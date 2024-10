8 kostenlose Vorlagen für Projektchartas für Projektmanager

Haben Sie sich jemals gefragt, warum manche Projekte so erfolgreich sind, während andere kaum in Gang kommen?

Das Geheimnis liegt oft am Anfang, bei einem Dokument, das vielleicht bescheiden erscheint, aber für den Erfolg entscheidend ist: die Projektcharta.

Stellen Sie sich vor, Sie stechen ohne Kompass in See: Das ist ein Projekt ohne Projektcharta.

Eine gut formulierte projektcharta gibt die Richtung vor und richtet Ihr Projektteam von Anfang an darauf aus.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen einige Vorlagen für Projektchartas vor, die Unternehmen wie das Ihre dabei helfen, die Komplexität des Projektmanagements zu bewältigen und Projekte effektiv durchzuführen. Lassen Sie uns gemeinsam den Kurs festlegen!

Was ist eine Projektcharta-Vorlage?

Eine Projektcharta ist ein formelles Dokument, das zur Definition des Umfangs, der Ziele und der Teilnehmer eines Projekts dient.

Projektcharta-Vorlagen sind voreingestellte Vorlagen, die Projektverantwortlichen und -managern helfen, schnell umfassende Chartas zu erstellen. Sie umreißen die Schlüsselelemente für die Festlegung klarer Projektziele, die Abgrenzung der Zuständigkeiten innerhalb des Projektteams und die Festlegung der Gesamtrichtung des Projekts.

Diese Vorlagen sind für die Projektplanung unerlässlich projektmanagement-Vorlagen helfen, die Abstimmung zwischen den Beteiligten, einschließlich des Projektmanagers, des Projektsponsors und der Teammitglieder, sicherzustellen.

Durch die Bereitstellung eines strukturierten Rahmens erleichtert eine Projektcharta-Vorlage die Ermittlung von Projektrisiken und die Klärung von Budgets, ressourcenplanung und Projektleistungen.

Sie dienen während des gesamten Projektmanagement-Lebenszyklus als Referenzdokument zur Verfolgung des Fortschritts, zur Steuerung der Erwartungen und zur Förderung eines gemeinsamen Verständnisses zwischen allen Beteiligten.

Projektcharta-Vorlagen bieten eine Möglichkeit, eine Projektcharta zu erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen. So können sich Teams auf die einzigartigen Aspekte ihres Projekts konzentrieren und gleichzeitig bewährte Projektmanagementpraktiken einhalten.

Was macht eine gute Projektcharta-Vorlage aus?

Eine gute Vorlage für eine Projektcharta bildet die Grundlage für das Management und die Durchführung eines Projekts. Sie enthält wichtige Elemente wie:

Umfassender Umfang, Zeitplan und Budget: Die Vorlage sollte die Grenzen dessen abstecken, was das Projekt abdecken wird und was nicht. Sie sollte auch den Projektverlauf von Anfang bis Ende darstellen, einschließlich wichtiger Meilensteine und finanzieller Überlegungen

Die Vorlage sollte die Grenzen dessen abstecken, was das Projekt abdecken wird und was nicht. Sie sollte auch den Projektverlauf von Anfang bis Ende darstellen, einschließlich wichtiger Meilensteine und finanzieller Überlegungen Gut definierte Projektziele und Hauptbeteiligte: Neben der Auflistung der Projektziele zeigt eine gute Vorlage auf, wie jedes Ziel mit den allgemeinen Unternehmenszielen zusammenhängt, und nennt alle Parteien, die an den Projektergebnissen beteiligt sind. Dies hilft, eine klare Sichtlinie von den individuellen Beiträgen zum Projekterfolg zu schaffen

Neben der Auflistung der Projektziele zeigt eine gute Vorlage auf, wie jedes Ziel mit den allgemeinen Unternehmenszielen zusammenhängt, und nennt alle Parteien, die an den Projektergebnissen beteiligt sind. Dies hilft, eine klare Sichtlinie von den individuellen Beiträgen zum Projekterfolg zu schaffen Klarheit über Ziele, Verantwortlichkeiten und Erwartungen: Eine gute Vorlage für eine Projektcharta stellt sicher, dass jedes Mitglied des Projektteams seine Rolle im größeren Ökosystem des Projekts versteht, wodurch eine gemeinsame Verantwortung für den Erfolg des Projekts gefördert wird

Eine gute Vorlage für eine Projektcharta stellt sicher, dass jedes Mitglied des Projektteams seine Rolle im größeren Ökosystem des Projekts versteht, wodurch eine gemeinsame Verantwortung für den Erfolg des Projekts gefördert wird Anpassung: Die Vorlage sollte leicht an die spezifischen Projektbedürfnisse angepasst werden können, wobei ein strukturiertes Format für die Konsistenz zwischen verschiedenen Projekten beibehalten wird

Außerdem muss sie Abschnitte enthalten für projektrisikominderung projektbudget, Zeitplan und Ergebnisse, um das Projektteam bei der Planung und Verfolgung des Fortschritts zu unterstützen.

Eine effektive Vorlage fördert die Abstimmung zwischen den Beteiligten, indem sie Rollen, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsfindung klar definiert.

8 kostenlose Vorlagen für Projektchartas zur Verwendung im Jahr 2024

Unter Berücksichtigung der oben genannten Merkmale haben wir die acht besten Charta-Vorlagen ausgewählt, die den Anforderungen aller Projektmanager gerecht werden. Nutzen Sie sie, um den Papierkram zu reduzieren und ein erfolgreiches Projekt zu planen und durchzuführen.

Hier ist unsere kuratierte Auswahl:

1. ClickUp Projekt Charta Vorlage

Definieren Sie Ihr Projekt mit klaren Zielen und Vorgaben mit ClickUp's Project Charter Template

Die ClickUp Projekt Charta Vorlage bietet einen strukturierten Ansatz für die Definition und das Management der Schlüsselkomponenten eines Projekts und sorgt für Klarheit und Abstimmung zwischen allen Beteiligten.

Die Vorlage ist anpassungsfähig und ermöglicht es Projektmanagern, das Dokument an die besonderen Anforderungen ihres Projekts anzupassen. Es hilft ihnen, präzise Ziele zu setzen, den Umfang abzugrenzen und Verantwortlichkeiten zuzuweisen

Hauptmerkmale

Nutzen Sie diese Vorlage, um Effektiv Aufgaben mit dem Projektumfang und den Geschäftszielen abzustimmen und sicherzustellen, dass jede Aktion direkt zu den übergeordneten Zielen beiträgt, während gleichzeitig alle überflüssigen Bemühungen eliminiert werden

mit dem Projektumfang und den Geschäftszielen abzustimmen und sicherzustellen, dass jede Aktion direkt zu den übergeordneten Zielen beiträgt, während gleichzeitig alle überflüssigen Bemühungen eliminiert werden Erstellen Sie robuste Zeitpläne und planen Sie Ressourcen effizienter. Die dynamische Planungsfunktion ermöglicht Anpassungen in Echtzeit, optimiert die Ressourcenzuweisung und stellt sicher, dass die Projektzeitpläne eingehalten werden

und planen Sie Ressourcen effizienter. Die ermöglicht Anpassungen in Echtzeit, optimiert die Ressourcenzuweisung und stellt sicher, dass die Projektzeitpläne eingehalten werden Engagieren Sie sich mit allen Beteiligten und bilden Sie einen Konsens. Durch das Festlegen klarer Erwartungen und die Sicherstellung der Abstimmung können die Benutzer den Weg für den Erfolg ihrer Projekte ebnen

Idealer Anwendungsfall

Diese Vorlage eignet sich besonders für Projektmanager und Teams, die Projekte in Angriff nehmen, die einen klaren Rahmen für die Durchführung und das Management erfordern. Sie ist von Vorteil, wenn Kommunikation und Abstimmung zwischen den Projektbeteiligten für den Projekterfolg entscheidend sind. Diese Vorlage herunterladen

2. ClickUp Programm Charta Vorlage

Skizzieren Sie den Umfang und die Ziele der Arbeit Ihrer Abteilung mit der ClickUp-Programm-Charta-Vorlage

Konzipiert für ein umfassendes Programm-Management, bietet die ClickUp-Programm-Charta-Vorlage ist wichtig für die Festlegung strategischer Projektziele und die Steuerung. Sie stellt sicher, dass alle Projekte innerhalb des Programms auf die übergeordneten Unternehmensziele abgestimmt sind.

Primäre Merkmale

Konsolidierung von Programmdetails - Ziele, Umfang, Zeitpläne - in einer rationalisierten, benutzerfreundlichen Oberfläche. Das vereinheitlichte Programm-Dashboard bietet eine umfassende 360-Grad-Ansicht für eine rasche und fundierte Entscheidungsfindung

bietet eine umfassende 360-Grad-Ansicht für eine rasche und fundierte Entscheidungsfindung Verbessern Sie die Interaktion mit den Stakeholdern mithilfe des strukturierten Kommunikationsrahmens dieser Vorlage. Die Vorlage enthält Werkzeuge und visuelle Hilfsmittel für einen klaren Dialog und eine Abstimmung, die über ein fortschrittliches Stakeholder-Kommunikationsportal erfolgen

dieser Vorlage. Die Vorlage enthält Werkzeuge und visuelle Hilfsmittel für einen klaren Dialog und eine Abstimmung, die über ein fortschrittliches Stakeholder-Kommunikationsportal erfolgen Erhalten Sie Zugang zu einer hochentwickelten Ressourcenoptimierungsmaschine. Die fortschrittlichen Algorithmen bieten einen Überblick über die Verteilung der Ressourcen auf die einzelnen Projekte, optimieren ihre Nutzung und prognostizieren den künftigen Bedarf

Idealer Anwendungsfall

Programmmanager und Organisationsleiter nutzen diese Vorlage am besten bei der Planung und Ausführung komplexer Programme, die mehrere Projekte umfassen, insbesondere bei Bauprojekten, im IT-Bereich und im Gesundheitswesen. Diese Vorlage herunterladen

3. ClickUp Alignment Chart Vorlage

Kategorisieren Sie die Zeichen oder Ideen mit ClickUp's Alignment Chart Template

Die ClickUp-Ausrichtungsdiagramm-Vorlage stellt sicher, dass Projektinitiativen mit den strategischen Geschäftszielen übereinstimmen, und fördert so einen einheitlichen Ansatz zur Erreichung des Unternehmenserfolgs.

Hauptmerkmale

Nutzen Sie die dynamische visuelle Schnittstelle der Vorlage, um die Projektaufgaben auf einfache Weise mit den strategischen Zielen abzugleichen und so die Klarheit und den Fokus zu verbessern

auf einfache Weise mit den strategischen Zielen abzugleichen und so die Klarheit und den Fokus zu verbessern Schnelles Erkennen und Ansprechen von Unterschieden zwischen Projektmaßnahmen und -zielen, Reduzierung des Risikos einer falschen Ausrichtung

Erhalten Sie wichtige Einblicke, die Ihnen helfen, Projekte zu priorisieren, die den größten Einfluss auf die wichtigsten Unternehmensziele haben

Idealer Anwendungsfall

Diese Vorlage ist besonders nützlich für strategische Planer, Projektmanager und Entscheidungsträger, die die Projekte der Abteilungen auf die strategische Vision der Organisation abstimmen wollen.

Sie ist sehr effektiv in Umgebungen, in denen die strategische Ausrichtung die Entscheidungsfindung vorantreibt, z. B. in Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und im Technologiesektor. Diese Vorlage herunterladen

4. ClickUp Beispiel Projektplan Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Planen Sie Ihr Projekt von Anfang bis Ende ganz einfach mit der ClickUp-Beispielprojektplanvorlage

Die ClickUp Beispiel Projektplan Vorlage ist ein sorgfältig ausgearbeitetes Instrument, das einen umfassenden Fahrplan für die Projektplanung und -durchführung bietet.

Es stattet Projektmanager mit einem robusten Rahmen aus, um Folgendes zu skizzieren projektphasen , Aufgaben, Meilensteine und Abhängigkeiten, was ein gründliches Verständnis des Projektverlaufs ermöglicht. Mit dieser Vorlage wird sichergestellt, dass alle Projektaspekte von Anfang bis Ende sorgfältig geplant und berücksichtigt werden.

Hauptmerkmale

Erstellen Sie einen umfassenden Projektfahrplan , der Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine enthält

, der Projektphasen, Aufgaben und Meilensteine enthält Nutzen Sie das Abhängigkeitsmanagement , um potenzielle Engpässe zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu Problemen werden

, um potenzielle Engpässe zu erkennen und zu beheben, bevor sie zu Problemen werden Mit der visuellen Meilensteinverfolgung der Vorlage können Sie den Fortschritt leicht verfolgen und sich auf die Ziele konzentrieren

Idealer Anwendungsfall

Diese Vorlage ist ideal für Projektmanager und Planungsteams, die einen detaillierten und umsetzbaren Plan zur Steuerung der Projektarbeit suchen. Sie ist besonders effektiv in Szenarien, die eine komplizierte Planung und Koordination von Aufgaben und Ressourcen erfordern, um sicherzustellen, dass die Projektmeilensteine rechtzeitig erreicht werden. Diese Vorlage herunterladen

5. ClickUp Projekt Tracker Vorlage

Diese Vorlage herunterladen

Gruppieren Sie Aufgaben in bestimmte Phasen und verfolgen Sie sie mit der ClickUp-Projektverfolgungsvorlage

Die ClickUp-Projekt-Tracker-Vorlage wurde entwickelt, um Teams eine dynamische und interaktive Möglichkeit zu bieten, den Projektfortschritt zu überwachen, Leistungen zu verfolgen und Zeitpläne effektiv zu verwalten.

Diese Vorlage ist ein leistungsfähiges Werkzeug zur Verfolgung des Status verschiedener Projektkomponenten, so dass Projektmanager und Teammitglieder informiert bleiben und umgehend auf Änderungen oder Herausforderungen reagieren können.

Hauptmerkmale

Sofortige Anzeige des Projektstatus, der Aufgaben und Meilensteine, um schnelle Anpassungen und Entscheidungen zu treffen

zu treffen Rationalisieren Sie die Lieferantenverfolgung und -verwaltung , um sicherzustellen, dass sie ihre Standards und Fristen einhalten

, um sicherzustellen, dass sie ihre Standards und Fristen einhalten Einfache Anpassung von Zeitplänen an Änderungen, um Projekte auf ihre Ziele auszurichten

Idealer Anwendungsfall

Diese Vorlage eignet sich ideal für Projektteams und -manager, die den Projektfortschritt und die zu erbringenden Leistungen genau überwachen müssen. Sie ist besonders vorteilhaft in schnelllebigen Umgebungen, in denen rechtzeitige Informationen und Flexibilität im Projektmanagement für den Erfolg entscheidend sind. Diese Vorlage herunterladen

6. Excel Projekt Charta Vorlage von ExcelShe

projektcharta Buchhaltungsvorlage über *[_ExcelShe]( https://excelshe.com/project-plan-templates/project-charter/)* Die Excel-Projektvorlage von ExcelShe bietet einen vielseitigen und detaillierten Rahmen für die Definition des Umfangs, der Ziele und der Ergebnisse eines Projekts. Sie wurde entwickelt, um wesentliche Projektinformationen zu erfassen, einschließlich Projektname, Manager, Organisation, Projektsponsor und die wichtigsten Rollen der Stakeholder.

Diese Vorlage ermöglicht einen umfassenden Überblick über Projektziele, Produktbeschreibungen, In-Scope- und Out-of-Scope-Elemente, kritische Erfolgsfaktoren, Annahmen, Einschränkungen und Meilensteine auf höchster Ebene.

Primäre Merkmale

Verschaffen Sie sich einen allumfassenden Überblick über das Projekt, von den Zielen bis zu den Ausführungsstrategien, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis haben

über das Projekt, von den Zielen bis zu den Ausführungsstrategien, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Verständnis haben Setzen Sie klare Grenzen , um ein Ausufern des Projektumfangs zu verhindern, damit das Projekt fokussiert und überschaubar bleibt

, um ein Ausufern des Projektumfangs zu verhindern, damit das Projekt fokussiert und überschaubar bleibt Festlegung von wichtigen Meilensteinen und Strukturierung des Zeitplans, um wichtige Erfolge zu markieren und das Arbeitstempo zu steuern

Idealer Anwendungsfall

Diese Vorlage ist praktisch für Projektmanager und Teams, die einen detaillierten und strukturierten Ansatz für die Projektplanung in Excel benötigen. Sie eignet sich für viele Projekte, von kleinen Initiativen bis hin zu groß angelegten Operationen, und bietet einen klaren Weg für die Projektausführung und -steuerung. Diese Vorlage herunterladen

7. Projekt-Charta Vorlage von Template.Net

Projektcharta-Vorlage über Vorlage.net Die Template.net Projektcharta-Vorlage ist ein hochentwickeltes, professionell gestaltetes Dokument, das den Prozess der Erstellung detaillierter Projektchartas rationalisiert.

Mit einem modernen, professionellen Design versehen, stellt diese Microsoft Word-Vorlage sicher, dass Projektmanager mühelos umfassende Projekt-Chartas erstellen können. Sie hilft auch dabei, die Markenkonsistenz in allen Dokumenten aufrechtzuerhalten und erleichtert gleichzeitig ein effizientes Projektmanagement.

Hauptmerkmale

Stellen Sie sicher, dass kein Detail ausgelassen wird, indem Sie alle wesentlichen Elemente für eine umfassende Projektplanung und -durchführung abdecken

und -durchführung abdecken Passen Sie das Dokument mit benutzerfreundlichen Anpassungsoptionen an spezifische Projektanforderungen an

an spezifische Projektanforderungen an Erzielen Sie eine konsistente Markenidentität für alle Projektdokumente mit einem einheitlichen Designansatz

für alle Projektdokumente mit einem einheitlichen Designansatz Verbessern Sie die Lesbarkeit und die Projektpräsentation mit einem modernen, professionellen Design, das für verschiedene Branchen geeignet ist

Idealer Anwendungsfall

Diese Vorlage eignet sich ideal für Projektmanager und -teams in verschiedenen Branchen, die ein zuverlässiges und effizientes Werkzeug für die Erstellung detaillierter Projektchartas suchen. Sie ist besonders vorteilhaft für Organisationen, die eine professionelle Projektdokumentation erstellen möchten. Diese Vorlage herunterladen

8. Projektcharta PowerPoint Vorlage von PowerSlides

PPT-Vorlage über Power Slides Die Projektcharta PowerPoint-Vorlage von PowerSlides ist ein dynamisches und visuell ansprechendes Toolkit für Projektmanager zur Präsentation des Umfangs, der Ziele und der Rollen der Beteiligten eines Projekts. Dieses PowerPoint-Vorlagenpaket enthält einen Satz von acht Folien, die mit Infografiken, Diagrammen und Tabellen angereichert sind und einen umfassenden Überblick über ein Projekt in einem verständlichen Format bieten.

Hauptmerkmale

Verwenden Sie Icons und Metaphern, um den Prozess der Projekterkundung und des Projektmanagements in einem visuellen Überblick anschaulich darzustellen

anschaulich darzustellen Greifen Sie auf Folien zu, die für die Darstellung von Projektbudgets, Teamstrukturen, Meilensteinen und Übersichten entwickelt wurden, um sicherzustellen, dass alle kritischen Elemente umfassend abgedeckt sind

Veranschaulichen Sie den Projektfortschritt und die Budgetierung mit bearbeitbaren Diagrammen und Tabellen, wie z. B. Tabellendiagrammen und runden Fortschrittsbalken

Idealer Anwendungsfall

Diese Vorlage ist eine hervorragende Ressource für Projektmanager, Unternehmensleiter, Ingenieure und Universitätsprofessoren, die mit der Projektplanung befasst sind, standardisierung von Geschäftsprozessen oder als Dozent für akademische Kurse über Projektmanagement.

Es ist vorteilhaft für die Beschreibung neuer Produktionslinien, Geschäftsprozesse oder akademischer Projekte, da es eine klare und ansprechende Präsentation der Projektgrundlagen bietet. Diese Vorlage herunterladen

Mit ClickUp zum Projekterfolg

Der Unterschied zwischen Erfolg und Stagnation hängt oft von der Klarheit und der Richtung ab, die zu Beginn vorgegeben wird. Die Vorlage für eine Projektmanagement-Charta ist eine Blaupause, die Teams durch die Komplexität der Projektplanung führt. Von der Festlegung klarer Ziele und Verantwortlichkeiten bis hin zu sicherstellung der Abstimmung mit den Beteiligten und die Festlegung realistischer Zeitpläne sind diese Vorlagen ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Projektmanager.

ClickUp, eine der besten Projektmanagement-Tools macht die Projektplanung mit seinen anpassbaren Vorlagen für Projektchartas für verschiedene Projekttypen und Managementstile stressfrei. Ganz gleich, ob Sie eine kleinere Initiative leiten oder ein umfassendes Programm steuern, die Vorlagen von ClickUp bieten die Struktur und Flexibilität, die Sie benötigen, um Ihre Projekte sicher zu starten.

Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung Ihres Projektplans und stellen Sie mit ClickUp die Weichen für Ihren Erfolg. Entdecken Sie ClickUp's Project Charter Template und erfahren Sie, wie es Ihr Projektmanagement verändern wird. Kostenlos anmelden heute!