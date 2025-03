Kostenlose Excel-Vorlagen für Leistungsbeurteilungen zur einfachen Bewertung

Leistungsbeurteilungen sind wichtig, um das Wachstum der Mitarbeiter zu fördern und die Ziele des Teams aufeinander abzustimmen, aber sie können auch überfordern.

Die Bewertung der Mitarbeiterleistung, das Durchforsten von Excel-Tabellen und das Geben von persönlichem Feedback können Wochen dauern, bis sie abgeschlossen sind.

und das Schlimmste ist: Wenn das Unternehmen groß ist, wird es noch viel komplizierter und anstrengender.

Um diesen Prozess zu vereinfachen, haben wir eine Sammlung kostenloser Excel-Vorlagen für die Leistungsbeurteilung zusammengestellt, die die Bewertung einfach und effizient machen.

Lassen Sie uns herausfinden, wie Sie Leistungsbeurteilungen zu einer positiven und produktiven Erfahrung machen können!

Was macht eine gute Excel-Vorlage für Leistungsbeurteilungen aus?

Effektive Leistungsbeurteilungen ermöglichen es einem Unternehmen, seinen Mitarbeitern konstruktives Feedback zu geben. Das hört sich einfach an, ist aber nur möglich, wenn Ihr Leistungsbeurteilungsprozess systematisch abläuft - und Excel-Vorlagen für Leistungsbeurteilungen sind der Dreh- und Angelpunkt dafür. Hier sind fünf Eigenschaften, die eine ideale Vorlage für eine Excel-Leistungsbewertung ausmachen.

Klare Struktur: Wählen Sie eine Vorlage mit klaren Feldern und Kategorien. Dies erleichtert sowohl Ihren Personalmanagern als auch den zu beurteilenden Mitarbeitern die Navigation

Messbare Ziele: Bevorzugen Sie Vorlagen mit einer Bewertungsskala, damit Sie die einzigartigen Metriken Ihres Unternehmens wie Teamarbeit, Produktivität usw. leicht messen und bewerten können

Anpassungsfeatures: Wählen Sie Vorlagen, bei denen Sie Felder und Kategorien individuell gestalten können. Zum Beispiel sollten Sie Ihren Zeitraum für die Bewertung benutzerdefiniert festlegen können,KPIusw.

Automatisierungsfunktionen: Wählen Sie eine Vorlage für die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern mit leistungsstarken Automatisierungsfunktionen, damit bei der Nachverfolgung von Zielen, der Berechnung von Punktzahlen und der Bereitstellung von Informationen möglichst wenig manueller Aufwand erforderlich istmitarbeiter-Feedback, etc.

Umfangreich: Verwenden Sie eine Excel-Vorlage für Leistungsbeurteilungen, die vielseitig gestaltet ist. Auf diese Weise erfassen Sie gemeinsam die Jahresbeurteilungen aller Mitarbeiter und Teams im Unternehmen und überprüfen gleichzeitig dieihre eigene Leistung als Manager Weiter lesen: Entdecken Sie unser 10 Vorlagen für Pläne zur Leistungsverbesserung für Manager um Sie bei der Einstellung klarer Ziele und der Förderung von Wachstum zu unterstützen!

kostenlose Excel-Vorlagen für Leistungsbeurteilungen

Suchen Sie nach kostenlosen vorlagen für Leistungsbeurteilungen ? Hier finden Sie sechs Excel- und Google Docs-Ressourcen, die Ihnen bei der Verwaltung von Leistungsbeurteilungen und Feedback für Mitarbeiter helfen:

1. Vorlage für Leistungsbeurteilung von Charlie HR

via Charlie HR Die Vorlage für Leistungsbeurteilung von Charlie HR ist ausschließlich für kleine Teams und Geschäfte gedacht. Wenn Sie nach einem Tool suchen, das nur ein Minimum an Fachwissen erfordert, könnte dieses Tool für Sie interessant sein.

Die Vorlage hat ein einfaches Design und eine einfache Navigation. Auf der Grundlage eines Bewertungssystems können Sie die Metriken für die Leistungsbeurteilung Ihrer Mitarbeiter nach Ihren Wünschen benutzerdefinieren.

Ein Beispiel: Sie möchten die Leistung aller an einem Projekt beteiligten Mitarbeiter überprüfen. Starten Sie mit diesem Tool einstellung der Ziele für das jeweilige Projekt und geben Feedback zu jedem einzelnen für eine umfassende Bewertung.

Darum werden Sie es lieben:

Benutzen Sie benutzerdefinierte Metriken, die den Zielen des Projekts und den Anforderungen des Teams entsprechen

Vereinfachen Sie das Feedback mit einem transparenten, objektiven Bewertungssystem für die Leistungsbeurteilung

Einzelziele für kleine Teams und Geschäfte mit minimalem Setup und einfacher Implementierung

Ideal für: Kleine Teams, die eine einfache Vorlage für die Leistungsbeurteilung benötigen, um die Leistung ihrer Mitarbeiter zu verwalten.

2. Vorlage für Leistungsbewertung von HubSpot

/via_ HubSpot Die Vorlage für Leistungsbewertung von HubSpot ermöglicht es Ihnen, jeden Aspekt der Leistung eines Mitarbeiters zu bewerten und konstruktives Feedback zu geben - und das alles ohne übermäßigen manuellen Aufwand.

Dieses wie ein Fragebogen gestaltete Formular zur Mitarbeiterbeurteilung funktioniert mit Google- und Excel-Tabellen. Es ist auch ausreichend vielseitig und umfassend. Sie haben die Möglichkeit, es zu bearbeiten und wichtige Informationen hinzuzufügen oder zu entfernen, um Mitarbeiter anhand verschiedener Leistungskategorien und Unterkategorien wie Kommunikation, Fähigkeiten, Zusammenarbeit usw. zu bewerten.

Darum werden Sie es lieben:

Nutzung von Google Tabellen und Excel für einfache Zugänglichkeit und Zusammenarbeit

Bewerten Sie umfassende Kategorien wie Kommunikation und Zusammenarbeit effektiv

Bearbeitung und Anpassung des Formulars an die spezifischen Leistungskriterien Ihres Geschäfts

Ideal für: Bewertung der Leistung neuer Mitarbeiter mit anpassbaren Metriken in einem vielseitigen Format.

Diese Vorlage herunterladen

3. Formular für die Leistungsbewertung von Mitarbeitern von WPS

via WPS Wenn Sie eine prägnante und dennoch anschauliche Vorlage für die jährliche Leistungsbeurteilung suchen, ist die Formular für die Leistungsbewertung von Mitarbeitern von WPS ist das richtige für Sie.

Mit diesem kostenlosen tool können Sie die Arbeitsleistung jedes Mitarbeiters anhand eines leicht verständlichen Bewertungssystems beurteilen. Aber das ist noch nicht alles - mit der Vorlage können Sie auch beschreibendes Feedback zu jedem Kriterium geben, so dass Ihre Punkte klar vermittelt werden. Die Vorlage funktioniert mit MS Excel und unterstützt alle Windows-, MAC- und Android-Geräte.

Darum werden Sie sie lieben:

Zugriff über Windows, MAC und Android mit voller Excel-Kompatibilität

Gleichgewicht zwischen schnellen Beurteilungen und detailliertem Feedback durch das prägnante und dennoch anschauliche Format

Erstellen Sie mühelose Bewertungen mit einem leicht verständlichen Bewertungssystem

Ideal für: Manager, die eine prägnante, anschauliche Vorlage zur Bewertung benötigen mitarbeiterleistung mit klarem Feedback.

Weiterlesen: 10 beste Software zur Mitarbeiterbeurteilung im Jahr 2024

4. Vorlage für erweiterte Leistungsbeurteilung von Kenjo

Kenjo In der Regel fehlt in einem Dokument zur Mitarbeiterbeurteilung die Möglichkeit, Datensätze in Excel zu speichern, aber die Vorlage für erweiterte Leistungsbeurteilung von Kenjo nicht. Diese Vorlage ist ein anpassbares tool und vereinfacht die Rückmeldung und den Speicher von Daten.

Mit dieser Vorlage können Sie visuelle Leistungsbeurteilungen auf der Grundlage einer Bewertungsskala erstellen. Sie können die Leistungsdaten Ihrer Mitarbeiter in Diagrammen, Grafiken usw. darstellen. Außerdem können Sie visuelle Leistungsübersichten für jeden Monat, jedes Jahr, halbjährlich und sogar für das vergangene Jahr erstellen, um einen Vergleich mit dem Vorjahr zu ermöglichen.

Warum Sie es lieben werden:

Erstellen Sie visuell ansprechende Leistungsübersichten mit Diagrammen und Grafiken

Nachverfolgung der Leistung auf monatlicher, jährlicher oder halbjährlicher Basis für tiefere Einblicke

Benutzen Sie benutzerdefinierte Metriken und Feedback, um die Ziele Ihres Teams zu erreichen

Ideal für: Diese Vorlage eignet sich perfekt für die Erstellung visueller und datenspeichernder Leistungsbewertungen für kurz- und langfristige Beurteilungen.

5. Vorlage für ein Formular zur Mitarbeiterbeurteilung für SCM von WPS

via WPS Wenn Sie eine Vorlage für die Leistungsbeurteilung suchen, die auf das Lieferkettenmanagement zugeschnitten ist, wählen Sie die Vorlage für ein Formular zur Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern für SCM von WPS . Diese Excel-Tabellenvorlage ist kompatibel mit Windows, MAC und Android und ist einfach zu verwenden und benutzerdefiniert.

Mit der Vorlage können Sie KPIs, Metriken, Einzelziele usw. hinzufügen/entfernen. Sie können sie auch für andere Abteilungen in Ihrem Geschäft anpassen, um allumfassende Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus sind die Berechnungen vollständig automatisiert, sodass alle Leistungsbewertungen genau sind und innerhalb weniger Minuten erstellt werden.

Darum werden Sie es lieben:

Maßgeschneiderte Metriken für das Lieferkettenmanagement oder andere Abteilungen

Automatisieren Sie Berechnungen für eine schnelle und genaue Leistungsbewertung

Zugriff auf die Vorlage über mehrere Geräte mit Excel-Kompatibilität

Ideal für: Durchführung von Leistungsbeurteilungen im Lieferkettenmanagement mit automatisierter Nachverfolgung und Bewertung von KPIs.

Weiterlesen: Performance Calibration Meeting entschlüsselt - Wie Sie einen fairen Leistungsbeurteilungsprozess durchführen

6. Vorlage für Mitarbeiterleistungsstatistiken von WPS

via WPS Die Bewertung der Leistung eines Mitarbeiters nach der Faustformel gibt keinen Aufschluss über seine Effektivität. Aber das ist der Punkt, an dem die Vorlage für Mitarbeiterleistungsstatistiken von WPS kommt ins Spiel.

Diese kostenlose und bearbeitbare Vorlage berücksichtigt die Daten jedes Mitarbeiters und ermöglicht eine Bewertung anhand von Noten. Im Ergebnis wird es einfacher, erreichbare Ziele zu messen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Warum Sie es lieben werden:

Bewerten Sie die Leistung Ihrer Mitarbeiter mit einem datengesteuerten Benotungssystem

Bearbeiten Sie die Vorlage je nach Bedarf für verschiedene Teams oder Abteilungen

Nutzen Sie eine kostenlose, schnelle und aufschlussreiche Lösung zur Analyse der Mitarbeiterleistung

Ideal für: Durchführung datengesteuerter Mitarbeiterbeurteilungen anhand von Noten und messbaren Zielen.

Einschränkungen bei der Verwendung von Google Tabellen/Dokumenten für die Leistungsbeurteilung

Die oben aufgelisteten Excel-Vorlagen für die Leistungsbeurteilung sind zwar nützlich, um Feedback zu geben, aber sie haben auch einige Nachteile. Zum Beispiel:

Beschränkte Automatisierung: Den meisten dieser Vorlagen fehlen leistungsstarke Features zur Automatisierung, so dass sie zeitaufwändig und schwierig zu verwenden sind

Den meisten dieser Vorlagen fehlen leistungsstarke Features zur Automatisierung, so dass sie zeitaufwändig und schwierig zu verwenden sind Probleme mit der Skalierbarkeit: Diese Vorlagen können unübersichtlich werden und für jedes Geschäft, das mit großen Datenmengen zu tun hat, schwierig zu pflegen sein

Diese Vorlagen können unübersichtlich werden und für jedes Geschäft, das mit großen Datenmengen zu tun hat, schwierig zu pflegen sein Datenintegrität: Keine dieser Vorlagen für Mitarbeiterbeurteilungen bietet eine Nachverfolgung in Echtzeit oder die Möglichkeit der Versionskontrolle, was zu versehentlichen Überschreibungen oder Fehlern führt

Keine dieser Vorlagen für Mitarbeiterbeurteilungen bietet eine Nachverfolgung in Echtzeit oder die Möglichkeit der Versionskontrolle, was zu versehentlichen Überschreibungen oder Fehlern führt Uneinheitliche Formatierung: Diesen Vorlagen mangelt es an Einheitlichkeit in Bezug auf die Formatierung, was die Analyse oder den Vergleich zwischen verschiedenen Abteilungen erschweren kann

Alternative zu Excel-Vorlagen für Leistungsbeurteilungen

Hier sind sieben alternative und kostenlose Vorlagen für Leistungsüberprüfungen von Projektmanagement-Experten ClickUp die den gesamten Prozess der Leistungsbeurteilung vereinfachen:

1. ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung

ClickUp's Vorlage für die Leistungsbeurteilung

Wenn Sie auf der Suche nach einer Vorlage sind, die Ihren Leistungsbeurteilungsprozess einfacher, umfassender und auf den Punkt bringt, ist die ClickUp Vorlage für Leistungsbeurteilung ist die beste Option.

Sie ist einfach zu verwenden und zu navigieren. Das Format ist außerdem sehr übersichtlich, mit einem Bewertungssystem als Kernstück, um Feedback prägnant zu vermitteln. Als Manager haben Sie sogar die Möglichkeit, die persönliche Meinung eines Mitarbeiters und die Meinung seiner Kollegen über seine Leistung einzuholen.

Und das Beste daran? Seine Anpassungsfähigkeit! Diese ClickUp-Vorlage bietet einen unglaublichen Spielraum für Personalisierung in Bezug auf Ziele und Metriken, so dass sie für jede Rolle und jeden Titel geeignet ist.

Hier ist, warum Sie es lieben werden:

Anpassung an jede Rolle oder jeden Titel in Ihrem Unternehmen

Vereinfachen Sie den Bewertungsprozess mit einem klaren Bewertungssystem und einem benutzerfreundlichen Design

Integrieren Sie Peer- und Selbstbewertung für 360-Grad-Feedback

Nahtlose Integration mit ClickUp für die Nachverfolgung der Leistung in Echtzeit

Ideal für: Kleine und mittelgroße Teams, die eine einfache Vorlage für Leistungsbewertungen suchen, um die Leistung ihrer Mitarbeiter effektiv zu verwalten.

2. ClickUp Vorlage für die Leistungsbeurteilung von Korrekturmaßnahmen

ClickUp Vorlage für einen Plan für Korrekturmaßnahmen

Manager brauchen oft Hilfe bei der Identifizierung und Umsetzung von Korrekturmaßnahmen, um die Leistung eines Teams zu verbessern. Die ClickUp Vorlage für Korrekturmaßnahmen zur Leistungsüberprüfung ist hier, um zu helfen!

Diese Vorlage vereinfacht die Leistungsbeurteilung und Nachverfolgung, indem sie eine benutzerfreundliche Organisation der Daten ermöglicht. Die Felder listen Verbesserungsmöglichkeiten, Probleme, mögliche Lösungen usw. auf.

Angenommen, Sie möchten die Kommunikationsfähigkeiten Ihres Teams verbessern. Mit dieser Vorlage können Sie die wichtigsten Gründe, die einer effizienten Kommunikation im Wege stehen, auflisten und in Form von Aufzählungspunkten Tipps zur Beseitigung dieser Gründe geben. Sie können diese Aufgaben auch bestimmten Mitgliedern Ihres Teams zuweisen und KPIs festlegen, um deren Fortschritt zu messen.

Deshalb werden Sie es lieben:

Identifizieren Sie verbesserungsbedürftige Bereiche mit detaillierten Feldern für Korrekturmaßnahmen

Darstellung der Daten in einem visuellen, benutzerfreundlichen Format zur Vereinfachung der Nachverfolgung

Weisen Sie Teammitgliedern spezifische Aufgaben und KPIs zu, um messbare Verbesserungen zu erzielen

Benutzen Sie benutzerdefinierte Abschnitte für die Liste von Problemen, Lösungen und Fortschritten

Ideal für: Manager, die mit einem strukturierten, visuellen Ansatz verbesserungswürdige Bereiche identifizieren und Korrekturmaßnahmen umsetzen möchten.

3. ClickUp Vorlage für eine umfassende Leistungsbeurteilung

leistungsbeurteilungen

Sie möchten eine Vorlage, die den gesamten Prozess der Leistungsbeurteilung abdeckt und erleichtert und es Ihnen gleichzeitig ermöglicht, jedem einzelnen Mitarbeiter detailliertes Feedback zu geben? Dann wählen Sie die ClickUp Umfassende Vorlage für Leistungsbeurteilung .

Sie verfügt über einen großen Bereich benutzerdefinierter Felder, die die Zuweisung und Nachverfolgung von Mitarbeiterleistungen erleichtern. Instanz können Sie z. B. die Abteilung angeben, die verbessert werden muss, Regionen definieren, an denen gearbeitet werden muss, Fortschritte nachverfolgen und so weiter.

Diese Vorlage für die Leistungsbeurteilung bietet einzigartige Einblicke in die Leistung eines Mitarbeiters. Nehmen wir an, ein Mitarbeiter glaubt, dass er gut darin ist, Projekte zu leiten oder Initiative zu ergreifen. Mit dem Feature Selbsteinschätzung kann er diesen Aspekt seiner beruflichen Persönlichkeit hervorheben, den Sie in gemeinsamen Unterhaltungen weiter vertiefen können.

Warum Sie es lieben werden:

Zuweisung und Nachverfolgung von Leistungsmetriken mit einer Vielzahl benutzerdefinierter Felder

Geben Sie individuelles Feedback und ermöglichen Sie Selbsteinschätzung für Wachstumschancen

Überwachen Sie den Fortschritt von Teams und Abteilungen für eine bessere organisatorische Abstimmung

Erleichtern Sie die Unterhaltung über Ihre Karriere und langfristige Leistungsgespräche

Ideal für: Bereitstellung einer umfassenden Leistungsbewertung mit detaillierten Einblicken und personalisierten Elementen für jeden Mitarbeiter.

4. ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung

ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung

Leistungsbeurteilungen für Mitarbeiter funktionieren auf einfache Weise: Je mehr Sie sie erstellen, desto größer sind die Chancen, dass Ihre Mitarbeiter ihre Leistung und Produktivität verbessern.

Die Erstellung von Excel-Tabellen zur Bewertung der Mitarbeiterleistungen kann jedoch sehr mühsam sein. Aber nicht, wenn Sie die ClickUp Vorlage für vierteljährliche Leistungsbeurteilung .

Diese Vorlage wurde explizit für einen viertelstündigen Zeitraum entwickelt und ist eine große Hilfe für Unternehmen, die die Leistung ihrer Teams optimieren wollen. Sie ermöglicht Ihnen die Nachverfolgung von Zielen, OKRs und anderen Metriken alle drei Monate.

Außerdem geben Sie strukturiertes Feedback zu jedem Kriterium und überwachen den Fortschritt der Mitarbeiter in Echtzeit. In Anlehnung an das Design eines Lebenslaufs erfasst dieses einseitige Dokument auf subtile Weise alle Daten, die für den Aufbau eines konsistenten Wachstumsrahmens im Unternehmen wichtig sind.

Deshalb werden Sie es lieben:

Nachverfolgung kurzfristiger Metriken alle drei Monate

Optimieren Sie die OKR-Nachverfolgung und die Einstellung von Zielen mit strukturiertem Feedback

Überwachen Sie den Fortschritt in Echtzeit, um die Mitarbeiter auf die Ziele auszurichten

Präsentieren Sie Leistungsdaten in einem lebenslaufähnlichen One-Pager für mehr Klarheit

Ideal für: Nachverfolgung der Mitarbeiterleistung, Gewährleistung umfassender Bewertungen alle drei Monate.

Weiterlesen: Kontinuierliches Leistungsmanagement - Ein abgeschlossener Leitfaden zum Verständnis und zur Implementierung des Systems

5. ClickUp KPI Tracker Vorlage

clickUp kpi Vorlage

Jedes Team in jeder Organisation hat eine Reihe von Leistungszielen zu erreichen. Zur Nachverfolgung des Fortschritts werden bestimmte Schlüssel, Metriken und Standards festgelegt. Die ClickUp KPI Tracker Vorlage sorgt für die Nachverfolgung dieser Kennzahlen.

Die Vorlage ist in hohem Maße anpassbar und leicht zu lesen. Sie visualisiert die KPIs auf ansprechende und einfache Weise. Es gibt drei Hauptkategorien für die KPI-Bewertung: Off Track, At Risk und On Track. Auf dieser Grundlage definieren Sie Ihre zentralen Werte und Metriken und verfolgen gleichzeitig deren Fortschritt in quantifizierbarer Form.

Da das Dokument auch hochgradig kollaborativ ist, fördert es die Zusammenarbeit im Team und stellt sicher, dass jedes Mitglied Klarheit über jedes Ziel und dessen Fortschritt hat.

Deshalb werden Sie es lieben:

Visualisierung von KPIs anhand von Kategorien wie Off Track, At Risk und On Track

Fördern Sie die Zusammenarbeit im Team durch gemeinsame Sichtbarkeit des Fortschritts

Benutzerdefinierte Metriken und Werte für verschiedene Teams und Rollen

Binden Sie Ihr Team mit einem klaren, leicht verständlichen Design für die Nachverfolgung von KPIs ein

Ideal für: Nachverfolgung von Team-KPIs mit anpassbaren Metriken, die Klarheit über Leistungsziele und die Überwachung des Fortschritts gewährleisten.

6. ClickUp Formular für Leistungsbewertung

ClickUp Formular Vorlage für Mitarbeiterbewertung

Wenn Sie eine einfache und dennoch aufschlussreiche Vorlage für die jährliche Leistungsbeurteilung suchen, ist diese ClickUp Formular für Leistungsbeurteilung Vorlage ist für Sie.

Bei dieser Vorlage handelt es sich nicht um ein herkömmliches Formular für die Mitarbeiterbeurteilung an sich. Es handelt sich eher um ein Dokument, mit dem Sie Mitarbeiterinformationen und Feedback von Ihrem Team sammeln können, um deren Leistung zu analysieren.

Mit ihrer Hilfe können Sie die individuellen Fortschritte jedes Mitarbeiters nachverfolgen und Bereiche mit Verbesserungsbedarf ermitteln. Diese Vorlage ist einfach zu bedienen und zu navigieren, vielseitig und eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Teams.

Darum werden Sie sie lieben:

Verfolgen Sie individuelle Fortschritte mit benutzerdefinierten Metriken

Sammeln und analysieren Sie mühelos Feedback über mehrere Teams und Abteilungen hinweg

Einfaches Navigieren mit einer vielseitigen Vorlage für jährliche Leistungsbeurteilungen

Sorgen Sie für Genauigkeit und Klarheit bei der Bewertung der qualitativen und quantitativen Leistung

Ideal für: Teams, die ein vielseitiges, einfach zu verwendendes Formular benötigen, um die Leistung ihrer Mitarbeiter zu bewerten und aufschlussreiches Feedback zu erhalten.

7. ClickUp Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter

ClickUp Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter

Wenn Sie ein Manager sind, der mit mehreren Projekten zu tun hat, ist es lebenswichtig, aber schwierig, den Fortschritt aller Mitarbeiter zu überwachen. Die ClickUp Vorlage für den täglichen Tätigkeitsbericht für Mitarbeiter kann dies viel einfacher machen.

Mit ihrer Hilfe ist es möglich, die Leistung jedes Mitglieds eines Teams, das an einem Projekt beteiligt ist, zu bewerten, indem man ihre Produktivität quantifiziert. Sie können Aufgaben definieren, die Zeit nachverfolgen und das Datum angeben, an dem sie erledigt wurden.

Sie bewerten die Leistung, um sicherzustellen, dass das gesamte Projekt rentabel ist und jedes Mitglied des Teams - Sie selbst eingeschlossen - mit den Abläufen und Zielen des Projekts übereinstimmt.

Deshalb werden Sie es lieben:

Nachverfolgung der täglichen Produktivität mit detaillierten Features zur Aufgabenverwaltung

Vereinfachen Sie das Zeitmanagement, indem Sie die Fertigstellung von Aufgaben und die geleisteten Arbeitsstunden dokumentieren

Ermöglicht die Selbsteinschätzung, um Teams und Projekte auf die allgemeinen Ziele auszurichten

Einfache Zusammenarbeit durch Nachverfolgung individueller Beiträge in Projekten

Ideal für: Überwachung der Arbeitsleistung durch Nachverfolgung der täglichen Aktivitäten und Sicherstellung der Ausrichtung des Teams auf die Projektziele.

Mit ClickUp werden Leistungsbeurteilungen zum Kinderspiel

Die Leistungsbeurteilung der Mitarbeiter ist für jedes Unternehmen unerlässlich. Sie ermöglicht es Ihrem Geschäft, seinen Mitgliedern Feedback zu geben und ein Gefühl für Wachstum und Verbesserung zu kultivieren.

Für Manager ist der Prozess der Leistungsbeurteilung jedoch oft mit der Verwaltung von Tabellenkalkulationen verbunden!

Wenn dies auch bei Ihnen der Fall ist, wenden Sie sich an ClickUp, eine All-in-One-Suite für das Arbeitsmanagement, die viele kostenlose Vorlagen und Ressourcen anbietet, die das Leistungsmanagement-System Ihres Unternehmens ergänzen. Melden Sie sich noch heute an und entdecken Sie, wie ClickUp die Leistungsbeurteilung von Mitarbeitern vereinfacht!