Kostenlose Must-Have Google Docs Vorlagen für Umfragen

Nicht jede Umfrage braucht ein komplexes Tool. Wenn Sie mehr Zeit mit der Einstellung von Umfragen als mit dem Sammeln von Feedback verbringen, sind die Vorlagen für Umfragen von Google Docs die perfekte, unkomplizierte Lösung.

Mit diesen Vorlagen können Sie Ihre Umfragen unkompliziert gestalten, egal ob Sie als Eigentümer eines kleinen Geschäfts einen schnellen Einblick in Ihre Kunden suchen, als Lehrkraft Ihre Schüler befragen oder Forschungsdaten sammeln möchten.

Im Folgenden haben wir die besten kostenlosen Vorlagen für Umfragen in Google Docs zusammengestellt, damit Sie loslegen können. Wenn Sie jedoch mehr Struktur benötigen, z. B. die Nachverfolgung von Beantwortungen im Laufe der Zeit oder eine effizientere Organisation von Bewertungen, haben wir auch einige alternative Vorlagen mit vielen Features zusammengestellt.

Wenn Sie Google Docs verwenden, sollten Sie sich zunächst darüber im Klaren sein, wie Sie die beste Vorlage für Ihre Bedürfnisse auswählen.

Was macht eine gute Vorlage für Google Docs-Umfragen aus?

Eine effektive Google Docs-Umfragevorlage ist klar, ansprechend und auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Hier sind die wichtigsten Features, auf die Sie achten sollten:

Anpassbares Design : Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Layouts, Text und Farben leicht personalisieren können, um den Zweck Ihrer Umfrage widerzuspiegeln

: Wählen Sie eine Vorlage, mit der Sie Layouts, Text und Farben leicht personalisieren können, um den Zweck Ihrer Umfrage widerzuspiegeln Vielfalt an Fragetypen : Suchen Sie nach einer Vorlage, die verschiedene Frageformate unterstützt - Multiple-Choice, kurze Antworten und Bewertungsskalen -, um einen Bereich von Antworten zu erfassen

: Suchen Sie nach einer Vorlage, die verschiedene Frageformate unterstützt - Multiple-Choice, kurze Antworten und Bewertungsskalen -, um einen Bereich von Antworten zu erfassen Klare Anleitung : Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit benutzerdefinierten Anweisungen, die die Befragten über den Zweck der Umfrage und die Vorgehensweise beim Ausfüllen informieren

: Entscheiden Sie sich für eine Vorlage mit benutzerdefinierten Anweisungen, die die Befragten über den Zweck der Umfrage und die Vorgehensweise beim Ausfüllen informieren Logischer Flow : Wählen Sie eine Vorlage, die die Fragen in einer sinnvollen Reihenfolge anordnet, um die Befragten bei der Stange zu halten und es ihnen zu erleichtern, die Umfrage abzuschließen

: Wählen Sie eine Vorlage, die die Fragen in einer sinnvollen Reihenfolge anordnet, um die Befragten bei der Stange zu halten und es ihnen zu erleichtern, die Umfrage abzuschließen Mobilfreundliches Format: Wählen Sie eine Vorlage, die auf mobilen Geräten leicht zugänglich und verwendbar ist, damit die Befragten von überall aus teilnehmen können

💡 Profi-Tipp: Versuchen Sie Google Formulare Vorlagen als Alternative für die Erstellung von Umfragen mit den Tools von Google Workspace. Google Formulare bieten eine automatische Nachverfolgung der Antworten und eine einfache Integration mit Google Tabellen für eine effiziente Datenanalyse.

Free Google Docs Vorlagen für Umfragen

Google Docs verfügt zwar nicht über integrierte Formulare, aber die Erstellung eines solchen ist einfach. Wenn Sie beim Setup Zeit sparen möchten, bieten externe Plattformen effektive Vorlagen für Fragebögen die Sie in Google Docs (und anderen Online-Tools) benutzerdefinieren können. Sie können sie sogar herunterladen, um sie offline in Word zu bearbeiten.

Diese Vorlagen sind vielseitig einsetzbar. Sie können Umfragen online durchführen oder sie für persönliche Befragungen ausdrucken.

Sehen Sie sich die besten kostenlosen Optionen an.

1. Google Docs Umfrage Vorlage von TEMPLATE.NET

über TEMPLATE.NET Die Google Docs Umfrage Vorlage von TEMPLATE.NET fühlt sich an wie ein freundliches Chatten. Es handelt sich um einen einfachen einseitigen Fragebogen, der Ihnen einen schnellen Pulse-Check der Vorlieben und Erfahrungen Ihrer Teilnehmer ermöglicht.

Die Vorlage verfügt über eine integrierte Tabelle mit verschiedenen Frageformaten, darunter Multiple-Choice-Fragen, Bewertungsskalen und Antworten auf der Likert-Skala ("Sehr wahrscheinlich" bis "Sehr unwahrscheinlich"), um die Präferenzen der Benutzer zu ermitteln.

Die flexible Vorlage kann benutzerdefiniert an Ihre spezielle Branche oder Ihren Anwendungsfall angepasst werden. Sie steht auch im PDF-Format zum Herunterladen zur Verfügung.

Ideal für: Lokale Geschäfte, die die Kundenerfahrung mit schnellem Feedback bewerten möchten

2. Leere Umfrage Vorlage by TEMPLATE.NET

über TEMPLATE.NET Die Blank Umfrage Vorlage von TEMPLATE.NET ist ein einseitiger Fragebogen, der sich leicht an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lässt. Es bietet praktische Platzhalter zur schnellen Nachverfolgung der Personalisierung.

Die vorhandenen Fragen geben Ihnen Aufschluss darüber, wie die Teilnehmer mit Ihrem Produkt interagieren. Sie finden offene Fragen, die zu detailliertem Feedback einladen, Abfragen zur Häufigkeit, um Gewohnheiten und Engagement zu ergründen, und skalierte Bewertungen, um die Zufriedenheit und die Wahrscheinlichkeit von Wiederholungskäufen zu messen.

Ideal für: Startups, die Kundenfeedback für neue Produkteinführungen sammeln möchten

3. Fragebogen zur Einstellungsbewertung by TEMPLATE.NET

über TEMPLATE.NET Die Fragebogen zur Einstellungsbewertung by TEMPLATE.NET verschafft Ihnen eine klare Ansicht darüber, wie die Bewerber Ihren Einstellungsprozess wahrnehmen. Diese detaillierte siebenseitige Umfrage kombiniert quantitative (Skalen, Bewertungen, Ja/Nein) und qualitative (offene) Fragen, um Ihnen zu helfen, das Gesamtbild zu sehen.

Sie können die Zufriedenheit mit den verschiedenen Aspekten des Einstellungsprozesses schnell messen und Ihren Einstellungsansatz feinabstimmen, um die Erfahrung der Bewerber zu verbessern.

Ideal für: HR Teams in kleinen Unternehmen, die ihren Einstellungsprozess evaluieren möchten

4. Restaurant Kundenerwartungen Umfrage Vorlage von TEMPLATE.NET

über TEMPLATE.NETTools für Kundenfeedback sind ein guter Weg, um zu erfahren, was Ihre Kunden wirklich wollen.

Die Restaurant Kundenerwartungen Umfrage Vorlage von TEMPLATE.NET verleiht Ihrer Feedback-Umfrage ein ausgefeiltes, professionelles Aussehen, mit Space für Ihr Logo und voreingestellten Kopfzeilen und Fußzeilen für Speicherort und Branding.

Die Umfrage gliedert sich in Bereiche, die sowohl die menschlichen Aspekte (z. B. die Etikette der Server) als auch die technischen Aspekte des Essens (z. B. die wahrgenommene Fairness der Preise) abdecken, und verwendet Bewertungsskalen für einfaches Feedback. Sie können auch die Meinung der Kunden zu Geschmack, Qualität und Vielfalt Ihrer Speisekarte erfahren.

Hinzufügen von fragen zur Kundenfindung zu dieser Vorlage werden Ihnen helfen, Ihre Dienstleistungen und Ihr Menüangebot weiter zu verbessern.

Ideal für: Unabhängige Eigentümer von Restaurants, die ein gezieltes Feedback von Kunden suchen

5. Umfrage zur Mitarbeitereinhaltung Vorlage by TEMPLATE.NET

über TEMPLATE.NET Die Vorlage für Mitarbeiterbefragung zur Einhaltung der Vorschriften by TEMPLATE.NET eignet sich hervorragend, um zu messen, wie gut Ihre Arbeitsplatzkultur mit Ihren Unternehmensrichtlinien übereinstimmt.

Diese zweiseitige Umfrage kombiniert Kontrollkästchen-Fragen mit offenem Feedback, um das Verständnis und die Einhaltung der Unternehmensrichtlinien durch Ihr Team zu bewerten. Sie ist eine großartige Ergänzung zu Ihrem Stapel von software-Tools für Mitarbeiterbefragungen .

Jeder Titel einer Frage bestätigt die Zustimmung zu wichtigen Richtlinien wie Anti-Belästigung und Anti-Diskriminierung und stellt sicher, dass alle auf der gleichen Seite stehen. Außerdem helfen Ihnen bewusstseinsbezogene Fragen dabei, potenzielle Verstöße zu erkennen, die unter dem Radar fliegen.

Dank des beigefügten Vertraulichkeitshinweises können die Mitarbeiter offen und ehrlich Feedback geben.

Ideal für: Gemeinnützige Organisationen, die prüfen möchten, ob Freiwillige die betrieblichen Richtlinien verstehen

Limitierungen bei der Verwendung von Google Docs für Google Docs Umfragevorlagen

Google Docs Formulare für Umfragen sind eine gute Ausgangsbasis für benutzerforschung . Zu erledigen sind damit jedoch einige Herausforderungen:

Keine fortschrittliche Umfragelogik: In Google Docs Formularen sieht jeder Befragte die gleichen Fragen ohne dynamische Verzweigungen auf der Grundlage seiner vorherigen Antworten

In Google Docs Formularen sieht jeder Befragte die gleichen Fragen ohne dynamische Verzweigungen auf der Grundlage seiner vorherigen Antworten Manuelle Datenerfassung: Sobald Ihre Umfrage veröffentlicht ist, müssen Sie die Beantwortungen selbst analysieren - hier gibt es keine automatische Analyse

Sobald Ihre Umfrage veröffentlicht ist, müssen Sie die Beantwortungen selbst analysieren - hier gibt es keine automatische Analyse Einschränkungen bei der Formatierung: Die Designoptionen sind einfach, so dass Ihre Umfragen möglicherweise nicht so ausgefeilt oder professionell aussehen, wie Sie es sich wünschen

Die Designoptionen sind einfach, so dass Ihre Umfragen möglicherweise nicht so ausgefeilt oder professionell aussehen, wie Sie es sich wünschen Herausforderungen bei der Zusammenarbeit: Die Zusammenarbeit kann unübersichtlich werden, insbesondere bei großen Teams, die versuchen, das gleiche Dokument zu bearbeiten

Die Zusammenarbeit kann unübersichtlich werden, insbesondere bei großen Teams, die versuchen, das gleiche Dokument zu bearbeiten Probleme mit der Anonymität der Antworten: Google Docs garantiert keine Anonymität, was dazu führen kann, dass die Befragten zögern, ihr ehrliches Feedback freizugeben

Google Docs garantiert keine Anonymität, was dazu führen kann, dass die Befragten zögern, ihr ehrliches Feedback freizugeben Integrationsprobleme: Google Docs lässt sich nicht immer reibungslos mit anderen Tools wie E-Mail-Marketingplattformen oder Datenverwaltungssystemen verbinden

Für fortgeschrittene Anforderungen sollten Sie sich diese Google Docs und Google Formulare Alternativen .

Alternative Google Docs Vorlagen für Umfragen

Der Erfolg Ihrer Umfrage beginnt mit den richtigen software zur Erstellung von Formularen . Sie brauchen ein Tool, das Fragen schnell in Erkenntnisse und diese Erkenntnisse in Elemente umsetzt. Und das ist einfacher, wenn Sie die Antworten in intuitiven Formaten nachverfolgen und visualisieren können. ClickUp ist eine durchgängige Projektmanagement-Plattform zur Vereinfachung von Arbeitsabläufen, einschließlich der Durchführung, Verwaltung und Analyse von Umfragen. Dank der benutzerfreundlichen Oberfläche können Sie in wenigen Minuten maßgeschneiderte Umfragen und Projekte einrichten. Der ClickUp-Workspace verfügt über ein KI-gesteuertes neuronales Netzwerk, Integrationen mit Ihren bevorzugten Tools, intelligente Automatisierung, die Formularantworten in Aufgaben verwandelt, und vieles mehr. ClickUp's Formular-Ansicht ist eines der Hauptangebote von ClickUp. Sie vereinfacht das Sammeln von Informationen, indem sie das Feedback an einem Ort organisiert und in verschiedenen visuellen Formaten zugänglich macht. Auf diese Weise können Sie sich auf die Analyse der Daten konzentrieren, anstatt sie zu durchforsten. Außerdem passen sich die Fragen dank der bedingten Logik an frühere Antworten an, so dass Ihre Formulare immer relevant sind.

Die Ansicht des Formulars arbeitet nahtlos mit dem Rest von ClickUp zusammen. Wenn jemand eine Antwort einreicht, können Sie diese automatisch mit relevanten Aufgaben und Projekten in Ihrem Unternehmen verbinden.

Richten Sie mit der ClickUp Formular-Ansicht eine intuitive Möglichkeit für die Beteiligten ein, Informationen freizugeben

Im Folgenden haben wir unsere besten kostenlosen Vorlagen für Umfragen zusammengestellt, die sich perfekt für Anfänger eignen.

1. ClickUp Produkt-Feedback Umfrageergebnisse Vorlage

ClickUp Produkt-Feedback-Umfrage Vorlage

Produkt-Feedback-Software kann Ihr Schlüssel zu fundierten Produktaktualisierungen sein.

Die ClickUp Produkt-Feedback Umfrageergebnisse Vorlage sammelt direkt von Ihren Kunden Erkenntnisse darüber, wie Ihre Produkte abschneiden.

Das Formular der Vorlage umfasst Fragen zu allem, von Preis und Qualitätszufriedenheit bis hin zu Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice. Ausklappbare Optionen, Emoji-Bewertungen und farbkodierte Auswahlmöglichkeiten machen das Ausfüllen für Kunden visuell ansprechend und einfach.

Alle Antworten werden in der Listenansicht "Übermittlungen" zusammengefasst, damit Ihr Support-Team sie im Detail überprüfen kann. In der Listenansicht "Produktbewertungen" werden alle Bewertungen nach Produkten sortiert, sodass Sie einen klaren Überblick über die Leistung der einzelnen Produkte erhalten. Es gibt sogar eine integrierte Formel zur Berechnung der Durchschnittsnote für jedes Produkt.

Für einen schnellen Überblick dient das Board "Gesamtzufriedenheit" als Dashboard, das die Bereiche hervorhebt, die aufgrund niedrigerer Bewertungen besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Mit ClickUp Gehirn mit ClickUp Brain, dem KI-Assistenten von ClickUp, können Sie schnell offenes Feedback analysieren, um Schmerzpunkte zu ermitteln und Feature-Updates zu priorisieren.

⚡️Ideal für: Produktmanager, die detaillierte Kundeneinblicke zu einem neuen Software Feature sammeln möchten

2. ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung

ClickUp's Vorlage für die Mitarbeiterbefragung

Die ClickUp Vorlage für Mitarbeiterbefragung stellt Ihre Mitarbeiter in den Mittelpunkt von Feedbackübungen am Arbeitsplatz und hilft Ihnen zu verstehen, was Ihrem Team wirklich wichtig ist. Durch die anonyme Teilnahme können sie ihre Gedanken frei äußern.

Das integrierte Formular enthält umfassende fragen zur Mitarbeiterzufriedenheit die alles abdecken, von der Zufriedenheit mit der Rolle bis hin zu Teamarbeit, Work-Life-Balance und Unternehmenskultur. Es gibt Ausklappen für die Auswahl von Teams und Rollen sowie lustige Emoji-Bewertungen und farbcodierte Skalen, die das Beantworten des Formulars erleichtern.

Ein herausragendes Feature ist die Registerkarte "Verbatims" der Vorlage, auf der die Antworten auf offene Fragen aufgelistet sind, so dass Sie ein umfassenderes Bild der Mitarbeiterstimmung erhalten.

⚡️Ideal für: Personalverantwortliche in Unternehmen, die die Moral im Team verbessern wollen

3. ClickUp Engagement Umfrageergebnisse Aktionsplan Vorlage

ClickUp Engagement Survey Results Action Plan Template

Mit einer eigenen Wiki-Seite, der ClickUp Engagement Survey Ergebnisse Aktionsplan Vorlage hilft Ihnen, das Feedback Ihrer Mitarbeiter in umsetzbare Verbesserungen zu verwandeln.

Dieser zentrale hub besteht aus drei Hauptteilen. Beginnen Sie mit dem Abschnitt "Übersicht", in dem Sie die Metriken für die Geschäftsleistung und die Dynamik des Teams skizzieren können.

Im Abschnitt 'Analyse' können Sie eine Tabelle erstellen, um Ihren Aktionsplan für die Umfrage zu visualisieren. Definieren Sie Probleme (z. B. niedrige Arbeitsmoral in bestimmten Teams), ermitteln Sie die Ursachen (z. B. unzureichende Ressourcen) und zeigen Sie Bereiche auf, in denen Verbesserungen möglich sind (z. B. Bereitstellung von mehr Aufstiegsmöglichkeiten).

Sie können Herausforderungen auch anhand der 4M1E-Klassifizierung (Mensch, Maschine, Material, Methode, Umwelt) kategorisieren. Außerdem können Sie Metriken und Eigentümer zuweisen und Einzelziele festlegen.

Schließlich können Sie Ihren gesamten Plan im Abschnitt "Status und Empfehlungen" zusammenfassen und mit maßgeschneiderten Vorschlägen versehen und Folgendes hinzufügen bewertungsfragen für Manager um die Abstimmung zwischen den Führungskräften der verschiedenen Teams zu gewährleisten.

⚡️Ideal für: Personalleiter in kleinen bis mittelgroßen Organisationen, die die teamübergreifende Kommunikation verbessern möchten

Weiterlesen: Beispiele für effektives Mitarbeiter-Feedback, um objektiven Input zu liefern und die Moral zu steigern

4. ClickUp Vorlage für Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage

ClickUp Vorlage für die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage

Die ClickUp Vorlage für Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage sammelt und analysiert das Feedback der Clients, um Verbesserungsmöglichkeiten für Ihre Produkte und Dienstleistungen zu ermitteln.

Das Herzstück ist ein Formular für Umfragen, das gemeinsam genutzt werden kann. Sie finden Felder zum Taggen von Support-Mitarbeitern und Emoji-Bewertungen, mit denen Kunden die Hilfsbereitschaft, Klarheit und Lösungsqualität der Mitarbeiter bewerten können. Eine praktische "Ja/Nein"-Frage am oberen Rand gibt Auskunft darüber, ob das Problem gelöst wurde.

Alle gesammelten Rückmeldungen fließen in verschiedene Ansichten ein. In der Listenansicht "Beantworter" werden alle Antworten der Kunden angezeigt und danach kategorisiert, ob ihre Probleme geschlossen wurden. Die Ansicht "Board" bietet eine Momentaufnahme der Wissensbewertungen für einen schnellen Überblick über die Qualität des Feedbacks.

Sie können verwenden ClickUp Chat um Echtzeit-Diskussionen mit Ihrem Support-Team über Feedback-Trends zu führen. Dies öffnet die Tür für ein sofortiges Brainstorming, wie man Kundenanliegen angehen kann.

Und das Beste daran? Mit Chat können Sie jede Nachricht mit nur einem Klick in eine verfolgbare, umsetzbare Aufgabe umwandeln. So werden Ihre Arbeit und Ihre Unterhaltungen auf einer Plattform zusammengeführt, was die Nachbereitung zum Kinderspiel macht!

⚡️Ideal für: Kundensupport-Teams, die Lücken in der Qualität ihrer Service-Reaktionen erkennen möchten

5. ClickUp Formular Vorlage

ClickUp's Formular Vorlage

Die ClickUp Formular Vorlage ist ein vielseitiges Umfrage-Tool für alle Ihre Bedürfnisse bei der Datenerfassung.

Die Vorlage bietet ein gemeinsam nutzbares Formular mit benutzerdefinierten Fragen, auf denen Sie aufbauen können. Außerdem können Ihre Einzelziele Dateien direkt von ihren Geräten oder Cloud-Speichern (z. B. Google Drive) hochladen, wodurch die Erfassung von Dokumenten wie ID-Fotos erleichtert wird.

In der Listenansicht "Zusammenfassung" werden die gesammelten Daten nach Status geordnet und farblich gekennzeichnet, und die Ansicht "Phasen" bietet eine Momentaufnahme des Stands jedes Elements im Überprüfungsprozess. Jede Karte mit Aufgaben enthält die wichtigsten Details, so dass Sie nicht zwischen den Registerkarten umschalten müssen, um Informationen zu erhalten.

⚡️Ideal für: Forschungsteams, die die Teilnehmerregistrierung für Studien organisieren möchten

6. ClickUp Feedback Formular Vorlage

ClickUp's Feedback Formular Vorlage

Eine verallgemeinerte Version der Vorlage für die Umfrage zur Kundenzufriedenheit, die ClickUp Feedback Formular Vorlage hilft Ihnen, Feedback von Endbenutzern, Lieferanten oder Mitgliedern Ihres Teams zu sammeln.

Das integrierte Formular ist für Anbieter eingerichtet, aber Sie können es leicht anpassen vorlage für ein Formular für Rückmeldungen an Ihre Bedürfnisse anpassen. Farbcodierte Ausklappen für Servicebereiche und Support-Mitarbeiter erleichtern die Kategorisierung. Kunden können ihre Gesamterfahrung mithilfe eines Sterne-Bewertungssystems bewerten, und es gibt ein langes Textfeld, in dem sie Vorschläge machen können.

In der Listenansicht "Service-Bewertung" können Sie das Feedback nach Servicetyp gruppieren und Kundenstufen zuweisen, um Folgemaßnahmen nach Wichtigkeit oder Engagement zu priorisieren.

In der Listenansicht "Anbieterbewertung" wird das Feedback nach Mitgliedern des Teams gruppiert, so dass Sie Mitarbeiter identifizieren können, die zusätzliche Schulungen benötigen.

In der Ansicht "Gesamtempfehlung" schließlich wird das Feedback nach Kundenempfehlungen geordnet, und zwar von den höchsten bis zu den niedrigsten Bewertungen. Mit diesem Setup können Sie mit Ihrem Team Erfolge feiern oder es bei seinem nächsten Meeting coachen.

⚡️Ideal für: Bildungseinrichtungen, die Feedback von Studenten über die Effektivität ihrer Kurse einholen möchten

Mit Ihren Umfragen in ClickUp können Sie die Datenerfassung zentralisieren und die Ergebnisse direkt in Ihrem Projektmanagement-Ökosystem visualisieren. Sie können die Antworten filtern, taggen und kategorisieren und so die Datenanalyse vereinfachen.

Die oben genannten ClickUp-Umfragevorlagen können direkt in Ihre allgemeinen Arbeitsabläufe integriert werden, so dass es einfacher ist, Erkenntnisse direkt in verwandte Projekte zu übertragen und darauf zu reagieren.

Verwandeln Sie Umfrageantworten mit ClickUp in Insights

Google Docs Vorlagen für Umfragen eignen sich hervorragend für einfache Untersuchungen, aber wenn Ihre Umfragen mehr Leistung benötigen, wie z. B. interaktive Fragen oder Nachverfolgung in Echtzeit, bietet ClickUp einen Schritt nach oben.

Ganz gleich, ob Sie Kundenfeedback einholen, Mitarbeiter einbinden oder Studenten bewerten möchten - es gibt für jeden Zweck die passenden Vorlagen.

Diese Vorlagen lassen das Feedback nicht stapeln, sondern verwandeln es in Aufgaben, die Sie priorisieren, zuweisen und verwalten können. Die Daten werden automatisch in Listen und Dashboards organisiert, damit Sie alles auf einer Plattform umschalten und analysieren können.

Die intelligenten Automatisierungen und Integrationen vereinfachen die Nachverfolgung und die Zusammenarbeit im Team weiter.

Und das Beste daran? Diese Vorlagen sind völlig kostenlos. 💸

Melden Sie sich kostenlos bei ClickUp an und verändern Sie die Art und Weise, wie Sie Feedback sammeln und darauf reagieren.