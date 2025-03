Wie man eine objektive Zusammenfassung wie ein Profi schreibt

Kennen Sie diese Meetings, die eigentlich nur eine E-Mail hätten sein können?

Nun, eine objektive Zusammenfassung ist das Text-Äquivalent dazu. Keine Floskeln, keine unnötigen Details - nur die wesentlichen Informationen, die Sie brauchen.

Eine objektive Zusammenfassung ist ein knapper, neutraler Bericht, der die wichtigsten Punkte eines Dokuments, Meetings oder einer Präsentation hervorhebt.

Betrachten Sie sie als einen Spickzettel, der den Lesern die wichtigsten Informationen liefert, ohne dass Sie Ihre persönliche Meinung einstreuen oder irrelevante Details einfließen lassen.

Wenn Sie also eine objektive Zusammenfassung in einem Bericht oder einer Forschungsarbeit verwenden, tun Sie allen einen Gefallen. Brauchen Sie eine Zusammenfassung für Ihren Lebenslauf? Eine Zusammenfassung des Lebenslaufziels wird Ihnen auch dabei helfen.

Insgesamt hilft eine objektive Zusammenfassung Ihren Lesern, die wichtigsten Ideen eines Textes schnell zu erfassen, ohne sich durch seitenlange Analysen oder persönliche Vorurteile wühlen zu müssen.

In diesem Artikel erläutern wir, wie wichtig eine objektive Zusammenfassung ist und wie man sie für verschiedene Arten von Inhalten verfasst.

Was ist eine objektive Zusammenfassung?

Stellen Sie sich vor, Sie haben gerade ein Dokument von der Größe eines kleinen Romans in die Hand bekommen und sollen es kürzer machen, aber das Wichtigste behalten

An dieser Stelle kommt die Kunst der objektiven Zusammenfassung ins Spiel.

Die Sache ist die: Beim Schreiben einer objektiven Zusammenfassung geht es nicht nur darum, den Inhalt zu kürzen, sondern dafür zu sorgen, dass jeder Satz zählt.

Sie geben den Menschen eine leicht verdauliche Version dessen, was am wichtigsten ist - ganz gleich, ob es sich um eine Pressemitteilung, ein Forschungspapier, ein Dokument mit Karrierezielen oder eine Videoabschrift handelt - damit sie das Wesentliche verstehen, ohne sich zu verzetteln.

Oberflächlich betrachtet mag es einfach erscheinen, aber die Erstellung einer objektiven Zusammenfassung erfordert große Aufmerksamkeit.

Die Menschen sehnen sich mehr denn je nach prägnanten, auf den Punkt gebrachten Informationen. Dies gilt insbesondere für Studenten, Berufstätige und Forscher, die viel Zeit sparen können, wenn sie in ihren Berichten, Präsentationen und langen E-Mails einen direkten Einblick erhalten (dank der Kraft einer guten Zusammenfassung!).

🧠Wussten Sie schon? Microlearning, d.h. kurze, ansprechende Lektionen von 2-5 Minuten, ist ein Top-Trend, der sich nicht ändert. Tatsächlich macht der Inhalt von kurzen Formularen fast das gesamte Konto aus

90% des Internetverkehrs

.

Schlüsselprinzipien für das Verfassen einer objektiven Zusammenfassung

Egal, ob Sie einen Bericht, ein Meeting oder sogar ein Buch zusammenfassen, der Prozess des Verfassens einer objektiven Zusammenfassung lässt sich in ein paar einfache Schritte unterteilen:

Lesen Sie den Inhalt : Überfliegen Sie ihn, wenn es sein muss, aber vergewissern Sie sich, dass Sie das Material gut verstanden haben

: Überfliegen Sie ihn, wenn es sein muss, aber vergewissern Sie sich, dass Sie das Material gut verstanden haben Identifizieren Sie die wichtigen Teile : Fragen Sie sich selbst: Was ist das große Ganze hier? Heben Sie die wichtigsten Ideen und Schlüsselpunkte hervor

: Fragen Sie sich selbst: Was ist das große Ganze hier? Heben Sie die wichtigsten Ideen und Schlüsselpunkte hervor Streichen Sie unwesentliche Details : Persönliche Meinungen, Randbemerkungen und Fluff? Verabschieden Sie sich von diesen

: Persönliche Meinungen, Randbemerkungen und Fluff? Verabschieden Sie sich von diesen Schreiben Sie einen kurzen Absatz in Ihren eigenen Worten: Fassen Sie das Wesentliche zusammen und bleiben Sie sachlich. Wenn Sie die objektive Zusammenfassung auf den Punkt gebracht haben, können Sie persönliche Meinungen zur tieferen Analyse einbringen

Die 3 Komponenten einer objektiven Zusammenfassung

Jede objektive Zusammenfassung hat drei Hauptbestandteile, die dafür sorgen, dass sie wie ein Zauber wirkt:

Der zentrale Gedanke : Dies ist das wichtigste Element - das Hauptthema oder Konzept, um das sich das Dokument dreht. Sie ist der Kern Ihrer Zusammenfassung

: Dies ist das wichtigste Element - das Hauptthema oder Konzept, um das sich das Dokument dreht. Sie ist der Kern Ihrer Zusammenfassung Die unterstützenden Ideen : Dies sind die Fakten, Beweise oder Details, die die zentrale Idee untermauern. Sie helfen, das abschließende Bild zu zeichnen, ohne zu persönlich zu werden

: Dies sind die Fakten, Beweise oder Details, die die zentrale Idee untermauern. Sie helfen, das abschließende Bild zu zeichnen, ohne zu persönlich zu werden Die objektive Idee: Der letzte Schliff - die ungefilterte, nur auf Fakten basierende Version der Geschichte, die von jeglicher Voreingenommenheit oder persönlichen Meinung befreit ist

Arten von Inhalten, die Zielzusammenfassungen erfordern

1. Forschungsarbeit

Eine objektive Zusammenfassung für eine Forschungsarbeit ist im Grunde die akademische Version eines Life-Hacks.

Sie ist ein kurzer, neutraler und unvoreingenommener Überblick über die Schlüssel und Hauptgedanken der Arbeit. Keine Meinungen, keine zusätzlichen Kommentare - nur die Fakten, die den Lesern helfen zu entscheiden, ob sie tiefer einsteigen wollen.

Wir empfehlen Ihnen, eine objektive Zusammenfassung einer Forschungsarbeit zu verfassen:

Konzentrieren Sie sich : Halten Sie sich an das zentrale Argument und die unterstützenden Beweise

: Halten Sie sich an das zentrale Argument und die unterstützenden Beweise Prägnant sein : Kurz und bündig. Streichen Sie zusätzliche Floskeln und unnötige Details

: Kurz und bündig. Streichen Sie zusätzliche Floskeln und unnötige Details Genau sein : Sie haben nur eine Aufgabe: Stellen Sie sicher, dass die Zusammenfassung den Inhalt der Arbeit richtig wiedergibt

: Sie haben nur eine Aufgabe: Stellen Sie sicher, dass die Zusammenfassung den Inhalt der Arbeit richtig wiedergibt Sei objektiv : Halten Sie persönliche Meinungen weit, weit weg

: Halten Sie persönliche Meinungen weit, weit weg Umformulieren : Verwenden Sie Ihre eigenen Worte und halten Sie Plagiate in Schach

: Verwenden Sie Ihre eigenen Worte und halten Sie Plagiate in Schach Doppelte Überprüfung: Eine kurze Überprüfung der Richtigkeit schadet nie, oder?

2. Business-Berichte

Fasse ich einen Business-Bericht zusammen?

Stellen Sie sich das so vor, dass Sie einen superkonkreten Überblick für Entscheidungsträger erstellen.

Eine Zusammenfassung eines Business-Berichts konzentriert sich nur auf die wichtigsten Informationen und lässt alles weg, was sich nicht direkt auf die Ziele des Unternehmens auswirkt, und bleibt dabei dem Ausgangsmaterial treu. Auf diese Weise erhalten die Leser schnell den Hauptgedanken.

Befolgen Sie diese Tipps, um eine objektive Zusammenfassung eines Geschäftsberichts zu verfassen:

Identifizieren Sie die Schlüsselinformationen : Lassen Sie nichts Entscheidendes weg; wenn es wichtig ist, ist es drin

: Lassen Sie nichts Entscheidendes weg; wenn es wichtig ist, ist es drin Vermeiden Sie übermäßiges Kürzen : Wer zu viel kürzt, lässt wichtige Details aus - lassen Sie es bleiben

: Wer zu viel kürzt, lässt wichtige Details aus - lassen Sie es bleiben Relevant bleiben: Konzentrieren Sie sich auf die Daten, Fakten und bewährten Nachverfolgungen, die für den Erfolg des Geschäfts wichtig sind

3. Literaturübersichten

Wenn Sie schon einmal einen Roman für einen Freund zusammengefasst haben, haben Sie schon die Hälfte geschafft.

Eine Literaturzusammenfassung ist ähnlich, aber objektiver.

Keine Tiraden über den Stil des Verfassers - nur die zentrale Idee, unterstützende Ideen und eine saubere, objektive Aufschlüsselung der Handlung oder Themen.

Wie man eine objektive Zusammenfassung von Literatur schreibt:

Lesen Sie das Buch gründlich : Notieren Sie die Hauptgedanken und wesentlichen Teile

: Notieren Sie die Hauptgedanken und wesentlichen Teile Kürzen Sie das Fett : Überspringen Sie die sich wiederholenden oder themenfremden Details und halten Sie sich an die Kerngedanken

: Überspringen Sie die sich wiederholenden oder themenfremden Details und halten Sie sich an die Kerngedanken Zusammenfassen: Fassen Sie die wesentlichen Informationen in Ihren eigenen Worten zusammen

Fassen Sie die wesentlichen Informationen in Ihren eigenen Worten zusammen Sachlich bleiben: Keine Meinungen - lassen Sie den Text für sich selbst sprechen

4. Juristische Dokumente

Juristische Zusammenfassungen helfen Fachleuten, die wichtigsten Punkte schnell zu erfassen, sei es bei der Ermittlung von Präzedenzfällen, der Darstellung von Argumenten oder der Bearbeitung von Fällen.

Tipps für die Zusammenfassung von Rechtsdokumenten:

Praxis macht den Meister : Das Zusammenfassen von Rechtstexten erfordert Übung, aber es lohnt sich, denn es schafft Klarheit

: Das Zusammenfassen von Rechtstexten erfordert Übung, aber es lohnt sich, denn es schafft Klarheit Unterstützen Sie Tools : Wenn es zu viel wird, können Support-Dienste helfen (einen davon stellen wir weiter unten vor 👇🏻)

: Wenn es zu viel wird, können Support-Dienste helfen (einen davon stellen wir weiter unten vor 👇🏻) Methodisch vorgehen: Jeder Jurist hat seine eigene Methode - finden Sie heraus, was für Sie am besten funktioniert

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Erstellung einer Objekt-Zusammenfassung

Jeder von uns kennt das - man starrt auf eine riesige Wand aus Text und fragt sich, wo man anfangen soll.

Glücklicherweise muss das Schreiben einer objektiven Zusammenfassung keine Herkulesaufgabe sein.

Dieser Schritt-für-Schritt-Leitfaden hilft Ihnen, sich aus dem Dickicht herauszuarbeiten. Sie können den Prozess sogar so anpassen, dass er Ihrem Stil entspricht und es Ihnen leichter fällt.

Schritt 1: Lesen und verstehen Sie den Text

Das Wichtigste zuerst: Lesen Sie den Originalinhalt vollständig, bevor Sie mit der Arbeit an einer Zusammenfassung beginnen.

Zweitens: Wenn der Text sehr lang ist, können Sie ihn in überschaubare Abschnitte unterteilen, um die Arbeit nicht zu erdrücken.

Verwenden Sie ein zuverlässiges Dokumententool wie

ClickUp Dokumente

mit dem Sie direkt auf dem Dokument Anmerkungen machen und während des Lesens des Textes Notizen machen können.

Das Highlight tool in ClickUp Docs macht es einfach, wichtige Informationen zu markieren, die Sie bei der Zusammenfassung benötigen.

fügen Sie Anmerkungen zu PNG-, GIF-, JPEG-, WEBP- und PDF-Dateien direkt in ClickUp hinzu

Schritt 2: Identifizieren von Schlüsselideen und -themen

Als nächstes ist es an der Zeit, die wichtigsten Ideen herauszuarbeiten.

Was ist die zentrale These? Welches sind die unterstützenden Kernpunkte?

Dies ist der Punkt, an dem ClickUp Docs glänzt. Sie können es nutzen, um mit Mitgliedern Ihres Teams zusammenzuarbeiten und Ihr kollektives Feedback zu Ihrem Dokument hinzuzufügen.

Versuchen Sie außerdem, bei der Identifizierung von Schlüsselideen mit

KI-Dokument-Zusammenfassungen

wie

ClickUp Gehirn

um Textabschnitte schnell zu paraphrasieren und zusammenzufassen - so erhalten Sie einen soliden Ausgangspunkt, ohne dass das Wesentliche des Inhalts verloren geht.

mit ClickUp Docs Dokumente in Echtzeit freigeben und bearbeiten

#

Schritt 3: Kleinere Details weglassen

Nicht jedes Detail verdient einen Platz in Ihrer Zusammenfassung, beschränken Sie sich also auf die wichtigsten Fakten.

Sie können Abschnitte in ClickUp Docs kommentieren und unwichtige Infos zum Entfernen markieren. Dies vereinfacht Ihren Workflow und verhindert, dass Sie sich in irrelevanten Informationen verzetteln.

halten Sie Ihre Dokumente knackig, indem Sie ClickUp Docs verwenden, um unwichtige Abschnitte zu kommentieren

Schritt 4: Schreiben Sie den Text in Ihren eigenen Worten um

Jetzt geht es ans Eingemachte beim Verfassen der Zusammenfassung.

Das Umschreiben in Ihren eigenen Worten ist entscheidend, um objektiv zu bleiben und Plagiate zu vermeiden.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, neue Formulierungen zu finden,

ClickUp Brain's KI-unterstützte Features

halten Ihnen den Rücken frei.

Das Paragraph Rewriter tool hilft Ihnen, Inhalte schnell umzuformulieren und dabei die ursprüngliche Bedeutung beizubehalten.

mit den KI-Fähigkeiten von ClickUp Brain können Sie schnell und effizient hochwertige Inhalte generieren

Schritt 5: Überprüfung auf Objektivität

Sie werden überrascht sein, wie leicht man den Überblick verlieren kann.

Sobald Sie den Kerninhalt erfasst haben, überprüfen Sie ihn auf Vorurteile oder persönliche Meinungen.

Eine objektive Zusammenfassung sollte sich an die Fakten halten; ClickUp kann auch hier helfen.

Sie können Teammitgliedern Aufgaben zum Korrekturlesen oder Überprüfen von Abschnitten zuweisen, sie mit @mentions direkt in Kommentaren benachrichtigen und die Unterhaltung im Kommentarbereich organisieren.

Auf diese Weise bleiben alle auf derselben Seite und Sie können sicherstellen, dass das Endprodukt unvoreingenommen und faktengeprüft ist.

verwandeln Sie Kommentare in umsetzbare Aufgaben und weisen Sie sie Ihrem Team mit ClickUp Assign Comments zu

Schritt 6: Kurz und bündig halten

Weniger ist schließlich mehr.

Halten Sie die Zusammenfassung kurz und bündig - dies ist nicht der richtige Ort, um in die Tiefe zu gehen.

Verwenden Sie das Zusammenfassungs-Feature von ClickUp Brain, um Ihr Endprodukt zu komprimieren, wenn es Ihnen zu wortreich erscheint. Sie können diesen Prozess sogar automatisieren, indem Sie Benutzerdefinierte Felder in ClickUp Aufgaben um Zusammenfassungen für verschiedene Projekte zu erstellen.

verbessern Sie die Qualität und Effizienz Ihrer Inhalte mit ClickUp Brains automatisierter Bearbeitung und Korrekturlesung

ClickUp Vorlage für Executive Summary

Diese Vorlage herunterladen

Sind Sie bereit, mit dem Schreiben Ihrer objektiven Zusammenfassung zu beginnen, aber Sie sind mit den Prozessen überfordert? Kein Grund zur Sorge! ClickUp verfügt über eine umfangreiche Bibliothek mit anpassbaren Vorlagen, mit denen Sie mühelos loslegen können.

Wenn Sie gerade erst mit dem Verfassen von Objekt-Zusammenfassungen beginnen, ist die

ClickUp Vorlage für die Zusammenfassung

ist wie geschaffen für den Himmel.

Dieses gebrauchsfertige, vollständig anpassbare Dokument hilft Benutzern, innerhalb von Sekunden loszulegen. Seine klare Struktur vereinfacht die Zusammenfassung komplexer Berichterstellungen.

Die Vorlage fasst die Schlüsselpunkte effektiv zusammen, erleichtert die Entscheidungsfindung und verbessert die Kommunikation mit den Beteiligten. Die Schritte in der vorgefertigten Struktur sind mit Bearbeitungsanweisungen versehen, so dass auch ein Anfänger weiß, wie er vorgehen muss.

Häufig zu vermeidende Fehler

Bei Zusammenfassungen ist es ein schmaler Grat zwischen dem Erfassen der Essenz eines Textes und dem Sich-Verlieren im Unkraut.

Um Ihre Zusammenfassungen prägnant und überzeugend zu halten, sollten Sie diese fünf häufigen Fehler vermeiden:

Fehler Nr. 1: Unwichtige Informationen einbeziehen

Es ist verlockend, jedes noch so kleine Detail aufzunehmen, aber mehr ist nicht immer besser.

Die Aufnahme irrelevanter Informationen kann von den Hauptgedanken ablenken und Ihre Zusammenfassung lang und unwirksam machen.

Im Folgenden finden Sie einige Tipps, wie Sie irrelevante Informationen erkennen und entfernen und gleichzeitig die wichtigsten Gedanken festhalten können:

Halten Sie sich an die Hauptgedanken . Fragen Sie sich beim Lesen: "Unterstützt dieses Detail den Kerngedanken?" Wenn nicht, streichen Sie es!

. Fragen Sie sich beim Lesen: "Unterstützt dieses Detail den Kerngedanken?" Wenn nicht, streichen Sie es! Nutzen Sie Tools wie das Highlight Feature von ClickUp, um die wichtigsten Teile zu markieren und so für Klarheit in Ihrer Zusammenfassung zu sorgen.

und so für Klarheit in Ihrer Zusammenfassung zu sorgen. Probieren Sie ClickUp Brain aus, um größere Abschnitte zu paraphrasieren und zu destillieren ein effektiver Weg, um kritische Punkte hervorzuheben, ohne die Essenz der Botschaft zu verlieren.



Fehler #2: Wiederholung von Informationen statt Zusammenfassung

Eine wortwörtliche Wiederholung von Informationen ist keine Zusammenfassung, sondern eher ein Einfügen. Das Ziel ist es, sich kurz und klar zu fassen.

Hier ein Tipp zum Zusammenfassen statt Wiedergeben: Formulieren Sie die Informationen in Ihren eigenen Worten um und konzentrieren Sie sich dabei auf die wesentlichen Bestandteile.

Fehler #3: Den Ton des Textes nicht wiedergeben

Bei Zusammenfassungen geht es nicht nur darum, was gesagt wird, sondern auch darum, wie es gesagt wird. Wenn Sie den Tonfall und die Absicht nicht wiedergeben, kann Ihre Zusammenfassung flach oder ungenau wirken.

Hier sind einige Tipps, wie Sie den Ton und den Zweck eines Textes erkennen und vermitteln können:

Ermitteln den Tonfall , um festzustellen, ob der Text formell, informell, objektiv oder subjektiv ist. Will er informieren, überzeugen oder unterhalten? Ihre Zusammenfassung sollte dies widerspiegeln

, um festzustellen, ob der Text formell, informell, objektiv oder subjektiv ist. Will er informieren, überzeugen oder unterhalten? Ihre Zusammenfassung sollte dies widerspiegeln Achten Sie auf die verwendete Sprache und spiegeln Sie sie in Ihrem Text wider, um den Eindruck des Originaltextes zu erhalten

Fehler #4: Keine korrekte Quellenangabe

Zusammenfassungen müssen ordnungsgemäß zitiert werden, um Guthaben zu erhalten und Plagiate zu vermeiden.

Außerdem hilft es Ihren Lesern, den Originaltext zu finden, wenn sie weitere Details benötigen.

💡 Pro-Tipp: Befolgen Sie den entsprechenden Zitierstil - MLA, APA oder Chicago. Geben Sie den Titel, den Verfasser, die Nummern der Seiten und die Angaben zur Veröffentlichung an. Das ist ein kleiner Schritt, der viel zur Glaubwürdigkeit beiträgt!

ClickUp hilft Ihnen, weniger zu sagen und mehr zu meinen

Heute gilt alles, was mehr als 700 Wörter umfasst, offiziell als langes Format.

Diese längeren Texte haben zwar ihren Wert, aber können Sie sich vorstellen, sie ohne Zusammenfassungen zu lesen? Das ist ein todsicherer Weg, die Aufmerksamkeit Ihres Publikums auf halbem Weg zu verlieren.

Aber es gibt eine gute Nachricht: Das Verfassen einer objektiven Zusammenfassung muss keine Herausforderung sein.

Mit ein wenig Planung und den in diesem Artikel beschriebenen Tipps werden Sie den Prozess in kürzester Zeit meistern.

Und wenn Sie Tools wie ClickUp an Ihrer Seite haben, wird diese Aufgabe zu einem Kinderspiel - mit Features wie Echtzeit-Zusammenarbeit in ClickUp Docs, automatischer Absatzumschreibung mit ClickUp Brain und vielem mehr. Anmeldung bei ClickUp kostenlos an und sehen Sie zu, wie Ihre Zusammenfassungen schneller als je zuvor Form annehmen.