass alle internen Stakeholder auf derselben Seite stehen und sich auf das gemeinsame Ziel zubewegen.

Warum Sie es lieben werden

Organisieren Sie das Stakeholder-Register anhand einer RACI-Matrix

Definieren Sie die Rollen und Verantwortlichkeiten der einzelnen Stakeholder, um die Zusammenarbeit zu verbessern und Überschneidungen zu vermeiden

Aktualisieren Sie die Rollen der Stakeholder im Laufe des Projekts, damit sich die Teams dynamisch anpassen können

Ideal für: Projekte mit mehreren internen Stakeholdern und rollenbasierten Anforderungen. Denken Sie an Projekte in den Bereichen Personalwesen, Beratung und Logistik, bei denen eine klare Rollenverteilung erforderlich ist.

Weiterlesen: 10 Vorlagen für die Projektsteuerung zur Verwaltung von Aufgaben Einschränkungen bei der Verwendung von Vorlagen für Stakeholder-Karten in Excel

Excel ist zwar ein praktisches Tool für die Stakeholder-Zuordnung, hat aber Grenzen, die die Effizienz und die Zusammenarbeit behindern können. Es ist nicht vergleichbar mit stakeholder-Management-Software .

Hier sind ein paar Bereiche, in denen sie im Vergleich dazu verblasst:

Beschränkte Visualisierung : Excel bietet das klassische Rasterformat von Zeilen x Spalten - und Diagramme, wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind. Dies unterstützt die intuitive Visualisierung kaum, wenn Sie mehrere Beteiligte haben, die jeweils komplexe Beziehungen und Einflüsse darstellen

: Excel bietet das klassische Rasterformat von Zeilen x Spalten - und Diagramme, wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind. Dies unterstützt die intuitive Visualisierung kaum, wenn Sie mehrere Beteiligte haben, die jeweils komplexe Beziehungen und Einflüsse darstellen Kein Support für Beziehungen zwischen Stakeholdern : Excel muss die Beziehungen oder Abhängigkeiten zwischen den wichtigsten Stakeholdern darstellen, die Hierarchien und Prioritäten beeinflussen können. Bei komplexen Projekten, bei denen sich die Beziehungen zwischen den potenziellen Stakeholdern im Laufe der Zeit entwickeln, ist das schwieriger

: Excel muss die Beziehungen oder Abhängigkeiten zwischen den wichtigsten Stakeholdern darstellen, die Hierarchien und Prioritäten beeinflussen können. Bei komplexen Projekten, bei denen sich die Beziehungen zwischen den potenziellen Stakeholdern im Laufe der Zeit entwickeln, ist das schwieriger Statische Stakeholder-Gruppen : Excel unterstützt keine dynamischen Aktualisierungen, wenn Sie Stakeholder gruppieren. Es ist daher nicht in der Lage, Echtzeitänderungen bei der Verwaltung von Stakeholdern und deren wechselnden Rollen und Verantwortlichkeiten zu berücksichtigen

: Excel unterstützt keine dynamischen Aktualisierungen, wenn Sie Stakeholder gruppieren. Es ist daher nicht in der Lage, Echtzeitänderungen bei der Verwaltung von Stakeholdern und deren wechselnden Rollen und Verantwortlichkeiten zu berücksichtigen Limitierte Analysen : Sicher, wir haben bereits fortgeschrittene Vorlagen für die Stakeholder-Analyse vorgestellt. Aber auch diese sind durch die analytischen Möglichkeiten der Plattform limitiert. Excel ist nicht für multidimensionale Analysen oder Bewertungssysteme optimiert, die für komplexe Analysen erforderlich sind, bei denen Sie Motivationen oder Auswirkungen berücksichtigen müssen

: Sicher, wir haben bereits fortgeschrittene Vorlagen für die Stakeholder-Analyse vorgestellt. Aber auch diese sind durch die analytischen Möglichkeiten der Plattform limitiert. Excel ist nicht für multidimensionale Analysen oder Bewertungssysteme optimiert, die für komplexe Analysen erforderlich sind, bei denen Sie Motivationen oder Auswirkungen berücksichtigen müssen Keine Nachverfolgung des Engagements: Die statischen Kartenvorlagen für die Stakeholder in Excel erschweren die Nachverfolgung von Änderungen des Einflusses oder der Zinsen. Dies erfordert manuelle Eingriffe zur Überwachung von Trends, zur Förderung des Engagements und zum rechtzeitigen Freigeben von Aktualisierungen

Die statischen Kartenvorlagen für die Stakeholder in Excel erschweren die Nachverfolgung von Änderungen des Einflusses oder der Zinsen. Dies erfordert manuelle Eingriffe zur Überwachung von Trends, zur Förderung des Engagements und zum rechtzeitigen Freigeben von Aktualisierungen Limitierte Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit bringt die Stakeholder in ein gemeinsames Boot, insbesondere die internen Stakeholder, die an dem Projekt arbeiten. Die begrenzten Features von Excel für die Zusammenarbeit erschweren die Teamarbeit und Effizienz und führen zu Problemen mit der Versionierung und Datensilos

Alternative Vorlagen für Stakeholder-Kartens

Trotz seiner zahlreichen Vorteile lässt Excel viel zu wünschen übrig. Hier ist ClickUp kommt zur Rettung.

Als vielseitiges Projektmanagement tool, bietet es fortschrittliche Features für die Zuordnung von Stakeholdern, die ein großes Upgrade darstellen.

Projektmanager erhalten eine dynamische Plattform mit reichhaltiger visueller Darstellung, Nachverfolgung des Engagements in Echtzeit, zentralisierten Karten der Stakeholder und integrierter Kommunikation für mühelose Verwaltung und Zusammenarbeit

Gleichzeitig haben Sie Zugriff auf mehrere hervorragende Vorlagen in Excel.

Hier finden Sie eine Vorschau auf einige der besten Vorlagen für Stakeholder-Karten auf ClickUp:

1. ClickUp Stakeholder Karte Vorlage

ClickUp Stakeholder Karte Vorlage

ClickUp Stakeholder Karte Vorlage ist ein visuelles tool zur Darstellung des Einflusses und der Zinsen der Stakeholder.

Mit einer intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche können Sie Stakeholder-Kategorien in Echtzeit zuweisen oder aktualisieren, damit Teams ihre Strategien entsprechend anpassen können.

Die resultierende Karte der Stakeholder auf einem dynamischen Whiteboard bietet einen klaren Überblick über die beteiligten Schlüsselakteure.

Warum Sie es lieben werden

Visualisieren Sie alle Ihre Stakeholder nach Prioritäten, Einflussstufen und Auswirkungen der Stakeholder

Aktualisieren oder reorganisieren Sie Stakeholder-Gruppen in Echtzeit und mit nur wenigen Klicks

Fördern Sie die Zusammenarbeit im Team mit Brainstorming-Sitzungen und einem interaktiven Stakeholder-Diagramm

Farbiger Code für Stakeholder, um Einblicke auf einen Blick zu erhalten

Ideal für: Schnelllebige Projekte mit vielen Beteiligten. Denken Sie an Projekte in den Bereichen Planung von Ereignissen, Öffentlichkeitsarbeit und Produktentwicklung, bei denen sich der Einfluss und die Interessen der Beteiligten dynamisch ändern können.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie das Feature zur Automatisierung von Aufgaben in ClickUp, um Erinnerungen für Check-Ins und Aktualisierungen von Stakeholdern einzustellen.

2. ClickUp Vorlage für Stakeholder-Listen

ClickUp Vorlage für Stakeholder-Liste

suchen Sie einen Plan für das Stakeholder-Management, der es Ihnen ermöglicht, detaillierte Angaben zu den Stakeholdern zu dokumentieren?_ Der ClickUp Vorlage für Stakeholder-Listen ist perfekt für Sie.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, alle am Projekt beteiligten Stakeholder mit ihren Rollen, Zinsen und Kommunikationspräferenzen aufzulisten. Sie eignet sich hervorragend für die Pflege eines Registers der Beteiligten und die Organisation von Informationen in einem leicht zu sortierenden/zu filternden Formular.

Warum Sie es lieben werden

Pflegen Sie ein aktuelles Stakeholder-Register mit durchsuchbaren Spalten

Kategorisieren Sie Ihre Stakeholder in hochgradig interessiert , interessiert und uninteressiert , um sie proaktiv anzusprechen

, und , um sie proaktiv anzusprechen Nachverfolgung von Metriken zum Stakeholder-Engagement und Kommunikationspräferenzen, um Interaktionen zu personalisieren

Bereiten Sie ein zentrales Repository für Stakeholder vor, das in Echtzeit aktualisiert wird, und geben Sie es für die Mitglieder des Teams frei

Ideal für: Große, abteilungsübergreifende Projekte wie Regierungsaufträge, gemeinnützige Kampagnen oder Unternehmensinitiativen.

3. ClickUp Stakeholder Analyse Matrix Vorlage

ClickUp Stakeholder-Analyse Matrix-Vorlage

Die Quadranten der Karte der Interessenvertreter in ClickUp's Stakeholder Analyse Matrix Vorlage sind in vier Abschnitte gegliedert: Zufrieden bleiben, Genau verwalten, Überwachen, und Informiert bleiben.

Zu erledigen ist mit der Matrix nicht nur die Verwaltung der Stakeholder, sondern auch die Verwaltung des Einflusses und der Zinsen der Stakeholder, um Erwartungen einzustellen, Prioritäten zu setzen, potenzielle Konflikte zu antizipieren und eine Engagementstrategie zu formulieren.

Die daraus resultierende Matrix bietet einen systematischen Rahmen, um die Ziele des Projekts mit den Bedürfnissen der Stakeholder in Einklang zu bringen, so dass jeder zum Gelingen des Projekts beiträgt stakeholder-Theorie !

Warum Sie es lieben werden

Visualisieren Sie Karten der Stakeholder als Funktion der Macht und der Zinsen der Stakeholder für ein besseres Verständnis

Karte der Stakeholder anhand von vier klar definierten Zielen für jede Stakeholder-Gruppe

Identifizierung von Stakeholdern mit hohem Einfluss und möglichen Konflikten in den frühen Phasen des Plans für das Projekt

Anpassung von Strategien während der Projektlaufzeit durch zeitnahe Kommunikation mit den Stakeholdern

Ideal für: Fälle, in denen eine detaillierte Stakeholder-Analyse entscheidend ist. Sie kann bei komplexen technischen Projekten, bei Projekten mit strategischen Partnerschaften oder bei politischen Entscheidungen, bei denen die Stakeholder direkten Einfluss auf die Ergebnisse haben, hilfreich sein.

4. ClickUp Stakeholder-Analyse Vorlage

ClickUp Vorlage für Stakeholder-Analyse

Wenn Sie auf der Suche nach einer umfassenden Vorlage für Stakeholder-Mapping sind, beenden Sie Ihre Suche mit der ClickUp Vorlage für Stakeholder-Analyse .

Sie ermöglicht es Ihnen, die individuellen Bedürfnisse und Anliegen jedes Stakeholders mit den Meilensteinen des Projekts oder den Anforderungen anderer Stakeholder zu kartieren. Mit diesen Erkenntnissen können Sie den Plan benutzerdefiniert gestalten und die Stakeholder effektiv priorisieren.

Warum Sie es lieben werden

Erkunden Sie die Rollen, Auswirkungen und Perspektiven der Stakeholder für ein proaktives Stakeholder-Management

Benutzen Sie benutzerdefinierte Pläne für die Einbindung von Stakeholdern in Abhängigkeit von den Phasen des Projekts, den Anliegen der Stakeholder und den grundlegenden Erwartungen

Richten Sie Rollen und Erwartungen auf ein klares Verständnis der Stakeholder-Dynamik aus

Farbige Codes für kritische Informationen, wie z. B. Prioritäten der Stakeholder, um auf einen Blick Einblicke zu erhalten

Ideal für: Projekte, die eine kontinuierliche Abstimmung mit den Stakeholdern erfordern, z. B. bei Projektstarts, Änderungsmanagement und Feedback-basierten Projekten.

💡 Profi-Tipp: Um eine maßgeschneiderte Analyse zu erhalten, verwenden Sie die Bewertungskriterien, um Faktoren zu berücksichtigen, die für Ihr Projekt spezifisch sind, wie Dringlichkeit, Einfluss oder mögliche Auswirkungen.

5. ClickUp Executive Projekt Status Vorlage

ClickUp Executive Projekt Status Bericht

Die ClickUp Vorlage für den Executive Project Status Report hat zwei primäre Rollen:

Erstens, alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten

Zweitens: Sicherstellen, dass das Projekt auf dem richtigen Weg ist

Zu erledigen ist die Nachverfolgung des Projekts, indem es einen Überblick über den Fortschritt gibt, der in der Projektcharta festgelegt ist. Diese Informationen werden dann für die leitenden Beteiligten freigegeben, die so zeitnah informiert werden und die Kommunikation vereinfachen.

Warum Sie es lieben werden

Definieren Sie spezifische Zeitleisten, Meilensteine und Risiken, die eine automatisierte Kommunikation mit den Beteiligten auslösen können

Geben Sie wichtige Projekt-Updates frei, um die Stakeholder auf dem Laufenden zu halten

Fassen Sie Projektrisiken und -fortschritte zusammen, um den Status des Projekts und bevorstehende Ereignisse zu verdeutlichen

Erstellen Sie prägnante und dennoch informative Ansichten über alle laufenden Aktivitäten

warum die Benutzer es lieben 🚀_

_Vor dem Einsatz von ClickUp verwendeten verschiedene Teams eine Vielzahl von Tools, was die Koordination erschwerte und bedeutete, dass Mitarbeiter, die in ein anderes Team wechselten, neue Produkte sowie neue Workflows erlernen mussten. ClickUp hat diese Probleme für uns gelöst und dazu beigetragen, betriebliche Silos aufzubrechen, indem es die teamübergreifende Arbeit erleichtert hat. Unsere Stakeholder - ob Kunden oder Management - können nun den Fortschritt der Arbeit schnell und einfach nachverfolgen, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen

phillip Storry, Senior System Administrator, Syzygy

Ideal für: Wichtige Projekte, die die Einbeziehung von Führungskräften und Top-Management erfordern. Zu den typischen Anwendungsfällen gehören Ereignisse in Unternehmen, strategische Partnerschaften und die Bereitstellung von Software auf Unternehmensebene.

Weiter lesen: 8 kostenlose Vorlagen für Projektchartas in Word, Excel & ClickUp

6. ClickUp PERT Diagramm Vorlage

ClickUp pert Diagramm

Die ClickUp PERT Diagramm Vorlage stellt die Zeitleisten und Abhängigkeiten von Projekten in einem visuellen Flussdiagramm dar.

Sein prozessorientiertes Design ermöglicht es Ihnen, verschiedene Phasen des Projekts effizient darzustellen, Abhängigkeiten hervorzuheben, Ressourcen zuzuweisen und Zeitleisten zu prognostizieren.

Diese Vorlage hilft Ihnen, Engpässe und Ineffizienzen frühzeitig zu erkennen, um Risiken zu mindern und das Projekt voranzutreiben.

Warum Sie es lieben werden

Demonstration komplexer Zeitleisten und Abhängigkeiten im Format eines Flussdiagramms

Erkennen Sie mögliche Rückschläge oder Verzögerungen aufgrund von Abhängigkeiten in verschiedenen Phasen des Projekts

Prognostizieren und optimieren Sie die Zeitleisten von Projekten, indem Sie den kritischen Pfad ermitteln

Effizientes Planen und Zuweisen von Ressourcen durch die Abfolge von Aufgaben

Ideal für: Große, mehrphasige Bau-, Ingenieur- und Softwareentwicklungsprojekte. Im Wesentlichen ist es für jedes zeitgebundene Projekt geeignet, das eine detaillierte Projektplanung und ein Abhängigkeitsmanagement beinhaltet und der Methode des kritischen Pfades folgt.

Mit ClickUp Stakeholder auf die selbe Seite bringen

Die Zuordnung von Stakeholdern ist ein entscheidender Bestandteil eines erfolgreichen Projekts, und die Auswahl der richtigen Vorlage für eine Stakeholder-Karte ist der Schlüssel zum Erfolg.

Sicher, Excel ist vertraut und einfach. Es gibt auch eine Auswahl an Vorlagen für Stakeholder-Karten in Excel, die für diese Aufgabe geeignet sind. Im Vergleich zu dem, was ClickUp zu bieten hat, sind diese jedoch unzureichend.

ClickUp ist durch seinen großen Bereich an Vorlagen für Stakeholder-Karten die ideale Wahl. Darüber hinaus erhalten Sie Tools zur Datenvisualisierung, Echtzeit-Analysen, datengesteuerte Frameworks und vieles mehr, um das Projekt von Anfang bis Ende am Laufen zu halten.

