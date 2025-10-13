Die 10 besten Microsoft Project-Viewer-Programme für 2026

Als ich meine Tätigkeit im Bereich des Projektmanagements aufnahm, stellte ich schnell fest, dass Microsoft Project zwar leistungsstark ist, seine hohen Kosten und die komplexe Lizenzierung jedoch für manche eine Herausforderung darstellten.

Der Umgang mit Volumenlizenzen war überwältigend – würde mein Team alle Features nutzen, oder zahlten wir nur für Extras? Außerdem machten es unbefugte Dateiänderungen schwierig, die Kontrolle zu behalten.

Ich brauchte eine einfachere Lösung, also habe ich mich mit dem Microsoft Project Viewer beschäftigt, damit mein Team ohne den Aufwand einer Voll-Lizenz auf Projektdetails zugreifen und diese freigeben kann.

In diesem Artikel gebe ich Ihnen meine Top 10 der besten Microsoft Project-Viewer-Programme frei und gehe auf deren wichtigsten Features und Limite ein, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Los geht’s!

Worauf sollten Sie bei einer Microsoft Project-Viewer-Software achten?

Alle Microsoft Project-Viewer ermöglichen den Zugriff auf Projektdateien, doch einige bieten zusätzliche Features, die sie zu echten Alternativen zu Microsoft Project machen. Diese zusätzlichen Features können die Zusammenarbeit im Team und den Informationsaustausch erheblich verbessern.

Hier sind einige unverzichtbare Features für das Projektmanagement, die Projektmanager berücksichtigen sollten:

MPP-Dateien öffnen: Stellen Sie die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten (.mpp, .mpt, .mpx, .xml) sicher, um vollständigen Zugriff auf Ihre Projekte zu erhalten

Projektdateien teilen: Suchen Sie nach Optionen zum Exportieren von MPP-Dateien als Excel- oder CSV-Dateien, um sie problemlos mit Benutzern freizugeben, die nicht über Microsoft Project verfügen.

Projektdateien drucken: Stellen Sie sicher, dass der Viewer das einfache Ausdrucken von Papierkopien ermöglicht, die Sie für Meetings benötigen.

Betriebssysteme, die unterstützt werden: Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem Betriebssystem, egal ob Windows, Mac oder Linux

Diagramme und Berichte anzeigen: Suchen Sie nach wichtigen Visualisierungen des Projekts wie Gantt-Diagrammen und Berichten zur Ressourcenzuweisung

Zugriff auf benutzerdefinierte Ansichten: Stellen Sie sicher, dass die Software in Microsoft Project erstellte benutzerdefinierte Ansichten öffnen kann, um eine genaue Darstellung der Daten zu gewährleisten

Dateien exportieren: Achten Sie auf die Möglichkeit, Dateien zurück nach Microsoft Project oder Excel zu exportieren, um sie einfach zu aktualisieren

Umgang mit großen Dateien: Beachten Sie etwaige Limite bei der Größe der Dateien, die den Zugriff auf größere Projekte einschränken könnten

Integration mit Cloud-Diensten: Überprüfen Sie die Kompatibilität mit SharePoint, Google Drive und OneDrive

Unterstützte Versionen: Überprüfen Sie die Kompatibilität mit den von Ihnen verwendeten Versionen von Microsoft Project

Die 10 besten Microsoft Project-Viewer-Programme

Hier sind meine Top 10 der Microsoft Project-Viewer-Software, mit denen Sie Microsoft-Projektpläne detailliert anzeigen und freigeben können: 👇🏼

1. ClickUp (Am besten geeignet für das allgemeine Projektmanagement mit Integrationen)

ClickUp bietet sowohl Funktionen zur Anzeige von Microsoft Project-Dateien als auch umfassende Funktionen für das Projektmanagement und ist damit eine hervorragende Wahl für Teams, die mit MS Project-Dateien arbeiten und gleichzeitig Zugriff auf zusätzliche Tools für das Projektmanagement haben möchten.

Obwohl sie nicht speziell als MS Project-Viewer konzipiert ist, ist die ClickUp-Software für Projektmanagement eine vielseitige Plattform, die Sie bei der Verwaltung Ihrer Projekte in Betracht ziehen sollten.

Ich habe mich für ClickUp als meine erste Wahl entschieden, da es Integrationsfunktionen mit Tools für die Zusammenarbeit kombiniert und somit das beste Tool für das Projektmanagement darstellt.

ClickUp Aufgaben

Mit ClickUp Aufgaben können Sie komplexe Projekte in überschaubare Aufgaben aufteilen und diese an Ihren Workflow anpassen. Fügen Sie benutzerdefinierte Felder hinzu, verknüpfen Sie abhängige Aufgaben und kategorisieren Sie diese nach Aufgabentypen, um sicherzustellen, dass alles genau so organisiert ist, wie Sie es benötigen.

Diese benutzerdefinierte Anpassung geht über die reine Ansicht von Dateien hinaus und ermöglicht die aktive Verwaltung Ihrer Projekte.

Visualisieren Sie die Arbeit über mehrere Listen hinweg, um funktionsübergreifende Aufgaben zu verwalten und Sprints mit ClickUp-Aufgaben zu planen

ClickUp-Integrationen

Als ClickUp-Benutzer schätze ich besonders, wie ClickUp Integrations mit über 1.000 tools das Importieren und Exportieren von Daten mühelos macht.

Egal, ob Sie Aufgaben aus Asana, Trello oder Jira importieren oder eine Synchronisierung mit Google Drive, Slack und HubSpot durchführen – ClickUp sorgt dafür, dass alles an einem Ort übersichtlich und zugänglich bleibt.

Verbinden Sie Ihre Tools mit ClickUp-Integrationen und verwalten Sie alle Ihre Projekte von einer einzigen Plattform aus

Gantt-Diagramme eignen sich hervorragend für die Nachverfolgung von Zeitleisten, während Kanban-Boards ideal sind, um Workflow zu visualisieren und Prioritäten für Aufgaben zu verwalten.

ClickUp Ansichten

Während viele Microsoft Project-Viewer hauptsächlich das Anzeigen von MPP-Dateien ermöglichen, geht ClickUp Views darüber hinaus. Damit können Sie Ihre Projekte aktiv verwalten – mit anpassbaren Ansichten wie Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards.

Behalten Sie den Überblick mit der Critical-Path-Ansicht in ClickUp Gantt und stellen Sie sicher, dass Ihre Projekte jeden Meilenstein erreichen

Diese Vorlage herunterladen Steigern Sie Ihre Produktivität mit der ClickUp-Projektmanagement-Vorlage

Die ClickUp-Projektmanagement-Vorlage erleichtert die Planung durch einen vorgefertigten Space, der die Arbeit in Ordnern nach Projektphasen organisiert.

Das können Sie damit erreichen:

Ressourcen visualisieren und zur Nachverfolgung nutzen: Verschaffen Sie sich eine klare Übersicht über die Ressourcen des Projekts

Aufgaben verwalten und priorisieren: Weisen Sie Aufgaben zu und priorisieren Sie sie mithilfe verschiedener Workflow-Ansichten

Nahtlose Zusammenarbeit: Mühelose Synchronisierung mit Stakeholdern und Ihrem Team

Diese kostenlose Vorlage bietet flexible Listenansichten und Kanban-ähnliche Board-Ansichten zur sofortigen Nachverfolgung des Fortschritts sowie sechs benutzerdefinierte Aufgaben-Status, um anzuzeigen, ob Aktionspunkte in Bearbeitung, offen oder fertiggestellt sind.

Im Vergleich zu herkömmlicher Microsoft Project-Viewer-Software bietet diese ClickUp-Vorlage einen interaktiveren Ansatz, mit dem Sie Aufgaben verwalten und mit Ihrem Team zusammenarbeiten können, anstatt nur Daten anzuzeigen.

🌟 Vorlagenarchiv: Entdecken Sie den Bereich der Projektmanagement-Vorlagen für jeden Bedarf, von agilen Workflows bis hin zu Marketingstrategien.

Die besten Features von ClickUp

Zugriff kontrollieren: Legen Sie Berechtigungen fest und steuern Sie, wer Ihre Projekte anzeigen oder bearbeiten darf, indem Sie freigebbare Links für Listen oder Dokumente erstellen

Informationen zentralisieren: Organisieren Sie Ihre Arbeit strukturiert über Spaces, Projekte, Listen, Aufgaben und Unteraufgaben hinweg. Sie können auch benutzerdefinierte Felder hinzufügen, um eine detailliertere Nachverfolgung und Organisation zu ermöglichen.

Zeiterfassung: Optimieren Sie Ihren Workflow im Projektmanagement mithilfe von Features Optimieren Sie Ihren Workflow im Projektmanagement mithilfe von Features zur Zeiterfassung und zur Berichterstellung , die detaillierte Einblicke in die Dauer von Aufgaben und die Ressourcenzuweisung bieten

Arbeiten Sie mit Ihrem Team zusammen: Nutzen Sie Kommentare, Chats und @Erwähnungen, um in Verbindung zu bleiben und sicherzustellen, dass alle während des gesamten Projektlebenszyklus auf dem gleichen Stand sind

Fortschritt verfolgen: Halten Sie alle Beteiligten, einschließlich externer Stakeholder, auf dem Laufenden – mit anpassbaren Halten Sie alle Beteiligten, einschließlich externer Stakeholder, auf dem Laufenden – mit anpassbaren ClickUp-Dashboards , die den Fortschritt wichtiger Metriken des Projekts in Echtzeit anzeigen, um Verbesserungspotenziale zu erkennen.

Richten Sie die gemeinsamen Ziele Ihres Teams mit gebündelten Zielen in ClickUp-Dashboards aus und führen Sie die Nachverfolgung dieser Ziele durch

Nutzen Sie den KI-Wissensmanager: Greifen Sie über Greifen Sie über ClickUp Brain sofort auf Antworten zu Aufgaben, Dokumenten und Teammitgliedern zu, sodass Sie nicht mehr mehrere Quellen nach Informationen durchsuchen müssen.

Nutzen Sie ClickUp AI, um das Projektmanagement durch die Automatisierung von Aufgaben, die Gewinnung von Erkenntnissen und die Erstellung von Inhalten zu optimieren

Limitierungen von ClickUp

Aufgrund der umfassenden Features des Projektmanagements von ClickUp kann die Einarbeitungszeit recht lang sein

Die mobile App befindet sich noch in der Entwicklung und erreicht noch nicht die Leistung und Funktionalität der Web-Version.

Preise für ClickUp

Free Forever

Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Preise auf Anfrage

ClickUp Brain: Für 7 $ pro Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen

ClickUp-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Ich war auf der Suche nach einer Plattform für Projektmanagement und habe die beste gefunden. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ClickUp all unsere Probleme lösen und sofort einsatzbereite Lösungen schaffen könnte, von denen wir auf eine Weise profitieren würden, die ich mir gar nicht vorstellen konnte.

Ich war auf der Suche nach einer Plattform für Projektmanagement und habe die beste gefunden. Ich hatte sofort das Gefühl, dass ClickUp all unsere Probleme lösen und sofort einsatzbereite Lösungen schaffen könnte, von denen wir auf eine Weise profitieren würden, die ich mir gar nicht vorstellen konnte.

✨ Bonus-Tipp: Möchten Sie Ihre Nachverfolgung des Projekts verbessern? Unsere Sammlung von Beispielen für Projekt-Dashboards hilft Ihnen dabei, intuitive Visualisierungen zu entwerfen, die Ihren Workflow optimieren und die Effektivität des Teams steigern.

2. Project Plan 365 (Am besten geeignet für Microsoft Project-Kompatibilität auf jedem Gerät)

Project Plan 365, entwickelt von Housatonic Software, ist ein Tool für das Projektmanagement, das mit Microsoft Project-Dateien (.mpp) kompatibel ist.

Damit können Sie Microsoft Project-Dateien direkt öffnen und bearbeiten, ohne sie importieren oder exportieren zu müssen, was die Zusammenarbeit reibungslos und unkompliziert macht.

Dieses Tool ermöglicht eine nahtlose Planung und Zusammenarbeit, insbesondere für Benutzer, die mit Microsoft Project vertraut sind. Ganz gleich, ob Sie traditionelle Projekte verwalten oder moderne agile Methoden anwenden – mit diesem Tool lassen sich Fortschritte einfach nachverfolgen und alle Abläufe übersichtlich organisieren.

Die besten Features von Project Plan 365

Greifen Sie auf Ihre Projekte von jedem Gerät aus zu – PC, Mac, iOS oder Android*

Verbinden Sie sich mit allen wichtigen Cloud-Diensten wie Google Drive, Dropbox, OneDrive und SharePoint, damit Ihre Daten stets zugänglich und sicher sind

Berechnen Sie Kosten, Termine und kritische Pfade mit der fortschrittlichen Planungs-Engine

Erstellen Sie beeindruckende Gantt-Diagramme und visuelle Berichte zur Nachverfolgung des Projektfortschritts

Limitierungen von Project Plan 365

Bei der Arbeit mit komplexen Diagrammen kann es gelegentlich zu Abstürzen kommen

Einige Benutzer haben von Problemen bei der Synchronisierung mit Dropbox berichtet

Preise für Project Plan 365

Standard: 10 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Geschäft: 16 $/Monat pro Benutzer (jährliche Abrechnung)

Bewertungen und Rezensionen zu Project Plan 365

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

💡Profi-Tipp: Planen Sie regelmäßige Updates in der Viewer-Software ein, um die Projektbeteiligten über Fortschritte und Änderungen auf dem Laufenden zu halten. So können Missverständnisse vermieden und alle Beteiligten auf dem gleichen Stand gehalten werden.

3. MOOS Project Viewer (Am besten geeignet für die einfache Ansicht von Microsoft Project-Dateien)

MOOS Project Viewer ist eine benutzerbasierte Lizenzierungssoftware, die auf jeder Java-fähigen Plattform läuft, einschließlich Windows, Mac OS X und Linux. Es ist eine kostengünstige Lösung für Projektmanager und Stakeholder und damit eine flexible Option für Benutzer auf verschiedenen Systemen.

Obwohl dieser Microsoft Project Viewer nicht von Microsoft® entwickelt wurde, bietet er Ihnen alle Ansichten, die Sie für ein effizientes Projektmanagement benötigen.

Die besten Features des MOOS Project Viewers

Öffnen Sie Microsoft® Project-Dateien in verschiedenen Formaten (.mpp, .mpt, .xml) und Versionen von 2000 bis 2019, was Ihnen Flexibilität beim Zugriff auf Projektdaten über verschiedene Versionen hinweg bietet

Drucken Sie jede Projektansicht direkt aus, sodass Sie Berichte ganz einfach freigeben oder Ausdrucke zur Referenz aufbewahren können

Laden Sie Projekte und Teilprojekte automatisch, um das Projektmanagement zu optimieren

Filtern Sie Aufgaben, um sich besser zu konzentrieren, und heben Sie bestimmte Aufgaben oder Phasen Ihres Projekts hervor

Limitierungen des MOOS Project Viewers

Da es an erweiterten Features mangelt, eignet es sich weniger für komplexe Projekte

Diese Software ist stark auf die Integration mit anderer Software angewiesen

Preise für MOOS Projekt Viewer

Normalpreis: 25 $/Lizenz

Upgrade: 12,50 € pro Lizenz

Verlängerung: 7,50 $/Lizenz

Bewertungen und Rezensionen zu MOOS Projekt Viewer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

4. Steelray Project Viewer (Am besten geeignet für erweiterte Ansichten von MS Project und Berichterstellung)

Der im Jahr 2000 eingeführte Steelray Viewer ist ein kostengünstiger Microsoft Project-Viewer, ideal für Mitglieder des Teams, die Projektdateien lediglich anzeigen müssen.

Sie ist ideal für alle, die nicht den vollen Funktionsumfang benötigen, aber dennoch Zugriff auf wichtige Details des Projekts benötigen.

Sie können Aufgaben, Ressourcen oder Termine mühelos finden und Projektpläne in beliebiger Größe ausdrucken. Steelray ist zwar eine On-Premises-Lösung, d. h. Sie müssen sie auf Ihren Computer herunterladen, doch dank ihrer Einfachheit und Kosteneffizienz ist sie eine hervorragende Option für alle, die einen zuverlässigen Projekt-Viewer benötigen.

Die besten Features von Steelray Project Viewer

Nutzen Sie Projektansichten auf Unternehmensebene für Branchen mit umfangreichen Projektplänen, wie beispielsweise die Luft- und Raumfahrt sowie das Bauwesen

Öffnen Sie Microsoft Project-Dateien der Versionen 1998 bis 2019 sowie Oracle Primavera P6.XER-Dateien für nahtlose Kompatibilität

Navigieren Sie mit einem einzigen Klick durch die Projektdetails und zeigen Sie Aufgaben, Ressourcen oder wichtige Termine in der Ansicht mühelos an

Zeigen Sie Projektpläne mühelos in der Vorschau an und passen Sie sie mit erweiterten Druckoptionen an. Steuern Sie die Größe der Seiten, die Ausrichtung und andere Druckdetails für eine effizientere Ausgabe

Limitierungen des Steelray Projekt Viewers

Steelray richtet sich ausschließlich an Benutzer, die MPP-Dateien anzeigen möchten

Möglicherweise werden neuere Formate oder Features nicht vollständig unterstützt.

Preise für Steelray Projekt Viewer

Viewer für Microsoft Project: 20 $/Jahr pro Benutzer

Ultimate Edition: 35 $/Jahr pro Benutzer

Viewer für Primavera: 20 $/Jahr pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Steelray Projekt Viewer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

❓Wussten Sie schon? Viele Microsoft Project Viewer-Tools bieten mittlerweile Cloud-Integration, sodass Teams von überall auf Projektdateien zugreifen und gemeinsam daran arbeiten können, was die Möglichkeiten für Remote-Arbeit verbessert.

5. Seavus Project Viewer (Am besten geeignet für die sichere Projektansicht mit vollem MS Project-Funktionsumfang)

Seavus Project Viewer ist ein praktisches tool zum Öffnen und Anzeigen von MS Project-Dateien und bietet Ihrem Unternehmen eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, nahtlos auf Projektdaten zuzugreifen.

Dieser Microsoft Project Viewer bietet eine ähnliche Benutzeroberfläche wie Microsoft Project, sodass Benutzer Projektpläne einfach durchsuchen und verwalten können.

Mir gefällt, dass der Anbieter über 27 Ansichten bietet, an verschiedene Rollen im Projekt angepasst werden kann und Gantt-Diagramme, Zeitpläne für den kritischen Pfad sowie Ansichten zur Aufgabenverwaltung enthält, was sie zu einer guten Einstiegssoftware für das Aufgabenmanagement macht.

Die besten Features von Seavus

Freigeben Sie Projektdaten sicher, ohne sie extern zu speichern, und gewährleisten Sie so Datenschutz und Datensicherheit

Nutzen Sie die Software in Ihrer Sprache dank der Mehrsprachen-Unterstützung, die in 11 verschiedenen Sprachen wie Englisch, Deutsch, Japanisch und weiteren verfügbar ist.

Integrieren Sie die Software in Skype for Business und verbessern Sie so Ihren Plan für die direkte Teamkommunikation innerhalb des Projekt-Viewers

Erstellen Sie detaillierte Projektberichte zu Fortschritt, Kosten und Aktualisierungen der Aufgaben, die Ihnen klare Einblicke in den Projektstatus geben

Limitierungen von Seavus

Seavus Projekt-Viewer ist auf die Ansicht von MPP-Dateien beschränkt; Sie können keine Dateien erstellen oder bearbeiten.

Der Umfang der Integration mit anderen gängigen Tools für Projektmanagement kann eingeschränkt sein

Preise für Seavus

Einzellizenz: 30 $ pro Lizenz (Einzelperson)

Concurrent-Lizenz: 89 $ pro Lizenz (Einzelplatz)

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Enterprise Unlimited: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Bewertungen und Rezensionen zu Seavus

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

6. GanttProject (Am besten geeignet für die Erstellung und Verwaltung von Gantt-Diagrammen als Open-Source-Lösung)

Ich bin ein großer Fan von Open-Source-Lösungen, daher nutze ich gerne GanttProject. Dieses vielseitige Projektmanagement-Tool macht das Erstellen und Verwalten von Projekten unkompliziert und effizient.

Egal, ob Sie Windows, macOS oder Linux nutzen – GanttProject lässt sich schnell einrichten und hilft Ihnen dabei, Aufgaben und Ressourcen mühelos zu organisieren.

Die Software wurde unter der GPL3-Lizenz veröffentlicht; der Quellcode steht zum Herunterladen, zur Änderung und zur Weitergabe zur Verfügung. Diese Flexibilität macht sie zu einer kostengünstigen Wahl für kleine und mittlere Unternehmen, die auf der Suche nach dem besten Microsoft Project-Viewer sind.

Die besten Features von GanttProject

Beginnen Sie sofort mit der Erstellung von Projekten, ganz ohne kompliziertes Setup

Teilen Sie Aufgaben auf, weisen Sie Ressourcen zu und erstellen Sie mühelos Gantt-Diagramme

Exportieren Sie Projektdateien in das Microsoft Project-Format oder arbeiten Sie mit CSV- und Excel-Dateien. Sie können auch Berichte im PDF- und PNG-Format erstellen.

Verfolgen Sie den Fortschritt und vergleichen Sie ihn direkt mit den Baselines, um Abweichungen zu erkennen

Limitierungen von GanttProject

Dieses tool ist nicht ideal für komplexe Analysen

Die Benutzeroberfläche wirkt veraltet und ist etwas umständlich zu bedienen

Preise für GanttProject

Free

Freiwillige Spenden ab 5 $

Bewertungen und Rezensionen zu GanttProject

G2: 4,3/5 (über 50 Bewertungen)

Capterra: 4,2/5 (über 150 Bewertungen)

7. MPP Viewer (Am besten geeignet für die einfache und schnelle Ansicht von MPP-Dateien)

Wenn Sie nach einer einfachen Möglichkeit suchen, auf Dateien von MS Project zuzugreifen, ist der MPP Viewer eine gute Wahl. Mit diesem unkomplizierten Viewer können Sie MPP-Dateien nahtlos öffnen, exportieren und drucken.

Sie ist mit verschiedenen Versionen von Microsoft Project kompatibel, darunter 2016, 2007, 2003 und 2000. Außerdem bietet sie eine benutzerfreundliche Oberfläche, die die Navigation durch Ihre Projektdaten erleichtert.

MPP Viewer 4.0 benötigt .NET Framework 4.6.2 für einen reibungslosen Betrieb. Wenn Sie Windows XP verwenden, benötigen Sie MPP Viewer 1.0, das .NET 4.5 unterstützt.

Die besten Features des MPP Viewers

Zeigen Sie Ihre Projektstruktur in einem übersichtlichen, hierarchischen Layout an, um die Beziehungen zwischen den Aufgaben leicht zu verstehen

Arbeiten Sie gleichzeitig an mehreren Dokumentationsdateien für Projekte , was einen nahtlosen Vergleich und die Verwaltung von Aufgaben ermöglicht

Filtern Sie Aufgaben ganz einfach nach Status – ob fertiggestellt, unvollständig oder heute fällig.

Behalten Sie den Überblick über Termine, indem überfällige Aufgaben automatisch hervorgehoben werden

Limitierungen des MPP Viewers

Sie können keine Projektdateien aus dem Jahr 2007 öffnen, und ohne ein Fehlerprotokoll sind die Möglichkeiten zur Fehlerbehebung stark eingeschränkt.

Preise für MPP Viewer

Kostenlos nutzbar, da es sich um eine Open-Source-Plattform handelt

Bewertungen und Rezensionen zu MPP Viewer

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

8. Project Reader (Am besten geeignet für die kostengünstige Ansicht von MS Project-Dateien)

Project Reader stellt sicher, dass Sie über die notwendigen tools verfügen, um Projekte effektiv zu verwalten, insbesondere beim Umgang mit großen Datenmengen.

Sie können mehrere Projekte mit verschiedenen Microsoft Project-Dateiformaten öffnen, darunter MPP-, MPT- und XML-Dateien sowie Dateien aus Versionen, die bis ins Jahr 1998 zurückreichen.

Dieser ressourcenschonende Viewer ahmt die Benutzererfahrung von MS Project nach und bietet wichtige Features wie Gantt-Diagramme, Verwendung von Aufgaben, Nachverfolgung von Gantt und Ressourcenverwaltung für Windows- und Mac-Benutzer.

Die besten Features von Project Reader

Machen Sie sich Notizen zu Aufgaben, sortieren Sie Tabellen und exportieren Sie Daten nach Excel, um sie einfach zu freigeben und zu analysieren

Wählen Sie aus mehreren Sprachen – Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Deutsch und Französisch –, wodurch die Software einem breiteren Publikum zugänglich ist

Finden Sie Daten in großen Projekten mithilfe des Such-Features schnell und sparen Sie wertvolle Zeit

Passen Sie Ihre Ansicht-Optionen benutzerdefiniert an, indem Sie aus vorhandenen Tabellen auswählen oder eigene erstellen

Limitierungen von Project Reader

Es fehlt an Flexibilität beim Schließen von Dateien auf der gespeicherten Ebene und beim erneuten Öffnen auf der obersten Ebene

Eingeschränkte Möglichkeiten zur Dateiverwaltung können den Workflow der Benutzer beeinträchtigen

Preise für Project Reader

Standard: 29 $ (Einzelplatzlizenz)

Standard: 92 $ (Concurrent-Lizenz)

Professional: 40 $ (Lizenz für einen einzelnen Arbeitsplatz)

Professional: 115 $ (Mehrplatzlizenz)

Bewertungen und Rezensionen zu Project Reader

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Smartsheet (Am besten geeignet für kollaboratives Arbeitsmanagement und Automatisierung)

Smartsheet verbindet die Vertrautheit von Tabellenkalkulationen mit Features aus Tools für die Projektzusammenarbeit und das Projektmanagement und ist damit eine praktische Alternative zu herkömmlichen Microsoft Project-Viewern, einschließlich Microsoft Project Server.

Um eine MPP-Datei erfolgreich zu importieren, müssen Sie Einschränkungen wie „muss am“ entfernen und sicherstellen, dass alle Spalten erweitert sind. Diese Schritte helfen dabei, Probleme während des Importvorgangs zu vermeiden.

Die besten Features von Smartsheet

Nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Apps, darunter Microsoft- und Google-Apps, Jira, Salesforce, ServiceNow, Slack, Box und Tableau

Nutzen Sie die KI von Smartsheet, um Formeln oder Text automatisch in Ihre Tabellenzellen einzufügen, wodurch Sie die Dateneingabe optimieren und Fehler reduzieren können

Freigeben Sie Dateien, richten Sie Benachrichtigungen ein und erstellen Sie Konversations-Threads, um Ihr Team auf dem Laufenden zu halten und die Teamkommunikation zu verbessern

Exportieren Sie Gantt-Diagrammdaten ganz einfach zurück in Tabellenkalkulationen, um Ihre Projektinformationen schnell zu analysieren und zu bearbeiten

Limitierungen von Smartsheet

Pro Datei ist nur eine Tabelle zulässig

Die Datenmenge, die Sie in Zeilen und Spalten speichern können, hat einen Limit

Preise für Smartsheet

Pro: 9 $/Monat pro Benutzer

Geschäft: 32 $/Monat pro Benutzer

Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung

Smartsheet-Bewertungen und Rezensionen

G2: 4,4/5 (über 15.000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 3.200 Bewertungen)

10. Project Viewer 365 (Am besten geeignet für die plattformübergreifende Ansicht von MS Project-Dateien)

Project Viewer 365 ist ein praktisches tool zum Öffnen, Lesen und Freigeben von MS Project-Dateien. Ganz gleich, ob Sie Teil eines kleinen Teams sind oder mit externen Partnern zusammenarbeiten – dieser MS Project Viewer vereinfacht den Prozess und ermöglicht einen schnellen Zugriff auf Projektdetails, ohne die Komplexität einer vollständigen Software für Projektmanagement.

Sie funktioniert perfekt mit MS Project-Versionen von 2021 bis zurück zu 2010. Außerdem ist die Office 365-ähnliche Benutzeroberfläche benutzerfreundlich, sodass die Bedienung für jeden ein Kinderspiel ist.

Die besten Features von Project Viewer 365

Nutzen Sie die kostenlose Version, um Ihre Projekte ohne Kosten einzusehen – eine hervorragende Wahl für Teams, die lediglich Aufgabendetails einsehen müssen.

Greifen Sie nahtlos auf Ihre MPP-Dateien unter Windows, Mac und auf Mobilgeräten zu, sodass Sie von überall aus arbeiten können

Einfache Verbindung mit Google Drive, OneDrive, Dropbox und SharePoint für müheloses Dateimanagement und Freigeben

Limitierungen von Project Viewer 365

Die kostenlose Version kann den Zugriff auf erweiterte Features einschränken

Dieses Tool ist nicht für die Bearbeitung oder Erstellung von Projektdateien vorgesehen.

Preise für Project Viewer 365

Unbefristete Lizenz: Ab 29,99 $ pro Benutzer

Bewertungen und Rezensionen zu Project Viewer 365

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Kombinieren Sie Projekt-Viewer mit ClickUp für eine bessere Organisation

Die Wahl der richtigen Microsoft Project-Viewer-Software kann Ihr Projektmanagement erheblich verbessern. Sie bietet eine kostengünstige Lösung zum Anzeigen und Freigeben von Projektdateien, ohne die Komplexität einer Voll-Lizenz.

Jedes der zehn von uns vorgestellten MS Project-Viewer-Tools verfügt über einzigartige Features, von nahtloser Zusammenarbeit bis hin zu leistungsstarker Berichterstellung.

Wenn Sie jedoch mehr als nur einen MS Project-Viewer wünschen, ist ClickUp der klare Gewinner. Mit seiner intuitiven Aufgabenverwaltung und anpassbaren Ansichten wie Gantt-Diagrammen und Kanban-Boards ermöglicht ClickUp Ihnen, Ihren Workflow perfekt an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Melden Sie sich bei ClickUp an und verbessern Sie noch heute Ihr Projektmanagement!