Vereinfachen Sie Ihr Auditverfahren: Die besten Vorlagen für Auditpläne für 2025

Jedes Geschäft muss heute bestimmte Vorschriften und Compliance-Anforderungen erfüllen, um nachhaltig zu wachsen. Daher führen Unternehmen regelmäßig Prüfungen durch, um die Konsistenz zu gewährleisten und die Rechenschaftspflicht zu wahren.

Audits sind untrennbar mit jedem Geschäft verbunden, erfordern aber einen sorgfältig ausgearbeiteten Plan, der alles von den Auditverfahren bis hin zu Zeitleisten und Berichterstellung abdeckt.

Zuverlässige Vorlagen für Auditpläne bieten Teams und Fachleuten aus allen Branchen eine Grundlage für die Arbeit, die Unsicherheiten verringert und jeden Schritt zielgerichtet gestaltet.

Eine Vorlage für einen Audit-Plan ist auf die praktischen Bedürfnisse der Prüfer abgestimmt. Es handelt sich um eine vorgefertigte Struktur, die Informationen organisiert, Ziele verdeutlicht und hilft, Versäumnisse zu vermeiden.

Dieser Artikel befasst sich mit verschiedenen Arten von Vorlagen für Prüfungspläne, die den unterschiedlichen Prüfungsanforderungen gerecht werden. Fangen wir an!

Was sind Vorlagen für Auditpläne?

Eine Vorlage für einen Auditplan ist eine vorgefertigte Gliederung, die das Auditprogramm organisiert und leitet. Betrachten Sie sie als eine Blaupause für Ihr Audit, die Ihnen eine klare Struktur vorgibt.

Sie umfassen wesentliche Bereiche wie die Prüfungsziele, den Umfang der zu prüfenden Maßnahmen, die zu befolgenden Verfahren und die Zeitleisten für die einzelnen Phasen. Diese Vorlagen eignen sich sowohl für interne als auch für externe Prüfer.

Sie fragen sich, warum Sie eine Vorlage für einen Auditplan verwenden sollten? Nun, sie hilft Ihnen, Zeit zu sparen, indem sie Ihnen einen Ausgangspunkt bietet. So müssen Sie nicht jedes Mal einen Auditplan von Grund auf neu erstellen.

Zum anderen stellen Sie damit sicher, dass Sie alles Notwendige abdecken, von den Risiken bis zur Dokumentation.

Weitere Vorteile sind:

Verbesserte Rechenschaftspflicht

Bessere Einhaltung von Branchenstandards und Vorschriften

Verbessertes Management von Risiken und Schadensbegrenzung

Ob Sie an einer IT-Konformitätsprüfung finanzprüfung, einhaltung von Projekten oder einer internen Überprüfung, hilft Ihnen eine Vorlage für einen Audit-Plan, sich zu konzentrieren und zu organisieren.

Weiterlesen: Behalten Sie den Überblick über Ihre Compliance mit die 10 besten Tools für das Compliance-Management .

Was macht eine gute Vorlage für einen Audit Plan aus?

Hier sind einige Dinge, auf die Sie bei der Auswahl einer guten Vorlage für einen Prüfungsplan achten sollten:

Flexibilität: Eine effiziente Vorlage passt sich an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation an. Sie sollte sich nahtlos an Branchenvorschriften und interne Richtlinien anpassen

Eine effiziente Vorlage passt sich an die spezifischen Bedürfnisse Ihrer Organisation an. Sie sollte sich nahtlos an Branchenvorschriften und interne Richtlinien anpassen Zusätzliche Berichterstellung: Eine gute Vorlage sollte sich gut mit anderen relevanten Dokumenten kombinieren lassen. Instanzen, die Sie möglicherweise einbeziehen müssen, sind zum Beispielvorlagen für Incident-Berichte zur Nachverfolgung von Problemen, die während des Audits auftauchen

Eine gute Vorlage sollte sich gut mit anderen relevanten Dokumenten kombinieren lassen. Instanzen, die Sie möglicherweise einbeziehen müssen, sind zum Beispielvorlagen für Incident-Berichte zur Nachverfolgung von Problemen, die während des Audits auftauchen Ziele und Umfang: Die Vorlage sollte klare Ziele bieten, die erklären, was mit dem Audit erreicht werden soll, und festlegen, welche Bereiche, Abteilungen oder Prozesse im Rahmen des Audits überprüft werden sollen

Die Vorlage sollte klare Ziele bieten, die erklären, was mit dem Audit erreicht werden soll, und festlegen, welche Bereiche, Abteilungen oder Prozesse im Rahmen des Audits überprüft werden sollen Zeitleiste und Meilensteine: Bei Audits ist die Zeitleiste alles. Die besten Vorlagen gliedern die Aufgaben mit Zeitleisten und Meilensteinen, so dass Sie den Fortschritt von Anfang bis Ende verfolgen können.

Bei Audits ist die Zeitleiste alles. Die besten Vorlagen gliedern die Aufgaben mit Zeitleisten und Meilensteinen, so dass Sie den Fortschritt von Anfang bis Ende verfolgen können. Zuweisung von Verantwortlichkeiten: Suchen Sie nach Vorlagen, die Ihnen dabei helfen, die Verantwortlichen für die verschiedenen Prüfungsaktivitäten zu bestimmen, einschließlich der Prüfer und anderer beteiligter Mitglieder des Teams

Suchen Sie nach Vorlagen, die Ihnen dabei helfen, die Verantwortlichen für die verschiedenen Prüfungsaktivitäten zu bestimmen, einschließlich der Prüfer und anderer beteiligter Mitglieder des Teams Dokumentation: Die Vorlage sollte auch einen Abschnitt zur Nachverfolgung von Feststellungen, Nachweisen und unterstützenden Dokumenten während des gesamten Auditprozesses enthalten

Die Vorlage sollte auch einen Abschnitt zur Nachverfolgung von Feststellungen, Nachweisen und unterstützenden Dokumenten während des gesamten Auditprozesses enthalten Berichterstattung: Suchen Sie nach Vorlagen, die detailliert beschreiben, wie die Ergebnisse der Prüfung präsentiert werden sollen, einschließlich Formate und Verteilungsmethoden

Weiterlesen: die 10 besten Vorlagen für die Projektverwaltung

10 beste Vorlagen für Audit Pläne

Obwohl Audits für alle Geschäfte obligatorisch sind, sind nicht alle Vorlagen für Auditpläne gleich aufgebaut!

Aber keine Sorge - wir haben die Arbeit für Sie erledigt. Hier sind die 10 besten Vorlagen für Auditpläne, die alle Ihre Anforderungen an ein Audit erfüllen, unabhängig von Ihrer Branche.

1. ClickUp Audit Plan Vorlage

Audit Plan

Die Audit Plan Vorlage von ClickUp dient als Blaupause für die Organisation jedes Teils Ihres Audits. Die Karte zeigt auf, was zu erledigen ist, wann und von wem - damit Sie nicht auf halbem Weg stehen bleiben.

Es hilft Ihnen, schnell einen umfassenden Plan für die Prüfung zu erstellen, Ihre Dokumente zu organisieren und Risikobereiche bei der Durchführung von Konformitätsprüfungen leicht zu erkennen.

Die Vorlage für den Auditplan beginnt mit den Zielen - also dem, was Sie erreichen wollen - und geht dann zum Umfang über, in dem Sie genau festlegen, welche Bereiche oder Prozesse Sie auditieren werden.

Darüber hinaus können Sie alles in überschaubare Aufgaben aufteilen und deren Planung, Durchführung und Abschluss nachverfolgen.

Mit dieser Vorlage verfügen Sie über eine gründliche, gut dokumentierte Aufzeichnung aller Auditverfahren, so dass Sie sich unbesorgt auf Bereiche mit hoher Priorität konzentrieren können.

Ideal für: Teams, die einen strukturierten Ansatz für ihre Audits entwickeln möchten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die Ansicht "Kalender", um die Vorlage zu öffnen und zu prüfen, was zu erledigen ist und in welcher Zeitleiste. So stellen Sie sicher, dass Sie nichts vergessen und alle Ihre Termine einhalten. 📆

2. ClickUp Audit-Programm-Vorlage

ClickUp Audit-Programm-Vorlage

Eine fortgeschrittenere Version der vorherigen Vorlage, die Audit-Programm-Vorlage von ClickUp, ist ideal für die Einstellung eines detaillierten, schrittweisen Prozesses für Ihr Audit.

Sie hilft Ihnen nicht nur bei der Erstellung eines umfassenden Auditplans, sondern führt Sie auch durch jede Aufgabe, einschließlich der Entwicklung einer Zeitleiste, der Identifizierung von Risiken und der Berichterstellung über Ihre Ergebnisse. Das macht die Navigation durch den Auditprozess einfacher und organisierter.

Die Vorlage für den Auditplan ist flexibel genug, um verschiedene Arten von Audits zu berücksichtigen, so dass Sie sie leicht an Ihre Branche oder Ihren Schwerpunktbereich anpassen können. Ganz gleich, ob Sie sich in eine Überprüfung der Einhaltung von Vorschriften oder eine Finanzprüfung stürzen, mit dieser Vorlage läuft alles reibungslos ab.

Betrachten Sie diese Vorlage als Ihren allumfassenden Leitfaden für einen reibungslosen Ablauf der Prüfung von Anfang bis Ende. Mit dieser Karte haben Sie eine klare Vorstellung davon, wo Sie sich im Prozess befinden, was als Nächstes ansteht und wo mögliche Hindernisse liegen.

Ideal für: Teams, die ihre Audit-Prozesse Schritt für Schritt planen.

Pro-Tipp: Teilen Sie das Auditprogramm in einzelne Aufgaben auf und weisen Sie den Mitgliedern Ihres Teams bestimmte Verantwortlichkeiten zu. Geben Sie diese Vorlage für Ihre Teammitglieder frei, damit alle vom ersten Tag an genau wissen, was sie zu erledigen haben.

3. ClickUp Audit-Richtlinien-Vorlage

ClickUp Audit-Richtlinie

Audit-Richtlinien sind das Geheimnis erfolgreicher Audits. Sie bieten einen Rahmen, der sicherstellt, dass Audits effizient, umfassend und ohne Verstöße durchgeführt werden.

Die Erstellung eines Dokuments zur Prüfungspolitik ist jedoch zeitaufwändig. ClickUp's Audit Policy Vorlage nimmt Ihnen die Arbeit ab und stellt sicher, dass Sie eine umfassende Richtlinie erhalten, die alle Ihre Bedürfnisse abdeckt.

Sie ist Ihre erste Anlaufstelle für die Erstellung klarer Richtlinien und Verfahren für Auditprozesse. Mit ihr legen Sie die wichtigsten Grundsätze, Ziele und Standards fest und halten alles an einem zentralen Ort fest, auf den alle zuständigen Personen leicht zugreifen können.

Die Vorlage vereinfacht auch die Kommunikation zwischen den Beteiligten und hilft bei der Erstellung von Berichten für das Compliance-Management.

Die Vorlage enthält Abschnitte zu den Verfassern, dem Datum, der Zusammenfassung, dem Zweck, dem Umfang und den Zielen des Audits. Darüber hinaus stellt der Abschnitt Verzichtserklärung zur Auditpolitik sicher, dass Ihr Prüfer die Richtlinie gelesen und verstanden hat, bevor er offiziell mit der Arbeit beginnt.

Ideal für: Organisationen, die ihre Prüfungsrichtlinien und -standards festlegen wollen.

💡 Profi-Tipp: Überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Audit-Richtlinie regelmäßig, um alle wesentlichen Änderungen der Vorschriften oder internen Praktiken zu berücksichtigen. So bleibt alles relevant und effektiv für Ihr Team.

4. ClickUp Business Audit Doc Vorlage

ClickUp Business Audit Doc Vorlage

Die Verwaltung eines Business Audits fühlt sich oft überwältigend an, aber ClickUp's Business Audit Dokument Vorlage macht es zu einem Kinderspiel. Diese vollständig anpassbare und anfängerfreundliche Vorlage führt Sie durch die Prüfung und stellt sicher, dass Sie alle Grundlagen abdecken.

Mit dieser Vorlage für einen Audit-Plan wird die Identifizierung und Dokumentation potenzieller Risiken zum Kinderspiel, und die Nachverfolgung wesentlicher Elemente wie Audit-Ergebnisse und Berichterstellungen ist ein Kinderspiel.

Der Abschnitt Prüfungsergebnisse der Vorlage enthält außerdem eine vorgefertigte Tabelle, in die Sie die zu prüfenden Elemente eintragen können, sodass Sie leicht den Überblick behalten.

Dank der klaren Struktur für die Dokumentation von Nachweisen und Beobachtungen können Sie leicht auf wichtige Informationen verweisen.

Und was noch? Es ist perfekt, wenn Sie bestehende Prozesse analysieren und verbessern wollen. Sobald Sie die Verbesserungsbereiche identifiziert haben, verwenden Sie vorlagen für die Prozessverbesserung um sie zu dokumentieren und umzusetzen.

Ideal für: Kleine bis mittelgroße Geschäfte, die ein flexibles Dokument für umfassende Audits benötigen.

Weitere Informationen: Erfahren Sie, wie Sie audit-Protokolle für eine bessere Einhaltung der Vorschriften.

5. ClickUp Vorlage für Unternehmensaudits

Vorlage für Corporate Audits

Wenn Sie sich schon einmal mit den Feinheiten einer Unternehmensprüfung beschäftigt haben, wissen Sie, wie viele Details Sie auf einmal verwalten müssen. Die Corporate Audits Vorlage von ClickUp vereinfacht diesen Prozess und macht es für Geschäfte einfach, die Vorschriften einzuhalten und alles transparent zu halten.

Mit dieser Vorlage verfolgen Sie alle notwendigen Elemente Ihres Audits, von der Planung bis zur Berichterstellung. Die vier benutzerdefinierten Ansichten beschleunigen Ihren Prüfungsprozess und gewährleisten gleichzeitig Genauigkeit und Qualität.

Fügen Sie beispielsweise das Prüfungsbudget in der vorgefertigten Ansicht des Prüfungsbudgets hinzu, überprüfen Sie den Zeitplan des Kunden und planen Sie mit der Ansicht des Kundenzeitplans, wann Sie den nächsten Kunden befragen werden, und verwenden Sie die vorgefertigten Fragen für das Prüfungsgespräch, um die Vorgespräche in der Ansicht des Prüfungsgesprächs zu erledigen.

Dank der anpassbaren Features können Sie die Software an die Bedürfnisse Ihrer Branche anpassen, so dass Sie stets mit den gesetzlichen Vorschriften in Einklang stehen.

Ideal für: Größere Organisationen, die komplexe Unternehmensprüfungen durchführen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die Listenansicht, um Ihre Aufgaben in verschiedene Phasen zu unterteilen, z. B. Auswahl, Planung, Durchführung, Berichterstellung und Nachbereitung. Legen Sie Prioritäten für die Aufgaben fest, wählen Sie die Prüferstufe aus, fügen Sie abrechenbare Stunden hinzu und aktualisieren Sie die geleisteten Stunden.

6. ClickUp Internes Audit Formular Vorlage

ClickUp Internes Audit Formular

Effiziente Teams, effektive Prozesse und solide Projekte sind der Schlüssel zum erfolgreichen Geschäft. Doch wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Prozesse auf dem neuesten Stand sind? Die Antwort liegt in der Innenrevision.

Die Verwaltung interner Audits kann schwierig sein, vor allem wenn es um die vielen Details geht. Hier kommt die Internes Audit Formular Vorlage von ClickUp ist sehr nützlich.

Sie bietet eine zusammenfassende Liste von Überlegungen für den täglichen Betrieb. Es zentralisiert Prüfungsformulare, visualisiert KPIs (Key Performance Indicators) und sorgt dafür, dass Ihr Team die Ziele der Compliance einhält.

Die Vorlage bewertet außerdem objektiv Ihre internen Prozesse und hilft Ihnen, Abweichungen zwischen tatsächlichen und erwarteten Abläufen sowie verbesserungswürdige Bereiche zu erkennen.

Mit benutzerdefinierten Ansichten, wie z. B. "Muss beachtet werden" und "Zusammenfassung", ermöglicht die Vorlage die Kategorisierung der Arbeit und gewährleistet einen reibungslosen Ablauf der internen Prüfung.

Ideal für: Teams, die regelmäßig interne Audits durchführen.

Pro-Tipp: Verwenden Sie die Liste Bedarf an Aufmerksamkeit, um die Leistung der Abteilungen in den vergangenen Quartalen zu überprüfen. So können Sie feststellen, ob Ihre Mitarbeiter mehr Schulungen benötigen.

7. ClickUp Vorlage für Prozessaudit und -verbesserung

clickUp-Vorlage für Prozessaudit und -verbesserung

Unabhängig von Ihrem Business ist es für Ihren Erfolg entscheidend, Ihre Prozesse im Griff zu haben. Die Vorlage für Prozessaudit und -verbesserung von ClickUp hilft Ihnen bei der Bewertung und Optimierung Ihrer Abläufe.

Diese Vorlage führt Sie durch die Bewertung Ihrer aktuellen Prozesse und stellt fest, was funktioniert und was ein kleines Upgrade vertragen könnte.

Mit der Vorlage können Sie alles erledigen, von der Dokumentation der aktuellen Arbeitsabläufe und der Ermittlung von Bereichen, die optimiert werden müssen, bis hin zum Planen, wie die Dinge reibungsloser ablaufen können!

Sie bietet eine Prozessanalyseliste, eine CATWOE-Analyseliste, eine Modellkonzeptionsliste und eine Änderungsmanagementliste, die Ihnen helfen, die verschiedenen Aspekte Ihres Audits zu verwalten. In der Liste für das Änderungsmanagement können Sie zum Beispiel alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Änderungsmanagement auflisten.

Ideal für: Teams, die bestehende Prozesse verbessern und verfeinern wollen.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie die CATWOE-Analyseliste, um die Perspektiven der Stakeholder zu überprüfen und sicherzustellen, dass sie mit den Perspektiven des Geschäfts übereinstimmen.

8. ClickUp Checkliste für interne Audits Vorlage

ClickUp Checkliste für interne Audits Vorlage

Eine Checkliste macht den Unterschied bei der Durchführung eines internen Audits aus. Die Checkliste für interne Audits Vorlage von ClickUp vereinfacht den Prozess, indem sie klar umreißt, was zu erledigen ist, und sicherstellt, dass nichts übersehen wird.

Die Vorlage stellt sicher, dass Sie einen detaillierten Prüfpfad erhalten, der für interne und externe Überprüfungen nützlich ist. Sie hilft auch bei der Erstellung und Dokumentation von Prozessen, damit künftige Audits einheitlich sind.

Die Checkliste umfasst allgemeine Anforderungen, Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien, Planung, Umsetzung, Betrieb, Kontrolle und Managementbewertung.

Verfolgen Sie den Fortschritt Ihrer Audits mit benutzerdefinierten Status wie Abgeschlossen, Interne Überprüfung, Blockiert, In Bearbeitung und Zu erledigen. So können Sie genau sehen, wo jede Aufgabe steht und was als nächstes zu tun ist.

Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder wie Aktionsplan, Aufwand, Beweise, Audit Score und Grundursache, um Ihre Aufgaben zu kategorisieren und zu organisieren.

Mit Ansichten wie Verbesserungsmöglichkeiten, Zusammenfassung und Nichtkonformität haben Sie einen klaren Überblick über Ihre Prozesse und können die Dinge einfach in Gang bringen.

Ideal für: Teams, die eine praktische Checkliste für die Durchführung von Audits bevorzugen.

Weiterlesen: Governance gilt nicht nur für betriebliche Prozesse, sondern auch für das Personalmanagement. Verwenden Sie diese 15 kostenlose Vorlagen für die jährliche Mitarbeiterbeurteilung um faire Beurteilungen zu gewährleisten.

9. ClickUp Aufgabenvorlage für Lieferantenaudits

vorlage für einen Plan für Lieferantenaudits

Lieferanten machen oft einen großen Teil Ihres Kontos aus business-Ausgaben .

Im heutigen Business-Umfeld ist es wichtiger denn je, sicherzustellen, dass Ihre Lieferanten Ihre Standards erfüllen. ClickUp's Vorlage für Aufgaben im Lieferantenaudit hilft Ihnen bei der Bewertung.

Die Vorlage ermöglicht es Ihnen, Auditaufgaben schnell und einfach zu erstellen. Aufgaben wie die Einladung Ihrer Team-Mitglieder und die Zuweisung von Aufgaben mit Fälligkeitsdaten für maximale Effizienz waren noch nie so einfach. Mit dieser Vorlage können Sie Ihre Informationen zum Lieferantenaudit in einem leicht zugänglichen Dokument organisieren.

Die Vorlage deckt außerdem alle wichtigen Aspekte eines Lieferantenaudits ab, von der Prüfung der Einhaltung der Vorschriften bis hin zu Qualitäts- und Leistungsbewertungen, damit Ihnen nichts entgeht.

Ideal für: Unternehmen, die die Leistung und Einhaltung von Vorschriften bei ihren Lieferanten bewerten möchten.

Weiterlesen: Überprüfen und präsentieren Sie die Ergebnisse Ihrer Projekte mit dem beste kostenlose Vorlagen für Wirkungsberichte .

10. ClickUp Vorlage für Lieferantenaudits

ClickUp Vorlage für Lieferantenauditplan

Eine weitere Vorlage zur Verwaltung Ihres Lieferantenaudits ist ClickUp's Vorlage für Lieferantenaudits, die Sie bei der Bewertung der Leistung, der Einhaltung und der Qualitätsstandards von Lieferanten unterstützt.

Verwenden Sie diese Vorlage, um die Leistung zu dokumentieren und ein klares Verständnis der Schlüsselverfahren zu erhalten. Anhand dieser Informationen können Sie Risiken, Chancen und Pläne zur Verbesserung mit Ihren Lieferanten besprechen.

Die Vorlage bietet drei Maßstäbe für den Erfolg: Einhaltung der Vorschriften, teilweise Einhaltung der Vorschriften und Nichteinhaltung der Vorschriften. Auf der Grundlage dieses Ergebnisses können Sie Empfehlungen zur Verbesserung der Angebote Ihrer Lieferanten hinzufügen.

Die Vorlage enthält auch eine Liste von Dingen, die Sie überprüfen müssen. Zum Beispiel gehören zu Produktdesign und -entwicklung Aufgaben wie Prüfgeräte und eine F&E-Einrichtung.

Ideal für: Geschäfte, die die Einhaltung von Vorschriften, die Qualität und die Gesamtleistung dokumentieren möchten, um klare und einheitliche Lieferantenbewertungen zu erhalten.

💡 Profi-Tipp: Am Ende Ihres Prüfungsprozesses müssen Sie einen Jahresbericht erstellen und diesen für Ihre Interessengruppen freigeben. Verwenden Sie vorlagen für Jahresberichte um sicherzustellen, dass Ihre Berichterstellung tadellos ist.

Take the Stress Out of Audits With ClickUp

Eine solide Audit-Planung ist unerlässlich, um Ihr Geschäft auf Kurs zu halten, ganz gleich, ob Sie interne Abläufe verwalten oder mit Lieferanten zusammenarbeiten. Mit den richtigen Vorlagen bleiben Sie organisiert, decken alle wichtigen Details ab und halten alle Beteiligten auf dem Laufenden.

Von Audit-Richtlinien bis hin zu Checklisten für Zulieferer - jede Vorlage für einen Audit-Plan bietet Ihnen eine unkomplizierte Möglichkeit, Ihre Audits zu verwalten und sicherzustellen, dass nichts übersehen wird. Sie vereinfachen die Arbeit und geben Ihnen mehr Vertrauen in die Ergebnisse.

Sind Sie bereit, Ihre Auditplanung zu verbessern? Schauen Sie sich den Bereich der Vorlagen von ClickUp an und sehen Sie, wie sie Ihnen helfen, von Anfang bis Ende organisiert und effizient zu bleiben. Kostenlos anmelden heute!