Nachverfolgung von Bewerbungen in Excel

Haben Sie schon einmal über einen Berufswechsel nachgedacht? Vielleicht wollten Sie einer neuen Leidenschaft nachgehen, eine bessere Work-Life-Balance erreichen oder einfach einen Neuanfang machen. Vielleicht haben Sie den Schritt gewagt und angefangen, sich zu bewerben, aber jetzt haben Sie sich in einem Netz von Stellenausschreibungen und Bewerbungsfristen verloren. Sie sind nicht allein.

Laut einer SHRM-Berichterstattung sind nur 8% der Bewerber schließen den Bewerbungsprozess ab.

Schuld daran sind chaotische Systeme. Das Organisieren, Nachverfolgen und Verfolgen von Bewerbungen ist eine Aufgabe für sich.

Aber es gibt ein Tool, das Ihnen dabei helfen kann - Microsoft Excel. Es geht nicht nur darum, Ordnung zu halten, sondern auch darum, dass Sie keine Gelegenheit verpassen, Ihren Traumjob zu bekommen.

Dieser Artikel führt Sie durch die Einstellung eines einfachen, aber effektiven Bewerbungsprotokolls in Excel. Er enthält Tipps, die Ihnen dabei helfen, organisiert zu bleiben, wichtige Details im Auge zu behalten und mit dem Personalverantwortlichen in Kontakt zu bleiben.

Das Konzept eines Bewerbungs-Trackers

Ein Bewerbungstracker hilft Ihnen dabei, Ihre Bewerbungen zu kategorisieren und zu organisieren und den Überblick über Ihre Stellensuche zu behalten. Er hilft Ihnen, den Überblick über jede Stelle zu behalten, auf die Sie sich beworben haben, wo Sie sich im Bewerbungsprozess befinden und was Ihre nächsten Schritte sein sollten.

Der Zweck dieses Trackers ist ganz einfach: Er soll sicherstellen, dass Sie keine Frist verpassen, keine Nachverfolgung vergessen und nicht den Überblick über Ihre Fortschritte bei der Stellensuche verlieren.

Traditionell verließen sich Arbeitssuchende auf handschriftliche Notizen oder einfache Google Docs oder MS Word, um den Überblick über die Stellen zu behalten, auf die sie sich beworben hatten. Diese Methode führt jedoch häufig zu verpassten Chancen, vergessenen Terminen für Vorstellungsgespräche oder Nachfassaktionen und verlorenen Kontakten.

Im Gegensatz dazu bieten moderne Bewerbungstracker eine effizientere Möglichkeit, Ihre Suche zu verwalten. Mit diesen Tools können Sie wichtige Details - wie Firmennamen, Kontaktinformationen, Termine für Vorstellungsgespräche und Bewerbungsfristen - an einem einzigen Ort speichern.

Laut einer vom Lincoln College durchgeführten Umfrage erhöhen die meisten Arbeitssuchenden, die sich nach einer Woche wieder melden, ihre Chancen auf eine Antwort um 30% .

Kein Wunder, dass viele moderne Tracker Features wie automatisierte Erinnerungen und Status-Updates in Farbe anbieten, KI-Tools für die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche und eine nahtlose Integration von E-Mail, die den Prozess wesentlich vereinfacht.

Excel als Bewerbungs-Tracker

Dieses alltägliche tool verwandelt sich mit wenigen Handgriffen in einen anpassbaren und leicht zu aktualisierenden Tracker für Bewerbungen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Excel effektiv für Ihre Stellensuche nutzen können.

Wie man Excel zur Nachverfolgung von Bewerbungen nutzt

Die Verwendung von Excel für die Verfolgung von Bewerbungen ist einfacher als Sie denken. Im Vergleich zu anderen software zur Verwaltung von Aufgaben, sie bietet Flexibilität bei minimalem Setup

Beginnen Sie mit der Erstellung einer Excel-Arbeitsmappe. Wenn Sie mit Excel noch nicht vertraut sind, ist eine Arbeitsmappe eine Datei, die ein oder mehrere Arbeitsblätter enthält. Um dies zu erledigen, starten Sie Excel, klicken Sie auf Datei, wählen Sie Neu, und wählen Sie Leere Arbeitsmappe. In den folgenden Schritten können Sie diese Arbeitsmappe an Ihre Bedürfnisse bei der Stellensuche anpassen.

über Officesmart.com Ein typisches Bewerbungsprotokoll in Excel enthält die folgenden Spalten:

Jobtitel und Firmenname: Dies sollten Ihre wichtigsten Spalten sein, damit Sie schnell nach Stellenangeboten suchen können

Dies sollten Ihre wichtigsten Spalten sein, damit Sie schnell nach Stellenangeboten suchen können Bewerbungsdatum: So behalten Sie den Überblick, wann Sie sich beworben haben und wann Sie nachfassen müssen

So behalten Sie den Überblick, wann Sie sich beworben haben und wann Sie nachfassen müssen URL der Stellenausschreibung: Speichern Sie den Link zur Stellenbeschreibung, um bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche schnell darauf zugreifen zu können

Speichern Sie den Link zur Stellenbeschreibung, um bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche schnell darauf zugreifen zu können Status: Halten Sie diese Spalte mit Phasen wie "Beworben", "Vorstellungsgespräch geplant", "Angebot erhalten" oder "Abgelehnt" auf dem Laufenden

Halten Sie diese Spalte mit Phasen wie "Beworben", "Vorstellungsgespräch geplant", "Angebot erhalten" oder "Abgelehnt" auf dem Laufenden Daten und Uhrzeiten der Vorstellungsgespräche: Tragen Sie diese ein, damit Sie sich nicht doppelt anmelden oder geplante Meetings vergessen

Tragen Sie diese ein, damit Sie sich nicht doppelt anmelden oder geplante Meetings vergessen Kontaktdaten des Personalverantwortlichen: Wenn Sie diese Informationen zur Hand haben, können Sie leichter nachfassen

Wenn Sie diese Informationen zur Hand haben, können Sie leichter nachfassen Notizen zur Nachverfolgung: Verfolgen Sie, wann Sie E-Mails zur Nachverfolgung verschickt oder Personalverantwortliche angerufen haben, um Ihre Kommunikation zu organisieren

So sieht ein typisches Excel-Arbeitsblatt für eine Bewerbungsübersicht aus:

über Excel 💡Pro-Tipp: Excel verwenden tabellenkalkulationsvorlagen um Ihre Nachverfolgung von Bewerbungen zu beschleunigen. Diese vorgefertigten Layouts sparen Zeit, da Sie wichtige Details organisieren können, ohne Zeit in das Setup zu investieren.

Tipps für die Pflege Ihres Bewerbungs-Trackers in Excel

Ein vernachlässigter Tracker wird Ihnen nicht helfen, Ihren Traumjob zu bekommen, daher ist es ein Schlüssel, ihn auf dem neuesten Stand zu halten. Hier sind ein paar Tipps:

Wöchentlich aktualisieren : Behandeln Sie Ihren Tracker wie ein lebendiges Dokument. Jedes Mal, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, im Bewerbungsprozess vorankommen oder eine E-Mail zur Nachbereitung senden, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Tracker diese Aktualisierungen widerspiegelt

: Behandeln Sie Ihren Tracker wie ein lebendiges Dokument. Jedes Mal, wenn Sie sich auf eine Stelle bewerben, im Bewerbungsprozess vorankommen oder eine E-Mail zur Nachbereitung senden, sollten Sie sicherstellen, dass Ihr Tracker diese Aktualisierungen widerspiegelt Organisieren Sie nach Priorität: Einige Stellen werden als erste Wahl hervorstechen. Verwenden Sie die Sortier- oder Filterfunktionen von Excel, um Stellen zu priorisieren, die näher am Abgabetermin liegen oder attraktiver sind

über Excel

Sichern Sie Ihre Daten : Das Letzte, was Sie wollen, ist, Ihre ganze harte Arbeit zu verlieren. Sichern Sie Ihren Tracker auf Cloud-Diensten wie Google Drive oder OneDrive

: Das Letzte, was Sie wollen, ist, Ihre ganze harte Arbeit zu verlieren. Sichern Sie Ihren Tracker auf Cloud-Diensten wie Google Drive oder OneDrive Verwenden Sie Filter oder bedingte Formatierungen: So können Sie die offenen Stellen nach ihrer Priorität sortieren. Codieren Sie zum Beispiel Ihre Bewerbungen nach der Phase, in der sie sich befinden, wie z. B. Bewerbung - gelb hervorgehoben, Vorstellungsgespräch geplant - blau hervorgehoben, Angebot erhalten - grün hervorgehoben

Excel

Erinnerungen einstellen: Während Excel selbst keine Erinnerungen anbietet, können Sie es leicht mit dem Google Kalender oder anderenapps zur Terminplanung um Benachrichtigungen zu wichtigen Terminen zu erhalten

In ähnlicher Weise können Sie auch Google Tabellen verwenden, um Ihre Jobsuche zu unterstützen.

Vorteile und Nachteile der Verwendung von Excel als Job-Tracker

Die Verwendung von Excel für die Verfolgung von Bewerbungen hat ihre Vorteile, ist aber auch nicht ganz unproblematisch. Lassen Sie uns zunächst über die Vorteile sprechen:

Flexibilität und benutzerdefinierte Anpassung

Excel ermöglicht es Ihnen, ein Bewerbungsprotokoll zu erstellen, das Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht. Sie können Spalten benutzerdefinieren, um die für Sie wichtigsten Informationen zu verfolgen, von Bewerbungsfristen bis hin zu den Kontaktdaten des Personalchefs. Dank dieser Flexibilität können Sie Ihren Tracker leicht an Ihre Strategie bei der Stellensuche anpassen.

Kosteneffektivität

Wenn Sie bereits über Microsoft Office verfügen, kostet Sie die Verwendung von Excel zur Nachverfolgung von Bewerbungen nichts extra. Es ist eine einfache, budgetfreundliche Lösung, die jeder einsetzen kann.

Vertrautheit

Die meisten Menschen sind mit Excel vertraut, so dass Sie Ihren Tracker ohne große Lernkurve erstellen können. Sie können ganz einfach Daten eingeben, sie sortieren und Trends im Fortschritt Ihrer Stellensuche analysieren.

Mit den integrierten Funktionen von Excel können Sie die Daten Ihrer Stellensuche effektiv analysieren. Sie können Diagramme erstellen, um den Status Ihrer Bewerbungen zu visualisieren, oder Formeln verwenden, um Metriken zu berechnen, z. B. die durchschnittliche Zeit, die Sie brauchen, um von Arbeitgebern eine Antwort zu erhalten.

Werfen wir nun einen genaueren Blick auf einige der Nachteile, die Sie vielleicht dazu veranlassen, andere Programme in Betracht zu ziehen Excel-Alternativen :

Begrenzte Zusammenarbeit

Einer der größten Nachteile von Excel sind seine begrenzten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit. Sie können zwar Dateien freigeben, aber die Zusammenarbeit in Echtzeit ist im Vergleich zu modernen Tools für das Aufgabenmanagement umständlich. Wenn Sie mit einem Karriere-Coach oder einem Freund zusammenarbeiten, müssen Sie sie jedes Mal manuell informieren, wenn Sie Änderungen am Tracker vornehmen.

Fehlende Automatisierung

Excel erfordert manuelle Einträge und Aktualisierungen, was wertvolle Zeit kosten kann. Ohne Automatisierung verbringen Sie möglicherweise mehr Zeit mit Tabellenkalkulationen als mit dem Zu erledigen, was Sie für Ihre Jobsuche brauchen.

Risiko von Fehlern

Die manuelle Eingabe birgt das Risiko menschlicher Fehler. Tippfehler, falsche Daten oder verlegte Informationen können Ihre Stellensuche aus der Bahn werfen. Niemand möchte ein Vorstellungsgespräch verpassen, weil er sich bei einem Datum vertippt hat.

Implementierung anderer Anwendungssoftware für die Nachverfolgung von Stellenangeboten

Excel ist zwar ein praktisches Tool für die Nachverfolgung von Bewerbungen, aber seine Limits können den Fortschritt Ihrer Stellensuche behindern. Der Bedarf an verbesserter Zusammenarbeit, Automatisierung und Aktualisierungen in Echtzeit kann durch den Wechsel zu einer anderen Software für die Nachverfolgung von Bewerbungen, wie ClickUp, effektiv gedeckt werden. ClickUp ist ein vielseitiges Projektmanagement tool, das die Produktivität durch anpassbare Workflows und Zusammenarbeit in Echtzeit steigert. Features wie Aufgabenmanagement, Automatisierung und umfangreiche Integrationen vereinfachen die Nachverfolgung von Bewerbungen und sorgen dafür, dass Sie bei Ihrer Stellensuche den Überblick behalten.

Hier sind einige Möglichkeiten, wie ClickUp Ihnen helfen kann einen erfolgreichen Karrierewechsel zu vollziehen :

kostenlose Datenbank-Vorlagen um Ihnen einen Vorsprung zu verschaffen.

Erstellen Sie die perfekte No-Code-Datenbank mit ClickUp Tabelle View

Hinzufügen ClickUp Benutzerdefinierte Felder um Schlüssel-Details wie Titel, Firmenname, Bewerbungsdatum und Folgetermine zu erfassen. Einstellen Benutzerdefinierte Aufgaben-Status wie z. B. "Beworben", "Vorstellungsgespräch geplant" und "Angebot erhalten", um den Fortschritt jeder Bewerbung zu überwachen und Ihnen einen klaren Überblick über Ihren Stand zu geben.

2. Konzentrieren Sie Ihren Aufwand auf die besten Chancen

Fügen Sie Fälligkeitsdaten hinzu, um sich an wichtige Folgeaktionen und Fristen zu erinnern. Verwenden Sie ClickUp Zeiterfassung protokolliert die für jede Bewerbung aufgewendete Zeit und hilft Ihnen, Ihren Aufwand bei der Stellensuche zu analysieren und sich auf die vielversprechendsten und begehrtesten Stellen zu konzentrieren.

Nachverfolgung der für jede Anwendung aufgewendeten Zeit durch Zeiterfassung in ClickUp Time Tracking

3. Automatisieren Sie Ihren Workflow

Nutzen Sie die Vorteile von ClickUp Automatisierung können Sie Auslöser einrichten, um Bewerbungen automatisch in den nächsten Status zu versetzen, Erinnerungen für Wiedervorlagen zu versenden oder Aufgaben zuzuweisen, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, und so Ihre Produktivität steigern.

📌Beispiel:

Angenommen, Sie haben eine Kanban Board in ClickUp zur Nachverfolgung Ihrer Bewerbungen. Mit Automatisierungen können Sie Auslöser erstellen, die Ihre Bewerbungen automatisch von "Beworben" nach "Vorstellungsgespräch geplant" verschieben, sobald Sie eine Einladung zum Vorstellungsgespräch erhalten - so bleiben Sie ohne zusätzlichen Aufwand organisiert. Sie können sogar Erinnerungen für E-Mails zur Nachverfolgung einstellen, wenn Sie eine Woche lang keine Antwort erhalten haben, damit Sie nie den Überblick über Ihre Chancen verlieren.

Sparen Sie Zeit und bleiben Sie auf Kurs, indem Sie Ihre Jobsuche mit ClickUp Automations automatisieren

4. Bewerbungen entwerfen, speichern, bearbeiten und verwalten ClickUp Dokumente kann Ihnen bei der Erstellung von Anschreiben, Lebensläufen und

stellenangeboten damit haben Sie alle Ihre bewerbungsrelevanten Dokumente an einem Ort organisiert. Sie können auch verschiedene Versionen Ihrer Dokumente nachverfolgen und so sicherstellen, dass Sie Zugriff auf die neuesten Aktualisierungen und Änderungen haben.

Und das Beste daran? Sie können diese Dokumente für diejenigen freigeben, die Sie bei der Stellensuche unterstützen, und in Echtzeit mit ihnen zusammenarbeiten, um Ihre Bewerbungen zu verfeinern.

Starten Sie die nahtlose Zusammenarbeit mit ClickUp Docs, um Ihre Bewerbungsvorbereitung zu verbessern

5. Erkunden Sie verschiedene Ansichten

Nutzen Sie verschiedene Ansichten wie die ClickUp Board Ansicht oder die ClickUp Listenansicht um Ihre Bewerbungen in den Formaten zu visualisieren, die Ihren Präferenzen entsprechen. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, Ihre Stellensuche zu verwalten und das zu finden, was am effektivsten ist.

Visualisieren Sie Ihre Fortschritte bei der Stellensuche ganz einfach mit ClickUp's Board View

6. Nutzen Sie KI zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche

Machen Sie das Beste aus ClickUp Gehirn clickUp's KI-gesteuerter persönlicher Assistent, der Ihnen die Vorbereitung auf Ihr Vorstellungsgespräch erleichtert. Mit ihm können Sie potenzielle Fragen für ein Vorstellungsgespräch generieren, personalisierte Antworten ausarbeiten und strukturierte Gliederungen erstellen. Es kann Ihnen auch helfen, Ihren Lebenslauf zu aktualisieren, indem es beispiele für Lebenslauf-Formate .

Sie wollen sich für Ihre Vorstellungsgespräche fit machen? Brain hilft Ihnen dabei, Ihre Recherchen über Unternehmen zu organisieren, Ihre Antworten zu verfeinern und Vorschläge zu machen, wie Sie sich bei Personalchefs hervorheben können.

Starten Sie mit ClickUp Brain in die Vorbereitung auf Ihr Vorstellungsgespräch

Auch gelesen: Tipps für Vorstellungsgespräche zur Vorbereitung auf Ihr nächstes Gespräch

7. Alle Bewerbungen an einem Ort nachverfolgen

ClickUp bietet kostenlose Vorlagen, die Ihnen helfen, jede Phase der Stellensuche zu bewältigen. ClickUp's Vorlage für die Stellensuche wurde entwickelt, um Ihren Bewerbungsprozess zu organisieren und effizient zu gestalten.

ClickUp's Vorlage für die Stellensuche

Mit ClickUp's Vorlage für die Stellensuche können Sie:

Alle Ihre Bewerbungen an einem einzigen, leicht zugänglichen Speicherort nachverfolgen und organisieren

Wichtige Dokumente wie Lebensläufe, Anschreiben und Notizen zu Vorstellungsgesprächen zusammen speichern

Fristen für die Übermittlung und Nachverfolgung von Bewerbungen festlegen, um bei der Stellensuche auf dem Laufenden zu bleiben

Den Status jeder Bewerbung nachverfolgen, von 'Beworben' bis 'Vorstellungsgespräch geplant' und 'Angebot erhalten'

Sie können auch die erweiterte ClickUp Vorlage für die Stellensuche um den Prozess weiter zu benutzerdefinieren.

ClickUp's einfach zu verwendende Vorlage für die Stellensuche

Mit dieser Vorlage können Sie:

Benutzerdefinierte Status wie "Vorstellungsgespräch", "Angebot ausstehend" und "Abgelehnt" zu jeder Verkaufschance hinzufügen und diese in einer praktischen Board- oder Listenansicht visualisieren

Integrieren Sie Benutzerdefinierte Felder wie 'Firmenname', 'Position', 'Bewerbungsdatum' und 'Nachfassfrist', um eine klare, detaillierte Ansicht Ihres Fortschritts zu erhalten

wie 'Firmenname', 'Position', 'Bewerbungsdatum' und 'Nachfassfrist', um eine klare, detaillierte Ansicht Ihres Fortschritts zu erhalten Zugriff auf 50 vorgefertigte Fragen, um Ihre Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche zu verbessern

Erfassen und verfolgen Sie die Glassdoor-Bewertungen für die Unternehmen, bei denen Sie sich bewerben

Diese Vorlage herunterladen

👀 Fun Fact

Neben der Unterstützung von Bewerbern bei der Stellensuche, ClickUp unterstützt auch HR-Teams und ermöglicht es ihnen, sich mehr auf die Suche, Ausbildung und Bindung der richtigen Talente zu konzentrieren und weniger auf die Logistik.

Zentralisieren Sie Mitarbeiterdaten, erstellen und verwalten Sie HR-Richtlinien und optimieren Sie HR-Workflows mit der HR-Management-Lösung von ClickUp

Hier erfahren Sie, wie HR-Teams ClickUp nutzen, um produktiver zu sein:

Zentrale HR-Daten : Speichern Sie Mitarbeiterinfos, Dokumente und Unterlagen an einem Ort mit ClickUp Docs und verwalten Sie sie mit 15+ benutzerdefinierten ClickUp Ansichten Aufgabenverwaltung : Nachverfolgung von Rekrutierung, Onboarding, Leistungsüberprüfung und Schulung mit ClickUp Aufgaben Zeiterfassung : Überwachung der Mitarbeiter- und Projektzeiten für eine effiziente Ressourcenzuweisung

: Speichern Sie Mitarbeiterinfos, Dokumente und Unterlagen an einem Ort mit ClickUp Docs und verwalten Sie sie mit 15+ benutzerdefinierten ClickUp Ansichten Anpassbare Workflows : Erstellen Sie organspezifische Workflows für Rekrutierung, Onboarding und andere HR-Prozesse

: Erstellen Sie organspezifische Workflows für Rekrutierung, Onboarding und andere HR-Prozesse Zusammenarbeit : Verbessern Sie die Teamarbeit mit freigegebenen Spaces, ClickUp Chat und Echtzeit-Zusammenarbeit

: Verbessern Sie die Teamarbeit mit freigegebenen Spaces, ClickUp Chat und Echtzeit-Zusammenarbeit Berichterstellung und Analyse : Erstellen Sie Berichte über HR-Metriken und visualisieren Sie diese auf ClickUp Dashboards Tool-Integration : Integration mit Lohnabrechnungs- und Bewerberverfolgungssystemen für nahtloses HR-Management

: Erstellen Sie Berichte über HR-Metriken und visualisieren Sie diese auf ClickUp Dashboards

ClickUp eignet sich hervorragend für das Management von Projekten, die mehrere Aktivitäten umfassen und die Überwachung von Personalressourcen erfordern, da jedes Mitglied über den Fortschritt der Aktivitäten berichten kann, unabhängig davon, ob es sich um Projekte auf der Grundlage von agilen oder Wasserfall-Methoden handelt Marianela Fernandez beraterin für Wasseraufbereitung bei Eco Supplier Panamá

Erfolg bei der Jobsuche mit ClickUp

Du bist nie zu alt, um dir ein neues Ziel zu setzen oder einen neuen Traum zu träumen.

Les Brown, Motivationsredner

Wenn Sie sich auf die Suche nach einer neuen Stelle machen, denken Sie daran, dass jede Bewerbung Sie neuen Möglichkeiten näher bringt. Es kann hilfreich sein, eine Excel-Vorlage zu erstellen, mit der Sie Ihre Bewerbungen verfolgen können. Wenn Ihre Stellensuche jedoch Fortschritte macht, kann Excel schnell unzureichend und überwältigend werden, da es nicht flexibel genug ist, um Aufgaben oder Erinnerungen zu verwalten.

ClickUp bietet eine robustere Lösung mit Features wie Nachverfolgung von Aufgaben, Automatisierung und Dokumentenmanagement für jeden Aspekt Ihrer Stellensuche.

Von der Nachverfolgung von Bewerbungen bis zur Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche - mit den leistungsstarken Features von ClickUp behalten Sie bei jedem Schritt den Überblick.

Kommen Sie Ihrem Traumjob einen Schritt näher. Testen Sie ClickUp noch heute!